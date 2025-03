Full Text / Transcription of BNA-DIG-ARUBAANSECOURANT-1953-02 (2025)

De Arubaanse Coi

Natuurramp van ongekende omvang trof Nederland

■en diiiigpiidt' bohocfU' aan voed icl en drinken, maar (loereehave i.s niet rneei' te bereiken.

II II II , I III grote schade opgelof^n. Op hut i zo .seint ANP

Honderden doden en tienduizenden daklozen “>'• "•

,, lla ILI der water, De mensen zitten In bo- zwaarst getroffen gebieden De Canadese i

Dumenni op vele plaatsen doorbroken Uenkamertjes en zeifs m d® bo. d.-i^^ ^

• ■ ■ I men. In Ouderkerk aan de Usel is /uid-llollandse eilanden en hot. i uctcistc

Tenminste vierhonderd personen werden gedood, vele |ecn gat vaii 40 meter In de dUk ge- Oostelijk deel van Zeeuivs Vlaan- j honderden gevt ond en tienduizenden dakloos tengevolge '««ravendeui, Zuidiand en “^ren. i

^ . A ti_ i AhbAnhroAk WArilMn cri'hvAruAftrn. __

; vluv sku-hlollurs gusttdd. Va . die van ge.’‘n ;;i‘vaur lopen imi geen nood- Prins liernhard kwam uit New niet all.' gebieden zijn. Alleen het Westelijk ’ Vork bericiit, dut hy zo spoedig I eu Zuid-W’cstelijli deel van het mogtdijk naar Nederland zal te. ' land, alsmede Zeelauil zijn getrol- nigkereii.

/. ' I Itsi gebied. De Hoge Commissaris van la

van de stormramp, welke West-Eui-opa trof en welke j “"koilrt v™tTri, Behalve de mimui.vn v,n land-, j volk. do nippst f^nvd tro wag SfMlert mensenheueenis Negen- «et water kolkt, vreet en zul,,t zee-en luchtraacht is de mannelijk j Maandag begint ae meest ein t.gt was SUieit mensenneugenis. l.>iegeil „p bevolking van veie bedreigde en'nationale collecte

tien schepen vei-keerden in nootl ot waren vergaan, ter verbrokkelen en ais siyk onder ondergelopen plaatsen opgeroepen, j meliag vanwege li wyl enkele honderden vissersschepen vermist werden, de ogen van de angstige mensen Vele schepen voorde Neder-, He. luchtvaartvo De storm raasde voort en bracht nationale rampen over | verdwenen. De Maas, langs de landse kust bevinden zich in nood. ' liol uit, dat door

Dc Canadoae anibaaradcur heeft, \ I eon bezoek te hebben gebracht lil de geteisterde gebieden, de ' ederlfindrie regering alle hulp iiigX'bodcn namens het Canadese

Engeland, Frankrijk, België en in het bhzonder over Noord, de Oudo Ma.-»^ en alle an

5 1 j dere wateren, konden de stortvloed

IN eaei lana. verwerken. Het water was ho

De ramp, welke Nederland trof: sneden en in veiligheid gebracht, ger en wilder, dan ooit in de ge- * heeft een enorme omvang aange- (las, water en licht en telefoon- schiedenis. ‘

nomen. Speciaal Zuid- en West- diensten functionneerden op vele ‘

Nederland werden getroffen en de plaatsen biet meer, doordat de ZoilUdOdVOncl

nood is het hoogst in Zuld-lIollan.I centrales onder meer dan oen me- ^ ‘

en Zeeland. De telefoon- en tele- ter water kwamen te staan. Berichten, welke Zondagavond, '

graarverblndlns™ met de» geble- ^ te Willemelad uit Haag wer-j;

?•" toevtaad allerbedroeveuibt. Alle den ontvangeu, melden: |

het moelluh bijlt dn,deh,ke berleh- „ ,,,, Het tweede boogtd. dat om

ten over d. nood te krugen. Zeker atreeka v^ uur Nederlan^ ^d

la bet evenwel, dat eabele tleadm- Vllaaingea z»n ten- (««ndagmiddag omst^ke het

lenden personen dakloos werden. dUb g.»la- “t’ „ ”'1

w, sx a j j < I j * j « A 1 derlandse kust bereikte, heeft met I

De Noodtoestand werd afgekon- gen en de binnenstad staat geheel aangericht

dlgd en al e verloven voor mili- onder water. In Kruinmgen moes

talre» togetokken. Het Bode I.» 260« mensea hun buten ver- “ “

Kruis, leger, politie en andere in- laten. In Goes werd een opvang- .... ra r, j

stellingen zijn begonnen met hulp- centrum ingericht. De boulevard koningin heeft Zondag

verlening. Sportvliegtulgen vliegen van Scheveningen werd geheel ver- biddag een bezoek gebracht aan voortdurend boven het gebied, om j nield. de getroffen gebieden m Zuid

w*ÏÏt*ruirvCTwi^hrvan^eèn orkaan was Dordrecht te'bereiken, doch is daar

hplinnnfArPs van het Ameri- hevig, dat de grote moder- niet in geslaagd, mede doordat de

kaancin hn 7 ntt]neRle?er in Duits- ”® afsluitdijk in de Brielse Maas, v/egen geblokkeerd waren voor de , - SS pjjg enjtele járen oud is, ernstig evacuatie van de bevolking in de

Maandag begint in Nederland ’n nationale collecte en gocdcreninzameliag vanwege het Rainpenfond.s.

He. luchtvaartvci'kecr van Schiphol uit, dat door de storm enig.' tjjd gestagneerd was. is thans weer

138 doden

’S-GUA\'ENHAGK - Zondagavond .seinde liet ANP te 's-Gravenhuge naar W'iilem.stad dat op dat tijdsliit 13ö doden in Nederland al.s gevolg van de watersnood zün geteld.

j Verbindingen verbroken r,orr.rial horvat

Dor de verbroken verbindingen | ‘ " -^H't am

en de isolatie van tal van plaatsen L'it private intormatio vernam fit* door het water komen te berichten bet .ANP Wilicnistad nog, dat in dagavond slechts traag binnen. Bovendien dr loop van de avond de storm '’a» zijn in de getroffen gebieden de j bp.gon (e luwen en de windkracht schaarse verbindingsmogelijkheden af’mni. Dt' indri'!: was da‘ het wa-;

Iii de havens chaos Met angstige spanning - zo seinde de redactie van het ANP Zondagavond - wordt het verdere verloop van de watersnood tegemoet

Berichten, welke Zondagavond in de allereerste en som-, ter begon tc zakla

te Willemstad uit Den Haag wer- i “Ifs in de enige plaats gereser- Iedere Ncderlami den ontvangen, melden: i hulpverlening. Ook cni of andere man

Het tweede hoogtjj, dat om- doden, dat deze natio- .schakeld in dc hu

streeks vjjf uur Nederlandse tjjd ramp heeft geëist, is nog met ii;.(lruk werd ver/e'..:ei J d.

(Zondagmiddag omstreeks het i ff®”.. ^ ..a ti^taUen ‘'ni'^rdam en Utrecht, Liinbur,

middaguur Curacaose tyd) de Ne- Slechts is bekend, j^t tientallen overii.sscl, kortom In

derlandse kust bereikte, heeft niet Pei^sonen worden vermist. ! Oostelijke, Noordelijke c

zulke ernstige schade aangericht pg ramp van 1 Februari 1953 —! middengedeelte van Ncderlan als de nachtelyke spring- en

eu de wiadkraelit

'k wat da‘ het wa-' veroorzaakte de

• vloedgolf een ware chaos.

■Jere Nederlander schijnt op de Omstreeks middernacht, Nederof andere manier to zijn inge- l^^ndse (,jd vvcrd u.t Dordrecht ge dveld in de hulpverlening.

I van Dordt niet meer als critiok bcverd ver/ckerJ dat; hoeft te worden gezien. Er is thans Utrecht, Uiinburg, | een noodtoestand op Goerce-Overirij.sscl, kortom het; flakkee. Veertig mensen zijn op het ie. Noordelijke en eiland omgekomen, vele huizen van Nederland : door het water wegge.spoeld. Er is

nigUereii.

De Hoge C'ominlssari.s van In(liiiusie in den Haag heefi hel logc.ergebouw van zijn geziuitsclnipsgeliouweii ter bcseliikkiiig van de slüililoffors gesteld, i ïnplaiits van zijn lezing over tU't zi Ifheschikkingsreelit, zal Mr.

: <lr. (tola Dehrut vunavo.'id via de , zender van PCJ tol de West spre, ki"» over de ranni.

Do twee .grootst.' raffiiuulrrijen aan Shell en Vaeuum o|» de iioor‘ (lelijke oi'ver vau de Tlmnu's zijn oiulevgelop', a. O.' uaier.schatk aan i dt‘ C'alteraffinaderij in liotterdaiii is zrrr groot maar men is er in j geslaagd het bedrijf weer op gang !te brengen.

Dc giften stroiimn binnen. U'nii lever .stelde ('en bedra.g vau een

entriim ingericht. Dc boulevard H.M. de koningin heeft Zondagan Scheveningen werd geheel ver- “biddag een bezoek gebracht aan ijgy de getroffen gebieden m Zuid

Holland. Zy heeft o.a. getracht De kracht van de orkaan was Dordrecht te bereiken, doch is daar

Laatste be?i

394 dod

Nederii

m in

^anso --- bevolking in de

I in gevaar verkeert. Een ollctatik geteisterde gebieden. tTj ff [T B ^ Q

Het ergst is het in het gebied van de B.P.M. in Vlaardingen ging toestánd op het eiland van

der benedenlopen van de grote ri- drijven en toen do olie naar bui- Dordrecht wordt steeds critieker. j Volgens de laatste ANP-tele -1 tijd werd het eerste eontoel tot

vieren, in Zuid-Holland en Zee- ten stroomde ontstond zeer em- Lahgg jg gehele Noordzeekust 1 Svaramen in het aantal doden in j stand gebracht met het cilan 1

land. De stad Dordrecht en het! •>randK«vaar. hebben de badplaatsen, de vis- Nederland thans opgelopen tot | Schouwen. De kustwacht meldde

eUand Dordrecht, alsook grote de-j stellendam stond voor 80 % on- sershaven, de duinen en de djjken I 394- Vanmorgen om zes uur Cur., radioprafisch aan SchevenLngenlen van Rotterdam staan onder; ____________________ ' _ ’ _ radio, daf de dijken op vci-schillea

water. Op de laagste plekken drie! ,voorzitter is de heer L. Neder-, chard Henriquez, voorzitter van de zijn wcggcsnoeld en

meter. De ra finaderj van de B. Allllllen leVeil horst; secretaris de heer H. Her- Vereniging voor den Hafldel en Dr. dat behalve de du-.nrand het gehele

P.M. te Pemls moest het bedrdf «llilllCII ICVW 1 ge^etaris de heer P. J. Allaart. eiland ir, overstroomd.

stilleggen. IHfifi adjudant van Z. Hedenmiddag zal het comité in pc rubberboten, dio door vlieg

Alle verbindingen met Zeeland, ^Exc. de Gouverneur; penningmees- het Cultuur Centrum wederom bij- fujgen uitgeworpen zijn, worden,

en vele treinverbindingen elders, Zondaeavond werden in tal van i eenkomen en zullen er drie sub- gjprijc stroom weggevoerd.

zyn verbroken. De storm, die or- RK en Protestantse kerken op Cu--z m i i i,. tiii

kfuinkracht heeft irine genaard A tei.Ho KiiVrinHoro Hionatpn handel; tweede penningmeester de de financiën; een voor het ophalen Zuid-Bc\.'land he.ioor. tot do

met een eprtoetu'det het «eter 1.. S„d”n ir £”Seld van de l>«» “■ T». jan Meetetea; | vaa goederen ea een voor de pro- meest getrotfen gebieden. Op 15

de rivieren landwaarts terug joeg, 'nationale ramp welke Nederland ken IpbriTken en^c^l ind'zlt^on•

- I De auto’s van dc koeinkiijke ga-;

I rages staan (er lie-.eiiikking van ’t | i ; reddingswerk. i i.Qop

j H.Jt. di' Ronin.giii heeft vaninor-, v.N i gen, voor zij n.iar het gebied vaa niak j d(' re.mn ging, een omlerzoeU Inge- Ie C I stcld naar haar garderobe. Een inte: ! groot d.-?! hiervan en van die van opdi tot I dc prinsessen is ter beschikking Jodc

: kwart millioen gulden t

cï bt'.sr'

!iik

kiiig cn ii

1 totaal was

biancii

21

jiinr na dr

■ ramp reeds

meer

di'i

, reu half i

nillioen guUh

'n ingi

rza

nK'ld. Zo

stienduizend

inilPai

irt'ïi

. dce:i dten*

il bii hf'l re'

'dingswi

rrk,

terwijl er

nog 20.000

in reserve

j worden gr

houden.

' CIJB.A VE

KOXTWAAR

DIGD

OVER JODENVERA'Ol

LGING

; HAVANA

. - Dc presidt

;nt van

Cu

i ba, genera

al Batista, he

'cft oen

he

! ro('p geda;

in op alle vrij

e leden

den

. V.N. om gezamenlijke i

een eind te

maken aan

1 do Jodenver'

rolging.

Al

le Ctibaan

se vertrgenw

ordigeri

3 in

internatioi

lale organen

1 hebbel

1 de

opdracht

gekregen zich teger

1 do

? prinsessen is ter beschikking Jodenvervolging te verzetten.

TOEN DK BERICHTEN over dc stormramp in Nederland door ons werden ontvangen, waren de binnenpagina’s van deze krant rerds ter neru'. Het was toen ónmogelijk pagina drie nog te veranderen, ook ai realiseren wij ons zeer wel, dat naast de berichten van vandaag bet „opgewekt” Hoilywood-nienws wel heel schril afste.-kt.

TUKKERS 5PORTOVERZICHT

Het grote poldergebied tussen ■ ' ——■—■

Maassluis cn Hoek van Holland liep STORM VEROORZAAKTE onder water en de bewoners moes- TIENTALLEN SCHEEPSten in de nacht van Zaterdag op RAMPEN Zondag in allerjjl hun huizen ver- Tengevolge van de ston

Op initiatief van Bestuurscollege wordt grote sleunaciie georganiseerd

verschillende plaatsen zjj'i de dijken gebroken en het land zit zon •; der drinkwater, terwijl elke vorm van hulpverlening ónmogelijk is.

Zeeuws Vlaanderen is er voor het grootste dcc! goed afgekomen. Vlissingen is weer vrij van water. '

lissingen is weer vrij van water. (3Q0(] opgczeUe Aiubaansc aanvatlcn vormden Dc toestand op Goeree-ovorfiak- Y0Q,|(iujende bedreiging voor Curacaose verdediging

waardoor breuken in de dijken otat- trof.

.toadb.. Op cutetao werd Zondadatrobd --- , der dniteatcr, ter„„l elke vorm «IHUOVI

na. ■, .0 b , .ebter. ■•“tó.cen comité jevormd, dat bo- ^ ...... 1 'Dl II Jl ■'""■“S'I'J'* >»■

II * n" 70 « mopst ®®" Fonds Overstromlngs-i Qd IllltifltiCf VBII BSStlUIFSCOllBy^ WOfCli j Zeeuws Vlaanderen is er voor 60

Uggendc land tegen de zee morat^^p jggg V - ’ J ! het grootste dcc! goed af gekomen,

w?gys*hïgeVDe"‘’bourevLd In ar binken”SleUHaCtie geOrganiSCefd l Vüssingen is weer vrij van water. ; Good OpgCZI

Noordwjjk verdween in ^® rekeningen geopend. Voorzitter Direct na ontvangst van de eer- Kuiperi, leden: Mevrouw F. Hen-^ Dc toestand op Gocree-Ovorflak- yeQjJdurende b( golven en in Katwjjk werd een der jonjitg is de heer Norman ste berichten over de stormramp riquez. Mevrouw A. Lampe en de jg „jterst critiok, Er zouden in [

grootste strandhotels geheel weg- chumaceiro, lid van de Direc- kwam het Bestuurscollege van Aru- Heren Jos van der Schoot, van de steliemlam reeds 72 deden zijn en Een tot dc nok g('v geslagen. tie van de Curacaose Bank; tweede ba bijeen om zich te beraden over Rijt, E. O. M. S. Petrona en H. A. mensen hebben een schuilplaat ^ heeft Zatordagavon

... a .j o.' . . ^ _______ de stappen die genomen moesten Kemmink. Vanmiddag om vier uur „„-ocht in dc bomen. On het voet- wi' harde en

Het grote poldergebied tussen worden. Een ding stond vast: Aru- vond in de koffiekamer van de staan dc mensen spcclde wedstrijd ti

Maassluis en Hoek Ho’land lie,) STORM VEROORZAAKTE zal voorzover in haar vermogen Raad 2 a.al de installatie plaats van a„gstigc npanning tc wachten genwoordigende elft

onder water en de bewoners moes- TIENTALLEN SCHEEPS- helpen. een groot comité, waarin vertegen- ^ hclicoiitcres om ha cn Ciiracao. ¥

ten in de nacht van Zaterdag op RAMPEN Gisteren reed.s werd een tele- woordigers van alle verenigingen, ^ verlossen i®*’*^* Aiubanen

Zondag in allergl hun huizen ver- Tengevolge van de storm z\jn gram verzonden aan H. M. de Ko- bedrijven en instellingen, zitting * • terwijl ketper

laten. Het vee werd overal losge- twintigtal schepen geheel ont- ningin, waarvan de tekst luidt: namen. Het .Amerikaanse leger in Duits-Juit het goede hout

redderd of vergaan, terwjjl enkele pjep geschokt door ramj) die Ne- Op alle banken werden rekenin- land heeft toegezegd, 20 helicop- zijn. Scheidsrechter

“ honderden visserschepen worden derland getroffen heeft, betuigen gen geopend, waarop geld voor het tcres tc zullen zenden. leidde de wedstrijd

Ai lil vermist. De ramp, welke de mees-' bestuur en bevolking van Aruba steunfonds gestort kan worden, j 1 Omstreeks 9 uur

Arijhg nQ/nf te mensenlevens kostte, was die ^we Majesteit en Nederlandse volk Op initiatief van de Hollandse j Ook uit dc overige landen van ’ tallen het veld op er

* van de Princess Victoria, een 2700 innige deelneming. Uwer Majesteit Bank Unie hebben de banken be- j Europa komen steeds alarmorerder ^ volgt op:

A VANDAAG kunnen wjj kort ton melend Brits passagiersschip, alle mogelijke hulp aanbiedend, Be- sloten alle kosten van storting, j lj, zwitseriarul is licL, Car: cao.

zijn.Een vah de landen van ons dat na een strUd vati zes uren te- stuurscollege van Aruba, overboeking, ete voOT hun reke. spoorwegverkeer geheel Minguel. Canwo;

Koninkriik Is getroffen door de gen de woedende elementen in de Het was verheugend dat nog ning te nemen. Het bedrag dat p-^ tengevolge van sneeuw-^ Vlinder, Matron

grootste natuurramp sinds men- Ierse zee verging. Van de 172 op-woor bekend was, dat 't Bestuurs- stort wordt, komt dus geheel ten, stormen cn rukwinden. j Puriel, Schoop

seniicugenis. Honderden vonden varenden, passagiers en beman- college byeen wa.s, de eerste giften goede aan het steunfonds en de ge-} I Westmaas.

ï j i- 1 • 1 M teteaiAn nin» irivamAti Ar 10g nm hot Iavmi ctt toezeggingcn al binnenkwamen, vers hebben geen extra onkosten] In Noord-Fr.niiKnjk, nordl uifc , Brokko, Jan.ssen,

Lil ™ te h.TSte i Het BteLTvan da AB.B.A. b.»i te betalen. Hel Bealuu^ollege re-; Du,..l:e.-,te„ 5 cn,eU,, da, er teen r.o<lri,.u,..t, Mo,

In HUI DE VOOR DE GVROM j gisteravond reeds het batig saldo kent op de medewerkin.g van een; grote gaten zijn geslagen in' dc Brion, La Ro.sa,

dc, 'aan van de inkomsten van de in- leder. Het is er van overtuigd, dat zeewering. Er werd uit dat gebied

Aruba-Curacao eindigde met eervol gelijk-spel

Aruba helpt

dc, stormachtige Februariweer la HULDE VOOR DE CUBOM (gisteravond reeds het batig saldo Kent op

sehcel onvoldoende sehauptealaen. De CUROM ’têraatj™ale'"wêd8tejdcn en ook 1 Aruba zal begrijpen dat hclpen'hlcr

vee’^r - - rndrg^eTwrk'terrnte.;; 1 _

Een tot dc nok gewuld Rifatadion froedc .Arubaanse aanvallen lopen heeft Zaterdagavond genoten van vast in de goed opgezette Cuiaeen faire, harde en .sportief ge- c.'iose buitenspc-lval cn het i.s vooral .speelde wedstrijd tussen de verte- 'Uoilriciucz die er in loopt, genwoordigende elftallen van Aru- 1 Er zijn prccie.s 18 minuten geba cn Ciiracao. Het combinatie- ispeclci als Koini) de bal keurig aan spel der Arubanen was bijzonder Brokke doorgeeft. Deze loopt zicii goed terwijl ket'per Tromp loonde goed vrij en juist als iedereen iiel uit het goede hout gesneden te eerste doelfmnl verwacht, maakt zijn. Scheidsrechter van Rosberg een ciei Cupacaose achterspelers leidde de wedstrijd zeer goed. Izich schuldig aan een overtreding Omstreeks 9 uur betreden de elf- , hetgeen de scheidsrechter niet onttallen het veld op en stellen zich als 'gaat. Binnen het, strafschopgebied volgt op: vindt de overtreding plaats en on

' Curacao. middellijk wijst de scheidsrechter

! Minguel, Canword, Delanooi, naar de witte stip. Broldce plaat.st,

■ Vlinder, Matrona, Giribaldi, zich achter dc bal en even later i.s

I Puriel, Schoop Hato, Krips, dc stand 1-0 voor Aruba. Na dit

I W'cstmaas. doelpunt komt er een korte periode

j Brokke, Jamssen, Brion, Kemp, van een Curaçaos offensief. Ilato,

j Rodriquez, Molina, Helder, Krips en Schoop spelen een zeer

j Brion, La Ro.sa, Kelly, Tromp, ' goed spel en de .Arubaan.se inulden

zeggingen van hulp.

bledig Btllzwügeii en een bede tot bulleüns werden vrywel de gehe-1 ^erd de pers door milde hand. Zitting namen Z. E. de Gouverncui

God om steun en rimd. Daarnaast le dag omgeroepen en dank zjj Bestuurscollege ontvangen en dc voorzitter van de U. R.. mr. dr

Is het cn^ige, wat wj kunnen doen, deze activiteit konden berichten mededeling worden gedaan , M. F. da Costa Gome.z, dc ^le^ Ge

helpen, helpen en nog eens helpen van plaatseiyk belang ook direct vorming van een voorlopig COÖRDINATIE COMITÉ , zaghebbers en dc voorzitter dci

In ons extra bulletin van heden- worden doorgegeven. Kwart over cnijtg, dat als volgt werd samen- Er is een aanbevellngscoralte gc-' Staten, do Heer Pr. Cohen Henri morgen schreven wU reeds: Aruba, v|jf seinde de Kerkeraad van de gesteld: Voorzitter de Heer M. S. sticht dat zich tevens zal bezig quez. samen met andere landen, zal, voor Protestantse gemeente op Aruba

GENIET van

GENIET van

WTLCC SCES)

De heerlijkste soep, die te koop is

weg- en spoorwegverkeer geheel' Minguel. Canword, Delanooi, naar de witte stip. Broldce plaatst

Icn'.gclcgd tengevolge van snk'uw-' Vlinder, Matrona, Giribaldi, zich achter dc bal en even later hs

storn’en cn rukwinden. | Puriel, Schoop Hato, Krips, dc stand 1-0 voor Aruba. Na dit

1 WesUnaas. doelpunt komt er een korte periode

In Noord-Frankrijk, wordt, uit ] Brokke, Jamssen, Brion, Kemp, van een Curaçaos offensief. Hato, Duiiilicrkcn gemeld, dat er twan Rodriquez, Molina, Helder, Krips en Schoop spelen een zeer grote gaten zijn geslagen in' dc j Brion, La Ro.sa, Kelly, Tromp, ' goed spel en dc .Arubaan.se inidclenzeewering. Er werd uit dat gebied . Aruba linie en achterhoedf' krijgen het

' Nauwelijks heeft scheidsrechter zwaar te verantwoorden. .Als Rosjberg het beginsignaal gegeven .Schoop ccnm.aal alleen voor Tromp houden nirt coördinerend ' arbeid, of Curacao trekt ten aanval. Kelly komt gaat zijn schot meters naast. Zitting namen Z. E. de Gouverneur ! 7 ,et, dc naar voren gedrongen Halo Hel publiek begint zich te roeren, dc voorzitter van de U. R., mr. dr. ! de voet dwars. Het is een lust deze Een door Puriel genomen hoekM, F. (la Costa Gome.z, dc vier Ge- ; Arubaanse back te zien .spelen. Als schop draait precies op dc linkerzAghebbers en dc voorzitter der (de eerste stormloop van Curacao bovenhoek van het Arubaanse doel Staten, do Heer Pr. Cohen Henri- ! na ongeveer 6 minuten wat geluwd , maar Brion iü er als de kippen bij quej,. is en keeper Tromp en de beide om het leer het veld in te werken.

.Arubaanse backs gesteund door, Bij een der Arubaanse aanvallen

.. lil II Helder, Molina en Kemp kans ge-(waarbij Kemp en Helder dc bal

_zien hebben stand te houden, is het , keurig opbrengen, is het Brokke

'Aruba dat het initiatief neemt! die onverwachts hard inschiet icn keeper Minguel kan in de 10de waarbij de bal juist over dc lat

Men geve naar vermogen en met houden nirt coördinerend ' arbeid.

waarbij de bal juist over dc lat

minuut nog juist een harde schui- j scheert. Even later ia hof Hato dio ver van Brokke onschadelvjk ma-| (>oñ geweldig hard schot inzendt |keTi. Kort hierop breken Hato cn j dat door Tromp op voortreffelijke i .‘'chi.op keurig door, doch Kelly , wjjze wordl gestopt.

Izict nog juist kaïns bet leer lot | De Curacaose rechtsbuiten Puhoek.schop te verwerken. Het spel i riel kan ons deze avond niet bekoI wordt dan veel levendiger en de j ren. Zijn voorzetten zjjn niet zutsnelhcid wordt opgevoerd. Fnige (Vervolg op pag. 4)

V

rimiM I

DE AiüBAiOiira cmnuicf

MAANDAC. 2 FEBRUARI lOSS

__ |_||_ J| werd laogDlUk door oen hechte sa- we Bondejaar deze wedatrüdon we

Gezonde groei van Arubaanse Voetbalbond'~^^__^‘--j3^;« ™ zette door in afgelopen verenigingsjaar »u.^.

Nieuw sportstadion voorza9 i*' grote behoefte

Wie leest, baai lijn geest

Wedstrijden teyen buitenlundse plueyen

word op de hitekoniyeteu verza- ^ verband met de deelname aan meld. Hier bleek weer oons, wat Olympische spelen met het An

door oou goïoade saiiiouworkiiiK tiHiaaase elftal en het drukke combereikt kan worden. Op 11 1 petitiejaar vond slechts een wed

vortrokkeil de Arubaanse »P«lcrs > buitenlr

Jaiiv Brokke, Carlos Helder, Juaii' vvel op 10 Augustus te

Brièzeii, Leo Rodrlquez, Lucas' Argentgnse voetbalploeg Het is een goede gedachte ge

lieruaudez, Heyinundo Kemp en J. I „Botafogo". üeze ploeg, die alleen weesl van E. M. Qnerido’s UitgeUrloii via C’uracao met de ülyui- j uit profesionals bestaat, werd versmuatsehappij, oin

Het Boek van Vandaag

j NIELWK UITÜAVK VAN ÜE JONG S

I buitenlandse ploeg ONSTEUI'ELIJKE MEKIJNTJE

Augustinus College, Uon Boscosehool, La Sallesehool, Sint Autoniu-ssthool, Cornniamleur 1*. de Boerschüol eit de Juliuiiaschool .In

Ook in deze afdeling hadden de' B-klasse: St. Anloninsbchool II, | lalstrijden een sportief en vlot dqu IJoscosehool 11, l’rinses Marn-loop. Oe vereniging Arsenal' gi-i^tLiehool, Bernardsehoul en Ju

ei'd sub-karnpioen. 1 lianascliool 11 . j -- -- - • I».. i---- - - ■ ^~ .. .. a

n . n.hlns^A Van de Klasse I werd de Sint pisdie ploeg naar Europa. Zowel in ^joor ons Bondselttal met d-1 ver- uitgave uit te brengen van A. M.

^ " > Jozefschool van het district Santa' Nederland, FraukrUk als te Hol- slagen. Een mooi resultaat, als de Jong’s Mergntje Ggzen s jeugd. ^untasie een definitieve gestal

■ ■ ' . in aanmerking neemt dat het ^Zo krijgt een nieuwe generatie de ; mnnkt..n *ii Honi uh

Niet minder dan met 15 vercniiiiuen werd de competitie der B

Cruz kampioen, terwijl van de 2de ' sinkl tydons de Olympische Spelen ■

Het jaarverslag \an Secretaris \V .). WesLerink van de Arubaanse VoUbalbon.1 is dit jnar ia druk verschenen en geeft oi) overzichlelijke wijze een diiUleiyk beeld van de belangrijkste gebeurtenissen uil bet sportleven.

Negentien twee en vijftig was voor de bond een goed jaar. Kr

ténm^'^èn^'^üimlèuw^ vier I Deze wcdstrydcii. welke voor on- sportmakkers de eer van de | Internationale aansluitiny \ Voor een beschryving van het

ni. uwe verenigingen ingeschreven f‘ t^.j,en ecn andere ' ze schooljeugd van groot belang r,and,, Antillen verdedigd. Of -1 Vanwege het feit, dat de Federa-; werk kunnen wij met boter doen

als leden. Leden zijn tliaiis'. 'vereniging speelde. De deelnemen-' geachtmoeien worden, behoren ge-‘ hul „.edstrydsueces raluder 1 de Football As-; dan hel „Cntisch Bulletin aan

It.C.A., Aruba Juniors, Jong .\ru-l verenigingen waren: Jong Sa- steiiiid en gostinuileerd te svordeii.' ^^^d was, blonken onze AntllUa- F.I.F.A., tot heden Aru-: _--—-—.

ba. Bubali, Jong Santa Cruz, U. C j Mariniers, Univcisal,' Uet Uesliir is duii ook voornenieiis door hun goede sportop- U,a niet als rechtstreeks lid heeft ,.^ 0 . i,, ieder geval zal anders door

N„ llullaiidia, Sint Nicolaas ■ U^oord Ceiilraal, Republiek, S.C.A. ' i„ de koiuendo maanden een be- „q ,redrag. Deze uitzending | ^^iigesloten, moest nog steeds ge-1 1 ,,,! Uundsbestuur ales in het werk

Union, Trui'pers, La Salie, La ha-j Anindas DOW, Easfstur. RSC, groting op te maken om dit mooie 1,^1 Antilliaanse elftal kan zeina. Mariniers, Atomic, Deva, Ar-j Esfrelle. Elying ' jj-ugdwerk tinaneiëel te steunen. ^ als geslaagd besclmuwd wor

seiuil, Deportivo. Eastslar, Univer- uuichmaii en Deportivo. Jiet sehoohvedstrijden-eomlté komt' deu.

.-nl. Torpedo, Lueky Strike, Jong ', (jyduronde de loop der eompeti-;-„j deze alle lof toe en het vele

hot woord te laten:

De voornaamste figuren van A. M. de Jong’s boeken zyn aan de Holanders eveu vertrouwd, als wezens, die levend in ons midden verniêuwe Meryntje Gyzen, de Kruik,

Flierefluiter, de oude pastoor; zelfs vóór de film aan deze scheppingen

, . Vnnv..,.,vn LM-Ü-' klasse de Sint Aiitoniussehool van' hebben'onze Arubaanse sportslle-[ Antiliaans elftal kort daarvoor het juans te blijven genieten van dit

klas.se begoïiimn. N a egc.^^^^ Uumpioeiisehap be-j jen een goede naani achtergelaten j niet verder bracht dan een gelykjwerk. dat de ouderen onedr ons

te spo-' haalde. ! en hebben samen met hun Cura- .-pel: 1-1. |zo diep ontroerde.

Ivn w i irbii dan iedere vereniging | Deze wedstrydeii, welke voor on- sportmakkers de eer van ue j Internationale aansluitiny

Jtugdwedatrijden tussen

I

noegen worden genomen met een gesteld worden rechtstreeks Interonderaanslulting door de CV’B tot nationaal aangesloten te worden, de FIFA. Deze niet bevredigende gaat i„ deze tyd van staat

Savaneta, Dakota, Xer.-ces, Eagle: y,^,,.y„i(,iiigen Jong „-erU, door haar gedaan, zul zeker

Sportclub, L.S.H., Koord tien- ; Aruiida.s „iel vergeefs geweest zijn.

Iraai, Republiek, Estrella. Don Bos j)^,t^.hinan zich terug, j ' n'ecIstrO'dtn teyen het

CU, S.C.A., Sint Thomas tloys. jj verenigingen de competi- Cyrueuose bondselftnl

Arandas, K.C.S., D.Ü.W, Caribe, ^.on goed einde brachten. In j j,, verband’met hot sanicnstcllen

Klying Dulchman, Scbeidsrcchters- ^verden hier 5« wedstrijden Olympische voetbalploeg

vereniging. 'gespeeld en do voroniging Estrolla ! vinden in do .maanden Maart on

Hel BosUuir. dat wederom van t^.jmpiocn. met SCA als goe- ! wedslryclon plaats tus

I do dag le;;dc,^j^, ,v..^,^.^^e. Ison het Aruba on hel Curacno vor

Op Zaterdag 24 en Zondag 26 y^j^ moeilijkheden opgele- j .y,o,„iei- inter.iatlonalu aansluiting

deze klai

Mariniers II, Jong Aruba H. Xerxes H, Atomic II Trapers II en Jong Santa Ciuz ^ 35 weuL’trü- '

zag 01’ als volgt uit:

F..1.C. Bcaujon, Voorzitter.

I’. Wever, Ouder-Voorzitter .

Westerink, Secretaris. T. i' -let tor. Penningmeester. Frere Iteiir eus, 2de Secretaris. F. D. Figarui Compotitieloicler. E. de Lang(

Commissaris van materiaal.

.1. Rodriguez, C. Cr^,v.-, o. . - -

.1. (!. de Ca.stro. Commis.sarissen. hot kampioenschap. Jong Aiuba 11 ^ .... 'werd tweede.

CovipcUtie j reserves van Jong Santa

Over de Comi.etitie lezen wij in deelname in deze re

het verslag. 'serveklasse ontzegd vanwege het

De e\mpelitie moet m de ' „j^t spelen van andere vastgestelbalsport als de voornaamste competiiiewed.stryden.

beurteiüs worden beschouwd. Ol-| j

schoon ook goed georganiseerde De Junioren fJeuyda}deling)

De Reserveklasse ' tegenwoordigende elftal. Deze wed

iCVB-!

junioren.

K n ock-out-wedstrijden ( Serie-wi'dstrijden Evenlls voorgaande járen wer- j den ook dit jaar weer verschillende

, knock-out- en senewedstryden door ; gen v

te verleende, maakten zy deel uit van de voorstellingswereld van vrywel ieder Nederlands mens, z^j wekten een glimlach van herkenning en vermaakte of vertederde heiinnering bij grootstedeling en boer, by tramconducteur en bankdirecteur, by het meisje van de vlakte, zowel als by de goed gesitueerde dame... Hoe kwam A. M. de- Jong aan deze betoverende macht?

Want er zyn meer talentvollë vertellers in Nederland, met een even goede styl en evenveel eruditie en levenservaring. Hy ontleende deze macht aan het wonderiyke magnetisme, dat men levenskracht noemen kan, zyn aanstekelyke opgetogenheid en straling. Deze bond en boeide zyn tal

.lanuari 1953 vonden op Curacao , Steeds weer b het voor Aru-| „p s{>ortgeblod te laten. Aruba een tweetal I ba iilet mogeiyk gebleken zelf met jiQg-j gn/ aL deze aausluitlng

plaats tussen de A.V.B.- en CVB-. Arubaanse ploeg aan grote krUgeu.

sportevenementen deel te nemen.!

Ook thans weder met de Midden- „„nr '

Wltoan» .. 0.r.lW.ch« Voet-1 H. l «B.,luur ^ I „

ballmmploeiischa|i|i«ii b hel j voortaan zal zor- jlo» Iczera. Welke tragische feiten

het aanwijzen van scheids hij soms beschreef en ook in de . wT j " I en grensrechters. Meryntjes zyn die voortdurend

werd brehouw-rhadd^^^^^ . " i f®”! 'rnn« In Sa De Officiële mededelingen van aanwezig - zy waren toch altyd

.serve-elflallen dee genomen. ^ spelen 1 ffeen enkel geval werd geen re-1f Bond verschenen regelmatig in omringd door de gelukkige atra

eten; Bubah H, Mauniers ^ wedstrijden kon uiteinde-; kening gehouden met de door onze , y®rzoÇht werd aan de sp e Arubaans*! Courant en hierme- Img.”

sterk mogclyke sa-' Bond uitge.schreven competitiewed- nemen, werd later lm- ,vodden voortgegaan. Het Toen we de nieuwe uitgave in

. t . menstelling van de Olympische ' stryden. Dit is niet goed te keuren ncht ontvangen, dat deemame van j.j,adt de aangesloten ver- handen kregen, zyn we er in

In totaal werden 3ü weuJ.}il- 1 . ... - - .

strijdou, die als selectiewedstryden | of onder auspiciën van onze Bond .

J. Kelly, 'den gespeeld en Trappers behaalde

gegaan worden. 1 Het Bestuur heeft dan ook «e- Aruba afzonderlijk niet mogeUJk enigingen aan zich op deze krant bladeren, herlazen passages en het

urne aan de olympische meend i» de toekomst tegen de wa.s. Het is in vertond hiermede, abonneren. | slot van het lied was dat we het

I i overtredende verenigingen stren- dat het Bondsbestuur gemeend ^ iz i weer in zyn geheel hebben gele

•I * I A K '•‘'l- ger te moeten optreden^ 1 heeft alles In het werk te moeten; zen en hebben vertoefd In die ge

liet ,v»» voor ,1. Aroh.Mlee ev., «« ”» ƒ stelle» om to de oprIehtiDS «m CM De leden v.n het Bonde.lft.l t»n „enselSke

„ „ /«liorn. I Nedertahd». Antillen Voolbnlbohd door de Bond verzekerd. Het Bj;, ,

H.M. Ao.. wiftotpn td» komen, waarbii Curacao en Aru- stuur betieuit het dat niet

De leden van het Bondselftal zijn

gemeenschap een verheugend feit ____

dat een zevental .Arubaanse voet-j H.M ' t”komemwaarbU Curacao en Aru- stuur betreurt het dat niet alle

halters werden opgenomen in de De Oranjewedstryden ' ■ aangesloten worden onder do- verenigingen tot collectieve verze-j-——

Olympische ploeg, welke onder de speciaal met het oog op onze jeugd, .. ... 4 ,^^ verplichtingen, kering van de leden overgaan. en werd een voetbalwedstrijd genaam Nederlandse Antilllen heeft van groot belang geacht worden en zelfde ret,.- . nullen o * # ' speeW tussen de Lago AU Stars en

deelgenomen aan de Olympische het Bondsbestuur is dan ook de In hoeverre deze ‘ „ i. . I een AVB elftal. Deze eerste wed

■ie- en knock-out wedstrijden van ; Ue Jeugdafdeling heeft de laat- [ gpgjp„ Helsinki. Deze deelname mening toegedaan, dat in het nieu- slagen, zal de naaste toekoms groot belang en nut zijn, neemt hel ste járen bewezen recht van be-j

feit niet weg dat de competitie staan te hebben. Da'i is voor de; ___

hier de voornaamste organisatie i.s. sportbeoefening op ons eiland van j ~~ '

Het is verheugend waar te nemen groot belang en het stemt het Be- j

dat ook in het afgelopen jaar het stuur dan ook tot tevredenheid. De ; _ _

aantal gespeelde competitiewedstrijden weer hoger is dan het v’oorgaandc jaar.

Serie- en knock-out wedstrijden zullen ook in de toekomst moeten wyken voor de Bondscompetit.ie.

Zou zulks niet het geval zyn, de voetbalsport zul met ras.se schre-' stelen van geschoolde eugJlciden den bergafwaarts gaan en dit moet | Ue deelname in deze klasse is open wortien voorkomen. ] voor jongens van beneden de 18

■ts zal het Bestuur de nodige aanda>ht schenken aan de niedi.sche .sportkeuring.

Ue competitie van deze klasse be

jeugdafdeling, welke beschouwd ^ kan worden als de klasse der toe- j komst, zal ook in het komende jaar j zoveel mogelyk uitgebreid moeten worden. Het ligt in de bedoeling! van het Bestuur om deze klasse zo- j •eol niogelijk onder do hoede te

j wel voor voetbal als voor baseball I werd het stadion geschikt gemaakt | Een zeer mooie geste was het, dat de Lago Oil and Transport Comp. Lt. het verzoek van de Stichting Bouwfonds Sportstadion Aruba inwilligde en de stadionverlichting geheel financierde tot een bedrag

nement en Lago. Dit werk mag als een symbool worden beschouwd van goede samenwerking en hechte verstandhouding. De jarenlange leus „Aruba MOET haar stadion hebben”, werd een feit.

Financiële toestand Volgens het financiële verslag

van 92.000 gulden. Op Zaterdag 17' van de Penningmeester sloot het Januari 1953 werd op officiële wy- ^ boekjaar over 1952 met een batig ze deze verlichting overgedragen' saldo van fl. 4,112,29.

..Laten wij eens iiannemcn, dat dc vrouw, die deze drie vrouwen gedood heeft, ook niet normaal wa.s. Laten we nog een stap verder gaan cn vaststellen, dat of Grace Rehak, of Laura Freniont de moorden heeft gepleegd. Dat betekent, dat als wij kunnen vaststellen wie van die twee niet normaal ia, wij de moordenaars gevonden hebben. Klopt dat of niet?’

Niemand zei. dat het niet klopte. Pine wreef met de top van zijn vinger langs de rand van zijn glas en koos met zorg zijn woorden.

..Laura Fremont ia een meisje van het plateland uit een eenvoudig, behoorlyk milieu. Grace Rehak komt uit dezelfde stod, maar daar houdt elke gelijkenis op, ZU kwam uit een

heel ander milieu cn kwam tenslotte terecht in het bordeel van een vrouw, die ook al niet normaal was, Bertha Lund. Als wy dus moeten kiezen tussen die twee vrouwen, dan ligt het voor de hand om te veronderstellen, dat Grace Rehak een Homo werd.

Beide meisjes kw'amen naar Chicago. Laura neemt een kamer in een Tehuis voor jonge meisjes en maakt daar een paar vrienden. Laten wy eens aannnemen, dat zy nog erg groen is cn dat zij niet wist wat een Homo was... al beet zo iemand haar in haar been. Zy gaat met zo’n meisje samenwonen... Mary Conrad. Mnry maakt het haar lastig en Laura zoekt een andere kamer. Ditmaal met een meisje uit hetzelfde ploegje,

waarin Mary Conrad verkeert. Ellen Purcell. Op een

nacht komt Laura naar huis en vindt Ellen vermoord op haar bed liggen met een kous om haar hals. Een moord dus tussen Homos uit jalousie.

Laura Fremont is dol van angst. Zij is er van overtuigd, dat zij de schuld zal krygen van die moord en dat men haar naar de electrische stoel zal sturen. Zij gun zich niet de tUd een koffer te pakken en vlucht zonder meerhet huis uit. Zij verandert haar naam, haar hele persoonlijkheid. Zij schrijft haar familie niet meer uit angst, dat de politie haar op die manier toch nog op het spoor kan komen. Zij krijgt een betrekking als zangeres in een nachtclub en het slot is, dat zii trouwt mit

een millionnair,”

Lawrence Griswold was nu ge cnoude man meer. Nog een minuut, dacht Pine en de man zou zyn portefeuille voor de dag halen en hem de bankbiljetten naar het hoofd gooien. Ook zijn vrouw had haar blikken op Pine gericht, maar in haar ogen lag een uitdrukking van verbazing.

„En om het hele geval nu af te ronden,” ging Pine voort, „zullen wij die chantagegeschiedenis even uit de doeken doen. Stuart Whitney kende Laura Ffemont. Hy zag haar terug, nadat Ellen Purcell werd vermoord en zij een andere naam had aangenomen. En toen zy 'korte tijd later met iemand met geld trouwde, begon hij haar leeg te zuigen, daar hij haar anders zou verraden.”

Whittney sloeg even zijn ogen naar Pine op.

„Je bent stapelgek, Pine. Eve Griswold zal je vertellen, dat

zi).”

„Wacht liever even,” viel Pine hem in de rede. „Ik wil dit beëindigen voordat mijn keel het opgeeft.”

Hij dronk wat van zijn glas en opende dan weer het vuur.

„Grace Rehak is dus degene, die de vrouwen vermoord heeft. Toen zö Ellen Purcell na een twist gedood had, begon zij zich bezorgd te maken, dat Laura Fremont in staat zou zijn haar onschuld aan te tonen en dat men dan naar de werkelijke dider wu gun toeken- Ornce Rehak veranderde van

naam en dook onder. Alles verliep naar wens. De politie kon Keen spoor van Laura Fremont vinden... en gaf het geval op, zoals de politie nu eenmaal altijd doet als de zaak te moeilijk wordt en neit eens erg belangrijk is. En toen verzochten de Freomnts mij hun dochter op te sporen.

Bertha Lund waarschuwde Grace Rehak. Zij vve'rd zo bang, dat zij besloot elk spoor uit te wissen. Zij vermoordde Mary Conrad, die haqr geheim kende en zag toen in, dat zö met list misschien meer kon bereiken dan met geweld. Zö wist een andere vriendin zover te krögen, dat zö zich tegenover mö zou uitgeven voor Grace Rehak, in de hoop er achter te komen, wat ik eigenlö'k wel wilde.

Die vlieger ging niet op, zodat Bonnie Field ook. moest sterven. Maar toen had ik alle bewözen in handen, die ik nodig had. Ik wist wie Grace Rehak was en waar ik haar vinden kon. Ik behoefde niets anders te doen dan mön hand op haar schouder te leggen en haar in de armen te duwen van de

politie: En zö wist niet, (Jat ik haar kende.en dat weet zö

op dit ogenblik nog niet!”

Inspecteur Blauvelt was uit zön stoel opgestaan en keek Pine aan met een paar gloeiende ogen.

„Waar is zö, Pine?” gromde hö.

„Hier in de Kamer," verklaarde Pin»,

MAANT)AG 2 FEBRUARI 1Ö5S

Uit het (oto-album 1952

lÜA LUPINO

OP AKUBA IS HET BETER, MARILYN

62 BRACHT GELUK

GLORIA WEER GEHEEL HERSTELD...

GLORIA SAUNDERS, die verladen jaar een heel ernstiR autoongeluk kreeg, is gelukkig weer geheel hersteTd. Ze heeft alweer een film gemaakt, ditmaal met Robert Clarke. De naam van deze R.K.0. rolprent: „3000 A.D.”.

VANDAAG SAMEN met haar te bladeren in haar fotoboek van 1952. Vooral op Maandag, zegt Jane, is het niet goed om te tobben over al die vervelende dingen in deze wereld... Laten we de week liever beginnen met iets prettigs... met een uitstapje in gedachten naar Hollywood’s toverwereld...

Marylin Monroe, zieter op het laatste moment toch wel tegen op in de ijskoude oceaan te duiken. Dat was nodig in een scene in de film Clash by Night waar ze samen speelde met Barbara Stanwyck. Marylin had zeker liever gehad dat de film op Aruba werd opgenomen en ze in het vérrukkelüke zeewater van Palm Beach had mogen duiken.

jurken zien, gemaakt van witte sharkskin en met een brede kraag, die juist over de schouders valt. De kleuren van de kraag zijn rood en groen plaid, en ze werd gevoerd en wat opgevuld, zodat het werkelijk „tailormade" is...

IN IEDER GEVAL

,’oor Arlene Dahl en Lex (Tarzan) Barker, die voorjaar niet konden weerstaan en trouwden. Zij maakten hun dijksreis naar Engeland, waar SoTs film Tarzan’s Perril met veel succes werd vertoond.

POES SPEELT MEE,

Kitten on the Keys heet een populair liedje van Dana Andi-ews... Hier speelt hij het thuis voor enkele vrienden en de poes zorgt voor originele begeleiding.

ROBERT RYAN, ster uit de film Best of the Badmen, is een huiselijk man, die niets liever doet dan zich met zijn vrouw en kinderen te bemoeien. Hier kyken Cheyney (3 jaar en Timothy, 5 jaar, ingespannen toe, terwijl Papa een nieuwe vlieger voor ze maakt.

Onmiddellijk wa.s het hele scheepje in rep cn roer. Allen vreesden een ontmoeting met de beruchte zeerovers, die opdoken en weer verdwenen, zonder dat iemand wist waar hun schuilplaats was. De soldaten. traden aan dek met Eric en Winonah. Snel kwam het scheepje nader. Geen wimpel voerde het in top en geen bemanning wna aan dek te zien! De soldaten van Hualpa werden «nrustig, toen zij dit spookachtig schip zagen naderen. Eensklaps schoot een grote zwarte vlag wapperend omhoog en zij hoorden een krachitge stem roepen: „BiJdraaien en zeilen rev«nl" Nu wiat Eriç wat voor vlees hij in de kuip

had, het waren de beruchte piraten! Even later draaide de zeerover bij en ramde met volle kracht het ranke scheepje van Eric. ,,Enteren!" brulde de machtige stem en als kikvorsen sprongen de zeerovers aan boord van Erie’s schip. De soldaten van Hualpa vochten met de moed der wanhoop en ook Eric weerde zich met al zijn kracht. De overmacht was echter groot! Bovendien kenden de zeerovers alle knepen van zulke gevechten. Steeds meer werden de Hualpa-soldaten dan ook tcruggedrongen naar het achterdek!

ra ABOlAAltn OOCIAMV

MAANDAG 2 FEBRUARI lOSS

Sportoverzichl

laiiKslellint;. Oiulur de uutiwe^igea zag enwij de Heer K. Hoaujon.

(.Vervolg spüi'l ia de kruat van morgen).

Op Dinsdag 3 Februari

optnl S. Witrzbicki zijn nieuwe zaak

THE NEW WORLD STORE

ihans in

Zeppenfeldsiraat 89

Van 5.30 tot 7.30 worden alle cliënten, vrienden en relaties uitgenodigd de nieuwe zaak te kome.n bezichtigen

K.C.A. terrein versloeg het Aru-j baan.s Juniorenteam Zaterdag mid-j dag dat van (.'uraeao met 2-1.

Vooral de Arubaanse voorhoede j blonk uit en wie deze linie aan hetj werk zag en aanval van aanval op-1 zetten kon niet anders dan het grootste vertrouwen voelen voor de toekomst van de Arubaanse voetbalsport. Na afloop reikte de Secretaris van de Stichting voor Kinderbeschern.iing en Reclassering, de Heer N. Schild de beker uit. Ook van officiële zijde bestond voor deze ontmoeting grote be

(iigiiig ze steeds wei“r al'doende kan wegwi'iken, Malrona speelt in de Curacao.se verdediging een prach-j tige i)artij. Cvenals de Arubaanse back Kelly is hy bijna niet te pas-1 sei'eii. In de ttUste minuut komt dan onverwaclits de gelijkmaker' als Matrona de bal goed aan Hato. düorgeei't, die, onhoudbaar voor. Tromp, het leer in het net schiet. 1-1 Een jusveel van een doelpunt,! dat ook met daverend applaus’ wordt begroet, l-l. De Arubanen | gooien er dan een schepje op en de i Curacaose halflinie is door diti snelle Arubaanse offensief genoodzaakt de verdediging bij te staan. | Het gelukt, maar met kunst en vliegwei’k. Het is een lust de Arubaanse voorhoede gesteund door de middcnlinie te zien opereren. Ongeveer 2 minuten voor het ver•strijkeii van de eerste helft denken wij Aruba de leiding te zien nemen, doch Di meter voor het lioel, binnen het strafsehopgeb'ied is het Canword die naar onze mening wal al te ruw Krokke aanvalt een zeker doelj)Uiit voorkomt. -Met Hrokke op de grond komt het einde van de eer.sle helft met een .gelijke slaiid l-l.

HAAGS IH.AASKWINTET BESLUIT B.F.M. UITZENDINGEN

Zoals vermeld onder hel verslag van de vergadering van de Kunstkring, hebben B.P.M. en Stieusa besloten voorlopig geen artisten moer naar de West te zenden. Vermoodeiyk zal de laatste uitzending zyn die van het Haags blaaskwintet vun de heer Jaap Stotyn. Oor

spronkeiyk zou het kwintet ver- .vertrek moest door omstandigheIcden jaar z^jn gekomen, maar bet I den worden uitgesteld.

TB VERWACHTEN SCHEPEN

Ino 2 Febr. van Buca Clilca Helicon, 5 Februari vun New York Uranjcstud, 10 Febr. v. Aiiisteradin Botue, 12 Febr. van New York Lily Nielseii 11 Febr. v. N. Orleuns Oranjestad 18 Cebr. van Cristobal Sarpedon 20 Febr. van New York Hccuba 20 Febr. van Amsterdam Norinda 23 Febr. van New Orldana Triton 24 Febr. van Amsterdam

BüvensLuaiide data z\]u voorlopig en aan verandering onderhevig

IKE BEL AIR SERIES

h» be compared only with htgksr-priced cars!

Iho {kamorous Bel Air Series for 1953 is truly a ncw kind of Chevrolet. Foiir new Bel Air models—4-Door Sedan, 2-Door Sedan, Convertible, Sport Coupe—create a won* derful new class of cars.

Ceduicndc het laatste half uur van de tweede helft is Aruba groleiideol.-, in de aanval geweest. De hele i'loeg speelde zeer goed. Rodricpiez wa.s vervangen door Po_ dro Brokke. Laatst genoemue heeft zijn best gedaan maar was ons inziens wat te langzaam. La Roza en Kelly kotnen er stoed.s beter in en dit backstel toonde zeer goed op elkaar ifi,'gespoeki te zijn. liet eerste succes k.jnil voor Curaçao. Als na een der .Ainbaanse aanvallen Bfatrona de bal verrassend snel opdrijtt en de .Arubaanse middenlinie wat te ver naar voren is opgedrongen, kunnen de backs niet voorkomen dat Bieentini die de afgemeten pas van .Matrona goed voor de voeten krijgt, met een keihard -'•Ii.j*(Uiracao de leiding geeft. 2 ' *■

doel[)iint kan de .Arubanen ni- mimoedigen. Met oersnelle on mssende aanvallen breken zij keer op keer door de Curacaose gelcü(!ron waar de achterhoede geslrund door

’ kind e( Oinvrolvt In on *«111«!/ iww fldd oll B* ««m

THE "TWO-TEN” SERIES

censational advances from bumper to bumper!

The “Two-Tcn” Series offers: two ncw station wagons-lhe Townsinan and "Two-Ten” Handyman—the 4-Door, 2Door, Convertible, Club Coupe and Sport Coupe.

TARIEVEN VOOR HET KALME SEIZOEN NU VAN KRACHT

Alleen de KLM biedt U al deze voordelen

• 4 vluchten per week van West Indi'é

• Keuze uit Noordelijke of Zuidelijke route

• Bedden en SlecpAirstoelen aanwezig

• Stopovers mogelijk zonder extra kosten

• Luxueuse DC-6 en DC-6B vliegtuigen

• Luxe- en Toeristendiensten

U kunt nu kiezen uit KLM’s Luxe-dienst met zijn uitstekende maaltijden en dranken of KLM’s voordelige Toeristendienst. Op beide diensten echter zult U genieten van het comfort en de ongeëvenaarde service, welke de KLM beroemd maakte over de gehele wereld.

THE ' ONE-FIFTY ” SERIES

lowost priced of oll quaiity cars!

Smart new Chevrolet styling and advanced features! Five models includc the 4-Door and 2-Door Sedans, Club Coupe, Business Coupe, “OncFifty" Handyman.

node van do stnjd zeer bewegelijk. Samen met Brokke en Kemp geeft hij de Ciiraeao.se verdediging weinig ru.st. Helder valt op door zijn doortastend spel terwijl Moli. na een goede steun voor de voorhoede is. Enige malen ontkomt het Curactiose doel aan een doorboring als Brioii, zw’aar door Matrona gehinderd, naast schiet cn even later Canwordt een zeker doelpunt weet te voorkomen door Brokke op het laatste moment de voet dwars te zetten. In de 35ste minuut is hel Brion die over rechts zeer goed doorbreekt. Minguel die uit het doel komt tracht het gevaar nog te redden, doch over hem heen ver- ] dwijnt de bal in het Curacaose doel. j 2-2. .Aruba begint dan aan het slotoffeiisiof. .Aanval na aanval wordt op de Curacaose veste ondernomen, doch het is Matrona die door zyn harde werken zeker schijnende j doeljiunten weet te voorkomen. !

Ongeveer 10 minuten voor het 1 einde moet Camword na een bot- i aing met Janny Brokke het veld I verlaten. De .Arubanen blyven in ' hoofdzaak op de Curacaose helft, spelen, maar tot doelpunten komt ^ het niet meer. Onder grote span-1 ning komt het einde met een 2-2! gelijkspel waarmede zowel Curaçao | als Aruba tevreden mogen zijn.

Het was een wedstrijd welke in' de beste verstandhouding werd ge- [ speelcl en waarvan het publiek ze-^ ker genoten heeft. Over het steeds meer hoorde men bijvalsbetuigingen voor het door de Arubanen vertoonde spel.

Na de wedstrijd werd aan de aanvoerder van het .Arubaanse elftal .Janny Brokke een mooie dooide Bierbrouwerij "Three Ilorseá Brand.Holland” geschonken beker aangeboden. Hiermede kwam het einde van een zeer ge.slaagde inlereiland-voetbalwcdstrijd tussen Curacno cn Aruba.

The great new Chevrolet line for 1953 King" engine for finest Standard drlv

brings you a car for any purposc. ing. Chouse the improved Standard

Chousc high-compression power with steering, or new Power Steering, op

the new 115-h.p. “Blue-Flame” engine tional at extra cost.

teamed with new Powerglide* for the Come in and sec the most wonderñnest automatic driving. Or choose the ful seicction in the low-price field—

high-compression 108-h.p. "Thrift- and it’s yours at lowest cost!

*Comhinatlon of Pow^^Ule nutemntU rrannm{$nlon nnd I iS-h.p.

Fiame** engne nptioa^ on 'Tnw-Tlm” and Bei Air mMt at «iro aett.

MORE PEOPLE BUY CHEVROLETS THAN ANY OTHER CARI

lnlicliling«n vsriIrslilcMi CURACAOi KIM,Tel. 1020-2133 ARUBA; EmonTroding Co., Gen. Agents, Tel. 1552-1553 en alle erkende reisagenttehoppen

BERLIJN. - In Duitsland is door anti-Nazi's een ondergrondse organisatie, de „Democratische Actie” opgericht om de ondergrondse Nazi's in het oog te houden. De Duitse politie en geheime agenten in Berlijn stellen momenteel een onderzoek in naar het beslaan van rechtstreekse banden tussen Britse fascistische organisatie.^ en ondergrondse Nazi-bewegingen in Duitsland, Spanje, Griekenland en ZuidAmerika. De „Democratische Actie” zal een oogje houden op geheime samenkomsten van Nazi’s in de Britse, Amerikaanse en Franse sectoren van Duitsland.

MUZIEK ARUBANO y apoya

TUB'SMO .\A ARUBA 24 Hoicceion iiobo pa anja

ken naai

Hitlera ex-SS-gencraal Otto „Scarface” Skorzeny, die in 1043 Miisaolini redde uit geallieerde handen en thans de voornaamste agent der In een nnale, spannende wed- Nazi-ondergrondse is in Spanje en strijd, welke werd gespctltl op het het Midden-Oosten,

- - '- - _ _ | |

Nog steeds wachten tiendiiizend^TTrrëddtei

idercl schepen stomen _i- i . t

Honderd schepen stomen op naar Zeeland

de:

rins ter beachikklug gesteld, bebben levensmiddelen en rubberboten ultgeuorpen. Ken helicopter van de Kon. Marine heeft ’n touw< ladder boven een ern.stig bedreigd: teerdery uitgehangen, waarlangs de op het dak gevluchte bewoners zich hebben weten te redden.

£ II u I ’ r ' ^oörden van Zierikzee ziji

Vissers hebben vtyrklaiird, dat !ï^uthtstrydkrach-j nieneehokt ♦ ® I *®®*^*“ •‘««nen, achter de ru’^ mn V ’ *i ' ^****"^ binnenkomen,

U, Zierikzee tientallen doden zUn. i en Amerikaanse vlieg- gen S lakerdl™ *® worden zowel wat cnZir^'T ? ‘«“t bet

n. Er Is geen electricitolt on wel- < | *« rstel als de voortgezette reSS van d

K voedsel . _ --- ! en h..i__ recirtuig van de burgemeester van

Hulp-organisaties komen op gang

er U

n : . . "'-••“•'leii uouen zyn.

«e huizen aldaar staan op Lnstorten. Er is geen electricitolt on weinig voedsel. Zevenduizend mensen In Zierikzee wachten op redding.

Bovendien zyn er oo andere plaatsen op Schouwen-Diiivelan 1 nog 14.000 mensen, die in soortgelukc omstandigheden verkeren.

Er is order gegeven alle vuren

De aanpak van de watersnood , fer stijgt nou st...>,i

s..™, xsr z.rr ’

'llesvBid WoOTrfrafhJ* j”' .wbSf '"’t iT"'“ Bi-uecs

..

-—- - - (Vervolg op pag . - 1 )

Naluur slaakt aanval

den haag. - Reuter meldt Den Haag:

uur tegen een natnurramp, die lUtKkce. Terwijl de eerst« men""^ afmetingen heeft aangeno- ' stoeten door het rampgebied trekdat de Noordzeo •'““ vindingrijkheid aan en ben en mannen en v|-ouwen gis

. alle „scheepjes” gemobiliseerd zoeklichten tasten naar i!„

te “ontstekt* ^rea\ «et schünt. dat de Noordzc:

schennen « hK te, •'“ar wreedste inval in de Neder- uestUds in Dulnker-| teravond in het schllnsel van'’ii.

P. rubberboten uit te wer- 'anden heeft opgegeven en zich te- •*«“' a»e „scheepjes” gemobiliseerd zoeklichten tasten Jlr do lichl

f>'^®rlating van 7 ™,‘•“•‘«n «e-! men van dr, omgekomen bloedver-' ien en de grootste scha- ^ *“ veiligheid te bren- Wfnten. ijlen jobst|flingen door

.. • - - > . I het overspoelde land. ijlet dodenclj

I herstel als de voortgezettrreSS van d" l!”**'*"

: en hulpverlening. burgemeester van Oudeton

I Ten aanzien van de toestand in Zeeland bljjkt nu wel, dat het ergst getreffen zyn Sclicuwen-Duivelaiid,

I Beveland, Tholen en Gocree-Overfhtkkce. Terwijl de eerste rouw

Gouverneur doet beroep op bevolking comité te steunen

Gouverneur zond Koningin telegram

WILLEMSTAD - 7 F a r,

....

----—__ bev olking steun vraagt voor

diep medeleven met zo ernsti- "‘'‘[.‘'"'"••v- ‘•a‘ ‘en doel stelt getroffen mnp“ V' «««deren i,. te zamelen

Antillianen in

rugtrekt, . .var

I talloze doden en de grootste scha 'de, die de overlevenden zich her-; '

-lil ; ifneren kunnen. Honderden — het storm, die phenomenale vloed

NeflftrUnrl imsL..v i aantal is nog steeds niet be -1 deed ontstaan, Is gaan

lieoeriand maken 1 •*«"d — hebben de dood gevonden

hel nnorl ' vruchtbare platte-

fles goeo ; land van Nederland en Belgia, dat

than.s niet veel meer Is dan een

den haag. - Blijkens een me-’ «»“

dedeling van de algemeen verte- pui'rï, "’«®"'«edlge

genwoordiger der Nederlaadse

- vroegere nederzet

tillen Ie Den Haag, mr N Debrot ü' *«"*• soldaten en

hoeven de Antil.Lm e famiU^^^^^ bcfs®hr„efv,ie.^uigen. Frant^ryk die kinderen in Nederlan 1 heiS kaan “T? Ameri

zich niet bezorgd to maliën daar ««"•«floepen helpen de dU

— voor zover de heer Dehrnt dichten en Duitsland heeft ge

— geen enkele Antilliaan zich ii' g^S. Tntcrnatf

het gevaarlijke gebied bevindt, al touw «P

wonen sommigen er niet ver van- n« ^ I •«"•««“

daim. uieivervan- De moede Nederlanders en Bel-,

gen wendden na een sfrjjd van 48 1

Bevolking zwaar getroffen

ROOSENDAAL. - Een snecinl« . .

correapondent^^van het TnÏ schrijft: A.N.P. men. Zy zyn zojuist doornat uit

het watergebied teruggekeerd en Wat moet men grijpen uit dit ' «“ zo spoedig

diep tragisch gebeuren ? Mag ik met een droge plunje er

enkele beelden in herinnering te- I°P“'®“'v op uit te trekken.

met L?„ ““ '"O"" l»'”*" honderden state, vee te loei

pantd^r :og:.r:7Si„ S; i*'™

boven water vanuit een stal naar ! roept om boten, maar

buiten te kyken. Een boerenknecht «‘««hts weinig. Buiten

waadttotdeborstdoor het koude vaak on

water om de touwen, waarmee het .omdat zy vastslaan in

hulde A.N.P.

Het kantoor Wiilemtad van het Algemeen Nederlands Persbureau heeft de afgelopen etmalen vrijwel continu gewerkt. Dank zy deze activiteit was het mogelyk dat de Curom deze dagen voortdurend de laatste nieuwsbulletins kon voorlezen, terwyl 3 ok de Arubaanse Courant heden met de laatste berichten verschijnt.

ANP Curaçao, dat uit de aard der zaak een kleine kantoorbezetting heeft, toonde paraat te zyn. Hulde.

ANP Curaçao, dat uit de aard der zaak een kleine kantoorbezetting heeft, toonde paraat te zyn. Hulde.

. Z. E. de gouverMour van de Nederlandse Antillen heeft het navolgende telegram aan H- M. de koningin verzonden;

„ Aan Hare Maje.steit koningin •fuliana. Diep geschokt door de ramp. die het Koninkrijk in Nc

_beeft getroffen, moge ik

UI I I I i. ' namens de Lands

Wereld ledi mei

hl . . y deeneming betuigen, deelneming,

NpflAvl.aM#l welke niet alleen in woorden, doch

neaOriand^; mee tal van spontane initiatie

^ot hulpverlening

SOESTDIJK. - 'prinses '-omt. Moge G

öeatriif heeft de rrieuwe fiets, die ‘«t het dragen ZU op haar verjaardag - op de her.stel van \ avond waarvan de ramp zich in Rtruycken’'.

geweidct wordt, wordt nog gemeld.

. --......t, tot uiting

prinses '^«nit. Moge God de kracht geven

het leed en tot .‘rioren ging

door natuurramp getroffeir mo? r'‘' «««deren in te‘zamelen derland. Door particulier initiatief «‘‘‘''«ff®" gebieden in Ne

comité hulpactie opgeroht - (w g ) ‘ de oproep maakt de

gezaghebber Bonare. gouverneur melding van de sp-,n

ten. betuigen bestuur en bevol ’ ^*^*'*^ beeft het

king Aruba Gwer Majesteit en het 'an het comi

Nedcrlandse volk innige doelne! ^ “•* **‘'‘‘* «®"«“'®“

ming. Uwer Majesteit alle move- ' ‘•®'' Zep

l(lke hulp aanbiedend”. Zullen gaar beeft een telegram van

ne vernemen aard en wyze meest ‘ ®®'"®'"*“« «aar Nederland gezondnngendc hulp kan verleend zodra ' ‘

twe Excellentie dit bekend (w.g.) '•«** «P Bonaire is een comité van

Bestuurscollege Aruba”. “«f'*'’ '^gesteld.

Charlotte van Lu

Gul Aruba opent beurs en bart voor Nederland

Briislijnloestelsiorilei^ in zee '

a * ■ I --.«L, wurut nog gemeld, ,

P.e.,d^. AnH.I v.„ F.nnMte e n j

b. nnnr „.en vernwedt 6M tello. I««“"'nSS'' ""«™.“XleV7“L,Zrn "

- “ nten .nn bet vll„. i t™d in oen tpoedve,nndcri„7X "'■™. kotfink.imer v„„ d, stel öoTecTIZ TaZ^JTe'.

te —«cui,, böü kilo-'ugsraad besloot hedenoch- . k<cuiyveu en instellingen met lijsten zal ronrio-...,. tr

’l het vlieg- i W"d in een spoedvergadering zelve pirn J ‘«kamer van de stel door een der Imwetve''*’”*'

UlantlschD j Sunnnama» actiecomité voor ,77'!,™“'^*“''!,*»»«»“» 'l»an om Ie onderzoeken of A. m'"

water om de touwen, waarmee het vee in de stallen is vastgebonden, los te snyden. Hy rukt aan de halsters van de dieren, doch deze blflven onwrikbaar staan, onwillig om twintig meter door het water te waden en zo de vaste wal te bereiken.

