Dermaroller Anwendung: Das musst du beachten (2025)

Dellen an Oberschenkeln und am Po können mit einem Dermaroller behandelt werden. Dieser regt die Kollagenproduktion der Haut an und erzielt so eine Verdichtung und Straffung der Oberhaut. Außerdem wird der Lymphfluss und die Durchblutung angeregt. Mehr erfährst du hier:

Top Articles

Best Nail Bit for Cuticles - Drill Bit for Cuticle - really well, thanks!

Latest Posts

The Best Nail Drill Bits for Cuticles: Your Ultimate Guide to Perfect Manicures

E-file BITS. Which for what and what to choose?

Recommended Articles

Author information

Name: Cheryll Lueilwitz

Birthday: 1997-12-23

Address: 4653 O'Kon Hill, Lake Juanstad, AR 65469

Phone: +494124489301

Job: Marketing Representative

Hobby: Reading, Ice skating, Foraging, BASE jumping, Hiking, Skateboarding, Kayaking

Introduction: My name is Cheryll Lueilwitz, I am a sparkling, clean, super, lucky, joyous, outstanding, lucky person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.