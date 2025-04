Dit is het beste cpap masker van 2023! - Kussen tips (2025)

Home » Blog » Dit is het beste cpap masker van 2023! Overig Tygo Saetang 3 november 2023 568 Weergaven

Ademhalingsproblemen kunnen veel oorzaken hebben en kunnen ook veel klachten veroorzaken. Als je ’s nachts slaapt, kan het zijn dat je last krijgt van een stokkende ademhaling. Je ademhaling kan dan voor een paar seconden of soms langer stoppen, wat zeer schadelijk is voor je lichaam. Als je slaapt met een CPAP-masker, zal dit niet gebeuren omdat je voortdurend verse zuurstof krijgt.

Wat is een CPAP-masker?

Een CPAP-masker is een masker dat over de mond en neus gaat en op die manier de persoon continu voorziet van gezuiverde zuurstof. Dit masker wordt gedragen tijdens het slapen door mensen die lijden aan slaapapneu. Slaapapneu betekent dat de ademhaling kort stopt, wat zeer schadelijk is voor het lichaam. Dit kan worden verholpen door een CPAP-masker op te zetten waardoor er continu zuurstoftoevoer is. Dit zorgt ervoor dat er geen schade kan ontstaan omdat er continu verse zuurstof in het bloed aanwezig is.

Voor wie is een CPAP-masker geschikt?

Wanneer iemand problemen heeft met een stokkende ademhaling tijdens het slapen, biedt een CPAP-masker een grote uitkomst. Doordat er door het CPAP-masker onder hoge druk lucht in de keel wordt geblazen, blijft de keel open en treedt er geen ademhalingsstop meer op. Wil je weten welk kussen je het beste kunt gebruiken bij dit masker? Neem dan eens een kijkje bij onze blog over CPAP-kussens!

Iemand die last heeft van ademstops of, anders genoemd, slaapapneu kan hier veel baat bij hebben. Het is veiliger om te slapen en het is veel gezonder voor het lichaam. Angst om ’s nachts te stoppen met ademen hoeft er niet meer te zijn omdat de keel continu open blijft staan. Dit komt door de sterke luchtstroom die in de keel wordt geblazen waardoor je met een geruster gevoel gaat slapen.

De voordelen van een CPAP-masker

Er zijn meerdere voordelen aan het gebruiken van een CPAP-masker. Het grootste voordeel is dat je ’s nachts op een rustige manier kunt slapen. Als iemand de hele nacht last heeft gehad van slaapapneu, dan voelt deze persoon zich veel vermoeider dan iemand die dat niet heeft ervaren.

Het lichaam moet namelijk hard werken als het last heeft van slaapapneu. Als dit wordt voorkomen met een CPAP-masker, dan is dat al een grote winst. Er wordt beter geslapen en het is ook nog eens beter voor de gezondheid. Daardoor is de persoon overdag meer uitgerust, wat altijd meegenomen is. Vermoeidheid kan ervoor zorgen dat er een neerwaartse spiraal ontstaat waar het moeilijk uit te komen is.

Met behulp van het masker zul je beter slapen waardoor je dus ook meer uitgerust bent overdag. Je zult meer energie hebben en daardoor ook andere dingen kunnen doen. Je hoeft minder door vermoeidheid thuis te zitten.

Hoe werkt een CPAP-masker?

Een CPAP-masker werkt tegen slaapapneu. Slaapapneu betekent dat er ’s nachts een stop in de ademhaling optreedt. Dat kan een paar seconden duren, maar ook langer. Dat is uiteraard niet goed voor het lichaam en ook nog eens gevaarlijk, dus daar moet wat aan gedaan worden.

Dit kan met een CPAP-masker, dat volledig over de mond en neus heen gaat en verse zuurstof levert. Er wordt onder hoge druk zuurstof in de keel geblazen waardoor de keel altijd open blijft staan en dus niet kan sluiten. Daardoor zal er geen slaapapneu optreden, wat het weer veilig maakt om te slapen.

Waar let je op bij het kopen?