, — vubujiaan m

I (ie bodem en telkens v/eer opnieuw demonstreert zich de menseiyke onmacht tegen de kracht van de elementen, die daar rond Moerdyk en Willemstad nog steeds hoogtij vieren •'

Te Fjjnaart wordt een gebroken oude man de Rode Kruis-post binnengebracht. Snikkend vertelt hij, hoe zUn oude vrouw in de nacht van het dak Is gegleden en in hei kolkend water is verdwenen.

Een lid van de commando's uit Roosendaal kan een dringende bede van de hoofdingeland niet Weer>^an en zwemt met een touw om zyn middel naar een honderd meter verder gelegen boerdery, waar de vrouw van de ingeland en diens twee kinderen op de bovenverdieping oamengedrongen z^'n. Hy brengt de verbinding tot stand en weet behalve dit gezin ook de buren te redden.

In de hoog verhitte bunker te tloosendaal staan dampende com

Stormvlagen jagen natte sneeuwbuien over het ge'eisterde land, ,waar nog steeds slachtoffers vallen. Bijkans satanisch loert af en toe het bleke gelaat van de zon door wolkenflarden.

Mensen worstelen voor hun leven elke minuut van deze vreselijke dagen, En het l.s de tragiek, dat vaak de beslissing moet worden genomen eerder de kapot geslagen dijken to dichten om (e voorkomen, dat zich nieuwe rampen voordoen,' [dan dat men zich kan bekomrae-' j ren om het lot van duizenden, dip' met angst in het hart wachten op'

I de roeiboot, die hen naar de veilig-' held daar heel in de verte kan brengen.

Vol ontzetting zagen de land. bouwers van de Dordtse Biesbo.s de prachtige polder van 1400 ha, die aanvankelijk gered leek, toch nog verloren gaan. De échadc is evenals elders op het eiland van Dordrecht enorm. Alle polders ten Zuiden van de Wieldrechtsc zeedijk zjjn nu verloren ge veld Gander in de Atlanlische | «cuccomite voo

HAi ni-a V r, i ? ®®**®*^' medege- ' hulpverlening te vormen, waar

HALIFAX. - Een Brits lynvlieg-1 ^«®ld 'f''''- -- - - hH m.i - .,

tuig met 89 passagiers aan boord! ™“®ht.

j --*» medege-te vormen, waar

deeld door de Canadese lucht- 1 ""J het erevoorzitetrSchap is ,

j aangeboden”, aldus de gouverneur Suriname.

VAN HEINDE EN VERRF

— _ V r

LONDEN. - De vroegere Engelse WASHINGTON ñ Z ZZ~Z~ '

procureur generaal Collet, die ber van de^Chinêse^^Sr® ontheven, aldus ra

er van beschuldigd is de belastin- tische vlootstri d^rachtfTot zijn opvolger is “‘•“‘h-aal C. C. Ma zM be;in''dT ''««'“v David

l" ^

gen belastingontduikers (hetgeen Amprita ^ •’°«® thui Radford. de opperbevelheb

hy zo strenge deed dat zön op” mT 7 s torn': vlootslryd

treden aanleiding was tït bpt Jl! ] ‘"‘««“«‘•'«‘1 Stille Oceaan

stellen van vragen in het Lager- de Am WiHiarn Fechtelar, h«®ff vandaag een onderhoud ge

huis) is schuldfg bevonien fan ope^aTfes^ Pt-ident Eisenhower^

de tenlaste legging. operaties. het VJitte Huis. Dit onderhoud

PORT SAID., De Neoeee Unteee

.Tanier Olav die de bemanning bekendgemaakt van epn7o7m"^ Chinese Nationalisten

.'an 37 koppen van de Finse Sto- commis- binnen afzienbare tyd hun aanval

xTlrrenia” in de Rode Zee — ®" «P het Chinese vasteland zul

reedde toen dat schip "verging, kreeg te Port Said geen toestemming om water en proviand in te

In kort bestek

len opvoeren.

Admiraal Radford weigerde te

nemen. Het schirmoch7deVere*d Eisenden aan land zetten en Lest ®'® *“«“ opi een nieu

daarna doorstomen. Als verkla- ''■®„«'‘«'“•wet voor Eurojia op te ^an de

ring voor deze handelw^ze werd «f®"®"- Zoals men zich herinerfr, hJ!, officieel medegedeeld, dat de •“ December jl. ^

Noor op de zware lüst staat om- ,To®o^®''®®'‘’ ‘•® constitutie van '®"•‘^«' "‘osa.

dat het kort geleden een Israe- f® hebben ge- BRUSSEL. - In Relgie zhn tot

l.sche haven was aangelopen. nu toe acht doden aks gevof^van

ROME. -De Bestuurders van HONDEN. . Vice-admiraal Mount fn

autobussen en trams hebben gis- «PP®rbevelhebber der kLd on opTi^T'"'^ ’

teren in geheel Italië gestaLt Middellandse Zoe-vloot is mur ? ^®" hedrag van een half

teneinde hun loo„el„n kSi bO »‘'""™">«verderd "'ll'ni-d BeWeche ta„e, (Cf.

ÏSiSrr

communiBitsche vakorganisatils^ Ia7dse'L"kem"v7nLlL^^ fenSeïr^p^ïE^"

,het steunfond.s af te trekken voov

I D';e'-"ogen wordt het houden van «*«' «" ofschoon er mogelijk een een loterij, een speldjcsactie, ver- , speciaal landsbesluit voor zal moe koop van autovlaggctjes en stickers : f®" "'ordçn afgekondigd. honen wii Alle verenigingen zal worden ge. i^at er een weg gevonden zal\vor l'iaagd een speciale avond te or- “®“ om de mogelykheid te openen ganiseren en op alle loontrekken- i Zaterdag en Zondag vvwden oen zal een beroep worden gedaan | straatcollectes gehouden. Padvindgedurende dne maanden 1 pet. van vele dames gaven zich

I het salarns af te staan. ••«eds spontaan op voor dit werk

I De werkcomités zijn met spoed Dp „«„i j x,de slag gegaan en men hoopt bin-Lpf 7 ^ " Nederland is zeer [ nen zeer korte tyd op volle toeren ! fX'ónff'l-M te draaien. j ““f“oordclyklicid. Het comité

Giften stromen binnen j bereiken, maar voor wlc extra wil Intussen beginnen de giften bin- iï^'te®":‘*‘'’®®f ^eld te storten, nen te stromen. I bestaat gelegenheid dit te doen bü

PALAIS ROYAL opende de lüst 7 •'•““fs®«jke banken. Op alle

PALAIS ROYAL opende de lüst 7 banken. Op alle

hiidrage van DIHZEND ■ "““ken werd een rekening geopend I gulden. I onder de naara ARHEN (Arubi

De verknnnainia... __ tutt-H eint NeHppianat .

De georganiseerde MederlöndBe landbouw en de georganiseerde Nederlandse zuivelbereiding droeg I één mlllloen gulden aan het Rám- 1 penfonde by. |

GEUIET van

HrLCR §€ti)

[de Heer Kreek stelde een radio^''®'’7" h®sloten alle kosten van . giamotooncombinatie, ter waarde «'‘«•‘boeking, storting etc. voor I, van f. 900.- ter beschikking. | haar rekening te nemen, opdat alPPn I Damesclub meldde dat ,'® «'^f®" ««nder enige korting ten

'™d'’Sr-:w sié«nLr

I ei Cl gestort op rekening van het

i'T.'t''', , i?*:-''--'-'- *:»ian zond

I Co n™!'' TKLEGK.4M V4\ DEEI,

|Cou ant, de Aruba Boekhandel en IVEMING Drukkerü stelde spontaan 1 pet, ' n u

|Van het maandsalaris, gedurende „ , 7 "'' heeft het

dne maanden ter beschikking. « if telegram gezonden aan ; Een collecte onder het personeel koningin,

'(ThP hetiiigen wij Uw,

avond ppn "1«''®''^ Zaterdag ;™®f '‘^‘“P bevolking getroffen, die avond een grote daii.savond op de | «cdiirendc lum verblijf in Ne I erre en Op die ! hebben Ieren liofhebb77

"^*® ®'“h I Majesteits onderdanige di-'

Ie attracties en staat onder meer i 7 °if pfo^ramma. I [ Club (:anbe organiseert Donder- ! dagavond cen baskctballwedstryd ! vlïr h f l" ‘"'®® «“hdidaten I

Lrnrf •‘“•PPloenschap, CARIBE ' en RCA. Toegangsprüs f. 1,- per'

ttonderddcrtlg Marinier rammelen met bussen Vandaag 1 « df actie begonnen

't

DINSDAG S FEBRCAHI 195S

OVER WEST-EUROPA

I zijn l'uiiclin onthoven. Er worii

ONTKENT

BESCHULDIGINGEN

L^'e

toestand Maandagmorgen

er liijv jiit.ii'L inoseüjh i;lu.iiUVoll-l)uiVO

is. [Jl-I .i.-.u voor 70',

hadOrii

’ a ■\'u 'j ■s-Gi'avoU'leol . non.lroolil, waar ■1 .'l il 5:3 .'.iaclitortVrs tv i Iv.'i rn \’ooris te ", ct .la doden i-n WilK'l 1 dode'ii; Korlgenc in R-l 35 doden.

Treiuvorkvor Ke«>tr«iutl

De treinenloop van Holland uit ihtslreeku naar het Zuiden over , .... . üordreeht is natuuriyk nog ultud

'Olie landse aiilorileitea en deskundigen inslauliu hel indertyd ingestelde omgeleid via Utreclit.

■Ier- van de Rijks-Walersluat, nadat de | Centrale Kaïniieneoinité oidreedt. „yg Jat nu inder

lan raMiaalvn van de luehtverkcinning. ongure 1 daad vaststaat, dat de toestand

;ichl ^n laduinani een ^ Dordrecht niet meer critiek

ocl i leei d plan \ oüi di ou waarselmw-' kan worden genoemd. In het al

zullen oieslellen. : diverse plaatsen i>er radio ' gemeen is gebleken, dat de mo

De door de liritse regering ter . tegen eolleelanlen, die natuurlijk | derne zeeweilngen en kunstwerbesetiikking gestelde Nav,-heli- ly eigen bate gisten trachten te j ken zich goed hebben gehouden, eopters zorgen voor de evacuatie 1 verkrijgen. j b)*! geldt zowel voor do afsluitdyk

van geïsoleerde groeiien bewoners. I en de verdere Zuiderzeewerken,

.1 Tenslotte kan nog worden ge- als voor de dam in de Brielse Ik lgie neemt mot een I liet weer thans vrij rus-! Maas, die enorm veel had te ver

genie-lroepen (h el aan de hulpver- g,.worden en dat De Bilt duren, want hij was recht op de

i. ning lil Zeouws-Vlaanuo) en. ' -lyliter het storml'ront aangovoerüe I storm gelegen. V/el is er over 300 ■ Overigens waren gkUeivu de ge-' koude lueht meldt, hopenlijk ceh-, meter lengte cm flink stuk uitlule dag en zijn tliaiis nog Britse' ter geen vorst bij al deze ellende! 'Keslagen, doch (’e dam hield stand.

lr(ie|)en, gelegerd in het doorgangs-'___—-

kamp te Hoek vaa Ho'lund, druk' i P* II

met hulp bij de eva-, OoK Engeland zwaar

eï.-'.0b

.vrUe geliieden teuido t,. lainneu bie.Mai'iiie luehtvaartbberboU'u af op en ’uar zich mensen in De luehtmaelU van verrielil verkenllecelivrafl.'i en Ier slaan alle vlieglandmachl ..stand

Hulp van veK- kanten

eds gemeld wordt van aliiil hel buitenland hulp De k'i'anse geiiiebalal1 up verzoek van de Nei-egcring goi'eed. in afvan liiehlvcrkeimingcn. Amerikaanse zone van l:oml de oppcrbcvelheb• ,\m;crikaan.so legers in eneraal Eddy. over met i'eii, die met de Neder

getroffen

toen het water de onderko

latie en h.ulp aan de NederlandsJ nulorileiten.

Ook vaa Duitsland is hulp gekomen, namelijk van hel Duitse LoNDEN. Tengevolge van de Ilode Kruis .terwijl de Wesl-Duit- overstromingen in Engeland zijn mens binnendrong waarin zy woonI .se vakverenigingen beraadslagen min.Aeiis lü'1 doden te betreuren,' den. aLngs de kust werden dikke •elke wijze aan Nederland en terwijl nog velen vermist worden, betonnen muren en hoge zeewermGeweldige golven sloegen over gen stukgeslagen. Vele mensen steden en dorpen langs de Oost- werden met hun hui^n en al verkast over een breedte van 250 ki- zwolgen. Op het eiland Foulness iometer van de rivieren de Humber in de Theemsmond zyn 300 persotot aan de monding van de nen ingesloten. Van hun lot is Theems. Verkleumde gezinnen niets bekend. In Mablethorpe konklommen slechts in pyama's ge-j den v^en pred worden, doorda H.M. (Ie Koningin vertrok he-j yp de daken om het vege lijf] zij op het balcon^ van^ de

Jenmorgen in alle vroegte van '' ‘ "

i-loestdijk en znl do gehele dag in Ie gelcistordo gebieden doorbren,a'n. H.K.H. Prinses Wilhelmina verblijft Maandag en Dinsdag in Zeeland.

In het binnenland wordt nu .voral hulp aan de slachtoffers ge

wijze (

hv i.venoens in het Noorden zwaar: ■.etrui'l'en hlelgid hulp kan worden' ••■Ijoden. De hiir.anneecter.s van Duisburg en Dusseldorp boden speciaal hulp aan aan Rotterdam.

Koninklijke belangtclliii; i

Het Schetdegebied

BRUSSEL. - De overstromingen in bet Scheldegebied namen Zondagavond toe. Er werden verscheidene dyken doorgebroken ;bij Mechelen over tachtig meter breedte. In Oostende, de zwaarst getroffen stad in België, zyn minstens vier doden. De wl^ater- en electri- ; citeitsvoorziening z^jn gestopt, j doordat de stad van de bultenwe- ' reld is afgesneden en het pomp- ; station onder zeewater kwam te j staan. Ook Antwerpen kwam Zondag zonder stroom, nadat het wa-1 ter de centrale binnendrong. In de Belgische provincie Limburg zyn do telefoon- en clectrische verbindingen verbroken. Het spoorwegverkeer wordt door sneeuwval belen.merd. By Nieuwpoort is de dyk over ruim anderhalve kilometer weggeslagen.

By Duinkerken begaf de zeedyk het. De verdedigingswerken claak- ter plaatse zyn ernstig ondermynd. By Calais staan honderden h.a. bouwgrond onder water. Verscheidene gezinnen zijn geëvacueerd. De kustwegen van de BelIgische grens tot Boulogne zyn on^ dergelopen.

I De .•\mer

Milituireii otiiliutst over Nero’s brand

• militaire auto- '

• de (

riteiten zyii onthutst tiek in hel Huis van afgevaardigden oj) ile onlangs uitguvoerde AmerikuiUifie aiiuval met steun van lanks en vlicgluigen in Korea ten aanseliouwe van generaals en jour- i nalisten. Zij onliiennen, dal de aan- ] val een ..gladiatoreii-voorstelling als in het oude Rome" was om ho-1 ge officieren een geiio^igen te doen, i zoals Senator lloffinan meende. De ' aanval, die gericht was oi) een klei-, 110 heuvel aan liet Weslfront, ver- j liep goed tot de soldaten in een moordend siiervuur kwamen en moesten terugtrekken. Generaal Cülliiis, op het ogenblik in Korea vertoevend, zul een onderzoek instellen. !

De voorlichtingsdienst van de Amerikaanse zevende divisie heeft ineegedeeld, dat de „programma’s" in gekleurde omslag, die de toeseh(juwers in een bunker by do hand hadden, slechts afschriften van het operatie-plan waren.

MAURICE S. WEINZELBAUM, een advocaat uit Chicago, vertelde in Riü de Janeiro aan journalisten, dut het feit dat hy een waardeloze cheque, ter waarde van 10.000 dollar uitgaf, op oen vergissing berustte. Men verdenkt Weiuzelbaum eiwan, dat hy zyn vrienden voor meer dan een milliocn dollar bezwendelde. Vermoedelyk wordt h|j door Peron het land uitgewezen.

te redden. Met elk uur steeg het] klommen, waar de film „Orkaan

:rrori.‘''MF. wordt rkstrkden

dodental als gevolg van de hevigste woede, welke de Noordzee ooit heeft opgezweept sinds mensenheugenis. Redders in allerlei soorten vaartuigen, van rubberbootjes tot legeramphibieleeps toe, konden de ronddrijvende lijken vaak niet ■aarbij als centrale | bergen, omdat zij zich in de eerI ste plaats moesten concentreren i op de overlevenden, die door het • water waren ingesloten. Di" gehele ; dag stroomden de vluchtelingen ' naar Loutli in Lincolnshire, waar ' lp politie een hoofdkwartier inrichtte. Het water overviel de men^ aen zo .snel, dat ouders slechts en

■ ’cole minuten hadden om hun kinderen mee naar het dak te nemen

Vele oude mensen waren uie'. r-ieer snel genoeg.

In W’hitcstable in Kent werden 500 mensen door vissers gered. In Hunstsnton (Norfolk) vreest men

■ dat vCvTlig Amerikaanse militairen met liun gezinnen zijn verdron

eiland" werd vertoond.

Koningin Elizabeth en Prins Philip bezochten het overstromingsgebied van Hunstanton. Ook de Londense wyken Chelsea, Whiteham en Whitechapel zyn getroffen.

Ambulances, bussen, leger- en particuliere wagens begaveü zich in allery luit Londen om de 13.000 zielen tellende bevolking van het eiland Canvey in de monding van de Theems te ontruimen. Vele personen zouden reeds vermist worden.

Tot nu toe zyn als gevolg van de storm in totaal ruim 300 mensen in We«t-Europa omgekomen (bericht van Maandagmorgen). Ruim 200 hiervan zyn Engelsen, waarvan 84 of meer in Oost-Engeland verdronken en 133 by de ramp met de „Princess Victoria" om kwamen. Ook Amerikaanse soldaten zouden het slachtoffer van de storm zyn geworden.

FRONTREGISSEUK OP STAANDE VOET j

I ONTSLAGEN I

,TOKIO. - Kapitein Clair VVolfe, de' inlichtingenofficier van de zevende Amerikaanse divisie, die jl. Zon -1 dag in Korea een operatie uit-; voerde, welke naar verluidt „geën- ^ sceneerd” zou zyn en in onder- , werp is van een onderzoek door, het Amerikaanse Congres, is van _I

„ACE" IN GEVANGENSCHAP

Disit^iarsd en Ersgeland weigeren hooggeplaatst

oorlogsmisdadiger uit te leveren

met leden van Werden Iciimpp

do actie tegen de ondevgrendse Mau Mau ncrsncld tempo voort. Dc politic werd versterkt ccn Urits (iardorcginicnt en overal in het land n ingcricht voor vi-rdachtcn,

R.VRl.lS. - Feanki'ijk heeft opnieuw ic;i verzoek gericht tot de Engelse bez.cttingsautoriteiten in Duitsland om generaal Bernarrl Lam-1 ■rneni'iig, voormalig commandant 'van (Ic divisie „Da.s Rcich” uit te 'leveren. Hij wordt vcraritvvoorde: clelijk g-eacht voor de moord partij van leden van deze divisie in het Franse dorpje Üradour, nabij Bordeaux in HH-L Op hel ogenlilik staan 21 leden van de divisie, die bij deze niooi-dpartij betrokken zyn in Bordeaux terecht.

De Fian.'-c niini.sler van Oorlog,

' Plev(.‘n heeft in de Franse Senaat ^verklaard dat opnieuw een verzoek tot uitlevering is gedaan om Lam. i merding al.s oorlogsmisdadiger te! recht te doen staan.

I In de Nationale vergadering zeiI de' Pleven eergisteren dat sedert ^ 1950 de Engelsen ieder verzoek tot I uitlevering .Htelsclmatig hebben afI ge-wezen,

Het proces Oradour trekt in Frankrijk op het ogenblik geweldige belangstelling. Een groot deel an de verdachten is afkomstig

DE CHINESE legerleiding heeft bekend gemaakt, dat de Amerikaanse piloot Overste Edwin L.

uit de Elzas. De hoofddader schijnt Heller In krygsgevangenschap is.; bij de landing in Normandie ge-1 Heler is een van de beste Amerisiieuveld te zyn. kaansc „jet-aces".

NABLO TENNISSTADION ÜFITCIEEL

IX GEBRUIK GENOMEN

' Zondagmiddag werd op Curaçao op : officiële wijze het NABLO tennis'■ stadion in gebruik genomen. Onder i de vele genodigden zagen wy Z. E. I de Gouverneur van dc Nederlandse I Antillen, de Gezaghebber van Arujba en vele vooraanstaande figuren j uit de Curacaose sportgemeenschap I waaronder de voorzitter van de C. ! V.B. en de secretaris van de Aruba Voetbalbond. Het woord werd

gevoerd door Z. E. de Gouverneur,

I de Gezaghebber van Curaçao, de j Voorzitter van de NABLO de Heer 1 I Norman Chumaceiro en de voorzit-j I ter van de Antillen Lawn Tennis j I Bond de Heer D. Capriles. Bloem, .stukken werden onder meer aan-! I geboden door de Aruba Voetbal j Bond, de Curacaose Voetbalbond,

I de Curacaose Baseball Bond en de | I Paardensport Vereniging. Verder 1 was een telegram ontvangen van de I Aruba Sport Unie wa^irin de beste wensen werden aangeboden.

I Wy komen op deze opening naI der terug.

IfirO^lDERrUL

when you changc-io

,,Dat kan nu allemaal wel, maar die hele gekke vertoning van die vrouw om zich voor te doen als man begrijp ik niet goed. Zil kon toch weten dat zoiets niet stand kan houden, dat zij zich op een gegeven ogenblik door liet een of ander zou verraden."

,,Je verliest iets uit het oog. Grace Rehak was naar aard en karakter in werkelijkheid een man. Een hele hoop mannelijke vrouwen „stappen over" en nemen de persoonlijkheid, de houding on de kleren van een man aan. In hun gedachten en gevoelen» zijn het ook mannen.

DINSDAG 3 FEBRUARI 1953

Cultuur van het oerwoud

Suikerzoete sterren aan versleten pluchen hemel

UÜLLVWOOl). - Het sfht'ideii van van welk aiidir orkivst nok in I iln ril'ii.-.u i'iTii John llocliak en hebben, dun sloeg liij de/e idi

VOETBAL IN NEDERLAND

’S GRAVENHAGE. . Vele wedstrijden vun de KNVB zjjn Zondag ulgelast in verband met de natuurramp

Arubaanse Baseballers waren Venezolaanse gasten de baas

Ruben Philips ster van het veld

AMERIKAANSE OOR1X)GSCHEPEE VOOR JAPAN

nieuwe ,,eclu.selieidingsgroiid’' in 1'uai.i verwieid' als ,,Tai’zan”, sloeg iiel Hollywoodse Jaarboek. Haar /.ijn huwelijk met Arlene Dald te werd de echtscheiding toegewezen gen de rot.'<en, toen hij haar eei onulat liaar man „mij nabootste en ,,landloopster uit Minnesota” noem nie oii beledigende wijze mln of de. In dit. geval zegevierde ile lief meer voor de gek hield.” ,de, want zij zijn opnieuw verenigd

Hollywood hoeft nog dwazer Mevrouw Nancy Sinatra beklaagde gronden voor echtscheiding ge- zkh, dat haar man Krankie, wan kend. .Men leest zelden over wan- neer hij laat tliiiis kwam, aks ver i.edra;!', maar des te veelvuldiger klaring ha over geestelijke wreedheid als re- gems uit g den om de huwelijksbanden te Soms is slaken. Deze wreedheid kan veler- wie deze n lei vormen aannoinen. bedreven.

.Tciin ilarlow ontdeed zich van de acteur haar man, omdat deze in bed bleef dat hij zijl lezen „met het gevolg, dat zy de alleen zag, nodige rust voor haar filniarbeid wood in ,.s ontbeerde”. Het opkomende film- nummerf ; sterretje Beverley Mitchell vroeg artiste nog het hoogstnodigc aan echtscheiding aan, omdat haar man heeft) verscheen”, toen zy hem vroeg haar te kussen, liet mislukken van he‘ huwelijk antwoordde: ,,Ga weg; ik wil met tu.<scn Baxter en llodiak was voor zijn treinen spelen”. De orkestlei. hun vrienden in Hollywood oen der Jimmy Dorsey was gewoon de verrassing. Zij werden beschouwd ,gramof(>ohplaton van zijn eigen or- als een gelukkig getrouwd paar. kost thuis telkens opnieuw over te Uit het huwelijk is een dochter Kuspelon; mocht zijn vrouw opnamen trina geboren.

het Bestuur van de ABBA te com- ' verlieugeu over zyn spelkwaliteplimenteren voor de uitstekende iten, het blyft een ernstige fout, wyzc, waurop dit tournooi werd dat naast hem geen pitchers van ' georganiseerd. Van enkclo be- formaat op Aruba te vinden zijn. ' Btuursleden vernamen wy, dut ook Ook het bestuur van de ABBA de financiële lesullaten van hot maakt zich hierover ernstige zor- ^ tournooi bevredigend zyn te noe- gen en de heer Ddy Croes vermen en dut in liet succes van deze tolde ons, dat gehoopt wordt, dat wedsUyden auideiding wordt go- onze baseballers ziel» vooral in het | zien voort te gaan met het orga- pitehen met de grootste aandacht ■ nisereu van internationale base- zullen trainen. |

ballwedstryden. | Van de Vonezolanen verdienen ;

Do uitslagen van de ontmootin- de Third Base speler en Short- ' gen waren; Zaterdagavond Aruba- stop-genoemd tc worden. Van hun Valdespino 9 —0. Zondag eerste spel viel tc genieten en te leren. |

wedstryd Aruba -Valdespino 0—5 Gistermiddag vond na afloop van

en de tweede wedstryd 2—1 in het ; de tweede wedsti-yd de prysuitreivoordeel van Aruba. ! king plaats. Baseball-madrina, me

Toegegeven moet worden, dat juffrouw Unchu Arends, overhanhet Venezolaanse team niet in zijn; digde de pryzen als volgt: Eerste oorspronkelijke opstelling arri- prys, de trophee beschikbaar geveerde en dat enkele van de aan- .>teld door Mansur Trading, aan de gekondigde topsterren niet ver- Arubaanse spelers. Tweede prys, schenen. Het spelpeil was daar- heker beschikbaar gesteld door door enigszins teleurstellend, maar Nesbitt’s Sofldrinks fabrieken aan het blijft voor ons Arubaans team de Venezolanen, die ook een „goodeen uitzonderlijk goede prestati;' will trophee”, beschikbaar gesteld tot tweemaal toe van deze ervaren door Sint Nicolaas, in ontvangst spelers te winnen. De ovei'winning' mocraten nemen, van Zaterdagavond heeft Aruba Toen het gistermiddag byzonder voor 90 % te danken aan het on-; spande tydens de tweede wedstryd, berispelijk pitehen van Ruben Phi- waren de gemoederen van spelers lips, die opnieuw toonde een spe-' en publiek wat opgewonden. Ernsti Ier van internationaal formaat te' se incidenten vonden echter niet zyn. Hij presteerde het een nieuw | plaats en het tournooi kan als gerecord te vestigen door „No runs, heel zeer sportief worden genoemd, no hits" te scoren. 1 De Venezolanen toonden zich uit

Voor de wedstrijden bestond gro -' stekende gasten, met wie het gete belangstelling. Zaterdagavond makkelijk viel vriendschap te sluiwas het stadion met, naar schat-' ten. •

ting, vierduizend personen gevuld Het baseball tournooi werd gisen Zondag woonden een kleine 3000 ^ teravond in de Sociedad Bolivariasportliefhebbera de wedstrijden by. na besloten met een geanimeerde Ook van officiële zijde bestond er reieptie, waar Bestur en spelers grote belangstelling, drie leden van van beide teams aanwezig waren, het Bestuurscollege woonden alle Voorzitter dr Oduber en vice-prewedstryden by, terwijl Zaterdag- sident de heer Zep Oduber vooravond ook de Gezagheber en me- den het woord. De gasten toonden vrouw Kwartsz met grote belang- zich over dit bezoek uitermate volstelling de wedstrijd volgden. Zon- daan en gaan met de prettigste dag varen de heer Horigan en an- , herinneringen terug naar Venezuedere leden van de Lago directie la.

Lilly Saiiit-Cyr er zij in Holly’ (een cabaret

WtlHE lMINA ST ADION

Inierl. Voetbal Tournooi

7 Februari 1953 t/m 11 Februari

Venezuela

De Verenigde Staten liebbcn ..ou ; sehikking gesteld van de Jaiiams eenheden arriveerden kortgelcdei Yokonuka.

- Na de eerste dag leidde Van der Voort in eht algemeen klassement voor Offenberger en Broekman. Huiskes was zesde en Maarae twaalfde.

I Zondag werden de wedstrijden I voortgezet.

I De uitslag van de 1600 meter was: eerste Van der Voort in 2 minuten 19.5 sec.; tweede Broekman in 2 min. 20.1 sec.

werd twaalfde en Maarse vijftien- gv'nieten van enkelu, felle duels 'tuüson deze beide Arubanen. Zy deden weinig voor elkaar onder.

De verstandhouding tussen de spe- ^ Iers was uitstekend en ook dat stemt tot tevredenheid. De acht doelpunten werden gescoord door: Bicentini tdrie) Brokke (twee) Schoop teen) Krips (een) en Orman (ecu). Na de wedstryd ontvingen de spelers van hot winnen- ^ ide elftal elk een prachtig Phillips schecrapparaat welke mooie geschenken door de Phillips fabrie- Ç |l;en wai'cn aangeboden.

I Een zeer mooie geste welke op hoge prys werd gesteld.

Het stemt tot tevredenheid dat tijclen.s dit sportweekeinde duidclijk is gebleken dat een gezonde samenwerking tussen de beide vj sportbonden op onze eilanden zeer goed mogelijk is. D.lt het zo blyve!

Pe uitslag van de ] was eerste Broekman

_ 13 seconden: tweede

Huiskes min. 20 sec.

inname,

Zaterdag 7 Februari 8.00 n.m. SURINAME — ARUBA Zondag 8 Februari 4.00 n.m. VENEZUELA — BR. GUIANA Maandag 9 Februari 9.00 n.m.

. SURINAME - BR. GUIANA Dinsdag 10 Februari 7.00 n.m.

BR. GUIANA — ARUBA Dinsdag 10 Februari 9.30 n.m. VENEZUELA — SURINAME Woensdag 11 Februari 8.00 n.m.

ARUBA — VENEZUELA Tribune f. 3.- per wedstrijd f. 15.- serie-kaart Staanplaats f. 1.50 per wedstrijd geen serie-lcaarten Kinderen : Staanplaasten (. 1.

Voorverkoop op 3 Februari 1953

Oi'anjfstad: Kantoor N. E. N.. Wilhelminastraat 29 T. B. Hector (Kantoor gevangpni.s)

Santa Cruz: Santa Cruz Bar San Nicolas; Suriname Club

Arubanen ook in selectie-eftal op dreef

naar Helder, Korps, Bicentini, Schoop, n ver- da Costa Gomez, Jansen Brokke. eel te Westmaas, Krips, Brion Orman, ook Kelkboom, Molina, Brion Kemp, grote Orman, La Rosa, Minguel. ikken. Aanvankelijk ontwikkelde zich een :elden ' matig spel. Over en weer werden 'enige goede kansen gemist. Uit een — ' strafschop scoorde Krips het eerste

I doelpunt voor het elftal waarin I Minguel het doel verdedigde. Hier.

■ na komter wat meer teken in de ' strijd. Kelly en Broklce zyn in pracht vorm, terwijl Jansen als : zwervende ‘linksbinnen prachtig werk verricht. Het spel bereikt ; echter geen enkele • moment het ; hoogtepunt van Zaterdagavond. De 1 combinatie Bicentini, Schoop, JanI sen en Brokke is zeer goed. Da ! Costa Gomez blijkt met deze snelle voorwaartsen niet geheel mee te I kunnen komen. Canword en Kelly j vormen een aardig goede achter! hoede terwijl Helder byzonder 1 goed op dreef is. Paulina is het i doel is niet zo goed als Hernandez j van Aruba, al speelde hy geen slechte wedstryd. Keeper Minguel ! die opgesteld was aan de andere j kant had een onprettige middag

SPORTIEVE GENERAALSFAMILIE

Philips Radio’s en

Radiograms zijn gebouwd

voor de tropen! Dit betekent,dat

* de houten kasten door een aparte behandeling volkomen tropenhestendig zijn ge

★ de luidsprekei vocht kunnen

latoren

in condensatc kan ontstaan:

★ de transformatoren bestand zijn tegen de omgevingstemperatuur

★ insecten en stof de luidspreker en andere vitale delen van her toestel niet kunnen binnen

dringen

Daarom zijn PHILIPS Radio's cn Radiograms dc ideale tocstelh voor de tropen I

i.sfrarie

GENERAAL M. RIDGWAY. opperbevelhebber van de NATO-etrydkrachten in Europa, en mevrouw Ridgway zullen ale leden van «en bobalee-team aan de EuropcM kampIoenBchappetf deelnemen,

van Akaiïni

ERIC DB NOORMAN door Hmui Q. %Tmm

thuis hoorden, stroomch makend over de aard vai

voer van hel vreemde latid, waar de piraten de bevolking naar de kade, allerlei gi.ssingen de buit. Onder gejuich van de meniKle we: wal gebracht en men hoorde allerlei oi)merl de jonge vrouw. Omgeven door een haag \ gevangenen naar een kaj'ker gebracht, een c een dikke muur cn kleine getraliede venster kens bevonden zich nog meer gevangenen ei topstand zag vroeg hij zich bezergd af, wat

p« ABDBáAIWi ownuwy

ies komen

DINSDAG 3 FEBRUARI 1053

't.' ^(i

Ml-lli, (iic ( (i)-.sl op il;*

I ia lt'ii‘iooiii)ai( u li.

'<':i viouu .liü .Ik ..KoiibUk .MUI Mirij.Uui ai.1 v< ru.ichi iu.‘t J.aai- .i.jo ju-ijoiis ;. , oüoht.-i tj.'. Aclitar d • bo.'rdo-1 kii/. iii. ■ -J dr. ol la>t untzicklc lli htuinipjo! ook \ai

goederen zo groot, dat Haug de enorme hoeveelhe3 a i ***’“ *‘«n‘len worden verwerkt.

Alle uiKslagplaataen in den llua<{ liggen vol met kleren en andere l’>v.‘ - l'niijse g.ulebatal- gitten en het Rode Kruis was gehokken laiun-lil van liiiti dwcngen per radio vrywilligers op naar li.-rgcn ..p '/oom; te rooiieo voor nachtwerk, hel llritoi Ky-i k-jjer zul-i ,i . „

)i!t!en Mider de te bezwijken.

•el .'.- lü-. 1 ^?^^ ' r '>»«••• Z‘‘'land .M,d.

. , ' ...;™ .M. .

„ ' ‘,T' V' l 211.11.10 „,illlalr,.„

I.OM rriMc ilo holi™,,!..,

'U.i kaar tien jarig zoontje. 1 ion twee geiii.-bataljoiis inet^ hun' koningin JuUaan bezocht gisteluitnistliig Ie h.ilp konnui. , •‘en Dordrecht en omgeving waar

>eigelijke tal.-reien goboureii 1 j‘1" toestand nu hot ivater daar

alom In d.- runipeii.Mtreek. Anierikaaiise afdeling van , h«t wegzakken Is normaler

/..als re.ils .-.■.,.,. 1.1 , # geallicer-,»?«Horden. Hier Is wel veel ra

gister. nmoiid zi er w 'i«•’ontairiebleau vertrok vage en de indruk is dat heti van WaiiMeva-..-'..i..«, ‘ ‘'i' teicfooii-, «‘'«K'vater niet een uur langer

^ ..mhouden, want dani

vun Sc-beveninL...n i i <lt‘» Haa-' Ie her- !*«'* Dordrecht zijn verzwolgen.'

.u .- /.' l- ,1 ; -z >» AntweriK... werden Ut «tat Is echter niet gebeurd. H.M

eialn.1.: o n ‘"‘'’i hHschoeivliegtnigen i Koningin had een paar grote

.•n ai Ie halen y-., T baggerlaarzen aangetrokken en

. . . ‘V‘ .... . . waadde door

ticigelijkc talVreleu gobonroii alom In d.- ranipen.strcek.

/..als re.ils .-..-meld v.-rtrokUon gistcr.ma\ oiii] zeer \ee| seben ..i

SKNAATsm:.SII,t;Nï Ol- 1N1.IA-.S .itZANTSrilAl

Intussen is de stroom van In

I .wu paar grote

I baggerlaarzen aangetrokken en I waadde door de modder, die als <^n vleze bry alles bedekt

De president van de Amerikaanse Senaat. Joseph Martin, wer^ooV e Ambassadeur van India, Gaganvihari Metha, en zijn echtgenote ontvangen op een feest dat gegeven werd ter gelegenheid van de ' _Indiase onafhankelijkheidsdag.

op

11 lic firiikkcfii oiu'iuit schuiik iKê.

■I nkaiiip .slinif1 /. K. (ie giui

zciile: V'crno

iHiiih'sr;u!i.-. Ii. tuii.-- ik hierbij grote '■rk-enlelijkb b! van NederlaiuLse regering voor dit (n-achtige iniatief’. . . ,

\ rijdag a.s. za' In de Si.ortelub ..V.-iii Ungeleon’ een geeonibineerdè .•i\ond van s[ioi t en vermaak Vil-' Ion goorganispej-d., w;iarvan de .'1 I. ' iigst aan hel fonds ten goede zal .komen. i

Eisenhower wensf verdrag van Yalta op te zeggen

„DeneulralisafiV’ van Formosa

, ue juonea gecelebreerd , u.imung van rrumai

twee door de Zeeeenvaarde Pastoor Bur-1,, .n . *" twijfelde, of de Sowiet-Unie 1'! commia

|gemees(er. Na afloop van de Mis ' Uuion-boodschap heeft pre- atoombom bezat Men ^P-oinnfr I® ® atoomenergie ..hoogst on

le van ; volgt een samenkomst van de 1p- 1 *“*®*** Llsenliower vandaag mcegc- ‘ ' gelooft, gelukkig” genoemd

j over atoomwapens beschikt”. Hier^mce weersprak hü de verklaring I van oud-president Truman, die er|dat hiermee het laatste woord, althans door de regering, gesproken is over de vraag, of de Russen een bruikbare atoombom hebben vervaardigd. De uitlating van Truman is door drie lenen van (3e commls

-- ! i<''iiing gekomen. „„„ . . . i ——————----—__

^ jubilaiissen ge-, FlÇAnll Alilö» ^ iover atoomwapens beschikt”. Hf

p iyracao j idicht.s)u^;uïï ^at de- i ^**®wnower wenst verdrag ^e verkiari

I verri,-bt vv ..Ml . . ^e jubilea niet ongcinerkt voorbii I V !■ . ^ I van oud-president Truman, die .

droegen bij Imt jeiig.lw-.Tk ..Pe'Trouw’ n.oet k-rzo^^^^^^^ * gaan. Op 8 Februari a.8. zul- VaP Talta OD tfi ZMIIPII | dat hiermee het laatste woord,

lp" (T L>..t.. de employo-s' minder dm. d e dio ïmf slllic ■ «HO Wp HJ ZeggCR hans door de regering, gesprok

v.-m de ('Pi;.! (b 117.000, het tveid wvr,len en d keren^^^^^^^^ ñ 1 !• i- #f r is over de vraag, of de Russen e

IH-rsoneol van \'an Leer.s Vaten- '-.an beiden noodzakeliike'nvHs """ “«««mis. I «fUeneUtrallSafie Vdll FofmOSa bruikbare atoombom hebben vi

lala ivk Li .iooo; de direetie van brak, zyn op de vingers vin twee ' s*"*" gecelebreerd j W'ASIUNCTOV i r u* vaardigd. De uitlating van Trumi

^an Leer Cl lO.OOo; lu-t per.so- banden te tellen. door de Zeeeenvaarde Pastoor Bur-1, ''0« btate twüfeldo. of de Sowiet-Unie drie lenen van de commJ

IK Al van \V eik.spoor ('i O.OÜO en Di-s to in-nt..,- La |genieesler. Na afloop van de Mis' . Uuion-boodschap heeft pre- j lor ^ 1 I®® atoomenergie „hoogst o

de Sportelub Asionto Cf 1000. d-z.- w,.i p..i;o-„ , ƒ va» ! volgt een samenkomst van de le- 1 Eisenhower vandaag meege-1 ‘ ' golooft, ^jdukkig” genoemd.

Citeraard moet dit bedrag woi- naars als'nlel'^•■om Collectanteiicollege. i •‘M besloten ha:l tot „de-' A MER1 K \ANSF troppitm lonn. ..v ---

den gezien als een gedeelte van \ ici l-il i-u-en (>en v.’ i ^ n l'velke zal plaats vinden in de Pas- ! "«“trallserirsg” van Formosa en de' • ‘ OLPEN WERDEN TOT STAAN GEBRACHT

het tobde bc.irag, dat aan bü^ collec-tanien w-ord gèvorÏÏTnÏÏt’hT'‘‘-'”‘"‘^‘'-^^‘'‘’*‘‘'"'^““*’‘'«^^ zevende vloot i«-|

dragen uit de oliegemeensehap 'dit eollec-e th-.ns ,Zn ... ji’darissen intieme kring zullen , «tructies gegeven heeft in deze zin. I

kan w-oriten verwacht, aangozien ’ den telt d o b néhl . gehuldigd. | Hü gaf te kennen, dat hij spoedh; ^

de bijdragen van de werkno- . vijf.j,, offnni^ g®iukwensen, die de jCongres zal verzoeken de ge-!

niei-.s en het CSM-personecl nog i Wat nu biin-i 1 -)»*^‘ia*'issen ontvangen, voegen wy ! «.‘lausules van de overeen-'

Gezien de onn ane van het be- i Uuüalkn ja- lep tot voorbeeld worden gesteld. | Verenigde_ Staten, aldus de pre

Van dl zijde woi'dt gemeld: Hel eerr.i, i-,-.ai

ènTge'tijd, V.oor^' herál'g™^^^ ! DOlêtiOnAS«/ rechtvaLdige

heersend g,-voel van medeleven' HvIBtiynei© dCtie e» voordelige wereldhandel erken- >

I I» dv afgelopen ^ «Jbondigem Het is^e bedoeling dat' ^res ^de^'imTertJïrng^e^^^^ ^°r’ ^

en de Contactcommi.s.sie | ^ve^-den aungehoudén, hun’idem . begunstigen voor de‘elve

.sehe(-])sgezellen van de ('SM, ' ^itcit bekend te maken en deden ^HIWVELL VOORSPELT . grondstoffen voor de C

worden verwacht, een poging om te ontsnappen toen OORLOG INDIEN ■ A-™®rikaanse industrie. Hij beloof

dat nitei-lijk \'rijdag aanstaan- zij naar een vrachtauto werden AMERIKAANSE VLOOT ^°®" discriminatie

de de totale bijdrge vn deze ge- overgebracht. Do dodelijke schoten "’ORDT TERUGGETROKKEN i ^®®®*’® i” Washington, de re

nK".",.ich,.p ..,k.n,l ^:,l PETERBOROUGH. . Da BriUa ‘NFANTERIE-saMalen van da^SSS!^^

^ ven ^ ®“‘i-»"inister van landsverdediging, ( Eisenhower kondigde een nieuw °®" ^ij bij een aanval op een strategische

.1 c.j„iia Faads .■=■;s;=Lr.;£s:tss.‘““r

H 53

gevoelen.s san inniir,- di-el.u-ming zijn m Nairobi geheime , 1!®«® Nationalisten toe te staan het | men het terugtrekken van de Ame- ' HHT M A H

n- het leed, du tov,-r zovele uwer , besprekingen begonnen tus.sen de ' <^hinese vasteland aan te vallen, de ' rikaanse vloot uit de wateren van i CEBRIIIK D UIBU D N

gekomen. Ik spre.-k de lioo[) uit. ' Rf>»V(-rnc-ur van Kcnya, Sir Evelyn ' ^°'’®« kunnen uitbrei ' Formosa Er is geen lorica noch I f ^tDIIUIII U U I U Iw

I Bestuur van Kenya overweegt politionele actie

McüecieÈJiigen vasi het Comiie Fonds

üversfromsjigsrariip 1953

't l-otid.-i ..I'ges’oelen.M suil innige di-eliu-ming 0 r ia n d over het leed, du tov.-i- zovele uwer , oorziltm' is gekomen. Ik spreek de lioo[) uit, ' N.'der- i'; : . '--n \ .-in d(.ze ramp

nini.sier- (--.enals in l-.t vmloben door de i" k^a !;t \a-, Nwb i-landse volksoiid van gernci-iisi-hap nn-t Cofbs hulp zullen worden overwonnen.

--- ue — •«■.v-.., uc iiKaanse viool uit de wateren van I

niv.-rnc-ur van Kcnya, Sir Evelyn ' .K®*-®? kunnen uitbrei Formosa. „Er is geen lorica noch

-'-nng, en genaraal-majoor Wil- 1 f®" ®"«ien zelfs zou kunnen ' enigerlei zïn in efn toesCd die im Hindi , zijn nieuwe staf-offi- • tot eeii globale oorlog. Er meebracht, dat de Amerikaanse ^'c, die in de afgelopen nacht van ! SJi^well goede rede- ; marine d;fen8ieve am^prakeWr

: Suez-lcanaal zone uit in Nairo-! f ^ nL ten bXeve

arriveerde per vliegtoig. De pe- ' ge.stcid om te voorkomen, ' Up nhinoo^ _ • r-,"

r .'—.-flig lierstel Ie : . ,a ' '^®^

wa.'iiloi- dl- Xedt-rland.K- .'intiüen -‘''''u. c

ic-o' V, rai-,}a-n zullen bijdra.-ó II.

H ' M-o,;:iifi-r van de Staten der ' "*=7,'’i''

'■-■.!--b'nd,-ie Antillen .stuurde reiC *'®^,

li I ■;-, :.,r.i aan de vonrzit.t(-rs der a'^" '®

K-ii. i'laiuha- Aiiliüen .stuurde .len 'ren tt ',rr;i’.n aan de voorzitters der i' ® l■.e..■.le en Tweede Kamer in Hen.*,'', '^ V' ‘® H ' luidende; [)iep bewogen ’*» o'

door de grote natluirrainp het Ne- 'l''*'

'iei b-..:.. voile ;;efrorfen betuig ik ! ‘'f'"'

11 namens de Staten en de bevol

king der Nederlandse Antillen on-'®®”"’

___ ' I gegeven. De gast'

j vooraanstaanden u .''JCcl.VLE handelskringen, a

KlL.WDf?,',.-^DSVEKGADERIXC bedri.i i'r, leven, steldi ('P \erzo. Ic van de Heren C. \. 'op prijs op deze on Lman, D. f), en 1). B. Oduber en ze nader keimis te R van Hooi-n wordt Vrijdagavond j Heer Kreek.

een \ ««..i'aM'ring gebonden van de __

Kilandraad Hef enige »KCiulapunl' .

IS een voorstel f. 25,000.- beschik-,

te stellen als bijdrage in het steun-1 ’^***^.

fonds voor Nederland. I Seen tan,

.. ^ iNairo- o-ziof,»M * 1 ^ op zich nam ten behoeve van

'®®''''®'>' arriveerde per vliegtoig. De ge- Amerlrn de Chinese communisten”, zei Ei

- --^®‘de bij zijn aankomst te- ® Amerikaanse gezagsdra- senhower.

I I ..Ml W.Kieek, ' Voorts bepleitte Shinweli de toe gebracht in de omstreden wet

I ponauleling van Nr wordt op het ogenblik in Ke- |ating van communistisch China ^^t-Hartley, die in geval van sta-i.ib.n op .uuba gein- »ja oen wet voorbereid om alle tot de Verenigde Naties een afkoelingsperiode van 80

d.mi de Heer Alfrcd iMiropcancn tussen de 18 en 35 ' dagen gelast. Zonder de immigra

Gebruik OCTAGON^

' 1 - .i, een d-r Uirecteu- jaor op te roepen voor dienst in ’t • iinici i’ahiis Royal, Ken.vu-regiment, een reserve-afdc1 Phihp.r radiotoestel- liii.g van do politie of voor dienst >11 het bezoek .siecht.s in de gevangenissen, gedurende de lii'.ir zijn: gi.steravond noodtoestand,

H-ren terug naar Cu- ,,

gastvrije woning van ‘>er»<hten gaan dat de gouver.'!evi-üuw (’laudio Ma- ^-'’eedig deze niemve wet zal

’i n ontvang.st plaats __

de Hoer Kreek. In ver

c ramp welke Neder- CHliRCIIILL ZWEEG OVER -erd dit maal aan de EISI-:nIK)VVER.S BOODSCHAP

eenvoudig karakter

gasten, onder wie NONUEN. - Premier Churchill uien uit bestuurs-, en iiich vandaag onthouden van

:en, alsmede uit het eo»i»i<?»taar op het besluit van go. stelden het bijzonder »eraal Eisenhower om Formosa te leze ongedwongen wij- deneiitraliseren. mis te maken met de Herbert Morri.son, voormalig minister van buitenlandse zaken in

-- de Labourregering, verklaarde, dat

!!•: -iriJBlLEA e>' i» biede kring ongerustheid in

P.MIOCIIIE Engeland hecr.st over deze stap.

cretaris van het Colle- j .>^'0"'C‘1 de vorige als de huidige reanten van de Parochie! b'ering - zo zeide hij - heeft zich iineiscus (Playa), de} “'*^'®’^l»’®ke» tegen het uitbreiding lonten, vernemen wij i ®®*' corlogshandelingnn in het Verrl in de parochie twee' '’®’ flosten”. Hy vroeg, of de kwesi'i- jubilea zullen wor- ^‘e Formosa met Eisenhower was !

besproken en of contact met de inelyk re.spectievelijk Amerikaanse regering was opgenojaar geleden, dat de mogelijkheid van Ame'

iiio (Shon ]\Iiano) de *’*kaanse actieop Formosa, | <

WOEXSDAfi

Quiero un Vermouth DIG A: Quiero un

CINZANO

t: „Do Arubaanse Couranl” N.V, : a. Sohiu'on.

;iit / 2.50 por maand.

Hui-oau Oranjestad: Na.ssaustraat ‘J4,

. Tel

At'ont San Nioolas: „Central Lunch’ol. 5007. — Codrukt bjj de „Aruba

DAGBLAD VOOR ARUBA

15. « (i. !VIi\KÏIJN (Aruba) Ltd.

Vandaag hoopt men de evacuatie van slacS

Vertegenwoordiger mr. Debrot zal via ANP-Hellverbinding berichten doorgeven over Antiliianen in Nederland

te voltooien

vier dagen na de ruinn, welke Nederland trof, begint men langzamerhiüid een juLst beeld te krijgen van de toestand. Sint Philipsbtnd in Zeeland bestaat niet meer. Midden in het dorp Den Bommel, in het Noorden van het land van Flakfioe, wordt een dijkdoorbraak gemold van 35 meter.

Nog steeds zijn niet allen, die in nood verkeren, gered, nog is zelfs niet algeheel bekend, waar zich over de iiitgestrekte overstroomde gebieden nog boerderijen met mensen in nood bevinden. Door de autoriteiten, overheden, klein en groot, door het leger, de vloot en de luchtinacht worden gigantische pogingen gedaan, maar zonder organisatie en leiding keert, dat heeft de praktijk wel geleerd, elke reddingspoging zich tegen de slachtoffers, zcwel als de redders.

Naar raen.sclyke berekening is het thans, de vierde dag, echter wel de laatste dag, waarop de slaclitoffers van boven af daken en uit bomen kunnen worden n^haald.

liet A.N.r. heeft aan 7.1,- Bebrot ruimte geboden in de Hell-verbinding van Den Haag naar Curaçao, om eventuele inlichtingen door te geven over familieleden van AntilUar.cn, die zich ia Nederland bevinden.

Volgens de jongste, onofficiële, gegevens zyn by de overstroming in Engeland 260 per.sonou om hel loven gekomen.

Nadere alarmberichten ^ u\\ Nederland

Dit getal is lager dan do vorige opgave, omdat de telling van toen niet Juist was gebleken.

De aankomst der evacué’s in Rotterdam biedt eeii triest schouwspel. De A.N.P.-verslaggever, die het mcemaaktc, noteerde een vrouw op krukken, een oud moedertje, ciide mannen, jonge mensen, kinderen en zuigelingen. Sommigen zo nitgeput, dat zy moeite hadden overeind te blijven. Opeens schreeuwde een vrouw: „Je moeder is er hij ’. Dit gold een Rotterdamse agent, die meehleldp met de ontsclieoing. Echter niet voor ieder was die gelukkige boodschap weggelcgd.

Op de kade staan ambuiance-aiito’s en autobussen gereed voor het vervoer van de geëvacueerden naar de Ahoy-hai.

Hoewel e.\acte gegevens nog mociiyk zijn samen to stellen, schatten deskundigen de oppervlakte van het overstroomde gebied in Zd.Holland, Zeeland en West-Brabant op ongeveer 175.000 ha. ftj Zeeland heeft zeker 2/5 van de totale bevolking, dat i.s meet’ dan 125.000 mensen, van de overstroming te lijden. Op de Zuidhollandse eilanden en in de waarden zal dit aa;atal 12.5.000 bedragen^ en in WestBrabant ongeveer 60.000, zodat in totaal ruw geschat 300.000 mensen ernstig getroffen zijn. Het aantal minder ernstig getroffenen is minstens even groot. Ais het water lang blijft staan, zal de verzilting vele gronden zodanig beschadigen, dat het niefe mogelijk zal zyn in 1953 uit te zaaien en te oogsten.

I .MII.I'1' \!K!:.\ KRl.RiEN TELE'iUAK.SGlI liCKICHT DEN nA.\G. - In verband met | de ongerustheid onder do Neder-1 Irindse militairen overzee over hun familie in Nederland wordt de famil'e.s van deae militairen in do getroffen gebieden verzocht spoedig bericht te zenden aan dc sectie Wclzijnezorg

teit van dc Koninklijke Marine te Den Haag.

Handel gaf mei gulle hand

. , Gi-steravond werd in de Socie

•i ' van oorlo- Dir -.1 ! dad Bolivariana op initiatief v

^ ri'-hten ïr-tit tef r| de Vereniging van Handelaren e

I bren-en Jaar de -iiv'’^'»’fc'“d'''>dng gehouden, mot per I naar de diverse comman- het doel te geraken lot een sub-co

I - . en in Korea, de Antillen, .Su-: mite van lie handel. Er werd een

?e"'lvorcri^d''"'''’ be.stiuir gevoiand, be.staande uit dc, en aracni

i nll ''T. voorzitter, .Steen-' ƒ 500 - bi etm Het p"is<

idnr.1 Ivoninklijke Marine huison. Secretaris en Trinler, pen-' dc Aruba Commercial Ba

door het bureau j:ersoneel.spnblici-1 iiingmeester. ‘

l'il Nederland werd bericht ontvangen, dat geld het allermeest nodig is en daarom wenl besloten op de inzameling van geld de nadruk te leggen. Hedenmorgen zal reeds woi'deti begonnen met het laten circuleren van intekenlijsten ondei' de handelaren, waarbij begonnen wordt met Oranjestad en San N icolas.

Men zal van de gtlegenheid, die deze bezoeken biedt, gebruik maken onder liet personeel te propageren 1 pet. van het jaarsalaris af te staan.

! De Directies zal worden verzocht I het bedra.g voor te schieten en dan laand af te houden.

Het pei'.soneel van Spritzer en Fuhrmann achtte een dag salaris onvoldoende en bracht spontaan j van Bank stond (Vervolg op pag. 4)

raenseii moeten woülen geëvacyeerd Bij Bruinisse bttjil toestand criiiek

Velen in gevaar

Een kuste:

VEESTAPEL GEDECLMEERD

Officieel is vernomen, dat de

Z.K.II. prins Bcrnhard heeft vier vliegtuigen beschikbaar gesteld voor de hulpverlening. Hij zal zich

persoonlijk met een Dakota-machi-, ,. , ^ ,

ne naar het vliegveld Valkenburg 1 van het vee uit de ge

begeven en zich daar ter beschik-| ^i-ofxen gebicc^cn m Zuid-Holland king stellen van de comandant van ' '^°*tooid is. Volgens een

• het transport - vliegtuigenafdeling '

van de luchtmacht, die thans be-| Overflakkee 90 pet. t.w. 9000 stuks last IS met de regeling van het T""«'[erige luchttransport van slachtoffers. ‘ ° , ^her 1000

,, „ , . , ; stuks vee verdronken. Aangenomen

H K H. prinses Wilhelmina be-|„,„^t worden, dat alle vee op

zocht het zo zwaar getroffen Zie-: s,i,^^^,,„.Duivela^ is omgeko

rikzee. De stad wordt in een snel rnen tempo geevacueerd.

I s

Het Rampenfonds heeft reeds HUIZEN WORDEN ! ^f 2,6 millioen voor steun gegeONDEKMIJND i '^n.

De jongens van de Doesburgse Onmiddellijk ftadat de noodkreet Zeilvereniging (Doesburg ligt in van de burgemeester van Bruinisse het Oosten van het land en heeft en Ooslerlanrl wa.s ontvangen, zijn geen enkele schade gekregen) zijn helicopteres met medicamenten op- | met vletten naar het rampgebied gestegen. De geredden zullen wor- gegaan en redden 266 mensen, den overgebracht naar de markt ; De Nederlandse schaatsenrijders van Zierikzee. De toestand in Brui- ^ in Noorwegen rijden Donderdag tenisse, Nieuwerkerk en Ooster- ' gen de beste Noorse rjjders; de opland is zeer critiek. Het water on- brengst van deze wedstrijd komt dermijnt er de huizen. Dc bewoners ; ten goede aan de getroffenen, zochten een toevlucht op de daken, j Op Texel, waar vereend gewerkt Motorsloepen zoeken op het ogen- . wordt aan de versteviging van de blik naar 1500 mensen in dé buurt ; aangetaste dyken, denkt men reeds van de Flauvers polder ten Noord- j aan inzamelingen voor andere nood westen van Zierikzee, die op hulp : gebieden, wachten. Marineschepen zoeken ra-'

diografisch contact met rondcirkelende vliegtuigen op hun de weg gewezen kan worden naar plaatsen, waar zich mensen bevinden.

WERELD LEEl'f MEE

Hulpaanbiedingen uit alle delen j varr dc w'ereld blijven binnenstro

Met gulle hand ... helpt Aruba Nederland

WOENSDAG 4 FEBRUARI 1953

Bouwmaatschappij Aruba N.V.

S. E. L. Maduro & Sons, Aruba .... Ic Actie Zegelverkoop door militairen Fuchs & Gelbsteln

Officieren, onderofficieren en manschappen

Savanetakamp.

Personeel Aruba Commercial Bank .

C. Whitfield.|

Palais Royai (Marchena Moron)

1 Philips radio ter waarde van fl. 900.—

Carlos Wolter.

Haim Gottfried.

Neme Import en Export Maatschappij plus een ijskast voor de loterij

Aruba Voetbal Bond.

Stichting Stadion Aruba • . . . .

Eerwaarde Paters op Aruba . . ! !

Personeel Spritzer en Fuhrmann . ! !

.■\ruba Damesclub ..... Personeel Aruba Boekhandel, Aruba Drukkerij en Arubaanse Courant ....

Sportvereniging Aruba Juniors .... Stichting Wit-Gele Kruis . . . . !

Heer Genefaas'.[

Personeel Drukkerij VVever ....

^ 5.000.— 5.000.— 3.500— 2 . 000 —

1.590.— I„ 1.017.— i;, J.000— i ., i.ooo.—

„ 1 . 000 .— „ 1 . 000 — 1 . 000 .—

„ 1 . 000 .— „ 1.030— „ 1 . 000 .— „ ,500.—

„ 400.—

„ 250,

„ 259—

„ 100 .— „ 100 .— „ 67.50

Dagtotaal ƒ 27.684.50

V'oorts werd door de onderwijskrachten van geheel Aruba 1 % van hun jaarsalaris toegezegd. INLICHTINGEN over dc actie worden verstrekt door de secretaris van het Steuncomité, de heer Jos van der Schoot, telefoon 1176.

1 phibic-vliogtiiigen kan hier hulp «orden verleend.

Sinds vanmorgen vroeg vliegen ontelbare toestellen van dc Mari■inV ho .,- 1.-0» . Luchtvaartdienst, van de luchl

i sen uit Sta^■c lis o ThJ' ver\'oersafdeIingen ' strijdkrachten en van de KLM zon

boer gfio nen Dc -ap Wn van " "" f ^ «'^^erbreking af on aan en met

hoi n sA n Vijf Ame- soms enkele minuten tussenpoos

've.;iie de tce amphibie-vliegtuigen, zo-' snollen'de machines op de heenweg

lis ‘ 15 lichte verken- met dc wind in de n- over d"

' "rndst" ' ‘--Vliegtuigen en „vliegende; scheidingen tussen llna en t

Ooi: bö Zuidland cn Voo-ne-Put- hat Zuiden. De terugkerenda

!tcn verloren licdenna’i' men 'n T^wee man- vnegtuigen nemen hun route oen

''sen I>N {even ^oen een r-hhorhrPAmerikanen paar honderd meter meer landin

thar. i engevo-r 10 00" ircnsén vi 122 ogenblik in Nederland oen lucht

dil ehanTgeï are motorvaartuigen, tien sloepen en .brug tussen het geteisterde en het

E-is OM Lt ® rubberooten ingcsohakeld. igespaarde gebied.

mijnenvegers zijn uit Den!

-clKep... rodding.sartic gaande om Helder vertrokken :--

mensen, die tussen Bureii en Bron- ^ Er zijn vijf Britse hefsehroef- «ANKIlTLALLVvi-HlSTlJIJDEN wersnaven m: Spnouwcn-Duivelan ] ; vliegtuigen gearriveerd. Andere ! «>ONDEKD.\(;a\’OND

mei walkie-talkies ui'.gcrust, zJ-" | Va\ïd^^^^^ In tegenstelling met hetgeen in

onderweg. Mon schat, da+ nog 15D3 men in h<»t i Bulletin vermeld stond worden

mensen In huizen en schürl St- im'ster Fr'S^'da basketballwedstrijdon van

ten. Er zijn rubberboten over ? « “ "" ICARIBE gehouden op DONDER

dük gezet Oo^ de Kon Marine Z '"Z"' ' DAGAVOND. De avond zal worden

ia hirr actief j Het spoorwegverkeer Rotter-[ opgeluisterd met muziek van de

Bij BruinL kade toestand zeer “ hedenochtend : STEELB.4ND. De firma N, '

cucoh’ co

Vinr'frM 1 , igevormd onder leidini

V ler tot vijfduizend mannen zul- - -len deelnemen aan de Amerikaanse hulpverlening aan dc rnmpge

^pfeken en 20.000 senoopen m Den ! terln.i,! en Bruinirae np Sehoniv,

I Handlemaatschappij Winkel heeft 1 twee beker.s voor de wedstrijden

-j beschikbaar gesteld. Zoals bekend

j lan dc Nederland.se Hoge Gommis- j spelen om half acht twee damesjsaris voor de hulpverlening. i teams van VICTORIA cn ANTILj \olgens d.’ laatste berichten vre- ' LIANA, waarna om half negen een ' ’ ” ontmoeting pl.aats vindt van CA

derde Dakota-machine naar het be- marken. Van het koninklijk gezin j ®l6ld voor dringend vervoer vaV|.,^„^.,„„.^s„

dreigde gebied gezonden. De direc- van Zweden is een aanbod van goederen uit het buitenland naar] (Frankrijk) werd verrast door I aetrnffonen niH-Wincr ' ,

tie heeft meegedeeid, dat zorgvul-! 3.500 kronen ontvangen; van Noor-1 Nederland. Zo brengt een toestel honderden pakke met Sedl ,g d " I!,'

d.g za worden nagegaan, welk ma-; wegen twee Dakola-s. Uit Westfa-! uit Zwitserland 1000 kg dekens stukken voor Nederland: De

te^ieel ook maar even gemist kan j len werden tien motorschepen aan-, mee. Voor morgen staan weer 1000 oia.,ni

worden, opdat dat naar het be- ; geboden benevens een ambulanc''- I kg' goederen klaar. België heeft de dreigde gebied kan worden gezon- j wagen van de autofabriek Willys grenzen vvyd open gezet voor Net Overland uit de Verenigde Staten. ' derlandse vluchtelingen uit Zeeuws

^ Egyp- ihcrstc-I van boerderijen, landbouw-, ^

tische gezant verzocht het Egyp- gronden, fabrieken, dezelfde orga- | tische Rode Kruis zich met het Ne- |nen werkzaam zijn als sedert 1945 ^ derlandse Rode Kruis in verbin- ] voor dc oorlogsgevolgen. Voor do! li ding te stellen. | vergoeding van velen eredraffen klo I

Minisier Drees geeft toelichting op noodmaatregelen

Schenkingen megen worden afgetrokken van belasibaar inkomen

DEN HAAG. - Ministcr-preai-I ovo: stroomd gebied zich met eik dent Dre,.a deelde gi.stcrmiddag in | getij nog uitbreidt, de Tweede Kamer nog mode, dat , brcc;j maakte met dank gewag het aantal doden, w,Marvan het lot van do hulpverlening in binnen- en toen vaststond, 627 bedroeg, docli | buitenband en noemde daarby spedat nog steeds luouwo meldingen | eiaal dc Antillen cn Suriname; binnenkwamen, zodat gevrcoscl daarnaast ook Amerika, Frankr^k moot worden, dat dii getal mcl cn Belgic.

nog enige liondcrdon zal «Lij,gen ; Hij zei, dat do evacuatie nog verGetrnehl wordt oen overzicht tc 1 re van voltooid is. In totaal zulverkrijgen van dc namen dor om- len zeker 50.000 mensen moeten gekomenon ter inlichting van fa- vvordon ondorgebracht, doch dit cij milieleden. Verontrustend achtte jfer kan slechts onder hot grootsto premior Drccs het feit, dat. het 1 voorbehoud gegeven worden.

Onder leiding van minister Beel is ingesteld de Coördinatiecommissie watersnood 1953 voor een vlotte samenwerking tussen de overheidsdiensten.

giften aan het Rampenfond' wel natiiuriykc personen als lichamen mogen voor de inkomstenbelasting, de loonbelasting, de vennootscliapsbolastlng giften in geld aan liet fonds tot elk bedrag, mits Prins Bernhard, die Woensdag I schrlftclijk bewezen kan worin Nederland terugkeert, zal het Inkomsten of do winst

I vergoeding van velen gedragen kt

• ■ ' — -- Iding en andere bezittingen zal in

voorzitterschap aanvaarden van ! x’crsto plaats een beroep worden het Nationaal Rampenfonds, dat i gedaan op do offerzin van het Nozich belast heeft met de inzame-1 derlandse volk. Overigens zal het ling van geldel^kc bijdragen. j I’erstcl de draagk..acht te boven 1 gaan van dc plaatsclijko instanDc regering trof vêr-gaandc be- , tics voor liet horstel van wijken, lasting-faciliteiten In verband met [ v/ogen, bruggen enz. Hlervo-ar en ook voor schadevergoedingen aan particulieren zal de Schatkist moeten bijspringen,

Dr Drccs betuigde zijn medeleven aan dc Belgische en Engelse vrienden, welke ook zozeer door dezelfde ramp zijn getroffen, cn cin-! digde zijn verklaring met tc zeg-1

WOENSDAG 4 FEURVABI 1058

DE OVERSTROMINGSRAMP

Antilliaanse Steuncomités beginnen op volle toeren te werken

Debrot sprak tot Antillen

lllLVKUSUM. — üt> vertegeu-, ben gehad. De geteisterde gebieden voorzitter van de Kamer van Koop- gelezen, waarin de gelovigen worwoordiger van de Xederlandse An-| zyn immers hoofdzakelük in Zee-: handel over 1ÜÖ2 betaalt do CFlAl |den opgewekt giften te doen. De tillen In Nederland, !>Ir N. Debrot, I land en West-Brabant. Voor de'ruim 70 millioen guldena (Cur. i collecte, gehouden in do Protesheel’t eergist era vond voor de I’CJ twoodo maal zien de bewoners hun ( Crt.) per jaar aan salaris uil. Men tnntse kerken, waar Zonda" -pein hel Paphuiu ut de volgende rode- land verdwijnen onder de golven' mag aus veilig uannemen, dat deze ciidc diensten werden gjehouden, voering gehouden: | van de zee. Pas in de laatste twee - actie van het CPiM-personeel de bracht pl.m. C.fl. 1.700 op. De Sor

., . •• i, I járen zijn deze gebieden zich wer- kas van het comiio met een half optimisten op Curaçao schonken

, 1 ^ ,■ begonnen te herstellen van millioen zal doen stijgen. Het be- de helft van haar kasbezit.

oe ing o\ 01 ion ge ee fon slagen, die de oorlog toebracht I stuur van de bond van ovorheids- De vooraitter van de Regeringsenviip unn aag me u | nu worden zij eensklaps weer' personeel hoeft de leden opgeroe- raad, mr dr M. F. da Costa Go

en, maar na le j,ien gese ne is^ slachtoffer van een ramp, die I pen een maandelijkse bydrage vry- mez, zond dr Drees oen telegram, in 11 wee cein e, an i me an-, ^ ogenblik nog nauwelijks te willig te bepalen, dat gedurende waarin hy zeide diep getroffen te ders doen dan «"eken over de Neder

ea as 10 e le e er a • j ti, i, i • a l- worden afgehouden. De Antilliaan- iandse Antillen naar vermogen zul

heeft getroffen. | k akn my zeer wel mdenken, ^

Do eerste berichten betreffende, dat Antilliaanse families die km- , . .... . , , • t i ai„

, ,. u » • j • xT 1 1 j u uu bereid verklaard, mdien bekend is, stel van de gevolgen der ramp, die

de rampspoedige gebeurtenissen. deren in Nederland hebben er naar , . , . . , j .. m ao^otrao croaai

j 1 \ 1 u vu a ! 1 . 1 . hoe groot het bedrag zal zyn, dat Nederland trof. In dezelfde geest

van de laatste dagen hebben de, verlangcu iets van hen te verne- ^ Voorzitter van de Sta

Antillen ongetwyfe d reeds be-, men Voor zover my bekend tot een groot deel hier-[ ten der Nederlandse .Antillen een

reikt. Niettemin lykt het my van nu toe zyn zy allen buiten gevaar. « - ^ 1 , . ^ . voorzitters der

de recette van do j.1. Zondag ge- damescomité gevormd onder pre- j Collectanten voor de verkoop van gen staat onder voorzitterschap speelde wedstrijd Curacao-Aruba. sidium van mevr. Frenkel. In het deze speldjes kunnen zieh daartoe van mevr. Normun Moreno, terwijl

In de Katholieke kerken zal een comité hebben zittinjtde dames De i opgeven by mevr. Frenkel en bij leden zyn de dames M. HeiJer, A.

herderlijk schrijven worden voor- Sola, A. Winkel, S. Correa, B. van j het secretariaat van het comité van der Veen Zeppenfeldt, mevr.

gelezen, waarin de gelovigen wor- der Beek en B. Henriquuz. ^ (tel. 3210). Martyn, L. Jonekheer, Eiba Maai

den opgewekt giften te doen. De | De sectie contact met verenigin- en L. Espinal.

