De best werkende MRA - Forum van de Apneuvereniging (2025)

Ja idd. Ik heb een gewoon masker gehad en een neusdoppenmasker. De neusdoppen bevielen eerst goed maar later werd ik steeds wakker van het "geblaas"als de neusdop ook maar iets scheef zat. Ik wilde zelf uitvinden of een MRA iets voor mij was. Nu dat niet zo blijkt te zijn ws. weer naar de CPAP vermoed ik. Ik lees wel regelmatig mee zodat ik dan alvast weet wat ik kan vragen. Dat is wel fijn van dit forum. Met vr. gr.

Het punt met een mra is dat deze de onderkaak naar voren haalt. Is dit voldoende als het maximale uit een mra gehaald wordt? Dit kan een kno-arts goed inschatten als er tijdens een slaapendoscopie (onder een roesje) je onderkaak naar voren gehaald wordt om te kijken of dit voldoende de blokkade opheft. Daarnaast kun je op meerdere niveaus blokkades hebben enz. Er speelt zoveel mee in het geheel.

Reden van slaaponderzoek is wel duidelijk (zie bericht van Ruub). Reden 2 is om tijdens een roesje te kijken waar het snurken en (misschien osas) vandaan komt en wat hier tegen gedaan kan worden. Zeker als je een dure mra overweeg zou ik dit adviseren zodat er echt onderbouwd is dat een mra ook effectief is. Maar misschien is het met een simpele ingreep als huig verkleinen ook al op te lossen (let op! verwar dit niet met de uppp).

Ha Ruud, Ik ben het eens met je advies maar om hier een MRA af te raden lijkt me geen goed idee. Natuurlijk zijn er mensen die een MRA hebben gebruikt waarbij dat niet goed is gegaan. Dat geldt echt niet voor iedereen! Bedenk dat mensen met problemen eerder op het forum komen dan mensen waarbij alles goed gaat. Zelf heb ik 10 jaar een MRA gehad. Ging prima totdat ik last van m'n gebit kreeg. Heb nu al weer een paar jaar een CPAP maar ben blij dat ik die 10 jaar met MRA gehad heb. MRA is (als het goed gaat) echt comfortabeler dan CPAP) Uiteraard moet je als gebruiker alert zijn op het goed functioneren van je apparatuur, maar dat geldt ook voor cpap.

