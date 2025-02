Die 4 besten Dermaroller und wie man sie anwendet (2025)

Tausend Nadelstiche auf der Haut für einen strahlend schönen Teint – klingt etwas rabiat, ist aber ein beliebter Beauty-Trend aus den USA. Das Treatment nennt sich Microneedling und wird mit einem Dermaroller durchgeführt. Und: Es ist super effektiv für schöne Haut. Denn die winzigen Einstiche in der obersten Hautschicht durch den Dermaroller sorgen für ein makelloses Hautbild im Gesicht und am ganzen Körper. Gleich mehrere Hautprobleme wie Falten, Dehnungsstreifen, Narben und Cellulite gehören damit der Vergangenheit an. Wir erklären, was man über die Dermaroller-Anwendung wissen muss.

Top Articles

The emotional rollercoaster of maternity dressing when you work in fashion

Latest Posts

Recommended Articles

Author information

Name: Saturnina Altenwerth DVM

Birthday: 1992-08-21

Address: Apt. 237 662 Haag Mills, East Verenaport, MO 57071-5493

Phone: +331850833384

Job: District Real-Estate Architect

Hobby: Skateboarding, Taxidermy, Air sports, Painting, Knife making, Letterboxing, Inline skating

Introduction: My name is Saturnina Altenwerth DVM, I am a witty, perfect, combative, beautiful, determined, fancy, determined person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.