Eerste Tattoo Tips: Waar Moet Je Aan denken? - Ink and Cuts (2025)

Jouw Eerste tattoo ..

Misschien heb je veel vragen voordat je jouw eerste tatoeage laat zetten…

… Wat wil ik? Welke stijl wil ik? Op welke plek? Wie is voor mij de juiste artiest? Hoe veilig is het?

Om meer duidelijkheid te creëren, hebben wij een aantal tips voor je eerste tattoo op een rij gezet.

Op deze manier kun jij een weldoordachte keuze maken voordat jejouw eerste tattoo laat zetten.

Eerste tattoo tips

1. Ken je stijl

Het is een goed idee om een ​​tattoo-artiest te vinden die gespecialiseerd is in de stijl van de tatoeage waarnaar je op zoek bent. Veel artiesten kunnen goed overweg met alle stijen, maar hun werk komt pas echt tot leven als ze tatoeëren waar ze van houden!

2. Neem je tijd voor het design

Het ontwerp is misschien wel de belangrijkste stap, op de voet gevolgd door waar je het laat plaatsen. Als je niet zeker weet of je 100% tevreden bent met hoe de voorlopige schetsen eruitzien, praat er dan met de tattooartist over. Zij kunnen de tekening aanpassen en jouw vragen beantwoorden.

3. Onderzoek de tattooshop

Lees de online recensies en bezoek ze persoonlijk om de gezondheidsnormen, klanten en tattoo-artiesten te bekijken. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat jij je op jouw gemak voelt in de shop, dus neem de tijd om de juiste studio te zoeken.

4. Bekijk vooraf ontwerpideeën

Bekijk de ontwerpideeën die je leuk vindt van tevoren en kom binnen met referentiemateriaal dat nodig is om een ​​duidelijke beschrijving van je tatoeage te geven. Ze zullen jouw basisbeschrijving gebruiken als richtlijn om speciaal voor jou een ontwerp op maat te maken.

5. Overweeg de plaats goed

Je eerste tatoeage is een bijzondere ervaring op zich. Uiteraard houd je rekening met de plaats en de zictbaarheid van de tatoeage. Mocht je twijfelen over een bepaalde plek, teken dan het idee van de tattoo op die plek. Kijk dit bijvoorbeeld een weekendje aan zodat dit je kan helpen in het maken van de juiste beslissing.

6. De prijzen variëren afhankelijk van de grootte

Tatoeagesalons passen prijzen aan op basis van de grootte en stijl van de tatoeage die je wilt. Het beste kun je persoonlijk je ontwerpideeen bespreken met je artiest. Die maakt aan de hand van jouw verhaal/ontwerpidee een schatting van de prijs. Als het ontwerp af is, dan kan hij de daadwerkelijke prijs geven.

7. Voor grotere tatoeages kan meer dan één sessie nodig zijn

Voor grotere ontwerpen kunnen meerdere sessies nodig zijn, dus je tatoeage is mogelijk niet af na je eerste bezoek. Een groter ontwerp met veel detail of kleur kan twee sessies vergen, terwijl een hele sleeve maanden kan duren. Als je een beter idee van de tijdlijn wilt, vraag dan je artiest om je een schatting te geven van tijdsduur.

8. Eet voordat je vertrek

Je wilt een goede nachtrust en een gezonde maaltijd of twee krijgen voordat je gaat tatoeëren. Je tatoeage kan een paar uur duren, en het kan zijn tol eisen van je lichaam.

9. Pas op voor foto’s op het internet

Alleen omdat een tatoeage er helder uitziet op een foto of online, wil nog niet zeggen dat het dat ook is. Hoe een genezen tatoeage er in werkelijkheid uitziet, kan veel verschillen. Ook zijn veel voorbeelden een gefotoshopte weergave van de werkelijkheid. Vraag je artiest naar zijn portfolio van genezen resulten, mocht je twijfels hebben.

10. Draag comfortabele kleding

Afhankelijk van waar de tatoeage zal zijn, wil je kleding dragen die gemakkelijk toegang geeft tot dat deel van je lichaam (draag geen skinny jeans als je een beentatoeage wilt laten zetten). Als de tatoeage groot is, kan het zijn dat je er een tijdje blijft, dus draag iets dat comfortabel is om in te zitten.

11. Nazorg is erg belangrijk

Het verzorgen nadat de tattoo is gezet, kan lastig zijn, maar het is zo belangrijk. Klik op deze link voor het formulier.



12. Wees niet bang om een pauze te vragen

Zelfs de sterkte mensen bereiken soms een breekpunt waar de pijn gewoon te veel wordt. Het krijgen van een tatoeage kan ook overweldigend en stressvol aanvoelen, wat de perceptie van pijn kan versterken en ervoor kan zorgen dat het gebied sneller pijn doet dan normaal.

Als je echt begint te worstelen en je pijntolerantie afneemt, laat het dan aan je artiest weten, zodat je een korte pauze kunt inlassen voordat je weer verder gaat en de rest van de procedure doorzet.