Die 10 besten Abnehmpflaster (02/2025) - Gesundheitszentrale (2025)

Abnehmpflaster sind aktuell der neueste Trend schlechthin in Sachen Gewichtsabnahme. Es gibt eine riesige Auswahl und unzählige Anbieter, welche sich in Form, Größe und Inhaltsstoffe unterscheiden. In der Regel enthalten Abnehmpflaster nur pflanzliche Inhaltsstoffe und sind rezeptfrei erhältlich, beispielsweise in Drogeriemärkten, Apotheken oder online.

Die Abnehmpflaster werden ganz einfach nur auf die Haut geklebt und die Wirkstoffe sollen so über die Haut in den Blutkreislauf eindringen. So soll die Gewichtsreduktion ganz einfach unterstützt und der Stoffwechsel angeregt werden, auch entgiftend sollen einige der Wunderpflaster wirken. Doch wie genau funktionieren diese Pflaster und helfen sie überhaupt? Ist jetzt eine schnelle und erfolgreiche Abnahme ohne wochenlange Diäten und schweißtreibendem Sport möglich?

Nachfolgend findest Du einige Tipps, die Dich bei Deiner Kaufentscheidung unterstützen können.

Checkliste für den Kauf der Abnehmpflaster Das Produkt: Wie der Name bereits verrät, soll dieses Pflaster beim Gewichtsverlust helfen. Die Fettverbrennung des Körpers soll hiermit angeregt werden. Die Inhaltsstoffe des Pflasters sollen dabei helfen und zur Stoffwechselbeschleunigung beitragen. Slimming und das in Form eines Pflasters – ganz ohne Sport.

Die richtige Stelle auf der Haut: Entscheidend ist nicht die Stelle, wo das Pflaster geklebt wird, sondern dessen Wirksamkeit. Aber in der Regel wird es dort angebracht, wo der Abnehm-Effekt erwünscht ist. An einer Hautstelle, wo es zu den meisten Fettansammlungen gekommen ist (meist der Bauchnabel), darf also geklebt werden. Das Abnehmpflaster findet sich auf der Hautoberfläche ein und soll über die Haut seine Wirksamkeit entfalten.

Die Durchblutung: Dort wo sich das Pflaster wiederfindet, soll die Durchblutung angeregt werden. Die Gewichtsreduktion soll dadurch voranschreiten. Daher wird auch oft von einem Vitalpflaster gesprochen.

Eine appetithemmende Wirkung: Viele Nutzer sind davon überzeugt, dass sie nicht nur vitaler werden, sondern dass der Appetit weniger wird, wenn sie ein Abnehmpflaster verwenden.

Eine gute Alternative: Zu den herkömmlichen Abnehmpillen, darf das Pflaster als Alternative angesehen werden.

Ratgeber: Fragen, mit denen du dich vor dem Kauf eines Abnahmpflasters beschäftigen solltest

Die Gewichtsabnahme schreitet nicht so voran, wie erwartet. Das Bauchfett wird immer mehr, die Fettverbrennung will nicht gekonnt zum Einsatz kommen, das Gewicht steigt an. Bei Frauen gerät die Taille immer mehr aus der Form, bei Männern hingegen gibt sich ein Bierbauch zu erkennen. Nun darf zum Schlankheitspflaster mit den richtigen Substanzen gegriffen werden, wenn dem Bauch und der Cellulite erfolgreich der Kampf angesagt wird.

Grundlegend soll das Pflaster als Kur angesehen werden. Dass eine Kur nicht von heute auf morgen beendet ist, versteht sich. Darum sollte das Abnehmpflaster auch über einen längeren Zeitraum genutzt werden, damit es seine Wirksamkeit beweisen kann und es zum gewünschten Ergebnis der Gewichtsreduktion führt.

