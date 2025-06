Forza Horizon 5 (PS5) - Review (2025)

HQ

PlayStation-bezitters hebben nog nooit eerder kunnen genieten van de Forza Horizon -serie, maar met Xbox's meer ontspannen benadering van platformexclusiviteit, staat ons een behoorlijke traktatie te wachten, aangezien de serie niet alleen zijn debuut maakt op een concurrerend platform, iets dat slechts een paar jaar geleden ondenkbaar leek, maar specifiek door Forza Horizon 5, een van de meest succesvolle Xbox-lanceringen ooit is dat ook.

Voor degenen onder u die niet op de hoogte zijn geweest van het discours rond Forza Horizon 5, oorspronkelijk uitgebracht op pc en Xbox in 2021, zal de originele recensie van de game, die vandaag de dag net zo relevant is, een paar afzonderlijke secties volgen die zijn gewijd aan de PS5-versie. Op die manier hebben we het gevoel dat we ons richten op zowel degenen die al veel over het spel weten als degenen die dat nog niet weten.

Forza Horizon 5 wordt gelanceerd in dezelfde staat als op Xbox, dus je krijgt geen Rally Adventure of Hot Wheels in de standaardversie met een prijs van € 69,99. Het is de vraag of het niet gunstiger zou zijn geweest om een soort Game of the Year -editie te lanceren met al deze inhoud tegen een lagere prijs, maar nu is de hoeveelheid inhoud, zelfs naast de twee behoorlijk coole uitbreidingen, hier niet het probleem. De game heeft twee belangrijke grafische instellingen, en dit geldt voor zowel PS5 als PS5 Pro. Er is ofwel Performance bij 60 fps of Quality bij 30 fps, maar op de Pro heeft Quality Ray-Traced Reflections, terwijl Performance fijnere grafische details presenteert met behoud van 60 fps.

Net als Indiana Jones and the Great Circle ziet de game er het beste uit op PS5 Pro, maar ziet er op beide consoles haarscherp uit. De game maakt ook gebruik van DualSense-functies via haptische feedback via de controller bij het wisselen van oppervlakken, bijvoorbeeld van asfalt naar grind of modder, en met name Adaptive Triggers worden goed gebruikt wanneer je geleidelijk remt en weerstand ondervindt. Al met al wordt de PS5-versie één-op-één overgebracht en ziet er daarom technisch gepolijst uit zonder een enkele klacht van mijn kant.

En dan is er nog Realms, die aankomt als een gratis update voor alle edities van Forza Horizon 5 op dezelfde dag. Dit is op zich een iets minder centraal onderdeel van de game-ervaring, aangezien Realms eigenlijk slechts een hub is voor eerdere seizoensevenementen in het spel, zoals Stadium Summer Party en Lunar Drift Arena, die kort arriveerden en vervolgens eerder verdwenen. Ze zijn onderverdeeld in Free of Skill, en er zijn bijpassende leaderboards. Het is verrassend eenvoudig en lijkt bijna rudimentair of saai naast al het andere dat Horizon 5 biedt, maar op de lange termijn is dit natuurlijk gewoon meer raamwerk dat met name spelers kunnen gebruiken om leuke evenementen te ontwerpen die je gemakkelijk en elegant kunt ervaren. Echter, tijdens de testperiode, hoewel ik het niet echt erg vond om een driftuitdaging te doen in de Lunar Drift Arena zonder modifiers of opwinding, vroeg ik me wel af waarom ik het niet gewoon in de open wereld kon doen? Natuurlijk is er een nieuwe Stadium Track die wat meer klassieke Forza -actie biedt, en dat is welkom, maar in de kern is dit niet veel meer dan een snelkoppeling op het bureaublad naar bestaande inhoud, en dat is niet waar Horizon 5 uitblinkt.

Dat gezegd hebbende, dit is gratis en wordt naadloos geleverd als een update van de game waarvoor je al hebt betaald. Bovendien is het spel dat je krijgt misschien wel een van de beste arcade-autospellen ooit, en om meer over dat spel te horen, bekijk mijn originele recensie hieronder.

Playground heeft een goede zaak met de Forza Horizon -serie. Vóór een willekeurige uitloper van de populaire Motorsport hoofdserie, maar nu een reus op zich, heeft het ontwikkelen van Horizon -games de Britse studio veel creatieve vrijheid gegeven, en zelfs indruk gemaakt op hun Microsoft-opperheren om hen iets heel anders te laten afhandelen - Fable.