Hel lag natuurlijk in myn bedoeling over oen geheel ander on-! derwcri) vandaag met u to spre -1 ken, maar na lielgcen gescliied is

ïrhriH loefr Zers vervaT^ comité af te dragen. Eerste en Tweede Kamers in Ne

:rheid leeft immers ver van de , , ._,

Hf o o.. rio A n Zatcrdag zal in Willemtsad een derland.

-teisterde gebieden. Maar de An- collecte worden gehou- De R.K. scholen zullen worden

llianen in Nederland blyven na- tevoren — Woensdag bewerkt door frater M. Francis

ifndg'óltl'! Ml» nSdig al" “ ®

eew’euste hulo bieden verkocht. De Vrijmetselaarsloge Erkamp.

^ ,_De Vergenoegen" schonk een be- Woensdag en Donderdag zullen . Na terugkeur van zijn bezoek aan het Koreaanse front had generaal J. Lawton Collins, chef van de

Deze orkaan behoort tot de ca-^ C.fl. 5000. De Curacaose op Curaçao speldjes worden ver-1 Amerikaanse legerstaf in Tokio, een onderhoud met generaal kfaxwell Taylor (midden), nieuwe be

strofes, die in de Nederlandse y tbalbond schonk C.fl. 250 van I kocht; .hiervoor heeft zich een velheber van de troepen in Korea, en genraal Mark Clark, comman dant van de troepen In Ooat-Azlë

iscliiedenis niet zullen wordeni _

irgeten. Wy moeten alles in heti

gewicht enkele van de belangrijk-' Dit was te verwachten. Do meer- , ^ x . j

ste bijzonderheden te vermelden.! derheid leeft immers ver van de w ii

De oorzaak van de ramp moet ge-' geteisterde gebieden. Maar de An- ^ eidag za in i em sa weten worden aan een coïncidentie tillianen in Nederland blyven na- Ê^’ote collec e "'O*' ^ van twee natuurverschijnselen, ’n' tuurlijk w’aakzaam en zij zullen tevoren -- oen

coïncidentie, die hoogst zelden j hun landgenoten, indien nodig, al- Donderdag -- wor en spe voorkomt. j le gew’euste hulp bieden. verkocht. De Vryme se aar.

Zal..dag„,ldd .8 1, het begoh-| ceee orka» behoort tot de ca- '^„7rT5S‘oo“DrCur“; nen. Do wind woei met het \ tsistroica, die in de Nederlandse' ^ ik «h Rphonk Cfl 250 harder, totdat tenslotte in de nacht j |reg(;|iie(jenis niet zullen worden | ^ ^

van Zaterdag op Zondag de gehele vergeten. Wy moeten alles in het i kust van Holland ten prooi viel gteUg^ het toegebrachte leed'

aan een van de verschrikeklijkste | .^ verlichten. Er komt juist eea|

orkanen, die dit land de laaste bericht binnen, dat op de Antillen i

eeuwen hebben geteisterd. Zelfs inzameling is gehouden ^3 g

hier in Den Haag. waar de situatie I fl 70.000 op- J| i

toch altyd betrekkelyk veilig is hracht. Ik ben er van overtuigd, W ^

gebleven, beukte de wind met be- geweldige indruk op

angstigcnde kracht. Ons huis ^^hen. i

schudde op de grondvesten alsof ^it is nu eens de juiste wyze om

er een aardbeving plaats had. In getuigen van de eenheid tussen

onze naaste omgeving heeft Sche- ; Nederland. Ik zou

venmgen het zwaarst geleden. Op landgenoten eraan willen her

vele plaatsen zijn stukken wegge- :

.slagen van de zeeboulevard, waar 3 ^^^^^

men bovendien een hrans varcht- y;.jj^,j^ 3 tad in West-Brabant. do schip kon zien. dat enkele tiental- naamgenoot van onze Willemstad len meters van de boulevard Li ^uracao, behoort. Vergeet ook het z.ind was vastgelopen. O: hemstad in Brabant niet. maar

ogenblik dat dc orkaan een c ■ et is nauwelyks nodig dit in her- '

bereikte, naderde nog een ■ - • ( _

natuurverscliynsel het hoogtcpu.it, landgenoten. Zij zyn er de K

namelijk de springvloed Het w.i- elachtol-l

ter steeg met een noodlottige snel- ,^^^3

heul m de mondingen yan de gro- ^^^,3 ^ , h

te nvieren in Zuid-Ho land West- p

Brabant en Zeeland. Vooral m de f ^ ^.

twee laatste gebieden hebben de „ _

stormwind en dc springvloed de 1

zes maanden van het salaris kan zyn en te beloven, dat de Nederworden afgehouden. De Antilliaan- Iandse Antillen naar vermogen zulse regering heeft zich inmiddels len bijdragen aan het spoedig herbereid verklaard, indien bekend is, stel van de gevolgen der ramp, die hoe groot het bedrag zal zyn, dat Nederland trof. In dezelfde geest op deze wyze na een half jaar zal zond ook de Voorzitter van de Stazyn verzameld, een groot deel hier-! ten der Nederlandse .Antillen een van nu reeds als een voorschot! telegram aan de voorzitters der

leu. 111 ue numaingen y^n ae gro- ^^^^3 te nvieren in Zuid-Ho land WestBrabant en Zeeland Vooral m de twee laatste gebieden hebben de „

stormvyind en dc springvloed de ,

grootste verwoestingen aaiigencht. , \

Dc watersnood — zo ven'olgdc ss • ■

de heer Debrot — is des te tra- j Alcfus sprak mr N. Debrot voorj gischer omdat de gebieden, die nu j de zender van dc PCJ, de Wcrcdl-1 het sterkst zyn geteisterd, ook in | omroc fi te Hilpor.sum, Maandag- i do oorlog het meest te lyden heb- i avond.

w

Curaçao op weg naar het millioen

WILLEMSTAD. - Het Comité 1 geld zo snel mogelijk bijeen te bron- [ Fonds Overstromingsramp Neder- gen en ter beschikking to stellen i land 1953, dat op Curaçao het ini- jvan het Rampenfonds ia Nedor- j tiatief heeft genomen voor de hulp -1 land. }

.iBrW"®

verlening aan de geteisterde gebie- ^ __ . ,

.len in Xn,l,.rl,„,l, k.vam vnnmld- F '-' »'- «“» >%

dag in het Cultuurrentrum byeen. jaarsalaris

De voorzitter, de heer Norman Inmiddels stromen de giften, Chuniaceiro, hield een korte toe- groot en klein, reeds van alla

spraak, waarin hy zeide: „VVat de kanten bij het Comité binnen. De

gevolgen zijn van de overstroming.s grootste gift zal wel zyn die van ramj) in Nederland kunnen wij nog | het personeel van de Cuarcaose niet overzien. W^j weten allen, j Petroleum Industrie Naatschappij, dat er ontzettend veel leed is. Ne- Dit personeel heeft zich namelp derland vraagt in de eerste plaats ' vry willig bereid verklaard één profinanciële hulp. Onze taak is dus , cent van het jaarsalaris af te een zo groot mogeiyk bedrag aan'staan. Blykens het verslag van de.

EEN VROUW!

Wat bliksem je leest toch zo dikwijls dat iemand jarenlang een betrekikng vervult tot volle tevredenheid van zyn chefs en dat hij dan het een of onder oiigfluk krijgt, waardoor aan het licht komt, dat het eigenlijk een vrouw was.

Zo was het ook met Grace Rehak. Zij stond al lange tijd op het punt om over te stappen en de moord op Ellen Purcell gaf natuurlijk de doorslag. Zij zag zich genoodzaakt een andere identiteit aan te nemen en wat kon zij dan beter doen dan een man te worden? Iets wat zij al lang had willen doen?"

In Chicago aangekomen, reed Pinc de inspecteur naar hot

Sheffield Bureau.

„Het is eigenlijk allemaal nog goed afgelopen," gromde Blauvcit. „Niemand gewond geraakt, met uitzondering van mensen die niet meetellen. Ik heb een ogenblik de angstige gedachte gehad, dat ik ten strijde zou moeten trekken tegen de Hemel mag w'eten hoeveel millioenen en dat lokte me helemaal neit nan.

„Vier men-scnlevens heeft dit gekost," zei Pine. „VUf.

als je die piccolo in Lincoln meetelt. Maar het doet me plezier dat je vindt dat die mensen eigenlijk geen van allen iets te betekenen hebben 1 "

„Stel je niet zo nan, makker," gromde hij. „Van die jongen is hot zonde en jammer.maar die smerige wijven!

En daarmee was het gesprek afgelopen.

Terwijl de inspecteur naar de ingang van zyn bureau liep, riep Pine hem na:

,,Mijn revolver... krijg ik die terug?” •

niauvelt bleef even staan en schimpte zijn keel. Het was een ':e)iiid alsof een deksel van een mangat van het dak op de straat werd gesmeten.

„Die krijg jc terug,” zei hij grimmig. „Maar dat rapport van liet laboratorium zal ik nog maar een poosje bewaren, Moiuicn als jij lopen op cen goede dag toch vast."

„Nog iets, inspecteur, Hoe wistçn jullie, waar Je me vinden

De randen van zyn oren wreden rood.

„Dat was een idee van Les, eerlyk gezegd. Hü heeft een speciale studie gemaakt van het schaduwen van verdachte personen. Toen wy vanmiddag by jou weggingen, leek het hem verstandig om je in de gaten te houden, voor het geval je misschien zou willen verdwijnen.”

Pinc keek hem grijnzend aan cn een ogenblik later grijnsde Blauvelt terug.

„Nog zes maanden, inspecteur en je bent zijn ondergeschikte,” voorspelde Pine,

Blauvelt stond midden op het troitoir zyn pijp te stoppen, toen Pinc wegreed.

Toen Pine do volgende morgen tegen elf uur zijn kantoor bereikte, overhandigde de portier hem cen pakje, dat voor hom was afgegeven, Pine schoof het venster open om de zonnewarmte binnen te laten en de koude lucht van sigarettenrook te laten wegtrekken cn maakt daarna het pakje open.

Het was zijn revolver. De mensen van het laboratorium hadden verzuimd het wapen weer schoon te maken, nadat zU er bij wijze van proef een kogel uit hadden af geschoten, maar ja, Blauvelt had hem verteld, dat zy niet met cen volle bezetting werkten. Pine richtte de revolver cen ogenblik op het meisje op do Vargakalender, zei: „Pang.jy bent

dood!” en legde het wapen dan in zyn bureau.

Hij had cen half uur nodig om de brief te schryven. Hfl had hem netjes opgevouwen en zocht naar een blanco enveloppe, toen de deur geopend werd en Mrs. Eve Griswold zyn kantoor binnentrad.

Zy had er nog nooit bekoorlyker uitgezien. ZU droeg een havanabruin toiletje onder een grUze twecmantel, die haar tot aan de knieën reikte. Een wit kraagje lag als een stralenkrans om haar hals en haar haren glansden als gesponnen goud.

„Ga er bij zitten," zei Pine. „U ziet er prima uit vanmorgen."

zy nam plaats in dc stoel voor het bureau en zette een grote bruine tas op de hoek neer. Zy glimlachte niet en fronste ook niet haar wenkbrauwen, maar haar ogen waren zo diep als de Pacific, tweehonderd mUl uit de kust van Japan.

„Dank U,” antwoordde zU. „Ik heb goed geslapen." ZU keek eens om zich heen en zei dan: „Dus zo ziet nu het prlvékantoor van cen particulier detective er uit?"

„Ja. Niet dat het er altijd zo goed uitziet, hoor, maar vandaag heb ik juist schoon zaagsel op de grond gekregen,"

zy glimlachte helemaal niet en Pine verwachtte dat ook niet van haar.

Spori

FARINO WON IN URAZILIE |

BUENOS AIRES. - De Italiaan; Guiseppo Eat'ino won met Ferrari de Grote Pr^js van Buenos Aires' in één uur 36 minuten 52,0 seconden over een afstand van 188.277 km (40 ronden) met oen gemiddelde snelheid van 116,602*km per

SURINAAMSE SPORTLUI OP ANTILLEN

PARAMARIBO. - Deze week vertrekt een voetbalploeg van 17 man van do Surinaamse Voetbalbond naar Aruba om daar deel to nemen aan een voetbaltournooi.

Jongstleden Zondag zyn de heren Leo Tjin Adjie en George Hindorle naar Curaçao vertrokken om

I Suriname te vertegenwoordigen I in een tcnnistournooi. Ilindorie, dij pas 20 jaar is, is Suriname’s jongI ste ster en momenteel kampioen.

miRTIEVE DAME ZEILDE OCEAAN OVER

LONDEN. - -De Britse schryfster Ann Davison ia erin geslaagd met haar zeiljacht „Felicitu Ann” alleen de Atlantische Oceaan over to steken. Zy vertrok acht maanden geleden uit Plymouth en kwam een dezer dagen in Wcst-Indië aan. Drie jaar geleden hadden zy en haar echtgenoot Frank reeds een poging ondernomen, maar hun zeiljacht zonk dicht by de Engelse kust en Frank verdronk. i

I.O.C. EIST VAN AUSTRALIË GARANTIE

CFIICAGO. - De president van het Internationaal Olympisch Comité, Avery Brundage, heeft in een schrijven aan de Australische autoriteiten het voornemen van het I.O.C. meegedeeld om Australië ’n gcldelyke garantie te vragen voor ; het organiseren van de Olympische j Spelen in 1956. „Er wordt nu toch j wel wat erg lang gepraat over de financiële regeling en over het stadion, dat het centrum der spelen zal moeten worden. De voor^reidingen der Olympische Spelen vergen zeer veel tyd. Er Is gesproken over de bouw van een stad’on, maar 1 men heeft al vier jaar verknoeid, nog voer er een vinger is uitgesto- j ' ken”, aldus Brundage. 1

INTERNATIONALE AUTORACES IN ASSEN

ASSEN. • Voor de „Tourist Trophy”-nutoraces, welke op 27 Juni a.s. worden gehouden, hebben zich reeds ingeschreven de Argentynsj kampioenen Jorge Nestor Cambiasso (500 cc) en Vaifrao Meo (12:5 cc), alsmede hun landgenoten Culdarella en Igino Basso.

CRICKET AUSTRAUE— AFRIKA 2Vi—lVa ADELAIDE. - De vierde cricket testmatch tussen Australië en Zd.Afrika eindigde in een draw. In de vijf wedstrydonserie won Aiv I stralië twee- en Zuid-Afrika éénI maal. Nu de vierde ontmoeting in een draw eindigde, hebben de Zd.I Afrikanen dus nog een kans om 1 gelyk te komen.

AsfhmaSlIjmOpDe

Mendaeoi

ARUBA SNELT TE HUL

Een Bulletin van het Comité voor steun aan de getroffenen in Nederiand

Noodklok klept over verwoest Nederland

De nood is groot

! Boeken zyn net als mensen: ze 1 willen dik zyn en mooi. Ze willen j rondgaan in een omslag van het jl'ijnste leer en ze willen hun naam met gouden letters zien geschrejven. Er zyn oude, kostbare boeken jdie een beetje kraken in hun adellijke rug. Er zijn stoere boeken die jons van alles vertellen over de boe-j 'ren cn over het ruige land. En na-' ituurlyk hebben al die boeken hun' 'eigen ge.scliiedcuis te vertellen, net' lals de meneer achter op de tram of de mevrouw in de kruideniers-' 1 winkel. En dan heb je van die I fraaie boeken die een leven lang ;dik hebben gedaan en ten slotte j toch in het kraampje van de markt I terechtkomen om te worden ver' kocht voor een haubekrats tussen lal dat dunne spul met slappe kafjtjes. Dat zijn de korte verhalen en daarover wil ik u toch eens wat jmeer vertellen.

; Een kort verhaal is een soort ' oellcnmcisje aan de deftige voordeur vaii (ie literatuur, want zulke verhalen dwalen op een slordige manier rond in goedkope tydschrifcen. Ze zyn sproeterig van de druklonten. Ze Happen er de meest verschrikkelijke üingen uit, praten meestal een puur woorden modern | Engels en u kunt hen vinden in' '.alle wachtkamers by alle dokters.' Ze laen zich door verveelde heren; meeslepen in de trein, hangen lan'derig en half ver.scheurd over de I leestafels van üe koffiehuizen en jdaarna raken ze zoek. En dan zyn ze vergeten.

j Maar een enkele keer is het korj te verhaal de geheime liefde van ' een schrijver en als er dan een on; nadenkende uitgever is die er een i bandje om laat vouwen, dan is het i verhaaltje voorbestemd om een ' muurbloem te worden op het ceuwi I ge boekenfeest van de boekverkoi per, die het lastige kind met geen I stok zijn zaak uit kan krijgen, i Maar toch... maar toch kan het gebeuren, dat een kort verhaal zo mooi is als een prinses. De sproeten zijn verdwenen, precies als by uw buurmeisje, dat altijd een soort bonestaak is geweest en dat plotseling zo onwaarschijnlijk knap gaat worden. Iedereen moet naar haar kijken, nét,als naar de beroemde korte evrhalen en de meest onverschrokken man zal noch aan het buurmeisje, noch aan het korte verhaal vragen of ze ooit bellcnh't zijn geweest.

Ik geef toe, dat het kleine verhaaltje in haar slechte dagen heeft gezworven tussen wielrenners, boksers cn filmsterren, die haar in het kioskkxLntje nauwelijks het aan zien waard vonden, maar de bok ser.s hadden het te druk met .slaati. en de wielrenners hadden het te Idnik met trappen om goed uil hun I ogen-(e kijken. En een goede lezer 'of een .slimme uilgevor lieeft haar toen achterhaald in een duister woud vol broipatruiien. Kn tussen een kruiswoordraadsel en een zeepreclame vond hij de kleine Venus die van blad tot blad liuiipelde en ; nu mei baar zu.sjes en bi'oertje.s in 'ten deftige bundel zijn gestojjt.

' liet korte verhaal i.s een beetje Engels van afkomst, want daar ' zijn ze meer, in tel dan hier. En ze 's een beetje Frams van temperament, een tikkeltje los, weet u wel? -Maar als zo somber is, dan is ze ook heel .somber on dan praat ze haar leven lang over het onrecht, korte verhalen aangedaan. En dat doen wij allemaal, want ook wij ziin korte verhalen en wy luisteren heel de dag naar de nog kortere verhalen van anderen. Zet in de vroege morgen uw oren en uw balkondeuren maar eens wyd open en luister eens naar de buurvrouw,, die, voor ze gaat mattenkloppen, haar eerste novelle van die dag over de tuintjes declameert. Lees daarna het ochtendblad vol korte verhalen, zoals advertenties, kleine I moorden en grote moorden en denk ' dan eens aan de schrijver Guy de ' Maupas.sant, die beroemd is ge; worden met korte verhaaltjes over ' moorden on advertenties. \’ergect de sprookjesschrijver Hans Anderson niet, die on.storfeüjk is geworden, omdat hij van prinsessen keukenmeisjes maakte en van keukenmoi.sjes prinsessen. Ga dan met de tram naar uw werk on geniet van hel dagelijks vervolgverhaal van hel dagelijkse leven, want ’s-niiddags komen uv.’ kinderen die hun onvolprezen korte vertelsels vertellen en als ii in de avond door het park wandelt, clan vertellen de schaduwen op de bankjes u de ‘ honderden korte geschiedenissen van de eeuwige liefde. Heus; de tijd tuss.en geboorte en dood is een dikke bundel korte verhalen, die terecht komen in de grote boekenkast van de eeuwigheid. I')n u verteldt mee en u leest mee. Vergeet nooit dat vele grote romans hele korte verhalen zijn. Luister daarom aandachtig naar dc buurvrouw jcn naar de mensen in dc tram, ; naar de kinderen cn naar het belllenmeisje, dat nu zo keurig in de I echte literatuur terecht, i.s gekojmen, want wie weet... misschien is 'zij het prinsesje dat u het mooiste IvcrhaaPvan uw leven gaat verteljlen. En dat moet ti nooit voorbij I laten gaan.

' RICO BULTHUIS

de markt was het een drukte van belang. Alle kooplustigen van du plantages uit de omtrek waren toegcstroonid. Als eerste werd Eric tc koop aangeboden. Een grote kerel trad naar voren cn mon.sterde de koningszoon met crilisebe blik. Na cen korte aarzeling gooide de man een lederen geldbuidel op hot platform cn Eric was verkocht. Toen kocht dezelfde man nog twee Iliialpa-soklaten en na zijn koojiwaar met een dik koord ann elkaar gebonden te hebben, begaf hij zich naar een op enige afstand liggende kameel. Met gebogen hoofd liepen dc drie mannen voor de grote kameel, waarop hun eigenaar gezeten was, door de stad cn verlieten deze door een der zware poorten. Angstig vroeg Eric zich af wat het lot van Winonah zou zyn. Hij had opgemerkt, dat twee rijkgcklede mannen haar wilden kopen.

Handel g : gulle hand

i'fii [irocout van lu'l jaui'^uiano ui, hi’lgwn / rniY - oiiuuiitL.

1'A‘ii i'oiaiiiKssit.' van ui m uil de liaiuii'l zal dl' LaKuiluevUe benaderen met een verzoek uin steun, terwijl het bekend as, dal door üe Lago Cjei'niiilo.veerdeii al een aetie op louw geiiet werd, onder leiüiiiK van de Heren Jaek V\ ervers, dr Kob 'l'url'boer en .Mr Stant'ord Caoeze. UaKelijks zal in de Arubaanse tiouraiil een lijst wortleii gepubliceerd van de bijdragen door handelaren, gestort... Staande de vergadering werd in minder dan Hen minuten tijd een bedrag van / 170t)Ü,-- bijeengebracht. Het voorbeeld van 1'alais Iloyal, welke 1'irnia reeds

HOUW MIJ. AHUUA C. Uolter II. Cottlried S. H. I,. -Madiiro & Sons Whitfield Neme (1 ijskastj

Geviaeht wordt nog op nadere berichten omtrent dediietiemogelijkheden van deze bedragen voor de belasting. Chccks dienen uitgeschreven te woi'den t.w.v. Bankrekening „AKHHN”.

Moord op Tanki Leenderi

Zaterdagavond is het nabü Tanki Leendert lijdens een drinkge-1 lach tol een gruwelijke mooi’d ge-] komen,. Kr ontstond tussen twee , mannen een twist over een vrouw,! welke ruzie zo hoog liet) dat het' lot een handgemeen kwam. Een der' mannen, M. Brete verliet het strijd! toneel om zich naar huis te begeven, maar de andere man Juan' Dijkhol' liep hem achteima, gewapend mol een houten pilaster van ' een balkon Onjteveer honderd nieter van het huis haalde Dijkiiof de gevluchte man in en gal' hem twee klappen op het hoofd, waardoor de schedel werd ingeslagen,'

IS.\.SAl TH.A! LBOND

J NEDEKLA.V!) |

D.' .Aruba Ba.sketbalbond heeft besloten om ten bate van voor het j Arubaanse Huliifunds aan Neder- ^ land IJonderdagavond a.s. een gro- , te basketbalavond te organiseren op de banen van de sportclub Ca- ! ribe. ;

(iespeeld zullen worden twee in- ! teresante wedstrijden waarvan het , basketbalminnend publiek, en dat , is heel .Aruba, genieten zal. j

De entree is gesteld op Fl. 1.-. j Om 7.:5<) uur namiddag zal ge- l spiekt worden een dameswedstrijd tussen de jiloegeti van Lago ' Meights en Victoria. Deze beide dame.sploegen die zeer goed aan elkaar gewaagd zijn zullen de lief- I h. bbei s doen genieten van hun ' faire spel. , !

Het slachtoffer zonk ineen en werd overgebraeht mfar het l.ago Hospitaal waar hi,i Maaiidagomrgen om.'d ri e!:.s 8 uur oi erleed. l>r. van der Hoeven van t'iiracao verrichtte sectie, waarna het lijk werd vrijgegeven.

De veehlpartij vond plaats op Zaterdagavond omstreeks liaU'tien; bij de rc.hcrche werd om half twaalf aamrifte gedaan en dank zy een intensief onderzoek had men de tol toen toe onbekende dader om half een ’s nachts te pakken. De man bekende al spoedig en werd

Om 8.:U) iiur zullen de oud rivalen R.C.A. en Caribe de strijd aanbinden. Wij kunnen onze lezers de verzekering geven dat deze wedstrijd vol spanning zal zijn. Komt allen deze wedstrijden zien. Gij geniet dan van het spel en heliiL Levens bijdragen tol het lenigen van de nood waarin hel Nederlandse Volk verkiert.

ïi!:T (tRGTE \'!50KI..\XDE.VAO ETB.A 1 ,T. 1U K .\001

Zo wij liebhcii vernomen zal het Internationale vier-lamlen voetballüurnooi iels groots worden. Venezuel'., Suriname, Brits Guyana en Aruba zullen om de eer van bet kamp'ioenschap kampen. Gezien do goede naam welke deze landen op sportgebied hebben, belooft het een pracht tournooi te worden. Van al-,

KK.VM’ GEDEEHTELIJK ONGECOKICiGEEKI)

(herstc'jicinle ilrulite op liet Keila.t.elir.utuor h, Uc oorzinU, dal ecu gcilci Itc vuil (Ic/c liraiil iiicl | wi itl ;',ei((rri ,cc;tl. AViJ blulen onze Ie.’,CIS bierMiur onze vcroiit.sehuliligingeii ic'l!.

I ___

Ie kanten woi dl er aan de vuorberi iilingeii gewerkt. Wij moeten er bij deze op wijzen dat reeds met de! voorverkoop der seriekaarten is be-1 gonnen. Deze zijn te verkrijgen bijl de Verzekeringsmaatschappij N. E. N. aan dc Wilhclminastraat tej ' Oranjestad, bij de Penningmeester | I van de A.V.H. de Heer Hector te| i Dakota; op Santa Cruz zijn dezej ' kaart enverkrijghaar bü de Santa ^ [ Cruz Bar en tc Sint Nicolaas bij j I de Suriname Club. j

I ZaAi rdagavond om half acht zul-! ^ len üe oiiemiig.scerenioinon een aan-! I vang nemen, waarna de eerste wed-' sti'ijü Siirinanie vs. Aruoa gespeeld , zal worden. Deze ontmoelmg zal gezien lie sterkte der ploegen iets | itewcliligs worden. Niemand zal de- ; ze strijd willen missen en daarom | voorziet LI tijdig van de toegangs-; ; kaarten, l^eods thans zün er een | groot gedeelte verkocht. Tracht ! nog heden Uw plaatskaarteii te ^ i verkrijgen om teleurstelling tc i voorkomen.

! tSASKETBALLWKDSTRlJDKN I TiMili wint van fzi Salie eii ' La Salie Boys winnen vau China I Gisteravond vonden op de banen ] \an de Tivoliclub twee basketbal} wedstrijden plaats. De eerste wed-: ! strijd welke gespeeld werd tussen !

■ L.S.B. en China werd na aardige ^ I strijd door de I.a Salie Boys ge-) ' wonnen met 27-1‘J. Het verloop van ; I deze ontmoeting wasals volgt. 1ste ,

ciuarler 6-4; 2de qnarter 10-11;! I cjuiirler 19-15 en het einde 27-19. ! . De Iloofdwidstrijd tussen La | • Salie en Tivoli wi-rd door het ster-' ^ kere Tivoiitoam met -10-20 gewon-! ! nen. Het \-erluop van deze wed-1

■ .-.irijd was. -l-S; 15-14; 23-21 en

door haar prettige, efficiënte manier van werken, maakte zij zich populair. De vele trouwe bezoekers van do Leeszaal zullen mevrouw Hulbers missen.

GEZAGHEBBER ■AlEI’ ZIEKTEVEULDF

Op medisch advies moet de Go•zugliebber ten minste vier weken rust liouden. De eerste dagen is aljsolute rust vourgeschreven en daarna moet de Gezaghebber het nog een drietal weken kalm aan doen.

Voor de duur van zijn ziekte wordt de taak van de Gezaghebber waargenomen door Gedeputeerde F. de P. Wever, die met ingang van 31 Jauari j.1. en voor de tijd, dat hij als gedeputeerde tijdens de verdere duur der zit tingsperiode van de huidige eiland- ~ raad optreedt, aangewezen werd als waarnemend Gezaghebber.

.S8-JAR1GE ONVERLAAT AANGEllflUDEN

Een acht en dertig jarige man werd aangehouden, nadat hij gepoogd had onzedelijke liaiuielingen te plegen met een elfjarig meisje. Het meisje wa.s te voet op weg naar school, toen zü door de onverlaat in de buurt van Dakota werd aangehouden en met een smoesje de mondi werd iiigelokt. Toen de man haar vastgreep begon het meisje te schreeuwen en beet hem in de hand. Ze wist zich los te rukken en holde weg. In de loop van de middag werd de man door de recherche aangehouden. '*

! DE TREKKING VAN OE ^ Aruba Juniors Loterij

8 zal plaais vinden op

S Zaterdag 7 Februari a.s. om 3.00 n.m. 8 in hei clubgebouw

8 aan de Venezuelastraai ie Oranjesiad.

{ Nog enkele loten verkrijgbaar bij 5 de heer Jacobus, Douane kantoor,

I Oranjestad

^ ingeleverde loten als verkocht worden || i beschouwd. i

AiKVRDUW HUSr.EBS NAM ÜNTSÏ..AG

Mevrouw Iliiibcrs lioeft per 1 Februari ontslag gevraagd en op de mc-ost eervolle wijze gekregen, uit do dienst van de Openbare Leeszaal. Ruim vier jaar was zij werkzaam in onze bibliotheek en

HET BESTUUR S _

, r rg Pil», ^ r sy ^ ^

perde lempu

DRONKEN ZEEULAN HAD GELUK

Een dronken zeerjan verloor een portemonnaie met 700 dollar inhoud. Wonder boven wonder kreeg de man zijn geld terug, doordat er een eerlijke vinder ten tonele verscheen...

Un Boleiin di e Cciziision pca yuda

esnan cu a sulri tantu na Hulanda

Necesidad ta grandi

ilesa.slreiiaii nalural ili mas grandi •di SU histoi’ia. Gninparti di c pais a worde destrui, ma.s cu niil homber mulle y niueha a muri tli un nianc

DIEZ KIL SIN CAS

Algun diez niil bende ta sin ca.s y naii a perde tur loke iian tabatin (ion ninndu. No tin luga pa yuda tur c hendenan cy awor unbez y sin suficiente panja di bisti, cuminda y protcccion pa nan curpa nan ta hinca awor den edificio di eniergOMcia, cu nn ta duna ningun protcccion contra e tenipu di winter CU ta friu manera ijs, teinpe.stad la supla y liuincdad ta rond (li nan, tiran pida di tera a de.sparecc y camiiida algun dia pasa tabatin liaciiTida florreeientc awor tur ta tapa bao di laman cruel.

Danjo CU pueblo a siifri ta monta na algun cien niilinn di florin. Pueblo hulandes n worde golpia masha duru pa e jierdida aki.

Ta un graii consuele cu e promo reacciori na Ariilia tabata. AKI NOS MESTER MAN DA YUDANZ.A. Ya diailuiningu mainta Gezaghebber y niienitrronan di Con.selio di Gohieriio a tiinia iniciativa pa I.'inta un comision di ayiido. Prcsidonl di o conii.sion ta Sciijor rfczaghebber.

ra tristu y ainda tin hopi niiles na peligro di nan bida, .Awa a subi a.sina lila; y iruinilacionnan tabata asina tcribel, cu c licndcnan mc.sler a subi don pain i)a salba nan bida. Ki sortu di espcetacuio nies

; Tin mester di masha hopi placa, |hopi nns, y e accion aki lo mester 'diira basta tempu. Aruba auto tin un bon nomber, cu ora ta nccesario e sa di yuda otro heiide den ne'cesidad y peligro. Auto tur difeIrencia di opinion ta worde poni un baiida, auto tur habitantenan di '

(er tabatin den tal casonan noa no por dunn de.iCi’ipeion. E.sta un kibramentii ili eurazon me.ster taba'ta pa mayornan mira nan jiunan hoga clilanti di nan cara sin cu tin un posil)ilidad di salba nan.

no.s isla tin un solo proposito csta di yuda csnan cu ta sufriendo.

Tur rcgalo ta bonbini, grandi y chikitu. Tur hende mester yuda pa no.s yoga na un ayudo grandioso, impresionante cu Aruba ta duna na Hulanda cu tantu a sufri di naturaleza.

ARÏÏBA TA YUDA HULANDA

I Laga ningun bende keda atras pero yuda, yuda

j Pa cuiniirza tur hende mester .sa- ; IX) BINI PRENCHI PA PLAK ka nan portmoni. i NA BO AUTO, Siman cu ta bini

Nos p.)r yuda e bon proposicion; ' ningun auto mester core sin un di dcpositaiKlo piaka na ciienta di :« --Xicker” nan riba nan windlARHEN (Aruba helpt Nederland) |s!iiold. Hopi damao y caballoros lo ! na un di c banconan na Aruba. No ’ tw™ na .skinanan di ca.va y otro luitin ningun gasfu - banconan ta tu- | straCegico y no kere cu bo por

ma tur gastu pa nan cuenta, ! ‘-'f' emmpva un sticker di

I .... , , f. 2.r)0. .Si bo ta hanja c stickornan

I Lo bini dia cu nan ta bende fo- bunita. anto no pone nan so

nela. Dia.sahra y Diadumingu sen- 1 ^ «ino na

joritanan genlil lo pasa rond fur ' oi,.„ bontana di glas, T,ibrcmcn

caminila en bleki ili idaca y nan lo F ^ ,,,

bende fmieta. cu smta dl oranje. E „„ ..^cng

dianan ey tur hende lo bisti oran- ; ponroso den cu

je. y CU een, dopchi, dieziil.'iea, :florin, fnerte. y luusta papel di mil | ‘ '

florin nn montnnte grandi por vvor- j Lo bini bandera pa auto - E«ey lo hira UI) bista gi-acioso. Tur ail

jjor worde rcunl,

tonan dorna cu un bandera di honor, y corda pone pór lo menos dos riba cada bumper. Nan lo costa solamente un florin pa un.

TIVOLI lo habri su portanan y Diasabra anochi tur hende por bal balia riba e cancha di tennis. Lo bira un fiesta fantastico y no ta necesario pa hende ta miembro di Tivoli pa drenta bai balia. TUR 1 HENDE TA BONBINI. Lo tin un banda di primera clase, lo tin recresco na galon y kasta lo tin un gran loteria cu bon prijs. Unico cos cu bo mester trece ta bo portmoni y pasa pret.

SPORT lo no worde lubida. Diarazon r.nochi lo tin un wega di basketball na Sportclub Caribe. Dos team di senjorita lo hunga pa siet’or y mei y och’or y mei e rivalnan CARIBE y RCA lo competi cu otro. B: 1 mira e weganan sin falta. E senjeritanan ta hunga balente bon y kiko ta miho pa haci diabierna anoehi cu di bai mira un grupo di senjorita bunita tuma parti na wega dl basketball.

LO CIRCULA LISTANAN PA HENDE FIRMA NAN PROMESA Dl DUNA TANTU PLACA y tur hende lo desea di mira nan nomber riba c listanan ey, Palais Royal a cuminza cu un regalo di MIL FLORIN. Philips a regalá un combinacion di radio y fonograf. Damesclub a duna f. 400.—. Maestronan y macstranan di scool lo dunn un anja largu 1 pet. di nan sueldo. Empleadonan di Arubaanse Courant, Aruba Boekhandel y Aruba Drukkerij a priminti di duna tres luna largu 1 pet. di nan sueldo. Un coleccion di placa na General Printing Co. a resulta na un total di f. G7.B0, y asina nos fa mira cu di tur banda regalonan chikitu y grandi ta lora drenta.

Voor Electrische MaieTiaien Filtings en apparaten naar

C. L. JULIAO

Hendriksiraat. Oranjesiad.

Cumpra discos PADU y yuda cultiva

MUZIEK ARUBANO j apoya

TURTSMO NA ARUBA 24 selecclon nobo pa anja

UNDERWOOD

TYPEWRITERS

Marchena Moron and Cemp. PALAIS ROYAL, ARUBA

g„A(lmiral

Aruba Mercantile Co.

PHONE 1544

K .|oonstra

ELECTRISCHE LEIDINGEN Dakota Tel. 1575

Aruba helpt Nederland

Morgen, Donderdagavond in de TIVOLI CLUB

Canasta-Drive

Entree / 2.50 per persoon, iedereen die Cana.stn kan spelen is welkom. Opbrengst, ten bate voor de Hulpfonds Nederland.

Openbare Vergadering

van de Eilandsraad,

belegd voor

Vrijdag 6 Februari 1953,

des avonds 8 uur, ten verzoeke van de leden C. A. EMAN, D. B. ODUBER en R. van HOORN Ier behandeling van het navolgende agendapunt:

„Bijdrage van het Eilandgebied Aruba als financiële hulp aan de door overstroming geteisterde streken in het Moeder

Oranjestad, 2 Februari 1963. De Voorzitter,

Aankondiging

VERKOOP Bil EXECUTIf,

welke zal wordeji gehouden op Dinsdag de tiende Februari 1900 drie en veertig des voormiddags te tien uur, ten laste van

FRANCISCO POLANO CURIEL wonende te Savaneta 123B, van de door ondergetekende deurwaarder der belastingen bij proces verbaal van beslaglegging dd. 6 Januari 1900 drie en vijftig in beslag genomen roerende goederen, t.w. Manufacturen, pronkstukken, schilderijen, glas- en aardewerk, gramofoonplaten, enz., in het pand gelegen aan de B. v.d. Veen Zeppenfeldtstraat No. 70 te Sint Nicolaas in het vierde district op Aruba. De verkoop geschiedt tegen contante betaling.

De deurwaarder der belastingen, w.g. Ray. Koolman.

de toestand gade. Weer wa.s he. omvang in. Alleen zij vermeld, dat Italië arriveerden vier vliegtuigen, weinig gas of electrlciloit. Dc voed- Ec

heg»! vloed en er bv -tond ernstig Z.II. do Paua aan do Nunciatuur die gaan helpen bij het opsporen soltoestand i.s echter gunstig door ^tad,

gevaar voor uunwakkerende wind. van Parijs opdroeg om zich in Bel- van slachtoffers. grote eigen voorraden. ; (

Later op de avond bleek, geluk- gic en Nederland te overtuigen hoa .. n-nnv.iii mnn-f w 'vecr

kig de ang.,t groter dan nodig ivas, de H. Stoel verdere hulp kan ver- ringswerk gedeeltelijk wordeï ge!

want otscliooii de wind bleet toe- lenen. water Kfn<iur in i i . • i Zt- Rcr.ai

oord-Frankr

I It'gd. Sinds Maandagmorgen wordt'

j liet kantoor in Haarlem over- T}

I stroomd mot telogramnien uit alle' rrogramnia van

nemen, bedacht de natuur zich en nam dc wind later in kracht af.

Toch was: de,toestand on üocree nog zo dreigend, dat vanmorgen om acht uur Ncd. tyd de algehele evacuatie van het eiland moest worden bevolen.

Aantal doden stygt

Het totale dodental in Neder- | land, dat omstreeks middernacht bekend is gemaakt, bedraagt 1278. Hedenmorgen meldde de burgemeester van Bniiaisse, dat het vermoedelijk totilc dodental in zyn gemeente driehonderd zal zyn, waarvan 200 al in het officiële cijfer zijn begrepen, hetgeen dus. met honderd zal moeten worden vermeerderd.

„ TT . V Zoals cemold moest het opspo

i H. Stoel verdere hulp kan ver- **«”“*«« ringswerk gedeeltelijk worden ge- onmdidellijl

staakt In de loep van do nacht,'

In Amerika en Australië heerst In Z!crili/ee zUn gehele huizen- maar bij het krieken van de dag dichten,

een grote drang om Nederlandss bloldisn weggevaagd. De bevol- is het geholo reddingsapparaat

Twee (!<)(1 -n in U'illonislud delen van dc wereld met het ver- ^

zoek films van hetgeen zich in No- ll6i

Een gat in de dijk bij Willem- derland afspeelt te .sturen. Da stad, waar Zondag de vooraam- films worden than.s per vliegtuig > CIAHJ

ste dijktloorbraak was. is thans naar alle kanten vei-zondcn. UiKOTE CANA.'

weer gedicht. Vrijwilliger.s zin Generaal Ridgway is onderweg daarop onmdidellijk aan de gang om zich op do hoogte te stellen van tllAIB C’.VRIBE, gegaan om vijf andere gaten in dc nood. , incswedstrijd lii

heden;

IVüL! CIAIJ

KOTE CANA.STA OM)

gemeenten te adopteren. Uit 1 king heeft zich verzameld in do weer i

A. R. H. E. N. draait op volle toeren

voor Nederlandse geiroffenen stromen binnen

I Deze dijken, hoewel zwaar bej schadigd, houden zich overigens 'goed Minister Algera bezocht de

KERDIENSTEN EX BIDSTONDEN

hoorde tot zijn vreugde hulpverlening aan de

, van de burgemeester, dat in Wil- \ an de .stor jlemstad slechts twee doden zijn te niaakt bek betreuren. Dc omgeving staat ove.” ' MORGEN ( grote oppervlakten geheel blank, Requiem-Mi maar de panvoc" van brood on an- slachtofl ,dero levensmiddelen i.s thans, hoe- R- '

|Wol geïmproviseerd, aanzienlijk i verbeterd. ,

\an de .stormramp in Nederland maakt bekend, dat MAANDAG- *'• MORGEN om 7 unr een Plechtige p Requiem-Mis wordt gehouden voor de slachtoffers in dc R. K. Kerk van de H. St. Franciscus, Oranje- **

ilAIB C’ARIBE, om lialt luhl Uaiicswedstrüil Basketball .

tilhuri s. Victoria en ont half negen liecn; R.r.A.—Catil-e. Er zijn vier irjjzeii en ficl vttor tle (wee beste pelers van elk heren team en Iw oor de beste dames. Zoals geiield komt er een STEEECAM) n veie andere altiacties. Entree: 1.1.—, kinderen 11. 0.."0.

Wild. Geiaghebber installeerde Bestuur van Steuncomité

I Commissie voor' inzameling laItens etc.: mevn Aiida Lainne, I voorzitster, Jan Sieenliuysen, mevr, GotfrJed Croes, mevr. Marg.) Eman, Mevr. !n 't Veld.

meerderd. ; Direct na ontvangst van de eer- Whitficld, voorzitter, leden: H.

Engeland getroffen ^ berichten over de ramp welke; Stccnhuyzen, sccr. en W. Trinler, Nu zijn wij allen één :

/ Nederland trof. stond het bij alle j penningmeester. De installatie van de verschillen-|

Niet gespaard door de storm , ingezetenen van Aruba als een j ■ commi-ssies .vormde in feite

werden Noord-Frankrijk en Zuid- paal boven water, dat Aruba een, Propaganda-commissie: G, Scha-' fni-mnlitpi) pp '

Oost Engeland. Hier gierde de liiilpactie zou ondernemen. - Zo, K®-"' voorzitter, leden; G. J. Sehou- intussen al op volle toeren storm met enorme kracht en wer- grote spontaniteit was er, dat W. J. 'Vesteri-^J. D. J. do ' draaide. De voorzitters konden dan den nieuwe gaten in dyken en zee- , overal tegelijk plannen werden be-' Goedhoop. W. Huetmek, tijdens deze eerste officiële

weringen geslagen. jraamd. Het Ecr;tu-ursccl!ege van ! ^- Nahar, A. G. Rijsdyk. | vergadering reeds verslag uitbren

Men vreest dat in de ondergelo- ^ Aruba onder voorzitterschap van 1 . , | gen van hetgeen verricht werd on

pen boerderijen in Nederland nog , Gezaghebber mr L. C. Kwartsz,! onderwijs: A. van der , bleek hoe nauwkeurig de

honderden deden gevonden zullen , kwam reeds Zondag bijeen, waar-{ *®^®“ ^•■aus-, voorzitter de gezindheid van de

worden. Vele boeren verloren hun , door het mogelijk was in de loop ' *''*'®i’® Directeur, Moeder VI- j Arubaanse bevolking had geken

gehele veestapel. Ondanks de cha- van Maandag een voorlopig comi-1**• | schetst, toen hij in een korte rede

os is men aüerwege bezig ’t zwaar té van actie in het leven te roe- „ ‘iwaarmee hy zyn benoeming aangehavende gebied te herstellen. pen. Dit comité verichtte voorbe- Comité straatcollectcn: A. Vee- .vaardde, vertelde, dat hem van alle

„ , , , rcidend werk cn Woensdagmiddag *®^®“ “ovr. j kanten en doormensen uit alle la

„ . door de v/ad. Gezaghebber, de Henriquez, Chris Zwengel, Igen der bevolking de verzekering

Het 18 ónmogelijk een samenvat- j p | mevr. Zrvengel en mevr. Gordyn. |was gegeven:

I tieve commissie worden geïnstal- i i,- ■

U C i D i Deze commissie werd als' Lago concessie: dr -««kter, hier geldt geen poli

n L L r ! i volgt samen-este’d ! Tnrfbcer, Benlinck, vicc voor- ! S®®“ sy“Pathie of antipathie,

! zitter, Stanford Croese, Kriek * ®" Seldt slechts:

A WIE zich ook maar een mo-' Ere-voorzitter: Gezaghebber van (propaganda). Gravendijk (finan-' hfipen”.

ment poogt in te denken Iioo troos-1 •«r E. C. Rwartsz, voorzii-! ciën). Muller (algemene zaken). I

Jlet iedere beschikbare camera heeft Polygoon-Profilti de ramp op duizenden meters film vastgo |

dt gehouden voor loopl goe. . maar

n de R. K. Kerk " 'cA oend;. kaar'cn aan

mciscus. Oranje- vorkn.jgbaar. De per

tecte organisatie was mrgelijk, dank zij dc roja’.e geste van de ;tantse Gemeente die de heer J. Boom gi-,leren en indagavond om 7 vandaag zo ruim gelegenheid gaf ;t worden gehou- zijn werktijd hiervoor te geh-uiken.

van Aruba zal Zondagavond om 7 vandaag zo ruim gek imr een kerkdienst worden gehou- zijn werktijd hiervoor 1 den, waarin een speciale voorbede wordt gedaan voor de getroffenen.

wordt aan de uitgang

In deze protestantse dienst CQlIccte gehouden.

gehavende gebied te herstellen. |] Spontane hulp]J

HELP!

A WIE zich ook maar een moment poogt in te denken boe troos

I „Dokter, hier geldt geen polij tiek, geen sympathie of antipathie.

teolos de toestand in Nederland dr J. R. Arends, ondervooris en daarna om zich heen kykt|^iR®i': ‘ïr «I- Cduber, 1ste sccretanaar eigen gezonde, onbezorgde lïe keer Jes van der Schoot, kinderen, naar de wclbeladen ta-j3de secretaris: dc heer M. S. Kulfel, naar onze lachende tropenzon,' P®ri» 1ste penningmeester: de heer die kan niet anders doen dan hetjW, Trinler, 2de penningmeester: vaste besluit nemen om tot de dc heer H. G. Henriquez, commislaatste cent te helpen. saris.sen: mevr. AMda Lampe, ka

DOE MEE aan ELKE actie, die Pilein J. Dourlein, dc heer J. Werwordt ondernomen, Geef ALLES vers, dr W. lï. dc la Fuente, d-c wat ge enigszins kunt missen. Rccr Cbr. Scliwengle.

®r verschillende!

MEER. De nood IS groot, er moeten ^13

levens gered worden, een straaltje !

van ons geluk moet kunnen door- Werkcomité: H. A. Kemmink, dringen tot in het nu zo barre Ne-1 voorzEtcr, leden E. Pclrona, mevr.

WEERBERICHT LV NEDERLAND

Het weerbericht \ïin hedenmorgen:

Weersverwachting, geldig tot Donderdagavond: Lichtolyk bewolh!; met enige hagel- of sneeuwbuien. Tijdclijk afnemende wind uit het Noordoosten. Dezelfde of lagere temperatuur.

derland.

Onafgebroken

Alida Lampe, mevr. L. Lopez Hen- j tele- rlquez, dr Rob Turfboer, Daniël

(Vervolg op pag. 4)

Indonesië stak vriendschapshand uit

Het eerstvolgende vliegtuig uit Een toestel uit Soerabaja voerIndonesië naar Nederland zal in dc anderhalve ton goederen aan. totaal voor meer dan vier en een Deze werden oningepakt op het halve ton aan goederen meenemen. ' vrachtkantcor aangelovcrd. Peronder anderen wollen dekens en sonccl van de KLM cn van de Inhanddoeken. Een deel van de zit- donesischo Luchtvaartmaatschapplaatsen uit de Skymaster, die uit pij zorgde voor zo snel mogelijke Australië terugkesrt, is wegge- | verpakking cn lading, zodat het nomen en op het vliegveld van Dja- , toestel binnen enkele uren gereed karta werd ook in dit toestel 3,5 was. ton aan goederen ingeladen. 1

1 EERSTE FOTO’S lIJT DORDREf'ilT

DEZE 1'OTO WERD ZONDAGDIIDD/VG gcma.'ikt, nog voor dc ioverstromingen een hoogtepunt hadden bereikt. Er werd koort.si achtig gewerkt het wassende water te keren. Dc Noodtoestand ■ v.-as toon reeds afgekondigd.

offervaardigheid!

'rlquez, dr Rob Turfboer, Daniël j I

grammen ons redactiekantoor bin-' Odufcer, G. Goliagen, A. van der |I|T vI IIITCM^

ncn. j Keyt, G. J. Schouten, M. Kuiperi, B V^l

Er zijn te veel berichten, era ze J. van der Schoot. nC P A

alle te Kunnen ptolsM. Ze 1,0-1 Comité voor ambtenaren, M. ^

men ec er po o,ze.(e neer. ^ guipp., voorzitter, leden; P. van Hel ComiUt ADHPltl zIaaP aa J • J

noodt, zo oneindig groot... 1 der Wey, H. A. KetnmInK, S. Dirk- 1 . ®* VOIH tè ARHEN doel een dringend

Al, ge eest, dat reddingspioe-, „ Bon.;l»efoep Op allen, die geld willen geven hun

gen vertelden van een baby, waar- 'lj -i. wriiissii geveng nun

van de moeder bevallen Avas op een j b6dragen uitsiuitend te slorten op do rcke

natte, kille zolder, enkele decime- Comité voor do handel: C. nlnfl^n waIIca Al IC BI A ATCr I I rixr Baai tere boven het klotsende, kolken- ™ r I dCLrjl\C BAN

de, ijskoude water; als ge weet dat-=- ;KtN geopcnd Werden op naam ARHEN.

de vrouw werd bijgestaan door

haar man en twee andere kinderen BekendmakinO COmmissieleden WOrden OVerstrOOmd

en dat de vader een emmer buiten -bo* m'I* • • a i ww...*.

het zolderraam mce.^t houden om RcafirinQSfaad giften en een juiste administratie is op

voor de moeder vers regenwater, ^ deZC Wijze niet te VOeren.

dat In stromen naar beneden viel, WILLEMSTAD. - De Regerings

op te vangen... dan Is het zeker raad der Nederlandse Antillen GELDELIJKE GIFTEN UITCI I IITCNn DB niet nodig U meer berichlen door ma.akt hot navolgende bekend: nCDAMITCM UI IÖLUII CIMÜ UK

te geven. Dan is het ook zeker niet „Dc regeringsraad heeft van de BMNIxtN . . .

nodig een beroep te doen op Uw algemeen vertegenwoordiger der w II »

■" Ncderaindsc Antillen te Den Haag Voor alle flnanclele Icwestles weiide men

^ de pennlngme«.)er

hier tc lande met familie in het van het comitè. Voor alle andere inlichtingen

getci.sterde gebied in Nederland, #|a 11««^ I uan ^

die nog geen berichten over deze __ Oer bchOOtp SeCretaris.

Comité voor ambtenaren: M.! Kuipcri voorzitter, leden: P. van j der Wey, H. A. Kemmink, S. Dirk-1

Comité voor do handel: C.

Bekendmaking

Regeringsraad

j SHELL GEEFT ' HALF zMlLLIOEN

Ncderalndsc Antillen te Den Haag

I familieleden hebben ontvangen. : Degenen, die in vorenbedoelde om- I standigheden verkeren, geiieven dit j I op tc geven aan do Recrctarls van do Regeringsraad, waarna hulp zal I worden geboden teneinde dc nodlI gc inlichtingen tc verkrygen” ('V.

' g .) Dc voorzitter van de Rege[ ringsraad dr M .F. da Costa Oo• mez.

fr ALY

ISOEKT TROOST PRINS KllAN ziet er niet al te treuiTy uit op deze foto, welke gemaaktf werd in een Pargse nachtclub, kort nadat in Reno de i^ciieidingi tussen hem en Hitu werd uitgesproken.

tclijkc en Europese lenzen voer liol luietreven van zuiver-nalionaliüliselie Duitse doeleinden, reeds eerder gesignaleerd. Er zyn dan verder jongeren, middenstanders,

I kleine ondernemers en ialollectiielen, die luin beslaansmogeiykheid zagen verdwynen, en voor wie het leven in kampen zwaar zal zijn. In Oost-Duitsland zyn ten slotte vele iniddenboeren (niet meer dan 20 ha grond), dio al.s ,,koelaki” o|) de lyst staan om te w'orden gelikwideerd. Op 21 Januari vluchtten 400 van zulke boeren tegeiyk naar W.Berlijn. Voor de laatste twee categorieën zou emigratie een uitkomst zün, terwijl voor niet-comnuinislische, geschoolde arbeiders misschien wat eerder werk is te vinden. Allen blijven evenw'el zowel j een economisch als een politiek j probleem vormen. Een deel van

Vluchtelingen

BEVANGEN DOOR DE NIHE

kuni U dikwijls in de kranten Itxen. En dat is ook niet te verwonderen. Vraagt U eens inlichtingen over een

VLl'CllTELINGEN stromen West-Derlijn binnen en het is moeilijk liun aantal te schatten. Vol- ' gens de regering te llonn hebben ' in de járen IU5Ü, 1951 en 1952 te- ^ zamen -130.000 refugiés het VVes- ' telijk geliied bereikt. Dit jaar ko-' men er gemiddeld per dag veel [ meer aan en daar de zonegrenz'Mi hermetisch zijn gesloten, concen- , ireert zich de toevloed op de sec-1 lor Wost-Uerlijn. Ten slotte ecdi'et ^ moet de reinibliek van Bonn de ,,immigranten" opnemen, zonder dat zij reeds een voldoende oplossing hooft gevonden voor de vestiging van alle vluchtelingen, die uit de verloren Üostelijko (thans Poülse) gebieden en uit SudetenDuitsalnd naar het Westen kwamen. Do hoge commissaris van de V.N, voor vluchtelingen,onze landgenoot Van Heuven-Goedhart, beschikt over onvoldoende fondsen en moet zijn aandacht wjjden aan refugiés uit vele andere landen: Oostenrijk, Triest, Griekenland, enz. De Eordstiehting zal in totaal met 2.900.000 dollar büspringeu en ook een Qnackcr.s-comité zal do beschikbare gelden vermcordereii, maar de projecten welke de V.N. financieren, zijn gericht oj) het economisch zelfstandig r . n van vluchtelingen, hun ve. ■ emigratie, voorziening mei .-.ktuigen, enz. Voor Wc:;t-b'jrlijn, Bonn en de drie Westelijke ,.bezetters" brengt de vluchtelingenstroom zware financiële consequenties mee, nog afgezien van de moeilijkheid. deze Oost-Duitsers van woningen en arbeidsgelegenheid to voorzien, het te doen assimileren en eventueel te herscholen. Dit vraagstuk raakt het hele Westen.

vertegenwoordigers van die commissie uitgenodigd naar Londen to 1 komen, waar regelingen voor lien j waren getroffen om de betrokken Britse functionarisaen vragen te stellen”.

I.uitenant Giskes zegt lu zijn boek, dat do Britten eerst achter liet bedrog kwamen, toen twee agenten Londen wisten te bereiken.

„London calling North Pole" is * de Engelse vertaling van de Ne-1 derlundse uitgave var< „Abwehr i 31”, dat twee á drie jaar geleden ] ■by de „Bezige By" met e«*i) na-j ' woord van Lauwers is versche- j nen.

j Zoals men zich zal herinneren was Lauwers als geheim agent van het bureau bijzondere opdrachten door de Duitsers gearresteerd. Deze dwongen hem gedurende lange tyd een radioverbinding met de Engelse geheime dienst te onderhouden, met de opzet geheime boodschappen in banden te krijgen.

Elke agent had een zogenaamde seeurity-check, een teken, dat zy na eventuele gevangennendng onopvallend in hun telegrammen moesten verwerken, voor het geval zij onder dwang radiocontact met Engeland moesten zoeken.

Ook Lauwers verwerkte zyn teken eerst onopvallend in de teledie de Duitsers hem

BILL ANDERSON, zoon van de bekende Amerikaanse radio- en televisie-komiek Eddie Anderson, kreeg een contract als beroepsvoetballer. Dank zy de populariteit van zyn vader, trok het team, waarin hy ging spelen, direct veel meer belangstelling. Hier vader en zoon op weg naar het voetbalstadion,

Zij opende haa •; ■, haalde er een grote siga. rettenkokcr uil en stak een ■, t op. I’ine gaf haar vuur, lende dingen gebeurd, die ei „ wezen, dat Laura F'remont meer man was dan vrouw.

Haar moeder gaf me eigenlijk de eerste aanwijzingen. Het feit dat Laura al haar foto's vernietigde voordat zy haar ouderiyke woning verliet, was de eerste aanwyzing; hel aannemen van een andere nnam en het samenvvonen met Ellen Fiircell de tweede. Mi.sschien zou zy er dc eerste tyd nog niet toe gekomen zyn om zich voor een man uit te geven, als dat geval met Ellen Purcell haar niet gedwongen had te vluchten. De angst voor de politie dreef haar over de grens."

Eve Griswold tikte was as van haar sigaret cn keek langs Pine heen naar buiten. Er was een peinzende uitdrukking in haar ogen,

„Ik zou je toch één ding willen zeggen," emrkte zj) op. «.Ik

had er geen idee van dat, Stuart VVhitney Laura Fremont was. cn ook niet dat hij een vrouw was. Een paar maan

den voordat ik met Larry trouwde, ontmoette ik Stuart In een bar. Hij kwam me wel een beetje bekend voor, maar ik dacht, toch geen moment aan een meisje, dat ik lange tyd geleden waarop zij de koker weer in de tas liet glyden, die zy liet openstaan.

Lange tijd zaten die twee elkaar daar over het bureau aan te kyken zonder iets te zeggen. Eindelijk waagde zy dc sprong en zei:

„Ik zou graag de reden w'illen welen."

„Dat dacht ik wel,” antwoordde Fine. Hy nam de brief, die hy pas had geschreven, van zyn bureau, vouwde hem open en hield haar die voor, terwyi hy zyn elleboog op zyn bureau liet rusten.

Zij had lange tyd nodig o mde brief te lezen, al besloeg die maar twaalf regels. Zij vouwde de brief op en schoof hem over het vloeiblad in Pine’s richting.

„Dus je wist al die tyd, dat ik Grace Rehak was?” vroeg zy.

„Dat kon niet anders. Net zoals Hhitney Laura Fremont moest zijn. Alles wees er op. Er waren vroeger al verschillende dingen gebeurd, die er op wezen, dat Laura Fremont meer man was dan vrouw.

Haar moeder gaf me eigenlijk de eerste aanwijzingen. Het feit dat Laura al haar foto’s cvrnietigde voordat zij haar ouderlijke woning verliet, w'as de eerste aanwijzing; het aannemen van een andere naam en het samenwonen met Ellen

Purcell de tweede. Misschien zou zij er de eerste tijd nog niet toe gekomen zyn om zich voor een man uit te geven, als dat geval met Ellen Purcell haar niet gedwongen had te vluchten. De angst voor de politie dreef haar over de grens." .

Eve Griswold tikte wat as van haar sigaret en keek langs Pine heen naar buiten. Er was een peinzende uitdrukking in haar ogen.

„Ik zou je toch een ding wilélen zeggen," merkte zy op. „Ik had er geen idee van, dat Stuart Whitney Laura Fremont was. en ook niet dat hij een vrouw w'as. Een paar maan

den voordat ik met Larry trouwde, ontmoette ik Stuart in een bar. Hy kwam me wel een beetje bekend voor, maar ik dacht toch geen moment aan een meisje, dat ik lange tyd geleden oppervlakkig gekend had. Pas toen ik getrouwd was, liet hif doorschemreen, dat hy wist was ik vroeger in Lincoln geweest was.

zy streek een plooi uit haar rokje en verzamelde haar gedachten. In de verte klonk de sirene van een sleepboot cn het geluid ging verloren in het drukke stadsrumoer.

„Ik gaf hem geld...” ging zy verder. „Er was geen sprake van chantage.Leningen, die nooit terugbetaald werden. Toen waarschuwde Bertha Lund my dat Jij naar me aan het zoeken was. Ik heb contact met haar gehouden voor myn vader."

Het duurde een volle minuut voordat zij verder ging.

„Ik sprak er met Stuart over en hy zei me, dat Ik me niet ongerust behoefde te maken; dat hy alles welzou regelen Hwr floret wit opgtbrênd en «y greep neer haar taf

voor een andere. Pine streek nog een lucifer voor haar aan.

„Nu ia alles voorbij,” besloot zy. „Voor U een normaal, alledaag.s stuk werk natuurlijk. Do Fremonts krygen je brief, waarin je hen vertelt, dat hun dochter acht maanden geleden bii een hotelbrand om het leven is gekomen, zonder dat men heeft kunnen vaststellen wie zy was. Dat zal hen even pyn doen, maar lang niet zoveel pyn als de gruwelyke waarheid. Toch begrijp ik nog altyd niet, waarom je de feiten gisteren zo hebt verdraaid om mijn figuur te redden. Heus Paul, dat begrijp ik niet."

„Daar moet je ook maar niet te veel over piekeren,” zei Pine. „Misschien geloofde ik je wel, toen je me vertelde, dat je van je man hield... en ook van hem zou houden als hy geen geld had. Misschien dacht ik wel dat het tUd ging worden, dat Susan Griswold afzag van haar pogingen om jouw leven ondraaglijk te maken. Misschien dacht ik ook wel, dat ik neit, het recht had om Lawrence Griswold het bewys te leveren, dat zijn engel maar een koperen stralenkrans heeft. Of misschien ben ik maar een doodgewone sufferd, die ook eens geprobeerd heeft het leven van andere mensen in zyn handen te nemen en te richten.”

Hierna bleef zij niet lang meer. Pine bleef in zUn armstoel een sigaret zitten voken. Hij stond eindelijk op en keek door zijn venster neer op de Jackson Boulevard, waar de kleine nietige men.sjca zich voorthaaatten, enkel en «Heen omdat iedereen tegenwoordig haast heeft.

EINDE

Wie leest, baai zijn geest

Het Boek van Vandaag

Voedselschaarste in Tsjecho-Slowakije

WENl]N. -• In te Wenen ontvangen bladen uit Töjecho-Slowakye woidt woor veel aandacht gewijd aan de voedaelschaarsto in dat land.

Vülgena een Tsjechiache krant is iti de eerste tien dagen van dit Jaar in Slowakije slechts G7 procent van de benodigde melk afgc

' 74,2 procent.

' liet tekort wordt door het blad geweten aan „de meedoogenloze sabotage van de dorpsryken”.

Het te Brno verschonende blad „Tovnost” klaagt over grote tekorten by de voedselvoorziening aldaar, zowel naar hoeveelheid als naar kwaliteit. Vele verbruiksgoo

leverd. Voor Bohemen en Moravie j deren zyn volkomen onhoudbaar, bedroegen deze cyfers resp. 73,2 en 1

Na de terechtstelling van Bentley

LONDEN. — William Bentley, i gebruiken, Craig, die volgens de de vader van de 19-jarige Derek [ Engelse wet wegens zyn leeftyd

Bentley, die Woensdag werd terechtgesteld wegens moord, heeft medegedeeld, dat hy zal pogen de zaak van zyn zoon door het Hogerhuis te laten behandelen. Het Hogerhuis is het hoogste Hof van Appèl in Engeland.

„Myn zoon is dood", zo zeide Bentley’s vader, „maar ik wil bewyzen dat hij geen moordenaar was. Het is vreemd, dat de Engelse wet zou toestaan dat mijn zoon j ter dood gebracht werd, terwijl de-! LONDEN.

niet ter dood veroordeeld kon worden, heeft gevangenisstraf vjbor onbepaalde tyd gekregen.

1 bruch nün autobiografie „Das war j mein ieben", die stellig tot de ; Eh.N CIIIKURG i indrukwekkende en boeiende

j A.\N HET WOORD ; geschriften in zyn soort behoort.

I Kort voor zyn dood voltooide de in! ?=ozeer vanwege de persoon1951 op 76 jarige leeftyd overle -1 •tJkheid van de .schryver, al zal wel 1 den chirurg Ferdinand Sauer- 1 '‘‘vniand zich aan de charme van 1 I deze O]) hoge leeftyd nog zo leven

; dige auteur kunnen onttrekken, i maar wel in hoofdzaak dank zy het , beroep, dat hy op zuik een schitte. 1 . G. wonende te Bubali ver- wyze vervulde,

zocht politie-assistentie aangezien Ferdinand Sauerbruch wa.s een ^een manspersoon haar woning wil- der grootste en meest oorspronke|de binnendringen. Door de politie lyke figuren, die de chirurgie in werd een onderzoek ingesteld.

; Ferdliiund Sauerbruch,

Van de Politie

IN AMERIKA ging een storm van verontwaardiging op, toen bekend word dat hte departement van buitenlandse zaken een gebouw gekocht had in een achterbuurt van Murseille. Het. was de bedo-oiing er een Amerikaans consulaat te vestigen en dan nog wel in een buurt die voor Amerikaanse militairen al lang „out of bounds” was verklaard. De koop w’erd overhaast ongedaan gemaakt. - Deze blunder kostte de Amerikaanse belastingbetalers 80.000 dollar.

Engeland bezorgd over Eisenhower*s plannen

Britten hebben , zevende vloot heeft evenwel nog gene, die het schot afyuurdo, zal, hun bezorgdheid geuit over de ver- [geen nieuwe instructies gekregen, blyven leven”. De familie Bentley, klaringen van Eisenhower. Minis- zo werd medegedeeld door de persheeft Woensdag vele telegrammen! ter Eden zal vandaag een volledige chef van Eisenhower Hagertey. , van medeleven ontvangen. | verklaring afleggen in het Lager- j gebrachte staten.