Het is belangrijk om op een aantal dingen te letten als je een CPAP-masker gaat aanschaffen. Zo moet je goed opletten of je wel de juiste maat hebt, want niet iedereen heeft dezelfde maat. Ook is het belangrijk dat je een CPAP-apparaat hebt dat de lucht zuivert en zo verse zuurstof door het CPAP-masker kan leveren. Er zijn meerdere keuzes te maken bij de aanschaf van een CPAP-apparaat.

Het is belangrijk dat de CPAP goed vast zit en daarom moet je ook bevestigingsbanden hebben zodat deze in de nacht niet af kan vallen. Het is jammer als je midden in de nacht wakker wordt en het CPAP-masker opnieuw moet bevestigen omdat het de verkeerde band was.

Wat verwacht men van een CPAP-masker?

Van een CPAP-masker wordt over het algemeen verwacht dat het veel lucht gedurende de nacht levert. Men verwacht ook dat men beter zal slapen en dat men meer uitgerust wakker zal worden. Dat is in principe waarvoor het masker wordt gebruikt, maar het belangrijkste is om te zorgen dat er geen ademstops meer zijn. Deze zijn gevaarlijk omdat het lichaam het zwaar te verduren krijgt door slaapgebrek.

Slaapgebrek kan andere symptomen veroorzaken, zoals extreme vermoeidheid of bijvoorbeeld een beroerte. Daarnaast kan men ook last krijgen van een hoge bloeddruk of hartklachten. Slaapgebrek brengt dus veel problemen met zich mee, maar deze kunnen worden voorkomen door te slapen met een CPAP-masker. Dit zal de slaapapneu verminderen, waardoor er beter wordt geslapen en er dus ook minder problemen overdag optreden.

Sluit het CPAP-masker aan op een CPAP-apparaat

Natuurlijk is een CPAP-masker heel belangrijk, maar zonder een CPAP-apparaat heb je er niets aan. Het is dus erg belangrijk dat je ook de juiste variant hiervan aanschaft. Er zijn meerdere soorten CPAP-apparaten beschikbaar, zoals apparaten die variëren in hoeveelheid zuurstof, kracht en formaat. Kijk goed naar wat je nodig hebt, want het heeft geen nut als de kracht niet overeenkomt met je behoefte.

Vaak wordt er aangegeven hoeveel zuurstof je nodig hebt. Vanuit dat uitgangspunt kun je beginnen met het zoeken naar het juiste CPAP-apparaat. Van daaruit kun je verder zoeken welk CPAP-masker er wel of niet op past. Zo weet je zeker dat alles bij elkaar past en dat het ’s nachts ook goed blijft zitten. Een goede zuurstoftoevoer zal ervoor zorgen dat de nachten een stuk beter worden. Als je ’s nachts goed slaapt, zul je dat overdag zeker gaan merken aan de hoeveelheid energie die je hebt.

Wat zijn de nadelen?

Helaas zijn er, net als bij de meeste dingen, ook enkele nadelen verbonden aan het gebruik van een CPAP-masker. Zoals je misschien wel verwacht, maakt het apparaat geluid en is het niet fijn om mee te slapen. Gelukkig is dat iets wat went. Als je eenmaal gewend bent aan het CPAP-masker, zul je veel beter slapen. Het apparaat moet op het lichtnet worden aangesloten en gebruikt dus elektriciteit. In de meeste gevallen is dit goed te doen omdat de CPAP-apparaten energiezuinig zijn.

Je kunt je voorstellen dat het dragen van een masker op je gezicht een benauwend gevoel kan geven. Dit verdwijnt echter na verloop van tijd. Zodra je meer gewend bent aan het masker, merk je nauwelijks nog dat het er zit en zie je alleen nog maar de voordelen. Zorg er altijd voor dat je iets te drinken bij je bed hebt staan. Door de constante stroom zuurstof kunnen je luchtwegen wat droog aanvoelen. Dit verdwijnt direct als je iets drinkt.

De beste 5 CPAP-maskers

