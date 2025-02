Contrattura di Dupuytren: cause e opzioni di trattamento (2025)

Contenuto Titolo Mostra il titolo del contenuto

Contrattura di Dupuytren Cause e opzioni di trattamento La contrattura di Dupuytren, nota anche come Contrattura di DupuytrenorLa malattia di Dupuytren, è una patologia della mano che colpisce il tessuto connettivo del palmo e delle dita. È caratterizzata dal graduale ispessimento e irrigidimento del tessuto, con conseguente flessione delle dita, noduli e rigidità della mano.

In questa guida completa, esploreremo le cause, i sintomi e le varie opzioni di trattamento disponibili per la contrattura di Dupuytren. Che tu stia cercando sollievo dai sintomi debilitanti o che tu voglia comprendere meglio la condizione, questo articolo ti fornirà preziose informazioni.

Se tu o una persona cara manifestate uno qualsiasi dei sintomi comuni associati alla malattia di Dupuytren, come dita piegate, noduli o difficoltà a estendere la mano, è fondamentale cercare una diagnosi precoce e un trattamento appropriato.

Dalle opzioni di trattamento tradizionali come interventi chirurgici alla mano e farmaci a terapie innovative e rimedi non chirurgici, discuteremo una gamma di approcci per gestire la contrattura di Dupuytren. Inoltre, esploreremo le modifiche dello stile di vita e le risorse di supporto che possono migliorare notevolmente la qualità della vita per le persone con questa condizione.

Rimani informato e adotta misure proattive per recuperare la funzionalità della mano, comprendendo le cause, i sintomi e le opzioni di trattamento disponibili per la contrattura di Dupuytren. Intraprendiamo insieme questo viaggio verso una vita senza le limitazioni imposte dalla contrattura della mano.

Capire la contrattura di Dupuytren

La contrattura di Dupuytren, nota anche comeLa malattia di Dupuytren, è una condizione della mano che colpisce i tessuti connettivi sotto la pelle del palmo e delle dita. È caratterizzata dalla formazione di noduli e corde ispessite che si irrigidiscono gradualmente, causando la piegatura e l'arricciamento delle dita. Questa condizione colpisce principalmente l'anulare e il mignolo, sebbene possa colpire anche altre dita.

Le cause esatte del morbo di Dupuytren contrattura non sono del tutto comprese, ma sono stati identificati alcuni fattori di rischio. Le predisposizioni genetiche svolgono un ruolo significativo, poiché la condizione tende a essere ereditaria. È più comune negli individui di origine nordeuropea. Altri fattori che possono aumentare la probabilità di sviluppare la contrattura di Dupuytren includono l'età avanzata, il sesso (i maschi sono più suscettibili) e alcune condizioni mediche, come diabete ed epilessia.

Lo sviluppo della contrattura di Dupuytren avviene in genere gradualmente, senza sintomi iniziali. Con il progredire della condizione, possono formarsi piccoli noduli nel palmo, che possono eventualmente trasformarsi in corde ispessite. Queste corde limitano la flessibilità delle dita interessate, facendole piegare verso il palmo. La funzionalità della mano può essere significativamente compromessa, rendendo difficile svolgere attività quotidiane come afferrare oggetti o estendere completamente le dita.

Impatto sulla funzione della mano

L'impatto della contrattura di Dupuytren sulla funzionalità della mano può variare a seconda della gravità della condizione. Nelle fasi iniziali, gli individui possono provare un leggero disagio e un range di movimento limitato. Con il progredire della malattia, le dita diventano progressivamente più contratte, portando a limitazioni funzionali che possono influenzare le attività quotidiane.