Zoals bekend was het de 16-ja-! huis. Engeland is vooral ontstemd j De geheime clausules van Jalta, 1

j Montreux aangaande de status van : HOTELS HELPEN RIJ VORi de Dardanellen en de Bosporus zou ; .'diXti YEUPi.EGENü ! worden herzien. De pogingen hier- ' PEKSO.NEEL i toe zyn mislukt toen Rusland poog- . Amerikaanse Maageneilanden. Sa1 de bases in Turkije te krijgen. ' menwerking tussen het Departe! Te Londen gelooft men niet dat! van Gezondheid en de nieuwe i president Eisenhower van plan js ‘ directie van eht Virgin Islands de Russen uit) de Koerillen en Zuid heeft geleid tot een overeen

BELASTINO-REDUCTIE IN FRANS GUYANA

rechtstreekse militaire actie ' hospitalen op deze oilan

iwil ondernemen voor de „in slaver- ^ worrij opgeleid. Het betreft het Charles Harwood Memorial Hos, pitaal te St. Croix en het Knud

I _ Inmiddels had de Amerikaanse Hansen Memorial Ho.spitaal te Frans Guyana. Onlangs werd door

rige Christopher Craig, dis het do- ^ omdat niet tevoren de bondgenoten | bekrachtigd te Potsdam toen Rus- opperbevelhebber in het Stille Oce- Charlotte Amalie, St. Thomas. Het delijk schot op de agent Sidney ' zyn geraadpleegd. land deelnam aan de oorlog in het aan gebied, admiraal Radford, een h«tel heeft aaiujcboden in zijn keu

Miles afvu-urde, toen hij en Bent- jn Zuid Korea wordt het Formo- | Verre Oosten stonden een intergeal onderhoud met Eisenhower. De na- ken en wasserij practische lessen

ley bij een poging tot inbraak in' ga-besluit het beste nieuws van de lieerd Russisch bestuur over de tionalistische Chinese chef van de teg even aan de hoofden van deze

een winkel in Zuid-Londen door afgelopen twee járen genoemd. Koerillen en Zuid Sachalip toe. Ver Marine operaties en de cemman- inrichtingen in de nieuwe hospita

de politie werden betrapt. Bij het Men verwacht echter in het alge- "’erd er afgesproken dat de dant van het mariniercorps zyn op len. Onnodig op te merken, dat het

proces werden beiden schuldig be- meen geen spoedige Chinese na- 'Wif-Rnslnnd afzonder- ' nitnodicrinor van d» -- d;*

Ji'ste helft van deze eeuw heeft voortgebraeht. Zyn iiaam zal verbonden blyven aan thorax-chirurgie, hel verrichten van operatie.s in de geopende borstkas. Reeds in li)U3 vond hij een methode uit, waardoor de organen; longen en hart, by dergelyke ingrepen normaal konden blyven functionneren. Men bedenke hierbij, dat voor die tijd het openen van de borstkas : MEEU OLIE OP TRïNID.-VD practisch de dood betekende voor , Trinidad. Exploraties die ertoe de patiënt en men dus nooit een j kunnen leiden dat men naar olie levende, ademende long en een ! gaat boren in de Golf van Paria kloppend menselyk hart aan. zijn onlangs aangepakt door een schouwd had! Hieruit volgt, dat j groep seismografen in dienst van ^ een geheel nieuw terrein voor du I de Dominion Oil Limited. j chirurgie ontgonnen kon worden,

i Deze groep arriveerde op Trini-1

i dad met het 76 ton grote schip So- i «et ia lius bcgry'pelyk, dat I nic, uit Padernales, Venezuela, | sindsdien duizenden patiënten hun waar zij soortgelijk werk heeft ver -1 danken aan deze, destijds zo richt, t.w. eenmarien-geophysisch! opzienbarende ontdekking. Saueronderzoek voor een andere olie-! bruch’s werkzaamheid en zyn gro•maatschappij. De Dominion Oil verbeeldingskracht beperkten Company is een dochtermaatschap-' overigens niet tot de thoraxpy van de Standard Oil Company' chirurgie, doch strekte zich uit tot van Californie. ! i*ct menselyk li

j chaam. Ook op het gebied van de

I M. W. deed afgifte van mishandeling op hem gepleegd door een

■ zekere T.V. M.W. vertoonde enige 1 schrammen op zy n neus en kaak, Uen.r;? de nagel van zyn linker' duim was verdwenen. Door de re! cherclic wordt een onderzoek inge

■ steld.

dè Prefectuur bekend gemaakt, dat een speciale reductie is toegekend in de belastingen op landbouwtractoren en andere gemotoriseerde landbouwuitru.stingsstukken. Men betaalt thans een vast jaar

vonden aan moord - Bentley onidat tionalistische aanval op het vastehy wist dat Craig een pistool droeg land wegens gebrek aan schepen B had aangezet het wapen te en vliegtuigen. De Amerikaanse

Oekraine en Wit-Rusland afzonder-I uitnodiging van de Amerikaanse Gouvernement dit aanbod voor het lijks recTit, onafhankelijk van het

lijk in de Verenigde Naties zouden admiraal Fechteler en generaal algemeen belang heeft aangeno-j aantal paardckrachten. Lorries mot

worden vertegenwoordigd. Ook Shepherd in de USA aangekomen, men. } een capaciteit van twee

werd bepaald, dat de conventie van '

AMERUCAANSE OORLOQSSCHEPEN ZULLEN ARUBA BEZOEKEN

ben een bemanning van 288 opva- den persconferentie van het Berenden, stuurscollege werd meegedeeld dat

Het bezoek is vooral ook uit pro- op 1 Maart de bovenbouw van de : pagandistische oogpunt van belang. Pasanggrahan gereed zal komen en

j TT ! paganaisiiscne oogpunt van oeiang. rasanggranaii gereeu sai nuiiicii CU wnd- Gezaghebber, de Heer .ggjj duizend Amerikanen dat dan de eerste Bestuurskanto

You'll bs amazed by the c _

the ".jpUlprul" bottle and thrilled by the beauty oi this naU pollsh ! No nood to revolutionary

Frank Jr. Het schip heeft cenbe- ^«Ischap van Gedeputeerde Tromp 435.312.

manning van 48 Officieren en 436 een bezoek aan onze ondervvysinminderen. Het bezoek duurt van 28 stellingen. Vanmiddag reist de I Heer Daniels door naar Curaçao.

REGEN IN JANUARI

Februari tot 2 Maart.

Op 8 en 9 Maart worden ver- | wacht de U.S.S. Sorey en U.S.S. Strong, resp. onder commando van Commander MacCormick en Com- j tnander Scott. Deze schepen heb

De watermeter, welke geplaatst is bij de recherche van Santa Cruz gaf aan, dat in Januari 70.4 mm. regen viel. De cijfers voor December en November waren resp. 88.4 Tijdens de gistermorgen gehou-, en 62.7.

KANTOORCOMPLEX PASANGGRAHAN NADERT VOLTOOIING

dono 'o your ebthing or furniture ProfessionaMooking manicuios al homo ! rho sep.öatlonal "N.til-Mea.iuro ' neck moasuro aulomalicaUy jual Ihe right amount of poliah to cover ono nail perlectly I Now CUTEX Nall Brlllaince contams Enamelon, Iha miracb-vrear ingrediënt... outwears end outshinea liigher-priced polishes! Ask to sea the season's smartesf, fashion-right shades !

plastische chirurgie, het vervangen van vernielde ledematen door kunstmatige, heeft Sauerbruch baanbrekend werk verricht. Tijdens zyn Bcriijn.«e periode vormde de kliniek, waar hy aan het hoofd stond, dan ook een centrum van internationaal medi.sch verkeer.

In deze Nederlandse uitgave van Sauerbrueh’s autobiografie dient men een bewerking te zien. waarI by persoonlijke details van minder meer, tractoren niet voor land- | belang en passages, die alleen voor I bouwgebruik bestemd en motor- , de Duitse lezers van betekenis kunI fietsen betalen thans ook minder | belasting.

Deze categorie voertuigen

be

1 taalt nu de helft van de belasting i die gebaseerd ia op het aantal ' paardekrachten.

zyn, werden weggelaten. Wat overbleef is het bocienile levensverhaal van een groot man, wiens optreden duizenden en duizenden ten zegen is geweest en tot in verre toekomst zal blyven.

Aruba Tivoli Club

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Op Zondag Be Febiuari 1953 om 10.30 a.m. AGENDA: REGLEMENTS WIJZIGING:

Bij lid 5 van artikel 7 wordt toegevoegd:

„In bijzondere gevallen kunnen andere kinderen door het Bestuur als Juniorleden worden aangenomen.”

Artikel 9: Aan dit artikel wordt een tweede lid toegevoegd, luidende: „Een Juniorlid, die de leeftyd van 18 jaar heeft bereikt, kan door het Bestuur al.s lid worden aangenomen zonder BALLOTAGE.” Artikel 34: Bij dit artikel wordt toegevoegd:

„Bij ontstentenis wordt de Voorzitter vervangen door respectievelijk: de Ondervoorzitter, eerste Secretaris, tweede Secretaris, Penningmeester, oudste Commissaris."

Het Bestuur.

,W//Wk*WWWVW'AV.V.VWW.V.W^^WAVWW.nAVW.FrtWJ-dVVWdVJ'.ñdVAV.WWW.V.%V.V.V.%V.V.V.VV.V.V.NV.V\\%N%%V.V.V.V..%V.V.V.%V.-^^^^^^

A. R. H. E. N. draait op volle loeren

aa de Koer Norman wordt in de patio van het DAKO- versdiijnen in hel Nederlands, Pa- koop van Stiekers, waardoor alle met de UI Venezuela TA-Kebouw een jfeeostuineerd bal piainetits en lOiiKels. InlegKeld per automobilisten inde gelegenheid iniiev^)erde tinna Mor- gehouden. Medewerking bg de or- persoon ƒ 7.50. liet i.areours wordt gesteld worden hun auto-voorruit

Arm oudje brueht twee liwartje<i.

l'iii geholpen we.'ilt er. De voor- “ ziUer \'aii de siil.-eoiiuiiissie voor \ iiiililairen verleide dal de steuiizegeliielie geheel naar winis verliep.

De .Mariniers hebben Dinsdag en VVueii.idagiiiorgeii van vijf uur af ,

'. elddiemsl gedaan en daarna met volledig eiitliousiasiiie de zegels '

verkocht, üveial is men geweest en nergens stootte man zyn neus.

Tol in do kleinste hutjes buiten, vond men gelioor. Oude, arme , vrouwtjes kwamen naar buiten om ging ' huil twee kwartjes te brengen. Het Ivn, di waren voor deze holhuulse Mari- Diinsd; nier.s vaak ontroerende taferelen, mimd In minder dan een elinaal braclit I'> de deze militaire actie ruim vier on gebaa

ctMi delegatie op .log vast Ie stel-bestc llereiiteanis len da'.um d.( een (belangrijk) aii- DONDKUliAD 5 derhond zal wordt n uiij'.enodigil. ems hedenavond, i De ilireclie van de Lago heeft t'AN.‘\ST.\DKIV'D siieeiale regeliiigeii getrolfeii, oii- georganiseerd door tial het personeel zo volledig moge- te. Inlroduelie in lijk wordt ingelieht over de om- ieder, di ' Canasta vang van de raiiii). Kii zo ging liet kom. ilüor. Van alle siib-eonimissies kwa- ; men berieliteii waaruit bleek, dut i ■triirrii

de actie succes heeft. i lllZiciJ

Gecustiiineerdu autorit ,,, ,, ,, ,,

I W. B. en K.N.A.C. Er zullen vele ‘iiler een üRIGINÏSKL is hel initiatief van attraeties zyn en natuurlijk ook rivolicluh tie Heren lluiskanip en Selimand, : een ehampagiiehar. De wegenwacht lui'.seomi- die op 14 Pebruari een goeostu- is imraat t\i twintig Mariniers aaii. Een nierde autorit organiseren. Begin , zegden al steun toe door zich beI is wel- en eiiidpviit van de rit vormt het reid te verklaren de controleposten

ganisatie verlenen de firma’s Kus- uitsluitend op goed berijdbare we- te versie tors, Siiritzer en l'uhrrnann. A. N. |jre,i uitgezet, zodat er geen enkele 'de actie. W. B. en K.N.A.C. Er zullen vele j reden is om thuis te blijven, liite- | attracties zijn en naliuirlijk ook ' geiideef alle vilfduizend auto’s van I *■'' een champagnebar. De wegenwacht Aruba worden aan de start veris lairaat twintig Mariniers ' wacht. | sultaat i

'egden al steun toe door zich bereid te verklaren de controleiiosteii

te versieren met het embleem van

vliegveld ÖRkota en na afloop te bezetten. Reglementen zullen

De inzameling , „gg jjeeds niet geweken

Nadat gisteren heideld was oiit’angen, dat Nederland dringend

i Men kan zich voor deze ril laten j inschrijven bg de firma Kuslers.

1 De Sociedad Bolivarianu over, weegt een fair in te ricfilen. Op i Santa Cruz komt een sehoolkindeI ren actie. Maandag begint de ver

Er is al veel gebeurd... er moet nog meer gebeuren... maar het resultaat zal zijn dal een groot bedrag kan worden oveigedrugen aan het UAMPENKOUS IN NEDERLAND en de slagzin bewaarheid is.

Aruba helpt met gulle hand Het zwaar getroffen Nederland

CrRAVENHAGE. - Na een waren aan het werk. Zelfs zou men I

lU/HBKlïIlANDSCHOE

retroffen gebied gaf de hoofd- gen voor diehtingsmateriaal,

, arme, 1^^’ Secret.ari.s van de Vereni- .,]( oiu LAKENS DE- ''*'•“'***' van de diplomaten boven een kerkgebouw hebben laten sprin

item om giiiJ? van Handelaren kon meecle-' 1U/HBE1ÏI1.\NI)S(''H0E- het getroffen gebied gaf de hoofd- gen voor diehtingsmateriaal, als

en. Het Ivn, dat de eerste inschrijving op*^'l:;N, FI.ASIll.ltlllTs'ea HCfllJN ' ii'kcnieur van de Rijkswaterstaat, j men dynamiet had gehad. Als deze Mari- Dimsdagavond in minder dan tien ' WEllHI'lltS, werd direct de gelegcm *heer Van Veen, een toelichting , dgk het begeven had, zou een groot ferelen. mimileii lijd ƒ 17.000.— opbiacht. [opeiigeslekl deze geedirou in tle stand van zaken. Hg deelde | deel van Zuid-IIolland en Noordbraclit In de loop van \Voensda.g werd op-j til leveren. Hel «ucecs was groot. dat het gevaar nog lang niet i Holland zgn overstroomd. Den

vier on 'gelaiald; In de Nas.sausti'aat ƒ 21. i /owel bij de Cocaeola-i'abriok in en dat meer gevaar wordt I Haag zou gespaard gebleven zijn.

ilf duizend gulden op. Boven- ,000.— in cle Wilhelmina.straat ten J Oranjestad, als bij Hotica Sai

dien hebben de Mariniers tg clens zuiden van de Nassaustraat ƒ 15.' de velddiensi aog een vijfduizend- 000, in de Nnssauslrnat noord, la! iiamfletien verspreid, waarin / dOOO. —. De eerste resullaien van een ieder werd opgewekt naar bes- ^>>'1 Nieolaas / 4000.— En nog

rwaclit. Zo moest men voorbereid ' omdat het op duinzand ligt. Dit

.Sc'lioolkimlereii hielpen

üok de sehüolkinderen hebben een massa .sleiinzegel.s verkocht. De boekje.., die zorgvuldig door de Heer Ketmnink vele járen werden bewaard, liebben uitstekende diensten gedaan en zijn vrijwel alle verkocht.

.Modeshow

Ü[» de vergadering waren brieven biimengekoinen van de Arubaanse \'oelball)oiul en de Stichting Sliortstaclion, waarin spontaan een groot jreld.sbedi'ag werd aangeboden. Ook was er een brief van de Consul GemTual van Costa Kica, de fleer .\lberto M. Sas.so, waarin deze de buil) aanbood van zielizelf en gezin, alsmede van de Costariegn.se gemeenschap op Aruba. Jlevroiiw Saï-so bood zelfs aan een modeshow te organiseren, • aanbieding gaarne door dr '. dering werd aanvaard.

■ lang niet alle izoehi. Er won

in Sint Nieolaa.s, stroomden de ' *1® storm, die gistei'cn zou I zou betekend hebben, dat drie mil

ilereii binnen, in hel Hüzundcr ' opsteken. Dat betekent, dat aan de tiocn mensen gevaar zouden heb■rde ile EAtlÜ een belangrijke boerderijen, die nog niet zgn bo- | ben gelopen. Men slaagde er echter lra('e. Heden Donderdag en vol- ' zwekeii. nog meer schade zal wor- in dc dgk Zondag nog te redden.

matisch ge- auto, ■

rende dagen gaan een KLM bestel- toegebracht. Thans richt alles

werkt en in vele zaken bleef ook j (md „ lie i)er.soneel niet achter on werden royale toezeggingen gedaan. biviigc

Üp voorslel van de Heer Bon werd besloten aan het irer.ioneel dei'laiid van de kh lno winkels een eirtiilai

zol eULÏ;:::^’men'raï in^i^dm; h" Toll ^ a^i^g Van'^jl^ ! f

I, f iw.r, TIA’OI.lFEEST d it ceheel vrii gewonnen. Men verwachtte ais anes zou /.gn s.imengo

*■ 11 ^, -F i toegankelijk is' VOOR FFN IE- 'i-oeger, dat iets dergelgks, als vloed van de Rijn,

N'an alle kanten s romen de gif-: ^'^lët tc.r'dt ecm groots on dl thans het geval is. maar eens in de het hopeloos voor het hart van

ten binnen. Lij alle pkuitselgke, ^waar drie vin de bes- vijfhonderd jaar zou kunnen voor- Holland zijn geweest. Maar onge

banken zijn r-ekemagnm onder de bdange- komen en later, dat een dergelijke ;twgfeld zullen wij het land terugnaam ...AKHLN (Aruba Helpt waar bis en keukens vloed maar eens in de 250 jaar mo-. winnen, antwoordde hij op vra

Nederkuid) geopend en de banken ,vaar vei-lotingen ’ b'^lgk water kwam gen van de diplomaten. Het kleine

hebben zich heuid \eiklaaia ahe echter hoger dan ooit tevoren. Men hand zal zich weer groot tonen.

ko.sten van overboeking en .storting belooft het 'meest <tus meer moeten doen. Wil men

\ooi haai lekemng te nemen. grote en eensgezinde feest te wor-i hvt " ater eruit houden, dan zal KONINGIN DANKT

V/ ! • den dat Ai'uba ooit kende. : men het land geheel van de zee

VOOrlODIG Drooramma l moeten afsluUen, met uitzondering de Gouverneur, ontving het

^ r' J GROTE El\’ KLEINE VERENI-' van de Nieuwe Waterwegen de'"^'"'send telegram: Gouverneur,

Iltt voorlopig programma is nu: GINGEN HELPEN. Zo heeft de Schelde. Als de dgk ten Westen U, Regering en Bevolking

DONDERDAG, 5 Februari. De col- Aruba Bárbell Club, een demon- van Rotterdam was doorgebroken, | "’arme dank voor slerk medele

jte begint in Sint Nieolaas. Deze stiatie van gewichtheffen op het zou de ramp nog geweldiger zgn ,spontane hulpverlening;

•.et Ie gaat door t' lr Vrijdag, waarna pi'ogramma staan. Zondag 8 P'e- geweest. Deze dgk begon het op i "’ordt door ons allen byzonder ge

Lr.terilag de collecte begint in bruari om tien uur ’s morgens een punt te begeven. Met man en "’aardeerd.

1 (iiul 0111 goederen op te halen. Men kan echter ook de goederen zelf brengen. Alles wordt per eerste K'l.AI gelegenheid gratis naar Nederland verzonden.

geluidinstallatie '^'vh op het redden der bevolking, op te halen. Men ' ,. v .• . i *

zelf ** merkte op, dat, als

rste siiringvloed veertien dagen later gekomen was, het water nog ' , hoger zou zgn geweest. Hg zei.

Men kan zeggen, dat 300.000 inwoners alles verloren hebben. Een ! millieen mensen is in nood.

Spreker hoopte, dat de dgken de-: ze zomer hersteld kunnen zijn.

Na een paar maanden kunnen

Voorlopig programma

.. Oianjeslad en op Dakota. Oii Za- vindt deze plaats in het Rialto macht vyerd er toen gevv’erkt. Sche

Oiutenvijzor.s eeiirge; ;:';l ^^ordt ook de.s avonds bij Theater en hier wordt cen aar- pen met zanden 300 militairen'

De voorzitter van de Onderwijs- I’i'I stadion gecollecteerd, terwijl dig sommetje aan entreegelden commissie wirl te melden, dat de Zondagmorgen bij de Kerkdeuren verwacht. j SCHEEPVAARTVERKEER MET

op .M-uba werkzame onderwgzers colleclanlen worden opgesvekl. , VERENIGING .MIRTNA. ' AMERIKA OESTREMH nOOR

besloten hebben 1 pet. van hel jaar- Maandag en Dinsdag is er weer ■ salari.i ter br.schikkiiig te stcdlen, collecte in Sint Nieolaas. Op die terwijl er een Arubaans onderwij- dagen worden door de Lago de lo-1 zer wa.-:, die spontaan 5 pet. van nen uit betaald, zodat die actie een zijn jaarsalaris ter beschikking flinke duit belooft op te brengen. ; stelde,., een andere leerkracht gaf , !

Ook de biiitendisiiicten

i SCHEEPVAARTVERKEER MET BAL OOK OP APM AAN DE VERENIGING SURINA- AMERIKA GESTREMD DOOR HET ROLLEN

ME. hulpvaardig als altgd stelt STAKING ; Ook de A.P.M. is aan het werk

zijn ruime clubgebuiiw m Sint De heer van der Linden van de' getrokken om gelden in te zamelen Nieolaas ter beschikking van KNSM heeft vanmorgen een tele-' voor het steunfonds. Aan alle emeen ieder, die iets wil organise- ^ foongesorek gehad met New York ploye’s werd een circulaire gezonrcn. \ erekr wordt er een alge- teneinde zich te oriënteren over den, waarin wordt opgeroepen een

Systematiscl'i . worde:! bewerl j buiLendi.'^ti'iete ' ring waren af!

hel geilde eiland M-aarbij ook de j Op de vergade-' aardigden aaiiwe-'

menu ledenvergadering uitge- de sdicepvaartsituatie. bijdrage te storten. ' ' 1

schreven, waarbij als enig punt Het ziet er naar uit dat de sta- Verder vond er gisteren een | op de agenda slaat; BIJDRAGE king van het sleepbootncrsoneel bridgedrive plaats, waarvoor door

aan ARIIEN, Uc bekende band algemeen was. Er «vordt „ge- . de bekende, gulhatige winkeliers

ES'IKLLLAS .\NTILLANA picket” en de havenarbeiders wei- |van Oranjestad prijzen beschikbaar biedt aan een avond gratis te rrf-den door de af'zctting heen gesteld. De directe op

.-.pilci! oj) . Ike bijeenkomst, gaan. Het gehele havenbc-Jrijf van' brengst van de wedstrgden was

waar dat gewenst wordt. York, Baltinierc, Philadel- f 159.50.welke nog werd verhoogd,

(.i-amofoonplaten l'hia en Norfolk ligt stil en het , toen de prijswinnaars de Heren |

ziet er naar uit. dat dc staking Schoenmakers en dr. Engelkens :

De Heel Acldison (.loes heeft nog wel even zal voortduren. Er tiun prgzen beschikbaar stelden. |

m geldsbedrag be.schiklmar Pe- „lag niet gerekend worden op'nor-' verkocht en |

eld, waai voor gramolconplaten scheepvaartverkeer met dc-' ^33.97 op, zodat de to- i

Tweeduizend vaartuigen nemen deel aan rei Amerikaanse methoden versnellen werkzaamheden aan dijkherstel

ps- en herstelwerkzaamheden

DEN HAAG. - Gisteren waren in uetle 244 vliegtuSgen van vijf springlading onder gelegd. De he- ___

verschillende nationaliteiten, die grote hoeveelheden voedsel, medi* I vliegt dan de lucht in en

camenten, veevoer, gereedschappen, zakken met zand etc. uitwierpen. terug in het gat, dat dan goed- al zouden de marinemannen niets

Voorts nemen l.i totaal 20U0 vaartuigen aan de reddlngs- en herstel- Rcdieht Is. anders

actles deel. Vooral de Anierikanca pakken de zaken op zijn Ameri- In Breda staan ontzagiyke co- niet ^eridncleren uit het

kaaiis aan. In Breda zijn geconcentreerd 1800 man Amerikaanse troe- l«nn«s Amerikaans materiaal op- kolkende water opgevist? De kinpen onder commando van kolonel Ellery W. Niles. Zij hebben 64 *’ -i®®!**’ deren, die Zondag in het water wa

dueks ingezet, die overal rondzwurven. Daarmee konden heel wat nü frn»!! lu ren terechtgekomen, met hun oran

we iroep is geneei seitsuppornng. jesjeru noK otïi mensen worden bereikt. ^

raciht, eadaopgeruimd,

E.XrORTBEDKIJVEN BLEVEN ONGEDEERD

I DEN HAAG. - Het is gebleken

,de ramp NEET aangetast.

ILEVEN i Omtrent de verzekering van do I schade aan opstallen en inboedels gebleken, j door de overstroming tengevolge

oer, gereedschappen, zakken met zand etc. uitwierpen. terug in het gat, dat dan goed- al zouden de marinemannen niets omdat anders hel gevaar voor ziek- daar in het buitenland van dykdoorbraak wordt verno

lii totaal 20110 vaartuigen aan de reddlngs- en herstel- ^**'®*^ gedicht Is. | anders meer doen, zij kunnen dub-, lun gaan optreden. indruk bestaat, dat de Neder- men, dat verschillende grote maat

ural de Amerikanen pakken de zaken op zijn Ameri- In Breda staan ontzagiyke co- nret^twlT^kimloroif ' I)(> Pi t R • ” ’ f v jlands. industiie heeft geleden van , schappycn in haar ,,uitgebreide

Rr..,i.. ,iin loiincs Amerikaans materiaal oD- ^ o ^ ? ^ ^ “‘t Korea op . de ramp. Enige exportbedryven gevaren”-polisscn alle gevolgen

loiines Amerikaans materiaal op- kolkende water i

dueks ingezet, die overal rondzwerven. Daarmee konden heel wat ha frAA» lu trAhAai „„w ...» n terechtgekomen, met hun oran

we iroep is geneei seitsuppornng. jesjeru nog otïi

mensen worden bereikt. ^

Grote giften .stromen uit het bui

Nu hebben zy zich, eveneens op ten van de gaten een merkwaardi-| tenland binnen. Om enkele te noe- Schepen en helicoptircs opereren Araerlkaanso wijze, aan het hor- ge methode, namelijk over een gat|men: uit Zweden 750.00 gulden; nog boven Oosterlarid om mensen

stel gezet. Zy voeren por vliegtuig construeert meii een baileybrug, uit Noordwegen 500.000 gulden en uit de bomen te halen. Het klinkt

uit Duitslanl hele vrachten rots- deze wordt gevuld met zand en uit Zd.-Afrika eveneeas 500.000 wel onwaarschijnlijk, dut iemand

blokken aan en volgen by het dich- rotsbloliken en daa wordt er een gulden. dagen en nachten in een boom kan

-__ doorbrengen, maar het gebeurt. I

Nederland met een in-, ondervonden reeds moeilijkheden' van storm, waaronder ook schade van Nf 2000. Dit is Nf jbij het verkrijgcen van orders. In dc | door dykdoorbraak en overstro overstroomde gebieden bevinden ; ming, ten volle voor haar rekening

:uk' stelt zoveel goec lar, dat het vervoei maanden zou duren.

zich echter slechts betrekkelijk nemen. ■1 goederen ind.Kstricle bedrijven. De' Na

ervoer indu.striöle bedrijven. De Na het in ogenschouw nemen

uren ^ '■ P*'°^’^^*-K'capaciteit van de Neder-, van de ramp keerde generaal Ridg

landso industrie als zodanig is door way heden naar Parys terug.

zanger Benjamino —

! hoeft duizenden gulden aan

Antillianen in Nederland --

lAf gemeen Vertegenwoordiger in Ne- | **

WvlMdl VpUCSpVVlU derland bericht, dat de volgende ! D® iiizamelkig vaa goederen ver

families, welke allen verwanten op . loopt buitengewoon goed. In Sint ^OLI.ENDIO WEEK

’S GRAVENHAGE. De algemeen ^ uitgifte van lijsten van slachtof- jg Antillen hebben, het goed ma- ^ Nicolaas zQn dc dames van do GROTE COLLECTE

vertegenwoordiger der Nederland -1 fers, die door het ANP aan hem | ken; Ipolitie, geassisteerd door Marinier, vir. i -.u

se Antillen in Den Haag verzoekt on de Antilliaanse vertegenwoor-j | van vroeg tot laat bezig goederen ueeK W(

het volgende bekend te maken: ' diger worden toegezonden. Als zij . Familie Colon en Detroye uit Vlis-, sorteren en in te pakken en een 7 f *

De algemeen vertegenwoordiger van de gevraagde personen daarop' singen, Jon Dinteloord, familie !truckladingen goedc.vu staa*' | ; ^ 1 °/ 1 !"^ ?

ontving door toedoen van de An- de gegevens vinden of op andere Smidt, Lutters en Bothof, allen _. _ cladigneiclswcek een

. D__J __ _ 1 __Ui gereea- schoven en wordt thi

I ze gegever.s bekend maken via de Hell-verbinding van het ANP,

Eerste goederen ver^oiiden

De iiizamelkig vaa goederen ver

FATL.M SCHONK HONDERD- stel, maar aan iedere koper zal j DUIZEND GULDEN worden gevraagd om zyn vreugde

Telegrafisch is bericht uit Ne- dc uiten over het feit, dat het op derland ontvangen, dat de Neder- .-\ruba niet nodig was de belasting landen van 1845 (Fatum) mede na- | te verhogen, door fl. 5,- of fl. 10.mens het kantoor Aruba een be- , voor zyn platen, die een Jaar lang drag van Nfl. 100.000 - heeft ge- auto zuilen sieren, te betalen, stort m het Rampenfonds in Ne- „et bedrag dat extra betaald wordt is voor Arhen.

CÜRAC.VO ZENDT

... .... weerklank zal vinden.

' landen van 1845 (Fatum) mede na, mens het kantoor Aruba een bej drag van Nfl. 100.000,— heeft ge' stort in het Rampenfonds in Ne; derland.

tilliaanse Regeringsraad het ver- wyze te weten komen, zullen zy de- uit Dordrecht.

zoek om inlichtingen in te winnen_

over verschillende personen in het aiiQi ■■ II

Nederland eensgezind bij reddings

voortdurend contact met het Roode I en opbouwwerkzaaamheden

Kruis in Nederland. Het brieven- |

en telegraaf verkeer is slechts met Velen Werden krankzinnig van angst en ontzetting

Vlissingen en Dordrecht normaal. '

Voor de verkrijging van inlichtin- i Vandaag zyn tientallen boten hun geestelijke vermogens hebbi gen over personen in plaatsen zon- met refugié’s uit Stavenisse en het verloren, terwijl anderen hi

Nederland eensgezind bij reddingsI en opbouwwerkzaaamheden

Ook in Oranjestad wordt in dc j,i j Coca-Cola fabriek hard gewerkt kun en werden door een aantal dames will twee truckladingen goederen ge- Jle(> reed gemaakt. E.l-;

De heer Van der Beek van de De KLM is g^termorgen naar Cura- ondi , cao geweest om met de KLM-di- een rectie overleg te plegen voor het

:CTE ! CÜRAC.VO ZENDT ,, , , . , '

■ ^ IJOURNAALFILMS «eerklank zal vinden.

^11 I Telegrafisch heeft de heer Chu- , "’IE MAAKT DE EERSTE

X ÏÏrli-kse lief- i Ciiraeao aan ARHEN ' HONDERDDUIZEND VOL

eerf*^ nvian^ ver- ■ *^'®" ‘lat Zaterdag enkele , Vanmorgen omstreeks elf uur

3t thans'gehouden ' o®'’® ramp in Ne- .waren aan contante giften byna

1 Haart Intussen 1 zullen worden gezonden L 100.000.- byeen Wie de eer wil

die* alvast geld ' •■'''*'**“• ^®1‘ «’ordt nog heden ^ hebben de ton vel tc maken, stortte

;ulks 'doen bij de h*’" hoeveelheid Engels propagan-; zonder uitstel op de rekening Ar

Volgende week wordt op Lago Telegrafisch heeft ,1e heer Chu

u- .niaceiro van Ciiraeao aan ARHEN

Zoal.s bekend is de jaarlijkse hef- .... , a. r, . ,

dadigheidsweok een maand ver

schoven en wordt thans gehouden ^ J®«^^aalfilms oevr de ramp m Nein plaats van in Haart. Intussen .™“®" "’®‘‘‘’®“ Sezonder

kunnen degenen, die alvast geld •^«•iiba. Ook wordt nog heder

willen storten zulks doen by de •’®®'’®elheid Engels propaganIleer Gravendijk, Hain Office. ‘ïoma'eriaal verwacht.

I I ARUBA BETAALT

De Lago Einployee Council houdt VRïJWILLKi .MEER onder leiding van de Heer Chand .VUTOBELASTING een eigen actie. Vanaf Woensdagmiddag wor

, .... ‘^®" nieuwe nummerplaten voor

, hen bil een der plaatselyke banken... Verenigings en comité besturen worden verzocht by overboekingen van opbrengsten en schenkingen vooral een door de I voorzitter en penningmeester gete

irbindingen wordt er eiland

Vandaag zyn tientallen boten hun geestelijke vermogens hebben , bcmidcle- AREND-COLONV SCHENKT het jaar 1953 op het Ontvangers- Stortingen kunnen plaats vfnden

et refugié’s uit Stavenisse en het verloren, terwijl anderen hun «a» he. mogelyk reeds ho- J - , kantoor verkocht. Zoals bekend by .ulle plaatselijke banken of bJ

land Tholen te Bergen op Zoom spraakvermogen kwyt raakten, denmorgen een eerste zending \au Het Bo.stuur van de Arend Colony kosten de nieuwe platen H. 1.—per de penningmeester van Arhen

nadrukkelyk op gewezen, dat de 'aangekomen. Op de terugreis na- 'Men vertelde hem van een geval, 2000 kg vli^ Niami en New York Club heeft besloten een bedrag van

volgende opgaven moeien worden ' men zii honderden doodkisten mee. waarbij ongeveer 40 personen, die rechtstreeks naar Nederland tc f. 750.- te storten in het rampen

gedaan: personen individueel met ' Te Staavenisse zyn 800 mensen hun toevlucht hadden gezocht in verzenden- fonds.

naam, voornaam, geboortedatum, j verdronken en op tien paarden na enkele huizen boven een dijk, onder —-

geooorteplaats, woonadres in het is de gehele veestapel in deze buurt de puinhopen en het water werden* |\ ■ II

watersnoodgebied. Zonder deze ge- omgekomen. bedolven, toen de dyk het begaf. Kp^Olhll

op'^enLszins^krrteTerm^üiTin^^^^^ bemanningen van amphibie- De burgemeester van Stavenisse ^

Ungen te verkrijgen vertellen vele lijken in telegrafeerde, dat een groot deel j Gisteravond werd door het Cnmi j Icre gne:lcren reeds hedenmorgen

De waarnemend Surinaamse °P daken te hebben ge- j van het dorp (met een normale té ARHEN een dringend tele j ;ie.- vlio.gtnig verzonden,

vertegenwoordiger in Nederland mensen, die van uit- zielental van 1.700) totaal ver- ' gram uit Nederland ontvangen |

mr De Vries ontving vcrschillondé P^^tting zyn gestorven. woest is en dat nite één enkel huis waarin gevraagd wordt, beliulve WiE HET CO^IITE AAN

~ tl .. . ...1 onbeschadigd is gebleven. lakens, dekens en flash!*^rhLs ook W1HHCSCIIOIONEX EN BRAN

Dringend beroep

Gisteravond werd door het Cnmi f Icre ;

vertegenwoordiger in Nederland, .... .. ’

mr De Vries, ontving verschillende gestorven,

verzoeken van familieleden in Su- Een speciale correspondent van riname om informatie. Het Roode het ANP vernam in een opvangKruis is heden begonnen met de centrum, dat verschillende mensen

ven. lakens, dekens en flash!*"h^.s ook \V1 HHCSCIIOENEX EN BR.VN

! WERKSCHOENEN, maten 41 to* C.ARöS kir.i hcbicn, melde dit diDoodsangst I en met 45, en BRANC.ARDS tc reet on de po!ili,!],csi 5>an Nico

——-—-Zover mogelijk weg van de plaats

||a iJJ I A ■! onheils willen de meeste slacht

rrins ontroerd door spontaan Amerikaans medeleven

j I merkt men in de ontvangstcentra,

medeleven waar zy van het allernoodzake

lijkste voorzien en medisch onder

NEW YORK 5/2 (Luchtpost van de richten over deze ramp bij het Ame zocht worden. Van Goeree-OverANP-verslaggever in New York). - j rikaanse volk teweeg had gebracht, flakkee zyn alle vrouwen en kindeAan de vooravond van de 300-ste | ,.Vooral het spontane medeleven j-gn geevacueerd. Alleen de mannen verjaardag van New York, gebo-' van de Amerikanen - zo zeide de blijven, want het gevaar blijft

de plaats ' ^®"*^®"’ ®® schonk direct zes' las of Botica San Lucas, of de CO' te slacht- i werden met an- ca Cola-fabriek in Oranjestad.

ren met de naam Nieuw Amster- Prins - roert my diep".

dam, hield Z.K.H. Prins Bernhard _

der Nederlanden in de kerk van St.

Markus, waar ook Peter Stuyve- KLEINTJES MAKEN

sant begraven ligt, een redevoering EEN GROTE (lees Pieter Stuyvesant). bedoelin

groot. De dijken moeten versterkt i worden, kost wat het kost. Het wa- j ter zuigt en trekt en er zyn teveel j zwakke plekken, die kunnen bezwy- | ken. Ze moeten dicht. De militairen | verdedigen de dijken met ware ‘

Vlees rieitr öiuyvesanij. | „gt is niet de bedoeling, dat met! verdedigen de dijken met ware ^

De Prins greep terug in de his- Srotc acties, welke door Arhen doodsverachting. Dagenlang is Ne- | torie en verhaalde van de tocht cu vele ins’^elünRcn worden geor- ^ derland al bezig het gevaar te ke- j van „De Halve Maan” onder com- ganiseerd, de hele Inzameling com- ren. Er is geen streek te noemen, \ mando van kapitein Henry Hudson pleet is. Het Comité juicht elk inl-' niet zyn mannen afstond om die het gebied van New York in tialief toe, dat leidt tot het byeen | te helpen. Nederland is één. Ran- 1 bezit nam onder de naam „Nieuw brengen van gelden. , ^®® ®® standen zyn w-eggevallen en

NpHfriunH” .er zun alleen maar helpers, men- 1

• • Zo wordt met vreugde melding grimmige verbeten- !

De Prins sprak over de vriend- SeuiaaUt van de CANASTA avond vechten en ploeteren om het' schapsbanden tussen Nederland en Tivoli, welke meer dan 20 gul- behouden en te ontworste- '

Amerika en over het feit, dat een ‘1®** opbrreht en dc filmvoorstel- jg^ het water. De mannen op ! niet te schatten aantal Amerika- **”8’ rclprcnten van dr Turf- je schepen doen voortreffelijk werk ' nen van Nederlandse afkomst is. Ijeer "crdcn vertoond In do Da- jn de hulpactie. Zo had bijvoor- {

nen van Nederlandse afkomst is. | Ijeer "crdcn vertoond In do Da- jn de hulpactie. Zo had byvoorkota Speeltuin en waarmee al 40 beeld de kustvaarder „Ouderzorg” Hy sprak met droefenis over de gulden werd opgehaald. De heer een oproep van de burgemeester grote ramp die Nederland juist tjIc A Lol deelde ons mee, dat ' van Burch gehoord. Vier artsen Ml ogenblik dat „Nieuw „insdag a.s. opn*cuw een film- gingen op weg naar Haamstede,

ederland zich opmaakte om ^yond in dc DaUota speeltuin een apotheek meetorsend. Want teest te Vieren. wordt gehouden. Op dezo avond daar bleken de meeste inwoners

Met dankbaarheid gewaagde hij zullen films van Kelkboom worden van de omliggende plaatsen te zijn van de opschudding, welke de bc-i vertoond. Zegt het voort! heengebracht. Voor de marineman

rampen- |

helpt Aruba Nederland

helpt Aruba Nederland

I DERDE VERANTWOORDING de Freitas 200; Johanna Beauty reeds hedenmorgen Nctaris Thyssen 500; T.B.C. be- Parlor 25; Jan C. Lacló 200; A. A. erznndcn. strijding 500; Dr Soons .500; K. j H.T. Weefstoel 100; General Store

Atv 25; L. II. (Juliao) 100; Ignacio Lopez 25;

V RP \v' ''^"Selen 25; Capt. J. Seullion 20;! J B. Evertsz 25; A. Arends Texas • ® ' E V. Loghem25;J Iixy.~iau j Furniture 50; Tjon Ja 5; Jacobo

^ 100; Marclal Tromp 150; Cccilio Croes 25; Oranjestad Agencies

.San Nico- Maduro 50; II. J. Wiggers 100; N. (Kwelser) 15; Botica del Pueblo , of de Co- X. 50; Klaas Loons'ra 1000; Per- 250; L. Piek 300; Aruba Bank njestad. Personeel San Nicholas Storo 154; N.V. 3000; Hepner 300; Rica

_ j SOj G- de Castro 100; Petroiia Arends 50; Witkowsky 100; A

cn Croes 500; Helpt Elkander braham Riba 100; Eva Arends 75; 5000; Actie zegelvcrkoop Marl- Aruba Peasant Shop 100; José niers 500; Savaneta Kamp 700; j W'alfenzao 100 ; Alfred Chcinaly Personeel Elinar 1250; Botica O-j 100; Posner Agencies 25; Carib(liiBcr 250; Botica Aruba 250; A.; bean Sales 25; Personeel La Linda 'Latié 2,50; II. Roomer 275; D. R.: (voorlopig) 26; G. de Veer 100; J. Valcn 10; Sam I.ung Laundry 5;' van Gyn 100; Tjon Sic Fat 100; G. .Marlis 10; Salade Bellera 10; , Rotary Club 600; Frères De la .Mirepstore 150; Delibar 10 ; La ] Salie 1000; Tonk Slagerij ^restant) iAi ubana 5; La Perla 100; S, Q.j 26.74; N.N. 150; Teerling DOW Odiihcr 25; Mokky Arends 10; Il20; Restant Mario S. Arends N.

; Vda. .

na Kalil 10; N.N. .3.25; | V. 1.5..50. Totaal 39.735,49.

I Personeel San Nicholas Stoer 151; i I Ilolfa 100; W’cstinghouse 1 stove;

i Oranjevereniging verzocht om | *^I^^DERDAG 5 Februari 1953:

; haar subsidie dit jaar ter beschik- lo Verantwoording 27.684,50, 2 e I king tc stellen van het Rampen- verantwoording 30.1.39,75, 3e verI fonds; E. Ortiz 500; Voorlopige antwoording 39.735,49. Totaal van I toezegging ambtenaren: Politie .3 dagen 97.559,74. Teruggeboekt j personeel 10.000; Gezaghebbers- Palais Royal 500 en Elmar 5000,

I kantoor 2150; Bevolkingskantoor wordt in Nedcrl .betaald, zodat het .571; W'atcrvoorzieningsdienst 863; eindtotaal op heden Donderdag 5 ; Postkantor Oranjestad 617; Dienst Februari bedraagt fl. 92.059,74.

, Openb. Werken 1930; diverse Door officieren, onderofficieren { diensten 400; Kadaster en hypo- en manschappen van het Savaneta I theekkantoor 744; andere diensten . Kamp werd byeengebracht fl. 1500,

I nog niet binnen; Jossy de Cuba hetwelk heden werd vermeerderd ; 100; Personeel KNSM 500; Juan met fl. 700, dus totaal 2200. Dit ! bedrag wordt aan dc Marine te Cu

I !” u t afgedragen, aangezien deze

i VVhen it een gezamenlijke actie voeren .

Filmjournaals over de ramp Zondag in De Veer’s Theater

Filmjournaals over de ramp Zondag in De Veer's Theater

heengebracht. Voor de marinemanI nen aan boord bleef de actie zeer tot hun ongenoegen beperkt. De OOK ENGELAND werd ztvaar gcHoffeii. Dc straten van Lowestoft mensen uit Bergsluis waren al na- lagen bezaaid met puin. In een rusthuis liy Bcnifkct werd een evagenoeg allemaal weg. maar er kon cuatiecentrum gevestigd en op een sclionibord werden do namen gein de boot ruimte geboden worden 'noteerd van de geredden van het bedreigde Canvey Eiland in do voor dé inwoners van Citters. En monding van de Theems,

DE HUISVROUW RUST; ’T GEZIN SMULT van

HTLER SOEE

_De heerlijkste soep, die te koop is

SAFETY...

Rectificatie

In de lyst welke svij gisteren publiceerden staat Aruba Beauty Shop. Dit moot zyn Aura’s Beauty Shop 25 ,

Agents for Aruba:

N.V. WINKEL’s HANDEL MAATSCHAPPU

Solo Olstributor for Amba; KARIO S. ARENDS INC.

ra AlüBAAUn OOOIAIff

VBIJDAO « FEBRVABI 1»5S

ZEE,

beste vriend van Nederland,

was altijd onl)ertrouwbaar

Allerheiligenvloed van 1570. De

! Wutergraafameer liep onder. Rondom Haarlem leek het een zee en de omgeving van Hoorn stond eveneens blank. Op Sint Nicolaasavond ^ in 1165 bezweek de IJdijk en Waterland werd in een wezenlijk waterland herschapen.

Op 4 en 6 November 1676 moest Nederland een zware stormvloed uit het Noordwesten doorstaan. Noord-Holland, ’t Gooi en Utrecht hadden het zwaar te verduren. Vele plaatsen kwamen onder water.

Nadat op 5 April 1702 de dijk bij Muiden was doorgebroken, was het land van Amersfoort en Utrecht tot aan Haarlem herschapen in een binnenzee. Bij de Kerstvloed van 1717 braken de Assenvelder en Uitgeeaterdijken op acht plaatsen door In Mei 1773 werd de Zuiderzee zo hoog opgestlwd, dat het water over de Slaperdijk bij Spaarndam golfde.

i Onberekenbaar was de schade

’S GRAVENHAdE. — Zolang Nederland bestaat, heeft Noord-Holland tot zulk een Allerheiligenvloed van 1570. De

het een strijd on leven en dood moeten voeren tegen het ! Watergraafsmeer liep onder. Ron

water: ztintote vriend m tevena zyn erpte v«and. " 0pT2 » 23'Januari icoe .tev, 3 ri““iw v.‘„' HoS™

Door het water is Nederland groot en ryk geworden, het water van de Zuiderzee zo eens blank. Op Sint Nicolaasavond doch het moet voortdur - .1 z^n qui-vive zijn, want de hoog. dat een gedeelte van Amster- in 1165 bezweek de IJdijk en Wa

waterwolf slaapt nooit • . iS .r voortdurend op uit het dam onder kwam te staan. terland werd in een wezenlijk wa

op hem veroverde ten terug te winnen. En als de Januari terland herschapen.

Noordwesterstorm huilt on de zoj en de grote rivieren in Naïr^iSS “r" ‘1’LXl

hevige bei oei mg WOlden gebiacht, dan piobeeit hij gemaakte Beemstor liep onder wa- uit het Noordwesten doorstaan, steeds opnieuw zijn slag te slaan. ter. Noord-Holland. ’t Gooi en utrecht

Dit moge blijken uit de volgende dyken door. , '"euwsjaarsdag van 1616 bra hadden het zwaar te verduren. Ve

diu WRund ail„ ui. de ve- | Op 5 Neven,ber .570 .eisteid. ^rait„''"d»r ,“: sXbe”" lOzt " glro“" mz'deTk bli

"'oM'"‘Nove„.ber 1421 iiehite de wLiEui-^TertrS^^^^ « uJbeT»"? Jnd bt Tt'" T Tt'll

St. Elizabethsvloed verwoesting aan Jutland. Bü deze Allerheiligen-' '' h " Amersfoort en Utrecht tot

aan in tal van plaatsen en deed de vloed liep het water in Noord-Hol-1 /

Biesbosch ontstaan. .land een halve meter over de dij-1 I" ^25 werden Am- binnenzee. B« de Kerstvloed van

Op 16 Oetober 1602 teisterde een ken. die op vele plaatsen doorbrl 1717 braken de Assenvelder en Uit

grote vloed de dükon by Medem- ken. Een groot iedeelte van Gro-; ™ f J

blik. Muiden, Amsterdam enningen. Friesland en ^lle! T

Spaarndam. , Zuidhollandse en Zeeuwse landen i ‘"A, pm...v1opH «n 22 kn « 7 T

Op 16 October 1508 had Noord- ; liepen onder water. Enkele stuk-1 ^ hit T1 vn„r Tlw f Spaarndam golf

Holland sterk te lüden: overal bra- ,ken land ging voor goed verloren. > nli. nL ° Ln khT r. u u u v

ken dijken door. ! zoals delen van verschillende dorV*''" ' Onberekenbaar was de schade

Op Dalmzoiulag 1509 braken de pen langs de Hollandse kust, de i ' - '

dijken bü Schardam door. j Broodeloospolder by Tholen en het | I ■ II ■■ I

Op 24 September 1509 brak de eiland Wulpen bij Badzand. j Im»A^II^A|A m

dgk tussen het IJ en de Haarlem- Op 5 Augustus 1597 liep Water- { llld«CIIICIkl|?*l

mermcer door. j land geheel onder tengevolge van i

Op 29 of 30 September 1514 een hoge springvloed bij Noord-J ■■■i ^ L J J lil J ^ L LL

UllQcSpi'OKOII uOOf QG ffnG. QGZflGnGDDGff 06 11661 (16 ff6V6f

Holland grote schade aan. Bij j In November 1606 joeg een | J L C «I D III

Hoorn en Spaarndam braken de | storm uit het Noordwesten het wa- 06 11661 (16 ff6V6f

OOK BOVENWINDEN HELPEN ten behoeve van de slachtoffers in inslallaÜe Vafl ARKEN

WILLEMSTAD. - Er is thans; Nederland. De militairen hebben Zoals U bekend uit radioberich- nood te schetsen, waarin Nederook van de Gezaghebber der Bo- een dag soldij afgestaan. De jeugd ten en pers, heeft een natuurramp land thans verkeert. Bijzonder venwindse eilanden, waar men aan- collecteert en voert een radiohoor- van ongekende omvang Nederland droevig is het, dat het Nederlandvankeiyk door de trage verbindin-| spel op als aansporing tot bgdra- getroffen: een orkaan, gepaard se volk, dat zich op zulk een voorgen nog onkundig was over het i gen. met een enorme springvloed, leid- beeldige wijze heeft hersteld van

gebeurde In Nederland, bericht; de in enkele uren tot een storm-]de gevolgen van de jongste oor

binnen gekomen, dat zij daar actie- OOSTENDE WEER DROOG ramp, die wellicht de meest ernsti- olg, zó zelfs, dat het nog kort geleeomité’s hebben gevormd en dat | BRUSSEL. - De getroffen stad ge mag worden genoemd sedert den althans tgdelijk kon afzien

men er bezig Is gelden in te za-j Oostende is weer drooggelegd. Er mensenheugenis: enorme ravages van verdere Amerikaanse hulp.

melen voor het Rampenfonds in | is een cordon om de stad gelegd werden aangericht, gehele landstre- thans wordt getroffen door een

Nederland. , om de nieuwsgierigen te weren, ken een prooi der golven, sommi- natuurramp v.in ongekende om

j Het vuil en de dierenlijken worden ge slechts tijdelijk, doch andere vang. In deze nood is aller hulp

SURIN.AME HELPT 1 bijeengebracht en bedekt met on-, als gevolg van de vele dgkbreu- geboden. Van vele zijden werd deze

Het Surinaamse Rode Kruis heeft gebluste kalk om te voorkomen, ken voor lange tyd. Meer dan 400 reeds toegezegd .Aruba zal niet S.fl. 5.000 aan voedsel naar Neder-1 dat zich ziekten zullen gaan ver-! personen verloren het leven, hon- achter willen blijven. Gelijk wjj in land verscheept. De organisatie spreiden. | derden werden gewond en wellicht één der bladen lazen, heeft Aruba,

van tandartsen in Suriname ; Men is zeer voorzichtig wegens ^ tienduizenden dakloos. Verschil- wat hulp aan naasten betreft, een schonk S.fl. 2000. De prijzen van; de aanwezigheid van grote aantal-, lende schepen moeten als verloren traditie hoog te houden. Reeds een toneelopvoering zijn verhoogd len ratten. worden beschouwd, angstig wordt vanmorgen dan ook heeft het Be

Installatie-rede

Uitgesproken door de Wnd. Gezaghebber, de heer F. de P. Wever

en boven alle beschrijving de ellende in Holland tengevolge van de overstromingen op 14 en 16 November 1776. Er was nawelijks een stad, die van het water verschoond ïrleef. De eilanden Wleringen, Marken, Urk en Schikland werden geheel overspeeld. '

In November 1787 liepen bij Haarlem de polders onder water. Op 1, 2 en 3 Februari 1791 werd het gebied rondom het IJ zwaar geteisterd en op 15 Januari 1898 werden alle huizen op Marken vernield door de storm en het water De Zuideveeedijk brak op verscheidene plaatsen door. Bg de Noordwesterstorm begin Februari 1825 ontstond zulk een overstroming, dat 800 personen en 46.000 stuks vee om het leven kwamen. De schade, die deze ramp aan Nederland bracht, bedroeg acht millioen gulden.

Ook in 1916 was er een zeer hevige watersnood.

Bestuur en bevolking van Aruba met het leed, dat over Nederland kwam, alle mogelijke hulp van de zijde van Aruba aangeboden. Ik ben er zeker van, dat deze verzekering door U en door allen zal worden gestand gedaan en dat er straks niet vergeefs een beroep op de milddadigheid van de bevolking zal worden gedaan.

Het Bestuurscollege heeft gemeend het initiatief te' moeten nemen tot de bijeenroeping van U, die hier aanwezig zgt, en van anderen, die helaas hedenmiddag verhinderd waren, om te komen tot de oprichting van. een Comité tot steunverlening aan de slachtoffers van ed stormramp. Hoe en op wel- [

Ook 6migrant6n h6lpen

DEN HAAG. - Du Nederlandse emigranten in Nieuw-Zeeland hebben een hulpfonds gesticht.

Het Canadese Rode Kruis zond goederen.

Isarcl bood sinaasappelen aan. Het Rode Kruis kreeg enorme hoeveelheden kleren en meubelen van

de Nederlandse bevolking aangeboden.

Uit Italië en Frankrijk komen aanbiedingen voor het onderdak brengen van honderden kinderen gedurende een bepaalde tyd.

Voorts adopteren Nederlandse gemeenten plaatsen van het rampgebied.

Bij het reddingswerk la een militair verdronken, terwijl twee worden vermist.

Tivolileest wordi iets bijzonders

Gratis toegang voor een ieder

Tal van aUracties

Rampberichlen 1'

van Donderdagmorgen

'S GRAVENHAGE. Woensdag- Zi4:rikzf’e wordt voor de tweede] avond werden order.s gegeven om maal in de afgelopen negen jaar j alle vrouwen en kinderen, die nog geevacueerd. Gevreesd wordt, dat op Goeree-Overflakee w'aren over- het aantal .slachtoffers op Schougebleven, te evacueren. wen-Duivcland zeer hoog zal zgn.

Papendrecht is gehalveerd. Amerikaanse hefschroefvlicgtui

Men vreest, da tizch op Schou- gen hebben gisteren 400 personen wen nieuwe dgkdoorbraken zullen gered.

voordoen en vele dorpen moeten \ Het Rampenfonds in Nederland worden ontruimd. De bevolking ver telt thans zeven millioen Ned. gul

worden beschouwd, angstig wordt vanmorgen dan ook heeft het Benog gewacht op berichten van ve- stuurscollege, dit voor ogen. Hare I Ie andere. Deze enkele woorden Majesteit de Koningin onder betulj mogen voldoende zgn om de hoge ging van innige deelneming van

Wi\

VBUDAG R FEBBUARl 195S

Afgezaagd vredesvoorstel van Rood China

De Chinese Communistische Pre mier en Minister ván Buitenlandse Zaken heeft het unmiddellük stuken van het vuren up Korea voorgesteld op de reeds overeengekomen bestandsvoorwuarden, gevolgd door een politieke conferentie van elf landen, ^aarvan de namen niet worden genoemd, met als onderwerp het oplossen van het Krügsgevangenenvraagstuk.

Wij tekenen bij dit bericht aan, dat het geen enkele nieuw element bevat. Soortgelijke voorstellen werden reeds door de V.T*. behandeld en afgewezen Het valt niet te ver wachten, dat de Regering van Ei'senhower anders tegenover de op! lossing van het gevt^^ngenenprobleem zul staan, als die van Tru

BlNGO>AVOND OP LAGO

14 Februari wordt op de Lago in de Esso Club, ten bate van het Steunfonds, een Bingo-avond gehouden.

Op diezelfde avond wordt door de Britse gemeenschap op de Lago in de Marine Club een groot bal georganiseerd. Ook hiervan zijn de baten voor Nederland be

LAGO-DIVIBION HOUDT LOTERU De Lago Division van het Arhen Comité houdt een grote auto-Ioterij. Er worden duizend loten k 10 gulden verkocht. De hoofdprijs is een pracht auto.

MOONUGHT AVONDRIT

Op Zaterdagavond 14 Februari wordt een Moonlight autorit gehouden, waarvoor men zich reeds nu kan opgeven bij de fa. Kusters. Het wordt een interessant parcours dat geheel over verharde wegen gaat. Begin en eindpunt zal zijn bij het Dakota luchthavengebouw.

De instructies voor de te vol gen route worden gemaakt in het Nederlands, Engels en Papiament, zodat een ieder kan meedoen.

Het belooft een der meest interessante ritten te worden uit de Arubaanse auto-geschiedenis.

SURINAAMSE SPORTBROEDERS WERDEN IIARTEUJK ONTVANGEN

Door een mepigte van naar schat ting een duizendtal personen werden de Surinaamse sportvrienden gisteravond te Dakota ontvangen. Toen omstreeks 6 uur“hct vliegtuig van de British Guyana Airways op het vliegveld te Dakota landde stonden verschillende personen uit de Arubaanse,sportgemeetischap ge reed de sport broeders een hartelijk welkom toe te roepen. Na op zeer

it creates a field all its own,.. • d-it entire^ new Icind of* CKevrolel lo Le convpared only with hlgker-priced cors!

vlotte wijze door de Vreemdelingendienst en Douane geholpen te zijn, werden namens de Aruba Voetbalbond, de Aruba Baseballbond Amateur en de Surinaamse ontvangstcommissie bloemen aangeboden. Vervolgens begaven de gasten zich naar het Hotel Holland alwaar de officiële ontvangst plaats. Namens de Aruba Voetbalbond voerde de Heer F. J. C. Beaujon het woord. Hij riep de Surinaamse sportbroeders een hartelijk I welkom toe op Aruba. De leider van de Surinaamse ploeg, de Heer Bill Bromet bedankte in hartelijke bewoordingen voor de hartelijke ontvangst en zeide onder anderen dat de ploeg als sportbroeders waren genomen en ook als zodanig terug zouden keren.

Dè Surinaamse voetballers worden vergezeld van de Heren Ch. Mol en J. Belgrave, bestuursleden van de Surinaamse Voetbalbond.

Wij roepen van deze plaats onze sportbroeders uit Suriname een hartelijk welkom toe en spreken de hoop uit dat het bezoek van ! Aruba moge bijdragen tot het ver' stevigen van de sport en vriendj schapsbanden tussen Suriname en : Aruba. j

! A,ANKOMST VOETBALLERS |

I Wij vernemen dat de voetbal- j ploegen van B.G. en Venezuela res-; j pectievelijk op Vrijdag 6 en Zaterdag 7 Februari arriveren.

Voorzover wij vernemen bestaat er voor dit Interland Voetbaltournooi grote belangstelling. Wij kunnen dan ook een ieder aanraden zich tijdig van plaatskaarten te voorzien teneinde teleurstelling te voorkomen.

EXTRA BUSDIENSTEN VOOR VOETBALTOURNOOI

De Eastern Transportation maat internationale voetbalw’edstrijden internationale voetbalwerstrijden een aantal extra busdiensten inleggen van en naar het Stadion.

Zo zal Zaterdag om 7 uur een extradienst vertrekken vanaf Lago Heights. Deze rijdt via de politiewacht San Nicolas, politiepost SaI vaneta en de Santa Cruz bar naar ' het Wilhelminastadion rijden, j Bij afloop van de wedstrijden rijden de bussen weer terug.

Wi9 baëi Mijn gmêêt

Het Boek van Vandaag

Van de Politie

Te St. Nicolaas in de Bernhardatraat vond een vechtpartij plaats tussen twee mannen R.R. en J. W. Beiden bekwamen verwondingen aan hun hoofd. Procesverbaal wordt opgemaakt.

In de Village teSt. Nioclaas had een vechtpartij plaats tussen de manspersonen M. Th. C. K. en O. P. O.P. bekwam een snijwond aan zijn hals, toegebracht door M Th. C. K. met een stuk glas. K. werd voor vefder onderzoek ingesloten.

Een politie-patrouille constateerde dat de deur van de slagerswinkel HOLFA aan de Bernhardstraat te St. Nicolaas des nachts te ongeveer 2.30 uur openstond. De beheerder in kennis gesteld verklaar de na onderzoek dat er niets vermist werd.

i Op de Lagoweg te St. Nicolaas vond een aanrijding plaats tussen truck 2458-A en personen-auto 1332-A. Schade aan de truck nihil, terwjl de auto een schade opliep ;van ongeveer F. 360.—. Naar de ' schuldvraag wordt een onderzoek ingesteld.

i Op de weg naar Seroe Pretoe Ivond een aanrijding tussen truck |2966-A en carioca 4441-A plaats. Een der inzittenden van de carioca 'werd licht gewond aan het voorI hoofd en de linkerknie. Een onderIzoek wordt ingesteld.

I Assistentie werd verzocht voor :een aantal zeelieden die nabij Papa’s Cake Shop te St. Nicolaas aan ^het vechten waren. Bij aankomst , van de Politie bleken de zeelieden te zijn verdwenen.

Ook voor de andere wedstrijden worden extra busdiensten ingelegd. |

PLANNEN VOOR INTER- j

EILAND SPORTWEDSTRIJDEN i

De ABBA werkt plannen uit om 1 .1 21 en 22 Februari a.s. baseballontmoetingen te organiseren in het Wilhelminastadion tussen de vertegenwoordigende teams van Aru;n Curaçao.

Teneinde de transportkosten zoveel mogelijk te drukken zal de A. V.B. proberen met de CVB overeen te komen, dat op diezelfde dagen twee wedstrijden worden gespeeld op Cui’acao tussen de Arubaanse en Curacaose elftallen. De opbrengst van deze wedstrijden zijn bestemd voor het steunfonds.

WILHE LMINA ST ADION |

Interl. Voetbal Tournooi

7 Februari 1953 t/m 11 Februari

Suriname, Briiish Guiana, Venezuela Aruba

Zaterdag 7 Februari 8.00 n.m. SURINAME — ARUBA Zondag 8 Februari 4.00 n.m. VENEZUELA — BR. GUIANA Maandag 9 Februari 8.00 uur n.m. SURINAME - BR. GUIANA Dinsdag 10 Februari 7.00 n.m.

BR. GUIANA — ARUBA Dinsdag 10 Februari 9.30 n.m. VENEZUELA — SURINAME Woensdag 11 Februari 8.00 n.m.

ARUBA —VENEZUELA Tribune (. 3.' per wedstrijd 1.15.* serie-kaart Staanplaats f. 1.50 per wedstiijd geen serie-baarten Kinderen: Staanplaasten f. 1.'

Voorverkoop op 3 Februari 1953

i ’ Oranjestad: Kantoor N, E. N., Wilhelminastraat 29

T, B. Hector (Kantoor gevangenis)

Santa Cruz: Santa Cruz Bar San Nicolas: Suriname Club

I • '•^r’nrwrv.,

VRIJDAG 6 FEBRUARI lOSS

SamenvaUing A.N.P. • berichten Donderdag

jdeze verzwiiktf negen kilometer lange verbinding, die nauwelijks 50 cm boven het water uitsteekt, j te beliouden. De zwakke dijk is de 'S GRAVENHAGE. Donderdagmid In Nieuwe Tonge gelooft men dat die nog rest,

dag seinde ons het ANP de vol- 75 mensen zijn omgekomen Daar vruchtbare bouwland van

geilde samenvatting van de toe- propten de mensen zich gisteren

stand in de noodgebieden in Ne- met z’n 20 en dertigen in een ka- vstigd z,ün. Aan de kant van derland: jner in de 200 woningen, die op de ‘

Door nieuwe dijkdoorbraken zök nog overeind stonden. De voor-reikt. De andere kant is tot door Schouwen - Duiveland, dat raad levensmiddelen is toereikend i‘

reeds voor bijna 4/6 onder water wegens droppings door vliegtuigen, j ." ' '*' '

sUut, zijn verschillende duizenden maar er is tekort aan drinkwater. 'KÜMNKLIJKE AUl'U BLEEF iqwwiers, die op evacuatie wacht- ^ Een amphibie-wagen van de Land- | STEKEN IN ÜE MODDER ten, iiigevaar gebracht. Ongeveer macht voer gisteren af en aan tus- | ’S-GRAVENHAGE. - Toen do 15.000 van de 20.000 zielen tellen- 'sen Sommelsdük en Nieuw Tonge 'auto van H.M. de Koningin, die de bevolking van dit eiland waren 'en bracht op elke tocht ze.stig over- [voortdurend op weg is om troost hedenmorgen naar elders overge-, levenden mee. Niettemin is daar de ; te brengen aan hen die have en bracht en de ontruiming gaat sinds , toestand »,zeer critiek”, omdat de'goed hebben verloren, in do modder van een der Zuid Hollandse eiland bleef steken, stapte de Koningin zonder aarzelen uit en

hielp zelf mee om de wagen weer' op dc vaste weg te brengen. 1

dien met een vloot schepen onve- overlevenden bloot staan aan ernminderd door. stig ziektegevaar.

Honderden ovarlevenden hokten berichten uit Voorne

sarnen op een klein niet over- Putten ten Zuidwesten van Rotterstroonid gedeelte van Zierikzee, ' ^um blijkt, dat het dorp Heenvliet waar hele huizenblokken door het „hoofdreddingsweg” van I

vloedwater, dat in de stad minstens Rotterdam naar de evacuntiehaven | i

anderhalve meter hoog staat, zijn Hellevoetsluis „ernstig gevaar” I GEEIT?

meegesleurd. Op het eiland zijn on- loopt. | LOTEKIJPRIJZEN

geveer 15 mensen omgekomen. i water slaat over de dijkweg : Het loterycomite van de AR

Een woordvoerder der regering verkeert in gevaar te be- HEN, dat binnenkort zal beginnen

•sprak de vrees uit. dat het eind- Mocht dit gebeuren, zou met de verkoop van loten voor di

dodental „veel hoger” dan 1400 zal verbinding over land tus- verse grote loterijen heeft van de

2 ,jjf, I s6n Hellevoetsluis en Rotterdam KNSM verheugend nieuws ontvan

, X • i j • I'’erbroken zijn en zouden duizenden gen.

lani'riVpoer-.^^-Ov^IrflnkWfP overstroomde Goeree-Over- i Deze maatschappij heeft voor de

<tit dimvKi- rnVm 400 mpn« i n'in gcevacueerde mensen op Arubaanse loterijen beschikbaar

vcrdi-oiikpii ristPi-ivond wo-f' p- stranden. Honder-j gesteld: Twee eerste klas rondrei

voleii om icripi-p msti vrnr •' 'pn moede troepen en bur- zen per KNSM naar Puerto Limon

kind; die op dit eiland waren overgebleven, in alleryl te evacueren.

Duizenden werden in veiligheid gebracht van afgelegen boerderijen naar de opvangcentra Dirksland,

Middelharnis en Sommclsdijk, doch ook deze opvangcentra worden beschermd door verzwakte diJkçp en moesten dringend worden ontruimd.

Oude Tonge. waar het water 300 levens eiste, is practisch geheel ontruimd met behulp van schepen.

Make (urniture shine WITHOUT RUBBING... use Johnson’s

PRIDE

Wipe ii on .

Algemene Nederlands Verbond Aid. Aruba

Algemene Leden Vergadering op,Dinsdag 10 Februari 1953 desavonds ie 20.15 in Hotel Scala

ENIG AGENDAPUNT:

Hulp aan Nederland in verband met de nationale ramp aldaar.

