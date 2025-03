Einen Dermaroller verwenden: 12 Schritte (mit Bildern) – wikiHow (2025)

Rolle in horizontaler Richtung. Beginne entweder oben oder unten und rolle in horizontaler Richtung. Hebe den Dermaroller an und rolle nochmals auf derselben Stelle. Mache dies insgesamt sechs Mal. Setze den Dermaroller ein wenig weiter oben bzw. unten an und wiederhole das Ganze, bis du die gesamte Stelle mit dem Dermaroller bearbeitet hast. [9]

Rolle in vertikaler Richtung. Beginne an der Außenseite einer Körperstelle. Rolle von oben nach unten und spare dabei den Augenbereich aus, wenn du dein Gesicht bearbeitest. Hebe den Dermaroller an und rolle nochmals über dieselbe Stelle. Mache dies insgesamt sechs Mal. Setze den Dermaroller ein wenig weiter unten an und mache solange weiter, bis du die gesamte Stelle mit dem Dermaroller bearbeitet hast. [7]

Ein Dermaroller ist eine kleine Walze, auf der sich viele kleine Nadeln befinden. Mit diesen machst du Löcher in deine Haut, was man als Microneedling bezeichnet. Die Idee dahinter ist, dass durch diese kleinen Löcher deine Haut dazu gebracht wird, mehr Kollagen zu produzieren, ein Eiweiß, dass für gesund aussehende Haut zuständig ist. Durch den Dermaroller wird deine Haut ebenfalls für Seren und Feuchtigkeitsprodukte vorbereitet. [1] Typischerweise verwendet man einen Dermaroller auf dem Gesicht, obwohl du ihn auch an anderen Körperstellen verwenden kannst, an denen du Narben hast. Einen Dermaroller zu verwenden ist ziemlich einfach. Du solltest jedoch deine Haut und den Dermaroller vor und nach dem Gebraucht reinigen.

