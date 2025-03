Dermatologinja ima rješenje za sve popularniji dječji skincare, a otkriva nam i jedan proizvod koji je spas protiv podočnjaka (2025)

"Kod odabira dezodoransa najvažnije je da on ne sadrži nikakve toksične tvari, kao što su aluminijeve soli. Važno je i da on ne zaustavlja znojenje kao takvo, jer je ono zdravo. Dakle, treba odabrati dezodorans koji sprječava neugodne posljedice znojenja, a do su neugodni mirisi. Najbolji odabir bit će dezodorans s probioticima, odnosno onaj koji našu kožu hrani s dobrim bakterijama kako bi one neutralizirale one loše. Dovoljno ga je nanijeti ujutro i mirni smo cijeli dan, a osim što je ugodnog mirisa, njeguje kožu i nije štetan, a može se koristiti od najranije dobi."

Top Articles

Latest Posts

Recommended Articles

Author information

Name: Dr. Pierre Goyette

Birthday: 1998-01-29

Address: Apt. 611 3357 Yong Plain, West Audra, IL 70053

Phone: +5819954278378

Job: Construction Director

Hobby: Embroidery, Creative writing, Shopping, Driving, Stand-up comedy, Coffee roasting, Scrapbooking

Introduction: My name is Dr. Pierre Goyette, I am a enchanting, powerful, jolly, rich, graceful, colorful, zany person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.