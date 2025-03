Die Testsieger der Stiftung Warentest (2025)

Zwei Produkte sind „ausreichend“: Die Rituals The Rituals of Karma Self Tanning Body Lotion (17,50 Euro/ 14,00 Euro pro 100 ml) und die Rossmann Alterra Naturkosmetik Selbstbräunungslotion (4 Euro/ 2 Euro pro 100 ml) bräunen beide nur mäßig, das Produkt von Rituals weist zudem mehrere Deklarationsmängel auf.

b.tan Violet Selbstbräuner-Set | Fall In Love at First Tan Set - Selbstbräunungsmousse mit Bräunungshandschuh, 1-Stunden-Selbstbräuner, Gesicht & Körper, kein künstlicher Selbstbräunergeruch

Das Mousse von b.tan love at first tan (etwa 9,95 Euro) bräunt zwar nicht ganz so stark wie die beiden besser bewerteten Testkandidaten, dafür fällt die Bräunung gleichmäßig und natürlich aus. Die Verpackung könnte nutzerfreundlicher sein, Kritik gibt es abermals an der Deklaration.

Bräunen ohne Sonne? Genau das versprechen Selbstbräuner. Statt sich potenziell hautschädlichen UV-Strahlen auszusetzen, soll man die Bräune einfach auftragen können. Wer Selbstbräuner kaufen möchte, hat dabei die Wahl zwischen vielen unterschiedlichen Produkten: Neben klassischer Lotion gibt es mittlerweile auch Mousse, Aerosol-Sprays und sogar Tücher, die bräunende Substanzen an die Haut abgeben. Wie gut die einzelnen Varianten funktionieren, hat Stiftung Warentest geprüft und sich 20 Selbstbräuner im Test genauer angesehen (Heft 4/2023). Das Mousse schneidet dabei am besten ab – fünf von sechs Testkandidaten sind „gut“. Auch viele Lotions, Milch und Creme-Gele spenden gleichmäßige und natürliche Bräune. Die Sprays erweisen sich als eher schwach, erlauben es aber, schwer erreichbare Stellen auch ohne Hilfe zu behandeln. Die einzeln verpackten Tücher verursachen recht viel Müll. Ein Detail fällt bei allen Testkandidaten negativ auf: Sie enthalten Formaldehyd als Abspaltungsprodukt des bräunenden Inhaltsstoffs Dihydroxyaceton (DHA), ohne in der Deklaration darauf hinzuweisen.

