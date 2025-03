Dvd Cet Homme Est Dangereux/1953/Lemmy Caution/Espionnage/Eddie Constantine • EUR 4,95 (2025)

DVD, cinéma DVD, Blu-ray Dvd Cet Homme Est Dangereux/1953/Lemmy Caution/Espionnage/Eddie Constantine

Voir Détails sur eBaydisponible sur

EUR 4,95 Achat immédiat , EUR 3,28 Livraison, 14-Jour Retours, Garantie client eBay

Vendeur: cinoche-art ✉️ (10.132) 100%, Lieu où se trouve: STRASBOURG, FR, Lieu de livraison: WORLDWIDE, Numéro de l'objet: 197029888965 DVD CET HOMME EST DANGEREUX/1953/LEMMY CAUTION/ESPIONNAGE/EDDIE CONSTANTINE. Les DVD sont envoyés dans une enveloppe à bulles ou renforcée. Il s’agit d’une époque où la pègre et les mafias étaient très influentes dans les. signe avant-coureur de la mise en place du Hays Code, trois ans plus tard. DVD L'ENNEMI PUBLIC Titre original: The Public Ennemy DVD Zone 2 (Europe uniquement) Date de sortie du film : 1931 Film américain de William A. Wellman avec James Cagney, Jean Harlow, Joan Blondel, Mae Clarke, Leslie Fenton Langues : anglais, allemand, italien Sous-titres : français, anglais, allemand, italien, néerlandais, allemand, portugais, danois, finnois, grec, hongrois, turc, islandais, arabe, bulgare, slovène, croate //anglais, allemand et italien pour malentendants Format : 4/3 (convient à tous les formats d'écrans TV) Noir et blanc Durée du film : 79 min. Bonus : une soirée au cinéma avec la Warner Bros. (court-métrage, actualités, etc.) / introduction au film / film-annonce / commentaire-audio d'un historien du cinéma, (tout en VOSTF sauf le commentaire-audio en VO nous sous-titrée) Il s’agit d’une époque où la pègre et les mafias étaient très influentes dans les grandes métropoles américaines. Ainsi, la transposition de leur histoire au cinéma posait problème, car cela pouvait être interprété comme une sorte d’hommage aux œuvres de ces organisations aux activités illégales, et les autorités n’avaient pas besoin que les réalisateurs en remettent une couche. C’est d’ailleurs l’un des points intéressants de L’Ennemi Public avec, dès les premiers instants, l’apparition d’un écran justifiant la démarche du réalisateur qui dit avant tout vouloir décrire les activités de la pègre et les dangers qui y sont liés, plutôt que de lui rendre un hommage. Cela pourrait presque être interprété comme un signe avant-coureur de la mise en place du Hays Code, trois ans plus tard. (alarencontreduseptiemeart.com) FRANCE Les DVD sont envoyés dans une enveloppe à bulles ou renforcée. Les frais d'envoi sont de 3,28 euros pour 1 DVD en lettre suivie ou 2,99 euros en Mondial Relay. Pour plusieurs DVD, l'envoi se fait en Mondial Relay (2,99 euros pour l'ensemble) ou en Colissimo (7,35 euros pour l'ensemble). INTERNATIONAL SHIPPING The DVDs will be sent in a padded envelope or protected with carboard. Belgium and Luxemburg : 2,99 euros for 1 DVD with Mondial Relay. The shipping price stays the same (2,99 euros) for several DVDs. The Netherlands : 5,25 euros for 1 DVD with Mondial Relay. The shipping price stays the same (5,25 euros) for several DVDs. Spain and Portugal : 6 euros for 1 DVD with Mondial Relay. The shipping price stays the same (6 euros) for several DVDs. Germany, Austria, Italy : 10,58 euros for 1 or several DVDs. Condition: Très bon état

Très bon état Condition: Très bon état------------------Very fine condition

Très bon état------------------Very fine condition Titre de Film/Série: Cet homme est dangereux

Cet homme est dangereux Origine: Cinéma français

Cinéma français Format: DVD

DVD Édition: René Château

René Château Acteur/actrice: Uma Thurman

Uma Thurman Zone: DVD zone 2

DVD zone 2 Année de sortie: 1953

1953 Genre: Comédie policière

PicClick Insights - Dvd Cet Homme Est Dangereux/1953/Lemmy Caution/Espionnage/Eddie Constantine PicClick Exclusif Popularité - , 5 days for sale on eBay. 0 vendu, 1 disponible.

- Popularité - Dvd Cet Homme Est Dangereux/1953/Lemmy Caution/Espionnage/Eddie Constantine , 5 days for sale on eBay. 0 vendu, 1 disponible. Meilleur Prix -

- Prix - Dvd Cet Homme Est Dangereux/1953/Lemmy Caution/Espionnage/Eddie Constantine Vendeur - 10.132+ articles vendu. 0% évaluations négative. Grand vendeur avec la très bonne rétroaction positive et plus de 50 cotes. Vendeur - Dvd Cet Homme Est Dangereux/1953/Lemmy Caution/Espionnage/Eddie Constantine 10.132+ articles vendu. 0% évaluations négative. Grand vendeur avec la très bonne rétroaction positive et plus de 50 cotes. Evaluations récentes See Also Mais C'Est Un Homme - Appel Contre Les Soins Sécuritaires - LES DIX SEPT MILLIONS... et les autres. Rencontres, Idées et Actions pour sauvegarder la Démocratie.