Dit zijn de 7 beste zelfbruiners voor een gezonde gloed op je gezicht (2025)

Op zoek naar de beste zelfbruiner voor je gezicht? In Nederland hebben we helaas niet het hele jaar door lekker weer, waardoor het krijgen van een kleurtje minder snel gaat dan in het buitenland. Daarbij kan het ook dat je bruin wil worden zonder de zon op je gezicht te laten komen. Mocht je een makkelijke en gezonde at-home oplossing zoeken voor een zongebruinde huid, is dit precies wat je nodig hebt. Maar welke zelfbruiner is nou écht goed voor je gezicht?

Zelfbruiner voor je gezicht

Zelfbruiners zijn je grootste vriend. Met een goede formule geniet je namelijk zelfs vanuit huis van een sunkissed glow. Het creëren van een natuurlijke tan vergt wel wat handigheid. Hierbij alvast de eerste regel: less is more. Gebruik je te veel? Dan loop je al snel rond in een oranje tint, precies het tegenovergestelde van wat je wil bereiken. Te weinig is ook niet ideaal, omdat je dan net niet het effect terugziet.

Maar hoe lang blijft zelfbruiner op je gezicht? Dit verschilt natuurlijk per persoon. Was jij gezicht twee keer per dag, dan is de kans groot dat je er niet langer dan drie dagen van kunt genieten. Dit hangt echter ook af van de formule die je gebruikt, waardoor het goed is om dit per product goed uit te zoeken voordat je er een aanschaft.

Hoe breng je het beste een zelfbruiner aan op je gezicht?

Maar hoe kun je zelfbruiner het beste aanbrengen? Als je je gaat wagen aan een zelfbruiner voor je gezicht, dan wil je dat je huid zo egaal mogelijk is. Exfolieer de huid daarom de dag van tevoren met een milde scrub. Hydrateer vervolgens jouw huid met een moisturizer. Hierbij is het belangrijk dat je de crème uiterlijk 24 uur van tevoren aanbrengt. Als er te weinig tijd tussenzit, vormt de moisturizer een barrière voor de zelfbruiner, waardoor het resultaat minder egaal wordt.

Masseer de volgende dag de zelfbruiner in net als een gezichtscrème. Was als je klaar bent goed je handen, et voilà. Kijk altijd goed wat de aangeraden hoeveelheid is bij jouw product en begin altijd met zo min mogelijk. Je kunt de volgende keer altijd de hoeveelheid nog ophogen als je een iets donkerdere teint wenst.

Verschillende zelfbruiners

Vergeet ook niet om te experimenteren met verschillende soorten zelfbruiners om te kijken wat er bij jouw huid past. Van sprays en crèmes tot lotions, zelfbruiner voor het gezicht als je een gevoelige huid hebt en zelfbruinersdruppels voor je gezicht, er is zeker geen gebrek aan keuze. Bruinen zonder zon op je gezicht was nooit makkelijker. Dit zijn de zeven beste zelfbruiners van 2025.

