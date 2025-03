Donald Trump : qui est son neveu Fred, qui le traite de “fou” ? (2025)

Donald Trump est connu pour avoirune grande famille! Et si une partie de son clan est unie, le président des États-Unis ne semble pas être vraiment apprécié par tous les membres de sa tribu. Cela serait notamment le cas de son neveu Fred Trump III. Récemment, il a accordé une interview au journaliste Tristan Waleckx qui sera diffusée dans le nouveau numéro de Complément d’enquête, ce jeudi 20 février sur France 2 à 22h55. Sur son compte X, l’émission a déclaré: «Il a choisi Complément d’enquête pour alerter les Français sur son oncle qu’il appelle ’Atomic Crazy’, le ’fou atomique’». Mais alors, qui est cet homme, aujourd’hui âgé de 62 ans? Fils de Fred Trump Jr, le frère aîné del’époux de Melania Trump,et de Linda Lea Clapp, il est un écrivain américain. Diplômé de l’Université Lehigh, il a également travaillé dans l’immobilier, dans des sociétés telles que First Winthrop Corporation et Cushman & Wakefield. Côté vie privée, il partage sa vie avec sa femme Lisa Beth Lorant. Ensemble, ils ont fondé leur propre famille en donnant naissance à trois enfants Cristopher, Andrea et William, qui est atteint de la variante génétique KCNQ2 et d’un trouble épileptique.

Fred Trump III n’a jamais caché le fait qu’il ne porte pas vraiment Donald Trump dans son cœur. Au mois d’août 2024, auprès duWashington Post , il avait révélé qu’il ne voterait pas pour son oncle à l’élection présidentielle de novembre dernier maispour Kamala Harris. Lors d’une interview accordée àCNN , l’écrivain était revenu sur son absence de prise parole publique lors de la première candidature de l’homme d’affaires. «Quand (Donald Trump) s’est présenté pour la première fois (en 2016), une partie de la famille a pensé que c’était juste un coup de pub et qu’il ne pensait pas gagner, voire qu’il ne voulait pas gagner», avait-il révélé. Des élections que le père de Barron Trump avait finalement remportées. «Mais on ne pensait pas qu’il pouvait faire trop de dégâts», avait-il affirmé à nos confrères. Avant d’ajouter: «Maintenant, j’ai décidé de soutenir Kamala Harris parce que la situation a dépassé un niveau de folie à un point inacceptable. Je pense fermement que nos libertés sont en danger et que Kamala Harris est la seule à pouvoir empêcher les dissensions et le recul de la liberté dans notre démocratie».

En juillet 2024, Fred Trump III avait publié All in the family: the Trumps and how we got this way (Ça reste en famille: les Trump et comment on en est arrivé là, en français), un livre dans lequel il relate notamment ses différentes expériences avecDonald Trump, qui a récemment été aperçu main dans la main avec sa petite-fille Carolina. Alors qu’il faisait la promotion de son ouvrage auprès deABC News , l’auteur avait confié: «Toutes les familles ont leur oncle fou. Mon oncle Donald est complètement fou (’atomic crazy’, en anglais) et il a marqué l’histoire familiale de son empreinte». Après avoir révélé qu’il lui arrivait parfois de «frémir» en observant le président des États-Unis, il avait indiqué se demander: «Est-ce bien le même homme que j’ai connu? (...) Qu’est-ce qui l’a poussé à agir de la sorte?». «(Donald Trump) m’a fait des choses vraiment horribles, et certaines personnes diront: ’Comment peux-tu encore vouloir avoir une relation avec lui?’», avait-il fait savoir sans donner plus d’informations à ce sujet. «C’est mon oncle. Il fait partie de ma famille, et cela signifie beaucoup pour moi», avait-il ensuite précisé.

Fred Trump III à propos de Donald Trump: «Je ne crois pas qu’il soit raciste mais...»

Parmi les nombreux épisodes que Fred Trump III a mentionnés dans son livre All in the family: the Trumps and how we got this way, il y en a un où l’écrivain accuse son oncle d’avoir tenudes propos racistes. Cela se serait déroulé chez ses grands-parents alors qu’il avait «environ 10 ans». L’enfant aurait entendu Donald Trump crier après qu’il a découvert que sa voiture avait été marquée par deux entailles. «Il a utilisé le mot en -n deux fois pour désigner qui, selon lui, avait probablement fait (ces marques)», avait-il assuré dans son ouvrage. De graves accusations qui avaient fait réagir l’entourage de l’actuel président des États-Unis, dénonçant de «fausses informations». «Je ne crois pas qu’il soit raciste», avait estimé le mari de Lisa Beth Loran mais «il lui arrive d’adopter des positions que les gens que je considère comme racistes expriment». Pour l’auteur, l’époux de Melania Trump est un pragmatique. «Je pense simplement qu’il utilise les gens, qu’ils soient noirs ou non. (...) Et une fois qu’il a obtenu ce qu’il voulait, soit des votes, il les jette», avait-il déclaré.

Dans son livre, Fred Trump III a également évoqué un épisode qui se serait déroulé en 2020.Donald Trump, qui expose son fameux mugshot sur les murs de la Maison-Blanche,aurait affirmé à propos des personnes en situation de handicap: «Ces gens, toutes ces dépenses. Ils devraient juste mourir». Un événement qui aurait convaincu l’écrivain de dénoncer le comportement de son oncle. «Il parle d’êtres humains qui ont des gros problèmes et la première chose qu’il dit, c’est qu’ils devraient juste mourir», avait blâmé l’auteur, qui a lui même un fils atteint de la variante génétique KCNQ2 et d’un trouble épileptique. Le père de trois enfants s’est dit «peu optimiste» sur la possibilité d’évolution de frère de son père. «Je ne vais pas le changer, je ne pense pas que quiconque puisse le changer», avait-il indiqué avant d’ajouter: «j’espère que s’il n’est pas élu, il se calmera».