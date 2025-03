De 6 Beste Led Masks van 2025 (2025)

Dit huidverjongingsapparaat van Eraglow is een mooi alternatief voor een led mask. Het werkt op dezelfde manier met zeven instelbare ledkleuren, maar in plaats van het masker op je gezicht aan te brengen, ga je met het apparaatje over je huid. Dit biedt minder bewegingsvrijheid, maar is wel budgetvriendelijk.

Deze led mask van Silk’n werkt ontspannend door de uitstekende pasvorm en de milde warmte op de huid. We vonden het prettig dat we uit vier lichtkleuren konden kiezen, bijvoorbeeld tegen rimpels of een droge huid. De behandeling is snel en duurt slechts 10 tot 15 minuten.

Een led mask kan helpen bij acne, fijne lijntjes of roodheid. Een led mask is een pijnvrije gezichtsbehandeling die voor een mooiere en egalere huid zorgt. We zetten de beste modellen voor je op een rij, waarbij we gelet hebben op de lichtkleuren, intensiteit, pasvorm en batterijlevensduur.

