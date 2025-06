Eckhorst: ‘Suriname heeft wel schulden afgelost tijdens IMF’ | Suriname Nieuws Centrale (2025)

President Chan Santokhi heeft zich uitgeleefd in de Palmentuin. Er is uitbundig Phagwafeest gevierd vrijdag. (Foto's: René Gompers) President Chan Santokhi - hij is flink bepoederd door het publiek in d

‘Als je let op de houdbaarheid van de schuld dan zie je dat dat deze enorm is verbeterd’, zegt Eckhorst. De schuld was in 2020 ruim 150% van het nationaal inkomen. Op dit moment is het gedaald naar 80%.

Het IMF programma met Suriname loopt deze maand af. Volgende week vindt de Boardmeeting plaats waar op politiek niveau besloten zal worden of de laatste review goed beoordeeld zal worden, of niet. Karel Eckhorst, hoofonderhandelaar namens Suriname met het IMF,verwijst naar het vertrekpunt van de situatie in ons land bij de beoordeling van de samenwerking. In ABC Aktueel zei hij dat zonder het IMF de inspanningen veel groter zouden zijn.

Top Articles

YouTube Shopping launches in the Philippines, expanding partnership with Shopee in Southeast Asia - Orange Magazine

Latest Posts

Recommended Articles

Author information

Name: Kimberely Baumbach CPA

Birthday: 1996-01-14

Address: 8381 Boyce Course, Imeldachester, ND 74681

Phone: +3571286597580

Job: Product Banking Analyst

Hobby: Cosplaying, Inline skating, Amateur radio, Baton twirling, Mountaineering, Flying, Archery

Introduction: My name is Kimberely Baumbach CPA, I am a gorgeous, bright, charming, encouraging, zealous, lively, good person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.