Ein solches Wonder Patch versorgt den Körper des Menschen mit Antioxidantien, so sollen die Heißhungerattacken minimiert werden. Antioxidantien gelten als ausgezeichnetes Nahrungsergänzungsmittel, dennoch spricht es für sich, diese direkt über die Nahrung aufzunehmen.

Abnehmpflaster und Nikotinpflaster gestalten sich ganz unterschiedlich in der Wirkung. Denn die Aufgabe eines Nikotinpflasters ist es, Effekte des Nikotin-Entzuges zu lindern. Es soll die Entgiftung vorantreiben. Das Patch zur Gewichtsreduktion hingegen soll den Stoffwechsel des Menschen anregen und zur Fettverbrennung beitragen.

Sich einen Patch setzen, den für wenige Stunden tragen und schon purzeln die Kilos, so einfach ist das nicht umsetzbar. Pflaster dieser Art versprechen eine fettreduzierende Wirkung, dennoch geht der Bauch nicht von heute auf morgen verloren.

Kaufkriterien: Anhand dieser Faktoren kannst Du Abnehmpflaster vergleichen und bewerten

Von der Materialzusammenstellung gestalten sich viele Pflaster ähnlich. Grüner Tee, das Meeresalgenextrakt Fucus sowie die Acai Beere sollen für die Anregung des Stoffwechsels zuständig sein. Somit sollen mehr Kalorien wie bisher verbraucht werden. Die unten angeführten Kriterien helfen weiter, sich zu orientieren. Test- und Vergleichssieger wurden nach diesen Vorgaben ausgewählt:

Anwendung

Inhaltsstoffe

Pflanzenessenzen

Aufmachung

Kleine Abnehmpflaster

Große Abnehmpflaster

Anzahl der Pflaster

Nutzungsdauer

Die Anwendung

Wichtig ist es, dass das Slim Patch über mehrere Stunden einwirken kann. Es wird von einer Zeit von 6 bis 8 Stunden gesprochen. Eine Anwendung soll 10 Tage in Anspruch nehmen. Diese Tage sollen aneinander folgen.

Das große Abnehmpflaster sollte an jene Stelle geklebt werden, wo überschüssiges Bauchfett vorhanden ist, meist um den Bauchnabel. Es gibt aber auch kleine Pflaster, die werden über Nacht auf die Fußsohle geklebt, um die Gewichtsabnahme voranzutreiben. Solche Fußpflaster haben die gleiche Wirkungsart wie ein klassisches Diätpflaster.

Die Inhaltsstoffe

Die Inhaltsstoffe und Substanzen solcher Patches sind meist identisch, auch wenn die Hersteller-Firma eine andere ist. Sie beruhen hauptsächlich auf Pflanzenessenzen und solln so ihre Vorteile bringen.

Die Pflanzenessenzen

Meist ist Grüner Tee und ein Grüntee-Extrakt enthalten. Dieser Inhaltsstoff verfügt über viele Antioxidantien und soll die Kalorienverbrennung in Schwung bringen. Ein weiterer Inhaltsstoff ist das grüne Kaffeebohnenextrakt, dabei handelt es sich um rohe, noch ungeröstete Kaffeebohnen. Diese Bohnen enthalten neben Koffein auch Chlorogensäure. So soll die Gewichtszunahme gemindert werden.

Weitere wichtige Inhaltsstoffe sind Hokuto-Minze und Bitterorangenextrakt. Hokuto-Minze kann die verstärkte Aufnahme von Zucker durch den Körper vermindern, so kann dieser nicht als Fett im Körper abgespeichert werden. Zitrusfrüchte sind reich an Bitterorangenextrakt. Es kann helfen, vermehrt Fett zu verbrennen und Kalorien abzubauen. Die Gewichtskontrolle wird so vom Körper gesteuert. Nicht zu vergessen ist Hoodia, eine Pflanze, die sich als Schlankheitsmittel bereits einen Namen machen konnte.