Alle verzekeringen

I

■

ARUBA TRUSTKANTOOR

Nassausiraat 90 Tel. 1209

,De Nederlanden van 1845" „Fatum', „De nieuwe Eerste Nederlandsche" „Eerste Nederlandsche"

Gebouw Maduro & Sons Anasastraat 11-13 Dakota Tel. 17.37 Oranjestad

Cumpra discos PADU y >mda cultiva

MUZIEK ARUBANO 7 apoya

TUBISMO NA ARUBA S4 Mlaccton nobo pa aaja

GROEIEND interieur

Mullllux fermulc-mcubtlen voldotn «an Uw smaak, panen in alk Inlerieut en 2ijn de aangeweien meubolUukkei\

Indien U tol uitbreiding hesluil. Een uil* eoerig proipeclui met vela «oorbealdes ligt bij ont voor U gereed

MESKER

Wi^formuh mei/Wt/il

per maand van Aruba naar Curaçao v.v. in de periode van 1 Maart tot en met 31 Deceniber... We hebben alvast de nodige gelden opzU gelegd voor jolen... Reizen zullen we dit jaar op de bekende, luxe KNSM manier...

BRITSE ARUBANEN SCHENKEN fl. 2.50.—

In het Relieffund dat door de Britse consul op Aruba werd gesticht werd f. 25ü.- gestort, als bijdrage aan het hulpfonds van de Britse kolonie op Aruba.

LAQO AAN HET WERK FLOWEBSHOW bracht f.500 op

De bloemenshow van de Lago Colony Damcsclub, onder leiding van Mevrouw Ana Roding heeft gisteren / 500.- opgebracht.

INZAMELING

De inzameling van goederen is buitengewoon goed verlopen. Op Lago werden 29 grote cartons lakens en dekens opgehaald. Verder 25 grote cartons kleding cn acht grote cartons flashlights en batterijen.

SCHAKEL HET SECRETARIAAT ARHEN IN

Teneinde te voorkomen, dat verschillende particulieren en Instellingen een zefde actie ondertiemen, verzoekt het Secretariaat van ARHEN (tel 1176) een leder, die iets wenst te ondernemen, zich met het secretariaat in verbinding te stellen.

NEDERLANDSE KRANTEN IN DE LEESZAAL

Sinds gistermorgen hangen de eerste afleveringen van de Nederlandse VOLKSKRANT in de etalages van de Aruba Boekhandel. De belangstelling voor de foto’s is zeer groot. Wie op zijn gemak wil kijken en lezen, kan een keur van Nederlandse kranten vinden in de Openbare Leeszaal te Oranjestad.

ZONDAGAVOND FILM IN DAKOTA SPEELTUIN

Zondagavond om acht uur wordt een boeiende spaanse film vertoond In de speeltuin van Dakota. Een ieder is welkom. Opbrengst voor hét steunfonds.

ORANJESTAD KOMT MAANDAG

De KNSM deelt mede, dat de ORANJESTAD, MAANDAG

MORGEN bij het aaiibreken van de dag op Aruba verwacht wordt. Dit in tegenstelling met vorige berichten, waarin gesproken werd van Dinsdag.

IBANEZ KREEG VOLMACHTEN TER BExSTItlJDlNG INFLATIE

SANTIAGO. - Te Santiago de Chilo is een decreet getekend inzake de afkondiging van de wet, welke president Ibanez buitengewone volmachten verleent om de inflatie te bestraden, dc overheidsdiensten te reorganiseren en bezuinigingen door te voaren.

jaar 1053 Chili voor de invoer ’ besloten, dat in het begrotingsslechts twee preferentiële wisselkoersen zal hebben van 31 en 60 I peso’s per Amerikaanse dollar. De ! koei's van 31 pesos is alleen beistemd voor de invoer van ruwe suiker en voor de betaling van bepaalde regeringsvorplichtingen. De koers van 60 pesos is bestemd voor de invoer van dringend nodige grondstoffen, zoals ruwe benzine, katoen en krantenpapier. Dc niet dringende invoer geschiedt tegen de vryc koers, welke naar verwachting zal schommelen rond de 120 pesos per dollar. Het verbod

De autoriteiten hebben gisteren op de invoer van auto's biyft bestaan.

MIKIELLA LOOPT 8UEZ BINNEN

SUEZ. - Het Italiaanse tankst^üip „Miriella”, dat met een lading Perzische olie aaui boord du Britse „juridische blokkade” tracht te doorbreken, heeft radiografisch gemeld hedenavond de haven van Suez te zullen aandoen. Er zullen geen verslaggevers aan boord worden toegelaten. Zoals men zich her innert, nam het schip de vorige maand te Abadan 6000 ton oUe aan boord.

Bekendmaking

De Aruba Steamlaundry Supercleaning San Nicolas maakt bekend, dat alle goederen, die voor 1 Januari 1952 aan haar ter reiniging zijn afgegeven en niet worden afgehaald voor 16 Februari 1953, zullen worden afgegeven aan het Comité ARUBA HELPT NEDERLAND.

Announcemenl

The Aruba Steamlaundry Supercleaning San Nicolas announces, that all goods, that were brought in for laundering and cleaning before the lat of January 1952 and that have not been reclaimed before the 16th of February 1953, will be donated to the Committee ARHEN (Aruba helps the Netherlands).

Participacion

•Aruba Steamlaundry Supercleaning San Nicolas ta pone na conocemento di publico, cu tur ropanan cu tabata entrega prome CU dia 1 di Januari 1952 y cu no ta reclama prome di 16 di Februari, nan lo worde doena gratis na e comité Arhen, (Aruba yuda Holanda).

Uitgeefster: „De Arubaanse Courant" N.V. Redacteur: G. Schagen. -Abonnement / 2.50 per maand.
DAGBLAD VOOR ARUBA

.Weet u, dat dit stelen op zyn IIol

komen, thans over de gehele lengte onder controle staat, zodatf voor een doorbraak zelfs bU storm niet meer behoeft te worden gevreesd.

via Utrecht geleld. | Htiercehter, die vertelde, dat hr macht in nauwe samenwerking gePlunderaar gearresteerd ' h ''Ü wegens diefstal èn nUa' organiseerde hulpverlening droeg I handeling veroordeeld was. in belangrijke mate bü. dat men

vanwege de rouwdag. j

Dp door de zee-, land- en lucht-1 macht in nauwe samenwerking ge

Dlt betekent, dat het polderge- bü de Moerdykbrug, waarbij is ge-l politierechter te Rotterdam j üians de grootste ellende tengevol

bied ten Noorden van kotlerdam bleken, dat tussen Dordrecht en (je •'ooft een matroos veroordeeld tot j Zondag rouwdag gg overstromingen te boven

behoorlijk beschermd is. Binnen- Moeidükbrug, onmiddelHjk ten *os maanden gevangenisstraf met Zondag zullen er geen voetbal- Hot redden van mensen blüft kort zal er een kade van zakken Noorden van de brug, drie kilome- ^ onmiddeliyko bihechtenlsneming, wedstryden worden gehouden en altüd het eerste doel, daarzand worden gemaakt, die het wa- tor spoorbaan vrywel is weggesla- omdat hy Zondagochtend tydens zullen ook de bioscopen dicht zyn \''urdt ervoor gezorgd, dat de

ter zul moeten beletten over de dük gen. Ten Zuiden van de brug is do watersnood in Rotterdam twin- J vanwege de rouwdag ' "og .steeds dreigende doorbraken

te stormen, indien nog eeiis zo’n een gat van 700 meter in de spoor- tig pakjes sigaretten stal in een Zondag zullen er geen voetbal- (Vervorg on pag. 4)

abnormaal hoge vloed zou voorko- ' - 4, •

men. Men is inmiddels al doende

deze kade van zandzakken te ver- '

vangen door een kade van keien. >

In het voorjaar en de zomer zullen iV J

de dykdclen, waarin thans gaten

zijn geslagen - die overigens zyn ' : .*

gedicht - definitief woi’den her- ^ .

steld met klei, nadat eerst het zand ^ ' 'j ^ . j

en de zandzakken zullen zyn ver- ^

wyderd. De hoogte van deze gedeel- £. '.V' . I

steun eii samenwerking. ' • \ ^ ^ ' " ” ' ' ^ ^ \

Zeker, er is een officieel comité, ■ * , ^ • />’ ^ •< ' ' - '

met een schare van medewerkers, /' * ' , ,>■'/

maar daarnaast wordt mogclijk ^ ^ ^ * 'y

nog meer werk gedaan door aller

lei particulieren en verenigingen,! 1-,^.,- T V'^ ^

die elk op eigen wijze meehelpen. - ^ w

Dat Is onbaatzuchtige hulp op | Pe^e foto werd Maandagmorgen door dè ANP-fotodienst gem aakt. Ooltgenaplaat was een der eerste plaatsen, die door de

zyn allerbe.st, die steun en hulp overstroming geheel werd geisolcerd. Later is het water nog aanzienlijk hoger gekomen.

van velen, die, zonder dat hun _ _

naain zelfsgenuemd wordt, door- , t.,. . .

vaan met werken- X/AlIrruAvlAfiAnurAAvflSMiMM usn Apiilka Itjkheden, ZOU hy Willen adviseren algemene stemmen, het voorge

wy zUn enkele* keren opgeheld VOlKSVGriBgBnWOOfCliging Vflil A^UDfl het de schenking te doen ten Inkte stelde telegram te versturen.

met hpt vpr 7 npk dl» ph dip dnpt ctiaaLl tSaI* IaIIt waA alAAiMAAM lÁuAHflA onvoordèn. Ook de Om kwart voor negen wordt de

met het verzoek „die en die doet maaKt ZICH tOlK Vflll BlgGIIIGGII iGVGnCIG woordvoerders van de Una fracties vergadering gesloten en op jvoor- ]

zo veel. noetn hem cens... . VVaar I #4#k«| Sn AbLamIampI* ondersteunen het voorstel en er is stel van de Heer van eHoorn be-I

mogelyk, hebben wc aan dic ver-jgaVOGlGnS Gil SlOrt DGQFGg lil AlnGntOlldS dan nog een kort debat over de ' sluiten de raadsleden voor deze by

het onrechtvaardig is tegenover i De Eilandraad van Aruba was tekent en wü zodoende naar vermo- óe kant. Be-, eenkomst geen presentiegeld te

zoveirardere LrSrTZ ''^Üeen met als enig ' gen mede helpen deze last te dra- « «ten wordt dan zonder hoo delyke aanvaarden, maar het gehele be

Zer Tchtér a o^er ÏSd Jat P'^'t op de agenda ’t verlenen vaJ ! gen. Wy weten reeds, dat deze ^ Steunfonds^

T.n, .ït .Tct toaU U nomen «cun aan de actie voor de in Nc-' geent oiider onze bevolking leett T nTlf d ' T , ê,' ,a“!

wrgeU u eehS d" er";ke- ■>“'»“<' Toen ‘ en dat deze bevolking anderzUda ‘1 .1 S è?,- T t o e" ' n'

VVO geven u ecnier ne verzene- ^ p „m., „ o.« • i. u «o ^ bydrage aan Ijet Actiecomité landgebied kan missen voor de

ring, dat ook de mensen, die in voo'Witter F. de P. Wever de ver- | geen aansporing behoeft om ro- ^ruba Helpt Nederland. ' slachtoffers

„deftige" comité’s zitting hebben, f ontoraken slechts yaal en naar vermogen te geven”. oe Raad besluit, eveneens met i '

veel liever naamloos zouden zijn, , , . Tenslotte stelde spreker voor aan ‘

om zich te geven aan het werk, dat \ koningin het volgende telegram --—

tvii Rl1p.n on Arnhk. met tovppI po. I vergadering hebben aange- , te verzenden: „De Eilandraad van r\ _. _ . I l.

in belaiigryke mate by’, dat men Uiaiis de grootste ellende tengevolge van de overstromingen te boven is. Het redden van mensen biyft |

nog steeds dreigende doorbraken , (Vervorg op pag. 4) j

Deze foto werd Maandagmorgen door dè ANP-fotodienst gem aakt. Ooltgenaplaat was een i overstroming geheel werd geisolcerd. Later is het water nog aanzienlijk hoger gekomen.

ïrste plaatsen, die door de

VolksvGrtGgenwoordiging van Aruba maakt zich tolk van algGmGGn lèvandG gGvoelGns Gn stort bodrag in Arhentonds

lykheden, zou hy willen adviseren ^ algemene stemmen, het voorgehet de schenking te doen ten Inkte stelde telegram te versturen, van de post onvoorzien. Ook de Om kwart voor negen wordt de woordvoerders van de Una fracties vergadering gesloten en op jvoorondersteunen het voorstel en er is stel van de Heer van eHoorn bedan nog een kort debat over de ' sluiten de raadsleden voor deze bytechnische zyde van de kant. Be- j eenkomst geen presentiegeld te sloten wordt dan zonder hoofdelyke aanvaarden, maar het gehele be

HERINNERING AAN HOLLAND

Denkend aan Holland zie ik broede rivieren traag door oneindig laagland gaan, rijen ondenkbaar yic populieren als hooge pluimen aan den einder staan; en in de geweldige ruimte verzonken de boerderijen verspreid door het land, boomgroepen, dor|)en, geluiotto torens, kerken en olmen in een grootscb verband.

De lucht hangt er laag en de zon wordt cr langzaam in grijze veelkleurige dampen gesmoord, en in alle gewesten wordt de stem van het water met zijn eeuwige rampen gevreesd en gehoord.

j ChGmG><XXXX>0OO<XX>C<^^

I „Dg liGfdG is nÏGi moGilijk,

{ bij Hg! aanschouwGn van zulk ggh IggcI"

I Z.E. dc Gouverneur heeft zich gisteren via de Curom tot de bej vclkiiig van de Nederlandse .Antillen gewend. Spreker begon met het voorlezen van een gedicht van II. Marsman (de tekst waan'an wij elders in deze editie afdrukken) en zei ven’olgens;

Wij behoeven aan dit beeld vani lucht, nog zyn er de torens te zien Holland, dat de dichter Marsman en ook nog de boesderyen, maar albü ons oproept, niet veel toe te les overspoeld en omspoeld door het voegen. Want de opeenvolgende be- water, een grauwe vlakte. En op richten hebben dit beeld als van- dat dak daar w’eten we een vrouw', zelf .aa.ngevuld en we h' bben Hol- die. een kind verwacht en slechts land gezien in onze herinnering als i drinken kan door de regen op hrinr een feestelyke weide, als een feeste j gezicht te laten vallen. We weten ly'ké polderland met groen en bloe-1 daar de schuur, waar meer dan men en met de hoge peppels; we honderd mensen verdronken zy’n en hebben de vogels gehoord en het we zien daar de boom, waaruit, vee zien grazen eindeloos menig- verkleumd en ziek, een vader zyn vuldig, en de trotse boerderyen kind liet vallen in het kolkende bobben we gezien, een en al be- water, omdat hy het niet meer drijvigheid van mensen, van man- houden kon. We weten het prachtinen, vrouwen en kinderen, en we ge vee verdronken, de kleup en de weten het nu... Nog staan er de- klank vergaan. We zien in onze zelfde contouren, nog zyn er de herinnering do machtige dyk, die peppels hoog tegen de donkere (Vervolg op pag. 4)

Met gulle hand . . .

helpt Aruba Nederland

Oproep tot geneeskundigen

„deftige" comité’s zitting hebben, f siecncs yaat en naar vermogen te geven”. De Raad besluit, eveneens met i

veel liever naamloos zouden zün. , , . Tenslotte stelde spreker voor aan ‘

om zich te geven aan het werk, dat L. I het volgende telegram --—

wy allen op Aruba met zoveel en- | de vergadering hebben aange-, te verzenden: ,De Eilandraad van

thouslasme en overtuiging doen: herinnerde er onder meer het Eilandgebied Aruba, heden- WprOep tOt geneeSKUndigen

n..in ./AriAnan .,1, hoc juist op het momcnt, dat avond iH Vergadering bijeen, mogc ■ ■ .i# sr

nuip vonenen, e n op zyn wijze, i Nederland weer wat op de been Uwe Majesteit eerbiedig vertolken Lahdsministcr dr. E. 3, van Ro- vertrouw er op, lat ik niet teveraan degenen, die in Nederland zo het land door een nieuwe de onder de Arubaanse Bevolking, hee^t ziel» met de volgende ' geefs een beroep doe op Uw me

znaar beproe ( werdem | getroffen werd. Uit de be- levende gevoelens van innige deel- oproep gericht tot dc Gcnceskun- dewerking teneinde onze zwaar

Het IS groots en ontroerend te | richten blükt. aldus He Heer Eman, neming met Moederland en bevol- h* de Nederlandse Antillen: getroffen collega’s bij te staan in

z en, hoe algemeen de oproep weer-' ontzag^iyke omvang de king, welke zo zwaar getroffen atiiVo i „uk* tt deze beproeving. Wie van U be

M.»k l»rft çevonden, hoe ook In „ zijn". i.,n ni , T oteu-n te verle

de vorotc nitlicehen en zelf» fnmi- „„„ „vei i.1 In de um-eld foe«lrnon,l Do hooe Vr«.,.o.,ln dood d..™ berichten vernomen van do ramp ; o.n ,io ,ie„ d„ee .a. v,oo™.

Reeds enige dagen lang hebt U berichten vernomen van dc ramp

deze beproeving. Wie van U bereid is geldelijke steun te verle

de verste «"thoeken en zelfs fami- y^n overal in dc wereld toestroomt. De heer Yrauaquin deed daarop , nen. kan dit doen door zijn bydra

lles uit do kleinste huisjes hun gif- „indien vreemde naties en neutra- een voorstel van orde en wel om ter L» u heeft geteisterd. storten voor het Artseniiood

ten gereed hebben. Ie instellingen zich op een dergc- herdenking van de verongelukten berichten kunnen slechts een , Amsterdamse Bank

ten gereed hebben. Ie instellingen zich op een dergc- herdenking van de verongelukten berichten kunnen slechts een ;

Geven is altyd vrijwillig; mocht lijhc grootmoedige wijze gedragen, ®cn minuut stilte in acht te nemen. P, !® j y®” p*- te Amsterda

er een enkele cilandgenoot 'zyn, hoeveel te meer, moeten wy Aruba- De vergadering voldeed hieraan ^"'zenden is geko

die NIET wenst te geven, dan mag non, verbonden door banden van volgaarne. D® bevolking van dc Neder- Ik dank U

hem of haar dat niet kwaïyk wor- bloed, cultuur cn ryksgcmecnschap Vervolgens verklaarde de heer Antillen toog spontaan aan

den genomen. Het heeft dan ook met ons Europese Nederland, aldus Yrausquin het voorstel om steun te arbeid om te helpen waar te geen zin ons op te bellen met het Siireker, on.s gedrongen voelen te verlenen zeer sympathiek te vin- v^®^- RECTIFICAl

verzoek: „Doe Iets legen die on- helpen en te geven 'en wel te hel- den. Het spyt hem, dat het Be- Onder de slachtoffers van de Twee beric

verlaat(en)”. Dat zou ongepast pen cn te geven in een dergelyke stuurscollegc in deze de Raad niet overstroming bevinden zich ook van gisteren

Ik dank U voor Uw medeleven.

VIERDE VERANTWOORDING

Personeel E. en G. Martijn 625; E. en G. Martijn Aruba Ltd. 750; Personeel KLM Aruba 445; storting KLM 445; Blocmenshow Lago f^Anna Röding) 500; 2e storting personeel Aniba Bouw Mij. 1000; Ilirain Lodge Nr. 102 250; Kusters Trading Aruba 300; Bohaina N.V. 2000; personeel Bohama 500; personeel Winkel Handel Mij. 125; H. Laplace 50; M. Noot 300; 5an Pedro Hospitaal 500; Ph. Theeboom 50; Adolf Gröder 1000; Schoenhandel Hartog 300; Voorlopige opgave OnWangerskantoor 1200; voorl. opgave Douane Oranjestad 1773; personeel HBU 900; dr J. Oduber 350; dr P. F. van Bcmmel :f>0; dr J. F. F. de Cock 3.50; dr R. A. F. Hagens 250; dr J. Taams .50; dr F. W. Engelke.s .50; dr Gottlieb 100; dr A. Devcling .50; N.N. .50; dr Keunen .50; dr J. R. Arends en moeder 180; dr F. Oduber 25; dr Samuels 200; dr Hcymans 200; dr Tayielbaum 150; actie verkoop

mariniers 500; directie Curacaose Bank voor Aruba .5000; voorlopige opgave onderwijzers op Aruba 5.723,52; Directie KNSM Aruba 6 eerste klas rondreizen met de K NSM „Willemstad” naar Pto. Llmon, Cristobal en terug naar OOranjestaiji; 3 prijzen bestaanc^ uit 4 vliegtochten van Aruba naar Curacao gedurende 10 maanden, dus per prijs 40 vliegtochten; Baardse Trading Co. 100 kisten bier ter waarde van fl. 1800.—, welke Woensdag 11 Febr. in het Stadion in de bars verkocht worden, de bar werd door Marlo Croet welwillend ter beschikking gesteld; door de heer v .d. Naaten rechtstreeks naar Nederland overgcmaakt 1000; voorlopige opgave leerkrachten v. het B.K. onderwijs 11.984,54.

Saldo laatste verantwoording f. 92.0.59,74, saldo vierde verantwoording f.,>39.601,06, totaal bedrag fl. 131.660,80.

zjjn en bovendien Is het onnodig, mate, dat dit voor ons een offer bc is voor geweest. Indien het BC-col-1'talryke artsen. Velen van hen

Twee berichten uit onze editie 1 n gisteren behoeven een rectifi-l

wy overdryven niet als wc schrij- — *0^6 "lot het voorstel gekomen was, hebben ftlles vorlorAn wit hn. L . ^ 1

ven, dat 99% van onze stad- en gen en Maandag begint de „Auto ““ d^r'fMcH«®wee8t dat gaten. Voor geruime t«d zaï het 1’Jo" Ohm

oilandgenoten met gulle Innd stlckor”-actle. Geef met graagte, ^un onmogeiyk zün dc praktyk corpirmeï’ten voor de Tivnll

geeft. Degenen, die behoren tot het helpt cn steunt en versiert uw auto vermfeden kiinnil wAfdAn° ' ®®fehen. Ik behoef U niet mes^die hot org'iniscerden

ui erst kleine deeltje, dat zich niet vanaf Maandag met zo’n ere-teben. sS snreJër de .ellct JJ: te leggen wat dit voor hen en ’ ^ |

„zyns broeders hoeder ' voelt, laten Dan kunt u rustig van het weckenil „an zaken hetreni-t*^»»! Ml patiënten betekent. Ho KN.SM stelde niet twee rond- [

we gaarne aan eigen (triest) genieten ... JaTTvaviSa ’ r ^ * * * v,. u . u u , ‘ beschikbaar voor dc lotcrüen'

lot over. ARUBA IIFI PT iwrr * overtuiging zyn stem aan My bereikte het bericht, dat de maar ZES. Alle zr.s eerste klas I

Ook dit weekend wordt weer een TTuLLE HAND i7ut7Td7 Koninkiyke Nederlandse Maat- KNSM naar Puerto Liomn, Cristo-[

beroep op U oliën pedoan. Er zU» HET ZWAAE OETBOFFEN ie hel be*»» ' VMlele'f ra”! dl j

colleeten en leeoten en inumelln- NBDERUNDI daorbli laat ieldpn' dL>. •‘«'■"“«Ho voor do xc vacantic om van Ie walcrlan

mnuiMMaoi aaarbv »at lelden deer de mofe- detroffen arteen Ie tiejonnen. Ik den. |

Eerste journaallilms van de ramp morgenochtend in De Veer’s Theater

MORGEN, ZONDAG, zullen om half elf cn elf uur FILMVOORSTELLINGEN worden gegeven van de eerste Nederlandse JOURNAALFILMS OVïlR DE RAMP. Het programma wordt oangovuhi met Amerikaans nicuw's,

Dc entreeprijzen bedragen fl. 2.— cn fl. 1.50 por persoon.

Dank zy een royale geste van de Thcater-Dircctie, die de zaal gratis ter beschikking stelde, komt de gehele opbrengst ten bate van het ARMEN FONDS.

Commeniear

Peking

en Indo-China

D»; bcrichlun over hulp van Peking aan de Vietminh-opstundelingen in liido-China hebben wederom de uanduelit getrukken, nadat Pharu Le Bong, de gewezen financiële adviseur van de Vietminh, is overge- ' lopen naar de pro-Franse Bao Dai. Hij verklaarde, dat de regering van Peking instructeurs, adviseurs, uitrustingen, wapens en auto’s lever- ! de, benevens economische hulp, ‘ maar dat rechtstreekse inten-entie slechts was toegezegd, in geval de Vietminh zou worden bedreigd ^ door een nederlaag. Reeds in 1948 i was er een samenkomst geweest tussen de rebellen van Ho Tsjiminh, Chinese communisten en: Russen, zo zeide hij, en sinds 1951 ' i •verden regelmatig jonge intellec- j ( tuelun ter opleiding naar Peking i en Nanking gezonden. Men moet! natuurlijk voorzichtig zijn met der-; gelijke verklaringen, maar : <. ■ : i duidelijk, dat de Vietminh haar successen van de laatste tijd t'i ;t had kunnen behalen zonder mortieren, kanonnen en luchtafweersgeschut uit de Chinese arsenalen. Er is echter geen blijk van levering vliegtuigen, zo schrijft de Britse Times, die mqent dat ook vaststaat, ■ dat de hulp van Peking aan Ho Tsji-minh het laatste jaar is ver-' niinderd. De toegenomen kracht ^ van het Vietminh-leger en zijn j successen zouden te Peking bevredigend worden gevonden: aan de andere zijde van de Chine.se Zuidelijke grens, waar deze Tonkin, raakt, bevinden zich nu bevriende troepen in sterke posities.

De belangstelling van Peking voor Indo-China is aanvankelijk niet groter geweest dan die van de Chinese nationalisten der Kwo Min-tang. Indo-Chinese nationalisten als Ho TJsjiminh hebben vóór

1949 het meeste contact gehad met de kringen van Tsjiang Kai-sjek. Diens troepen hadden bü het einde van de oorlog het Noorden van Indü-China bezet, waar zy toen Ho Tsjiminh steunden. Het kostte enige moeite hen te bewgene tot terugkeer naar den hadden te rebellen uit Tonnin weinig contact. Dit werd eerst nauwer, “toen Mao zijn regering te Peking installeerde en T.sjiang van het Chinese toneel verdween. In 1950 begonnen de onderhandelingcn over erkenning door Mao van de Vietminh, doch pas nadat de oorlog in Korea was begonnen, werden de betrekkingen inniger en werd de hulpverlening doeltreffend. De reorganisatie van de Vietminh verstrekte daarin de communistische invloed en de Lao Dong (de revolutionnaire arbeiderspartij) verwierf onder leiding van haar secretaris-geneaal Dang C^ocan Choe en van Tfoeng Tsjinh de sterkste posities. Ho Tsji-minh werd nog erkend als „inspirator" en geestelijk chef, maar zijn invloed is verminderd. Peking heeft in ruil voor zijn hulp bereikt, dat zijn Indo-Chinese aanhangers vast in het zadel zitten en deswege kon het volgjens de Times tal van adviseurs en dwarskijkers terugtrekken en zijn materiele hulp verminderen. Rechtstreekse interventie van Mao is dus thans niet waarschijnlijk. By uitbreiding van de oorlog in Korea zou zijn ether vrijwel zeker wor

EISENHOWER ZIET AF VAN BEHEER ElüEN BEZIT

SAN FRANCISCO. - President Eisenliower heeft zijn gehele persoonlij ko bezit aan geld in een fonds gestort, teneinde het venvgt te voorkomen, dat hy door dit bezit zieli zou laten beïnvloeden. Een deel van het fonds bestaat uit de opbrengst van de verkoop van een oliebron.

Bepaald is, dat de administrateur van het fonds de preisdent niet behoeft te raadplegen omtrent zijn handelingen en de gelden dus zelfstandig kan beheren.

I GRAAF REDDE ZUN I JACHTHONDEN

LONDEN. ■ De 25-jarlge Earl of Bathurts redde vandaag zijn 40

DE AR UBAANftE COUBANT

_ jachthonden het leven reged door onvervaard tussen hen en een aanstormende express-trein te gaan staan.

.. j Dc honden hadden aan het slot van een jacht een vos te pakken gekregen, juist op de rails. Opgewonden drongen de beesten rond IJ de gedode vos, toen uit een tua^ nel op een goede vijfhonderd me-1 n ! ter afstand een sneltrein kwam.

|Dc graaf sprong onmiddelijk van . I zyn paard en liep wild zwaaiend I de trein tegemoet. Op minder dan | 11 een meter afstand van de troep' g honden kwam de trein tot stilstand. ENGELSE VLOOT ZAL NTIONALISTEN BELETTEN BRITSE SCHEPEN OP CHINESE ROUTES TE DOORZOEKEN

'11 LONDEN. - Minister Eden heeft 9 in het Lagerhuis verklaard, dat

ZATERDAG 1 FEBRUARI 1058

de Britse regering ervan overtuigd ia dat het Amerikaanse besluit omtrent Formosu geen agressieve bedoelingen inhoudt ten aanzien van de Chinese conununitseu. Hij zeide, dat Churchill en hijzelf tevergeefs hadden gepoogd de V. S. van het besluit terug te houden. Hij zeide onder gejuich, dat de Britse schepen zouden worden beschermd, indien zy door de Chinese natoinaliaten zouden worden aangehouden. Hoewel Engeland tgeen de blokkade van het Chinese vasteland gekant is, was het niet moeilijk te zien hoe de Ver.

I Staten hiertegenover stonden met ikun ,overweldigende marinemacht’.

I Het Labourlid Morrisson verI klaarde, dat de Britse strijdkrachiten zich in ieder geval buiten een I mogelijk treffen tussen de Chinese ] communisten en de Verenigde Statten moesten houden.

JUST LOOK WHAT HAPPENS...

^ *

lacle Bea’t

WITH ‘VASELINE’ HAIR TONIC!

•Vaseline* Hair Tonic makes your hair look handsome and healthy—and keeps it looking that way I Economi» cal, too... you need only a few drops a day! Tiy h andseeforyourselfl

UW N'

FIRST

fêr sêfêfy né smict

^•ervlce, these two Goodyear lires MO First Tor safety and lon^ service. ni.^LEa ALL.WcATHEa ha.s Goodyepr’e world-iamed diamond nonskid tread for excepiional iraction on any .urface, paved or onpaved. Hi-MiLEn Rib (ivea premium performance at reguUr pricet-cxira mileage al eetro foto coil per mile.

Moai roNS iHi wo»i» ovt* «u nzuu» OW ooooriA» nut rwaw on awv omH muS

.AMEI{IK.\ANSE

AT(X)M(iELEERDE

VERMOORD

NEW VORK. - De imlltic stelt een onderzoek in naar de dood van dr James Doyle, een .Amerikaanse ator^mgelcerde, die gisteravond doot werd aniigutroffen met een ijspiek in zijn hart. Men weet nog niet, of zijn dood in verband staat met zijn werk voor de regering.

ZLIDKOREA.ANS LEGER WORDT VERSTERKT

POESAN. - De Zuidkoreaanso minister van defensie heeft Donderdag verklaard, dat het Zuidkoreaanse leger in de loop van het jaar met twaalf tot twintig volledig uitgeruste divisies zal worden uitgereid. De regering heeft bovendien besloten alle Zuidkoreaan

se mannen van 17 tot 32 jaar bg jhet leger in te lyven.

I BRITSE DEELN.4ME .AAN VVESTEUROPESE SAMENWERKING VOORWAARDE VOOR V.S..STEÜN I BONN. -■ Foster Dulles, de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, heeft met Bondskanselier I Adenauer besprekingen gevoerd ;over de Britse samenwerking in ihet Europese leger, in het licht van een Brits memorandum, waarin wordt aangeboden luchteskaders uit te wisselen en samen te wer, ken in de hoogste staforganen van dc Europese Verdedigingsgemeenschap. Groot-Brittannië zal aanzien'ijke opleidings-faciliteiten in het Verenigd Koningrijk beschikbaar stellen aan piloten van de E. V.G., met inbegrip van Duitsers.

tatin-American, Caribbean and Hawaiian Ne w i pRpm —19SI

SAVB PiEO

Japan verwacht gedeeltelijke terugtrekking van Chinese troepen

TOKIO. De Japanse minister van wers nieuwe politiek. De „denue-1 buitenlandse zaken, Katsoeo Oka-, tralisering” van Formosa kon tot | zaki, .sprak vandaag op een pers-' vele dingen lideen, zei hij, en het' conferentie de veronderstelling uit, | is nog niet bekend wat .de Verenig- { dat China zich misschien genoopt de Staten wel en wat zy niet zul-' zal zien enkele divisies uit Korea ' len doen. |

terug te trekken om het Chinese! n i • *

va.steland te verdedigen, nu de Na- n’imster zeide verder, dat Ja-1

tionalisten de handen vrij hebben ' geïnteresseerd ,s tn het

om tot de aanval over te gaan. Oka- «‘"«nomische beleid van

zaki zal voorlopig niet „^le veran-' bjzonder in ,

dering" In de toestand in het Ver-' herziening der douane-,

re Oosten als gevolg van Eisenho-' . |

M ore proñtable egg prodoction wlll

_ usuallyfollowwhenafeedingplan ^

calling for Ful-O-Pep Chick Starter R "" Growing Mash is used.

FUL' 0 ‘P^

1 ^1

V I A N A

[MAANDAG

begin!

meest SENSATIONELE OPRUIMING,

welke ooH op Aruba gehouden werd .

Harlog'e sehoenhandel houdt schoon-schip en ■ ruimt de hela' collectie PRIMA DAMESSCHOENEN op, togen do allerleagste prijzen.

KOOPJES VANAF 98 cent

Enkele bijzondere schoenen, die echter iets verkleurd zijnj

In de tijden, waarin de gebeurtenissen die nog járen later kilometer buiten Newhampton aan de weg naar Exeter, lein Newhampton het onderwerp van gesprek vormden, zich dereen kende majoor Barnabas in het dorpje en iedereen wist afspeelden - een twintig jaar geleden, was er nog geen sprake hy een verstokte vrijgezel was.

van een busverbinding tuarym de beide plaatsen. Exeter had op die gedenkwaardige Vrijdagmiddag, waarop de

had een garage en als de eigenaar hier van geen andere be- eerste zonderlinge gebeurtenissen van dit verhaal plaatsgre

zigheden had- de man hield er een grote kippenfokkerij op Majoor Barnabas zijn voeten in zijn zware laarzen

na - dan kon men het geluk hebben, dat hy bereid gevonden ftanipte en zich hulde in zyn warme, met bont gevoerde win

werd je met zyn oude Ford naar Newhampton te brengen - Een man van even in de zestig, bezat de majoor nog

1 rit waarvoor hy toch zeker nog en kwartje rekende.

robuste gestalte, die hem gemakkelijk herinneringen los kan maken”.

toen hy de buitendeur opende, kwam er een geamuseerde, verbaasde trek op het gelaat van de oude soldaat. De sneeuw lag in he voortuintje minstens een halve meter hoog. Er war encchte grotere hinderpalen nodig, om majoor Barnabas van gedachten te doen veranderen, Manmoedig plaatste hij zijn stevige laarzen in de sneeuw en waadde naar de weg. „Doet me denken aan die toch naar Sidi El Wah", bromde hU onder het vorotgaan. „Alleen was het toen modder en geen sneeuw - Ik vraag me af, of Ik me ooit uit mijn Afrikaanse

ag eruit als een prentje van een typisch Kerst- mensen van Newhampton waren gewend de afstand veertiger door had kunnen laten gaan. Het militaire Het was eencivenaardiffP ffpwnñnt»

1 en vIpHpu IPD-Pti dinn -- naar het diphtathii,Hn^A . . . , _ even hnd hnm -1.*_««o uuiieigcnaaraige gewoonte

kam t, VVcgi n en vleden lagen diep bedolven onder een dikke het dichtstbi;

donzige .sneeuwjacht, De .schoorstenen van de huizon droegen ‘ ^e liepen liev _ ___ ..^ ^____

witte mutsen en de bomen lieten hun takken laag hangten “it te geven. ken. kon men zien dat deze man een^root deefvan'zijn leven

onder de dikke vracht van de sneeuw. i ^ tropenzon doorgebracht had.

KAtERDAG Y rEBBVARI 193S

DE ABVBAANSE CÖUBAVr

(It sc!i(‘;i«ii, Uio (Ie zeetttoiuer.s van die moeten voorxieu, Ih olie in (lt‘ haven van New Vork scliaar.( Keworilon.

Eerste luchtpost uit Nederland

WILLEMSTAD. Gisteren is uit zyn hvee koeriers uit Willemstad Nederland de eerste luehtjjost aan- Itoch nog in Fünaart uangekomt ii, gekomen van het ANP in den Haag nadat zy somiffige stukken tot de seciert de ramp die Nederland trof. [borst Ji)e in het water hadden moeBy deze luchtpost bevond zich ook ten waden. Zy meldden dut toen de een verhaal over het stadje Wil- [ baarde, üe situatie rond Willeinlemstad. Respeetievelyk waren de baarde, üe situatierond Wiliemtwee berichten over Willemstad - stad werd echter steeds gevaarl^jin Brabant wel te verstaan - ge- ker. Links en rechts van de stad nummerd 82 en 212, wel oen be- liggen dykcri die kort nu elkaar

WÜ8 welk een geweldige hoeveel- doorbraken; een zelfs op verschil-; _

heid berichten het ANP in Neder-' lende plaatsen. De eerste doden vle- j Filmlioa Aruba Dres«nl«Ar*

land op 1 Februari, de datum van len in het gebied buiten de stad -

de berichten, reeds had doorgege- j Later steeg dit aantal tot 10 a 12 volgens de commandant van het In het verhaal over de toestand Rode Kruis in dat ólstrict. „Maar van Willemstad in Brabant schryft' - zo zeide hy - het is maar een slag de epeçi.ale verslaggever van het [ in de lucht; het kunnen er ook veel ANP die daarheen troH dat men al [ meer zynl”. direct in Willemstad grote behoef, j De militaire commandanten van te gevoelde aan kaarsen

staking zgn. Het scheepvaartver- een groot liefdadigheidsfeest ten in de laatste jaren, een film gezien, v„„ ...UI.,» v.„ SS

De viering van de jubilea van die in ge

twee trouwe collectanten van de “"dstUms van Latynse oorsprong I

Parochie van St. Franciscus, is in ! i < iiAv..r

verband met de algemene bid- en van het beeld HAVIK

^etedag, welke morgen door de trommelvuui | Frank Yerby is ongetwijfeld

] >>-'-• vuil vi-'v eiiiueruaan;, I -„—

avonds Zondag heen trekt En tegeliik ^ (1951) op normaalfilm, « de ladder hebben gebracht. In .'"f ^

Rlalto [doet deze film weer eens zien i—^ | „Lavender Hill Mob” (Morgen ben I Nederlandse vertaling wordt hy nu echtgenote nieuw, I welk een gemak de Italiaanse

1 electn- de diverse militaire districten na- om half tien, zal in het Rlalto'doet deze film weer'eens zien met Niü Mob-MMorgen beniNederland.se vertaling wordt hij nu ^'“"ea,

trische lantaarns omdat het licht-, men in vele gevallen de leiding van, Theater in Oranjestad een nieuw, jwelk een gemak de .7 ‘ humoristische Engelse [ «^«‘"t^oduceerd met een zijner Spaanse „grandezza” tonen en wy

en gaenet uitviel. Voedsel was er, het reddingswerk op zich. Voor; zeer interessant filmprogramma neasten er in slagen om met Alec Guinness (op smal-’ «‘‘>*'kste romans: „GOUDEN HA- «"dergaan ademloos hgt gevecht

"“nvT?- • ff r “"r i f 1 f'f, worden gepresenteerd. Wie bH^robser^atle vLn de w^rïfhef i Nederlandse on-' een liefde aan de Caraibische -«««den havik” van de Cs

vankelyk met, latere berichten mei-; ligt trad op als commandant Gene- laatste vertoning’ nnnwu^io. T , ® . werkelykheid derschriften i =ee. ribbeaius om de vrouw te winnen.

den dat er twee doden in Willem- [ raal-majoo’r YVaringa. Het wMon -1 zïÏÏLr'^present^wüSTziÏ stad te betreuren zyn. der leiding van deze generaal dat vlnln T ^

Willemstad was direct vrijwel | militairen en burgers de strijd aan- ' om lid te worden"varde°pnmligT geïsoleerd. Slechts vi» epp voort- bonden om de bevolking van Wil- ” ■ Filmliga,

durend bedreigde dyk ten noorden lemstad uit het benauwde igole-. van Fijnaart kon men nog contact, ment te verlossen. Onder zyn com

Het programma vermel(]t: Staten-Generaal, van Hoes

als het ware spelenderwijs een handeling te halen, zelfs verscheidene handelingen tegelyk, die korte ilngs in novellistlsche trant worden aangestipt, weer losgelaten. Op Donderdag 12 Februari zal elders weer opgenomen, en by el- «Ic jaarlijkse algemene ledenve{r.

ALEGEMENE LEDENVERGADERING FILMLIG.4

_ ,. . die in geestkracht, wilskracht en

belden, wellicht nooit lazen w’ij , temperament zyit,s gelijke was.

met de buitenwereld onderhouden ' mando „vochtdn” ook de kadetten Stip (Nederland). Een intur AHsa n- ' voldoende geven om zich gaderlng gehouden worden, in de

en daarlangs zijn ook nog mensei) van de KMA te Breda, De militaire te doegmentaire over de geschiede- legitimeren. Een vrije- vergaderzaal van Hotel Scala, Na.s- •.

geevacueérd. Later begaf de dijk term vechten is hier zeker op zijn nis van de Staten-Generaal, knap 7^^^® ruzietje daar. een saus'.raat to Oranjestad. .Aanvahg ,

het en was Willemsfad geheel ge- plaats. Het werd een stryd waarin samengesteld en gefilmd door Kees “P'^uhepperijtje, een z^vendeltje - half negpn. ' !

isoleerd. Slechts per schip kon men honderden op hulp wachtten en dui- Stip. .temidden van de tienduizendeq ligt Agenda: Opening, verslag van de

nog In Willemstad komen. In de zenden alles gaven wat zy bezaten ' 2. Dagjesmensen (Domenica ÖTijpen. ‘secretaris, verslag van de penning

D’Agosto) van Luciano Emmer j 7^uar al ^eze geschiedenisjes , uieester, bestuursverkiezing, rond-! (Italië). De Nieuwe Rotterdamse tóch ondergeschikt gehouden ''raag en sluiting, !

Courant schreef by de Nederland- beschryving van Ostia, met [ I^uor het bestuur worden de [

se première van deze film h^t vol- j strand en zyn koele zee, , ''oglendê candidaten gesteld voor :

gende: l^ön zwetende mensenmassa’s en samenstelling van het nieuwe [

Dat het Italiaanse film-reallsme 7^" luidruchtige vermaaksoorden. ’ I^estuur: mr C. W. J. J. Heufke, ' niet altyd zwartgallig en pessi- , “ ®rvaren gids neemt u mee en voorzitter, dr R. Turfboer, vice

loop van de ochtend van S Februari om hen te bereiken.

Bevolking van Schouwen-Duiveland zal pas tegen volgende winter naar huis kunnen terugkeren

draagt

Het grootste probleem dat aan opgericht dat de naam de orde zal komen nadat de over- „Amigos de Holanda”. ■ (pcmAncan" > * ”

stroming achter de rug is zal zyn De Wereldomroep zond platen ^ers is dan een uituebreide het hscgtel van de waterkering op waarop reportage van de ramp zyn tae’P van hat irriaaLnH '

het eiland Schouwen-Duiveland. vast gelegd naar de Antillen en i r> fi ^ f

Men hoopt er in te slagen zover ' naar Suriname. De CUROM zal op 7 ° ^® I>evQlking

daarmede gereed te komen dat de zyn beurt naar Nederland een plaat bevolking van het eiland voor de ' zenden met een korte reportage volgende winter weer naar „huis” , van de inzamelingsacties in de Ankan terugkerpn. [ tillen.

Inmiddels is men er in geslaagd j Het bedrag waarover het Ram

mistisch behoeft te zyn, wordt be- ! overal en overal op het Ie- voorzitter, mr J. Stenfert Kroese, wezen in de kostelijke film „Dag- j''®”’ ^^t zich in de kleinste dingen ;Corste secretaris, B. Bogaers, 2de

van Rome op een hete Augustus

de gaten in de dyken by Papendrecht en Sliedrecht te dichten.

ZKH Prins Bernhard is gisteren de gehele dag ip een helicopter boven het overstroomde gebied geweest.

Amerikaanse helicopters zyn er in geslaagd in totaal 625 mensen te redden.

In Venezuela is een steuilfonds

penfonds in Nederland gisterenmiddag kon beschikken was i gegroeid tot Nf. 11.000.000

HAVENSTAKING VITGEBREID NEW YORK. - De havenarbeiders in New York hebben zich aangesloten bij de sleepbootbemanningen, die sinds Zaterdag j.I. in

R adioprogramma

Golflengten:

Cnroni: 415,5 m Avros: 19,4 m.

Bndle Nederland Wereldomroep: 81 en 49 m banden V AND AAP: Oarom-programina:

Programma niet ontvangen.

A vros-progranuna:

Programma niet ontvangen. Radio Nedeitand Wereldomroep:

19.00 nieuws, intermezzo en Nederlandse kroniek met journaal en „Haghepraet”, 19.27 Amusementsprogramma „Eegen Heit de Klok”, 19.57 Hersengymnastiek, 20.12 Westindische rubriek met festival, causerie Elias, 20. 42 Beursoverzicht, 20.43 Malando orkfest, 20.66 avondgebed.

Curom:

MORGEN:

Programma niet ontvangen.

Avroe:

Programma niet ontvangen. Radio Nederland:

19.00 Nieuws, 19.20 Artistiek dagboek; 19.30 Concertgebouworkest, 20.36 Sport, 21.08 Pro' testantse studiedienst.

Wy tekenen hierby aan, dat de programma’s vermoedelyk gewijzigd zullm worden in verband met de overstromingsramp.

KERKDIENSTEN ZONDAG 2 FEBRUARI R.K. Kerken:

PlaTa:

6.00, 6.30, 7.46 en 9 uur v.m. Sao Nicolaa:

9,00, 9,19, 7.80, 8.10, 9.80 uur,

Noord:

6.30 en 8.30 uur v.m.

Savoneta:

6.00, 7.16 en 9.00 uur v.m.

Sta. Cmz:

6.00, 7.00 en 8.30 uur v.m.

Prot. Kerk Oranjestad:

Ds W. J. H. Baart 7 uur n.m. Speciale Voorbede gevallenen (extra collecte)

Prot. Kerk Piedra Plat:

9.00 uur v.m. Ds T. Hogerwaard Prot. Kork San NIcolas:

Methodisten Kerk, 6 uur n.m. Da. T. Hogerwaard.

Geref. Kring Oranjeatad. iulianascbool:

9 u v.m. ds B. G. Mees ten Oever met bidstond voor Europa en collecte voor Rampenfonds, ver met collecte voor Rampenfonds. ~

Jeref. Kring San NIcolas, Geraeentezaal Angl. Kerk:

6 u. n.m. ds B. G. Mees ten Os ver.

Anglicaanse Kerk San NIcolas

(waarin o.m. opgenomen OudKatholieke Kerk): elke Zondag diensten in de Engelse taal.

Evangelische Broedergemeente: Oude Method.-kerk San NicoIas| 9.00 v.m. en 7.16 n.m. Zevende-dags Adventisten,

Elke Zaterdagmorgen 9.u0 enl elke Zondagavond -7.80: R uj

Weststraat 89:

Playa Kerk II. Franfiscus' Maandag 7 uur v.m. Plechtige Requiem Mis voor de slachtoffers. ijjj

Vandaag bobben naebtdlsoat: Oranjestad: Botica Aruba.

Sint Nicolaas: Botica Centraal.

Sluiting luchtman Nedarlaod: Dinsdag 2.46 n.m.

Woensdag 4.00 n.m.

Zatsrdag 2.46 n.m WUkvarplsgtBg Wlt-flMa ]

Zuster RaoewiBkel,

ltsA m uü

openbaart, soms zo aandoenlgk is ! secretaris, H. Timmer, penning- j en soms zo grotesk. Aan het einde ! meester, J. Hoogerboord, commisvan de film heeft men het gevoel, [

dat men niet alleen zelf een dag in j Andere candidaten zyn welkom, Ostia heeft doorgebracht, maar | en kunnen zich opgeven of opgeook een les in liefde voor de kleine ; geven worden bij de voorzitter of mens heeft gekregen: Greift nur ! secretaris, resp. telefoon 1209 en hinein ins volle Menschenleben... (1275, of aan huis Fergusonstraat Zelden hebben wy dan ook, vooral 33, Oranjestad.

ZATERDAG 7 FEBBVARI 1958

TamJIiiL 1 hfistel van de dijken, wysheid van de voorname kooplle

< AiVCQiJK OnQCr COnifOI0 Ibü l)(‘n Helderen langs het Voorn- den, die steeds in de directie van

se kanaal, de bank vertegenwoordiKd waren.

, (Vervolg van pag. 1) Namens het personeel sprak de

zoveel inogelük worden voorkomen. ,.iiie verleenden assistentie bij het *"**” I I

Vervolgen» w^den ti>^l)en en ma- verplaatsen van legeronderdelen. boeren van l.ekkerkerk, die Hy herdacht het overleden peiso

leriaal ter besehikkiiig gesteld voor klein detachement van de ma- ongeveer 40 pel. van hun vee- neelslid de heer van Kwaïtel tn het dichten van gaten in de dyken, uorgde voor herstelwerkzaam- 'stapel verloren hebben door de bood de directie namens het persohet versterken van bepaalde dijken heden op Walcheren. Duikers van overstromingen,, hebben 71 stuks neel een gedenkplaat aan. en het herstel en véi*beteren van jj, niaine werkten tezamen met de vee, die zy konden redden, aan het De receptie, die ter gelegenheid de wegein Speclalé ploegen zyn be- veeartsenijkuudige dienst voor de Nationale Ramplonds overgedra- van dit jubileum,sou worden ge

vf. .j.; (Vervolg ^ zoveel mogelijk worden voorkomen.. )• Vervolgen» >jji^cden ^ti>^pen en ma- v

leel een gedenkplaat aan. !

De receptie, die ter gelegenheid | an dit jubileum,sou worden ge- <

last met het t-éddeh van vee en het opsporing en het onschadelijk ma- gen als een gift voor ojjruimen van cadaver^s, terwijl de hen van cadavers. Ook verlenen ren, «fie al hun bezit laugs de Ndordzee 'Vrijgespoelde 7^,3 lejen van het corps mariniera! ben.

Duitse bunkers - onderdelen van de .issistentie. Zij zijn ingezet op Te-I

Duitse Westwaal ■ Worden opgebla-

zen. De verbindingstroepen zorgen ■% 1

ervoor, dat een net van bijna I5ü ^6(16 GOUVÖfllöUI'

i boe- houden, Is lu verband met de droe- I 1 heb- vlge omstandigheden in Nederland afgelast. |

■— CU KOM EN APM ZORGDEN VOOR VLOT WERK Nadat op Aruba het telegram werd ontvangen, waarin gevraagd werd om werkschoenen en bran

verbindlngsposlen, verspreid over ^ ontvangen, waarin gevraagd

het gehele gebied, tot stand kwam (Vervolg van pag. 1) werd om werkschoenen en bran

in enkele dagen tUds. Geallieerde cards. werd het bericht direct door

legereenheden verleenden grote door oorlogshumleluigen werd ver- deren, aan dyken en kunstwoiK^, c„rom. De radio

steun bij dit alles.'Van Amerikaan- woest en in ongelooflijke korte tijd | is er nog de mdireete schade, ue b hielpen

se zijde werden, om maar iets te weer werd herbouwd, zo hoog, dat j duizende koeien spontaan, waardoor het mogeltjk

noemen. 18 watoizuiveringsin- van daaruit het Zich weer oprieh- nieer geven en dus. gttn «oter en v kwartier na het ver

stnllaties' ingericht. Twee compag- (end latidwas te overzien en we zien kaas. De groente en gewasse , I _ het eerste telegram de

nieen „ducks- werden op Goeree- weer deze dijk, thans overspeeld voorlopig niet kunnen geplan ^r^

Overflakkee-ingezet. Men maakte alsof er geen zeewering was. Een |dea en met kunnen gioeitn e i dus. ^ brancards

bovendien een aanvang met het aantal mannen staan er bij een geen suiker, geen tai we, gec i , „fipveren on Dakota De bran

herstel vaii de grote weg van het zwakke jilek met zakken zand, zee geen groente, geen vruchten. Voor ^ .

Noorden naar Bergen op Zoom en en storm trotserend om te redden hoelang? ^endfne naai- Nederland ver

Ididdelburg. Ook bij Monster wer- wat er te redden valt. met een hoop | luisteraars zoals ik reeds zeide, ^ ®

den bunkers oj-geblazen. tegen beter weten in. Tegen het zonnen. ^

De Fruiise troepen hielpen bij', kidük men mtVlu-i

het herstel van de dyken in Tholen ; houtjes een 'wolkenkrabber zou ^ {^?J "|hoïs°beh3en hebben, wij' «et Sportweekblad DE SPAR Halsteren en Steenbergen en met . stutten. laten ‘en bate van het fonds Arhen

de evacuatie in Krabbt-ndijke en Tlaan over de dijk.' ho^'vea ons alleen maar te laten ^^^.halpool organiseren op 11

evacuatie in Krabbendijke en .,oiven slaan over de dijk, . y heat voetbalpool organiseren op 11

,l Maartensdijk. De Belgische ^ huizen en dieren *«ee- en "vrijgevig. Lat U i Februari. Er worden formulieren

epen weiden geconcentreerd m ■ Het water slUgt. de bevoH J eigenLhappen. Gy , ^ 50 cent per stuk verkocht aan de

i-iriMi-wii 7fioni en bevomien van-, . . _ . ,,_stueHa Saan in oesie eige . .v Snnr vArkni?

á 50 cent per stuk verkocht aan de

Bergen 'óp Zoom en begonnen van-. king van het dorpje vlucht. Steeds g^an in ^ vrijgevigheid | adressen, waar De Spar verkryg

daag met het herstel van de dyken het water, dat straks f® , slachtoffers baar is en de hoofdprijs is 500 gul

iiag met, het herstel van de dijken {het wate [j Tholeii. .De Engelsen plaatsten i h^y^ht.

leklichten en andere verlichting, 1 7ni.,,,u. aU Nederli

zoeklichten en andere verlichting, zoiaug als Nederland bewoond ' blijft er alleen trouw, van de voetbalwedstrijd van

opdat inqtfh'et dykherstel op behou-1 jgg,,,, het water hoop. Uw vrien- Woensdagavond, heeft kans op de- |

wen-Duivelana ook des nachts kon | voortduren. Men weet dat, men , ...„d versterkt het geloof en de ze prys. Het baüg saldo komt ten worden voortgegaan, terwyl zy bo- blijven vechten om boven te ‘ opgebouwd en her. goede aan ARHEN .

yondien acht waterzuivenng.unsta. vecht ook tot de ^'Kan worden, en weet zich niet

laties plaatsen. n^an om de gaten te dich- gedragen door dege- THEEMIDDAG |

De Koninklijke Marine hcc- ... en. Waar men reeds geslaagd was mocht ho- OP „ORANJESTAD" |

gisteren hoofdzakelyk gt n ' he gat te dichten, rich men zien ^w steun, hoe Maandagmiddag wordt aan ,

treerd op de evacuatie en op cle reeds op om andere bedreigae ge- hun vertrouwen. boord van het luxe m.8. „Oranje

distributie van herstelmater.alen bieden te helpen Naast dood en ' algemene slag om de stad” van de KNSM een theemid- i

en voedsel. Vaartuigen van de ma- .vernieling is er hoop en stiyd om , . van de watersnood te dag aangeboden door de kapitein

' ' te behouden of te herwinnen. j eindigt Zaterdag, dit Is van het schip en het KNSM-agent- j

VOETBALLERS HEBBEN aanzien van zoveel ellen- ; al veel van U schap Aruba. De opbrengst van

VRIIF Tt»Kf'4N(' TOT DE moeilyk meer om zyn ,, .. y hebt al veel gegeven, deze middag is bestemd voor het j

R,^wrm,T \ ">cd.n..r,.e,. bewii.™ van lirfde tv , “" J „aak II ARHEN lond. . |'

* '-'yv geven. Men heeft zich slt-'^^bts te van wat U nog hebt door te Jammer genoeg is het schip niet,

huird dv «lachtoH», baar is en de hoofdprij. 1, 600 gnl

iLV hlrlcven. Als men alles verio- den. Wie de juiste nltel« raadt

worden voortgegaan, terwijl zy bo- blijven vechten om boven te

vendien acht wattTzuiveriiig.iii.stai men vecht ook tot de

laties 'plaatsen. ' matste man om de gaten te dich

De Koninklüke Marine he.. ... I'n. Waar men reeds geslaagd was

gisteren hoofdzakelyk gt n ' he gat te dichten, rich men zich

treerd op de evacuatie en op cle reeds op ^

distributie van herstelmater.alen bieden te helpen. Naast dood en en voedsel. Vaartuigen van de ma- > vernieling is er hoop en stryd om

voetballers hebben

VRIJE TOEGANG TOT DE BIOSCOOP

ma- I vernieling is er hoop en stryd om te behouden of te herwinnen.

Bij het aanzien van zoveel ellende is het niet moeilijk meer om zijn k medemensen bewijzen van liefde te ' geven. Men heeft zieh slechts te

Alle deelnemers aan het vierlan-1 laten gaan om te geven. Men doet' naar Ibet journaal van dege- als een harmonica gebouwd en kan I

dentournooi van de AVB hebben j het vanzelf. Men zou tegen zichzelf van ' de firma „De Veer's Chain j in moeten gaan om het te laten. Theatres"' een' 'grhtis toegangsbe- Is bet niet moeilyker om te blywijs tot de bioscopen ontvangen, i ven vechten en te blijven hopen, Een geste, welke door de voetbal- 1 wanneer men alles in het water

■t vanzelf. Men zou tegen zichzelf verloren. En laat U de beschikbare ruimte niet onbe- '(

moeten gaan om het te laten. | laatst. Want de perkt worden vergroot. Er is ech

Is het niet moeilyker om te blij- hjpfyg jg niet moeilijk bij het aan- ter plaats voor 300 pessonen. 1. n vechten en te blijven hopen, Lgbouwen van zulk een leed. Wie deze thee-mlddag, welke van I

Een geste, welke door de voetbal- |wanneer men alles iii net water eeuwigheid by God half vier tot half te* des middags!

Iers bijzonder op prijs gesteldondergaan, sommigen ygj.^ervcn voor deze trou- duurt, wil meeraal^ kan kaarten ,

wordt we dienst in hun leste nood. kopen bij mevr. Van der Linden,,

\ . .. . Shakespearestraat 2, of bij mevr.

POVA ORGAxiÖÈERT We kunnen de ramp, die Neder- En in alle gewesten wordt de Herman Gpjlerstraat. 1

KIENAVOND. getroffen heeft, nog niet over- stem van het water met «yn 2olang da voorraad strekt wor

zien. Behalve de ontzettende scha- eeü'wjge rampen gevreesd en toeganiskaar

Het bestuur- van de Pova heeft de aan mensen, aan grond en goe- gehoord. verkocht

“n grote kienavond uitgcschrcven _____ ' ‘

POVA ORGAXiÖÈERT

kienavond

voor 14 Februari a.s. De opbrengst is bestemd vom;'Arhen.

AVB STELT DEEL VAN WINST TER BESCHIKKING

Curacaose Bank jubileerde

Oude heer „still going strong**

I intieme plechtigheid

N.E.N. GAF BEN TON Het gevolmachtigd generaal agentsrhap van de Nieuwe Eerste Nederlandsche, de fa. Mario S. Arends, ohtving telegrafisch bericht uit Nederland, dat het ver

, Hl*" gebouw van de Curacaosche Bank het 125-jarig bestaan van zekeringsconcem van de N.E.N., I

• j es o en, a , instelling herdacht. Onder de aanwezigen bevonden zich Z.E. mede namens de vestiging Aruba, |

indien het vierlandentournooi een gouverneur, de voorzitter van de Regeringsraad, mr dr M. F. da fi. 100.000 (Ned. crt.) heeft gestort 1 1 batig saldo oplevert, ten minste n Costa Gomez. de Landsminister voor financiën, de heer W. R. Plantz, - - '

deel ervan in ha ARHEN-fonds gezaghebber van Curaçao, de heer M. P. Gorsira, en de vertegenzal v\ orden ges ort . woordigers van de Bank op Bonaire, Aniba en Sint Eustatius. Die

--- van Sint Maarten en Saba waren helaas wegens vervoersmoeilyk

I heden niet kunnen komen.

zal worden gestort .

OlfiCiele Arhen* \ S GRAVENHAGE. - De beman- ,

LI j I . Allereerst word het woord ge-. staan van de bank samenvalt meti Amerikaanse tor- !

Dekendmaking door de voorzitter van del de rampen in Nederland. Hy me- „Johnston” en Bris

directie, mr Boom.stra. Hij memo- moreerde de gesloten overeenkomst - , nip Amsterdam bezoeken heb

BIJZÜNDEKE KERKDIENSTEN reerde het feit, dat de belangrijk- met de Bank of England, waardoor j2oo dollars bijeengebracht

in het Nederlandse Rampenfonds, l*.

I AMERIKAANSE MATROZEN GAVEN SPONTAAN

Nog enkele weken

(^>t

f kuni u profiteren van onze f

SPECIALE AANBIEDING |

Het Comité ARHEN maakt be-! ste werkdadigheid van de Bank uit de [lo.sitie van de Antilliaanse gulkend, dat op ZONDAGAVOND, 8' de laatste 30 járen stamt. De Bank den aanzienlijk is versterkt. Februari 1953, des avonds om ze- j is gezond en haar taak is thans be- De gouverneur vergeleek de bank ven uiir, in de Protestantse kerk, langrijker dan ooit. Sinds 1940 ini- 'met een oude heer, die zijn vltalite Oranjestad een dienst zal wor-j mer.s beheren de Antillen zelfstan- teit nog dagelijks bewijst. Doelende den gehouden, waarin een speciale i dig hun deviezen en sinds 1942 heb : op het statuut van de bank, dat bevoorbede zal worden gehouden; bon de Antillen hun zelfstandige, houdens wijzigingen nog uit 1828 voor de getroffenen van de rampi nationale valuta. .dateert, zeide hy, dat deze oude

in Nederland. Na afloop van dej „y .. „„„ ... heer gehuld is in een lappendeken,

dienst zal aan de uitgang gecol-j vraagt een

lecteerd worden voor ARHEN i i, -.i ' ^ . i u j nieuwe structuur. Misschien - zo

lecteera woraen voor Anne.iN. \ punctuele arbeid een lor,

Hnf ’ ArVipn injiAlrf Vip» a'j*' i.» i j i j i Zt*lQ0 ZljnC ËXCCli6nLlG ■ ZBi C16 iflp*

Het Cjomiie Arnen maaKO oe ; gratificatie zal worden verleend. kend, dat ,op MAANDAGMORGEN ' hh prees de gedegenheid en wijs- i '^®' binnenkort vervan

o 10« 7 „„r vm , ^tn wys worden door een nieuw statie

9 lobruari 1953, om 7 uur v.m., ^er beslissingen van de direc- 7:1 v a i

een PLECHTIGE REQUIEM MIS , ties der Bank en sprak in het by- ‘ verstand en de j

met Absoute zal worden opgedra- | zonder woorden van dank aan de

gen voor de getroffenen van de ^ secretaris, de heer P. Th. S. Kraft. j - ■ —hm i i ii.ii

ramp in iNèderland. ! , , , , ’

Het Comité Arhen maakt be-I Vervolgens werd het woord gekend, dat op ZONDAGMORGEN Het Bestuurscollege van het el

8 Februari 1953, des voormiddags jU sollicitanten op voor de functie

om 9 uur, tijdens de dienst in de 1'*'^°®'''«^ *’®t 125.jarig be

Gerefdnheerde Kring van Oranje- j — ’ .. ■ —

stad en Bid.stond'Zal worden ge- OallöwC

voor de slachtoffers van de watersnood. Ook zamelden zy vier manden kleren en dekens in.

Het Bestuurscollege van het eilandgebied Auba roept hlerby sollicitanten op voor de functie van

houden vóór WeSt‘Europa. Tevens I pADA /^AIinAn f zal in de kéVk een cbllecte-worden * rMKM ^MLIL/MU | gehouden voor het Rampeftfóhds. ' t AAP* I

Het Cbihtté Verzoekt een ieder f ïl f

deze bekehdmakingen te boechc u- t I

wen als pèn persoóniyke - ■ | è

fü—— cognac f

Cumpra disoos FADE ' ' ' 1 1 ' |

jr ynda cttitiva ||AgenU exclusivo i

I , ^ I

Tlll^iaiio NÁ ARUBA I U 1227 . Aruba ||

84 ««i^cion Édbo pa snja | i |

ambtenaar

b|j het Toeristenbureau op Aruba

Als eisen worden gesteld:

a) algemene ontwikkeling; ,

b) uitgebreide talenkennis.

Ervaring op het gebied van toerlsme-bevordering strekt tot aanbeveling.

Salaris nader overeen te komen.

Schrifteiyke sollicitaties te richten aan het Beatuuncollege vóór 15 Februari a.s,

RECTIFICATIE ! VERANTWOORDING

In een vorige verantwoording • werd gemeld, dat Band Box fl. 25 ter beschikking van Arhen stelde. Dit moest zQn 50.

INZAMELINGSACTIE DOORSLAAND SUCCES Gistermiddag werd de bel geluid in Oranjestad. Voorafgegaan door ' een auto met luidspreker kwamen Ie politiemannen van Sint Nicolaaa ^ huis aan huis kleding ophalen... Of het de versterker was, of de alarmklok, we weten het niet, maar I het succes was groot en al spoe- I dig kwamen de mariniers en dames, | die post gevat hadden in de Coca I Cola-fabriek, handen tekort om al- j lea te verwerken. Tot middernacht | ging men voort met sorteren en uitzoeken.

De totale buit van de inzamelingsactie was gisteravond: storm- 'i lantaarn 17, dekens 671, lakens 1 1224, slopen 403, jassen 74, rub- t ber handschoenen, babykleren 17 colli, flashlights 1012, enkele dui- I zenden batterijen en 10.000 lamp- 1 jes, handschoenen 6 paar, pull- t overs 26 luiers 41, kousen 32 paar, ] laarzen 2 paar, overschoenen 8 c paar, ondergoed 8 colli, handdoeken 487, pyama’s 545, warme kle- c ding voor volwassenen 8 colli, ? schoenen 29 paar en overhemden! s 165. ; t

De grote toevloed van artikelen' e kon worden verwerkt dank zg de a iteuA die men ook van de Aruba I e

Bekendmaking

De Ontvanger van bet Eilandgebied Aruba maakt hlerby bekend, dat op de 11de Februari zal worden aaïigevangen met HET INNEN VAN MOTOBBIJTÜIGEN- EN MOTORBOOTBELASTING voor het jaar 1953

en dat deze belasting uiteriyk op de 11de Maart 1953 moet zyn

Na 11 Maart 1958 zal vervolging worden Ingesteld.

Aruba, 4 Februari 1953.

Trading Co. mocht ontvangen. Gistermorgen stelde deze firma een truck met chauffeur beschikbaar.

Gisteravond omstreeks 10 uur bezocht de wnd. Gezaghebber de heer F .de P. Wever de Coca Colaplant om daar het werk, dat onverminderd voortging, in ogenschouw te nemen.

Een byzondere pluim verdienen ook de dames en heren, die op St. Nicolaaa de handen uit de mouwen steken. De politiegezinnen maakten zich uitermate verdienstelijk en de polltlecantine heeft meer het aanzien van een warenhuis dan van een cantine.

I Vanmorgen kon opnieuw drie ton lading op Dakota worden afgeI leverd. De heer Eddy Do Veer I kwam persoonlijk zes brancards brengen, een gift, welke byzonder I op prys gesteld wordt.

BONAIRE ZAMELT IN KRALENDIJK. -.De actie voor steun aan Nederland op Bonaire heeft, zo deelde de vertegenwoordiger van de Curacaosche Bank op Bonaire, de ANP-verslaggever mede, Cf 6,600 opgeleverd.

Zondag zal op Bonaire een grootscheepse inzameling worden gehouden,

Massagraven worden gedolven in besneeuwde modderdijken

Besmettelijlce ziekten vormen acuut gevaar in overstroomde streken waar honderden kadavers ronddrijven en zwerfhonden azen

DEN HAAG

HULP DOOR DE LUCHT

Terwyl allerwege aan het herstel wordt gewerkt, vinden de begrafenissen van de slachtoffers plaats. Zo ging de omroeper van Oude Tonge door het dorp met de droeve boodschap dat de eerste slachtoffers ter aarde zouden worden besteld. Dertig van de naar schatting 2 á 400, die hier de hoogste tol aan het watergeweld moesten betalen. Uit het ach

I terland waren de doodkisten gebracht en op een eenvoudige schottekar werden de doden naar de Spuidyk gebracht voor hun laatste rustplaats; do dyk, die voor vele honderden anderen redding had betekend.

Het kerkhof is in ‘ het water niet meer terug te vinden en daarom stonden de 126 achtergeblevenen met gebogen hoofd in de gure

waar niemand naar het dorp, waar een schot lad iets te zeg- klonk en een hond neerstortte; een iter bracht het van de vele honden, die aan de woorden. Bo- kadavers knagen en daardoor een •og een helicop- gevaar z^jn dat misschien groter r het Onze Va- is en sluipender en kwaadwilliger ir klotste tegen dan het water zelf, omdat zy ongeop zyn golven wild de ziekten, die in de kadavers ï. De Vlootpre- ontstaan, over brengen.

