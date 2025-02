DIT DOET COLLAGEEN MET JE HUID (2025)

De laatste jaren is collageen een modewoord geworden op het gebied van gezondheid en huidverzorging. Niet alleen in beautyproducten, maar ook in supplementen zoals poeders en tabletten. Wat houdt dit ingrediënt precies in, waar is het goed voor, en op welke manier kan je dit ingrediënt toevoegen aan jouw eigen (beauty)routine? We doken in de wereld van collageen en zetten alles voor je op een rijtje in dit artikel.

Wat is collageen?

Collageen is een structureel eiwit dat prominent aanwezig is in je haar, huid en nagels, maar ook in bindweefsel, pezen en botten. Er wordt vaak gesproken van een lijmvormend eiwit wat invloed heeft op onder andere de stevigheid en de elasticiteit van de huid. Het is samengesteld uit onder andere de aminozuren hydroxyproline, glycine en proline.

Er zijn minstens 28 verschillende soorten collageen, hoewel de drie belangrijkste voor huidverzorging, gewrichten en meer zijn:

Type I

Het meest voorkomende collageen in het lichaam, type I ondersteunt huidverzorging, pezen en botten.

Type II

Komt voornamelijk voor in kraakbeen en is essentieel voor gezonde gewrichten.

Type III

Type III wordt vaak naast type I aangetroffen en ondersteunt de structuur van organen, bloedvaten en huid.

Waar is collageen goed voor?

Het eiwit collageen wordt door ons lichaam zelf aangemaakt. Echter wordt er steeds minder collageen aangemaakt naar mate we ouder worden. De afname van collageenaanmaak kan leiden tot tekenen van veroudering die we vroeg of laat allemaal zullen herkennen, zoals rimpels en een droge huid. Om dit zo lang mogelijk uit te stellen, is het aan te raden jouw collageeninname op peil te houden. Collageen is dus medeverantwoordelijk voor de stevigheid en elasticiteit van de huid, maar het geeft ook structuur en elasticiteit aan nagels, botten, spieren en gewrichten.

Hoeveel collageen heb je per dag nodig?

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat volwassenen baat hebben bij 2,5g tot 15 gram collageen per dag. Naast dat jouw huid collageen aanmaakt, kan je er ook voor kiezen om een gedeelte van deze dagdosering uit voeding te halen. Je kunt daarnaast de natuur uiteraard ook op een andere manier een handje te helpen: met een collageen supplement.

Wat zijn de beste collageensupplementen?

Er zijn veel collageensupplementen op de markt, wat het soms lastig maakt om de juiste keuze te vinden die bij jou past. Daarom delen we een selectie van onze topproducten:

is een goed instapproduct voor dagelijks gebruik. Elke portie bevat 4,5 gram eiwit en een dosis vitamine C, vitamine E en mangaan. Het is verrijkt met hyaluronzuur, een ander populair ingrediënt in schoonheidsproducten, en verkrijgbaar in verfrissende frambozensmaak.

is meer een puur, eiwitrijk collageen supplement dat perfect is voor na de training. Het bevat 17 gram eiwit per portie en is smaakloos, waardoor het uitstekend aan shakes en smoothies kan worden toegevoegd. Bovendien is 1 schep 20 gram, waarvan 17 gram eiwit, en bevat het slechts 72 kcal. Het product bevat geen toegevoegde kleuren, smaakstoffen, zoetstoffen of conserveringsmiddelen.

bevatten 2,5mg premium Verisol® collageen per dagelijkse dosis (drie tabletten) bovenop vitamine C, dat bijdraagt tot de vorming van collageen en de normale huidfunctie ondersteunt.

Heb je moeite om je dagelijkse collageensupplementen, tabletten of capsules in te nemen? Lees dan onze blog door over het opbouwen van een routine en het gebruik van een habit tracker. We leggen precies uit hoe je je kunt houden aan de afspraken die je met jezelf maakt, zoals het dagelijks innemen van vitamines en collageensupplementen. Je vindt het artikel hier: zo vind je een routine die voor jou werkt.

Wij hebben ook collageensupplementen van het populaire merk Vital Proteins op voorraad. Hun Marine Collagen levert bijvoorbeeld 12 gram hoogwaardige collageenpeptiden van witte vis in een veelzijdig poeder dat je kunt mengen in zowel warme als koude vloeistoffen, smoothies en shakes.