Alcune difficoltà comuni associate alla contrattura di Dupuytren includono:

Estensione limitata delle dita, rendendo difficile raddrizzare completamente le dita interessate Difficoltà ad afferrare gli oggetti, soprattutto con il lato interessato della mano Dolore e fastidio, in particolare quando si tenta di svolgere attività che richiedono forza o destrezza delle mani

Nei casi avanzati, la contrattura può diventare grave, con conseguente posizione fissa del dito che è permanentemente piegato verso il palmo. Ciò può avere un impatto significativo sulla qualità della vita e sull'indipendenza di un individuo.

Vedi anche Trattamento del condrosarcoma nelle costole

Il riconoscimento e la diagnosi precoci della contrattura di Dupuytren sono essenziali per un intervento e una gestione tempestivi. Comprendendo questa condizione e le sue potenziali implicazioni, gli individui possono adottare misure proattive per cercare opzioni di trattamento appropriate che possano aiutare ad alleviare i sintomi e migliorare la funzionalità della mano.

Opzioni di trattamento Descrizione Chirurgia: Possono essere raccomandati interventi chirurgici alla mano, come la fasciectomia o la fasciotomia, per rimuovere i tendini ispessiti e ripristinare la mobilità delle dita. farmaci: I farmaci iniettabili, come la collagenasi, possono aiutare a rompere le corde, consentendo una migliore estensione delle dita. Fisioterapia: Gli esercizi e le tecniche di fisioterapia possono aiutare a mantenere la mobilità della mano, migliorare la forza di presa e gestire i sintomi. Procedure miniinvasive: Per liberare i tendini tesi e ripristinare la funzionalità della mano si possono usare tecniche non chirurgiche, come l'aponeurotomia con ago.

Riconoscere i sintomi della contrattura di Dupuytren

La contrattura di Dupuytren è caratterizzata da una varietà di sintomi che possono peggiorare progressivamente nel tempo. Riconoscere questi sintomi in anticipo è fondamentale per una diagnosi e un trattamento tempestivi. Ecco alcuni segnali comuni a cui fare attenzione:

Dita piegate

Uno dei sintomi distintivi della contrattura di Dupuytren è la graduale flessione delle dita verso il palmo. In genere colpisce l'anulare e il mignolo, facendoli flessi in modo permanente. Questa posizione piegata delle dita può rendere difficile svolgere attività quotidiane come afferrare oggetti o stringere la mano.

Noduli o grumi

La contrattura di Dupuytren spesso inizia con lo sviluppo di piccoli noduli o grumi sul palmo della mano. Questi noduli possono essere dolenti al tatto e possono gradualmente progredire nel tempo, portando al serraggio e alla contrazione dei tessuti sottostanti.

Rigidità della mano

Con il progredire della contrattura di Dupuytren, la rigidità della mano diventa più pronunciata. Potresti avere una mobilità limitata nelle dita e nel palmo, rendendo difficile estendere o raddrizzare completamente la mano. Questa rigidità può interferire con le attività quotidiane, come digitare, scrivere o afferrare oggetti.

È essenziale consultare un professionista sanitario se si nota uno qualsiasi di questi sintomi. La diagnosi precoce e l'intervento possono aiutare a prevenire l'ulteriore progressione della condizione e a preservare la funzionalità della mano.

Sintomo Descrizione Dita piegate Flessione graduale dell'anulare e del mignolo verso il palmo. Noduli o grumi Sviluppo di piccoli noduli dolenti o protuberanze sul palmo. Rigidità della mano Limitazione progressiva della mobilità delle dita e del palmo.

Cause e fattori di rischio della contrattura di Dupuytren

La contrattura di Dupuytren è una patologia della mano caratterizzata dall'ispessimento e dal restringimento del tessuto connettivo sotto la pelle del palmo e delle dita. Sebbene la causa esatta della contrattura di Dupuytren sia sconosciuta, sono stati identificati diversi fattori come potenziali fattori che contribuiscono al suo sviluppo.

Genetica

Una forte storia familiare di contrattura di Dupuytren è considerata uno dei principali fattori di rischio per lo sviluppo della condizione. Gli studi hanno dimostrato che gli individui con una storia familiare della condizione hanno maggiori probabilità di sperimentare i cambiamenti anomali dei tessuti che portano alla contrattura della mano.