SCHEPEN NAAR HET GETEISTERDE GEBIED

Tussen Woensdrecht en clc geteisterde gebieden is thans een geregelde luchtbrug in v.-crking. Voortdurend vliegen toestellen van allerlei soort en van vele nationaliteiten vandaar naar de overstroomde gebieden in Zeeland en Zuid-Holland. Zijn de grote toestellen belast met het afwerpen van materialen, levensmiddelen en medicamenten om zo mSgelijk op alle plaatsen waar directe hulp nodig is deze te verlenen en voor het uitvoeren van verkenningsvluchten, de hefschroefvliegtuigen zijn uitermate belangrijk niet alleen voor het aanvooren van materiaal, doch ook voor het evacueren in de eerste plaats van zieken en van de in nood verkorenden. — Luchtopname, gemaakt boven Zierikzee op het moment, dat een hefschroefvleigtuig op het punt staat te dalen op een open plek in het stadje, duidelijk gemarkeerd door reeds eerder neergekomon witte parachutes. Rechts op de foto een juist tot ontploffing gebrachte rookbom (witte vlek). {Luchtopname Anpfoto)

OPERATION „STICKER’

BUITENLANDSE HULP, VOOR DB GETROFFEN GEBIEDEN

F.EX II.APJE TUSSEN HET REDDINGSWERK DOOR

Deze week is STICKERWEEK. Van 's morgens vroeg tot ’s avonds laat staan dames klaar om IJ te helpen Uw auto tc versieren niet het embleem van de AKHEX ACTIE. Er zijn vijfduizend „stickers" en de bedoeling is, dat er geen auto .zonder embleem is.

KONINGIN DANKTE FAMILIE ËMAN

De Heer Henny Eman ontving van H.M. de Koningin een telegram waarin Haar dank wordt overgebracht voor de betoonde innige deelneming. Zoals wij meldden zonden de Heer Henny Eman en zijn dochter verleden week een telegram aan H.M. waarin deelneming werd betuigd met Nederland en de getroffenen.

Een sticker, het ware ere-teken voor dc automobilisten Icost slechts fl. 2..50 en als we een goede raad mogen geven: KOOP ER DIRECT EEN ... U bent dan vaq het ge

EERSTE HULPZENDING UIT ARUBA VERTROK VRIJDAG

Dank zy de efficiënte hulp van de KLM, de ijverige ophalers en sorteerders en sorteersters in Botica San Lucas, de Politiecantine in Sint Nicolaas, de Cocacolafabriek en het Lago comité was het mogelyk reeds Vrijdagmorgen d^ eerste tweeduizend kilogram hulp-| goederen van Aruba te versturen. Rechtstreeks gingen de goederen van Aruba, via Amerika naar Nederland. Onderstaande twee foto’s werden gemaakt door Fotograaf Jan Bonke, op het moment dat snel de goederen in het w'achtende KLM toestel werden geladen. j (Cliché Croese)

Naturlijk bereikten en bereiken U van alle kanten verzoeken om hulp. Maar vergeet niet; DIT IS EEN ERE-ZAAK .

LAAT

HELP

KOOP EEN STICKER UW AUTO VERSIEREN DE'ARHE2V - ^

Schier onafgebroken zwoegen allen, die medewerken aan de hulpverlening in de watersnoodgebieden. Men gunt zich ternauwernood enige rust of tijd voor eten. Slechts af en toe een hapje en dan werkt men weer voort. — Terwyl zyn makker zich heeft ontfermd over een jeugdige évacué, neemt deze soldaat snel enjg voed tot zich. (F. Anp)

KOOP EEN STICKER.

DE WATERSNOOD IN ZEELAND.

Grote gedeelten van Zeeland zyn niet bereikbaar door de overstromingen, die in dc nacht van Zaterdag op Zondag (31 Jan-1 Febr.) plaats vonden. Dag cn nacht is men er nog bezig bewoners van huizen en boerderyen per boot cn, voor zoverdat kan over dc weg, in veiligheid te brengen. — Over een gedeelte van een loshangende spoorlyn brengen do cvacué's zich, na per boot uit de huijien te zjjn gehaald, in veiligheid.

PftKfalA %

DC ABVBAANSE OOVBAIIT

MAANDAG 9 PEBRUABI IMS

URITSE KONINGIN RKZOCllT Sl,ACllTOFl*'KUS VAN OVEKST KüMlN(3SllAMF

KONINGIN ELIZABETll bracht iceds verleden week Maandag een bezoek aan de overstroomde gebieden. In der evacuatiecentra had zü een gesprek met enkele der uit hun huizen verdrevenen.

op te schorten en verder de hypo- i tlieekverlening aan banden te leg- | gen. Het zwaartepunt van de werk j ' zaaniheden der bank kwam nu te ' liggen bu de operaties in binneni landse wissels. ■ j

' Opzettelijk ga ik wat uitvoert- j ger in op de gebeurtenissen uit \ deze beginperiode van de bank om ! oen beeld te geven van de begreusdheid en de geringe omvang liaier bemoeiingen in vergelijking tot de liuidige toestand. Overigens i laat de geringe plaatsruimte he1 laas niet toe, diep in te gaan op | de lotgevallen van de bank, hoe belangwekkend deze uit historisch I oogpunt ook mogen zijn. |

in de volgende járen bleef de I bank zich voornamelijk op bet ge-' bied van het wisseldisconto bewegen en ingrijpende wijzigingen de-1 den zich in deze járen niet voor; tot het jaar 1907 veranderde er principieel in opzet, werkwijze en instructie eigenlijk niet veel. Toch was deze periode voor de bank geenszins een onbewogen tjjd. (Vervolg in de krant van morgen)

Honderdvijfeniwintigjarige Curacaosche Bank ontwikkelde zich tol steunpilaar van Antilliaanse economie |

Tyden.s de herdenking van het 125-jarig bestaan van de Curacaose Bank, welke herdenking in verband met de overstromingsramp een eenvoudig karakter had, sprak de voorzitter, inr. J. II. Booin.stra, een interessante rede uit voor de Curom. .Van deze rede ontlenen wy het volgende: j

Een ieder heeft wel eens van de Curacaosche Bank gehoord; niet I allen echter hebben een duidelijk | beeld van de aard, de taak en het belang van dit lichaam. j

Minister Elout nam initiatief

Als resultaat van een door de toenmalige minister van koloniën Elout genomen initiatief, werd op 6 Februari 1S28 by Publicatie van j de Commissaris-Generaal van den Bosch, de Curacaosche Bank opgericht als circulatiebank van Curaçao. De einmisie van de bank was vastgesteld op f. 400.000,—, waartegenover als waarborg een oprichtingskapitaal ten bedrage van f. 200.000,— in gerede zilveren penningen door het Gouvernement werd ingebracht.

Credlet en circulatiebank

Heeds van hel ogenblik harer oprichting af, droeg de Curacaosche Bank in het recht van bankbiljettenuiilgifte één der eigenlijke kenmerken van de centralen banken, zoals die zich alom in de loop der 19de en 20ste eeuw

geleidelijk ontwikkelden. Doel en arbeidsveld waren ten zeerste beiterkt. De opricliting geschiedde met de bedoeling om te voorzien in de geldsomloop en om door vergemakkelijking van de crediet, verlening aan de doorvoerhandel deze laatste op te beuren uit het verval waarin zy langzamerhand was geraakt. De hoofdzaak van de aan de bank toegedachte bemoeiingen bestond in het verlenen van goederencrediet in de vorm van belening van koopmansgoederen.

Aangezien belening van koopmanschappen niet in een reale behoefte van de liandel bleek te voorzien, kwam de bank - welke overigens in die járen niet veel meer was dan een bijkantoor van ’s Laiids ka.s - in de verleiding zich op het gebied der hypotheekverlening te begeven, hetgeen reeds spoedig haar liquiditeit zorgwekkend deed dalen. Daarnaast werd er een zware druk uitgeoefend op de muntenvoorraad van de bank aks gevolg van hel feit dat de bankbiljetten voor betalingen aan het buitenland niet gebe! zigd konden worden, hetgeen bij de schaarschte aan buitenlandse wissels een sterke drang tot inwisseling veroorzaakte.

Reeds spoedig moest daarom worden ingcgrcpjii en wel door dc inwisselbaarheid der bankbiljetteu

Programa di aelividades

Dl SANTA CTltZ PA VUDA VICTIMANAN Dl INDNDAOION Dl HOLANDA

Urguiiiza door di Comité „Steun Centrum Sla. Cruz” (S.C.S.) encombinacion cu „Trappers” y „Estrclla”.

rl) Diarazon, Februari 11, 1953:

Comedia den Club di Pastoor na Santa Cruz - 7’or anochi.

Presenta door di „Toneelgroep Santa Cruz”.

Entrada: Fis. 1.

Tut beneficio pa e Fondo pa yuda victimanan di Holanda.

(2) Diabiernes, Februari 13, 1953:

Presentacion di e Gran Mago Arubiano „Rahoudini” den j

Club di Pastoor na Santa

Cruz - 7’or anochi.

Entrada: Fis. 1.

E beneficio ta bai pa e fondo di Trappers pa yuda victimanan di Holanda.

) Diasabra, Februari 14. 1953: Pelicula den Trappers Clubhuis • 7.30 anochi.

Beneficio pa yuda victimanan di Holanda.

) Diadomlngo, Februari 15, '53: Encuentro di Futbol ariba Terreno di Trappers - 4.30

p.m. Trappers vs. Aruba Ju-| nion. I

Lo tin bendemento di strik y rifa chikito. Beneficio lo baij pa fondo di S.C.S. pa yuda victimanan di Holanda.

(5) Uialuna, Februari 17, 1053: |

Pelicula pa muchanan di i School den Club di Pastoor na | Santa Cruz pa 3:30 p.m. Beneficio ta pa fondo di S. C. S. pa yuda victimanan di Ho-1 londa. I

(6) Diadomlngo, Februari 22, ’53.'

Encuentro di Futbol ariba I Terreno di Estrella. 2de Trap-, pers VS. 2de Estrolla - 3.00 p.m. Iste Trappers vs. late' Estrella - 4.30 p.m. i

Entrada; Fis. 0.50. :

Beneficio lo ta pa fondo di S.C.S. pa yuda victimanan di Holanda.

(7) Diadomlngo: Maart 1, 1953.

Encuentro di Futboll ariba Terreno di Estrella - 4:30 p.m. Holandia vs. Trappers. |

Entrada: Fis. 0.50. i

Beneficio pa S.C.S. pa yuda victimanan di Holanda.

Comité S.C.S. di Santa Cruz ta spera cooperacion di uno y tur pa Santa Cruz por demonstra su ge-. nerosidad y presenta un suma representabel pa alivia esnan den necesidad na Holanda. |

Directiva di S.C.S. i

COMITÉ FORMA NA SANTA | CRUZ DIA 5 Dl FEBRUARI 1053 PA COLECTA FONDOS PA YUDA VICTIMANAN DI HOLANDA (

E Comité a worde forma bao nomber dl „STEUN CENTRUM STA. CRUZ (S.C.S.) cu e siguiente personanan como miembro:

Sr. Silvester Vrolyk, Presidente; Srta. Maria Croes, Vice-Presldenta; Sr. A. Werleman, Secretario; Srta. J. Vries, áegundo Secretaris; Sr. H. v.d. Biest, Pro

Wie leest, baai zijn geest

Het Boek van Vandaag

.Avonturen vuu trappera en goudgravera in Canada en Alaska.

„Wasawasa” betekent in de taal ‘ dtr Indianen „Ver... verweg” en geeft het gevoel van verlangen weer, waarmee twee oude vrien-1 den denken aan de „grootste" 1 tyd, toen zy samen als gouddelvers en pelsjagers het avontuur en het geluk zqcliten in Alaska en Canada, omstreeks 1900—1910 Uit hun herinneringen ontstond

már Tesorero; Srta. Eugenia Vrolyk, Segundo Tesorera; Comisarionan: Srs. Eduardo Acosta, Joaquin Maduro; Sintiago J. Croes; Candido Angela; Carlos Croes; Ileodoro Wester; Nadi Croes. Advisor Pastoor Weenink y Frere Fredericus.

COMMISION FORMA Dl BANDA Dl SOCIEDAD TRAPPERS

Diabiernes anochi den un reunion CU a tuma lugar entre es Dames comitee di Trappers a keda nombra un comitee pa yuda esnan di Hulanda cu ta den necesidad.

Como presidente a sali Senortta Zenovia Werleman; Secretares Clarita Bareno; Penningmeesteres Ninita Everon; 2e. Penningmeesteres Emiliana Geerman.

Es otro damasnan tambe cu ta pertenece na es Comitee di TrapI pers a keda di acuerdo pa traha tur locual nan por pa juda esnan cu ta den nècesidad. Y como consehero di dicho commision a keda Efrain Croes kende ta presidente di dicho Club.

dit boek.

üe lezer wordt meegenomen in de woeste eentoniglicid van sneeuw en ys, van toondr’a en wouden. H.j trekt met de hondensledeu door de burro sneeuwvelden van Alaska, jaagt rendieren, vecht met boren en wolven en met dc ontzettende koude van de poolwinter; hy doet mee aan de wedloop en de strijd op leven en dood om de stukken grond, waarin men schatten gouds verwacht.

Hij bouwt zjjn tent in onbetreden woudéu of aan de oevers van meren en rivieren, die nog nooit in kaart gebracht werden. Hy aanschouwt met ontzetting een 'gigantische bosbrand, die heel de dierenwereld in panische schrik voor zich uit dr^ft en die een I troosteloos zwartgeblakerde woestyn achterlaat, Hy komt in aanraking met Indianen- en EskimoI stammen en leert hun gewoonten en eigenaardigheden kennen.

Het boek werd een meeslepend en bovendien waarheidsgetrouw' verhaal, waarin de spanning geen ogenblik wordt onderbroken. Het beschryft op levendige wyze het land van Canada en Alska om de Hudson Baai en de Yukon, men ziet de stille wouden voor zich en de verlaten hoogvlakten, de bruisende watervallen, |iet uitgestrekbied, het flonkerendè dansende Noorderlicht; de slee en de honden i bij het kampvuur met de sneeuwschoenen ernaast, waarop een paar mocassins te drogen hangen. The News Chronicle schryft hierover: „Wanneer U houdt van de roep van de wildernis neem Wasawa

HEINEKENS EN DE ABHEN De agente van Heinekens, Buurdse Trading Company, heeft het Arhen-secretariaat medegedeeld, dat de Heer Mario Croes, zeer welwillend de vier bars op ’t Wilhelminastadion voor de wedstryd van Woensdag 11 Februari a.s. ter beschikking heeft gesteld.

Do Heinekens agente heeft hiervoor 100 kisten bier ter beschikking gesteld waarvan de opbrengst (ongeveer f. 1800,—) geheel ten goced van ARHEN komt.

FRAAI RESULTAAT

BASKETBALL

WEDSTRIJDEN

De Basketballwedstrijden, eergisteren door CABIBE georganiseerd brachten tn totaal f. 531.02 op aan entreegelden, terwyi de bar nog een balig tialdo gaf van f. 128.50, zodat het totaal bedraagt f. 059.50. Een prachtig resultaat, dat navolging verdient.

OP MEER dan dertig plaatsen werden in de rampnacht van de eerste Februari de dijken doorbroken. De modernste dijken en de duinen wisten de vloed te keren... de oudere dijken waren niet tegen de aanvallen bestand. Wel kreeg de duinerij het zwaar te verantwoorden, en werden delen vernield, onder antfere te Zandvoort, Katwijk, Noordwijk en Scheveningen. De hoger gelegen zandgronden kwamen er echter betrekkelijk goed af. Een groot geluk was het dat de dijken bij Rotterdam het hielden waardoor grote stukken van Zuid Holland en zelfs van Noord Holland gespaard bleven.

In de overstroomde gebieden w'erd hulp verleend met roeiboten, vliegtuigen en helicopters.

.%V.V.V.%V»Vt*.%VpV.V»V»V.VpVtV.V**AV.Vi*t*»V«V.V«V«V«V«*AV«*i^»*«'

MISDAAD

zonder moiief

( 2 ) _

Bamabas zette een koude, verkleumde vinger op de bel en wachtte.

Hij was net een beetje op adem gekomen, toen de deur geopend werd door een jong, knap meisje van even in de twintig'

Mary Wilcox droeg haar haren in twee lange, blonde vlechten om haar hoofd. Haar ogen waren - in tegenstelling tot haar blonde haren - opvallend donker on gaven aan haar smalle, fyngevormde gezichtje een boeiende schoonheid, waaraan maar weinig mannen weerstand konden bieden. Ze stak met een vriéndelijke glimlach van haar Iets te brede mond haar haar uit, om de majoor welkorii te heten.

„Wel Majoor Barnebaa”, zei het »nel8.|e, „We durfden pgu

welyks hopen, dat u met dit weer nog komen zou. Ik heb nog nooit van myn leven zoveel sneeuw gezien.”

De majoor boog zich over de hand van het meisje en drukte op een oude, ridderlijke manier een kus op haar vingers. Want als was Victor Barnabas een verstokte oude vrijgezel, niemand kon beweren, dat hij zich in gezelschap van vrouwen, niet allercharmantst gedragen kon.

„Goedenmiddag, juffrouw Wilcox,” begroette hy het meisje. ,,Van niet komen was geen sparke. Ik kan u verzekeren, dat ik in mijn leven wel voor hetere vuren gestaan heb. Wel, onder het lopen moest ik nog denken aan de tocht, die Ik vijftien jaar geleden naar Sidi El Wah maakte....”

„Waren dat de gevechten, waarby u het oorlogskruis verdiende?” vroeg het meisje levendig, terwyi ze jas en hoed van de oude majoor in ontvangst nam.

Barnabas wierp het meisje een verbaasde, achterdochtige blik toe. „Wie vertelde u, dat Ik het Oorlgoskruls gekregen had?” wille hy weten.

„Oh, majoor Thompson", antwoorde het meisje luchthartig. „Heeft hy een diep geheim verraden?"

Barnabas trok verlegen aan zyn gryze knevel. „Joe praat te veel", zei hy tenslotte. „In iedr geval, toen op dia tooht naar Sidl El Wah."

Al pratende hadden zy de salon bereikt. By hun binnenkomst rees mevrouw Wilcor uit een stoel by het raam op. Ze was in haar begroeting niet minder harteiyk dan haar dochter.

Lisetta Wilcox was • zoals nog duldeiyk aan haar gelaat te zien was - in haar jeugd minstens even knap geweest als haar dochter Mary. Over haar gelaat lag nog een waas van deze vergane schoonheid, maar overigens scheen haar hele voorkomen ervan te getuigen, dat zy in haar later leven een gorot verdriet gehad had - een verdriet dat bepaald het grootste deel van haar bekooriykheid verwoest had.

Om haar mond en op haar voorhoofd hadden zich diepe lijnen gevormd • lyn die van droefheid getuigden. In haar ogen lag voortdurend een treurige glimlach, alsof het verdriet in haar hart een wonde geslagen had, waarbee ze geleerd had te leven, maar waarvan ze wist dat de tyd die niet meer helen kon.

„Majoor Bamabas”, zei mevrouw Wilcor, „niemand zou het u kwaïyk genomen hebben, als u ons In de steek gelaten had. Natuuriyk ii het ongelofeiyk romantisch — zo’n pak ■neeuw — maar men kreeg my met geen atok naar bulten in zulk weer”.

Bwmibii ovirweopr e( hit wil veritandUif m iljn AM'

•

voetlicht te brengen; hij besloot tenslotte het verleden een kaanse herinneringen aan Sidi el Wah opnieuw voor het ogenblik te laten rusten.

„Een sneeuwbui kon my niet verhinderen uw uitnodiging voor vanmiddag aan te nemen, mevrouw Wilcox”, zei hy galant. „Ik ben werkeiyk heel biy, dat ik me niet heb laten weerhouden de elementen te trotseren”.

Mevrouw Wilcox glimlachte triest. „Werkeiyk, majoor,”, zei ze met een dromerige stem, „wilt u wel geloven, dat he9 een genoegen is, weer cens een gentleman van het oude stempel te ontmoeten?”

Barnabas wist niet goed, wat hy hierop antwoorden moest, maar gelukkig ging op dit moment de bel, zodat de aandacht van het gesprek afgeleid werd. „T>at zal Peter Dixland zyn,” zei mevrouw Wilcox. „Voor hem is het geen kunst hier te komen, want hy behoeft nog geen twintig meter te lopen. Mary, wil jy mynheer Dixland even binnenlaten?”

Majoor Barnabas had Peter Dixland reeds enkele malen ontmoet. Als naaste buur van Roxane Holse placht Dixland geregeld op bezoek te komen, toen het huls nog door kapitein Thompson bewoond werd en by die gelegenheden hadden dc belde mannen elkaar leren kennen.

(Wordt vervolfd)

ROBERT RYAN is sportief, ook buiten zijn werk. In San Feniando Valley heeft hU een landhuis met uitgestrekt jachtterrein en zijn liefste werk is er voor te zorgen dit terrein met geboomte en laaggroeiend struikgewas, schoon te houden. Bon sppelde de hoofdrol in Best of the Badmen. .

KOORTSACHTIGE VOORBEREIDING TEGEN GEVAAR VAN SPRINGVLOED OP 16 FEBRUARI

Inzake de, springvloed, die op 16 Februari verwocht wordt, zeide Ir Maris van Rykswaterstaat, dat deze hoger zal zyn dan de vorige. Hy zeide, dat bet gevaar afhankelyk zal zyn van de windkracht. Bij stormachtige wind zal de schade zeker toenemen, vooral als men bedenkt, dat de dyken zwak zijn.

Zo spoedig mogelijka gaat men de buiten- en binnenkringen beschermen. Zo versterket men de

CESAR ROMERO, de populaire ster uit „Happy Go Lucky” introduceert hier een nieuwe herenmode. Een sport-jacket, met extra grote revers en kraag en dambordpatroon, „doet het” by elke kleur slacks.

OOK IN ENGELAND VONDEN ERNSTIGE OVERSTROMINGEN PLAATS

,In het kader van het programma van technische hulpverlening bezoekt momenteel een commissie van het expert van de Verenigde Naties de Goudkust in Afrika om daar een studie te maken van landbouwmethoden en later wegen aan te geven om de productie in die| landen op te voeren en zodoende oo k het levenspeil omhoog te helpen.

DIT IS ... Ja, wie is dit? De lezer of lezeres, die ons de juiste naam va ndit bekende .charmante sterretje w'eet op te geven, krggt van ons een gratis entreebiljet voor de bioscoop. Als er meer dan één juiste inzender (Bchriftelyk antwoord s.v.p.) is, beslist het lot.

Idijken van het N'oomse kanaal al-, I reeds. Naar aanleiding van de op-^ ; inerking dat de zeedijken wehiig i j schade hebben, zeide hy, dat reke-! ^ ning moet uorden gehouden met j I het feit, dat do zeedijken nieuwe 1 'dijken zijn. De anderen zyn histo-j j risch gegroeid. Het zou een eco- j

nomisch te zware taak voor de ge-' mcenschap zijn geweest — aldus | Ir Claris — om deze profielen te i geven van dc dijken van nu. ]

CONSUL GENERAAL VAN VENEZEULA DOET BEROEP OP VENEZOL.AANSE KOLONIE

Dc Consul Peneraal van Venezuela op Aruba heeft een boodschap gezonden aan alle op Aruba wonende Venezolanen.

Hierin wordt gevraagd eventuele giften voor de slachtoffers in consulaat. Het totaal op deze wy

ze verzameld bedrag zal dan worden gestort in het Arhen fonds.

LUCHTVERKEER MET VENEZUELA

In 1952 vertrokken van Aruba 65 Venezolaanse vliegtuigen, 5 Amerikaanse en 860 Nederlandse.

■ al bandling ease thi

^ ^ Millinn Dollar Ri

T HERE’S a big story in the price of this beauty—but an even bigger one in what you get for that price.

You get the highest horsepower and compression ratio ever engineered into this Buick Series—from the extra-thrifty F-263 Fireball 8 Engine newly designed for this Golden Anniversary SPECIAL.

You get an even wider front seat than this roomy Buick had before—plus a new tilt-away feature that means easier inand-out.

You get real big-car comfort, from deep, soft cushions vvith new zigzag type springs in botb the seats and the backs.

steady going and the sweet that come of a still finer Million Dollar Ride. Steering ratio is increased. Front wheels have been brought to zero-caster. And here, of course, you get coil springs on each wheel, full-length torque-tube drive, rigid and massive X-braced frame—ride features you get in no other car at the price.

But —you get the idea.

And when you realize that the figure on this big, brawny, beautiful Buick Special is just a few dollars more than you’11 pay for one of the so-called“Iow-priced three" —we’re sure you’11 say; "This is for mei”

Come in and try it out—then teil us if we’re wrong or right.

i/he BUICK CIRCUS HOUR-every lourth Tuesdoy

EEN LONDENSE POLITIEAGENT brengt een eenjarig kindje in veiligheid uit haar overstroomd huis, nadat de Thames buiten zijn oever was getreden. Rechts draagt een Britse Rode Kruisman een vrouw uit haar door de vloed bedreigd huis in Thrustrope, Lincoln County. ^

MAANDAG O FEBBVABI 1958

TUKKERS SPORTO V‘'R7icht

Spanned ï van A.V.B. Interland Tournooi

Aruba won in tweede helft

In grote Urommon trok de Aru- de vvenaen aan de Aruba Voetbalbaausje bevolking Zaterdagavond het W'illtelminaatadiou binnen teneinde itvtuige te ïün van de opeuilig van het eerate iiiternationaie voetbaltournooi op ons eiland. Enige duizenden toeschouwers waren getuige van oen mooie spannende wedstrijd, die een zeer geslaagde opeaing vormde van dit voor Aruba belangrijke sportevenement.

Als de waarnemend Gezaghebber de lieer F. de P. VV'ever te om.stréeks uur op de eretribune plaats neemt waar reeds vele vooraanstaande 1'iguren uit de Arubaanse samenleving aanwezig waren, evenals de leiders en vertegenwoordiger.s dia' buitenlandse ploegen en eni^' bestuuslcden en voorzitter van de Curaeaose Voetbalbond, marcheren onmiddellu’k onder de tonen van een maïs gespeeld door de Aruba Jeugd Harmonie, enige honderden junioren, gekleed in kleurrijke shirts rond het terrein naar de ere-tribune nndr daverend gejuich plaats te nemen. Vervolgens stellen de elftallen zich voor de voer vlaggemaslen' op, waarna door een viertal lieftallige schonen bloemen '.vo»tlen aangeboden. Dan klinken

de eerste helft geen gelijkspel helft kunnen forceren. Brokke, Janssen en lloflijzer schoten enke. , , , , ^ , I Ie malen fel op het Surinaamse

bond mhielden, breekt het moment |

aan dat de eerste beide vertegen- „.,,,hadeHjk ge

vvoordigendeploegcni van H.t einde van de eerste

me en Aruba de strijd zullen aan

De lecdsfrizd

lederen Snel achter elkaar volgen i dez hebben in de tweede helft welseries goed opgezette aanvallen, alg moeilijk werk gehad. Caballo maar keeper Graanoogst blijkt een die in de tweede helft Harms verrots in de branding te zijn. Aan 'ving speelde een zeer goede partij zijn schitterende werk is het te jen door zijn goede bulcontrole en danken dat Aruba voor het einde j snel reageren stichtte hij meerdere

Als de charmante Venzolaanse rnaclrinu Beatriz TOVAK onder daverende toejuichingen de bal aan het rollen heeft gebrarht zijn de elftallen als volgt opgesteld:

Siirin!(me.

Graanoogst, Babb, Mijnals, L. Mgnals, üeira Rowes, Degenaar Kamperveen, Kruin, Nelom, Hoen.

In tweede helft brengt overrompelend npel de zege

malen verwarring in de Surinaamse achterhoede.

Aruba neemt de leiding

Ongeveer 20 minuten na de rust neemt Aruba de leiding. Door een overtreding even buiten het strafschop gebied van een Surinaamse achterspeler waarbij Caballo over de grond rolde, ia het Brion die de

MUTATIES BU

OVERHEIDSDIENSTEN

Benoeming:

Mejuffrouw A. L. Palm, tot tijdelijk schrijver b. bij het Gerecht in Eerste Aanleg op Aruba;

Mejuffrouw A. M. W. Hessclink, tot onderwijzeres 1ste klasse categorie A. aan de Prinses Marijkeschool voor G.L.O.B. te St. Nicolaas op Aruba;

A. B. Steen en J. A. Thomasa tot tydelijk adspirant-verzorger bij het Krankzinnigenwezen, Curaçao;

P. R. Barrios tot tijdelijk haven bal zuiver naar Brokke speelt, deze beambte te Oranjestad op Aruba;

bedenkt zich niet en voor dat de Surinaamse verdediging in kan grijpen is Graanoogst voor de tweede maal gepasseerd. Het applaus is dan donderend. Aruba heeft de leiding genumen en blijft na dit doelpunt ook het meest in ae aanval, al komen er geen doel

Nmiwelijks is het s|)cl vijf minuten oud als Brokke die als linksbinnen is gaan spelen snmen met Janssen op de linksbuitenplaats door de Surinaamse verdediging heen dringt.

De keurige voorzet van Brokke

wordt door Janssen onhoudbaar j punten meer. Luide aangemoedigd Brokke, Janssen, Harms, Brjezen, Graanoogst ingeschoten. 1-1. j zetten de Surinamers nog een fel

Hoftijzer, Molina, Brion, Kemp, > njerop volgde een oorverdovend ' slotoffensief in, doch zonder geluk.

Kelly, La Koza, Hernandez. | jrejuich. Aruba blgft na dit doel-j Aruba geeft haar zwaar bevochten

Aruba, j punt het beste van het spel behou- j overwinning niet meer af. Als

Nadat de Surinaamse voorhoedt

na het beginsignaal vaii scheids-' it'veei ooor iiei mitiuen weru ge-, naai geeiu woraen ae Aruoaanse ^

rechter Snoek, de eerste aanvallen specld wordt dit in de tweede helft spelers met een daverend applaus: Mejuffrouw W L. Sterk, tot! om dani"»' Arubaanse doel heeft on- door goed driehoekspel vervangen, ^ toegejuicht. Aruba heeft deze faire | onderwijzeres 3de klasse

om dan | (,pr„o„,en en Kelly cn La Uoza het , 'vaann de beide vleugels goed be- en sportieve wedstrgd waarbg de j Doenbare Joan Maurits-1

‘ . ■'* - «- -3--' ware sportgeest tot het einde be

C. E. Peterson tot kassier ten kantore van de Ontvanger der Inen Uitvoerechten en Acijnzen;

Mevrouw de Wit Abbad tot tijdelijk ondewijzeres 1ste klasse categorie B. aan de filiaalschool van de Openbare Julianaschool voor M.U.L.0. te Oranjestad op Aruba;

A. Croes, tot tgdelijk schrijver b. op het Hulppostkantoor te San^ Nicolal op Aruba; i

P. R. Dougle, tot lijdelijk schrij

: ver b. ten Ontvangerskantore op

eerste ge\aar gekeerd hebben, out- 'trokken werden. Brion die wegens wikkelt zich al spoedig een snel verhindering van Helder de midenthousiasl spel. Nelom en Karn- | ^onhallplaats bezette heeft zgn perveen zorgen voor de nodige goed begrepen. De Surinaamspanning en meerdere malen on- j halflinie heeft zich naar onze „ , dernemen zg met hun snel en goed mening te veel voor het doel terug

achtereenvolgens de Volksliederen ,oni,,i„,aiespel gevaarlijke aanval- getrokken, vandaar dat op iedere vaif Nederland. Engeland en Vene- „p Arubaanse veste. Kemp afgeslagen Arubaanse aanval een zueia door het stadion terwgl de minuten nog naar ! nieuwe kon volgen. Alhoewel de

vlijggen langzaam in de eremasten - i—i—

1 enige malen reageert ' Surinaamse halflinie herhaaldelgk

houden bleef, verdiend gewonnen.

til

aan de Openbare Joan Mauritsschool;

J. J. A. Groen, tot tydelijk klerk ' a. op het Bureau voor CrisiszaWILHELMINASTADION | ken;

Hedenavond om acht uur zult U ^r. Ch. I. Plantz, tot tüdelijk kunnen genieten van de atrgd “djunct-comimes ter Admlnlstra

twee oude rivalen SURINAME en BRITS GUYANA. Het belooft een uiterst spannende strijd te worden daar beide ploegen alles

gehesen worden. Na deze vlaggen- waardoor aan de Suri- de bal te halen, gelukt het

parade neemt de waarnemend Ge- ; linkervleugel zeer goede zelden. De enkele Surinaamse op alles zullen zetten de zege te be

zaghebber de^^iieer F. de P. Wever kan.sen worden geboden. De voor- aanvallen zgn, ofschoon niet van'halen. Dus allen hedenavond naar het woord. Hij roept de ploegen een metten van linksbuiten Hoen zgn gevaar ontbloot, minder gevaarlijk het Wilhelminastadion. Moedig Uw hartelgk welkom op Aruba toe, ' echter niet zuiver en Kelly en La eerste helft. Zowel La favorieten aan en nuunc er een ge wenst allen veel succes en vex'klaart dah het touypooi voor geopend.

De sportbelofte

Er h'^enst een plechtige stilte alï de aanvoerders der vier vertegenwoordigende ploegen een voor een de sportbelofte afleggen. Tn de Spaanse, Engelse en Nederlandse taal zeggori zij: „Wg beloven dat wg als eerlijke sportmensen ons zullen gedragen, dat wg de sportreglementen zullen eerbiedigen en dat wg elkaar in ridderlijke strgd zullen bekampen te ere van ons land en tot meerdere glorie van de sport.”

Nadat nog enigf telegrammen, waaronder een van de Gouverneur

Roza zien dan ook kans het gevaar te keren.

Na tjngever 10 minuten komen de Arubanen er wat beter in en met enige oersiielle aanvallen brengen zg wat leven in de strgd. Het publiek begint zich te roeren en beide ploegen worden luide aangemoedigd. Hoftijzer schiet rakelings naast en even later hoog over, terwgl Graanoogst een hard schot van Brokke op meesterlijke wgze onschadelgk maakt.

Suriname neemt de leiding De strijd

Roza en Kelly, als keeper Hernan- zellige sportavond van.

Met gulle hand . , .

helpt Aruba Niederiand

VIJFDE VERANTWOORDING

van Brits Guayana zgn voorgele-i 'fbfs keeper Hernandez zen. welke alle felicitaties en goe- Prachüge doek

I punt onlokt een daverend gejuich

W«*.V.V.V.‘.V.*.V.V.V.%".V«V. I aan de menigte, onder wie honder

Stand op Zaterdagmiddag ^ Februari 1953 E. F. Debrot 500; Aruba Agencies 500; Eman Trading 1000; Friedinan 100; Mr A, Papier 100; precies 27 minuten ' J. II. Oduber 25; Sixta Ponsoh 25; oud als de snelle Kruin uit een | Mr Sjiein Fat 25; Ned. Padvindersyoórzet van rechts de bal onhoud-j gilde Aruba 100; Protest. kerkkoor| 23; A. J. Erhart 200; personeel Fiichs en Gelbstcin 535,37; Socle

^ Elsevier’s Weekl)ir.d ^ mei de laatste beric . . ^ over de ramp Bj 1^ Nederland verkijgbaar ^ bij de

Aruba Boekhandel

i GEBR. DE WIT

•; den Surinaar ï*, vcor Suriname.

supporters. 1-0

WILLEMSTAD. - Van Bonaire kwam Zondagmiddag een telegram dat het hulpacteifonds aldaar om 13 uur plaatslijkc tgd de 10.000 Curaeaose guldens had overschreden.

De straatcollecte te Willemstad van Zaterdag j.1, heeft in totaal C.fl. 8.500 opgebracht.

De verkoop van pocketbooks door de leer!;n«Tcn van de AMS heeft een bedrag van mlm 2000 Cur. guldens opgebracht. (

Bood Aruba 500; personeel /.sociale en econ. zaken' 633; Brit^ Arubanen 250; Arend Colony Ollib 750; restaht leerkrachten ópenb. onderwQs, waarbij begrepen personeel leeszaal 937,64; Totaal 14.212,73. Totaal tot en met v^fde verantwoording fl. l4jL378,9S;

tie van Financiën;

^J. N. E. Hellmund, tot t\jdelgk adjunct-commies ten Parketjte van de Procureur-Generaal;

N. J. van Veen, tot agent van Politie 1ste klasse, Curaçao;

J. H. R. Herrera, onderw^zer

j het Bijzonder Onderwijs op Bonaire, tot waarnemend Substituut-Griffier van het Gerecht in Eerste Aanleg.

Bevordering:

J. J. Brattinga, tijdelijk schrijver b. op de Bureaux van de Burgerlijke Stand en het Bevolkingsregister op Aruba, tot Igdelijk klerk b.;

G. P. Decaster, gevangenbewaarder, Cur. tot gevangenisopzichter;

F. D. Figaroa, tijdelijk klerk b. ten kantore van het Kadaster en Hypotheken op Aruba, tot tijdeljjk adjunct-commies.

Overplaatsing:

Mejuffrouw R. E. Peuso, lijdelijk klerk b. ter Griffie van het Hof van Justitie, Cur. naar de Politieadministratle, alhier;

Mejuffrouw Z. E. Obediente, j tydeiyk schrijver b. by de PolitieI administratie, Currucaoe naar de Griffie van het Hof van Justitie, Curaçao;

Th. F. Hassel, lijdelijk onderwijzer 4de klasse aan de Openbare School voor ULO te Philipsburg op St. Maarten, naar de Openbare Prinses Margrietschool voor GL OB te Oranjestad op Aruba;

Mej. J. J. Martilio, tgdelijk schrijver b. ten Postkantore op Bonaire, naar het Ontvangerskantoor, aldaar;

H. P. M. van der Eem, Algemeen Luchtverkeersleider, van Curaçao naar Aruba, ingaande 1 Maart 1953.

Eervol ontslag aan:

Mejuffrouw A. L. Palm, telefoniste Iste klasse bg de Landsradio- en Telegraafdienst op Aruba;

E. A. Romer, Ontvanger der in- en Uitvoerechten en Accijnzen, Cur. onder dankbetuiging | voor de aan den Lande bewezen diensten; |

Mevr. G. E. Moeniralam-Klinkenburg, onderwijzeres aan de voorbereidende klasse verbonden aan de Openbare Emmaschool, Curaçao, op haar verzoek;

C. H. F. van Dmn, assistentaccountant op Aruba, op zgn verzoek, ingaande 1 April 1953;

Mej. J. M. d. M. C. Ecury, lijdelijk bibliotheekambtenaar derde klasse bg de Openbtu'e Leeszaal en Bibliotheek op Aruba, op haar verzoek, ingaandc 15 December 1952;

Mevr. Z. Bootsma-Dopper, tijdelijk onderwijzeres derde klasse aan de Joan Mauritsschool, op

haar verzoek, ingaande 22 December 1952.

Willemstad, 5 Februari 1953. De Gouvernements-Secretarls, OORVER.

Tl VERWACHTEN SCHEPEN;

Oranjestad, 10 Febr. v. Amsteradm Botne, 12 Febr. van New York Lily Nielsen 11 Febr. v. N. Orleans Oranjestad 18 Cebr. van Oristobal Sarpedon 20 Febr. van New York Hecuba 20 Febr. van Amsterdam Norinda 23 Febr. vah New Orleans Triton 24 Febr. vao Amsterdam

Bovenstaande data si)n voorlopif so aaa verandering onderhevlf

Dfc!UAND:;,C HL .b T O C)'A 3 (90 I MIJ. N.V, Vl NII'T.»! •Nü'- ^.riAM'S'dP CO, ■

INZAMELING GOEDEREN

Het huis aan huis ophalen van goederen is thans definitief gestaakt. Wel blijft de gelegenheid open om goederen te sturen naar de Cocacolafubriek en de Botica San Lucas, terwgl degenen die zelf geen vervoer hebben, kunnen bellen. De goederen worden dun alsnog afgehaald.

De „oogst” van drie dagen inzameTen bedraagt nu: 13 Brandcards, 22 Stormlantaarns, 1663 dekens, 3012 lakens, 648 slopen, 781 jassen, 71 paar rubber handschoenen, 15U3 dekens, 3012 lakens, 648 slopen, 781 jassen, 71 paar rubber handschoenen, 65 Vz babykleren, 2001 flashlights, 14 paar leren handschoenen, 6350 battregen, 73 puulovers, 54 luiers, 332 paar kousen, 2 paar laarzen, 8 paar overschoenen, 1814 colli ondergoed, 1157 handdoeken, 647 pyama’s, 144 colli kleding, 10.000 flashligth batterijen, 36 colli schoenen, 4 colli warme stof, 969 overhemden.

SPARPOOL

Zoals bekend zal het sportblad Çpar deze week een extra „Pool" houden ten bate van het ARHEN fonds. Poolbiljetten zullen Woensdag de gehele dag in de stad en voor aanvang van de wedstrijd in het stadion á ƒ 1.— per stuk worden verkocht.

Normaal is 55 pet. van de opbrengst bestemd voor liefdadige doeleinden. Dit keer wordt 65 pet. voor Arhen gereserveerd.

Bekendmaking

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Het Bestuurscollege van het Eilandgebied Amba maakt bekend, dat de heer D. B. Oduber, ambtekiaar in algemene dienst van dit eilandgebied, te beginnen op Maandag 9 Febmari 1953, zitting zal honden en voor de bevolking te spreken zal zijn op plaats, dag en nnr als hieronder omschreven:

des voormiddags van des namiddags van

op 8.30 tot 12 uur 2 tot 4.30 uur

te

Politiewacht Savaneta

Spireekkamer R. —

K. jongensschool Politiewacht St. Nicolaas

~ Noord

Politiewacht Sta. Crus

Noord Sta. Cruz

Politiewacht

Politiewacht Politiewacht Spreekkamer R. K. Jongensschool

Aruba, 5 Februari 1953.

HET BESTUURSCOLLEGE VOORNOEMD.

Expression of thanks

Along these llnes I wlsh to thank Mr. C. C. O. Philipszoon and the Management of Fatum Insurance Comp. tor the cooperatlon and prompt payment of the lile-insurance, so that my husband, the late Mr. F. E. Herde, could be buried in hls native-soU.

Mrs. M. L. HERDE—AM0R050, Aruba.

Aruba Juniors Loiery

Ie prijs

1 AUTO BUICK Convertible

No. 4120

2e prijs

1 General Electric IJSKAST

No. 1354

3e Prijs

1 Zenith RADIO

No. 4881

4e prijs

1 Philips RADIO

No. 4202

5e Prijs

1 DINNERSET met theetafel

No. 3406

6c Prijs

1 Roper GASSTOVE

No. 2020

7e prijs

1 Christoffol SILVERSET

No. 3574

8c prijs

1 OMEGA Herenhorloge

No. 3343

9e prijs

1 OMEGA Dameshorloge

No. 4498

10e Prijs

1 KODAK

No. 3680

11e Prijs

1 SHEAFFERSET

No. 1751

1 Prijzen kunnen worden afgchaald bij de heer L. D. Jacobus. 1

1 Douanekantoor, Oranjestad.

_

Rede Or. Drees

Steuncomité's zulllen particulieren helpen

Regering helpt bij herbouw dijken

dan heeft de militaire overheid, middels de genietroepen materialen beschikbaar; voor het maken van massagrave^l voor deze cadavers.

BIOSCOOPVOORSTELLINGEN DRUK BEZOCHT

De twee bioscoopvoostellingen, van joumaalfllms, welke Zondag morgen plaats vonden in Theater de Veer werden een financieel succes. Dank zy do royale geste van

KONINGIN SPRAK MET EVACUE’S

DEN HAAO. — In een nota aan dc Tweede Kamer zeidc Premier i nigen van de nood en het vergoe- werden een financieel suc

D«m. dU 667.980 ««o»» ^ 6e0v.«.e.,d. AMt.1 dode. ld Nedo,. t„‘‘Lrtttte?ko,,T

land, dat officieel is geregistreerd, is op het ogenblik gestegen tot derhóud, dekking, kleding, schoei- ' «Pbiengrst, f. 1160.— wor

1896, doch men vreest dat dit getal nog zal stijgen. Vier militairen sel en huisraad. De overheid heeft I ^^t fonds ARHEN

Mll, b» het r«MI.»iw.rk em het leve» eeken»». tenv||l twee werd.. J^Tt'sevef Z. I »'«>™ONDI5N IN DB KKilKE.N

venoht. Twee hdUt^e» llepe» verwoedtase» ep. cconomleehe leven weSr o| geng' Zondag en Maandag wevdcn in

Bjj de laatste berekeningen Is | De Nederlandse regering over-! brengen. De door verzekerin- de Protestantse Gemeente on de men tot de conclusie gekomen datj weegt de mogelijkheid van het af- ,' gedekte schade aan particu-j Kerk van de H. Franciscus op Plade overstromingsramp tot gevolg j sluiten der zeearmen onmiddellyk eigendommen zal geregeld y» speciale diensten gehouden, tor had dat 133.000 hectare cultuur- te onderzoeken. Het is mogeljjk de geest van de wet op herdenking van de slachtoffers

grond Is overstroomd. dat de uitvoering van de Zuider- materiele oorlogsschade. Waar watersnood in Nederland.

zeewerken vertraagd zullen wor-' ‘Je*’ openbare ü-i diensten werden zeer druk

De voorlopige taxaties w\jzen teneinde het herstel van de ' t® kort schiet zal de een- bezocht. In de Protestantse dienst,

op het verdrinken van 25000 run- geteisterde gebieden te kun- i overheid byspringen. Mporging zagen wy

doren, 16 á 20.000 varkens; 2 á gebieden te kun- ® 8 Gezagheb

3000 schapen; circa 1500 paarden ' | I^® algemene gezondheidE>o» ber, de Heer F. 4e P. Wever, Gede

on 100.000 kippen. De boeren op Ruim 2200 mensen zyn door he- | ®tand in de noodgebieden is niet j puteerde Henriqhez en van het ArFlakkee en Schouwen-Duivelan^ licopters gered. | ongunstig. Indien de schatting! ben Comité voottitter dr. Arends,

verloren vermoedelijk 80 - 90 pro- n • • i bet aantal verdronken dieren 1 '^® voorzitter van het werkcomité,

cent van hun vee. overeengekomen juist is, is te verwachten dat dci**® Kemmii4c en Secretaris J.

met het bestuur van het Rampen- geregelde verwerking van kada- Schoot.

---- “®b uitslui- vers moeilykheden zal ondervin- Tydens de Hejlige Mis met Ab

tend zal b^zicf nmiHon mAf j_. . _ _. . . . . . _

cent van hun vee.

MOONLIOHT AUTORIT GAAT NIET DOOR Tengevolge van technische moeilijkheden zagen de organisatoren

moeilükheden zal ondervin- Tydens de Hejlige Mis met Ab- „door haar particuliere secreLaresse mevr Smitt-Avis een be

- ■- 1^- Monk. 6U nooanM...p f

Moskou voorziet meer interne

lovigen de wnd. . Gezaghebber, de -—---(ANP-foto).

WWCSl0lljK0 SPdnninO0n Gedeputeerden Henriquez en FILMLIGA I ---—

T nMni^KT D J » V „ ^ Tromp, alsmede. Commissaris van i ~ onverstaanbaar Italiaan

LONDEN. - ..Prawdfl''. --_ ... r:% __ j_ . ■ a»K _ M» _ .1 _

-- -- I ■ 11111 Ud | 14 UCZ/ CU ; ■ ■ i. i»i u ■ vy

van de Moonllght Autorit zich'ge-'LONDEN PrautH»» Tromp, alsmede Commissaris van 1 " ~

noodzaakt de nit^es/threven o o • t ^ offi- waardiging" veroorzaakt door zyn' Erp en de Heer. Eerstens. Het Ar- 1— I 1 . • I I

nood^kt de ultgeschroven rit te dele Sowjet-Russische partij-or- „ultimatum” aan West-Europa. dat hen comité was vertegemvoordigd l^^agjeSm0nSen triOmDh00rd0 annuleren. de meu- ten doel had de oprichting van een door de Heren Van der Schoot en aSX I I • L I .

Em «n d. ...nnwnn.t. rrfe- I I ®”*«'citeit ovcr kloin budgot

MO, welke aanleliUiig gaven tot dit j van Poster Dull„ naar Europa ' b”ad.”°^ **'*''* br^tT*M 0 0 .*° ‘'et filmprogramma, dat gis- moeite

bealult, was het feit, dat de Car-1 ”"*®“we verbittering” in het Brits-1 ’ I • • oP- i teravond door de Filmliga in Rial- deze fi

navnlsfM«t«» in .i«»i«.iea n-,ievei» Amerikaanse blok heeft teweeg -------- gegeven, bestond byzon- derwer

ze de periode gebracht, aldus radio-Moskou. De ^ _ _ , der grote belangstelling en uit op de j

voor ons onverstaanbaar Italiaans in geen geval storend, maar zelfs werkte als een muzikaal-rhythmische achtergrond, waarbij de Nederlandse onderschriften gerust gemist konden worden.

gevierd worden, als de autorit zou worden gehouden.

Dodencijfer 1395

terugtrekking van de Amerikaanse zevende vloot uit de wateren van

Grote steunactie in Yehezuela

1 voor ner rumprogramma. dat gis- moeite waard zyn in de geest van

j eravond door de Filmliga in Rial- deze film een te maken met als on- Een simpele film, waarvoor waarI to werd gegeven, bestond byzon- derwerp het Parlementair Leven *0^ geen groot budget nodig zal t belangstelling en uit ^ op de Antillen. Een dergelyke film geweest, maar waarin de re

het feit, dat zich veertig nieuwe zou niet alleen oen bijzonder aan-' Sisseur Domenica D’Agosto een leden meldden, blijkt wel, dat het trekkelijk onderwerp vormen, maar j boogte wist te bereiken, die vele zeer verdienstelyk werk van dp | ook uit een oogpunt van publieke; EoBywoodiaanse collegae hem zulLiga langzaam maar zeker in rui- j voorlichting zeer grote waarde | ^®" benyden. mer kring erkenning en waarde-, hebben. '

-- MV. „„.Vkv;.. TOU - -— — —. ... , --- —o*"- "'^6. «at, iici. rrcKKeiijK onderwerp vormen, maar I 'vist te oereiKen, die vele

Formosa was volgens het blad Harer Maieateit, Tn mi- ^ f van de ook uit een oogpunt van publieke Hoby^oodiaanse collegae hem zul

„een openlyke afwykmg" van de, Harer Majesteits, In alle dagbladen te CaracasjLiga langzaam maar zeker in rui- voorlichting zeer grote waard- 1®" benijden.

Republikeinse vredesbeloften in de I ^ Caracas, dr H. Riemens, j werd een advertentie geplaatst,' mer kring erkenning en waarde- hebben ^ ^ '

verkiezingsstrijd en door India,' bet navolgende bericht over ^ waarbij melding gemaakt werd van ! ring begint te ondervinden. 1 De Filmliga Aruba zijn wij dank

Japan en Frankrijk werd opgevat b*® Venezuela gevoerd deze speciale rekening. j Het programma was dit betrek- EBnikiinst np zijn allerbcsc was baar voor het brengen van dit soort

„als een koers, die tot uitbreiding te" behoeve van de geteis- Voortspruitend uit spontaan ini- kelijk grote bezoek overwaard Wc Italiaanse film „Dagjesmensen” films, dat hel vertrouwen in de

Te Caraca^wLd t^rstind n J vast hebben voorgeno- '’an^Domenica p’Agosto. Zo zuiver ; kunstwaarde van dit nog nieuwe

Igen zich vats hebben voorgeno- ^

nrv naar m ♦ f®" ‘^>® uitbreiding t-r^e Ibiedef ?rN-d-rlfn^^^^ b- spontaan ini-'kelijk grote bezoek overwaard. Wc Italiaanse film „Dagjesmensen” , films, dat hel vertrouwen in de

a “ **®‘ «Wlciele van de oorlog in het Verre Oosten ^ Venzolaanse zyde werd zigen zich vast hebben voorgeno- Domenica D’Agosto. Zo zuiver; kunstwaarde van dit nog nieuwe

dodental tengevolge van de wa- le:dt”. In Groot Brittannie. vertel- ® t terstond na onder auspiciën van de Nederland-' zigen zich vats hebben voorgeno- ®® artistiek verfilmd, lat het medium aanzienlijk zal versterken

tersnood in Nederland is thans de „Prawda" verder, is door zowel van het ontzettend se gezant te Caracas, dr H. Rie-' „en geen enkL voïenZ bfiZ- _—_ J ersterke n.

1895. De regering deelde mede, dat Labeur- als Conservatieve parle-' ®®" Nederlands-Curacaos mens, een uit prominente Venezo-; komst over te slaan • torwiii ^

thans 60.000 personen zyn geëva- mensleden critiek geuit. Comité gevormd, dat in het bijzon- lanen bestaand comité opgericht,' vvacht mag worden dat —n -rnt- (rT^JlflCl Tlf) CtCQ (TA Vrinr

cueerd. n i. . der in de kring van Nederlandse' genaamd „Amigos de Holanda” ' u ^ T VJlcltiS UaSSagU VOOr

bad ,diepe v®ront- en Curacaose maatschappij en par- Voorzitster is mevrouw Larralda -Po-i-vi-ïli* 1 1 l 4 - PP

--—-—- ticulieren gelden inzamelt. Van de Baan. echtgenote van gen, overgehacald lid te wor- lamilielGuBll SlaClltOlfGrS

AMERIKA HELPT Antilliaanse zyde maken de heren hoofdingenieur van de Shell I gemeten van hetgeen

iOrn-CTrT-' ÊTA a Chumacelro, J. da Costa Gomez De kleine werkcomité’s van reso | ^®bouen wordt. I Bij het Curacaose Comité is be- met de Franka C., die op 17 Fe

®u M. JLiansberg deel uit van dit het Nederlandse en het Venezn ' Dank zy de bemiddeling van dc r'®bt binnengekomen van de Ita -1 bruari a.s. uit Willemstad vertrekt - -Icomite. laanse comité houden niauwe con-'was het mogelyk baanse Maatschappij Linea C., dat en do terugreis met hetzelfde schip,

j De Hollandsche Bank Unie te tact en bepalen het arbeidsveld. ' Jcuniaalfilms te vertonen van dc directie van deze My., diep ge-1 dat op 1 Juli a.s. vertrekt uit Ge; Caracas opende een speciale reke- De giften stromen binnen, daar- overstromingsramp in Neder- {troffen en medelevend met het leed ! nutu

i ning. crenaamd ..Tniinda-inn-n 'H'-. ...jij-. 'land. Een ervan wertl 7!nnr1norTytr„<. van Nederland, aan 10 n-rsAn-n Un4' C—_ ....

-. , --I ..„.ut ,aii UIL ilug nieuwe

tl artistiek verfilmd, lat het medium aanzienlijk zal versterken.

Grratis passage voor familieleden slachtoffers

.Caracas opende een speciale reke-[

-iCA.c- ue gillen siromen binnen, daar- , ,-- incuci-

ning, genaamd „Inundaciones Ho- naast ook niet-stoffelyke blijken' ervan werd Zondagmor- Nederland, aan 10 personen Het Secretariaat roept allen op

landa”, waarop bijdragen gestort van treffend medeleven, zoals een ^®®^ vertoond, de andere op de Nederlandse Antillen een Curaçao en Aruba, die van deze

kunnen worden. Torstend wred als brief van de kinderen ván een Ve-; geheel nieuw. gratis retour passagebiljet, tou- mogelyUheid gebruik wensen te

voorschot op de stortingen een dol- nezolaanse school te Cardon aan de ^®'^® Journaals waren in het Li- ristcnklasse, heeft aangeboden van maken op, zich schriftelyk — maar

larbedrag naar Nederland overge- Nederlandse kinderen in de getrof- gu-verband wel bijzonder passend. Curaçao naar Genua, voor men- dan ook uitsluitend schriftelijk —■

maakt. “ fen gebieden. Eo ®rgcns, dan heeft de filmkunst die op dc een of andere wijze by het Secretariaat bekend te ma

_ ' joist in dc journaals wel een bij- «n hun familie zijn getroffen en ken, vóór Donderdag 12 Februari

• • " . zondero hoogte bereikt. Minder een retourreis niet kunnen bèta- aanstaande.

Familieberichlen

woordiger van de Antillen in Ne- Van Schouwenaar uit Goes: „Al- ^^t strakker houden van li^et ge.| r\rUV€t l'lCaCrianQ

derland. mr N. Debroi, heeft de J.®® ^el geen rampslachtoffers in doen ^ >IAANDAGMIDDAG 5.00 uur , grietschool 2.5; Prins Bomhard

volgende telegrammen ontvangen: i famihe Schouwenaar Hotman "®^®"’ . I 16 Februari 1953 school 82,30; Aruba Technisclie

Familieberichlen uit Nederland

lldlIU « ■ »

helpt Aruba Nederland

Drogendljk: „Alle fnmilleledcn al-i'l''"; I Sêrm™//'I"'” ""'‘r cn F,ihrn.,nn Aruba LM.

les goed. Piet Verhagen nog niets Middelmarinis een telegram' "®'^ filmpje to ga.nn zien (als dat| Gcro-cascttc ter waarde

T_ -_ ____ bekend. Wij geen hinder van wa-I ®"^®*'t®hend door „vader": „Faml-j "’®Sclyk is). Het zou zeker do 200; Aruba Tradinc Com

II - ♦ 1 j ter gehad’’. lieleden van C. Groen allen in vei-1 DAMES VERENIG ING SCHONK Bioscoopvoorstellingen

Hoge stapels goederen liggen er al op pier 6 in de haven van New familie Van der Waal uit bgheid . i er opev Veer Theater 1149- Chines

York, vanwaar de eerste boot, de „Hurricane” naar Nederland zal P'erachil: „Allen in leven. Huis' Van de familie Braak uit Tho- ^ n ja meenschan (liist volet) 32 fl

vertrekken, geladen met kleding voor de hulp aan de slachtoffers van Ouders bij Bas. Ge-I jf": -Met ons en alle andere fami- j , . Aruba Trustkantoor NV 250

do overstroming in Nederland. — Chauffeur Robert H-hUpv lo-af fiiroet van allen". Iieleden alles goed. Wonderliik ge-'„ ^ het Comité Inzame- > . tkantoor N.V. 250,

MAANDAGMIDDAG 5.00 uur i grietschool 2.5; Prins Bornhard16 Februari 1953 school 82,30; Aruba Technisclie

Firma S. N. Ecury 250; Sprltzer | school 50,15; Ambtenaren aanvulen Fiihrmaiin Aruba Ltd. 1250, lingen: Poilliepersonleol (totaal

* I Ileledpn van p p^non 11 • I-—_—- Trading Company recht 282,14; Genecskuiuligc dienst

H ligS’ ^ ^ I Bioscoopvoorstellingen De 1.325,22; — Totaal 1.3.198,49. —

'ui Van de familie Braak uit Tho-1 SLOPEN Veer Theater 1149; Chinese ge- Totaal ontvangen bedrag inclusief

è! i len: „Met ons en alle andere fam°-^ Protestantse Dame-sverei^- m®enschap (lijst volgt) 3204,83; deze veranlwooidlng fl. 1,59.072,02.

Van de familie Van Mesu: uit

icii; „lYiei ons en aiie andere fami- , „ -. :

I Iieleden alles goed. Wonderlijk ge-' f

red”. i hngsactic zestig lakens en slopen

Juist Zijn vrachtwagentje uit, vol giften, bijeengebracht door de Ker^ Van Mesu: uit »'®‘*’'- | ®n ®lopen Coticet^ K ? 200 ^ 99 ’ ‘’V*’’ ‘1 5

kelijke Wereld Dienst — het samenwerkend bureau voor het verlmen -Alles wel. Mensen en! Van Knolm „ tUvA i

van bijstand - van deProtestantse sekten in Amerika (Foto ANP? '^®® «^®*’®'*’ Boerderij in water". I J tp * K'»)derd«^k: COLLECTE GEREFORMEERDE «'•"'oorstclllng Dakota speeltuin tvoor:l worden, v

-- _ • Namens de familie De Fockert' ”®®®*®™‘’ '^®®*' Klaas Ansink: Tot KRING BRACHT Cana.sta.pot van de dames woordingen zijn, i

... j.,. w, 1 liet Comité vestigt er do aan

Icctc Gereformeerde Kring 355; dacht op, dat de bedragen we!l

I POPPENKASTVOORSTELLING VOOR ARHEN

Namens de familie De Fockert' ”®®®*®'];“’ '^®®*' K'aas Ansink: Tot KRING BRACHT uit Middelharnis: „Zijn allen ge-' «P

red. Zijn geevacueerd". | Vnn p tf*" ‘ j u I ®P®®'ale kerkdienst van dc

De volgende familieleden verke-L.cLn „l'" tv

--- De volfrendd. fflmiiuuvi . i o r-ersyn uit Dordrecht: Gereformeerde kring is gisteren '"’®'‘‘’®® ^®®** 1®®5 Aruba Basket

Donderdag 12 Februari a.s. om ren in S welsUnd i’ 5®«®®"»«“® onF®lukken. Al-, een collecte geZden, welk? lall Caribe f^restant) 1,82; Elinco

half vijf zal Mevrouw L. Wurtz-) welstand. Blo kland les goed van allen bericht gehad" f. 366.- opbracht. ' | lO»? Or J. Hagens 205; Anna Go

Knape een Poppenkastvoorstelling —__ _ -___ mez 10; Rcfresqücria Nacional 10;

houden.voor kinderen van ongeveer y-JNjJyTRT TTflill 1 B’ Danla 6; II. E. Homer 10; C,

,6 tot 12 jaar, in het gebouw van * ^ i Hcrrera 10; Barberia Popular 10;

de Sociedad Bolivariana, welks ^ a ^ _ I Aruba Hardware Store 100; N.N.

voor dit doel gratis beschikbaar la mA/■ ■— ■ A . ^ MT" i 100; Mr P. C. van der Voort 60; |

gesteld, De entreeprijs bedrw^^ TT / ■ ■ J ■ J i Oerlof,je Katoen 21,90; Rohny van

t£:S¥ d ^ , i-rersrr

JnSSSior"- soep, die te koop is

--—'iMarijkeachop! 39,70) PrlniM Mwl

I filmvoorstelling Dakota speeltuin woor:! worden, voorlopige verant36; Cana.sta-pot van de dames woordingen zijn, dc definitieve opKwartsz, Van Hoorn, Kerstens en gave volgt na afloop van dc actie. Van Drimmelen 60; Nora Blijd 20;

mevr. De Cock 100; Aruba Basket- - " - -

OEITIET van ~

Uil hut buitcaliuid blgti du hulp jnvurt'luuwd tooatioinon. Muii kun iluchU i'uu givup uit do volc bo■iclitoii liiort)Vor doen. Grote hoevoolhodoii levonaniiddeleii en dekona l'.onien uil Porluyiil. Een

Holland Rouwde

Sombere, trieste Zondag

Berucht schip vindt op Aruba laatste rustplaats

de haven van Oranjeatad werd , t\jd dat fier de vlag wapperde van weinitf ceremonieel en zonder I de mast van dit vlaggeschip er ook maar een mens naar j van een üdneraal, die een oude ;ek een oud, roestig scheepje ' traditie voortzette en als waar kaLuigesleept. Een oud schip, per de zeeen bevoer om met geroofaan de tand des tijds terdege de wapens een opstand in z|jn gde en waarvan de naam MA- land te ontketenen...

AlBO nog nauwelijks te lezen In die dagen, nog pas een 2S-tal werd naar het verste bassin járen geleden, verwekte de nnmn >kken om daar in slopers han- in Curaçao en in brede kring daarte vallen... omheen nog schrik... Nu is het een

■ was een tgd, dal het binnen- wrak, dat nog maar net goed gen van dit schip met meer be- noeg is om gesloopt te worden... delling werd gadegeslagen. SIC TRANSIT... in het achterste altijd was het een onaanzien- bassin van onze haven.

• De algemeen vervan de Nederland

• N. Debrot, heeft dat de navolgende

in goede welstand

bevinden:

Burger, Spoorsingel 52, Rotterdam; Familie Sampon, ZwijnRoozen

DEN HAAG. gonwoordiger

I gewerkt, de Kruispolder wordt j drooggemaakt, familie geen schalde”; van W. Remijn, Drie Klauwen, ;Nieuwdorp: „Namens alle familieleden uit Zeeland, hier geen waterschade”; van Van Oudenaarde te Papendrecht: „Met Ellen alles goed, wel waterschade".

DEN HAAG, Zondag (ANP) - ^ Holland rouwt. Overal hangen de vluggen halfstok. Honderdduizenden lierdachten in de kerken de slachtoffei‘3 van het geweld der zee en offerden vi)or hen. Mlllioenen hoorden de rode van H.M. de Koningin aan, die zich vanmiddag tot het Nederlandse volk richtte.

De Koningin, Prins Bernhard en de Prinsessen Beatrix en Irene bezochten de dienst, die gehouden werd in de Nederlands Hervormde Kerk in Baarn. Prinses Wilholmina woonde de bijzondere oecumenische dienst in de Nieuwe Kerk te Amsterdam bij.

Do Koningin, de Prins en de twee ^ oudste prinsessen hebben Zondag een vlucht boven het rampengebied gemaakt.

Het weer in Nederland is vandaag somber en triest. In de ochtend joeg de sneeuw over het land en bedekte alles met een wit tapijt. Dit noopte de radio-omroep verenigingen een dringend verzoek uit tc zenden om alle landingsplaatsen van helicopters sneeuwvrij te maken, want door de witte schittering werden de piloten verblind. Later op de dag zette de dooi in en verdween de sneeuw weer, om plaats te maken voor koude modder.

Ook in alle Australische steden zijn heden rouwdiensten gehouden, welke door meer dan 50.000 Nederlanders werden bijgewoond. De Canadese radio zond een speciaal rouwprogramma uit, waarin o.m. de Nederlandse ambassadeur, Z.E. Lovink. een rede hield.

De adopties van getroffen gemeenten gaat nog steeds voort. De stad Willemstad, zelf noodgebied, adopteerde het zwaar getroffen Ooltgensplaat en het eiland Tiengemeten.

Het rampenfonds telde gisteren (Zaterdag- reeds 24 milliocn .-uld«n (Ned.).

I Z.K.H. 1’riii.s Bernhard hield een redi; voor de radio, na cea bezoek uuji (ie getroffen gebieden, waarbij hij ieder van de zwaar getrof! fen steden en dorpen op Schouwenj Duivcland, Gueree-Overiiakkee, iTholen en enkele phuitscn in West Brabant zag en zich van alles op ^de hoogte stelde. Van Maandag >if jzal Z.K.H. zijn bezoeken aan Wo.st Brabant en de overige Zuid-Holjlandse en Zeeuwse rampgebieden I voortzetten. Daarna zal hy vertrekI ken naar de getroffen WaddeneiI landen.

I De Prins zeide in zijn radiorede [ vooral getroffen te zijn door de I vastberaden moed van iedereen. Hij I was diep onder de indriik gekomen van het reddingswerk in al j zyn facetten, ook van hetgeen de j „stille” werkers achter do scher' men hebben gepresteerd, die het dag en nacht op hun posten uithieli den.

HHKKHH Prinses Beatrix en I Prinses Irene bezochten onverj wacht Zaterdagmiddag de evaeué’s in Doorn, De Bilt, Renswoude en I Soesterberg en hadden speelgoed I VOO de kinderen hy zich. De evaI cué’s waren door dit plotselinge bezoek zeer ontroerd.

drecht; Zuster Gerarda, daal; k’amilie van de Ende, te Don Briel; mej. Verhey, Bovenhardinxveld; Janny Móstert Noorlander uit Slicdrecht; Van der Linden uit Papendrecht; Van de Hoek Vlekko, Nieuwenhoorn.

Telegrammen ontving hjj van: C. Braam, Vlissingen: ,,De gehele familie maakt het goed, ramp goed doorstaan”; van de familie de Bruyne van Melle te Cadzand: ,,Zwartepolder is weer droog, zeesluis is behouden, dag en nacht

UJSTEN VAN Sl.ACllTOFFEltS IN ETALAGE VAN BOEKIIANDEI., DE WIT

Voor de etalages van de Aruba Boekhandel in de Nussnustraat hangen de eerste lijsten van slachtoffers, zoals ze verschenen in de VOLKSKRANT van G Februari.

De kranten werden t(>r beschikking gesteld door de heer Van der Schoot.

Redden - spelen met de dood

„Erger dan de oorlog"

"telden

DEN HAAG. - Üp de verlaten grenzen van land en water in W.Brabant doemen in de avond lichten op van trucks. Soldaten komtii terug van de door hen gedichte gaten in verweckte dijken. Er zijn Fransen bij met helmen op en zeildoek om hun hals gebunden en laar zen tot aan de liezen. Zij kunnen haast geen woorden vinden. ,,Het is erger nog dan oorlog” zeggen zij.

Geëvaedeerde vrouwen uit Oos

, Ierland en .Sti van de verrichtingen van de Amerikanen met hun helicopters. ,,Die kerels zetten hun toestellen neer op dc punti.n van de daken en zelfs op de takken van bomen. Zo zijn verschillenden in het opgegeven Stavenisse van do bomen gehaald en door de piloten in dc kleine veilige cockpit getrokken. Het redden was niet zelden spelen met do dood" - zo vertelden deze vrouwen.

