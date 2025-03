Driekwart mkb was reeds doelwit cybercrime – Vodafone Business (2025)

Een artikel dat de internationale trends in cybercrime analyseerde beschrijft hoe sterke wachtwoorden en 2FA extra belangrijk worden, om cybercriminelen de toegang te ontzetten. Vooral binnen het mkb valt er heel veel te winnen. Dat is nu het geval voor cybercriminelen, omdat bedrijven de deur wagenwijd open laten staan. Laten we er samen voor zorgen dat we die deur minimaal op een kier krijgen en zelfs bijna sluiten.

Wie in 2025 wil voorkomen zelf slachtoffer te worden van cybercrime zou binnen het mkb minimaal een aantal maatregelen moeten nemen. Dat begint met het vergroten van de bewustwording, ook al is dat tegelijkertijd een vager begrip. Het doel is om medewerkers te trainen in het herkennen van phishing mails en verdachte links.

Wie het mkb vraagt naar cybercrime en de risico’s hoort een dubbelzinnig antwoord. Aan de ene kant gaan bedrijven ervan uit dat mkb-bedrijven in het algemeen slachtoffer kunnen (en zullen) worden. Terwijl ze er andersom veel minder rekening mee houden dat ze zelf getroffen kunnen worden. Het percentage dat daadwerkelijk actie onderneemt is nog een stuk kleiner.Uit hetzelfde onderzoek dat onderzocht op welke manieren cybercriminelen binnendringen blijkt bijvoorbeeld ook dat ongeveer 1 op de 4 mkb-bedrijven cybercrime als een groot risico ziet. Het gevolg is een gebrek aan gevoelde urgentie. Daardoor blijven veel bedrijven kwetsbaar, waardoor ook in 2025 het aantal gevallen van cybercrime mogelijk zal toenemen.

Het zijn zorgwekkende cijfers, vooral wie bedenkt dat mkb-ondernemers zich nog vaak niet of nauwelijks beschermen. Vergelijk het met de voordeur wagenwijd open laten staan, zonder dat iemand de receptie bemant. Of zonder camera’s of enige andere vorm van beveiliging. Dat voelt onverstandig, zoals we thuis de voordeur op slot draaien als we van huis gaan. Toch kunnen cybercriminelen min of meer ongestoord hun gang gaan.