Età e sesso

La contrattura di Dupuytren colpisce comunemente individui di età superiore ai 40 anni, con una prevalenza che aumenta con l'età. È anche più comune negli uomini che nelle donne, con gli uomini che hanno sei volte più probabilità di sviluppare la condizione.

Condizioni mediche

Diverse condizioni mediche sono state associate a un rischio aumentato di contrattura di Dupuytren. Tra queste rientrano diabete, epilessia, malattie del fegato e alcune condizioni autoimmuni. I meccanismi esatti con cui queste condizioni contribuiscono allo sviluppo della contrattura della mano non sono del tutto compresi, ma si ritiene che influenzino la formazione di collagene anomalo nel tessuto connettivo.

Altri fattori di rischio

Altri fattori che possono aumentare il rischio di sviluppare la malattia di Dupuytren sono il fumo, il consumo di alcol e lavori manuali che comportano movimenti ripetitivi delle mani ed esposizione a vibrazioni per un periodo di tempo prolungato.

Sebbene questi fattori aumentino la probabilità di sviluppare la contrattura di Dupuytren, è essenziale notare che non tutti coloro che presentano questi fattori di rischio svilupperanno la condizione. L'interazione di genetica, fattori legati allo stile di vita e altri fattori individuali è complessa e sono necessarie ulteriori ricerche per comprendere appieno i meccanismi sottostanti.

Fattori di rischio Impatto sullo sviluppo della malattia di Dupuytren Genetica Una forte anamnesi familiare aumenta la probabilità di sviluppare contratture della mano. Età e sesso Colpisce comunemente gli individui sopra i 40 anni, con una prevalenza maggiore negli uomini. Condizioni mediche Patologie come diabete, epilessia, malattie del fegato e alcune patologie autoimmuni aumentano il rischio. Altri fattori di rischio Il fumo, il consumo di alcol e alcune attività lavorative possono contribuire allo sviluppo della malattia di Dupuytren.

Diagnosi della malattia di Dupuytren

La diagnosi della contrattura di Dupuytren comporta una valutazione completa da parte di professionisti sanitari per confermare la condizione. Il processo diagnostico in genere include:

Esame fisico:Durante l'esame fisico, l'operatore sanitario esaminerà attentamente la mano interessata, cercando i segni caratteristici della contrattura di Dupuytren. Questi possono includere la presenza di noduli o corde ispessite, nonché l'entità della flessione del dito o della contrattura. Valutazione dell'anamnesi:Raccogliere un'anamnesi medica dettagliata è fondamentale per diagnosticare la contrattura di Dupuytren. Il medico chiederà informazioni su eventuali lesioni precedenti alla mano, sulla storia familiare della condizione e sulla progressione dei sintomi nel tempo. Test diagnostici:In alcuni casi, possono essere condotti ulteriori test diagnostici per aiutare nella diagnosi. Questi test possono includere immagini ecografiche per visualizzare le strutture interessate, raggi X per valutare il coinvolgimento articolare o scansioni MRI per una valutazione più dettagliata.

Combinando i risultati dell'esame fisico, della valutazione dell'anamnesi e dei test diagnostici, i professionisti sanitari possono diagnosticare con precisione la contrattura di Dupuytren. Una diagnosi precoce è fondamentale, poiché consente un intervento e un trattamento tempestivi per prevenire ulteriori contratture delle dita e preservare la funzionalità della mano.

Opzioni di trattamento tradizionali per la contrattura di Dupuytren

La contrattura di Dupuytren, una condizione caratterizzata dall'ispessimento e dal restringimento del tessuto connettivo nella mano, può avere un impatto significativo sulla funzionalità della mano e sulle attività quotidiane. Fortunatamente, sono disponibili diverse opzioni di trattamento tradizionali per aiutare a gestire questa condizione e ripristinare la mobilità della mano. Queste opzioni includono chirurgia della mano, farmaci e terapia fisica.

