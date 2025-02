Die Beste Gesichtspflege für Männer in 2025 inkl. Produkte (2025)

Contents show

Gesichtspflege für Männer ist die Grundlage für eine gute Körperpflege. Sobald du damit anfängst, erkennst du sofort einen Unterschied.

Gesichtspflege für Männer muss nicht kompliziert oder teuer sein. Stattdessen sollte sie konsequent und bewusst durchgeführt werden. Der Grund, warum du das liest, könnte sein, dass du deine Hautpflegeroutine ändern willst – manchmal ist weniger wirklich mehr, vor allem wenn es darum geht, deine Haut ins Gleichgewicht zu bringen. Es ist auch möglich, dass du hier zum ersten Mal in deinem Leben versuchst, ein Programm zu erstellen. Unabhängig davon, wie alt du bist, gelten die gleichen grundlegenden Regeln für die Hautpflege.

Du brauchst nur diese paar Schritte, und die passenden Produkte. Auch wenn wir gerne den ganzen Tag über Retinol, Gesichtsseren, Fleckenbehandlungen und Entgiftungsmasken sprechen würden, ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Du hast all diese Informationen zur Verfügung, wenn du sie brauchst. Momentan ist es so einfach wie Reinigen, Peeling und Feuchtigkeitspflege.

Was ist die beste Gesichtspflege Routine für Männer?

Wenn man noch keine Routine für seine Hautpflege hat, kann der Start unklar erscheinen. Aber eigentlich läuft es nur auf drei grundlegende Schritte hinaus:

Gesicht reinigen: wäscht und erfrischt Toner auftragen: strafft und gleicht den Teint aus Feuchtigkeitscreme verwenden: spendet Feuchtigkeit und glättet

Du kannst noch weitere Schritte einbauen, wie ein Serum für mehr Nährstoffe, eine Augencreme gegen Schwellungen und Falten, oder ein Toner für eine Revitalisierung unterwegs. Viele Dermatologen empfehlen auch die tägliche Verwendung einer SPF-Sonnencreme zum Schutz vor schädlichen UV-Strahlen. Hier findest du unsere Auswahl der besten Sonnencremes für dein Gesicht und Körper.

Doch keine Sorge, mit der Zeit wird es einfacher, sich daranzuhalten. Das wichtigste sind die drei grundlegenden Schritte. Wenn du mit ihnen eine Hautpflege Routine beginnst, wirst du bereits großartig aussehen und dich rundum wohlfühlen.

Auch wenn sie von jedem verwendet werden, sind die Produkte, die wir dir hier vorstellen, speziell für Männer konzipiert. Hier kannst du über unsere Gesichtspflege-Routine für Frauen lesen.

Die beste Gesichtspflege für Männer:

Bevor du anfängst, sei ehrlich mit dir selbst. Frage dich, wie viel Zeit du hast und worauf du dich konzentrieren möchtest. Das wichtigste ist es, dich nicht mit zu vielen neuen Produkten zu überlasten, die du nicht verstehst. Denn du wirst sie nicht benutzen und nur deine Zeit und dein Geld verschwendet haben.

Apropos Zeit, du musst sie dir nehmen. Es gibt keine sofortige Lösung. Aber bei regelmäßiger Anwendung der richtigen Produkte wirst du mittel- bis langfristig Ergebnisse sehen.

Die Produkte, die wir hier nennen, haben wir in der Reihenfolge hinzugefügt, in der sie verwendet werden sollen. Wenn du mit einer Routine startest, konzentriere dich zunächst auf das Wesentliche und arbeite dich weiter, wenn du mit den Produkten vertrauter bist.

Gesichtsreinigung für Männer

Der erste und grundlegendste Schritt ist das Waschen deines Gesichts. Wasche es zweimal täglich, um verstopfte Poren, Akne und Mattheit zu vermeiden. Wenn du „normale“ oder Mischhaut hast, sollte jeder Gesichtsreiniger für dich in Ordnung sein. Hast du aber empfindliche Haut, dann such nach Stichwörtern wie „schonend“ oder „sanft“, und wenn du fettige Haut hast, dann such nach Gel.

Produktempfehlung zur Gesichtsreinigung für Männer

Grown Alchemist’s Gentle Gel Cleanser

Ein schonender Gesichtsreiniger mit Kamille, Bergamotte, Weidenrinde und kaltgepressten Rosenblütenblättern zum Vitalisieren, Beruhigen und Entschlacken der Haut. Die Mischung ist wirksam und dennoch zart und hinterlässt deine Haut vollständig erfrischt und gereinigt, ohne das unerwünschte fettige Gefühl.

Shop now

Drunk Elephant Beste No.9 Jelly Cleanser

Diese sanfte Formel enthält milde Tenside und Make-up-auflösende Weichmacher, die sich rückstandslos abspülen lassen und die Haut weich und sauber machen. BesteTM No. 9 ist frei von SLS, Duftstoffen und ätherischen Ölen und für alle Hauttypen geeignet. Mit einem pH-Wert von 5 ist es eine ideale Formel.