Op de wegen rijden snorrendo

I colonnes. Achter het stuur van ’n kraanwagen schreeuwde een Amerikaan mij toe — zo schrijft de A NP-man — „Ik kom nu uit Duits land en vier jaar geleden ging ik in Missouri van huis. Ook ik was aan het front, maar nu voel ik dat de beste job in myn leven is jullie volk te helpen”.

De getroffen gebieden

MISDAAD

zonder moltèf

Barnabas mocht Dixiand wel. In hd. algemeen wa.s hü tamelijk kieskeurig in zijn oordeel over andere mensen, maar Dixiand had als voornaamste eigenschap een veroverende eerlijkheid en openhartigheid, die van zijn gelaat straalde on die bepaald op iedereen wel indruk moest maken.

,,Hallo, mensen", begroette Peter hen toen hü de ruime salon binnentrad en het was, alsof de zon met hem mee naar binnenkwam op die grauwe' wintermiddag. Mary Wileox ging bijna geheel schuil achter zijn grote, sterke gestalte en hij schudde mevrouw Wileox de hand op een manier, die de gedachte opwekte, dat hij haar zeu willen omhelzen,

„Hallo, Barnabas”, wendde Dix' nid zich tenslotte tot de oude fioldaat. ,-V'erdranid, je moet s .en hebben, hierheen. Hoe

ben je in Ss hemelsnaam door die .sneeuw gekomen?"

„Hallo, Peter”, zei Vietor Barnabas mei een glimlach. Peter Dixiand was eenvan de weinige mensen van wie hy hebben kon, dat hii met Barnabas inplaats van met majoor aangesproken werd. „Het was een geduldwerkje, dat geef ik toe” antwoordde hij op de vraag van de laatste, „om iedere keer je ene been uit de sneeuwmassa tejtrekken'en je andere been erin te planten. Maar aan de andere kant — het is grappig zelfs je eigen voetstappen niet eens te horen”.

Dixiand laehte en scheen nu pas te merken, dat Mary nog steeds achter hem stond, „Hallo”, zei hij je ziet er uit als Alice Wonderland”.

„Ik zou dolgraag eons een keer Alice willen zijn”, antwoordde ze hem, En ze vervolgde, terwijl ze zich naar-do grote, boogvormige vensters van hel saloiivertrek wendde: ,,Hemeltje, wat een sneeuw! Ik had in Afrika nog nimmer sneeuw gezien !”

„Afrika?”

,,Ja, moeder cn ik zijn toch pas drie maanden geleden uit Afrika gekomen", herinnerde Mary hem.

. Oh ja”, z('i Dixiand haastig. „Natuurlijk heb je daar nooit sneeuw gezien. Vind je het geen prachtig gezicht?” Peter Dixiand behoorde ongfjtwyfeld tot de knapste jongemannen van het dorpje. Zijn gitzwarte, golvende haren gaven üUh

uiterlijk iets filmsterachtigs welke indruk nog versterkt werd door zijn zachte, bijna vrouwelijke teint. Het was eigenlijk vreemd, dat niemand precies wist, hoe hij zijn brood verdiende. Hy woonde het grootste gedeelte van het jaar hg zgn tante, juffrouw Pereehouse, die invalide was en die in Newhampton bekend stond om haar scherpe tong.

Meestal beweerde hg zelf, dat hg „in effecten" deed, maar er waren mensen die beweerden, dat hy heef gewoon handelsre> ziger was. Natuuriyk prikkelde hetde nieuwsgierigheid vap New Hamplor,, dat "men niet precies kon uitvissen, waarvan Dixiand preeies leefde.

Peter en zijn tante waren een jaar of vyf geleden in de kleine villa naast Roxane House komen wonen. Peter had het huis, dat jarenlang leeggestaan had, geheel laten opknappen en vanaf het moment, dat hy in het dorp zijn intrek genomen had, had hy zich bgna heel alleen met zyn buurman kapitein Thompson bemoeid. De oude juffrouw Pereehouse werd zozeer door rheumatiek gekweld, dat ze zelden op straat verscheen, zich helemaal met niemand bemoeidde en byna geheel door een oude huishoudster verzorgd werd. Peter was ook een van de mensen geweest, die onmiddeliyk uitgenodigd was, toen mevrouw Wileox het huis van kapitein Thompson voor de winter betrokken had.

„U kent mynheer Phillpi toch ook wel, l? het niet fn«|oor

Barnabas?” informeerde de gastvrouw, toen het onderwerp „sneeuw" eindelgk uitgeput scheen.

„U bedoelt mg'nheer Herb Philips?” informeerde de majoor ontsteld. „U wilt toch niet zeggen, dat die hier vanmiddag ook verwacht wordt?”

Mevrouw Wixcox lachte met een heldere lach. „Het spyt me voor u, majoor”, zei ze „maar mynheer Philips is inderdaad

ook voor vanmiddag uitgenodigd. Myn dochter is zo op

hem gesteld, is het niet Maryl

Toen ht meisje haar naam hoord nomen kwam ze naderby. „Wat is er Moeder?”

„Ik vertelde majoor Barnabas net, dat je zo op mynheer Philips gesteld bent, kindlief”, zei haar moeder. „Dat is toch zo ?”

Mary Wileox maakte een grimas van afschuw. „Oh moeder, die — die ”

slappe waskerel”, vulde de majoor aan. ,Ik ben het volkomen met, u cens, juffrouw Wileox. Kan me niet indenken, ho eOnze Lieve Heer zulke wezens geschapen kan hebben. Ik kryg altyd kippeveld, als ik die vent hoor praten”.

,,Maar majoor” protesteerde de gastvrouw met een ondeugende schittering in haar ogen. „Herb Philipe ie werkelijk een heel charmante jongen en hy komt uit de beet# fgmiliei".

DtKSDAO 10 FEBRVABI IftSS

nBAHmAANBE COURANT

rNito» I

Mdê^ Vluqqe ^Gemakkehjker,

Uw bonte was is fleuriger, Uw witte witter als U wast met Rinso. Het rijke, milde Rinso-sop rekent snel af met al het vuil, maakt Uw goed grondig schoon; en ’t gaat zo gemakkelijk. Neem altijd Rinso, dan krijgt U vlug de schoonste resultaten.

toivuRms Vandaag hebben nachtdioast: Oranjestad: Botica Aruba.

mens gezien en ongerust vroeg hij zich af wat hem nu weer boven het hoofd hing. Toen hij echter de medelijdende uitdrukking in ’s mans ogen opmerkte was hij gerustgesteld. „Dzogolo”, zei zijn celmakker. „Afrika nètsol” Eric haalde zijn .schoudres op. Hü begreep het niet... „Dzogolo” herhaalde de reus en wees op zichzelf. Eric antwoordde eveneens op zichzelf wijzend: ,,Eric". ,,Eric'' herha.elde de zwarte man tevreden en een brede grijns ontblootte een rü prachtige witte tanden Daarmee was de conversatie tot een voorlopig einde gekomen.

Toen de zon achter de horizon verdwenen was ritselde het in de struiken tegenover de poort on een kleine gestalte trad voorzichtig te voorschijn, Het was Pum-Pum de dwerg, Hij tuurde enige ogenblikken oplettend om zich heen «in zloop toen door de itruiken lange de muur.

Honderdvijfenlwinligjarige Curacaosche Bank ontwikkelde zich tot steunpilaarvan Antilliaanse economie

(Vervolg van het artikel ' van Maandag)

Vele aanslagen zijn in deze járen en ook daarna - op het bestaan der bank gedaan van buitenaf en wel door hen, die van mening waren dat de Curacaosche Bank moest worden opgeheven, onderscheidenlijk dat haar taak beter door een particuliere instelling kon worden vervuld. Daarnaast waren er soms ernstige moeilijk^ heden in de huishouding van de bank zelve, welke haar voortbestaan bedreigden. Daar was de aantasting, in de beginperiode, van de liquiditeit van de bank door een te ver gaande hypothecaire crediétverlening en het steeds dreigende gevaar van wegvloeiing van de metaaldekking der bank, met het oog waarop de inwisselbaarheid gedurende lange járen moest biyven opgeschorst.

Steeds echter is het de Coraoaosohe Bank mogen gelukken deze gevaren te doorstaan en allengs heeft ziy zelfs een sterkere positie kannen innemen, zowel wat haar kapitaalstructuur betreft, ais wat aahgaat haar soliditeit en liqultelt.

Ten aanzien van het in deze periode en ook later steeds weer oplovende twistpunt, of de zorg voor het circulatiewezen op Curaçao aan een particuliere dan wel aan een gouvernementsinstelling moest z^n toevertrouwd, moet worden vastgesteld dat de ontwikkeling van deze ideeënstryd in dit Rijksdeel wel schijnt te leren, dat de bestaande constructie, te weten die ener staatsbank, toch de voor- j keur geniet. De monetaire zelfstandigheid van dit Rijksdeel sinds 1940 heeft in dit opzicht wel geheel de doorslag gegeven, zodat thans aan de doelmatigheid en veiligheid van de bestaande stnKtuur der Bank ala gouvernementsbank geen overwegende twijfel meer bestaat.

Alleenrecht circulatie sinds 1907

De geschiedenis van de Curacaosche Bank vervolgend, komen wü thans tot een voor deze instelling belangrijk jaar, het jaar 1907, dat een ingrijpende wijzing van het reglement te zien geeft. Hierbij werden voorschriften ingevoerd, welke reeds duidelijk het kenmerk ener overgang naar de thans geldende toestand dragen. Voor het eerst werd het alleenrecht tot biljettenuitgifte uitdrukkelijk vastgelegd, dekkingsvoorachriften werden opgenomen en voorts werden bepalingen van kracht, welke de bedrijvigheid op het gebied van de buitenal4lse wisselhandel van de bank moesten bevorderen. Hiermede trad een nieuwe phase in de geschiedenis van de Curacaose Bank in, zich voornamelijk uitend in een toenemende acti/iteit bij de handel in buitenlandse wissels en nauwere financiële betrekkingen met buitenlandse correspondenten. Deze periode werd tevens gekenmerkt door een regelmatige verhoging van het bankkapitaal, gepaard gaande met een periodieke vergroting van de vastgestelde maximum-circulatie. In dit tijdvak gold namelijk nog steeds het stelsel van absolute contingentering door de vaststelling van een maximum voor de biljetten-circulatie; eerst in 1926 trad hiervoor het stelsel van proportionele dekking zonder absoluut maximum in de plaats. Het ih 1926 vMtgestelde dekkingspor,eentage van 881/8 la thans nog

steeds van kracht.

Het zijn de laatste 30 jareu van het bestaan der Curacaose Bank geweest, die de grootste uitbreiding van taak, betekenis en invloed hebben te zien gegeven. Was de uitbreiding in deze periode aanvankelijk van zuiver kwantitatieve aard, sinds 1940 doen geheel nieuwe factoren hun intrede, welke maken dat de laatste twaalf járen van de geschiedenis van de bank naast een kwantitatieve ook een kwalitatieve ontplooiing met zich brachten.

Ruilmiddel in 23 jaar

vertienvoudigd

In de laatste dertig járen is de steeds toenemende economische bloei als gevolg van verschillende factoren, waaronder voornamelijk de vestiging en uitbreiding der olieverwerkende industrieën op deze eilanden, hoofdzakeiyk de oorzaak der kwantitatieve uitbreiding van de bemoeiingen der Curacaose Bank; de door deze invloeden toegenomen behoefte aan ruilmiddel had bijvoorbeeld een gestadige uitbreiding van de emissie ten gevolge, van ca. 3 millioen in 1928 tot ca. 35 millioen thans.

In de laatste 12 járen hebben dch bU de reeds genoemde invloeden gevoegd de zelfstandigwording van de Curacaose deviezenhuishouding sinds de tweede wereldoorlog en het zelfstandig worden van de Curacaose geldeenheid. In 1912 namelijk werd door de dwang der omstandigheden datgene verwezenlijkt, waarvoor hier te lande gezaghebbende financiers, waaronder met name de heer C. S. Gorsira, van 1916 tot 1936 directeur der Curacaose Bank, jarenlang hadden geijverd: de verheffing van de Chiracaose munteenheid tot ene zelfstandige valuta.

Zo is het dan in feite sinds 1940 de Curacaose Bank welke de taak heeft te behartigen van de handhaving der waardevastheid van een eigen, geheel zelfstandig ruilmiddel van dit Rijksdeel. Daarnaast zien wij in deze periode voor de Curacaose Bank een nieuwe functie ontstaan, welke voor de centrale bank kenmerkend is, nl. die van bewaring en beheer van ’B,Lands goud- en deviezenvoorraad, zomede die van officiële schakel in ’s Lands financiële betrekkingen met het buitenland.

In dit verband moet melding worden gemaakt van de overdracht door de Nederlandse regering van 25 millioen gulden aan goud in 1945. Het was een uitvloeisel van deze nieuwe functie, dat de Curacaosc Bank een belangrijke rol had te spelen bij de oplossing van de moeilijkheden, welke tijdens en na de oorlog voor het land en haarzelve ontstonden door een:^jdige i toename van haar sterlingbezit,' zonder dat daar de mogelijkheid van conversie in andere benodigde valuta’s aan was verbonden. Thans kan men zeggen, dat het leeuwendeel der bemoeiingen van de Cnracaose Bank op het gebied van is komen te liggen, 'zowel in de vorm van het bewaren en beheren van het deviezenbezit als door haar bemiddelende rol en tussenkomst bij het onderhouden der internationale financiële betrekkingen.

Deze toestand heeft reeds aanleiding gegeven tot stromingen ten gunste van astnensmelting van de

Deviezencommissie met de centrale bank. De Directie van de Curacaose Bank heeft een open oog voor de voordelen, welke aan oeu zodanige samenvloeiing verbonden kuiuion zijn.

Particuliere banken

eigen werkterrein

Wat een andere belangrijke taak van de centrale bank pleegt te vormen, te weten de credietcontrole met de verschillende daartoe ten dienste staande middelen, is voor de Curacaose Bank tot dusverre niet van belang geworden. Hot is nooit noodzakelijk geweest voor de Curacaose Bank om in hot crcdletwezen hier te lande in te grijpen. Het particuliere bankwezen in de Nederlandse Antillen heeft altijd de grootste zelfdiscipline en verantwoordelijkheidszin betoond en bovendien maken, specifieke factoren, waarohder de geringe rol van het industriële bodrijfs- en Investerhigscrediet naast handelscrediet, een actieve bemoeienis van de centrale bank met het crcdletwezen minder noodzakelijk. Toch zal onder ogen moeten worden gezien of het niet wenselijk is te gelegener tijd de Curacaose Bank voor zeer bijzondere omstandigheden met nadere bevoegdheden op dit terrein uit te rusten.

Een vergelijking van de huidige circulatie en dekking met die van 125 jaar geleden kan vanwege haar illustratieve vermogen node gemist worden. De circulatie van 1828 was 400.000, gedekt door 200.000 gulden aan zilvergeld. Thans beloopt de circulatie ongeveer 36 millioen

gulden. De bankbiljettencirculatie lis samen met de andere direct opeisbare verplichtingen ten bedragj van ongeveer 31 millioen gulden, j volledig gedekt door goud en deviezen. Ik geloof dat hieruit wel volgt, dat de geldeenheid van dit I Ryksdeel een zeer stevige basis [heeft; het stemt tot grote voldoe'ning, dat de Curacaose Bank door [haar uiterst degelijke en voorzichtige beleid tot dit verblijdende resultaat heeft kunnen bijdragen.

Dc Curacaose Bank verheugt zich momenteel in een bijzondere bloei. Zeer omvangrijk is haar vermogen. De belansverhoudingcn zijn in alle opzichten gezond. De waardevastheid van de gulden, waarvan 'zij de handhaving heeft te behartigen, lijkt doeltreffend verzekerd. |Toch ontveinst zich de leiding niet, dat het thans bestaande statuut in vele opzichten is verouderd en door zijn starheid een soepele aanI passing aan de vooral in de laatste vijftien járen zo sterk gewijzigde omstandigheden belemmert. Door een herziening zou kunnen worden bereikt, dat de bank zich in de toekomst steeds aan de eisen ien behoeften van de tyd zal kunnen aanpassen, waardoor een op ieder ogenblik doelmatige centrale , bankpolitiek kan worden gevoerd, j Aldus zal dan de bank zich, met ■ behoud van haar eervolle kenmerk [van soliditeit, daarnaast de door ,de omstandigheden geboden vooruitstrevenheid tot een deugd kun[nen maken bü haar verdere zegenj rijke ontplooiing in het belang van de welvaart van de Nederlandse I Antillen.

W/e leest, baai zijn geest

Het Boek van Vandaag

PLEIDOOI V.\N EEN ZONDAAR

Rene en Ru, hoofdrolvertolkers |in Pleidooi voor eet: zondaar, zijn de ontroerend kinderlijke zoekers I naar de waarachtigheid van het geluk. Ver.strikt in bizarre onzeker1 leven als in sanatoria geleid wordt,

I obsessie van zulk een onwerkelijk I leven als in sanatorio geleid wordt, i tracht Heiie het doodgewoon menselijke en dus bereikbare geluk te

I toetsen aan de normen, die hem j door opvoeding en overtuiging diep in de ziel gegrift zijn. De fouten die hü daarbij begaat zijn zwaar.

I Zü vormen de schuldenlast van beI wuste zonden, die hy met zich raeeI draagt, zelfs als het aaz'dse geluk 1 hem deelachtig is geworden in de volkomen vereniging met Ru. Ru I is de vrouw, die Rene’s leven beI heerst. Als hy haar tenslotte verI liest in een ongeluk, dat voor hem een ramp wordt, voltrekt zich het onafwendbare, dat hy op de bodem van zün hart van hot begin af aan heeft gevreesd...

Bijzondere vermelding vraagt de I beschryving der religieuze revolte j I van de hoofdfiguur. Verder is zyn j kortstondig huwelyksgeluk met gro

dens de oorlog publiceerde hü onder andere in de kleine clandestiene tüd.schriftje8 Styd, Maeeenas, Parade dor profeten et» Overtocht. Na de oorlog verscheen poezie dB proza in verschillende week- en dagbladen.

Tot nu toe verschenen van zyn hand slechts kleine bundels verzen. Pleidooi voor een Zondaar is zyn eerste grotere prozawerk.

te innigheid beschreven, ook in de erotische verrukking, welk gezond, mooi, weldadig aandoet.

I

Hans Berghuis, van geboorte , Gelderlander, maar Limburger I naar geaardheid, gevoelen en domicilie werd geboren in 1924. Hy heeft vanaf zyn jongensjaren door | de Zuidelüke Nederlanden rondgezworven. Na zün gymnasium kreeg hy gedurende vyf lange smartelyke , járen van gedwongen afzondering de gelegenheid zich de grondbe-1 ginselen van de wysbegeerte eigen | te maken. i

De tyd die nog restte werd be-1 steed aan de dienst der muzen. Ty

Goed geslaagde feesiavond in de Surjnameclub

üe Zaterdagavond door het ontvangstcomité Suriname in de Surinameclub te Sint Nicolaas georganiseerde feestavond is een succes geworden. Samen met de Surinaamse voetbalploeg waren vele vrientilPr en kennissen aanwezig waaronder de voorziTter en penningmeester van de Aruba Voetbalbond.

Het ging er zeer gezellig toe. Toespraken werden gehouden door de heer Fred Beaujon en T. B. Hector namens de Aruba Voetbalbond en de Heer Bill Bromet ala leider van de Surinaamse delegatie. Tot laat in de nacht bleef men gezellig byeen en al met al werd het een echte recrcatieavond voor onze sportvrienden uit Suriname.

In eenzijdige wedstrijd verslaat Venezuela Brits Guiana met sprekende cijfers

Venezolaanse voelbalmeeslers Ie ilerk voor de amateurs

Als de madrina’s Zondagmiddag enige ruikers bloemen aan de elftallen van Brits Guyana en Venezuela hebben aangeboden, hebben aangeboden, hebben naar schatting ^ ruim 2000 personen in het stadion plaats genomen. De wedstryd is een eenzydige vertoning geworden ' waarby Venezuela door technisch hoogstaand spel de toon aan gaf. Het Venezolaanse elftal vertoonde op geen enkele plaats een zwakke plek en indien ’t vertoonde spel ook tegen Suriname en Aruba volgehouden kan worden kan het mogelyk niet anders of de lauweren zullen naar Venezuela gaan.

Onmiddellük na het beginsignaal van scheidsrechter Tromp is het te zien dat de Venezolanen korte metten met de amateurs van B.G. zullen maken. De balcontrole en het zuivere combinatiespel der Venezo- , lanen is van dien aard dat daartegen Brits Guyana met haar lange I en daarby nog onzuivere passes j geen schy'n van kans krygt. Veel | is van deze ontmoeting niet te schryven, daarvoor was de stryd te eenzy’dig. Na 10 minuten is het de Venezolaanse rechtervleugel die ■ goed doorbreekt, een voorzet — en ' Poso brengt de stand op 1-0. Di-' reet hierop is het de middenvoor I die met een goed gericht schot de stand op 2-0 brengt. Ais er 15 minuten verstreken zün is de stand reeds 3-0 en in de 20ste minuut wordt uit een voorzet van rechts het 4de doelpunt geboren. Ofschoon Brits Guyana dapper blyft doorstrüden zien zü geen kans de zeer goed spelende 'Venezolaanse achterhoede te passeren. Nog voor de rust brengen de Venezolaanse voetbalmeesters de stand op 6-0.

In de tweede helft vallen de B. Gers beter aan en zü zien kans enige malen goed door te breken. De j Venezolaanse keeper Ternai is echI ter op zün post. Toch is het uit

een fout van deze keeper dat de middenvoor der Guyanezen de stand op 6-1 kan brengen. Dit doelpunt geeft de heren wat moed en meerdere aanvallen volgen. Het spel is echter te onzuiver en te nonchalant om sucese te boeken. ! Even voor het einde brengt de Ve- ' nezolaanse linksbinnen Esmoris ; de stand op 7-1, waarmede het ein- ! de komt. ;

De beide elftallen waren als ' volgt opgesij^iJ.

Venezuela.

Ternai, Zousa, Nieto, Ortero, Bernau, M. Fernandez, Olivares, Pa- I drou, Cabillon, Esmoris, Pozo. i

Whites, Corsou, Thomas, Mosese, , Moore, da Saussa, Bennet, Williams, da Sausa, Nurse, Hinds. ' Brits Guayana

DE BESPREKINGEN TUSSEIN 1 DE CVB EN AVB COMhUSSIES VERLOPEN VLOT 1

De besprekingen tussen de CVB en AVB hebben een vlot verloop. I Gistermiddag werd oor de commissie een vergadering gehouden in het hotel Scala alhier. De uitzen- i ding van een vertegenwoordigende | ploeg onder de naam Nederlandse j Antillen blükt een succes te wor- | den. Men is het over alle punten | eens geworden en binnen enige da- ; gen zullen wü de namen van de j spelers die van de Ned. Antillen ; ploeg deel uit zullen maken kunnen | publiceren. Men zal zich nog enkele | dagen beraadslagen over een of | twee spelers en dan zal de ploeg in zijn geheel worden samengesteld. '

De Sultan van AkaiYm

BRIC DB NOOBMAN door Baas Q. H4WN

DINSDAG 10 FEBBVABI 1058

H** AVB Tournool swrd door de leerlingen, belooft ^

een aimces te worden. Als mortfen- }

Suriname .fnaaki korte metten

e ■ fl • cream bar zyn; er zullen vyftig 1

nu Af , wandbordjes zyn, vervaardigd t

IIIV» ^ Villa Vliyana door leerlingen van de Hundenar- j

. . beideursus... Vijftig jongens heb- i

Zelden hebben wy *on slechte im de rust nog vyf maal het net ben hiertoe Zaterdagenmorgen de J

wedstrijd gezit't, tussen twee vert^^wist te vinden kwam het einde met g^^hele morgen doorgewerkt. Het }

genwoordigende j oegen als gi8-|een 9-Ü overwinning voor Surina- hout werd gratis ter beschikking 1 teravond m het W.lhdndnastadion, me. f .vwlili gesteld van de Bouwmaatsehappy <

tussen Suriname en B.0. Er waaj Ue doelpunten wreden gemaakt j ^ruba^ Morgen, Woensdagmiddag i slechts een elftal dat voetbalde, door. Kamperveen 3. Kruin 3. De-: blijft gereserveerd voor de JULIA-‘f Het matte Vertoonde spel van B.G. genaar 1, Nelom 1 en U A Say 1. | nASCHOOLFAIR Ouders be-l ?

Suriname fnaakl korte metten met Brits Guyana

siecnis een eiiiai uai voeioaiae. aoor. Kamperveen 3. Kruin 3. De-i biyft gereserveerd voor de JULIAHet matte Vertoonde spel van B.G. genaar 1, Nelom 1 en U A Say 1. j NASCHOOLFAIR... Ouders, begaf niet ueel^ hoop voorde toe-| Hedenavond om 7uur zal B.G. te- i^„gyty||enden en ieerlingen ' wor

komst. Zonder enige balcontrole gen Aruba moeten uitkomen. Zy' ^,.„ten imtale verwacht

werd het leer heen en weer getrapt zullen dan ook wel met een kleine!

en W'ij kregen de indruk dat de ^ nederlaag genoegen moeten ne- 1 VRIJDAC FlI M

achterhoede geen schUn van kans' T T v ^‘"i T T « ‘ T '

had. Voor de rust werd het 4-0. f Z ' I organiseert Vrydag-.

Gedurende de tweede helft was het i r h h t.lmavond, waar

_ _ 1 _ „1 ’u* -11 _'Je moet dan toch maar let heb- op de laatste tilmjournaals overi

spel nog slechter en wy kunnen , „ . , i • * * . n . ^ j '

'>«H' ♦ HH H . ben. Een voordeel regel niet toe- de ramp zullen worden vertoond.

’ .. ;;;

achterhoede geen schUn van kans' T T v ^‘"i T? T T « ‘ ' i

had. Voor de rust werd het 4-0. f ' I organiseert Vrydag-. I

Gedurende de tweede helft was het ""^^“1 T' h 1 r h h «P‘^^eiale t.lmavond, waar ,

spel nog slechter en wij kunnen'"‘"T T T T n

van deze eenzijdige strijd dan ook Een voordeel regel met toe-|j, ramp zullen worden vertoond. , weinig schrÖven Daar Suriname kunnen aannemen dat Dank zy de medewerking van dr ,

. ■ I de schrijver van dit epistel moge- Rob Turfboer zai een volledig over ^

' lijk wel eens het woord voordeel- zicht worden gegeven van de eerste

KINDERACIITIG GEDOE | regel heeft gehoord, wy zijn er ze- : drie dagen van de ramp. Om half _

Een dezer, dagen werd aan een ker van dat hy niet weet wat daar- 'zeven is er een voorstelling speonzer beste scheidsrechters eeu mede in onze sportreglementen be- ' ciaal voor kinderen, om acht uur

brief overhandigd ^yaarin geklaagd doeld wordt. | volgt dan nog een voor vohvasse

werd ovox zijn leiding by een der} Heren supporters het is goed Uw neri. De voorstellingen zijn toeganwedstryden, By het lezen daarvan ploeg aan te moedigen doch ver- kelyk voor een ieder... Ook niet-le

zagen wü een medelijdend hoofd- laag U toch niet tot kinderachtig den van de club zyn van harte wel

schudden.! Benieuwd naar de in-' gedoe .U grieft daar slechts ande- kom. houd vaif deze brief en verwon- ren mede en maakt U zelf belache- KNSM THEEMIDDAG derd toeHiwij deze hoorden besloten lyk. |bk.ACUT NEGENHONDERD

wy hiervan melding te moeten ma- ^ Laat liever de uitspraak van de , GULDEN OP ken. Deze luidde ongeveer als grote sportman van wylen Baron Op bijzonder charmante wyze ut. ' ■ Piere de Coubertin ook de Uwe werd gistermiddag ruim negenhon

..Je hebt niet goed gefloten want worden, dat deelname aan sport- derd gulden voor het hulpfonds Je hebt bij een der Arubaanse evenementen belangryker is dan bijeengebracht, tydens de theemiditoelpunt™ ds foordeelrejel met (.verwinnen, (iü rijt dan op de goe- dag, welke werd aangeboden door toegepaw want. toen de Arubaan de weg. Uel Arubaans agentschap van de