Vedi anche Frattura del gomito: sintomi, trattamento e recupero

Intervento chirurgico

L'intervento chirurgico è spesso preso in considerazione quando la contrattura di Dupuytren causa una grave deformità della mano o ne limita la funzionalità. L'obiettivo principale dell'intervento chirurgico è di rilasciare le strette fasce di tessuto e ripristinare l'estensione delle dita. Sono disponibili diverse tecniche chirurgiche, tra cui fasciotomia aperta, aponeurotomia con ago e fasciectomia. Il tuo medico determinerà la procedura chirurgica più appropriata in base alla gravità della contrattura e alle esigenze individuali.

Farmaci

I farmaci sono comunemente usati per gestire i sintomi della contrattura di Dupuytren. Sebbene non possano invertire la contrattura, possono aiutare ad alleviare il dolore e ridurre l'infiammazione. I farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS) come l'ibuprofene possono essere raccomandati per alleviare il dolore e il gonfiore. In alcuni casi, possono essere usate iniezioni di corticosteroidi per ridurre l'infiammazione e migliorare la mobilità della mano.

Fisioterapia

La fisioterapia svolge un ruolo cruciale nella gestione complessiva della contrattura di Dupuytren. Comprende una serie di esercizi e tecniche che mirano a migliorare la forza, la flessibilità e l'ampiezza del movimento della mano. Un terapista della mano certificato guiderà i pazienti attraverso esercizi personalizzati e fornirà una preziosa istruzione sulle tecniche di autogestione.

Combinare diverse modalità di trattamento può produrre i risultati più efficaci per gli individui con contrattura di Dupuytren. È essenziale consultare un professionista sanitario specializzato in patologie delle mani per determinare il piano di trattamento più adatto alle proprie esigenze specifiche.

Opzione di trattamento Vantaggi Considerazioni Chirurgia della mano – Ripristina l’estensione delle dita

– Migliora la funzionalità della mano – Necessaria riabilitazione postoperatoria

– Possibili rischi e complicazioni Farmaci – Allevia il dolore e l’infiammazione

– Gestisce i sintomi – Non è possibile invertire la contrattura

– Possono verificarsi effetti collaterali Fisioterapia – Migliora la forza e la gamma di movimento della mano

– Migliora la funzionalità complessiva della mano – Richiede impegno e costanza

– I risultati possono variare

Terapie innovative per la malattia di Dupuytren

Sebbene le opzioni di trattamento tradizionali per la contrattura di Dupuytren, come la chirurgia della mano e i farmaci, abbiano dimostrato di essere efficaci, esistono anche terapie emergenti e innovative che offrono un potenziale sollievo per la contrattura della mano. Questi trattamenti alternativi mirano a migliorare la funzionalità della mano e a ridurre l'impatto della contrattura di Dupuytren sulla vita quotidiana.

Farmaci iniettabili

Una delle terapie innovative che sta prendendo piede nel trattamento della contrattura di Dupuytren è l'uso di farmaci iniettabili. Questi farmaci, come la collagenasi clostridium histolyticum (CCH), vengono iniettati nel tessuto contratto per scomporre il collagene responsabile della deformità della mano. I farmaci iniettabili forniscono un'opzione non chirurgica e minimamente invasiva per i pazienti, con un recupero potenzialmente più rapido e una migliore funzionalità della mano.

Procedure minimamente invasive

Le procedure minimamente invasive rappresentano un altro entusiasmante progresso nel campo dellaTerapia della contrattura di Dupuytren. Queste procedure prevedono l'uso di piccole incisioni e tecniche specializzate per rilasciare il tessuto contratto e raddrizzare le dita. Riducendo al minimo la rottura del tessuto sano circostante, queste procedure offrono cicatrici ridotte, tempi di recupero più brevi e una migliore funzionalità della mano dopo il trattamento.

