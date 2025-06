Dé Beste Nageldroger van jun. 2025 - helpingcherry.nl (2025)

Ben jij super creatief en maak jij de mooiste nail art? Lukt het maar niet om de beste nageldroger te vinden? Geen stress, in dit artikel deel ik wat je moet weten over de nageldroger en vind je zo je nieuwe favoriete apparaat!

Strepen, barstjes in de lak, per ongeluk vlekken op je kleding: met een nageldroger is dit allemaal verleden tijd. Je droogt je nagels een stuk sneller. Zo heb je meer tijd voor leukere dingen dan wachten tot alles droog is. Ben je benieuwd naar de beste nageldroger van het jaar? Lees gauw verder!

Rostem 120W UV Nageldroger Lamp Type lamp: UV-lamp Voedingstype: Adapter/ lichtnet Draadloos: Nee Starterkit: Nee Kleur: Wit, Zwart Bekijk op Bol.com Daniqqi 80 Watt UV LED Type lamp: LED-verlichting Voedingstype: Adapter/ lichtnet Draadloos: Nee Starterkit: Nee Kleur: Wit Bekijk op Bol.com BoraPora Professionele Nageldroger 280 Watt Type lamp: LED-verlichting Voedingstype: Adapter/ lichtnet Draadloos: Nee Starterkit: Nee Kleur: Wit Bekijk op Bol.com

Waarom een nageldroger aanschaffen?

Een nageldroger is een handig apparaat dat met warme of koele lucht en een lamp je nagellak snel droogt. Meestal is dit een uv- of led-lamp. Het verkort de droogtijd vergeleken met de lak simpel in de lucht te laten drogen aanzienlijk. Over het algemeen hoef je maar 120 seconden te wachten op prachtige nagels!

Ook wanneer je graag uitgebreide nail art maakt, haal je een nageldroger in huis. Zo verpest je nooit meer per ongeluk je creatie waar je zoveel tijd in hebt gestopt!

Helemaal als je geen held bent in het lakken, is een nageldroger wel zo fijn. Omdat de nagellak sneller droog is, voorkomt dit lelijke strepen of andere oneffenheden.

Koopgids: hoe kies ik de beste nageldroger?

De beste nageldroger kiezen, is een behoorlijke klus. Niet getreurd, ik deel de handigste functies met je. Zo is de keuze weer een stukje makkelijker.

Bewegingssensor

Een nageldroger wordt behoorlijk heet. Hoe voorkom je dat het apparaat oververhit? Je hoeft zelf meestal niets te doen! Veel modernere modellen hebben een speciale bewegingssensor. Stop je je handen erin, dan gaat hij aan; haal je ze weg, gaat hij weer uit. Simpel, maar effectief. Je stroomrekening is je dankbaar.

Watt?!

Professionele nagelstylisten willen een lamp van minstens 36 watt om gelnagels goed te drogen. 36 watt betekent in dit geval dat de droger 4 aparte lampjes heeft van ieder 9 watt. Voor een gewone nagellak is het aantal watt minder relevant, omdat hiervoor de warme of koele lucht die de nageldroger produceert al voldoende is.

Houd de 36 watt toch aan als basis voor het uitzoeken van het beste apparaat. Zo ben je niet beperkt in welke nagellak je gebruikt.

De 5 beste nageldrogers op een rij

Het type lamp

Bij het drogen van je nagels is het belangrijk dat je de juiste lamp kiest. Gebruik je regelmatig een gewone nagellak, dus geen gel of shellac (dit is een combinatie van gel en gewone nagellak), dan is een model met dat droogt met warme lucht voldoende.

Gebruik je regelmatig shellac of een led-lak, dan is het de moeite waard om eens te kijken naar een nageldroger met uv-licht of led-lamp. Een nageldroger met led-licht droogt je nagels gemiddeld sneller dan met uv-lamp.

Dit heeft ermee te maken dat dit licht werkt op een korte golflengte, tussen de 400 en 410 nm. In vergelijking: een uv-lamp werkt op een bredere band van 100-400 nm. Een bredere golflengte betekent een langere uithardperiode.

Is sneller gelijk ook beter? Niet helemaal. De meeste gellakkenmerken zijn speciaal ontwikkeld voor led-lampen. Dit betekent dat ze ook geschikt zijn voor een uv-lamp, want ze vallen binnen de uv-band (100 - 400 nm).

Andersom werkt het anders: een led-lamp werkt alleen voor led-specifieke gellakkenmerken. Gebruik je bijvoorbeeld een led-lamp om je shellac uit te harden, merk je vanzelf dat het ontzettend lang duurt of dat de lak zelfs helemaal niet uithardt.

Hoewel een led-lamp niet elk type lak uithardt, zijn ze wel goedkoper dan een uv-lamp. Wil je niet te veel kwijt zijn aan je nageldroger, houd dan rekening met het type lak dat je gebruikt en indien mogelijk een led-lamp!

Bediening

Een nageldroger is zo simpel of uitgebreid als je maar wil. Het ene model heeft enkel een aan- en uitknop, maar je hebt ook modellen met displays en zelfs touchscreens. Het display gebruik je grotendeels voor zaken als de timer instellen of om bij te houden hoelang je nagels nog nodig hebben.

