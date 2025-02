„Elementary“-Ende: Das geschah im Serienfinale (2025)

Nach sieben Staffeln und 154 Folgen findet die US-Krimi-Serie „Elementary“ihr Ende. Wir rekapitulieren das große Serienfinale.



Mit der deutschen Erstausstrahlung im Jahr 2013 startete die alternative Geschichte von Sherlock Holmes (Jonny Lee Miller) in der US-amerikanischen Serie „Elementary“. Alternativ deswegen, da die Krimi-Serie in der Gegenwart und nicht im 19. bzw. 20. Jahrhundert und nicht in London, sondern größtenteils in New York spielt. Zudem ist sein Partner nicht Dr. John Watson, sondern die ehemalige Chirurgin Dr. Joan Watson (Lucy Liu). Doch wie ist das Ende der Serie „Elementary“ nach der 7. Staffel zu bewerten und wie geht es für das Ermittler-Duo weiter?

Wenn ihr gerne „Elementary“ schaut, seid ihr bestimmt auch „Sherlock“-Fans. Diese Fakten im Video solltet ihr über den meisterhaften Detektiv kennen.

„Elementary“: Das geschah vor dem Ende

+++ Achtung: Spoiler-Warnung für die Serie „Elementary“! +++

Das Hauptaugenmerk in Staffel 1 liegt auf dem Kennenlernen von Sherlock Holmes, der aus einer Entzugsklinik entlassen wurde und noch immer mit seiner Heroinsucht zu kämpfen hat, sowie Dr. Joan Watson, die von Holmes' Vater beauftragt wurde, ihn als Suchttherapeutin im Auge zu behalten. Diese begeistert sich zunehmend für den Beruf der Detektivin und lernt die Methoden von Sherlock Holmes kennen. Die 2. Staffel führt das Duo nach London, wo sie Holmes' alten Partner suchen und zudem seinen Bruder wiedertreffen. In Staffel 3 kehrt Sherlock Holmes nach Monaten in London nach Hause zurück und will dort wieder für das New Yorker Police Department arbeiten. Watson ist unterdessen damit beschäftigt, eine Kartellchefin zu überführen. Staffel 4 ist geprägt von Holmes Rückfall in die Drogensucht und seinem Jobverlust beim NYPD. Als wäre das noch nicht genug, wird er auch noch mit seinem Vater konfrontiert. In der 5. Staffel geht es um eine Bombenexplosion und die Suche nach dem Täter. In der 6. Staffel der Krimi-Serie muss sich Holmes von gesundheitlichen Problemen erholen.

Das geschieht im „Elementary“-Serienfinale

Die finale 7. Staffel von „Elementary“ handelt von Holmes' und Watsons neuem Leben in London und ihrer Tätigkeit für Scotland Yard. Derweil wird in den USA ein Freund der beiden angeschossen, weswegen sie zurück in die USA reisen. Außerdem sind sie einem wohlhabenden Unternehmer auf der Spur, der für zahlreiche Morde verantwortlich ist, aber von der NSA geschützt wird. Durch den vorgetäuschten Mord an Holmes kann der Unternehmer letzten Endes doch noch zu Fall gebracht werden und wird verurteilt. Holmes verabschiedet sich daraufhin in den Untergrund und löst weiterhin Fälle unter verschiedenen Decknamen, während Joan Watson einen Jungen adoptiert. Der angebliche Tod von Sherlock Holmes' Erzfeindin Jamie Moriarty führt das Duo schließlich wieder zusammen.

Wie geht es nach dem „Elementary“-Ende weiter?

Eigentlich sollte bereits nach der 6. Staffel die Serie enden, da die Einschaltquoten in den USA sowie in Deutschland trotz einer treuen Fangemeinde immer weiter sanken. Doch die Macher entschieden sich, der Serie ein besseres und wohlverdientes Ende mit der 7. Staffel zu geben, weswegen es darin zu einer neue Storyline kam. Alle Handlungsstränge wurden zu einem logischen Abschluss gebracht. Nach den sieben Staffeln kommt die Serie zu einem runden Ende und soll nicht weiter fortgeführt werden.

Alternativen nach dem „Elementary“-Ende

Wenn ihr auch außerhalb von „Elementary“ Fans der Figur Sherlock Holmes und seines messerscharfen Verstandes seid, haben wir für euch einige Alternativen zusammengestellt, die das Krimi-Duo Holmes und Watson in Filmen oder Serien zeigen.

„ Sherlock “ (Serie, 2010): In dieser BBC-Serie mit Top-Besetzung wird Sherlock Holmes von Benedict Cumberbatch und sein treuer Assistent Watson von Martin Freeman gespielt. Die Serie findet ihr auf Amazon Prime im Abo .



“ (Serie, 2010): In dieser BBC-Serie mit Top-Besetzung wird Sherlock Holmes von Benedict Cumberbatch und sein treuer Assistent Watson von Martin Freeman gespielt. Die Serie findet ihr . „ Sherlock Holmes “ (Film, 2009): In diesem Film müssen Holmes und Watson, gespielt von Robert Downey Jr. und Jude Law einen Lord aufhalten, der eine Jungfrau opfern will. Den Film findet ihr auf Amazon Prime zum Kaufen und auf Netflix im Abo.

“ (Film, 2009): In diesem Film müssen Holmes und Watson, gespielt von Robert Downey Jr. und Jude Law einen Lord aufhalten, der eine Jungfrau opfern will. Den Film findet ihr und auf Netflix im Abo. „ Sherlock Holmes: Spiel im Schatten “ (Film, 2011): In der Fortsetzung arbeiten Holmes und Watson erneut zusammen, um Holmes' Erzfeind Prof. Moriarty aufzuhalten. Den Film findet ihr auf Amazon Prime zum Kaufen und auf Netflix im Abo.

“ (Film, 2011): In der Fortsetzung arbeiten Holmes und Watson erneut zusammen, um Holmes' Erzfeind Prof. Moriarty aufzuhalten. Den Film findet ihr und auf Netflix im Abo. „ Enola Holmes “ (Film, 2020): Die Sherlock Holmes-Geschichte etwas anders – mit der kleinen Schwester des Meisterdetektivs. Den Film findet ihr auf Netflix im Abo.

