Dermaroller-Test: Faltenfreie Haut dank Microneedling? (2025)

Der Dermaroller von Faces of Fey überzeugt auf ganzer Linie: Die echten Nadeln aus chirurgischem Edelstahl versprechen eine hygienisch einwandfreie Behandlung. Insgesamt besitzt der Roller 192 davon, die weit genug auseinander stehen, um ohne Druck in die Haut eindringen zu können. Den Dermaroller von Faces of Fey gibt es mit den Nadellängen 0,25 Millimeter, 0,5 Millimeter und 0,75 Millimeter zu kaufen. So können Sie sich das passende Tool für Ihre Bedürfnisse aussuchen.

Top Articles

The 10 Best Eye Makeup Removers to Buy in 2025

Latest Posts

Recommended Articles

Author information

Name: Virgilio Hermann JD

Birthday: 1997-12-21

Address: 6946 Schoen Cove, Sipesshire, MO 55944

Phone: +3763365785260

Job: Accounting Engineer

Hobby: Web surfing, Rafting, Dowsing, Stand-up comedy, Ghost hunting, Swimming, Amateur radio

Introduction: My name is Virgilio Hermann JD, I am a fine, gifted, beautiful, encouraging, kind, talented, zealous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.