Dit zijn de 9 beste zelfbruiners voor gezicht en lichaam | Fashionchick.nl (2025)

Zelfbruiner gebruiken Ondanks dat er niks mis is met de huidskleur van je benen, kan het fijn zijn om in aanloop naar de zomer zo nu en dan wat zelfbruiner te gebruiken. Dit geeft je huid een mooie gloed en doet vermoeden dat je net terugkomt uit een tropisch oord. Hartstikke fijn, maar het aanbrengen van een zelfbruiner kan nogal een klus zijn. Zo wil je geen vlekken of strepen achterlaten, is het ook niet prettig als de zelfbruiner niet lekker ruikt en wil je zo lang mogelijk kunnen genieten van deze fake tan . Om je een handje te helpen, hebben we onze favoriete beste zelfbruiners van 2024 op een rij gezet. Een serum, mousse, tanning lotion, in alle kleuren van gradual tan tot ultra dark, we hebben het allemaal getest.

Een zelfbruiner die je gezicht in de de koudere seizoenen een gezonde glow geeft en tegelijkertijd je huid verzorgt als een skincare-product: het bestaat, in de vorm van het populaire ‘Face Serum’ van ROQUEBRUN. Op de redactie zijn we groots fan van deze zelfbruiner omdat het serum geschikt is voor alle huidtypes (waaronder de gevoelige huid) en het zorgt voor een natuurlijke, gebruinde teint zonder oranje ondertonen - vinden we fijn. Daarnaast is het haast een skincare-product door fijne ingrediënten zoals plantaardige retinol, hyaluronzuur, collageen en aloë vera. Zo heeft je gezicht niet alleen een mooie teint, maar wordt je huid ook nog eens gevoed voor de perfecte glow. Ook fijn: dit serum geurt niet en is beschikbaar in de varianten ‘light’ en ‘dark’.

Een van de meest gebruikte zelfbruiners voor het gezicht, zijn de Collistar Magic Drops Face. Deze heb je vast al wel eens in een advertentie voorbij zien komen. Dankzij de unieke formule die DHA Rapid bevat, beloven deze drops een goudbruine teint in slechts een uur tijd. Dit gouden ingrediënt versnelt namelijk het zelfbruiningsproces waardoor je direct resultaat ziet. Daarnaast is de formule verrijkt met walnootdopextract en vitamine E die samenwerken om je huid tegelijkertijd te hydrateren en een anti-agingeffect te bieden. Het fijne aan deze gezichtsbruiner van Collistar is dat het vrij is van onder andere sulfaten en siliconen, waardoor het geschikt is voor zowel de gevoelige als normale huid.

Omdat we zo’n fan zijn van de drops voor het gezicht, mag hetzelfde product voor het lichaam niet ontbreken in deze lijst. Wij vinden zelf tanning drops fijner werken dan tanning lotion omdat je meer controle hebt over de dosering. Ook in de Collistar Body-Legs Magic Drops zit het zelfbruinende molecuul DHA Rapid dat ervoor zorgt dat je snel bruin wordt zonder vlekken. Het bevat daarnaast ook vitamine E, zodat je ledematen zacht en glad aanvoelen na gebruik. Breng een paar druppels aan op een gereinigde huid of meng met een bodylotion voor een subtieler resultaat. Was wel je handen na gebruik om vlekken op je vingers te voorkomen.

Een alledaags product dat je iedere dag voorziet van een stralende, gebruinde gloed? Dat is Junglück Tanning Drops. Deze tanning drops bieden een natuurlijke bruining zonder uv-straling, zijn gemakkelijk te mengen met je gezichtscrème of bodylotion en bevatten DHA en erythrulose voor een langdurig en gelijkmatig resultaat zonder vlekken. Verrijkt met hyaluronzuur, voeden en hydrateren ze ook nog eens de huid. Zo heb je een veilige én mooie teint. Je kan de drops mixen met je favoriete crème of direct op de huid aanbrengen. Extra leuk is dat dit product budgetproof is en genomineerd voor de 23/24 Dutch Beauty Awards.