La fasciotomia endoscopica e l'aponeurotomia con ago sono due esempi di procedure mini-invasive comunemente utilizzate per la contrattura di Dupuytren. La fasciotomia endoscopica prevede l'uso di un sottile tubo con una telecamera per visualizzare e rilasciare il tessuto contratto, mentre l'aponeurotomia con ago utilizza un ago per perforare e dividere le bande ispessite di collagene nel palmo.

Combinazione di terapie per risultati ottimali

In alcuni casi, può essere raccomandata la combinazione di diverse terapie innovative per ottenere risultati ottimali. Ad esempio, un paziente può sottoporsi a un trattamento farmacologico iniettabile per scomporre il collagene, seguito da una procedura minimamente invasiva per rilasciare il tessuto contratto e migliorare la mobilità delle dita. La combinazione di terapie può offrire un approccio completo e personalizzato al trattamento della contrattura di Dupuytren.

È importante consultare un professionista sanitario specializzato nelle patologie della mano per determinare la terapia innovativa più adatta in base alle esigenze individuali e alla gravità della contrattura di Dupuytren.

Rimedi non chirurgici per la contrattura della mano

Sebbene l'intervento chirurgico possa essere necessario per i casi gravi di contrattura di Dupuytren, ci sono diversi rimedi non chirurgici che gli individui possono esplorare per gestire i loro sintomi e promuovere una migliore funzionalità della mano. Questi rimedi si concentrano su misure conservative che possono essere implementate a casa e non comportano procedure invasive.

1. Esercizi per mani e dita:

Gli esercizi regolari per le mani possono aiutare a migliorare la flessibilità e ridurre la contrattura della mano negli individui conLa malattia di Dupuytren. Questi esercizi sono mirati alla mano e alle dita interessate, con l'obiettivo di allungare e rafforzare muscoli e tendini. Ecco alcuni esempi di esercizi per le mani che possono essere incorporati in una routine quotidiana:

Allungamenti ed estensioni delle dita

Strizzatura delle mani e delle dita utilizzando una pallina antistress o una pasta terapeutica

Esercizi di opposizione del pollice e delle dita

Esercizi di allungamento del polso e dell'avambraccio

È importante consultare un professionista sanitario o un terapista della mano certificato per apprendere la tecnica corretta e garantire che gli esercizi siano eseguiti in modo sicuro ed efficace.

2. Steccatura:

La steccatura consiste nell'indossare una stecca o un tutore personalizzato sulla mano interessata per immobilizzare e allungare le dita contratte. La stecca viene solitamente indossata per un periodo prolungato, ad esempio diverse ore durante il giorno o durante la notte. L'obiettivo della steccatura è di fornire un allungamento delicato e costante ai tessuti contratti, promuovendo un graduale miglioramento della funzionalità della mano e riducendo la progressione della contrattura.

3. Terapia del calore:

Applicare calore alla mano interessata può aiutare a rilassare i muscoli e ad aumentare il flusso sanguigno, il che può alleviare i sintomi della contrattura della mano. La terapia del calore può essere somministrata utilizzando asciugamani caldi, bagni di acqua calda o bagni di paraffina. È importante assicurarsi che la temperatura sia confortevole e non troppo calda per evitare ustioni o fastidi.

4. Massaggio:

Un delicato massaggio della mano e delle dita interessate può aiutare a migliorare la circolazione sanguigna e ridurre la tensione nei tessuti. Massaggiare le aree contratte utilizzando una lozione idratante o un olio di vitamina E può anche aiutare ad ammorbidire la pelle e ridurre al minimo la comparsa di noduli o cordoni associati alla contrattura di Dupuytren. Tuttavia, è fondamentale approcciare il massaggio con cautela e non applicare pressione o forza eccessive.

