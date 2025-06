Cream cheese frosting (2025)

Wil je het invriezen? Dat kan ook gewoon! In een luchtdichte bak blijft het tot 3 maanden goed in de vriezer. Laat het rustig ontdooien in de koelkast en mix het nog even kort door voor een frisse, luchtige structuur.

En weet je wat het fijne is? Dit roomkaas glazuur is heel makkelijk te maken. Met een paar ingrediënten en een goede mixer zet je zo een heerlijke, luchtige cream cheese frosting op tafel. Dit recept is trouwens voldoende voor 12 cupcakes, of 1 laag in een taart van 24 cm.

Cream cheese frosting is misschien wel de lekkerste en meest veelzijdige frosting die er is. Romig, fris, zoet maar niet té. Wij gebruiken het daarom graag als vulling voor cakes of als topping voor muffins, omdat het nét dat beetje extra smaak en smeuïgheid toevoegt. En het past bij zoveel verschillende baksels! Denk aan klassieke carrot cake, red velvet cupcakes, kaneelbroodjes, of een laagjestaart.

