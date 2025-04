Dit zijn de beste gezichtsserums voor een strakke en stralende huid. (2025)

Ongeveer ieder merk claimt het beste serums voor de droge huid en de gevoelige huid te hebben, maar van dit Franse farmaciemerk nemen we het wel aan. La Roche-Posay is een groot favoriet onder liefhebbers van de Franse apotheek. Dit hyaluronzuur serum met vitamine B5 van het gerenommeerde beautymerk is een intensief hydraterend serum, waarvan is bewezen dat het een herstellende werking heeft én de huid voller maakt. Daarmee is dit product tegelijkertijd een anti-aging serum dat fijne lijntjes en rimpels tegengaat.

Het beste serum voor de oudere huid? Dat is volgens veel reviews dit exemplaar van Paula's Choice. Dat retinol huidveroudering tegengaat, is inmiddels meerdere malen bewezen in de wetenschap. De mix van een hoge concentratie retinol met antioxidanten en vitamine C helpen om de celvernieuwing te stimuleren en je huid egaler te maken. Een fijn anti-aging serum met retinol dat ook nog eens compleet vegan is en vrij van parfum.

Er bestaan ontzettend veel verschillende serums voor je gezicht die allemaal weer een andere werking hebben. Zo kun je kiezen voor een retinol serum ter stimulatie van de collageenproductie, een vitamine C serum dat de huid beschermt en het een flinke energieboost geeft of een anti-aging serum om pigmentvlekjes en fijne lijntjes tegen te gaan. Van merken zoals Charlotte Tilbury en Caudalíe tot aan The Ordinary en Paula's Choice, ieder merk geeft weer een andere draai aan onze favoriete gezichtsserums. Kortom: de keuze is reuze. We zochten daarom alvast de beste gezichtsserums voor je uit – zodat jij dat niet meer hoeft te doen.

