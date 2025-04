De 7 beste serums voor het gezicht van 2025 | Elegantie (2025)

Koreaanse skincare producten worden steeds populairder. Daarom is het niet verbazend dat in dit artikel ook een Koreaans product optreedt, COSRX Propolis Light Ampoule. Technisch gezien is dit product geen serum, maar een ampoule. Het verschil is dat een ampoule verser en meer geconcentreerd is, maar het heeft ongeveer dezelfde werking. De COSRX Propolis Light Ampoule hydrateert de huid, vermindert de zichtbaarheid van fijne lijntjes, geeft een natuurlijke glow en vermindert roodheid. Kortom, het is een formule die vele voordelen belooft.

Het merk is heel open over hoeveel procent van de actieve ingrediënten de formule bevat. Deze ampoule bevat 83,3% propolisextract, 0,2% natriumhyaluronaat en 0,1% vitamine B5. Propolisextract is een bijenproduct en het heeft een antibacteriële werking, waardoor het de huid ontsmet. Daardoor is het ook een goed middel tegen acne. De werking van natriumhyaluronaat en vitamine B5 wordt verder in dit artikel uitgelegd.

De formule heeft een lichte, gelachtige textuur en een gouden kleur, zodat het bijna honing lijkt. De ampoule trekt na ongeveer 30 seconden in in de huid. Bovendien zorgt hij niet voor irritaties en plakt hij niet. COSRX Propolis Light Ampoule is verpakt in een doorschijnend plastic flesje met een pipetje. Het oogt even luxueus als een glazen flesje, maar is makkelijker te recycleren.

Geschikt voor:Acnegevoelige, gevoelige, droge en oudere huid |Actieve ingrediënten: Propolisextract, natriumhyaluronaat en vitamine B5 | Inhoud: 30 ml