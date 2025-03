Fermentált Q10 és a szív egészsége: 10 tudományos bizonyíték (2025)

Kutatás: A Q-SYMBIO tanulmány t 2014-ben publikáltak a Journal of the American College of Cardiology: Heart Failure folyóiratban. A vizsgálatba 420 közepesen súlyos vagy súlyos krónikus szívelégtelenségben szenvedő beteget vontak be, akik napi háromszor 100 mg koenzim Q10-et vagy placebót kaptak két éven keresztül. Az eredmények szerint a CoQ10-csoportban jelentősen csökkent a szív- és érrendszeri halálozás, az összes okból bekövetkező halálozás, valamint a szívelégtelenség miatti kórházi kezelések száma . Ezek az adatok alátámasztják a CoQ10 hatékonyságát a krónikus szívelégtelenség kezelésében.

(forrás: A, Appelkvist EL, Dallner G. Age-related changes in the lipid compositions of rat and human tissues. Lipids. 1989 Jul;24(7):579-84.)