Vedi anche Guida e suggerimenti per il recupero dopo l'intervento di Dupuytren

5. Farmaci:

Mentre i rimedi non chirurgici si concentrano principalmente sulle terapie fisiche, alcuni farmaci, come le iniezioni di collagenasi, possono essere prescritti da un professionista sanitario per trattare la contrattura di Dupuytren. Le iniezioni di collagenasi agiscono scomponendo le proteine ​​del collagene responsabili delle contratture. Queste iniezioni vengono solitamente somministrate direttamente nei cordoni contratti in anestesia locale.

È importante consultare un professionista sanitario specializzato in patologie delle mani prima di prendere in considerazione qualsiasi rimedio non chirurgico. Può fornire raccomandazioni e indicazioni personalizzate in base alla gravità della patologia e alle circostanze individuali.

Pro e contro dei rimedi non chirurgici per la contrattura della mano Vantaggi Non invasivo e relativamente a basso rischio

Può essere eseguito a casa

Promuovere una migliore funzionalità della mano

Può prevenire o ritardare la necessità di un intervento chirurgico Svantaggi L'efficacia può variare a seconda dell'individuo e della gravità della contrattura

Potrebbe essere necessario un impegno costante e a lungo termine per vedere i risultati

I rimedi non chirurgici potrebbero non essere sufficienti per i casi gravi di contrattura di Dupuytren

È necessario un controllo regolare con un professionista sanitario

Modifiche dello stile di vita per la malattia di Dupuytren

La gestione della contrattura di Dupuytren comporta l'incorporazione di modifiche dello stile di vita che possono aiutare ad alleviare i sintomi e migliorare la funzionalità della mano. Apportando alcuni aggiustamenti alle routine e alle abitudini quotidiane, gli individui con contrattura di Dupuytren possono provare sollievo e mantenere una buona qualità della vita. Le seguenti modifiche dello stile di vita possono essere utili:

Regolazioni ergonomiche

Un modo per ridurre al minimo la contrattura della mano è apportare modifiche ergonomiche all'ambiente circostante. Ciò include garantire il corretto posizionamento di mani e polsi durante l'esecuzione di attività come la digitazione, la scrittura o la cucina. Anche l'uso di utensili con impugnatura morbida o utensili con manici più grandi può ridurre lo sforzo sulle mani.

Pratiche di auto-cura

Le pratiche di auto-cura regolari possono aiutare a gestire la contrattura di Dupuytren. Delicati esercizi di stretching per la mano interessata possono aiutare a mantenere la flessibilità e prevenire ulteriori contratture. Anche l'applicazione di impacchi caldi o l'uso di bagni di paraffina possono alleviare la rigidità della mano e migliorare la mobilità.

Suggerimenti generali per la gestione della contrattura della mano

Evitare movimenti e attività ripetitivi che affaticano le mani.

Utilizzare dispositivi di assistenza, come apriscatole o ganci per bottoni, per ridurre lo sforzo sulla mano interessata.

Adottare tecniche di gestione dello stress, poiché lo stress può esacerbare i sintomi.

Mantenere uno stile di vita sano con regolare attività fisica, corretta alimentazione e riposo a sufficienza.

Si consiglia di rivolgersi alla terapia occupazionale per apprendere strategie adattive per le attività quotidiane.

Integrando queste modifiche dello stile di vita nelle routine quotidiane, le persone affette dalla malattia di Dupuytren possono ottimizzare la funzionalità della mano e ridurre al minimo l'impatto della patologia sulla loro vita quotidiana.

Suggerimenti per le modifiche dello stile di vita Breve descrizione Regolazioni ergonomiche Assicurare il corretto posizionamento della mano e del polso, utilizzare utensili con manici più grandi e utensili ergonomici. Pratiche di auto-cura Incorporare esercizi di stretching, impacchi caldi e bagni di paraffina nella routine quotidiana. Suggerimenti generali per la gestione della contrattura della mano Evitare movimenti ripetitivi, utilizzare dispositivi di assistenza, mettere in pratica tecniche di gestione dello stress, dare priorità al benessere generale e prendere in considerazione la terapia occupazionale.