En het passeren van het rentmeesterschap van een van de belangrijkste franchises van Microsoft is verdiend, omdat Forza Horizon een van de meer consistente series in verschillende genres blijft, met solide races, prachtig weergegeven open werelden, gedetailleerde voortgangssystemen en bevredigende fysica. Nee, niet alle Horizon -spellen zijn gelijk gemaakt, maar elk heeft een reputatie en een standaard hooggehouden, en nu lijkt Forza Horizon 5 deze erfenis voort te zetten.

Deze keer neemt Playground het Horizon festival mee naar Mexico, een land dat rijk is aan biodiversiteit, prachtige vergezichten en indrukwekkende culturele iconografie. Het is, met andere woorden, perfect, als een platform voor intens racen. Het enige dat je echter vanaf het begin moet begrijpen over Forza Horizon 5, is over hoe incrementeel een upgrade is waar we het hier over hebben. Natuurlijk, de openingsrun beukt je met visuele pracht, een gevarieerde rit door verschillende biomen en spektakel zoals de gewoonte is bij Horizon -spellen, maar onder de glanzende buitenkant vinden we dezelfde engine, dezelfde regels, dezelfde fysica, dezelfde overkoepelende structuur, die een genot of schadelijk kan zijn, afhankelijk van je perspectief.

Het strekt tot eer dat Horizon 5 op geen enkel moment beweert iets revolutionairs of anders te doen, en dat doet het ook niet. Mexico is aan jou om te verkennen, en hoewel er enkele aanpassingen zijn gedaan aan de algehele voortgang (waar we op terugkomen), zoek je nog steeds naar Barn Finds, ontgrendel je nieuwe fasen van de Festival, neem je deel aan verschillende racetypes in verschillende voertuigen, en af en toe verfraai je het met een reis door steunpilaren zoals de Battle Royale -geïnspireerde Eliminator. Er zijn overal Speed Traps en Trailblazers, radiozenders passen bij gastheren, gesprekken en leuke muziek in verschillende genres, en het culmineert allemaal in grote, spectaculaire evenementraces, waar je, oppervlakkig meestal, racet tegen andere vervoerswijzen dan een auto. Dit alles; Letterlijk alles, kan worden gebruikt als descriptoren voor Forza Horizon 4, Forza Horizon 3, hel zelfs bijna Forza Horizon 2. Het is stapsgewijs, en hoewel dat het niet minder bevredigend maakt om de straten, onverharde wegen en enorme snelwegen op te gaan over deze fantastische speeltuin (bedoelde woordspeling), is de vertrouwdheid in het begin enigszins desoriënterend.

Maar echt, Horizon -games gaan vooral over de nieuwe wereld om te verkennen, en Mexico blijft een van de meest gedetailleerde speeltuinen die ooit zijn ontworpen. Terwijl eerdere hoofdstukken elementen van bruisende steden hadden met genoeg mensen en verkeer om levend te lijken, gevarieerd terrein om verschillende oppervlakken te bieden voor spannende races, evenals eye candy - het is gewoon nog nooit zo mooi verpakt. De stad Guanajuato voelt echt aan, terwijl je door de oude riooltunnels duikt en door een stadsplein scheurt waar de lokale bevolking geniet van een avondje uit, of door Playa Azul brult en mensen ziet rondhangen op het pittoreske strand. Er is hier leven, en veel textuur, detail en visuele pracht om het meer als een plek dan als een speeltuin te laten voelen (ok, ik stop).

En grafisch is het ook rijker. Ik bracht al mijn tijd door in Performance Mode, met een ijzersterke 60 fps, zelfs met dicht gebladerte, veel effecten en andere racers om me heen, en hoewel je de hogere verversingssnelheid kunt opgeven voor meer detail, hoeft dat echt niet. Forza Horizon 5 heeft een meer gestructureerd gevoel, het is dichter opeengepakt met details en uiteindelijk is het echt een van de mooiste games van de volgende generatie die je dit jaar gaat zien. Combineer dat met een breed scala aan radiostations, die weer steunpilaren van de serie zijn, zoals Bass Arena, Pulse en Block Party, en perfect geaccentueerd motorgeluid en gebrul van de banden, en je hebt een behoorlijk weelderige ervaring in petto.

