De 7 beste dermarollers van 2025 | Elegantie (2025)

Waar op letten bij het kopen van een dermaroller?

Bouwkwaliteit

De naalden van dermarollers worden voornamelijk gemaakt van titanium, roestvrij staal of plastic. Aangezien je het apparaat op je lichaam gebruikt is de kwaliteit van het materiaal erg belangrijk. Je wil de gaatjes in je huid zo klein mogelijk houden en infecties vermijden. Het best kies je voor een dermaroller met naalden gemaakt van titanium.

Titanium is een sterk materiaal dat veilig is in gebruik. Het is licht van gewicht waardoor de roller niet te zwaar is. Professionelen werken dan ook bijna altijd met dermarollers gemaakt van titanium. Bovendien veroorzaakt titanium geen allergische reacties. Roestvrij- of chirurgisch staal is een andere goede optie, al krijgt titanium de voorkeur.

Lengte naalden

De effectiviteit van een dermaroller wordt bepaald door de naaldlengte. Een dermaroller voor thuisgebruik heeft doorgaans naalden met een lengte tussen 0,2 mm en 1 mm. Voor een veilig gebruik thuis zou 0,5 mm de ideale lengte zijn. Diepe littekens en rimpels behandel je best met naalden van 1 mm. Langere naalden, met een lengte van 1,5 mm of 2 mm, worden enkel aanbevolen voor de behandeling van cellulitis of striae op het lichaam.

De lengte van de naalden nagaan is belangrijk zodat je zeker weet dat je huid de roller kan verdragen. Om de juiste lengte te bepalen praat je best met je dermatoloog. Die kan op basis van je huidtype en huidproblemen de juiste lengte aanraden. Zo weet je zeker dat je geen schade toebrengt aan je huid.

Lichaamsdeel

Een dermaroller is een compact apparaatje dat voornamelijk voor het gezicht wordt gebruikt. Het verjongt, verstevigt en doet eventuele rimpels of littekens vervagen. Al kan een dermaroller ook voor andere lichaamsdelen gebruikt worden. Je kan de huid op verschillende plaatsen op het lichaam verstevigen door een behandeling met naalden.

Zo kan je aan de hand van een dermaroller striae en cellulitis verminderen. Veel mensen gebruiken het apparaat dan ook voor de benen, billen, buik en armen. De huid op je lichaam is doorgaans wat dikker, waardoor er een dermaroller met langere naalden gebruikt kan worden. Ook zijn dermarollers voor het lichaam doorgaans wat breder.