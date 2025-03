Dit zijn de discipelen van The Passion 2025 in Terneuzen (2025)

Wolter was jarenlang docent in het basisonderwijs. Door de oogziekte retinitis pigmentosa wordt Wolters blikveld steeds kleiner. Toen hij nog maar 20 procent zicht had, moest hij afscheid nemen van zijn droombaan als leerkracht. Wolter is vader van drie jonge kinderen voor wie hij dagelijks zorgt.

Joshua Albano werd bekend bij het grote publiek door zijn rol in de serie La Famiglia. Ook kun je hem kennen van zijn rollen in Voetbalmaffia of Flikken Maastricht. Naast acteren is Joshua ook actief als stemacteur voor onder andere Rijksoverheid en Basic Fit.

Wendy Ruijrok is, net als Sonia, bekend van haar rol in Brugklas. Ook is ze te zien in de films Silverstar en Zomer in Frankrijk. Naast acteren is Wendy ook freerunneren zet ze zich in om de sport bekender te maken in Nederland. Daarnaast maakt ze content op Instagram en TikTok.

Sonia Eijken is bij velen bekend door haar rol in de jeugdserie Brugklas. Ook is ze te zien in de misdaadserie Mocro Maffia en de populaire dramaserie H3L. Naast series schittert Sonia ook op het witte doek in de films Jimmy en Game On.

Maike Boerdam is een Belgische musicalacteur. Ze breekt door bij het grote publiek door haar rol als Betsy in de jeugdserie Big & Betsy. Verder speelt ze in grote musicals zoals Mary Poppins en Soof. Ook is Maike vanaf eind maart 2025 te zien in de rol van Donna in Vlaamse musical Mamma Mia!

The Passion is de muzikale paasvertelling voor iedereen. Jezus' verhaal van geloof, hoop en liefde inspireert om het goede te doen en naast elkaar te staan. Ook dit jaar is de groep discipelen een diverse samenstelling van publieke figuren die in het muzikale paasverhaal Jezus vergezellen tijdens zijn laatste uren. De discipelrollen staan tevens centraal tijdens The Passion Hemelvaart op donderdag 29 mei.