Die Aufmachung

Schlankheitspflaster unterscheiden sich je nach Hersteller in Größe, Farbe und Form. Aber nicht die Aufmachung eines solchen Pflasters ist entscheidend, sondern seine Wirksamkeit.

Es macht Sinn, parallel zur Diät mit dem Kleben der Patches zu beginnen. Beide Maßnahmen zur Gewichtsreduktion ergänzen sich im Alltag sehr gut und können so zum besten Ergebnis führen.

Kleine Abnehmpflaster

Sie werden an eine beliebige Stelle auf der Haut geklebt. Meist wird dafür die Fußsohle genutzt, deshalb auch der Name Fußpflaster. Diese werden dann bis zu 48 Stunden direkt auf der Haut getragen.

Große Abnehmpflaster

Große Abnehmpflaster finden sich dort auf der Haut ein, wo das meiste Fett vorhanden ist. So wird dieses Slim Patch gerne auf dem Bauch, auf dem Po und auf die Oberschenkel geklebt. Dort sollten sie nicht länger als 8 bis 9 Stunden auf der Haut verweilen. Solche Pflaster dürfen nicht immerfort aufgeklebt werden, eine Anzahl von 3 bis 4 Anwendung pro Woche sollte reichen.

Die Anzahl der Pflaster

Die Anzahl der Pflaster variieren je nach Packungsgröße. Fällt die Wahl auf die kleinen Abnehmpflaster, so sind in einer Packung meist 10 Stück vorhanden. Größere Packungen beinhalten in der Regel nur 3 bis 5 Pflaster.

Die Nutzungsdauer

Egal ob kleines oder großes Abnehmpflaster: Es soll nur ein Patch pro Tag aufgeklebt werden. Die Anwendungsdauer schwankt je nach Hersteller. So können die Patches als Kur zum Einsatz kommen, wenn die richtige Anwendung berücksichtigt wurde.

Wissenswertes rund um das Abnehmpflaster

Wie funktioniert ein Abnehmpflaster?

Dabei kommt das Prinzip der transdermalen Absorption zum Einsatz. Das Pflaster gibt seine Inhalts- und Wirkstoffe kontinuierlich an die Haut ab. Die Inhaltsstoffe gelangen in Folge in den Blutkreislauf. Die Verdauung wird dabei umgangen. Dabei werden die einzelnen Inhaltsstoffe immerfort vom Pflaster abgegeben und der Körper kann diese aufnehmen.

Welche Aufgaben übernimmt das Abnehmpflaster?

Es gibt Slim Patches für den Stoffwechsel, die für eine ausgezeichnete Fettverbrennung sorgen sollen und dann gibt es welche, die eine appetithemmende Wirksamkeit haben und so den Hunger zügeln sollen. Heißhungerattacken sollen dann der Vergangenheit angehören.

Es wird zwischen stoffwechselanregenden Abnehm-Patches oder appetithemmenden Patches unterschieden. Es gibt aber auch Patches, die vereinen beide Eigenschaften, sie bieten alle Vorteile und sollen die Glättung und Straffung des Bauchs sicherstellen.

Die Kosten für ein Abnehmpflaster

Die Preisspanne der Diätpflaster ist groß. So beginnen diese bei einem Preis von 8 Euro. Eine Packung kann bis zu 35 Euro kosten. Wem es egal ist, wo auf der Haut das Pflaster seinen Platz findet, der kann zu einem günstigeren Patches greifen.

Unerwünschte Nebenwirkungen bei einem Abnehmpflaster

Unerwünschte Nebenwirkungen können fast zur Gänze ausgeschlossen werden, da es sich bei den Hauptwirkstoffen um pflanzliche Extrakte handelt. In seltenen Fällen kann es zu Verdauungsproblemen, Übelkeit, Durchfall oder Verstopfung kommen. Lokale Hautreaktionen – Ausschlag, Rötungen und Juckreiz – können in Einzelfällen auftreten.