Cercare supporto per la malattia di Dupuytren

Quando si ha a che fare con la contrattura di Dupuytren, è essenziale cercare un supporto appropriato e una guida medica.Gruppo Acibadem Sanità, rinomato operatore sanitario specializzato nelle patologie delle mani, può offrire un'assistenza preziosa e cure complete.

LeGruppo Acibadem Sanitàsi impegna a fornire piani di trattamento personalizzati, su misura per le esigenze di ogni individuo. Il loro team di professionisti esperti utilizza tecnologie avanzate e approcci innovativi per affrontare efficacemente la contrattura di Dupuytren.

Oltre agli interventi medici, è anche utile entrare in contatto con gruppi di supporto e organizzazioni locali dedicati alla contrattura di Dupuytren. Queste risorse offrono un senso di comunità, consentendo alle persone di condividere esperienze, acquisire intuizioni e accedere a reti di supporto.

Tramite laGruppo Acibadem Sanitàe gruppi di supporto locali, i pazienti possono ricevere supporto olistico durante tutto il loro percorso di contrattura di Dupuytren. Questo approccio collettivo garantisce che gli individui ricevano la migliore assistenza possibile, sia dal punto di vista medico che emotivo.

Conclusione

In conclusione, la contrattura di Dupuytren è una patologia della mano che può avere un impatto significativo sulla qualità della vita di un individuo. È importante riconoscere i primi sintomi diContrattura di Dupuytren, come deformità delle dita, noduli e rigidità della mano. La diagnosi precoce svolge un ruolo cruciale nell'avvio di un trattamento proattivo e nella prevenzione di un'ulteriore progressione della condizione.

In questo articolo abbiamo discusso le varie cause, i fattori di rischio e le opzioni di trattamento per la contrattura di Dupuytren. Da interventi chirurgici e farmaci tradizionali a terapie innovative e rimedi non chirurgici, sono disponibili opzioni valide per gestire la contrattura della mano.

Che si tratti di cercare supporto da operatori sanitari altamente affidabili come Acibadem Healthcare Group o di apportare modifiche allo stile di vita per adattarsi alla contrattura della mano, gli individui con contrattura di Dupuytren possono adottare misure proattive per recuperare la funzionalità della mano e migliorare il loro benessere generale. Restando informati e cercando un trattamento precoce, gli individui possono gestire efficacemente questa condizione e condurre una vita appagante.

FAQ Che cos'è la malattia di Dupuytren? La contrattura di Dupuytren è una patologia della mano caratterizzata dall'ispessimento e dal restringimento del tessuto connettivo sotto la pelle del palmo e delle dita. Fa sì che le dita interessate si pieghino verso il palmo, limitando la funzionalità della mano. Quali sono i sintomi della malattia di Dupuytren? I sintomi comuni della contrattura di Dupuytren includono la formazione di piccoli noduli o grumi nel palmo, rigidità delle dita e la progressiva flessione di una o più dita verso il palmo. Questi sintomi solitamente si verificano lentamente e possono interessare una o entrambe le mani. Quali sono le cause e i fattori di rischio della malattia di Dupuytren? La causa esatta della contrattura di Dupuytren è sconosciuta. Tuttavia, vari fattori possono aumentare il rischio di sviluppare questa condizione, tra cui la genetica, l'età (in genere oltre i 50 anni), l'essere maschi, avere origini nordeuropee o scandinave e alcune condizioni mediche come diabete e malattie del fegato.

*Le informazioni sul nostro sito web non hanno lo scopo di indirizzare le persone verso diagnosi e trattamento. Non eseguire tutte le procedure di diagnosi e trattamento senza consultare il tuo medico. I contenuti non contengono informazioni sui servizi sanitari terapeutici di Acıbadem Health Group.