Timer

Je nagels zijn helemaal klaar voor de droger. Je stopt je handen erin en zet Netflix aan. Een heerlijk me-time moment. Alleen hoe weet je nu wanneer je nagels droog zijn? Sommige modellen hebben een handige timer. Deze komt in verschillende standen, die bepalen hoe lang de nageldroger aanstaat en hoe warm de lucht is. Hoe langer, hoe koeler de lucht. Dit is om te voorkomen dat jij per ongeluk je handen verbrandt.

Formaat

In de salon droogt de nagelstyliste netjes één voor één de nagels van beide handen. Thuis werkt dat soms ietsjes anders. Let goed op het formaat van de nageldroger. Men spreekt ook wel eens van 'droogruimte'. Een ruime droogruimte garandeert dat je niet elke nagel apart hoeft te drogen.

Hoe weet je of het apparaat groot genoeg is? Dat lees je meestal af aan de hoeveelheid lampjes. Bij meer dan 40 lampjes, mag je er vanuit gaan dat alle nagels van één hand tegelijk gedroogd worden.

Snoerlengte

Misschien denk je hier niet direct aan, maar ook snoerlengte is belangrijk om in acht te nemen. Is het snoer te kort, dan gebruik je de nageldroger niet zomaar overal. Bovendien moet je dan in de weer met verlengsnoeren – onhandig!

Gelukkig vind je in de winkel veel modellen met een snoer van maar liefst 2,5 meter. Deze modellen gebruik je moeiteloos tijdens een lekker ontspanavondje aan de keukentafel.

Starterkit voor de beginner

Als je net begint met nagels, wil je de juiste middelen. Denk aan een goed manicure-apparaat. Om het je makkelijker te maken, komen een aantal modellen met een starterkit. Zo ontvang je niet alleen een nageldroger, maar ook handige tools waaronder een oefenvinger, een reinigingsborsteltje en nagelscheiders. Overweeg ook een voetenbad wanneer je ook met je teennagels aan de gang wilt gaan. En vergeet geen goede pedicureset te kopen!

De setjes komen vaak in verschillende varianten. Bijvoorbeeld voor de gewone nagel of voor de beginnende nail artist. Heb je al een uitgebreide verzameling nagelproducten dan weet je dat je dit soort setjes liever overslaat.

Specificaties van nageldrogers naast elkaar

Type lamp Voedingstype Draadloos Starterkit Kleur 1 Rostem 120W UV Nageldroger Lamp UV-lamp Adapter/ lichtnet Nee Nee Wit, Zwart Bekijk op Bol.com 2 Daniqqi 80 Watt UV LED LED-verlichting Adapter/ lichtnet Nee Nee Wit Bekijk op Bol.com 3 BoraPora Professionele Nageldroger 280 Watt LED-verlichting Adapter/ lichtnet Nee Nee Wit Bekijk op Bol.com 4 Krachtige 150 Watt UV LED LED-verlichting Adapter/ lichtnet Nee Ja wit Bekijk op Bol.com 5 Moods Gellac Compacte Nagellamp- UV UV-lamp Netstroom Nee Ja Wit 6 LED Bekijk op Bol.com

Veelgestelde vragen over nageldrogers

Wat is het verschil tussen een uv- en een led-lamp?

Een led-lamp is over het algemeen duurzamer, verbruikt minder energie en droogt nagellak sneller dan een uv-lamp. Uv- en led-licht werken op golflengtes. Een smallere golflengte betekent een snellere droogtijd. Uv-licht heeft een bredere golflengte (tussen de 100 nm en 400 nm), terwijl die van een led-lamp tussen de 400 en 410 nm ligt. Dit betekent dat een led-nageldroger sneller is dan een uv-model.

Tegenwoordig hebben sommige nageldrogers zowel uv- als led-lampen. Je herkent zo'n model aan de termen 'dual-watt' of 'dual-lichtbron'.

Kan ik elke nageldroger gebruiken voor verschillende types nagellak?

Of een nageldroger geschikt is voor het type nagellak dat je gebruikt, hangt af van de lamp en de hoeveelheid watt. Een uv-lamp is in staat alle soorten nagellak te drogen. Andersom droog je uv-lak bijvoorbeeld niet zomaar met een led-lamp. Let dus altijd goed op welke lamp de nageldroger heeft. Zo voorkom je dat je gellak na een paar uur nog niet droog is.

Welke nageldroger gebruik ik voor gewone nagellak?

Nagellak komt in verschillende vormen: gewone, shellac, acryl, gel –de keuze is reuze. Misschien is een gewone nagellak meer dan genoeg voor je. In zo'n geval is een basismodel dat warme en/of koele lucht gebruikt om de lak te drogen prima.

Je hebt pas een ander type nageldroger nodig, zoals een uv- of led-nageldroger, op het moment dat je kiest voor een acryl- of gellak. Een uv-nageldroger is bijvoorbeeld geschikt voor alle types en droogt ze gemiddeld sneller.

Conclusie

Of je nu een prachtige nail art maakt of een simpel lakje aanbrengt: nu weet je welke nageldroger bij je past! Lees gerust de gids nog eens door als je nog twijfelt. We willen tenslotte dat je de juiste keuze maakt! Bedankt voor het lezen!