Een gezonde gouden uitstraling die lang aanhoudt, ongeacht het seizoen, creëer je met de Sun Self Tan Golden Body Gel van Lancaster. De 2-in-1-formule van deze bodygel versmelt met de huid en werkt als teint perfectionerende zelfbruiner én hydraterend verzorgingsproduct. De krachtige combinatie van polyglutaminezuur en hyaluronzuur hydrateert de huid diepgaand en verbetert de huidtextuur. De lichtgetinte formule laat de huid daarentegen onmiddellijk stralen en vervaagt zichtbare oneffenheden. De formule kan gelijkmatig worden aangebracht zonder zichtbare sporen na te laten, geeft niet af én is geschikt voor een gevoelige huid. Wij shoppen deze bij ICI PARIS XL.

Wie droomt er niet van een egaal zomers kleurtje? Goed nieuws: je hoeft hiervoor niet naar het verre Australië te reizen en diep in de buidel te tasten. Met de Bondi Sands Foam Light Medium creëer je exact deze tan die tot wel vijf dagen aanhoudt. Dit product, verrijkt met een exotische kokosgeur en aloë vera, belooft niet alleen een mooie bruine kleur, maar ook verzorging en hydratatie voor de huid. Het schuim is eenvoudig aan te brengen, droogt snel en bevat een kleurengids die helpt bij het gelijkmatig verdelen over de huid. Voor optimale resultaten wordt aangeraden de huid vooraf te scrubben en droge plekken te hydrateren. De self tanning foam is geschikt voor zowel het lichaam als het gezicht en blijft bijna een hele week mooi zitten.

Ook met een donkere huid kun je aan de slag met Bondi Sands. Deze Bondi Sands Foam Dark biedt een prachtige fake tan die je huid ook nog eens goed verzorgt. Win-win! Deze zelfbruiner mousse is deaal voor wanneer een extra boost wilt op vakantie. Een andere favoriet van ons is de Bondi Sands liquid Gold Dry-Oil.

Als er iets vervelend is aan zelfbruiners, zijn het vlekken. Voor een vlekkeloos en egaal resultaat is de biologische en natuurlijke Instant Tan van TanOrganic dé oplossing. Deze zelfbruiner is een soort foundation voor je lichaam die een tijdelijke, vlekkeloze bruine kleur geeft aan de huid. Deze self tan is een uitkomst voor als je snel een tanned huid wil voor een feest of evenement en is geschikt voor alle huidtypes.

Ook in ons kikkerlandje kun je je op een eiland wanen met de tan foam van Hawaiian Tropic. Dit product heeft een ultralichte, sneldrogende formule die hydrateert en verzorgt, waardoor een vlekkeloze, streepvrije glans achterblijft. Verrijkt met aloë vera en vitamine E brengt de tropische geur van deze zelfbruiner je naar een tropisch eiland terwijl je een egaal en gebruind lichaam ontwikkelt. Met deze tanning mousse heb je geen parfum meer nodig. Voor een vlekkeloze en streepvrije bruining wordt aanbevolen om de huid schoon te maken en te exfoliëren, het schuim goed te schudden, aan te brengen met een handschoen of hand en gelijkmatig te verdelen in een cirkelvormige beweging. Voor een diepere tint kan een extra laag worden aangebracht. Het is belangrijk om de handen te wassen na gebruik en het schuim te laten drogen voordat je je aankleedt. Voor een langer aanhoudende, donkerdere tint kan het schuim tot 6 uur op de huid blijven zitten voor het douchen.

Zelfbruinende druppels zijn een fijne manier om net wat meer kleur aan je gezicht te geven. Omdat je deze druppels van Garnier kunt mengen met bijvoorbeeld je dagcrème, krijgt je gezicht een subtiele en verzorgende bruine gloed. Dit product, verrijkt met 100% natuurlijke actieve ingrediënten, zuiver hyaluronzuur en hydraterend kokoswater, belooft niet alleen een natuurlijke teint en gezonde glow, maar ook hydratatie en verzorging voor de huid. Er wordt aangeraden om 4-12 druppels te mengen met een dagcrème en gelijkmatig aan te brengen op gezicht en hals, waarbij het belangrijk is je handen te wassen na gebruik. Wil je hierna geen foundation op doen? Ga dan wel voor je favoriete setting spray, dat zorgt er namelijk voor dat je huid een mooie glow krijgt.