Shop now

Augustinus Bader’s The Cream Cleansing Gel

Ein leichter, erfrischender Gelreiniger mit Rosenblütenwasser, Gurkenextrakt und Aloe-Blattsaft. Diese Formel von Augustinus Bader entgiftet deine Haut, ohne sie ihrer natürlichen Eigenschaften zu berauben, und stellt sicher, dass deine Haut richtig auf die Aufnahme aller folgenden Produkte in deiner Routine vorbereitet ist.

Shop now

Gesichtswasser

Sobald das Gesicht gereinigt ist, ist es an der Zeit, es zu Tonen. Hierbei handelt es sich um einen wesentlichen Schritt für alle, die an Akne, eingewachsenen Haaren oder Zeichen des Alterns leiden. Warmes Wasser öffnet die Poren, und das Gesichtswasser fügt der Haut eine dünne Nährstoffschicht hinzu. Kombiniere bei Akne und eingewachsenen Haaren beruhigende Inhaltsstoffe wie Aloe vera mit Milchsäure oder Salizylsäure. Suche für Anti-Aging nach Glykolsäure. Vitamin C, Oliven und Kamille sind großartige Alleskönner.

Gesichtspflege für Männer: Produktempfehlung Gesichtswasser

Neben dem Peeling und der Feuchtigkeitsversorgung der Haut hellt NMF auch dunkle Flecken auf, hellt feine Linien auf und verbessert die Falten.

Shop now

Grown Alchemist Gesichtswasser

Oliven und Kamille straffen und glätten sanft, Ginseng und Aloe Vera tonisieren und beruhigen, während Vitamin C die zellschädigende Wirkung freier Radikale bekämpft. Der wissenschaftliche Ansatz von Grown Alchemist hat sich als konsequente Methode für strahlende Ergebnisse erwiesen, und dieser belebende Toner ist keine Ausnahme.

Shop now

Mit Provitamin B5 und stärkenden Antioxidantien verbessert diese sanfte, alkoholfreie Mischung die natürliche Feuchtigkeit der Haut. Versorgt die Haut mit viel Feuchtigkeit, gleicht sie aus und verfeinert die Poren.

Shop now

Feuchtigkeitssprays sind kürzlich beliebte Produkte in der Gesichtspflege für Männer geworden und bieten eine hervorragende Möglichkeit, unterwegs auf sofortige Erfrischungen zuzugreifen, besonders in heißen Jahreszeiten oder in trockenen Büroumgebungen. Sie sind voller Nährstoffe, die deine Routine verstärken und deine Sinne beleben wird.

Dr. Barbara Sturm Hydrating Face Mist

Zitrone, Aloe und Brokkoli erfrischen, Feigenkaktus entspannt, und Hyaluronsäure liefert starke Feuchtigkeit, während Purslane-Antioxidantien freie Radikale bekämpfen. Ein Multitalent und eine vielseitige Ergänzung zur morgendlichen Anwendung bei der Gesichtspflege Routine oder als spontaner Spritzer am Tag.

Shop now

Aesop In Two Minds Facial Toner

Ein erfrischender Toner, dass die Sinne belebt und eine subtile Feuchtigkeitsversorgung innerhalb der Gesichtspflege Routine bietet. Dieser leichte Gesichtsnebel ist für alle Hauttypen und ideal für jede Umgebung geeignet und belebt deine Haut sofort mit einem beruhigenden Duft. Super für deine Gesichtspflege Routine!

Shop now

Serum

Serums werden in der Gesichtspflege für Männer oft übersehen, sind aber eine großartige Möglichkeit, eine Dosis Nährstoffe auf konzentrierte Bereiche zu geben. Sie müssen nicht streng jeden Morgen oder Abend verwendet werden und man kann je nach Bedürfnissen auch mit verschiedenen Varianten arbeiten. Für eine Anti-Aging-Behandlung helfen abends ein Serum auf Basis von Retinol und morgens ein Serum mit antioxidativen Inhaltsstoffen. Bei Trockenheit wirkt Hyaluronsäure am besten.

Gesichtspflege für Männer: Produktempfehlung Serum

Grown Alchemist’s AO+ Treatment Facial Oil

Ein zertifiziertes organisches Serum, das zur Wiederherstellung der Elastizität beiträgt, feine Linien reduziert, die Haut strafft, weich macht und glättet und die Feuchtigkeitsversorgung fördert. Mit der Förderung der Kollagenproduktion (ein geheimer Inhaltsstoff für pralle und jugendliche Haut) eignet sich diese Option auch hervorragend gegen vorzeitige Hautalterung.

Shop now

Drunk Elephant C-Firma Fresh Day Serum

Das 15%ige Vitamin C-Tagesserum ist vollgepackt mit Antioxidantien, Vitaminen und Fruchtenzymen, die die Festigkeit, den Glanz und die Anti-Aging-Eigenschaften der Haut verbessern, ohne sie zu reizen.

