Dit zijn de beste zelfbruiners voor een natuurlijke golden glow op je gezicht. (2025)

Bondi Sands staat bekend om de fijne zelfbruiner mousse. We waren dan ook erg blij toen we ontdekten dat er ook zelfbruiner druppels zijn voor het gezicht. De self tanning drops geven je gezicht een diepe, maar natuurlijke tan. Dankzij het hyaluronzuur en de vitamine C hydrateert het ook je huid.

Begin eerst met het testen van de zelfbruiner op je hand. Zo krijg je een idee hoe de kleur op je huid eruit komt te zien. Let er wel op dat je dit doet in een ruimte waar voldoende daglicht binnenkomt. Ben je tevreden, breng dan de zelfbruiner aan op je gezicht met een speciale handschoen of met je vingertoppen (die je daarna wel heel goed moet wassen). Om strepen te voorkomen, maak je cirkelachtige bewegingen tijdens het smeren. Vind je het toch erg spannend en wil je niets meer dan een gezonde, gouden gloed? Meng dan een paar druppels zelfbruiner met je dag- of nachtcrème. Op deze manier weet je zeker dat je niet té donker uitslaat. Ben je tevreden met de kleur of vind je het net iets te licht, dan kun je er altijd nog voor kiezen om dit proces te herhalen. Of door je zelfbruiner zonder crème aan te brengen.

Hoge temperaturen en een flinke dosis zonnestralen: je huid krijgt heel wat te verduren in de zomer. We doen niets liever dan lekker onder de zon broeien, maar heel huidvriendelijk is dat niet. Gelukkig is er een gezonder alternatief. We tipten eerder al de beste zelfbruiners voor je lichaam, voor een gouden gloed zonder zon, maar voor je gezicht is een subtieler product wel zo welkom. JAN maakte daarom een selectie van de beste zelfbruiners voor je gezicht.

Top Articles

The Best Bronzers and Self-Tanners That'll Give You a Sun-Kissed Glow

Latest Posts

Recommended Articles

Author information

Name: Tish Haag

Birthday: 1999-11-18

Address: 30256 Tara Expressway, Kutchburgh, VT 92892-0078

Phone: +4215847628708

Job: Internal Consulting Engineer

Hobby: Roller skating, Roller skating, Kayaking, Flying, Graffiti, Ghost hunting, scrapbook

Introduction: My name is Tish Haag, I am a excited, delightful, curious, beautiful, agreeable, enchanting, fancy person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.