Heb je de perfecte zelfbruiner gevonden? Dit doe je vóór je aan de slag gaat met fake tan Voordat je er überhaupt maar over denkt om zelfbruiner aan te brengen, is het van groot belang dat je jezelf eerst van top tot teen voorziet van een fijne scrub. Dit verwijdert dode huidcellen en zorgt ervoor dat je lijf lekker glad is, zodat de zelfbruiner een mooi egaal resultaat geeft. Voor het beste resultaat is het belangrijk om minstens acht uur te wachten met het aanbrengen van een selftan na het scrubben. Na acht uur is de pH-waarde van je huid weer neutraal, wat zorgt voor het beste effect van de selftan. Het is ook verstandig om het ontharen van je benen goed te plannen. Of je nu een scheermesje, hars of ontharingscrème gebruikt, doe dit minstens 24 uur voordat je een selftan aanbrengt. Dit voorkomt dat de zelfbruiner in de poriën gaat zitten en een vlekkerig resultaat geeft. Ook al voel je de drang om na het douchen en voor het zelfbruinen jezelf flink in te smeren met bodylotion: doe het niet. De zelfbruiner werkt het beste op een schone en vetvrije huid. Er zijn plekken die je wél in moet smeren, omdat deze droger zijn dan de rest en de kans bestaat dat je fake tan hier té goed pakt. Dit zijn je handen, voeten, knieën en ellebogen. Zo breng je zelfbruiner aan op je lichaam Heb je een tanning mousse en tanning mitt (zelfbruinerhandschoen) in de aanslag, dan is het insmeren van je benen, armen en buik zo gepiept. Je brengt de mousse aan op de handschoen, veegt met lange stroken over je lichaam en laat de boel intrekken. Het kleuren van je handen is echter een ander verhaal.

Vlekkeloze handen Na het aanbrengen van je zelfbruiner ben je geneigd om je handen af te spoelen onder de kraan. En dat is precies waar veel mensen de mist in gaan. Om te beginnen is het verstandig om je handen te hydrateren met een crème. Zodra de crème is ingetrokken, kun je met een tanning mitt je handen insmeren met zelfbruiner. Let op: je hoeft hiervoor niet een nieuwe lading mousse op de handschoen aan te brengen. Gebruik de restjes die nog op de handschoen aanwezig zijn, nadat je je lichaam hebt ingesmeerd. Laat de zelfbruiner enkele uren intrekken en was je handen in die tijd niet. Bang voor verkleuring op je nagels? Verwijder dan met een doekje de zelfbruiner van je nagels. Zo zorg je dat zelfbruiner mooi intrekt De eerste twee uur na het aanbrengen van een zelfbruiner zijn belangrijk wanneer je vlekken en strepen wilt voorkomen. Draag bijvoorbeeld wijde - donkere - kleding die zo min mogelijk tegen je huid schuurt. Voorkom in ieder geval dat je zweet want dat maakt de kans op vlekken groter. Hoelang je niet mag douchen met je zelfbruiner kan je altijd terug vinden op de gebruiksaanwijzing. Op deze manier blijft zelfbruiner het langst mooi Zit de zelfbruiner er mooi op? Dan wil je er natuurlijk zo lang mogelijk van genieten. Het is belangrijk om je huid niet uit te laten drogen, want dan laat je fake tan eerder los. Zorg dus dat je je huid verzorgt, maar doe dit wel met producten die vrij zijn van oliën. Hiermee bereik je namelijk het tegenovergestelde effect. Doe je dit goed? Dan kan je zelfbruiner zeker vijf dagen mooi blijven zitten. Zo kan je zelfbruiner strepen en vlekken herstellen Je hebt alles goed voorbereid en netjes van te voren gescrubt. Toch is het resultaat niet helemaal wat je verwachtte. Baby olie to the rescue! Een andere olie, zoals kokosolie of zonnebloemolie, werkt overigens ook. Je brengt de olie rijkelijk aan op je huid en laat het een minuut of tien inwerken. Stap nu onder de douche met een loofah-handschoen of ruw washandje en wrijf flink over je huid. De olie zorgt voor een licht plumpend effect en maakt je huid ontvankelijker voor het scrubben met de handschoen of het washandje. Werkt het niet helemaal? Hiervoor hebben we nog meer tips voor hoe je zelfbruiner verwijderd van je handen én tips om je zelfbruiner te herstellen. Bescherming voor bruine benen Hoewel je misschien wat hulp hebt gekregen van zelfbruiners, zijn je benen nog steeds gevoelig voor de zon. Vergeet daarom niet om altijd zonnebrandcrème op je benen aan te brengen voordat je naar buiten gaat. Je kan met zelfbruiner op je huid namelijk nog steeds bruin worden en ook zeker verbranden.