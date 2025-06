DOOM: The Dark Ages pulvérise les records avec 3 millions de joueurs, merci le Game Pass. (2025)

Le dernier-né d'id Software, DOOM: The Dark Ages, démarre sa carrière sur les chapeaux de roue. L'éditeur Bethesda Softworks vient en effet d'annoncer une nouvelle impressionnante. Le jeu a déjà conquis 3 millions de joueurs. Un chiffre atteint avec une rapidité fulgurante. Il s'agit du plus grand lancement de l'histoire du studio texan, en 34 ans d'existence. Une performance qui soulève autant l'enthousiasme que des questions sur les modèles de distribution actuels.

Un démarrage canon, largement propulsé par le Game Pass

Pour mettre ce chiffre en perspective, ces 3 millions de joueurs ont été atteints sept fois plus vite que pour le précédent opus, DOOM Eternal. Un succès indéniable donc. Mais une nuance de taille s'impose immédiatement. Contrairement à ses prédécesseurs DOOM (2016) et DOOM Eternal, DOOM: The Dark Ages a bénéficié d'un lancement direct sur le Game Pass. Le service d'abonnement de Microsoft a un impact considérable sur la manière dont les "joueurs atteints" sont comptabilisés. Selon les analyses d'Ampere Analysis, sur ces 3 millions de passionnés, pas moins de 2 millions proviendraient directement du Game Pass. Cette disponibilité immédiate via abonnement fausse inévitablement les comparaisons directes en termes de ventes unitaires avec les anciens titres. Bethesda n'a d'ailleurs communiqué aucun chiffre de vente spécifique pour ce nouvel opus.

Thank you for making DOOM: The Dark Ages the biggest launch in id's history - 7x faster to 3 million players than DOOM Eternal. pic.twitter.com/c0SKR97FO8 — Bethesda (@bethesda) May 20, 2025

Accueil critique positif, mais des chiffres Steam à nuancer

Si l'impact du Game Pass sur le nombre total de joueurs est clair, qu'en est-il de la réception du jeu lui-même ? Elle semble globalement très positive. Sur Steam,DOOM: The Dark Ages affiche actuellement un score moyen d'avis utilisateurs de 86%. Les critiques professionnelles sont également élogieuses. Chez WCCFTech, Chris Wray lui accorde un 8.5/10, décrivant un titre "très bon" et un "fun débridé" qui se rapproche de l'esprit de DOOM (2016) tout en étoffant son histoire sur une longue campagne. GameSpot, Alessandro Barbosa, lui attribue un 8/10, saluant des "changements intelligents et mesurés" qui offrent certains des "meilleurs moments de la série". Cependant, en observant les chiffres de joueurs simultanés sur Steam, DOOM: The Dark Ages (pic à 31 470 le 17 mai) est en retrait par rapport à DOOM Eternal (plus de 104 000) et DOOM (2016) (plus de 44 000). Mais là encore, la disponibilité sur le Game Pass rend cette comparaison moins pertinente pour un titre solo.

L'avenir technique de The Dark Ages et le pari du Game Pass

L'aventure DOOM: The Dark Ages ne fait que commencer. D'un point de vue technique, une mise à jour d'importance est attendue pour le mois de juin. NVIDIA a confirmé que le jeu recevra le support du path tracing. Ce patch inclura également la technologie de débruitage DLSS Ray Reconstruction. Billy Khan, d'id Software, avait d'ailleurs souligné auprès de Digital Foundry que le ray tracing était un élément essentiel qui avait rendu possible ce nouvel opus. Au final, ce lancement record, bien que teinté par l'effet Game Pass, confirme l'attrait de la franchise DOOM. Il démontre aussi la puissance du modèle d'abonnement de Microsoft pour amener rapidement un grand nombre de joueurs vers de nouveaux titres. Reste à voir comment cela se traduira en succès commercial et en engagement sur le long terme pour ce FPS brutal et jouissif.