Zoals eerder vermeld, lijkt het erop dat Playground deze keer naar feedback van fans heeft geluisterd en het voortgangssysteem enigszins heeft aangepast om een beetje meer lineair te zijn dan voorheen. Ten eerste is het Seasons -systeem van Forza Horizon 4 nu verdwenen, en in plaats daarvan race je naar het ontgrendelen van nieuwe podia in de zes verschillende delen van het festival; Mexico, Apex, Wilds, Baja, Rush en Street Scene. Elk biedt verschillende soorten evenementen, en elke keer dat je iets toevoegt aan een bepaalde scène, krijg je nieuwe evenementen van dat type. Dus als je je concentreert op Baja zal je kaart in de richting van Cross Country racen gaan, terwijl je je met Rush kunt concentreren op PR-stunts. Tegelijkertijd stijg je in niveau, waardoor je weinig anders krijgt dan meer Wheelspins. Tegelijkertijd kun je nieuwe auto's kopen, nieuwe cosmetica voor je personage ontgrendelen en nieuwe huizen kopen, maar wat Playground heeft gedaan, is de reis van de speler vereenvoudigen en het over dit enkele voortgangsspoor hebben gemaakt, en je hebt nu ook een duidelijk doel; Ontgrendel alle fasen van het festival. Het geeft de serie een duidelijke kop, iets wat het erg heeft gemist, en hoewel ja; De hoofdkaart wordt een waas onder het constante spervuur van nieuwe evenementen die worden toegevoegd, het is niet zo verwarrend als voorheen. Ook; Je wordt lang niet zo vaak gestoord als in Forza Horizon 4, dank de raceheren. Voeg daarbij wat extra parameters zoals het weer, wat betekent dat je dezelfde evenementen onder zeer verschillende omstandigheden kunt rijden. De nieuwe Expeditions, ontworpen om de weg vrij te maken voor nieuwe podia, zijn ook zeer vermakelijk en presenteren zichzelf op een bepaalde manier als korte films, met een goed tempo cinematografie en meer spektakel.

Het punt is; er is genoeg te doen, en de races zijn nog steeds gevarieerd genoeg, en je kunt snel wisselen tussen Circuit racen in een Porsche 918 (een persoonlijke favoriet) en je uitsluitend concentreren op Dirt racen in een Lancia Stratos (ook een persoonlijke favoriet). Daartussenin zoeken naar de occasionele Barn Find, Speed Traps doen, of zelfs deelnemen aan de Seasonal Playground Games, die tijdspecifiek zijn. Er is veel variatie als je van Horizon games houdt, en als je dat niet doet, doet dit spel letterlijk niets om je van het tegendeel te overtuigen.

Er zijn meer dan 400 auto's in Forza Horizon 5, die dezelfde soort variëteit bieden die we gewend zijn. Er zijn klassiekers zoals de Alpine 110, de Ford Capri uit 1973 of de oude 1961 E-Type Jaguar, er zijn moderne spraakmakende racers zoals de Koenigsegg Jesko of de Ferrari 488 Pista. Ze zijn allemaal onderverdeeld in dezelfde raceserie als voorheen, en je kunt ze allemaal gebruiken voor bijna alle evenementen in het spel, aangezien de Drivatars hun voertuigen kiezen op basis van je unieke keuze. Het is ongelooflijk aanpasbaar, en hoewel het bieden van onbeperkte keuze niet altijd de juiste keuze is, lijken in Horizon alle races perfect afgestemd op verschillende autotypes.

Het rijgedrag model is ook niet echt veranderd, dus we bevinden ons opnieuw in het land van; "Als het niet kapot is... " In essentie; dit is de manier waarop Horizon zich al een tijdje voelt, en persoonlijk geniet ik van de delicate balans tussen arcade-besturing, een nogal zwevend bandenprofiel en een kleine maar herkenbare Motorsport invloed die inherent is aan de technologie die het spel aandrijft en het fysicamodel. Het voelt goed, zo niet geweldig zelfs.

Forza Horizon 5 is prachtig. Het is gevarieerd, het zit goed in elkaar, het is zeer de moeite waard en loopt over van inhoud om mee bezig te zijn. Het is niet eens zo verwarrend als het is geweest. Dat maakt het naar mijn mening een van de beste games van het jaar, maar als je ook maar een greintje creatieve heruitvinding van de kernformule verwacht, voel je je misschien anders. Er is geen verhalende singleplayer-campagne als zodanig, geen motivaties of personages met agenda's om het kernspelerspad te versterken, geen raar uitrustingssysteem, geen nieuwe vervoerswijzen. Dit is gewoon meer Forza Horizon, enigszins afgestemd tot in de perfectie door jaren van geleidelijke verbetering. Het is echter nog steeds het hoogtepunt, en dat is voor mij meer dan goed genoeg.