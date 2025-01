FIAT 850 / SPECIAL / VIGNALE / SIATA SPRING - Pompe à eau 4172066 172066 • EUR 141,00 (2025)

Vendeur: lautodepoca ✉️ (11.418) 99.7%, Lieu où se trouve: Alpo, IT, Lieu de livraison: FR, NL, BE, Numéro de l'objet: 145851171942 FIAT 850 / SPECIAL / VIGNALE / SIATA SPRING - Pompe à eau 4172066 172066. FIAT 850 BERLINE / SPECIAL / VIGNALE / SIATA SPRING II 1968 / 1972. Fiat original ref. With gasket. Currently produced part, compatible. ::: Visita il negozio ::: LautodEpoca ::: Visit the shop ::: FIAT 850 BERLINE / SPECIAL / VIGNALE / SIATA SPRING II 1968 / 1972 Water pump 3 holes Diameter little hole: 400 mm. Fiat original ref.: 172066 4172066 EA03200101 Currently produced part, compatible. With gasket. Shipping by registered mail, trackable. ACCESSORIES AND SPARE PARTS FOR CLASSIC AND VINTAGE CARS The item will be sent after receiving the payment Condition: Neuf

Neuf Numéro de pièce OE/OEM: 4181521, 4209701, 172066

4181521, 4209701, 172066 Marque: - Sans marque/Générique -

- Sans marque/Générique - Pièces de voiture classiques: Oui

Pompe à Eau Fiat 850 Berline Special - Coupe - Spider DOLZ Pour 4172066 EUR 103,18 Achat immédiat 17d 3h Pompe à Eau (3 Trous) pour Fiat 850 Berline 850 Special - DOLZ S107E 4172066 EUR 123,93 Achat immédiat 23d 5h Pompe à Eau Moteur Adapté pour Fiat 850 Sport Coupe' Spider 850 T 900 T/E 4 EUR 236,07 Achat immédiat 21d 16h Pompe à eau Valeo pour ABARTH RITMO FIAT EUR 55,84 Achat immédiat 28d 2h Pompe à eau 15752-73030 15534-73030 pour Kubota D750 D850 D950 V1100 V1200 EUR 48,30 Achat immédiat 7d 2h Renault Dacia Fiat Nissan Opel Pompe à Eau Pompe À L'Eau Original 925164GA0A EUR 92,12 Achat immédiat 23d 0h Couverture Palier Pompe à Eau Fiat 850 Special - Coupe' Original 4172068 EUR 61,97 Achat immédiat 14d 11h See Also House & Garden UK - November 2022 CLEAN - PDFCOFFEE.COM Pompe à Eau Fiat Regata 85 1.6 PIAGGIO Pour 5954048 EUR 90,89 Achat immédiat 1d 7h SKF Pompe À L'Eau pour 3.0 HDI Citroen Jumper Fiat Ducato (250) Peugeot Boxer EUR 136,56 Achat immédiat 15d 10h FIAT 1100 D - Pompe à eau 4078940 EUR 110,50 Achat immédiat 28d 5h Pompe à eau Saleri pour Fiat 131, Seat 124, 131 EUR 34,57 Achat immédiat 19d 2h FEBI BILSTEIN Pompe à eau, refroidissement du moteur pour ALFA ROMEO FIAT EUR 42,07 Achat immédiat 3d 18h KAMOKA Pompe À L'Eau Convient pour Fiat 132 Renault Mascott Trucks EUR 58,57 Achat immédiat 24d 5h Pompe à Eau GGT PA12120 Lancia beta 1600 08/73- > 07/82 101 HP Fiat 4328136 EUR 83,66 Achat immédiat 9d 17h Pompe À Eau FIAT DUCATO 2.8 JTD 504083122 EUR 67,16 Achat immédiat 15d 8h MAGNETI MARELLI 352316170887 Pompe à eau pour FIAT DUCATO Kasten (280) EUR 79,69 Achat immédiat 4d 22h INA Pompe À L'Eau pour Fiat Ducato Choisir / Châssis Ford Tourneo Custom Bus EUR 119,24 Achat immédiat 6d 5h Roue Pompe à Eau FIAT 124 - 241 - Lancia beta Coupe' - Trevi FIAT 4126228 EUR 10,33 Achat immédiat 28d 17h Destockage Neuf Pompe A Eau Sachs 850 389 @ Nissan Sunny, Primera, Serena N8774 EUR 15,74 Achat immédiat 11d 0h Pompe À L'Eau + Joint pour BMW 7er E38 750i Il 8er E31 850 Ci 5.4L 1994-2001 EUR 68,99 Achat immédiat 14d 3h pompe à eau saleri sil PA567A fiat uno panda tipo punto seicento EUR 25,00 Achat immédiat 2d 7h Pompe À Eau Skf Vkpc 83615 Citroën/Fiat/Peugeot EUR 20,00 Achat immédiat 22d 6h pompe à eau pour FIAT PUNTO 1.1 GASOLINA 55CV 1997 167704 EUR 26,76 Achat immédiat 7d 5h Pompe À Eau Avec Joint D’étanchéité Pour Fiat Ducato 280 2.5 D 1982-90 EUR 44,39 Achat immédiat 29d 6h Pompe A Eau Neuve Reference Reference 5882838 Pour Fiat Ritmo Regata Diesel 1L7 EUR 70,00 Achat immédiat 9d 3h SKF Pompe À L'Eau + Courroie pour Fiat Punto 176 176C 182 Lancia Y 840A EUR 92,77 Achat immédiat 20d 7h Pompe à Eau Fiat Regata 85 1.6 SPICA Pour 5954048 EUR 95,02 Achat immédiat 1d 7h Pompe à Eau Refroidissement Moteur pour: Fiat Croma 1,9 Turbo Diesel Injection EUR 78,69 Achat immédiat 30d 17h 7588882 Capteur Température Pompe Eau Fiat 124/ Ritmo / 131 / Lancia beta / Seat EUR 15,59 Achat immédiat 8d 23h Pompe À L'Eau + Scellez pour BMW 7er E38 750i Il 8er E31 850 Ci 5.4L 1994-2001 EUR 60,49 Achat immédiat 1d 12h