Shop now

Augencreme

Ein weiterer Bereich, der oft in der Gesichtspflegefür Männer vergessen wird, sind die Augen. Die sie umrundende Haut ist jedoch die dünnste Stelle auf dem Gesicht und daher häufig einer der ersten Bereiche, die betroffen sind, wenn du müde oder gestresst bist. Bekämpfe Schwellungen, Augenringe und Trockenheit mit einigen der sanftesten, aber effektivsten Produkte im Hautpflege-Arsenal. Schwellungen können mit Gelen bekämpft werden, während sich Cremes exzellent gegen Hautalterung eignen.

Gesichtspflege für Männer: Produktempfehlung Augencreme

Malin + Goetz Revitalizing Eye Gel

Ein Multitalent mit Meeresalgen und Peptiden, der gegen feine Linien und Falten, Augenringe, Schwellungen, abnehmende Festigkeit und Verlust der Ausstrahlung hilft. Diese Mischung aus der ikonischen Beauty-Linie kümmert sich um alle Bedürfnisse Ihrer Augenpartie.

Shop now

Dr. Barbara Sturm The Good C

Mit 5% Vitamin C in einer stabilen Form, die leicht absorbiert wird, sicher und sanft zur Haut ist, sorgt das Serum für einen festen, strahlenden und ebenmäßigen Teint. Mit einem Wirkstoffkomplex aus öllöslichem Vitamin C THD, stabilisiertem, synthetischem Vitamin C in glucosidischer Form und Fruchtextrakt aus der Kakadu Pflaume, einer bedeutenden Quelle für Vitamin C aus Früchten, ist the good C eine effektive Möglichkeit, deine Haut mit viel Vitamin C zu versorgen.

Shop now

Feuchtigkeitscreme

Das ist wahrscheinlich der wichtigste Schritt der Gesichtspflege für Männer nach der Reinigung. Wenn du auch nichts anderes machst – verwende zumindest Feuchtigkeitscreme. Die beste Option für fettige Haut besteht darin, Feuchtigkeit mit leichteren Lösungen auf Gel Basis aufzunehmen und nach Hamamelis zu suchen, um Entzündungen zu bekämpfen.

Gesichtspflege für Männer: Produktempfehlung Feuchtigkeitscreme

Tata Harper Water-Lock Moisturizer

Mit Orangenpeptiden, Granatapfelkugeln und Makro-Hyaluronsäure versorgt dieser leichte, silikonfreie Feuchtigkeitsspender die Haut mit sehr viel Feuchtigkeit und glättet sie. Diese einzigartige Technologie spendet der Haut langanhaltende Feuchtigkeit.

Shop now

Dr. Barbara Sturm Gesichtscreme

Diese großartige Multitasking-Feuchtigkeitscreme, die speziell für die Gesichtspflege für Männern entwickelt wurde, kann sogar als Balsam nach der Rasur verwendet werden. Sowohl für die morgendliche als auch für die abendliche Anwendung innerhalb der Gesichtspflege Routine geeignet, zieht diese unkomplizierte Option der prominenten Hautpflegeexpertin Dr. Barbara Sturm schnell ein und hinterlässt deine Haut innerhalb von Sekunden sichtbar gesünder und strahlender.

Shop now

Doers of London Hydratisierende Gesichtscreme

Es erfüllt drei Hautpflegebedürfnisse der meisten Männer: Es mindert rasur- und umweltbedingte Hautrötungen und -irritationen, spendet tiefenwirksam Feuchtigkeit und verbessert den natürlichen Schutz der Haut, und es wirkt den Zeichen der Hautalterung entgegen. Wenn du eine kleine Menge auf die Haut aufträgst, erhältst du sofort ein Gefühl von zusätzlicher Feuchtigkeit, das schnell einzieht und die Haut frei von Glanz und Rückständen macht.

Shop now

Lippenbalsam

Lippenbalsams sind eine großartige Möglichkeit, deine Lippen in wärmeren Jahreszeiten zu revitalisieren und in kälteren Jahreszeiten zu schützen. Sie wirken auch in Büroumgebungen Wunder gegen brutale Klimaanlagen.

Gesichtspflege für Männer: Produktempfehlung zur Lippenpflege

Olio e Osso No.1 Balm

Die geschmeidige Textur ist für alle Körperteile geeignet und pflegt Nagelhaut, Ellenbogen und trockene Stellen und bändigt Spliss, verirrte Augenbrauen und Bärte.

Shop now

Aesop’s Cedar Citrus Lip Salve

Eine einfache, vitaminreiche Formel, die die empfindliche Haut um die Lippen pflegt. Von der Marke, die für ihre Liebe zum Detail bekannt ist, deckt diese Creme alle Grundlagen ab und bietet eine geschmeidige Lösung, mattes Aussehen und einen dezenten Zitrusduft.

Shop now

Eine Gesichtspflege für Männer ist das Fundament für eine gute Hautpflege.

Egal, ob du deine Hautpflege verbessern möchtest oder gerade erst anfängst, eine Routine aufzubauen – diese Produkte werden dich großartig aussehen und fühlen lassen.

Weitere spannende Artikel:

Unsere besten Weissen Sneaker Für Herren

Die Besten Geschenke für den Mann

Last Updated on März 18, 2024 by Editorial Team