eo dc Sbr,n»n.er in botsing kwa- De Tukker. K.N.S.M., in samenwerking met

■ ——— -— kapitein Hazelhof van de „Oran- 1

D« stand van het Internationale tournool jestad". |

virvi.'»ifict » n « « « Eet werd een „uitverkocht” huis

VENEZUELA 1100271

ARUBA 1 1 A ® aanwezigen waren opgeto

ci.D.wr.'w^ „ . ® ® ^ ^ 1 gen over de uitstekende organisa

«Rfr^av. 5 "“Sblök

® ® 1 16 door de nauwe samenwerking van

~~~~ ,-j KNSMen het Damescomité, waar

SPORTDINER IN 1 HEN-ERE-TEKEN’’... Een goed van mevr. Trinler voorzitster is.

Bekendmaking • Wilhelminastadion

De prijzen voor de wedstrijden ven hedenavond, l.w.

7 uur ARUBA • B.G. en 9 uur SURINAME.VENEZUELA

bedragen f. 5.- (tribune) voor beide wedstrijden (. 3.* (staanplaatsen) voor beide wedstrijden 1.2.- (Jongensplaatsen) voor beide wedstrijden

Komt van deze belangrijke

wedstrijden genieten . . .

Het eventuael batig saldo van de wedstrijden Is bestemd voor het

ARMEN FONDS

toegepast want, toen de Arubaan 'de weg. en de Surinamer in botsing kwa- De Tukki

De stand van het Internationale tournool

VENEZUELA 1100271 ARUB.A, L 1 0 0 2 2 1

SURINAME 2 I 0 I 2 10 2

BRITS GUYANA 2, 0 0 2 0 1 16

De leerlingen van de Juliaiiaschoul zullen op het schoolterrein een fair houden ten bate van de slachtoffers in Nederland op

WOENSDAG 11 FEBRUARI

vin S uui n.m. 9 nut n.m.

Komt luisteren naar de prestaties van de kleinste Conjunto der Antillen „CONJUNTO SAN FERNANDO”.

AHHETllndG IdtMDBIRIL HAPPENS

whenybuchar^ioPHIllPMOMUSl

SPORTDINER IN , ]

HOTEL SCALA I

Een door het Venezolaanse con-| sulaat eii' de Ontyapgstcommissie . voor de Venezolaanse voetbalploeg'. La Salie . gegeven diner hetwelk 1 gisterayofid in het Hotel Scala ^ plaats vond mag ala goed geslaagd worden genoemd. Aanwezig.waren' ^ de waarnemend Çi^aghebber van ' * Aruba de heer F. (je P .Wever, de Venezolaanse Consyl en fapiilie, j vertegenwoordigers van de voet-1 baldelegatie van B.G. en Suriname, | Béstuursieden van de Aruba Voetbalbond en de voetbalploeg La SalIe van Venezuela. Door verachiÜeh- I de personen werden toespraken gehouden en alle sprekers waren yol lof over de ontvangst welke de voetbalpioëgen op Aruba hadden ondervónden. De vertegenwoordiger van B.G. de Heer Gomez, . spreektalen woord van deelneming | met betrekking tot de ernstige | ramp welke het Nederlandse Volk heeft getroffen. Op zyn voorstel wordt een minuut stilte voor de ve- , Ie .slachtoffers gehouden.

De trainer van het Venzolaanse elftal de Heer Emil Zamora brengt! naar voren dat de spoot de men- j sen tot elkander brengt cn dat de sport dé mensen leert elkander be-1 trr te begrypen. Hij besluit zyn' toespraak met een woord van lo^ voor de hartelykste ontvangst.

ZATIIRDAGAVOND f

DAMES ROFTBALWEDSTRUD n

IN HET STADION P

j HEN-ERE-TEKEN’’... Een goed } van mevr. Trinler voorzitster is, begin..., maar tevreden mogen we nog vergroot. Dan waren er vele j nog niet zyn... De actieve Dames prijzen en attracties. De Protesen Mariniers hebben plechtig be- tantso Damesvereniging schonk I loofd niet te zullen rusten, voor al- voor de verkoping een fraai hand, Ie vijfduizend auto’s op ons eiland gebordurd kleed met loper; uit oen het ARHEN embleem voeren... jbridgopot kwam het geld voor een - .-.'. Ji. mocca-set en kapstel; de KNSM

BELOOFT

EEN SUCCES TE WORDEN

j schonk drie „doorprizes” en nog , twee taarten. Rozenoord schonk I bloemen voor corsages, die door de

De Juliana^hoolfair, -georgani- nijvere verkoopsters van het bloe

IN TIJDEN VAN NOOD WORDT HET ONMOGELIJKE

mcceltj::!

t ' ^

^ de chef-hofmeester van het schip, te stellen met de voorzitter van het

I de heer Van Dodewaard, die door Arhen Comité, ür J. R. (Coco)

F zijn enthousiaste arbeid het hart Arends, die een bon zal verstrek

van alle aanwezige dames stal... sproken. In principe zouden de leI Zo werd op uiterst genoeglyke Steenhuysen (Coca Cola plant), die wyze bijna duizend gulden byeen- namens de drie fabrieken optreedt, gebracht. Dat was de beste belo- delivery orders kan afhalen. ning, die de veel werksters en wer- rloedWRAAK , kers zich konden wensen. aIo oo»,

Nooit had dit ;:estienjarige meisje uit Den Haag gedacht, dat Zfj de Aruba Bottling Co. en Viana offer bedreigde een

nog ee .18 in staat zou zijn een baardige Zeeuw als een volleerd „kap- Bottling elk gratis veertig kisten de dader van de doo

per” te scheren. Maar, in tijden van nood wordt het onmogelijke limonade ter beschikking gesteld tie maakte van een

..iib, U.C ue vee* weii^ieia eii wer- BLOEDWRAAK . . . kers zich konden wensen. ^,3 uitvloeisel van de dood

slag, waarvan wy vorige week melUITGIFTE GRATIS LIMONADE di„g maakten, werd dit weekend Zoals bekend hebben de Coca- by je politie een bedreiging geCola-plant (Tropical Bottling Co.), meld. Een familielid van het slacht de Aruba Bottling Co. en Viana offer bedreigde een familielid van Bottling elk gratis veertig kisten de dader van de doodslag. De polilimonade ter beschikking gesteld tie maakte van een en ander P.V. van het Comité Arhen.. op en de bedreiger zal zich voor de

Verenigingen, die van dit aanbod rechter moeten verantwoorden.

EBIC DE NOORMAN pa Hans O. Kresse

TetuandP de noodUidenden In het > ^aar is! — Mary Timmer uit Den van het Comité Arhen.. op en dc bedreiger zal zich voor de

moedëlnTt Sn hebben twee j (ANP-Foto). | Verenigingen, die van dit aanbod 1 rechter moeten verantwoorden.

Zaterdagavond in het Wilhelmina- Jt Aal a*

sUdio^l een wedstrijd te spelen VaBIUa UI MtiaOtlS (OV)

tussen.49 dames vanSint Nicolaas «.«..r, __

en Ora^estad. Dezè wedstrijd te ..- _^ DE NOORMAN pa Hans O. Kresse

spelen tussen de dames van Sint f A

Nicolaak èh Oranjestad. Deze wed- ^ l ■

strijd zal om 7 uur aanvangen en ^ - 'Si-.-'-,.' t 1

de hele opbrengst zal afgedragen \ worden' aan het fonds „Aruba kT* ÉÊ^

Helpt Nederland’. Het is de eerste damessoftbalwedstrijd in het verlichte 'Wilhelnjinastadion. De prijzen zijn, Fl, 1 tribune en f. 0.60 staanplaatsen. Komt allen genieten van biat s'chone spel van onze Arubaans^ meisjes. ’

KOOP ^lt;N AVTO-StICKER j

De èefste dag ván de „Sticker momento tabata reina un desorden indescribible ariba e patio. Eric, Winonah y Pum-Pum tabata sigui hunto cu e multitud di hen

T Ten ^ TT™ t • e hendenan tabata corre den otro na grito, mientras pidanan di piedra denan na huymento, no sabiendo unda nan ta bai mes. Solamente un

u m vy on erd au os ry en ^ candela tabata basha abao. Winonah a dal un grito y cu un idea tabata pasa den nan cabez y esaki tabata; sali for di e lugar de

dus reeds, getooid met het „AR- .. , „.„x., Tomh., o-pnpml Ipo- -aofrno„ «Irl A«,Ar « nrlpfip.nnan Pil » wants P schok di nrompr ex

Den un momento tabata reina un desorden indescribible ariba e patio. E hendenan tabata corre den otro na grito, mientras pidanan di piedra y palo na candela tabata basha abao. Winonah a dal un grito y cu un cara di susto mortal el a corre bai cerca Eric. Tambe e general leopardo, ainda cu su sabel den man, tabata para ta waak desesperadamentc, realizando cu scapamento for di den e fierno aki lo ta casi imposible mas. E ruinanan di citadel tabata encerra den un candela grandi y tironan dof tabata rezona aden de vez en cuando. E forza destructivo di e piedra cu a worde mal usa, a bolbe munstra com peligroso tal forzanan poderoso di nnturalcza por ta ora nan cai den man di mal hendenan. E piedra a trecc perdicion y destruccion pa pueblo di njientrAR prpfperJdad y felicidad por tabata nan partji

Eric, Winonah y Pum-Pum tabata sigui hunto cu e multitud di hen-j denan na huymento, no sabiendo unda nan ta bai mes. Solamente un idea tabata pasa den nan cabez y esaki tabata: sali for di e lugar desastroso aki. Awor e edeficionan cu a wanta e schok di e promer ex-[ plosion tambe a cuminza cai y cada momento e tres refugiadonan tabata spera di worde tapa bao di ruinanan, Mientras tanto e general leopardo a recupera di su promer spanto y a descubri cu Winonah a huy. El no tabata Importa nada pa e peligro cu el tabata aden. El ta-1 bata para firme na un lugar, y ta manera un milagro cu ainda ei tabata bibo. „E catibo ey ta di mi!” el a grunja entre djente y cuidadosamçnte el a mik un pistool ariba lomba di Eric, kende tabata hor-' t»ndb »H Winonah,» ,. '

lo prlfs 1 2e prlJs 1 Sc prUs 1 4e prijs t 6o prijs 1 6o prijs 1 7e prijs 1 8 g prijs 1 9o prijs 1 10e prijs 1 Ho prijs 1 Prijzen kunnen Douanekantoor,

Aruba Juniors Loterij

AUTO BUICK Convertible General Electric IJSKAST Zchith RADIO Philips RADIO DINNERSET met theetafel Roper GASSTOVE Christoffol SILVERSET OMEGA Herenhorloge OMEGA Dameshorloge KODAK

SHEAFFERSET

worden afgehaald by de he

Oranjestad.

:T No. 1

No. 1

9 No. '

No. I No. ] de heer L. D.

De

rani

China versterkt de kusten

NA TWEE JAAR BESTANDSONDElllIANDELINGEN NOG STEEDS VUURGEVECHTEN IN KOREA

Geruchten over Amerikaans ultimatum

HONGKONG. — Radio Peking heeft gisteravond ver- vijftkiüui/end gulden klaard, dat China de versterkingen langs de Zuidkust ! Gistermiddag werden d(-or de Lagi opbouwt tot een „omheining van staal”. Welke troepen- Giifctie de drie leden van het Almacht ook, die zou pogen het vasteland of de eilanden o

langs de kust aan te vallen, zou op zee vernietigd woi

den voor zy de kust bereikte. De communistische troe- i zal storten h. het Arhenfonds. Zopen, die de kuststrook verdedigen, noemde de radio sol- ais bekemi lubben de Standard ; daten „in de eerste verdedigingslinie”. maatsehappüen in Nederland en'

elders bovendilen nog eigen schen- ^ Dit was het eerste commentaar■ hulp van andere bondgcno'en dejkingen gedaan in de steunfondsen ' van radio-Peking op de mogeiyk- Chine-ve kust te blokkeren. |in de verschillende landen.

heid van een Nationalistische aan- _ _

val sinds Eisenhower ruim eenj ■ mm I

week geleden zyn besluit tot „de-1 ^

neutralisering" van Formnsa be- aJiCiIIIIIQ dlQclaSl

kend maakte. j

I V 11 , i NEW YORK. — Dinsdagavond is de staking van het «^.,‘•1'".;“ in de haven van New York afgelast.

__I Deze staking heeft tien dagen geduurd. De werkgevers

^ ^ I zullen de werknemers 17 dollarcent per uur meer loon I

Staking afgelast

/ OUnSmB 1Eo wergevers konden zich echter niet verenigen , met de els van h vakverbond dat geen enkele sleepA TOEVALLIG kregen wy een ' bootbemanning i.iindei* dan drie koppen zou zijn.

jVan Fleet verbitterd over langdurige bestandsbesprekingen

Koreaanse oorlog eindigde in 1951

schoolatlas in handen .uitgegeven

door de firma Noordhoff In Gro- 1 SCHIETPARTIJ I oen actie- om net oe

ningen, en daarin lezen w« d^er| ,n GUATEMALA | ongeregeldheden gepaard met ingenomen en waarbij de vij

I GUATEMALA. - In de stad Gua-• schietpartijen gekomen. Studenten! —

„Belangrüke oUe-industrieën. I^emala ia het Maandagavond tot jen communisten waren bij de be- gewonden

Het b er biet zo dor als op Cura--^ jtogmgen betrokken, evenals de po- gewonden.

cao. Naast waaibomen en cactus- DROOGTE IN JAPAN * 1 trachtte de betogers te | Da betogingen waren gericht te

sen vindt men hier ook grote aan-' scheiden. Er zouden 15 tot 20 do- gen het afzetten van vier van da

plantingen van Aloë. Het sap van watervoorziening van ----i

deze planten gebruikt men in A- j. . J i. a ..

merika voor geneesmiddelen en «Is gevolg ^fins dankt AmerikaansG Iroepen

verfstoffen Aan de Noordkust belangrykste re- ^ ^

vindt men'zelfs palmen Daar ziin ^^•''e^'wege uitgeput,en de ' DEN HAAG. - Prins Bernhard troepen verrichten, en ^ zijn dan’c

luxe badplaatsen ontstaan waar volkomen opgedroogd zijn. ! heeft de opperbevelhebber van de ; betuigt voor hun bewonderens

veel Amerikanen logeren ’ ” ' • stagnatie ! Amerikaanse troepen in Europa, waardige bijdrage als goed; wa

in de electriciteitsvoorziening, daar luitenant-gencraal Manton S. Ed- ' penbroeders in dit uur van beproeHet is bijzonder vriéndelijk, van electrische stroom voor de stad dy, een telegram gezonden, waarin i ving. de firma Noordhoff ons met die I wordt opgewekt in de bergmeren,! de Prins zegt, dat hij getuige was I

„loze badplaatsen" to bedenken, 1 eveneens half leeg zijn, van het verbazende werk, dat de | Distoien heeft zich té Schiedam

ond dat geen enkele sleep- i van een vooruitgeschoven post aan het V'estelijk front in drie koppen zou zijn. 'Korea geven twee soldiRen vau da Verenigde Naties per „walkic-ta!

ki;’’ aanwijzingen aan, een arlilloric opstelling. De foto werd gemaakt tijdens oen actie-om het bezit van do Ungkok heuvel, welke ongeregeldheden gepaard met ingenomen en waarbij de vijand 350 doden achterliet.

Da betogingen waren gericht tegen het afzetten van vier van de

Prins dankt Amerikaanse iroepen

luxe badplaatsen ontstaan, waar veel Amerikanen logeren..."

vijf rechters van het Hoog Gerechtshof en do vervanging 'van hen door personen,' di; aanvaardbaar zijn voor het bewind van president Arbenz.

Zoals gemeld werd deze maatregel dc vorige week door de regering genomen, nadat dc ontslagen rechters hadden gelast dc actie tot onteigening van grond in het kader van het programma voor de landbouwiiervormingen op te schorten.

PERNÏP RAFFINADERIJ

SEOEL. In een afsclicid.sredo iL zijn Lroei)cii verklaarde genelal James van Pleet, dat dc Vermdenen de conimimisten in Korea 1901 vcr.slagen hadden. „Nochin.i vol lopen de járen en gaan er j t levens verloren”. De commu.■-■len wisten, dat zij verslagen wa

itidcmar in

!'SLO. — De geziiÇAot'rder van de 8.70U ton melende .Aiiierikaan■ic Maclitboot met

enge veer (iO man aan boord heeft \i' >d'ia,,g radiografisch gemeld, dat het sclii:) ter hoogte van de Noor»' kust gevaar loopt in t.veeen te breken.

De toestand van hel schip is volgens dc kupitcin „critiek”. Er is hu!|» naar het schip onderweg. NAZI-OFITCIER GAAT NAGUIB HELPEN ROME. Otto Skorzeny, de gewezen Duitse pfficier die ' Mussolini bevrijdde, is te Rome gezien op doorreis naar Cairo. Hy kwam met een Spaans paspoort uit Madrid. Men zegt, dat hij o;n hoge post bij de FJgyptische veiligheidsdienst zal gaan bekleden.

ren en verzochten om een bestand. Gij en ik zagen de vrede in uitzicht en wij hoopten met ganser harte, dat in ons achtste leger geen levens meer verloren zouden gaan.

De generaal betuigde zijn dank aan hot achtste leger, dat samengesteld is uit soldaten van veie nationaliteiten en zei t; hopen, dal zij hun nieuwe leider, generaal Taylor, ,,de trouw en de toewijding, die mijn deel was" zouden geven.

Van Pleet sprak onomwonden ;djn \'orhittering uil over ile impasse in Korea, die het mogolijk' maakte, dat dc oorlog nog 20 maanden voortduurt.

D ■ 60-jarfgc‘ Van F!~"‘ draagt

TIJDSCHRIFT-UITGEEFSTEU A MERIKAANS A MBASSADEU K

WASHINGTON - Eisenhower heeft mevrouw Clare Booth Luce, de echtgenote van de uitgever van ,,Timo" en „Life", benoemd tot ambassadeur in Rome. Mevrouw Luce is de eerste vrouw, die een ambassadeurspost van de eor.stc orde,gaat vervullen. Zij is in haar land bekend als journaliste, toneelschrijfster, politicus en om haar scherpe tong.

Met gulle hand . . .

helpt Aruba Nederland

Jammer, dat het voorlopig „wisbfal tbinhing" biyft.

INTUSSEN staat dan tocb een Nieuwe stormen boven [genomen. Toen de echtgenoot in de I ha \r Dn

belangrijk tonristiseb bezoek voor H .. | stad was en de vrouw thee dronk I " . / v

de deur en wel van een aantal IriIctAet “®t haar gastvrouw, moet zij i

Amerikaanse oorlogsschepen. Zjjn l#Ill5C IlIJSlCll door een vlaag van vorstandsver-I raffinaderij

wH wei ingelicht, dan is het üomi- , biistcrine ziin overvallen Zü snel- i® «eer in

tó Contaot Burgerij-Militniren door Zuidwest kust wedloop tegen de tijd, aangezieu de\aar\oven wierp d’ kiid men '

het Bestuurscollege belast met het werd vandaag ge-j dit weekeind een nieuw hoogt:j ^an het twaalf meter hoge balcoi

organiseren tan een passende ont- “ ‘loor krachtige rukwinden, j wordt verwacht. De gedeeltelijk en s^ng toi "elf De baby is

vangst van de welkome gasten. Het ®?“ '’®’| ‘»®rbcuwde zeeweringen op ’t over- dood en de moeder en haar zoon- Een furefonaris

Is goed dat aan het bezoek van de wtdkrlhr!ln ‘ mm tj® ''^®''den in deerniswekkende scluippij deelilr me.f

Amerikaanse matrozen de . U Oostkimf liad hpfldaa^ ^ eems bleken van- toestand in een ziekenhuis opgeno- raming van de gele:

aandacht wordt besteed. Deze dui- Sistreerd. De Oostkust had het, daag tegen de hoge zeeen bestand, „len I weiden gedaan.

zend mensen moeten een eoede In- ^® krachtige wm-j____ Se

dmk krUgen van obs eiland, na Hier zUn dui- . ^ .

terugkeer in hun vaderland. ‘"®®P®** ®“ ^“>^8®"» *»®- VA M H FIN HF FN VFRRF

W« hopen, dat het Bestuurscol- ^*®! ^»®**®* ^® nCII^UC CIN Y CI\r\C

lege deze gelegenheid tevens zal koningin Elizabeth krijgen een bemanning van zes LONDEN. - Grooi

aangrypen om op meer directe wg- ® “ van Engeland heeft de goudpn koppen. , . f, heeft zijn consul op

een drama afgespeeld in een gezin, ; V.-\N B P.I'.Ï. waar een echtpaar uit ^Zierikze; j Z.AI, DEZE WEEK WEER met twee kleine kindertá was op- j W'ERKEN genomen. Toen de echtgenoot in de , stad was en de vrouw thee dronk aangepakt, i.s een de;l

met haar gastvrouw, moet zij : raffinaderij van dc B.P.M.

door een vlaag van vorstandsver- bedrijf. Er be

bijstcrmg zyn overvallen. Zj snel- j ^

. de naar boven, wierp da kinderen i

aan het einde lan deze week - zullen draa'en.

ie, dat nog geen ■den schade kan

VAN HEINDE EN VERRE

ze ons eiland in het buitenland bekend te maken. WiJ beschikken

dichten van de doorbraken is een

hier over uitstekende fotografen,

terwyi er zeker ook mensen kun- ItOIIHnDIB 66^ grOOt nen worden gevonden om by een Aniïlliaan

fotorenortaxe . van het bezoek Mlllllllflfln

nen worden gevonden om by een fotoreportage . van het bezoek van deze Amerikanen, van deze touristen aan onze diep

. V , ’ DEN HAAG. — Door dc Colom

» touristen aan onze diep

blauwe met palmen omzoomde kus- aangekocht, dat naar Ko ten, aan onze winkelcentra in Oran, ’ , o, i rea zal worden gezonden ter ver

» Stat Nko^l™, veAta- 5 ^

tolde tetote. t« »hi1|v,n w,»r. ».

jfAAst «Ia «>AnAiiéa<rA v/a aatif■•olrlpAlSllr ’

door de re^rtoge ze eantrekteUk

wortt. d.» megelWk A.eerlk»nee ' *

bUden ee «d^hriftei. de jepertol, „ ..w k. de n^Monel. ke

lommee (de. «retki) w Ue. P«b - j „Mertoel Brión". Zeik, eeree. Indlek e». dergelgke pobll- “ „ ' ,

LONDEN. - Koningin Elizabeth krijgen een bemanning van zes LONDEN. - Groot Brittannie , 11 van Engeland heeft de goudpn koppen. '' \ j; heeft zijn consul op Formosa per

medaille van de Britse architec- ... , manentc instructies gegeven om

tuurprijs voor 1953 toegekend HONGKONG. - Volgens radio- j,p van Tsjiang Kai

I aan de Fransche architect Le Peking heeft de Noordkoreaanse protesteren tegen eniger

; Courbusier. minister van defensie opgeroepen bemoeienis met de Britse

tot grotere waakzaamheid en in- „cheepvaarl door cle Chinese NaPARIJS. - Het Zuidslavische tjensievere voorbereiding voor een tionalistischc vloot. De VeiT^nigI persbureau Tanjoeg deelt mee, oorlog, welke „op nog grotere gtaten zijn van deze stap op

dat maarschalk Tito in de 'loop schaal in Korea zal voortduren”, hoogte gesteld. Do instructie

i van dit jaar een bezoek aan Tur- . Do of-jarige Ameri- gcl"■^cok•‘Voorscllppenvanande

zaaIed^nT;^o"ft"^""""■‘^■ k-nsc boSei Sy iZu - leden van hot Britse gemone' a en. heeft gisteravond in de derde

TEL AVIV. - Maandagavond i’ondc dc overwinning behaald op BOSTON. - De micldongewicht

kije zal brengian, indien zyn werkzaamheden het toelaten.

TEL AVIV. - Maandagavond heeft zich een ontploffing voorgedaan in het gebouw van de j' Russische gezant te Tel Aviv, |

»«. dek v.r,<».U geet ven ""iJf een edvertentle, den wordt met . ,.

.«! ketrekkeigk kldn bedref «eel ™»'* «"«'bknkeUikkeld .-en Cobereikt

En wie weet... wordt dan ook KOERS VRIJE GRUZEIRO ('ehideiyk) de organisatie gevonden 35 TEGEIN DOLLAR die bereid Is In deze ideale omge- NEW YORK. - Na de aankondiving een touristenhotel te bouwen, ging dat op 21 Februari in Bra-' dat het centram zal moeten zijn zilic een vrye wisselmarkt zal ko-1 waar rondomheen onze tweede men, is de koers van de Braziliwelvaartspeiler, het vreemdelin- aansc cruzeiro op de niet officiëla genverkeer, kan worden opgetrok- markt te New York tot een dieptcken. punt gedaald. De cruzeirp wordt

thans aangeboden tegen 37,75 cruzeiro voor 1 dollar. In New York doen geruchten dc ronde, dat de ƒ OmLA Bank van Brazilië uitelndeiyk de

I I cruzeiro zou willen stabiliseren op

Van gewooniyk betrouwbare zUH , 1^1 J ^»j| g UIde wordt echter meegedeeld, dat

Brazilië zich met het internationaal monetair fonds in verbinding heeft gesteld en dat door Brazilië voor

«el. DteMbute, le, Amb»

cruzeiroB tegen 1 dollar te stabl

MABIO f. ABKNPI OrO. llB«r«n.

waardoor* drie leden van het gezantschapspcrsoneel werden gewond. Na de ontploffing werd de ^*® 28-jarige Europese kampioen omgeving van het gebouw-af ge- Famgehon en daardoor de zet door een sterke Israëlische -interim” kampioenstitel vedergowicht boksen verworvjen,

)kser Percy Bassett ne leden \an liet Bi itse gemeneeravond in de derde

verwinning behaald op BOSTON. - De micldongewicht bokser Carl ,,Bobo” Olson uit Ha\vai won in tien ronden op punIn korl bestek Amerikaan Norman

■ BRIDGETOWN. ■ Aan het einde

re Europese kampioen 'van dc eerste dag van de tweede ;hon en daardoor de te.stmatch West Indie

kampioenstitel veder- i^ndcipn cle Westindiers 262

politiemacht powicht boksen verworven, voor een verlies

® van acht wickets. De spinbowlers

LONDEN. - Te Washington is CAIRO. - Een transportvliegtuig Guiitc on Mankacl maakten het de medegedeeld, aldus meldt de van het Egyptische leger ia van- We.stinclischc batalicclen zeer „Daily Telegraph", dal de Ameri- daag tijdens een zaïidatorm in moeilijk, maar dan kzij een reeks kaansc marine than.s houten my- een woo.stijn te pletter gevallen, 'au 82 not out van Clydc Walcott nenvegera nanbouwt, welke aan waardoor 30 officieren en man- kwam Wcat-Indie nog op cen behoord van tank- of vrachtsclic- schappen om het leven kwamen. Imoidyk totaal, rpn meegenomen kunnen worden Vyf inzittenden, waarvan twee PARIJS. - Blijkens cen door het en van daar te water gelaten wor- ern.stig zyn gewond, hebben cle Franse ministerie van financijen “ ramp overleefd. Het ia dc eerste gepubliceerd overzicht was de

don', wanneer zy hun werk moe- keer in dc geachiedpnis van dc koopkracht van de Franse franc ten doen. Zy hebben een diepgang Egyptische luchtvaart, dat een in 1014 180 maal cn in 1938 26 van slechts ruim c^en meter en dergelyk ongeluk is gebeurd. maal groter dan thans.

STAND OP DINSDAGMIDDAG 10 FEBRUARI 1953

Lago Oil and Transport Gomp.

! 5C.000,- personeel Hu:.: vsbn Bewa‘ ring 912; Theeparty aan boord v.

• Oranjestad van KNSM 900; zegel

• verkoop door Mariniers 200; Süc

■ kersverkoop door mariniers op 9-2

■ 500; Stickersverkoop door dame:-!

' op 9-2: 600; Stickersverkoop door

dames op 10-2: 196,83; Gollccte .! R.K. kerk te Oranjestad 433; Gol( lede R.K. Kerk in Noord 305; lï.

, Patist 75; Mr Klokke 150; A. Tank 10; Zegel-actie Jnlianase.hool 255,05; Willem Bontekoe 200; spcldjesverkoop op 7 en 8 Febr. in Oranjestad 891,35; Arend Petroleum Maatsch.: Foreign and Local contrcat-people 2550; APM regular employees 2300; Bridgedrive Eagle Glub 293,47; Golfclub APM I 106,53, samen 60.878,25. Totaal j tot op beden binnengekomen (incl. j bovenst, verantw.) fl. 219.950,27. j In onze verantwonrding van gisI (eren stond verkeerd vermeld dr ; J. Ilagens; dit moet niet 205, doch| , 250 zün. j

Dc Aruba Gommercial Bank zxuid ons de lijst van de Ghinesc gemeenschap van 9 Febr.; Ghinesc Glub 500; Ghong Hong 300; Wong King 50; William Gheung 75; Java Grocery 50; Ghin A Tong 25; Ghin Wo 25; Lucian Ghin 10; Gilbert Gh.mg 10; Ghan Loon On 5; Kelvin Yhap 25; Ghong Kok Leong 30; Ling .4 Yhu 30; Than Fook Cheong 25; Clien KIn How 10; Ghin Vonk Foo 5; Ben Ghin 25; Yce Sun Tong 5; Ghung WIng Kwal 10; Ng. Kwong Lam 5; Leung Hang 2.50; Fung Ghca Tong 10; Tjong A KwI 10; Be.mard I Look Yam 10; Gcung Se Kwal 5;

! Jackson Ghin 5; Wong Wing Shui j 3; Ghing Cheong Yan 10; Yap Le1 eng 10; Loi Poh Mliig 50; Wong j Kit Hong .50; Moo Heiing Wing I 25; mrs. Wong Hong 25; mrs. Moo Heung Wing 25; hWu Yiing Shoe I 10; Su Tui 3; Sou Yeo Ghan 5;

I Boon See 6; Hung Seng Ylk 10;

I Wong Ho Sang 6; Ghong Hong j 10; Leung Ón 10; Ronald Yeun .‘üam 5; Yce Kol Woo 10; Tang I Toong 50; Yco Wah Sool 6; Chang Slng 5; J. E. flam 6; Leonard Ho ' Lack Wo 5; Lue Tom 10; Lo Oon I Tal 10; Wan Sang 5; Cha Sang 5;

I LIng Chao Yong 60; Chang Ten Sang 5; Jolinny Loo 5; Wan Kwek Wan 5; Green Hll Grocery 20;

1 Wong Wah 150: Wong Kong Pook

10; Wong Fat 5; Wöng Yin Tai 5; Cha Yong 100; Lue Seek W'ing 5; Clia Fat 5; Wong Mook Sing 5: Choy Moy 100; Son Gee 3; Lee Yin 5; Ng. Fook 10; mrs. Ng. Fook 6; Gheung Sau 5; Jini«Yck On 10; Ghong Kiem Sang 5; Fung You Siug 100; 'i'iioi Fai .“j; Koug Wiin Kon 10; Perccy Yee 5; K. .\rthur 5; Hugh Hue 10: Yec W’oo Grocery 100; Ng. Kam I.ing 5; Chang Fa Oong 5; Ghong Pini 10; Yung Ghung 5; Richard Loc 5; Ling Meug Fong 5: Charles Ling 25: Gha Ghung 5; Cho Ghung 5; Ghung Yen 3; Chang Soy 10; mrs; Chang Soy 10; William Kong 2; Lue Kim 2.,50; Ghin Yun Fatt 5; Ng. Shui Ming 25; Ng. Yet Sang 5; Ghing Min Kow 20; Ng. Yiam Kong 3; Ng. Chui Sing 5; Wong Wah Ging 5; Wong Kai 5; Biit Sen Fong 30; John I.ew 5; Hilarlo Madnro 5; Han John Ghin 10; Gheung Fook Sang 10; Ho Show 3; Lnng Poo 15; Chang Nam 10: Ng. Leong 5; Ng. Fu Ghong 10; Ng. Ton 5; Ng. Ban 5; Gheng Tjoei Ting 10; Lam Quai 25; Chang Mow Tjal 5; Mrs. Wong Chen Kong 25; Wong Shun Hoe 25; Leung Chee 2.50; Sam Fai 2.50; Chook Qual 2.50; Emest Ghin 10; Wong Ghong 10; Ghin Woon Nam 10; Joseph Wing 10; Chow Fat 2.50; Moon W'oon Lee 5; San Lnng Laundry 5; Ghong Fook Wong 25; Ghong Chick 10; |Tan Kok Sam 3; Chang Kon Po 5; Chang Ghong 10; Hsing I San 5; Ng. Yin Leung 5; Yong Shui Hing 5; James Ghong 5; Lo Yook 5; Ah Bak Ghong 100; Ghong Fat 50; Li Boon Kim 10; Ghong Kul jHcl 5; Ghin Ah W’ui 10; Sia Kwi 10; Gong Kam Hing 10; Sca Moy jS: Lee Kw.ai .Sum 10; Ghin Sin jTheam 5; IIoo Nahg 5; Ho Ghong Sou 15; N>. Hong Poy 5; Ling 'Choon Sue 12.83: Rodêrirh Ghin \5. Totaal fl. 3.204,8.3 .

Commtnltër: „HonderdenvUftiK miUioen Ame- | Toon de eerste doUarhulp kwam,

„ rikanen, mannen, vrouwen en kin- leefde Nederland op de rand van

A lil I I deren, hebben sinds het begin vi^n de afgrond. Nog enkele maanden

■ Maam aII^|IM|bI|% de thans aflopende Marshall-hulp, en Nederland zou geen cent heb

UvIlQl IIUI|# ieder ongeveer 2:1 gulden vuur Ne- ben gehad voor het kopen van de

* derland oiigebracht. Nederland meest noodzakeUjke^goederen. Zon

l)e Nederlandse regering heeft maar niet in de ongunstige beteke- kreeg in totaal büna 3500 millioen der Amerikaanse hulp zou Nederna zorgvuldige overweging van de I nis, waarin deze woorden waren be- gulden geschonken en bijna 600 land hebben moeten rondkomen > huidige economische situatie van ' doeld. Wie Amerika zie als een land millioen gulden geleend. Iedere Ne- niet het schijntje, dat de slechtste | de huidige economische situatie' van keiharde en grof-materialis- derlander. bij wijze van spreken, oorlogsjaren ons Tiadden toebevua hot land besloten voor het fis- ’tische dollar-verdieners, vergist kreeg dua tijdens de hulpperiode deeid. Nu is er weer een zekere cale jaar 1952- 'SS af te zien van zich ten enenmale. De dollar is aSO gulden cadeau en hij leende er welvaart. Het lot van Nederland

een verzoek aan de Verenigde Sta- voor de Amerikanen geen doel, nug aai^stig van zijn Amerikaanse ia niet slecht. Vergeleken bij zeer

ten lot het verkrijgen van de z.g. maar middel; middel ook om ver- vrienden. ‘veel andere volken zelfs goed. J

„defense support aid". Dit besluit, dienstelijke daden te stellen. Er pg Nederlanders hebben die 350 donder de Amerikaanse hult) had

dat men van grote betekenis acht, leeft in de V.S. veel spontane hulp- gulden niet in contanten in hun Nederland niet op de been kunnen

was gerede aanleiding te memore- vaardighid. misschien wel meer huishoudportemonnaie kunnen ste- komen. Bij alle critiek, die ook veren welke waarde de Marshall-hulp 'dan waar ook ter wereld. Deze ka- gj, jgt ig maar gelukkig ook, jg Nedeilsnders zich veroorloven, voor Nederland heeft gehad. Is het | raktertrek ligt wel dgelijk mede dan zou het geld nu zijn ver- mag dit feit niet worden vergeten,

verheugend dat — naar veler over- ^ ten grondslag aan de Marshall- jwenen. In veel gevallen is het ' Er is reden tot grote dankbaarheid ,

tuiging — het afzien van dollar- Jhulp. Natuurlijk was deze hulp ook gebruikt voor goederen, jegens het Amerikaanse volk. Een '

hulp wijst op de grotere econo- economisch wel overwogen; in zijn | jjp djreet aan de gezinnen ten ilbe- beweegreden voor de hulpverle- j

mische zelfstandigheid die Neder- 'handelsverkeer heett Amerika nu kwamen. Het graan voor het j,ing is zeker geweest, dat Ameri- ,

land heeft verkregen, de vreugde eenmaal meer aan ietwat draag- meeste brood, dat de Nederlanders ka meer heeft aan sterke en gezon

hierom wordt enigszins getemperd krachtige partners dan aan honger- gebruikten, kon betaald worden | dan aan zwakke en ondervoede

doordat juist de stand van de dol- lijders. Maar in de harten van mil- gekregen dollars. Katoen werd bondgenoten. Van de andere kant; nu niet waar we zijn. Zonder ook larbalans nog geenszins gunstig lioenen Amerikanen heeft het 4;le- j gekocht met Amerikaanse dollars, j zonder een groot en goed hart was de arbeidsrust, de redelijke sumen

genoemd kan worden. ment van vriendenhulp toch voor- Van de andere kant is een deel van de hulpverlening nooit gegeven, werking van werkgevers en werk

“P gestaaii. Daarvoor hebben zij je dollars besteed voor het kopen Dat is wat bij dit afscheid het nemers, was dit punt al evenmin

diep in hun beurs willen tasten.” j van machines en voor het inrichten zw’aarst telt.” j bereikt”...

Met het oog hierop wordt de offers zijn dife de Ame van fabrieken, waardoor voor Ne- P»ronl hpt »r mee betoog Elseviers Week

hoop uitgesproken dat de Verenig- .jph voor de Marshall-hulp ' derlanders werk en brood is ver-1 Xirde V^

de Staten tot het inzicht zullen ko- Nedeland hebben ««troost, kregen, dat re anders niet zou zijn „Er is niet de geringste sprake

men, dat vooral inperking van hun heeft De Volkskrant berekend. geweest I giote dank verschuldigd zijn, heeft van, dat Nederlands economisch

handelsbelemmeringen zal bijdra- _l het blad evenwel bezwaren tegen financieel herstel reeds zo hecht

EEN GLIMLACHENDE President Dwight D. Eisenhower werd verwelkomd op een „Ontbijtgebedsbijeeakomst" iii een Hotel in Washington. De bijeenkomsten word|'n regelmatig gehouden onder auspiciën van de Internationale Raad voor Christelijk Leiderschap. De President hield een korte toespraak, waarin hij onder meer zei; „Een democratische Regeringsvorm is slechts mogelijk, indien zij gebaseerd is op het Christelijk geloof'.

U zult de \ \

aardigste tijd van j JJw leven hebben |

diep in hun beurs willen tasten.” jvan machines en voor het inrichten zw’aarst telt.”

Met het oog hierop wordt de g^oot de offers zijn dit de Ame „an fabrieken, waardoor voor Ne- „ . Parool het er

)op uitgesproken dat de Verenig- zich voor de Marshall-hulo ' «-.pI, «n hmoH var- hoewel Het Paroo het er

hoop uitgesproken dat de Verenig- rikanen zich voor de Marshall-hulp ' derlanders werk en brood is verde Staten tot het inzicht zullen ko- Nedeland hebben getroost i kregen, dat re anders niet zou zijn

men, dat vooral inperking van hun Volkskrant berekend. geweest

handelsbelemmeringen zal bijdragen tot een gezonde ontwikkeling “ '

Het Haagsch Dagblad herinnert Tsjang xou offensief al hebben

er aan dat het Marshall-plan in op- J

zet van volkomen onpolitieke aard QCOpdlQ

eens is dat wij de Verenigde Staten grote dank verschuldigd zijn, heeft het blad evenwel bezwaren tegen

de voorstelling van zaken als \ zou zijn, dat hte alle

jhet econoimsche herstel van Nederland uitsluitend het gevolg zijn van de Marshall-hulp.

Amerikaanse hulp zou kunnen ontberen. Onze handelsbalans is geflatteerd door intering van voor

...„Zonder de werkkracht van de raden. Onze dollapositie is ver- ' Nederlandse bévolking, die dan sterkt door incidentele factoren. i toch maar (om iets te noemen) De vooruitzichten van ons verkeer ' kans heeft gezien de gewijzigde „iet Indonesië zijn niet gunstig. ! economische verhoudingen met In- Onze productiviteit is matig. De

was. Am* ucvu.miiB, sierKiuoor mciueiueie lacioren.

.Toen minister Marshall zijn ‘ ****1 ^*^*** ' orik" landing Is van een "van de maar (om iets te noemen) De vooruitzichten van ons verkeer

plan ontwierp, voorzag het ook in S Zuldchtaose gewUzigde „et Indonesië zijn niet gunstig,

bijstand aan de landen achter het den de nationalistische Chinezen eilan^n ae I economische verhoudingen met In- Onze productiviteit is matig. De

ijzeren gordijn; en Tsjecho-Slowa- «-«eds een landing op het Chlneaa, *«>sL welke door de nanonaiisien financiering onzer industrie zal

kije en Polen hadden er gaarne vasteland hebben ondernomen. De ^ worden bezet, üp deze mianden zjn | „laken. naast de wederopbouw eerlang zware eisen stellen. Goote

van geprofiteerd. Het Kremlin geruchten konden echter niet wor-, ongeveer lOO.OUO natlo^s^iie van een door de oorlog geTroffen uitgaven, mede in deviezen, zullen

heeft er echter toen zijn grote cam den bevestigd. j guerlllastryders samengetrokken, economisch apparaat, waren we voor de deii 3 nsie nodig zijn. En

pagne tegen ontketend en sindsdien -

schreeuwen alle communisten VerantWoor ®Ü « e CHUKCHIIX NffiT INDRUKWEKKEND INITIATIEF

moord en brand over deze vorm “«nen echter niet, dat maarschalk, naAB MOSKOU INDRUKWbKKfcND INITIATIEF

van Amerikaans „imperialisme". Kal Sjek tot een groot- LONDEN. - De Britse oud-ml- .| A . . .. I

En ook nietcommuniaten hebben scheepse landing over 1» gegaan, nister van defensie Emanuel Shin- AlHerika 0601111 031100916

wel wantrouwig gezegd: „Goed en'omdat de nationalisten gebrek aan; well. heeft Churchill er in het Tl ^ k.1 J I J

wel, maar de Amerikanen hebben i schepen hebben en niet over vol-[ Lagerhuis van beticht „zo hprd als hUlpdCti6 VOOf N6Cl6ridOCl

er natuurlijk hun bedoelingen mee” : doende vliegtuigen beschikken om zgn benen hem dragen kunnen’ een

Dit laatste is zonder twijfel juist;! de landing te dekken. Men neemt, bijeenkomst met Stalin en Eisen- Yjnoer |n de dijk" -dafl 611 beroeDsbedelaars'*

_ ___—— hower te ontlopen. Churchill ant- ” ® i v n r

_ ^ 1 woordde hierop: „Wij moeten NEW YORK. — Een waarlijk ■ is Clurence Michalis, directeur

T'AAct3nQ [d 00|qÏ3 OOQ I trachten de algemene toestand te j indrukwekkende actie in heel de van de „spaarbank voor zeelui”

* Vw»*» . _ «6 _ ^ hAvpt(,>n nflHrmtite hii verlooDt. Verenigde Staten tot lenierinir van' .iSa «nb leidor «ns vnn H» Ameri

I NDRUKWEKKIND INITIATIE F

Amerika begint nationale hulpactie voor Nederland

„Vinger In de dijk" -dag en „beroepsbedelaars"

_ ^ I woordde hierop: „Wij moeten NEW YORK. — Een waarlijk ■ is Clurence Michalis, directeur;

T'AAct3nQ Id 00|qÏ3 HOQ I trachten de algemene toestand te j indrukwekkende actie in heel de van de „spaarbank voor zeelui”

I 11^1 ^ 1 bevatten, naarmate hü verloopt. Verenigde Staten tot leniging van' die ook leider was van de Ameri-1

2Q|*gY^0|KMQn€i | geloof, dat wij in dit land zeer de nood in de Lage Landen is In-i kaanso organisatie die het door ds

^ I hevige kopzorgen zouden ondervin- geluid met de oprichting van een' oorlog getroffen Nederland hulp

BRUSSEL. • Volgen* een rap -1 nog altijd een groot gat in de dijk ^ie een gesprek met regerlngs- hulpfonds voor overstroomd Ne- j bood. Penningmeester is George

port van het Belgische leger Is de zit. Het dichtmaken van de grotej hoofden moeilijk zouden maken, in- derland („Holland Flood Belief”)., Wontgomery en uitvoerend secre

aituatie In de overstroomde t^’jkgaten by Zandvliet en Bomem bijvoorbeeld zovelen onzer Aan het hoofd van deze organisa-; taris Albert Balink, voorzitter

den van de provincie Antwer.-'cn gaat met grote nioeliykheden ge- heste doktoren ervan beschuldig-, tle hebben zich kopstukken uit, van het Willem de Zwyger-comite.

nog zorgwekkend, hoewel op ver- paard. 1 den zovelen onzer beste politici te Amerika's z^enleven en rege- ,r»vn«r,i

•cbeliiene plaatsen de dykdoorbra- In West- Vlaanderen wordt op ,vlllen vergiftigen”. (rfngskringen gesteld. Voorzitter ♦^spreKingen eg

ken. o.a. de grote gaten die by het ogenblik door 1650 man soida-1_ 1 «net het schoolwezen <«« ®P “«f

Zennegat en Schelle geslagen wa- ten aan de dyken gewerkt, terwyP| ren, inmiddels reeds zijn gedicht. llOfl miliciens in reserve worden Do bevolking van Ningene Is ge- gehouden, evacueerd en de situatie te Walem De situatie langs de kust Is nog is nog altyd gevaariyk omdat daar niet veranderd.

TRAGIEK IN DE AHOY-HAL

Korle rampberichlen

HILVERSUM. - Een speciale af- land overgemaakL gezant van de Paus, Mgr. Richi |

Lambcrtini, zeide o.m. dat hg de| ^

om vang van do ramp overzag en^ ^

Madrid

In Madrid gaf circus Price een voorstelling ten bate van het Ne

Bcholen een „vinger in de dyk”dag te houden, naar de legenda van het Jongetje uit Spaarndam dat een ramp voorkwam door een gat in de dgk met zijn duim te dichten. Op deze dag zal onder meer geld worden ingezameld.

Een nationaal comité waaii.i

hy b^onderde de werkelgk broe kind. De schryver Garcia Amerikanen uit alle lagen van de

derhjke eenheid van het Neder-^ de ' maatschappy en tal van vooraan

an sevo . een «“J ° - slachtoffers van West-Europa. Een ' staande Nederlanders in de Ver

m ee ges o en grootste bioscopen in Madrid enlgde Staten zitting hebben zal

mn woning ve o en , stelde de bioscoop voor de slacht- j het werk van „Holland Flood Rc

® ! offers beschikbaar. In de kerk van 'i lief” steunen.

Vreugde 1 de Heilige Lodewyk werd ter naUit Baarn wordt gemeld: In j gedachtenis van de slachtoffers ilechts enkele uren veranderde het j een Heilige Mis opgedragen, eed van een landbouwer uit Oos- i

erland in de grootste vreugde, 1 ^

■/rijclag evacueerde hy naar Baam,'

;onder zijn vrouw en dochters, die , lij in het rampgebied was kwyt ge-1 pfjgpg raakt. Zaterdag kreeg hy de ze-1 kerheid, dat zij nog leefden. Een' koninkiykc auto reed voor om de ; De

gedachUnl. va» de slachtoftws y'"‘‘"S'f'”'‘"'ifa ™“: «er, Heilige Ml, opgednlgen. varrerend vw

® enkele dollars tot giften van 5.000

Zweden dollar stromen binnen. Het enorIn Zweden is thans 8 millioen me Waldorf Astorlahotel heeft kronen (pl.m. twee millioen Cur. I zyn balzaal gratis ter beschikking crt.) byeengebracht voor de slacht- gesteld voor een groots weldadlgoffers. heidsbal.

De Kaap

De burgemeester van Plats in

hereniging van het gezin mogeiyk de Kaapprovincie stelde een pro. te maken. 1 gramme, voor de immigratie in Zd.

_ 1 Afrika voor, waarvan de slachtof

Suriname

Tragisch zyn de toestanden, waaronder vele vluchtelingen naar de In Suriname is thans een bedrag ^ | van Nederlandse artisten te hou

Ahoy-hal te Rotterdam komen. Allen hebben zy dringend behoefte van C.fl. 110.000' byeengebracht Zangers en zangeressen van

aan hulp, die hen daar liefderyk wordt geboden. — Een oude vrouw voor het Rampenfonds. Inmiddels ^ ^ ' de Metropolitan Opera in New

van 90 jaar — K. A. Mangs — uit Oude Tonge, die met haar dochter is het bedrag van vyftigdulzend Bidt en steunt York hebben eveneens hulp toetop de voorgrond) de tocht uit het overstroomde gebied naar de gulden, dat de landsregering be- Schaalcollecten in de R.K. kerken gezegd.

veiligheid heeft gemaakt In een bootje, wordt door enige soldaten schikbaar stelde, aan de gecom- te Amsterdam hebben byna 200.000 Via kerken, radio, televisie,

geholpen In de Ahoy-hal te Rotterdam. (ANP-foto), mitteerde mr De Vries in Neder- [Ned. guldens opgebracht. stichtingen en steden met Neder

Grote bedryven hebben een deel 1 van hun advertentie-ruimte in naI tionale dagbladen en periodieken beschikbaar gesteld. De Pulchristudio heeft aangeboden een open

vuux, w.mrvc*.. uc verkoping van schilderyen

fers van de overstromingen m En- ^ j , j x x

, , XT j « j • j X van Nederlandse artisten te hou

geland en Nederland in de ecrete eengereeaen ven

pleate ronden kannen profiteren. Metropolitan Opera in New Bidt en steunt York hebben eveneens hulp toe

I stichtingen en steden met Neder

lu‘l recente oordeel der Q.E.E.S. ove Nederlands naaste vooruitzichten is waariyk niet door de schittering van de „miracle hollandais” veblind. I

Het staat dan ook wel vast, dat wanneer men slechts puur-economische en louter-financiele factoren had laten gelden, de verdere dollar-hulp nog niet zou zUn afgewezen." .

De Telegraaf ziet evenwel met betrekking tot deze aangelegenheid de toekomst niet zonder zorgen te-1 gemoet.

.Met iiame in de V.S. steekt het'

protectionisme weer sterk de kop ! op, «oals in het byzonder onze zuivel-exporteui’s by herhaling onder-1 vinden. Het is te hopen, dat de op- j vattingen in de V.S. zich zullen wyzigen, opdat niet in de komende jaen moet worden afgebrokj^n wat in de afgelopen periode zo moei- i zaam is opgebouwd. Dan kan, ont- I daan van elke psychische belasting, : in algehele vryheid de samenwerking ontstaan, die de overgrote meerderheid van het Nederlandse volk wenst.” ^

DULLES ONDER INDRUK VAN EUROPESE VEERKR.4CHT V ■ '5HINGTON. - By zyn terugkeer in de Verenigde Staten zei minister Dulles nog over het geheel bemoedigd te zijn door wat Stassen en hy gehoord hadden van , J de leidende persconiykheden van / de zes landen, die zy bezochten, l van de Europese Verdedigings Ge- J raeenschap. Over de overstroming 11 in Nederland, Engeland en Bel- I j gië zei Dulles onder de indruk te 1 zyn gekomen van de omvang en van de moed, waarmee de regeringen en volken, die er direct by betrokken zyn, optreden om de gevolgen te boven te komen. Als leden van de commissie, die door de president is aangewezen om de gevolgen van de ramp te verzachten, zuilen zy met de president en met de andere commissieleden spreken om te bestuderen, hoe de landen het best kunnen worden geholpen. ^ Een uur na hun aankomst gingen 1 Dulles en Stassen naar het Witte j Huis. *

j landse namen of plaatsen waar zich groepen Amerikanen van Nederlandse afkomst bevinden is een beroep gedaan op het Amerikaanse volk om financiële bijdragen te I geven. Het is in Amerika de gej woont bij soortgeiyke beroepen op het volk gebruik te maken van zogenaamde „beroepsbedelaars”,

' mannen wier commissie voor de j byeengebrachte gelden tussen de j30 en 35 percent ligt. Volgens Albert Balink zal het, dank zy het 'aanbod van Nederlanders en Amerikanen die bij advertentiebedryven werkzaam zyn, mogelijk blyken bij deze actie voor Nederland dc kosten van de inzameling te beperken tot maximaal zeven perI cent. (Volkskrant) i

fe) KOM NAAR HET

Mmavai

Rio de Janeira

Een van de vrolijkste plaatsen ter wereld, Rio is In een speciale feestelijke stemming tijdens. Carnaval tijd, dit jaar van 14 toten met 17 Februari. Kom en deel in het plezier, de gecostumeerde feesten de maskerades. Er zijn parades, vuurwerk, muziek en dansen in de straten, de» hele stad weergalmt van de Samba als de vrolijke Cariocas ringen, dans en wees blij.

MONTEVnDEO BUENOS AiRES

★ Gebruik deze geleg* enheid om Uruguay en Argentinië te bezoeken alvorens naar huis te ' gaan. PAA onderhoudt regelmatige diensten zowel eerste klas als toeristenklasse tussen Rio, Sao Paulo, Monte*

] video en Buenos Aires.

F Voor boekingen zie \

' Vw reisbureau of

Paa A/r¥£XiCA/v

i DtlUCHTUJNMiT

P-, ' Ot MtlSTt tüYAlüM \ t.l.l.MaduroaS«R«,lnc. Otnarol* At«n««n

Antba: NotwMtlroof — M. 1735 - 173* Curacooi D* ll«yl«fpl«li» 3/4 — T#l. 120^

/,VAVW^W^AVAVVVVVWWVW/WVWWWVWdVAV•VAnA^V•nAVIrt^ñW

zonder moiief

„Ik twyfel er gijen moment aan”, bromde de majoor. „Natuurlyk nog van adel ook. Heb altyd wel gedacht dat onze adelly'ke geslachten aan het decaderen waren”. Op dat moment verscheen een keurig in het zwart geklede dienstbode, de haren verborgen onder c^n wit kanten mutsje op de drempel van de salon en kondigde aan: „Mijnheer Philips”. Majoor Barnabas uitte een gegrom van afschuw en wendde zich opzetteiyk met de rug naar de deur, toen tijjn bleke, sproetige jongeman van omstreeks vijf en twintig binnentrad. De oude soldaat kneep van afschuw zijn ogen dicht, toen hy een hoge, flemende stem hoorde zeggen: „Dag, mijn liev mevrouw Wilcox hoe, maakt u het? Werkelijk schattig vgn u, om me voor vgnmidd*f uit te nodijgen. Tk mt «ent

bang, dat ik niet komen kon met dit weer, want myn rheumatiek, weet u — Maar gelukkig voel ik me vandaag iets

beter”, .

Er heerste eensklaps een merkwaardige stilte in de grote salon, toen de jonge Philips de ronde deed en de andere gasten begroette. .

Majoor Barnabas zag met genoegen het gelaat van de jonge aristocraat van pijn vertrekken, tepn Peter Dixiand hem op kachtige manier de hand drukte. „Je zag dus werkelijk kans naar de overkant van de weg te komen, met al die eneeuw, la het niet Herb?” vroeg Dixiand. Philips woonde schuin tegenover Roxane House.

De spottende klank in de stem ontging de bleke jongeling niet. „Ik — eh — onze chauffeur heeft me geholpen”, zei hij styfjes.

Mary Wilcox had bescherming gezocht bij majoor Barnabas. „Wilt u een ogenblikje met me praten, majoor,” fluisterde ze, „Als hy de kans schoon ziet zuigt die inktvis zich aan mu vast «n Iaat me de hele middag niet meer los. Ik begryp eenvoudig niet, waarom moeder hem uitnodigt”.

„Waarschljniyk omdat hy vlak aan de overkant woont, veronderstelde Barnabas, met een gUns om het woord „inktvis”, „Maar ik voor my —• ik heb nog liever met Poter Dixiand t« maken dan mot dit — dlo baby”.

„Zy'n vader is heel invloedryk", zie Mary nadenkend. „Dat zult u nog wel beter weten dan ik, majoor —- aangezifm u hier al zoveel langer woont”.

Barnabas knikte. „Philips is een vermogend Londpna zakenman”, stemde hy' toe. „Hoewel — ik geloof niet, dat hy van adel is. Hy bezit het meeste land hier in de buurt van Newhampton zoals ook een groot stuk van The Moors. Maar aan dit laatste heeft hy maar weinig”. „Het is maar goed voor Herb, dat zy'n vader hem alles kan geven, wat hy nodig heeft", vevolgde Mary. „Hy zou niet in staat zy'n een cent zelf te verdienen”,

„Hy had een paar jaar goede training in Afrika nodig”, bromde de majoor. „In myn tyd, toen ik nog by het koloniale leger was...

Hy kreeg echter geen tyd voor een nieuw verhaal over de meest romantische tyd van zyn levjnn. Mevrouw Wilcox was in de salon verschenen en had de aandacht van allen voor

zich opgeëist. .

„Wi voelt er iets voor een spelletje Bridge?” riep ze uit. „We zyn wel met ons vyven, maar we zouden met een invaller kunnen spelen".

Barnabas slaakte een zucht van verlichting en meende heel even, dat de middag, die hy ingedachten al nfgeschreven Kidf tpch no» 4e w«grd w>u worden. Uy wgs «en

groot liefhebber van Bridge spe'(l!;n.

„Het .spyt me verschrikkelyk, lieve mevrouw Wilcox”, klonk de hoge stem van Herb Philips. „Maar de dokter heeft me beslist verboden, me geestely'k in te spannen en ik vermoed werkelyk, dat bridgen...”

„Vervloekt'nog an toe”, dacht Barnabas by zichzelf. „Het zou ook wel een wonder wezen, als dat papjong niet weer roet in hot eten gooide. Geestely’k inspannen! Hoe kan een ijbna zich gcesteiyk inspannen, als hy geen geest heeft...” Hy wisselde snel een blik van verstandhouding met Mary en hoorde mevrouw Wilcox zeggen: „dat is verschrikeiyk jammer, mynheer Philips. Natuuriyk gaan we niet iets doen, waarbij we u buitensluiten”.

„Hy zou de kaarten kunnen schudden”, merkte Peter Dixiand met ()jn ernstig gezicht op. „Dat is toch zeker niet inspannend voor de geest —

Mevrouw Wilcox schudde energiek het hoofd. „Ik wéét iets beter.s”, riep ze uit. „Wat zouden julll er van denken, als we eens iets geheimzinnigs gingen doen -— zoiets als byvoorbeeld tafeltje-dansen?”

Er viel even (^jn stilte. „Tafeltje-dansen”? herhaalde majoor Barnabas toen met gefronst voorhoofd. „Maar werkelUk, mevrouw Wilcox

WOENSDAh 11 februari 105S

BE ARUBAANSE COURANT

Pacias 8

Vele getroffen uit de overstroomde gebieden komen naar Rotterdam waar zij in de Ahoy-hal liefderijk worden ontvangen. Enorme hoeveelheden voedsel, kleding, bedden, en andere goederen wprden daarnaartoe gebracht, om hen, die voor het water^ dat hun huis en hun erf overstroomde te he'lpen. — Een gezin uit Slikkerveer, vader, moeder en twee baby’s wacht om te worden ingeschreven, waarna zij liefderijk door padvinders -sters en U.V.V.-sters worden verzorgd. (Foto Anp)

COMI'IE OP J- van Roosmalen, H. N. Leverock,

BOVENWINDEN I J- E. Vlaun, D. L. Dunker, R. A,

Uit Saba is bericht binnengeko- Sorton. men, dat zich ook daar een hulp* J In vier districten is men begoflcomite heeft gevormd. De samen- nen met het aanbieden van inte* stelling hiervan is als volgt: I kenlijsten.

L. R. Carty, K. Peterson, J. Ë.' Het Comité op St. Eustatius beM. Levenstone, E. A. Johnson, W. staat uit de Heer Poppe en de Ei

DEN HAAG. - Hieronder volgt de motie, die de Staten van Suriname met algemene stemmen hebben aangenomen over de hulpverlening aan Nederland, zoals die in de Nederlandse bladen is gepubliceerd :

De Staten overwogen, dat de gedachten en gevoelens van de Surinaamse bevolking de drang gevoelen door daden haar medeleven te tonen cn bij te dragen tot verzachting van het leed der slachtoffers :

dat de Staten tot uitdrukking moeten geven aan wat in de Surinaamse maatschappij in haar heel leeft, spreken de wenselykheid uit, dat de Landsregering N.fl. 100.000 ter | beschikking stelt van de Neder- j landse regering. |

ê/CtV f^rouç/t oncf /

New Bodies by Fisher . . . new, richer, roomicr intcriors ... new Powerglide* ... new Power Steering (optional at extra cost) ... more weight—more stability ... largest brakes in the low-price field . . . Safety Plate Glass all around in sedans and coupes . . . E-Z-Eyc Plate Glass (optional at extra cost). (Continuation of ilandard tquipmoni and trim illustrated U dependenl on ovailahiliti/ of mafcrioÜ

The Striking New Bel Air 2-Ooor Sedan

• . . featuring Chevrolet’s new "Blue-Flame” high-compression engine!

The ’53 Chevrolet offers you the most powerful performance of anylow-priced car—together with extraordinary new económy—with an entirely new 115-h.p. "Blue-Flame" Valve-in-IIcad engine, coupled with a new Powerglide automatic transmissiën.* It’s the most powerful engine in its field-with an extra-high compression ratio of 7.5 to 11

Comc in . . . see and drive this dynamic new pacemaker of low-priced cars with all its many wonderful advancements. «

Advanced High-Compression "Thrift-King” Volve-in-Head Engine

Chevrolet also offers an advanced 108-h.p. “Thrift-King” engine in gcar.shift models, brings you blazing new performance and even greater economy. *'Combmaiioii of Powerglide automatic trammission and llS-h.p. "Blue-Flame" engine optional on "Two-Ten" and Bel Air models at extra cost.

MORE PEOPLE BUY CHEVROLETS THAN ANY OTHER CAR!

landsraadsleden C. Buncamper, V. Lopes, C. Sprott, H. A. Heyliger, Sadler.

Vandaag hebben nachtdienst: Oranjestad: Botica Aruba.

AUTO-ONOELIJK MET I

DODELIJKE AFLOOP

Zondagavond vond op het Meiveld een autoongeluk plaats, dat het leven heeft gekost aan de vijfentwintig jarige Heer Justo Emilio Crocs, terwijl de inzittende de Heer R. Croes zeer ernstig gewond werd en moest worden opgenomen in het ,San Pedro Hospita).

Het ongeval vond plaats om even

Eric kon goed met de zwarte Dzogolo opschieten, hoewel hij niet veel begreep van het taaltje, dat do man sprak. Het bleek echter na veel I gebarentaal, dat Dzogolo „civetkat” betekende. Verder wist Dzogolo Eric met heel veel moeite duidelijk te maken dat hij in een bootje op ' zee voer, toen hij door de zeerovers werd gevangen genomen. Reed.i ' enkele dagen zat Eric in de kerker, toen op een avond iets met een [zacht gerucht op de lemen grond van hun cel viel Argwanend staarde 1 do neger naar het kleine raampje waar het voorwerp doorheen geko

! men was. Eic zag tot zijn grote vreugde, dat het een vjjl was.1

j Hij begreep niet, wie hem dit in.strumcnt gegeven kon hebben, maar 1 aanvaardde het dankbaar. Vlug legde hjj Dzogolo het doel van de vijl

uit en deze glimlachte verblijd. Ogenblikkelijk begonnen de beide mannen nu, zo zacht mogelijk, de tralies te bewerken. Na dagen onafgebroken werken waren Dzogolo en Eric er in geslaagd de fralielF door t;c vülcn cn een voor een werkten de beide gevangenen zich naar buiten. De nacht was vol geheimzinnige oerwoudgeluiden, maar het. gcofeende oor van de neger hoorde niets dat op gevaar duidde... Zo geruisloos mogelijk slopen en beide mannen doro de tuin. Als enig wapen hadden zij een stevige tak, welke de neger van een boom gerukt had. Erie’s arm, hoewel vrijwel genezen, deed nog pijn en in een gevecht zou hij nog niet veel kunnen doen. „Zoeken muur”, gromde Dzogolo en wijzende in de richting van de hoofdgehouwen vervolgd* hij; „Gevaarlijk daar!”

STATEN VAN SURINAME VOTEREN VIJFTIGDUIZEND GULDEN

SURINAA MS COMMENTAAR

Suriname kan hel (later) zonder koninkrijk stellen

PAUAM.VKIBÜ. - Het Suri- blikken' zien wij op naar deze grote uuuinse blad „De Vulkssteiu” wjjd-1 zonen van Suriname. Tijdelij)c perde dezer dagen een artikel aan soonljjk gcvvin heeft hun niet kun„Hefr triplex KoiiiiikrUk” met als nen bekoren hun eigen volk aan do nevenkop „Het weekblad „Cura- willekeur van een ander volk over eau” poseert als propagandist”: j te leveren.

„Het streven van Nederland om' Geen enkel verstandig mens zal een Koninkrijk, bestaande uit drie ^ een huis van triplex bouwen. Alleen geiykwaardige Rijksdelen te vor- voor de binnenbetimmering is dit men, doelt meer om het verder af-[ matei iaal goed. Aangezien het uit brokkelen van het Nederlandse dric‘'vcllen bestaat, die op elkaar Imperium te voorkomen. | gelijmd zijn. Komt het met water

Na het verlies van het ryke Oost' (vochtigheid) in aanraking, dan

Indië voelen de Nederlandse! * de drie delen waaruit het

staatslieden zich niet op hun ge- tnplex vervaardigd is ui elkaar.

mak, wetende, dat de aouvereini- het «ok zyn met het

teit van Indonesië het begin van Konmkryk, dat Nederland en de

hun wijn doen. Dit alles komt, om- over half twaalf. Door de politie dat de Antillen „niets” hebben, wordt een nader onderzoek iiigewuiuup zO een zelfstandige econo- steld naar de oorzaak van liet oiiinisi'lie basis zouden kunnen op- geval. De auto, 2411 A werd zeer bouwen. Het Weekblad Curaçao zwaar beschadigd, doet beter meer aandacht aan ei- j gen l.iiul en zijn moeilijke problc- | men te bisteden, dan zich in laten met onze interne aangelegenheden,

arm", aldus „De Volksstem".

J

LAtiO-LOTEN IN OMLOOI*

De Lago Uivision van het ArlienComilé doelt mede, dat de loten walir wij-‘hc«bbën"bóT^^^^ 'voor de auto-lotery in omloop zijn.

I Als bekend worden er duizend loI ten á fl. 10.— per stuk verkocht en vindt de trekking plaats op Za-j terdag a.s. in de Esso Club, Hcti 'Loterij Comité heeft ons verzocht' langs deze weg zijn dank over te willen brengen aan Notaris Thijssen, Commisaris van Erp cn do Arub^T Drukkerij, voor de zeer vlotte medewerking, waardoor het mogelijk word op zo korte termijn de loterij te organiseren.

TIVOLIFEEST WORDT VOORTGEZET

U * \ Antillen van plan zijn samen te I land veroorzaakte zijn eigen grote j „ ^

het einde voor Nederland beteken-' „ . . . i , , , - „ i:^i, _ ki.. Het weer was oorzaak dat het

de. Mee beijverde dich „„ beg te; 1 b,l. 7° Arhenfeest, d„t Z„terde«.vond

VUOUWE.N.WEHEIJ)

GEIIEDSDAG

üf) Vrijdag 2ü Februari, des avonds oin 8 uur, zal er in do Pro- j | testantse kerk van Oranjestad een i

bidstond voor vrouwen worden go- DE WRANGE VRUCHIEN liüudeii in hel kader van de Vrou

weii-Wereldge’oedsdug. Op die dag, door Pierre-lleiiri Siinoii

de eerste Vrijdag in de lijdeiiswe- ' . , a„.,„

. , , . 1 De schrijver toont in deze

leen, komen lui al sedert meer dan ....

Wie /eesl, baai zijn geest

Het Boek van Vandaag

■ Denis van Smeevorde, heraut van i een vernieuwend, goddeloos eommuiiisme. Boven deze twee figuren staat Annou d’Arignac, de dochter van Gilbert. Haar actief verschijbescheiden

K.M.A. als kraamkliniek

DEN HAAG. - De correspondent van Reuter te Den Haag seinde naar zyn hoofdkantoor te Londen het volgende:

De overstromingsramp in Nederland veroorzaakte zijn eigen grote j

1 nog t

redden wat te redden was en be- j sprak met de delegatie van de Nederlandse Antillen en een delegatie van Suriname op de laatst gehouden R.T.C. de mogelijkheid om een Triplex Koninkrijk te vormen op voet van gelijkwaardigheid. Het secessierecht blijkt nu het spookbeeld der Nederlandse staatslieden te zijn.

Wie eenmaal in het Triplex Konio'crijk treedt, mag nooit meer uit reden. De mogelijkheid daartoe mag ook niet bestaan. Het recht van afscheiding uit het Triplex Koninkrijk mag daarom statutair niet geregeld worden. Welk

gen zijn zin wil betrekken.

j men, bewijzen van hulpvaardigheid ] en ook gemeenheid. In het dorpje

werd georganiseerd door de Tivoli

Het weekblad Curaçao propa- jun ook gemee.me.u. .u *u,b ^,3

geert dit Triplex Koninkrijk werd. Meermalen onder

brak do regen en moesten de tennisbanen worden ontruimd.

tot mislukking gedoemd is. Do ^man die 500 zakken bezat. Hij weihartstoeht waarmede dit periodiek , geide deze af te geven om er zand

tekeer gaat, pleit voor haar mentaliteit. Wy nuchtere Zuidamerikanen weten nu reeds, dat dit alles van bekwame Nederlandse instruc

zakken van te laten maken voor ^

Besloten is daarom het feest te

het versterken van de dijken. Zyn voortduren en de opbrengst

dorpsgenoten maakten korte met- Zaterdagavond te voegen bij

ten met hem en vooilopi" zit hij opgehaald tijdens

teurs komt. Weldra zullen van me- opgesloten op een dieet van water komende feesten. Ook de ver

nig voorstander van het Triplex Koninkrijk de schellen vallen.

Suriname heeft bodemschatten • Maar de An.tillen zijn arm

Ons vaderland Suriname kan het

vry Amerikaans land dat eerbied i heus stelle* zonder het vormen van voor zlchzelve heeft, zou zich in zo' welk koninkryk dan ook. Ons land een wespennest willen wagen? De' heeft slechts deskundigen nodig Amjrikaanse volkeren zyn trotse om de grote hoeveelheden bodemvollieren, beseffen, dat zy moeten schatten cn andere bovengrondse streven naar een moderne demo- kostbaarheden te exploiteren. Wy cratiBche bestuursvorm. kunnen vrymoedig onze mening be

Willen de Nederlandse Antillen treffende het vormen van het Tnzich distanciëren van de andere Plox Koninkrijk bekendmaken, vryheidlievende Amerikaanse voi-' want wy zyn niet tot in de verre ken, dan moet het dat maar zelf toekomst op Nederland aangeweweten. Gelukkig dat het Surinaam-.

se volk over enkele zeer betrouw- j De Antillen daarentegen moeten, bare staatslieden beschikt, die voor willen zij in de pas blijven bij hun zyn belangen waken. Met trotse beschermvrouw, heel veel water in

EVACUE’S STROMEN NAAR DE AHOY-HAL

;rood.

De Nederlandse opticiens boden aan een ieder die zyn bril by de watersnood, hetzy als slachtoffer, hetzij als helper, verloor, gratis een nieuwe bril te leveren.

In de Militaire Akademie te Breda, toevluchtsoord voor tal van gpëvacueerden en geredden, zyn in de afgelopen week vyftig kinderen I geboren.

België zal een postzegel met het portret van prinsen Charlotte uitgeven met bijbetaling ten bate van de slachtoffers der overstromingsramp in België.

koop van Tivoliloten wordt voortgezet.

BIJDRAGE MARINE

De officieren en manschappen, alsmede het burgerpersoneel van de Koninklijke Marine op de Nederlandse Antillen, hebben gezamenlijk een bedrag van bijna 14.000 gulden bijeengebracht. Het grootste gedeelte van dit bedrag zal in de loop van deze week op de rekening van het Cuarcaose Fonds worden gestort.

ken, komen lu. al sedert meer dun verstaat op vei- nen in deze roman is bescheiden

60 laar de vrouwen overal op de , menselyke ziel | gehouden, maar van haar ziele

v/ereld by elkaar om te bidden voor , doordringen. In de be- kracht gaat een rustgevende inde noou in de wereld en in eigen ile ji-ie hoofdperso- ' vloed uit op het iiuicriijk van haar

omgeving. Tut het organiseren van [ ^.^or ons tot naasthestuaiiden. Zelfs de goweldi

cleze gebedsda;; werken vrouwen, komen, wyst hij op iets, dat ' KV Dvnis ontkomt daar niet aan. van verschillende kerkgenoot-Ijj ,^||^. o„j.ink8 de felle be-' Z.ij .schrijft Denis, dat <le bron van

sclmnpen iramciv cn alle vrouwen, I scheidenheid van hun karakters, het kwaad niet ligt in het „Regitol welke kerk zij ook behoren, jhebben ii.l. het me” maar in de zonden. Die moet worden uitgenodigd aan dit ge-' verlmiKcn naar grootmenselijkheid. it-'der in zijn eigen ziel bestrijden bodsuur deel tc nemen. Als blykjLiit de builen-echtelijke betrekkin- overwinnen; dan alleen kunnen van medeleven met de andere de- van Gilbert d’Aurignac met do wanordelijkheden van deze welen van de wereld kan men die jg vrouw van zijn neef wordt een lold verholpen worden, om tot avond een gave geven voor het'zoon geboren. Zyn fatale zwijgen grootmenselijkheiil tc geraken. De werk van de Zending. Hot is dit' ontketent in de twee families diep- hriel van Annou verheldert de zin jaar al voor de dorde maal dat j aangrijpende zieledrama’s. Als zyn roman: confrontatie tus

Aruba meedoet aan de Vrouwen-' zoon Denis van Smeevorde de het oude cn het jonge geWercldgebcdsdag en het organisa-; waarheid achterhaalt, wordt de op- slacht, tussen oude en jonge cultiocomité wekt iedereen, die de ! rechtheid van zyn Vader voor hem tuur; bevestiging ook van de le. vorige járen mee aanwezig was, op een duidelyke afbeelding van de vensles, dat de grootheid j>an de 'om r^o veel mogelijk vrouwen in onopreentheid van onze hedendaag- nipns ligt in hot otfei uit helit,. uw omgeving op to wekken dit se nmatschappy en hij gaat beiden i pi u.,»,-- h,

iaar ook do samenkomst te be- haten. Hun persoonlyke stryd ont- Dr. .vrel Elebaeis -thi.jU n -npl-rn ril ‘>0 Fpbrrari om 8 uur wikkelt zich tot een strijd tussen ^ijn beschouwing in de „Stanioeken, op -0 I o*" ° , vereldbeschouwingen • Gil- daard" dat het een der edelste roden avonds in de Protestantse kerk D\cc i.titiiiDcscnouwmgtn. uu . „ , wereldliteratuur der

' . rir-n-ipcfna ' bciT d Aungnuc, bclydei' vuii een Mcieiuiutiaiuiu

‘ ‘ ■ i traditioneel, zwak humanisme, en laatste jaron is..

Het A.V.B. vierlenden tournool

Aruba tn Venezuela strijden vanavond 'óm eerste plaats

Umme wedstrijd won Arubi ven B. G.

l^WDSBMDRAtiK IMOlUiKN KRONINGSAVOND 'tt'lutfn doorguan, ondanku het

AAN STEUNFONDS? IN TlVOLl | feit dut in Nederland en op Curu

Naar wij vernemen is er in de' Morgen, Donderdagavond om ne- eau de feesten in verband met de Statencommissies van gedachten gen uur begint in Tivoli de grote overstromingsramp zyn afgelast, gewisseld over een eventuele lands- j Kroningsavond, de Gala gebeurte- | liet Tivolibestuur heeft dit bebüdrage aan de steunfondsen. Wy nis van de Carnavalsviering... sluit g®g,i)men op grond van de hebben de Heer Henny Kman naar ! Vooral daar het hier de viering 'overweging, dat de viering van het zÜH mening gevraagd over dit on- j van het tiende Tivoli Carnaval be- | Carnaval hier meer dan elders het derwerp en hy toonde zich hiervan treft, belooft het een zeer byzon- ! karakter van een clubfeest heeft, een voorstander en wel op grond ^ der feest te worden. De muziek zal Bovendien zullen eventuele buten van de overweging, dat het pas- worden verzorgd door het onvol- ' geheel ten goede komen aan het send is dat het land een represen-j prezen Conjunto Sonora del Cari- jArhenfonds.

. tatieve schenking doet. In dit ge- be. De leden worden verzocht om val, aldus de Heer Eman, moet' negen uur in de club aanwezig te

der de ledjjn van gelden voor het Arhen steunfonds en dit zul pogen te bereiken door het organiseren van dansavond(!n, sportontmoetingen e.d. In het comité namen zitting de Heren J. Phanthotlet (voor zitter), W. Millerson Sr. (manager) G. O. Brien (Secre.), Miss I.

Hel .\rubaanse elftal dut gister- blyft lot de rust ongewyzigd. avond in «en wel wat vreemde oii-1 Nu de rust blykt het Arubaanse stelling verscheen heeft na een ma- elftal een kleine wijziging te hebtige en 'rustige, nadr onze smaak ben ondergaan. Caballo speelt op

Ié rustige wedstrijd mei d-t van'de rechlsbinnenplaats voor Harms'““ nuiuru vci^uviii. | MAUlJRü /1EK

Bril» CUWU 8«woi,n«,. Uofcij»r w^r w m-hu-l ™'; ““"t ■»»<'•, neKen uur m de club uunweri* t« vooicltter

Zo zaïen wij HoftSzer of dc uu,to..„laut» uaut euetai. Wel komt' 8ekek«n 'mar hetgeen z„„ De Joker zul de Kon,ne,nnen “wMhelminaeta

middenvoorplaals, terwyl Ovmau er wat meer enthousiasme in het'* 'dion moet op medisch advies enige

de link.sbuitonplaats bezette en spel, doch dit wordt tekort gehou-gebracht. Part.culmre steun m optaf^^^^ "•'STrlt hLen. Wy wensen de

Brion de middenhalfplaats voor den terwyl middenhalf Brion te-' een geheel ander karakter, waar omstreeks

Helder innam. ■ | veel door het midden spet^t waar-' spreekt de naastenlietde. die , njngsplechtigheden zullen plaats ^ ^ijn vel vrienden mis

De ploeg van Brits Guyana ver- door de buitenspelers worden ver-1 ^ I o na A-t k • v.» s<-’n zijn gezelschap node.

scheen in dezelfde opstelling als waarloosd. Welns hands binnen 7“'- , ^y tekenen bjj dit bench aan, | « P

tegen áuriname. I het strafschopgebied krygt Aruba ^ , I dat na overleg met verschiMende ■ kxCELSIOR BRASSBAND

De eerstfe aanvallen zyn voor de een strafschop toegewezen welke I Ant. Km als land moeten ech- , mstant.es het Bestuur van Tivoh yOBMDK STEUNCOMITÉ Guyanezen'die veel beter spelen in een doelpunt wordt omgezet. I Carnavalsfeest ' nt het Bestuu.-^van de Excel

dan in dè' wedstrijd tegen Sur. '2-0. Hierna volgen en.ge aanvallen t deden, de verbondenheid de^..-! sior Commu.uty B.-assband Club

Zeer wáarschynlyh, kunnen zij‘van de B.-Gers doch zy kunnen I "7**^*^* **^*"*^ ' I

door het rustige spel van Aruba aanvankelijk het net niet . vinden. |

hun spel meer ontplooien. Het com- In de Süste minuut zien zy echter 1 , „ „ * v, * ««i

.... , .... , • c 1 , i , .z 11 j u 1 1 de Heer Lman, moet het land ook

binaticspel wil by .Aruba niet vlot-1 kans uit een snelle doorbraak de ^ .„„„kUz,, r.mai-a.r<an vnn '

ten en het enthousiasme dat wij stand op 2-1 te brengen. Aruba van hen gewoon zijn blijft uit. Het; komt dan even opzetten doch de lijkt dat de jongens hun krachten' combinatie hapert en het wil maar sparen voor de wedstrijd tegen de' niet gelukken. Zonder Helder, Brie- . , ^ , . . _*

: ‘'nn" i gebam Sn It gegrondvest moet |

;ijn op principiële overw'Cgingen.

Of de kwestie van een bijdrage I op de agtcmda van een volgende Sta" I tenvergadering geplaatst zal wor

Sherwood (penningm.). Miss P. Hodge, en de HerMii C. Brooks en C. Martin, leden. Donderdag 12 Februari, dus morgen wordt de eerste bijeenkomst gehouden en wel een tufelteanisuvond waarin POVA en EXCELSIOR om de eerste plaats zullen strijdjen.

Zeebanket uit Nederland ...

TONG, zSCHOIj, paling, GER(M)KTE SCHELVIS, lIAItiNG, ROLMOPkS, GEROOKTE BOKKING, ■mr HOLLANDSE DIEPVRIES GROENTEN EN VRUCHTEN

Alle suorteu HOLLANDSE KAAS

Levensmiddelenbedrijf

Nic. Habibe

Bestcllhigeii ook telefonisch op No. 1737 en 1758.

niet wachtbn, tot de bedragen van de particuliere inzamelingen beI kend zyn en op die manier even-' 1 tueeJ als sluitpost nog een bedrag

zal vinden. | vorm niet te kunnen krijgen. On

Na ongeveer 10 minuten is het geveer 10 minuten voor het einde Hoftyzer die de B.G. keper voor, brengt Caballo de stand op 3-1. de eerste maal het nakijken geeft, j Daar de heer Rosberg van Cu1-0. Even lykt het er op dat Aruba racao die de wedstrijd aanvankelijk j ytal^^ nóg^nfeTvasT zich wat meer zal geven, doch na zou leiden op het laatste moment enige aanvallen vervalt men weer verhlndrcd bleek te zyn werd een |

in het matte sjiel. liet publiek dat beroep gedaan op de Heer Hilhorst II.ANDELSCOMMISSjVRIS een betere wed-stryd verwacht laat die behoudens enige vergissingen «ich horen. Deze 1-0 voorsprong zyn best heeft gedaan.

I

Suriname verloor met 5-2 van Venezuela

\A.\K NEDERLAND

Dö Heer G. A. Jonker, Handelscommissaris voor Nederland op de Antillen gaat begin Maart naar Nederland, om daar de Voorjaarsbeurs in Utrecht by te wonlen.

■ werd oen comité gevormd dat zich ' zal belasten met het inzanielen on

Herslel Vaa Levenskracht, Kliereei Verjongd in U üiir

Het Is nlot Innger i. üülg to lljilon awn ver lies vnn kiutlil ,n m:iniH.|11khel<l. ewiik Be'»*

helil, on'ivitver blonJ, rlokclljlto huid, BedruUtlield eti Bledite Bla.'ii), omdat een AmPi-ik.'WTiKche dokter een sncllo en BO'.akkpiijke wog hcott uitgevonden, om

... ontdekking, in --

keiijk in te nemen lablot-vorin, is beslist onschadeiijU, maaltt klicr-opcraties overbodig en geeft duii.eiiden niou'— Vracht en jeugd, liet werkt dire ‘

Klieren en zenuwen on brengt nlt.,... 'doen on kracht ‘jt Uw aderen, binnen Zi aiii idet on gevoeit go U telf Jonger worden. Uw oogen schitteren, ge gevoelt zich ■.vlustlg en ■ ‘ -

I vol ieu;;digo‘’kracht i V tkkende,

een rommelige tweede helft heeft ters afleggen. Als een der spelers Suriname met 5-2 van Venezuela hands veroorziialït en deze overtreverloren. De techniek van de Vene- ding binnen het strafschopgebied

Ën dero verbazing'

IS HET GEEN' schatje... en in ...j .s unor

werkelijkheid io ze nog mooier... •^S’'^'ir‘"atek^8 vSu Handelaren-Importeurs op Aruba, 'Dat kunnen we U wel verzekeren. ^[á"‘tonig!”vi.T’abs^moit u*zic^^ die de Heer Jonkers bepaalde op- Het spierwitte poesje contrasteert zc'ifat ^eenvoudii'’het

‘-“’-up en krijgt Uw geld -

i'ebbel-storUr

faii., Kooria otoim f f „• diHchten wensen mee te geven, heel goed met het prachtige bruine ledige pakje_

In lêlltj fcn ndroc Stryu ni6t tenslotte ttgen U0Z6 V06tDftIinC6fi“ % , . .. ai.«v tt>it u Ken BDCClfXlf*. <lr*l)bel-storUe ficfioh

. -- —^ - I worden verzocht zich met hem in haar van Jane Russel. Jane speelde ^^**®^^* vi-Tabs kost

een van haar succesrollen samen Sblfch^rmt

met Robert Mitchum in de R.K.0. ^„uehM^MneUmeidlV~Ul>entkraehi film Macflo.

verbinding te stellen.

zclanen trad in het eerste gedeelte plaats viudt wyst scheidsrechter ' fout en' die was dat hy op bepaalde van de tweede helft goed naar vo- Tromp naar de witte stip. Het ia' ogenblikken teveel door de vingers ren tóen Zy van de 2-1 achterstand Esmoris die de bal keihard en on- ^ag. Ongeveer een kwartier voor van voor de rust, vol enthousiasme houdbaar voor Graanoogst in het' einde werd het hem toch te stredjen voor de gelijkmaker. j net knalt. 3-2 voor het Venezolaan-' stuurde twee spelers een

Van het begin tot het einde heb- se La Salie. Het is dezelfde speler van Venezuela en een Surinamer ben de Surinamers spelers zich ten ^ die er een tiental minuten later het veld uit, waardoor beide ploevolle gegeven. De bal-controle ‘wel- ^ na een zeer handige doorbraak er gen met 10 man het verder moeske de spelers Kamperveen en Kruin ; 4-2 van maakt. Suriname geeft het ten doen. In de laatste vyf minuweer aan de dag legden was bui- niet op en blijft dapper doorspelen, ten maken de profs er 5-2 van tengewoon goed. 0« strijd is on- Het spel wordt dan wat te fors en waarmede het einde komt van deze geveer 10 minutjen oud als de Su- het was soms tegen het ruwe af. harde en voor de rust'faire en in rinaamse linksbüité-n een goede Scheidsrechter Tromp die aardig de tweede helft soms wat rommevoorzet geeft. De Jihelle Kfuin zijn voldeed maakte volgens ons een ' Jjge stryd.

kans Ziende snelt Üóè en onder oor- __ ___

verdovend gejuich ' van <Ie Suri

aanhang i fcrengt hü de STAND

I Venezuela

12

5

12

2

stand bp 1-0. De Venezolaneh krij- , •» sjen in deze periode van de strijd I » . , weinig kans hun spel te ontprodlén. , Aruba De Surinamers dekken hun tegen- Suriname standers goed af en menig duel Brits Guyana

wordt door hen gewonnerl. In de i_

30ste minuut Is het de rechtshalf

Ortero' die met een keihard schot BIJKBELADEN PADVINDERS Bank heeft echter alva.st een steekjuist onder de lat de gelykirtakér „namen- ARUBA COM.MEB- proef genomen. In de collectebus scoort. 1-1. Len onhoudbaar schot : CIAL BANK .van de Heer Veentendaal bleek niet

op^erarvenerela^lt Tn ! Gisteravond brachten drie ryk- btieLr-'V; plïvi'n:

nog een schepje bil op doch de zeer 'beladen Padvinders, t.w. Distncts- ^ hebben hun Goede Daad” goed vérdedigende achterhoede commis.saris A. Veenendaal, Asweet van geen wijken. De midden- sistiont Districts Comm. Zwengel ,

linie speelt een zeer goed spel Verkenner Jan Lobbregt, de ^ Zaterdagmiddag en Maandag waarbij zij de Venezolanen geen '..buit', die het collecteren oplever- |werden de padvinders flink gehol- j kans geven het spel te ontplooien, de naar het kantoor van de pen- , pen door de actie ondernomen op Er zijn jog ongeveer een drietal I ^'It”’cestcr. In 8G dichtge.soleerde initiatief van de Heer Polvliet, I minuten te spelen als de snelle . bussen zat het ré’sultaat van enkele 1 waardoor een rydens ,.tableau” j Surinaamse voorhoede de Venezo- dagen'intensief collecteren door de door de straten reed. ’ Voorop de laanse verdediging verrast en het padvinders op geheel Aruba. Hoe- j truck bevonden zich cfcn aantal j is Kruin die het tweede doelpunt veel er precies werd opgehaald is 'schoolkinderen die in nood waren ! scoort. Wel protesteren de Venezo- !moeilijk te voorspellen... er wordt |en direct daarachter kwam een M lanen nog daar zij van mening wa- "iet tellen gewacht, tot er na het j grote reddingsboot, waarin actieve ren dat de bal de doellijn niet ge- | voetbaltournooi meer mensen be- 1 Mariniers te hulp snelden.

Bekendmaking

Bij rechterlijk vonnis is aan onderstaande personen op Aruba de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen ontzegd voor de tijd achter hun namen vermeld:

BERNIER, David R. F., vonn. 21-11-52, voor twee jaar, NOGUERA, Julian, vonn. 28-11-32, voor een jaar en 6 mndn., ARROW, Ratnon M., vonn, 9-12-52, voor twee jaar.

DE LANGE, Hasilico, vonn. 5-12-’52 voor vier maanden, DANIES, Jacliito, vonn. 5-12-52, voor een maand,

GEERALAN, Alberto, vonn. 5-12-52, voor twee jaar,

MADURO, Jnan, vonn. 5-12-52, voor vier maanden, STAMPER, Seraplo, vonn. 5-12-52, voor een jaar en acht mndn., VAN BLARCUM, Ricardo A, vonn. 5-12-52, voor acht mndn., CORONEL, Felix S., vonn, 12-12-52, vooar twee jaar, PAESCH, Pablo, vonn. 12-12-52, voor een jaar,

MEDINA, Antonio, vonn. 12-12-52, voor drie maanden, WEBB, Enrique, vonn. 12-12-52, voor een jaar,

BEBMUDEZ, Urbane, vonn. 12-12-52, voor een jaar en 6 mndn., VROLIJK, Hendrik, vonn, 12-12-52, voor een jaar en 6 mndn., THODE, Bernardus H., vonn, 12-12-52, v. een jaar en 6 mndn., GEERAfAN, Aiejandro N., vonn. 12-12-52, v. 1 jaar en 6 mndn., tenviji by beschikking van het Piaatseiyk Hoofd der Politie op Aruba de rybewyzen zyn ingetrokken van:

DIAZ, Justiniano, Segundo, dd. 3-1-1953,

RASMIJN, Gregordo, dd. 9-1-1953,

CROES, Fraiicisc, dd. 13-1-1953,

KESTER, Cari, dd. 15-1-1953,

TONDU, Emlle William, dd. 30-1-1953,

BAZILE, Oreste, dd. .5-2-1953.

De Gezaghebber van het Eilandgebied Aruba, PlaatseUjk Hoofd van Politie,

FR. WEVER,

Waarnemenil.

passeerd zou zyn doch de scheids- jschikbaar zyn om deze inspannlen- | Dc Heer Polvliet had Trailer en' Bouwmaatschappij, van de kinderechter houdt terecht voet by stuk. de arbeid te verrichten... Mevrouw 'reddingsboot' van de Lago ter be- ren len Marinierszeer spontaan 2-1. Met deze voorsprong gaan de j Putter van de Aruba Commercial | schikking gekregen, terwyl de me-j kwani.

( dewerking van timmerlui van de 1 Het was een alleraardigste actie,

! D.^„...n,nafa#.v,onnii van Jp kinde-1 Welke zcer de belangstelling trok j en in niet geringe mate meehielp: de collecte tot een succes te maken.

Surinamers de rust in.

In de tweede helft spelen de Venezolaanse profs een nog harder spel. Ofschoon Sijriname zich dapper verdedigt en zelfs menigmaal goede aanvallen op dé-Venezolaanse veste onderneemt moeten het

L

Caida di Atlantis

I

BRIC DE NOORAIAN pa Hans G. Kresse

(69)

Eric a logra yega na un wagen. Mientras Winonah y Pum-Pum a cai sinta alras. Eric a pone e vchiculo na movecion. Winonah a sinti su corazon bula bin te den su garganta, banda di nan un muraya a laga cai... Na ultimo momento el por a kita su cabez. Mientras tanto e ^uto a sigui su rumbo. Eric tabata tiene e stuur bon duro y tabata fiha recht su dilanti... Wowonan di Winonah a yena cu awa. ora el a I mira com su Atlantis bunita tabata worde destrui. Peligrosamente »Eric tabata pasa cu e auto ariba e camlna yen di restonan di ruina.

De vez en cuando nan tabata saiba di chiripa ora un edeficio basha abao canto of tras di nan... Na un distancin nan a mira restonan di un aeroplano. Yen di susto Blric a mira e candela ariba e vliegveld. Den plena velocidad Eric a stuur e auto pa un lugar unda ainda el a mira algun aeroplano. Pero di pronto terra a habri nan dilanti y un volcan a cuminza soupi candela. Eric a purba pa kita pa e vlamnan, pero e auto a slip bai den un burnco y mientras nan tabata sinti calor dl c vlamnan, nan a cai for di den c auto den stof cayfente,,.!

Tivoli Carnaval

Hei Uesluiir van de ARUBA TIVOLI CLUB deelt hierdoor auii haai- le.lcn mede, dat het CARNAV.\L NORMAAL DOOB(JANG ZAL VI.NDEN eii dat de opbrengst van deze feesten in het .VKHEN-FO.N'DS gestort zal worden.

P R O G K A Al AI A :

Donderdag 12 Februari

9 uur, Kroningsavond

Vrijdag 13 Februari

9.30 uur Mamaracho

Zaterdag 14 Februari

9.30 uur Gala-gecostumeerd bal

Zondag 15 Februari

1 uur Kindercarnaval 4 uur Carnavalsparade

Alle leden worden verwacht op dit TIENDE CARNAVALSFEEST van

TIVOLI

Ie pry»

Aruba Juniors Loterij

1 AUTO BUIGK Convertible

No. 4120

2c pry»

1 General Electric IJSKAST

No. 1364

3c prijs

1 Zenith RADIO

No. 4881

4e prys

1 Philips RADIO

No. 4202

5o prys

1 DINNERSET met theetafel

No. 8406

6o prys

1 Ropcr GASSTOVE

No. 2020

7e prjjs

1 Christoffcl SILVER8ET

No. 8574

8e prijs

1 OMEGA Hcrenhorloge

No. 8348

9c prys

1 OMEGA Dameshorloge

No. 4498

10c prys

1 KODAK

No. 8680

Ho prijs

1 SHEAFFERSET

No. 1751

Pryzen kunnen worden afgehaald by de heer L. D. Jadobait |

1 Douanekantoor, Oranjestad.

_

Rusland verbreekt diplomatieke betrekkingen met Israël

Honderdduizenden joden in Oost-Europa worden naar concentratiekampen gesleurd

Het officiële Russische Persbureau Tass heeft vanmorgen gemeW, dat de Sowjet Unie de diplomatieke betrekkingen met Israël heeft verbroken. De Russische Minister van Buitenlandse Zaken heeft de Israëlische Gezant in Moskou mededeling gedaan van dit besluit en hem verzocht de Israëlische Legatiegebouwen in Moskou onverwyld te sluiten.

Intussen gaan overal de jodenvervolgingen achter het ijzeren gordijn voort op een schaal, welke slechts te vergelijken is met die waarop Hitler (ie joden liet vermoorden.

De Hongaame Gezanten uit Wash-i ington en Parijs, beiden Joden,' werdten teruggeroepen. Toen zij in' Boedapest aankwamen, werden zij onverwijld gearresteerd. j

In het pas verschenen nieuwe deel van de Sowjet encyclopaedie worden Zionisten beschreven als Agenten van Brits-Amerikaanse i imperialisten en de „ergste vijanden van werkende joden”.

Massa-arrestaties in Oost-Duitsland

Duizenden Joden, die zich in de landen achter het Ijzeren Gordijn bevinden, worden thans in het geheim naar de Russische binnenlanden gezonden om te voorkomen, dat zij naar het Westen ontsnappen. In Oost-Duitsland wordt deze actie van de autorPeiten aangeduid | met de codenaam „Jussup”. |

Do actie in Ooat-Duitsland wordt uiti,.ovoord door leden van de Geheiinc Staatspolitie, welke onder commando staan van de vroegers Ges apc-orficier Horst Val ter. Hy was do commandant van de Duitse troepen die hot Ghetto in Warschau uitmoordden.

Bestemming: „Heilstaat”

Volgens berichten, die de Westerse geheime diensten in WestBerlijn hebben bereikt, zijn op het ogenblik reeds 423 Oostduitse Joodse gezinnen, in totaal pl.m. 1000 personen, naar het Oosten verplaatst. Het eerste grote transport per trein zal, blijkens instructies gegeven door de ambtenaren van het communistische Veiligheidsministerie van Oost-Duitsland, op 16 Februari a.s. naar Rus land vertrekken. Het zal in Brest Litowsky in Polen stoppen, waar de Joden zullen worden overgeladen in Russische vrachtwagens.

Als bestemming wordt slechts opgegeven „Sowjet Unie".

De Joden is slechts toegestaan GO kilo kleren mee te nemen.

Volgens een mededeling van de communistische autoriteiten in O.Duitsland zyn dergdyke transporten reeds begonnen in Polen en in Tsjecho-SIowakije. De gehele actie tegen de Joden wordt geleid door een Russische generaal-majoor. In Polen schynen 12.750 Joden op een lyst te staan met bestemming Rusland.

Volgens de Inlichtingendiensten m West-Berlyn zyn de instructies voor deze actie in Polen gegeven

aan de Poolse regering door de Rt Jüische arabasjsadeur aldaar en wel procle-s een week geleden. Drie dagen later waren reeds 700 Poplse Joden op transcort naar Rusland in speciale verzegelde treinen. In speciale geheime instructies van de Oost-Duitne geheime dienst, die in handen van de geallieerden zijn gevallen, wordt gezegd, dat hot ten strengste verboden is de Joden voor hun vertrek mededeling te doen van hun bestemming. Hun moot gezegd worden, dat zy naar gebieden zullen worden gebracht, waar zy oen leven volgens eigen wetten kunnen leiden en dat zy daar een eigen autonome regering zullen kunnen vormen. Zy worden inmiddels byeengebracht in verzamelkampen

Revolutionaire Philips-motor bewees goede diensten

AFSTERDÁM. - Het eerste aantal exemplaren van Philips hete luchtmotor, welke sedert ruim tien járen in een ontwikkelings- en experimenteei stadium waren éh waarover tot nu toe slechts drie korte publicaties zyn verschenen in een technisch tydschrift, is in de afgelopen week in verschillende delen van het noodgebied in gebruik genomen voor verschillende doeleinden. Hcewel deze motoren volgens deskundigen nog in een experimenteel stadium verkeren, acht men de toestand van dien aard, dat verzoeken om deze motoren in de practyk te gebruiken, thans kunnen worden ingewilligd. De bereiktte resultaten zyn bevredigend. Het

TOON UW VREUGDE OVER HET NIET VERHOGEN VAN DE AUTOBELASTINCr

Dank zy het initiatief en de vriendelyke bemiddeling van de heer Van den Brink worden alle automobilisten op ons eiland in de gelegenheid gesteld hun vreugde te uiten over het niet verhogen van onze autobelasting en wel door voor de nieuwe (zeer fraaie) nummerplaten, die sedert gisteren verkrygbaar zyn, meer te betalen dan de gebruikelijke fl. 1.—•

De mcer-opbrengst (welke In ronde bedragen betaald moet worden) is dan bestemd voor het ARHEN fonds.

Dat is een sypathiek idee... Help mee er een groot succes van te maken. Geen belastingverhoging, maar een vrywillige bydrage voor ARHEN.

De ambtenaren van het ontvangerakantoor zullen graag uw extra giften in ontvangst nemen. Onze grootste vreugde is de Ontvanger nu cens geld te betalen, dat niet in de belastlngpot zal vloeien...

EEN GULDEN VOOR DE PLATEN, DAT IS NIKS.

GEEF EEN TIENTJE VOOR ARHEN OF EEN RIKS!

GEEN GRATIE VOOR ATOOMSPIONNEN

President Elscnhower heeft geweigerd gratie te verlenen aan het echtpaar Bthel en Julius Roaenburg. Het echtpaar is, alt bekend, ter dood veroordeeld wegens atoomsplonnage, en zal nu binnen enkele dagen, vemoedeiyk op 16 Februiri, naar de electrische stoel ftW.

in gebruik nemen van deze motoren betekent een revolutionnaire stap vooruit in de auto- en motorenindustrie wellicht over de gehele wereld. Uit het feit, dat Philips bereid was deze motor in de noodgebieden in te zetten, besluit men, |dat succes verzekerd is. De eerste j motor werd gebruikt in Dordrecht de afgelopen Maandag, waar de stroom uitviel juist op het moment, dat een chirurg een belangrijke I operatie deed. Daarna werlen over|al elders hete lucht motoren geïn' stalleerd. Ook is een exemplaar ter I beschikking gesteld van de Amerikaanse soldaten, die op deze wyIze hun waterzuiveringsinstallaties konden laten werken. De hete lucht j motor heeft eeii hoge mate van be- ] trouwbaarheid en kan op elke, ook ^ meest goedkope brandstof, zoals ^ petroleum, lopen. Reeds heeft Phi- , lips uitvoerige aanbiedingen van ]

FAIR JULIANASCHOOL ’

ENORM SUCCES

De fair, die door de leerlingen van de Mulo- en HBS-klassen van de Julianaschool georganiseerd | was ten bate van de slachtoffers in Nederland, mocht zich gisteren in een druk bezoek verheugen. j

Al lang voor slultlngstyd wasj het meeste al verkocht en toen de \ fair afgelopen was, bleek, dat ruim 1 1000 gulden aan het steuncomité 1 afgedragen kon worden. Als wel hier nog by voegen de ruim 500« gulden, die door deze leerlingen | met de verkoop van zegels werd, opgehaald, dan verdienen deze kin-' deren wel een pluim voor hun, hulpvaardigheid. I

ONLUSTEN IN GEVANGEN- I KAMP VAN KOJE |

TOKIO. — By ongeregeldheden' op het gevangeneneiland Koje | werd gisteren een communistische | gevangene gedood en 38 werdeit gewond, van wie 13 ernstig. De! Verbonden troepen maakten gebruik van handgranaten en vuurwapens om de opstand te smoren,'

, nadat de communisten herhaalde.

I bevelen om het zingen van een . communistisch lied te staken, in' j de wind hadden geslagen en de be- j I wakers met een regen van stenen j hadden begroet. De bewakers for- [ j ceerden zich toegang tot de barakken, waar zy stapels stenen in gereedhaid aantroffan, )

Nederlands parlement dankt voor spontane buitenlandse hulp

Communisten rood van schaamte over uitblijven van kameraadschappelijke hulp uii Rusland

DEN HAAG. - Minister-president (De E.V.C. is een communistisch ■ dr W. Drees is begonnen met zyn arbeidersorganisatie - Red. ANP), antwoord op het Kamer-debat (zie | Op het ogenblik, dat de Ameripag. 2 van dit nummer). Hy uitte kaanse soldaten honderden mensen de bewondeimg van de regering , redden, werd eep Amerikaans gevoor de ontzagiyke inspanning die | neraal door hèt communistisch is geleverd. Men mag wel zeggen Kamerlid De Groot uitgescholden heldendaden van veelal onbeken-' en voor ,,pe8t-generaal” uitgeden, aldus de minister. Hy rele- ' maakt. Dr Drees zou dankbaar zijn veerde de hulp uit het buitenland ' geweest, als hier Russische soldaen het optreden van het Konink- ten en Russlschè helicoptères ook lyk Huis. Helaas is niet overal die hadden geholpen. Spreker merkte eenheid betoond en kregen de men- op, dat de Nederlandse commiiseiyke gevoelens de overhand: van nisten munt trachtten te slaan uit de Eenheidsvakcentrale ontving een droevige gebeurtenis. Het comspreker een telegram met eisen munistische Kaperlid Gortzak zei, dat het Atlant^^e Pact ons deze

Amerikaan» a«t»-ted»atri»n om '™P,, 5,"“'** T? 5T

deao aeor goedkoop lopende motor in auto’8 te monteren. Het sehijnt *6“ ^ ••

echter de bedoeling te zyn de mo- '

tor eerst op grote schaal te monte- OUD-VlJANDïW ren in schepen en locomotieven. HELPEN NEDERLAND Contracten hierover met scheeps- BERLIJN. - Westberlijnsc funcwerven in Nederland en het bui- dat de Nederlandse regering aan tenland zyn in de maak. De produc- West-Berlyn twee goederenv/agens tie kan op grote schaal worden vol fruit en groenten gegeven aangepekt, zodra de contracten zyn heeft voor verdeling onder de afgesloten. Oostduitse vluchtelingen. Het

Een hoofdingenieur van de Tech- fruit en de groente stonden tennische Hogeschool verklaarde on- toongesteld op de landbouwexpolangs, dat het gebruik van de hete sitie „De Groene Week” in Westluchtmotor revolutionnair zal blij- Beriyn, welke jl. Zondag is gesloken te zyn en vergeleek deze zelfs tbn.

met de moderne vindingen op het De Westberlynse autoriteiten gebied van de atoomenergie voor dankten voor de gift, welke „des vredesdoeleinden. Naast goedkope te meer van waarde is op een brandstof heeft de motor het voor- ogenblik, dat het Nederlandse deel van zeer kleine afmetingen volk zelf door een ramp is getrofby zeer hoge capaciteit fen".

nabij dc Poolse grens. |

Vn'eindeliti'^en besmettelijk j In West-Berlijn is inmi'-idels bekend geworden, dat in Oost-Duits- j land oen order is afgekondigd, ' waarin het de Oost-Duitsers ver-;

. boden wordt.to spre’cen met vreem- ' delingen. Doze order geldt voor 120 millioen Oost-Duitsers ,dic in do I Sowjet-zone leven.

I Er wordt slechts een u'tzondering gemaakt voor de post-be,ambten, de politic, de beambten der spoorwegen on de brandweer, doch dezen hebben allen de order ge' kregen hun gesprekken met vreem ‘ delingen tot het minimum te beperken en niet meer dan het aller' noodzakelijkste contact met vreemdelingen te onderhouden, i

^de reverin" her.ste! geweigerd iheefl. Van cle zijde der coramun's-‘

I ten is by cle behandeling van de '

1 begroting van Waterstaat veel gezegd; alleen over dit punt niets.

j ANP was paraat

Dr Drees zette uiteen, dat wel- , iswaar in het weekeinde niet alle departementen bezet zijn, doch dat hierdoor de vertraging niet zo groot is geweest. Reeds in de nacht van Zaterdag op Zondag i.s de directeur-generaal -van dc Water- ■ staat gealarmeerd en tussen 5 en , 6 uur had het ANP contact met j de pers-chef van het ministerie van ' Waterstaat en het Rode Kruis.

Reeds de eerste dag werden veel verkenningsvluchten gemaakt. Te betreijren is. dat Schouwen-Duiveland de eerste dag niet in de aandacht is geweest.

Premier Drees vervolgde met ’n overzicht van wat de marine en het leger, die dadelijk werden ingezet, hebben verricht. De bedoeling is in het defensie-apparaat helicoptères op te nemen. Het is niet onmogeiyk, dat Amerika ze blijvend ter beschikking zal stellen. „Ducks" (amphibievaartuigen —| red. ANP), bemand met Duitsers,! hielpen bij de reddingen. Spreker j ziet gaarne Duitsers in een dergeI lijke positie. |

^ ■ '.K

I '^öSf‘’vél

Presci.-nt Eisenhower (bovenste 1’oto) tijdens het uitspreken van zijn historische „State of the Union" bood.schap, waarin hij meedeelde, dat hy de Chinese nationalisten de vrije hand zal geven voor een eventuele aanval op het Chinese vasteland. Het nieucv.! wei'd goed ontvangen in de Amerkiaanse Chine.se kolonie. Op de onderste foto lezen Fatricia Wong, Henry Lee en Shavey Lee. burgemeester van Chinatown, het. nieuws met grote aandacht.

„Daily Argosy'* beveeli vlotie regeling Surinaamse grenskwestie aan

Dc.schade is momenteel niet te ramen. Men weet niet wat het dichten der dijken zal kosten en hoe lang het zal duren. De schade zal j liggen rond één milliard Ned. guldens. In elk geval zal een beroep worden gedaan op de tegenwaar -1 de-rekening. In Amerika was ge' zegd, dat Nederland de NAVO-verplirhtingen niet zou kunnen nako; men. De Nederlandse regering i heeft de Nederlandse ambassadeur ‘ gemachtigd dit tegen te spreken.

VAN HEINDE EN VERRE

AMSTERDAM. - De Amstelbrouwerij heeft het fregat H.M. „Van Amstel” (1600 ton) geadopteerd. BELGRADO. - De Internationale Bank heeft Joegoslavië een lening verschaft van 30 millioen dollar op grond van een overeenkomst die heden te Washington is ondertekend. De lening zal besteed worden voor de aanschaf van apparatuur voor de industriële en mynbouwkundige ontwikkeling van Joegoslavië, aldus Tanjoeg, het officiële Zuidslavische persbureau.

ST. LOUIS. ■ Gisteren is brand uitgebroken in een pension van 3 verdiepingen in St. Louis (Mistioun), waarby vier personen om het leven kwamen en zes werden gewond. Enkele van de 17 gasten konden zich door uit het raam te springen in veiligheid brengen.

MACAO. • Chinese patrouilleboten hebben na oen vuurgevecht van tien minuten twee gewapende jonken met elk een bemanning van 24 koppen ten Zuidoosten van Macao prysgemaakt. Men gelooft, hier te doen te hebben met zecochuimers of „zeegucrilla’s” die de zyde van Tsjjiang Kai-sjek gekozen hebben. Een dorde jonk wist te ont

De Nederlandse minister van binnenlandse zaken heeft bekendgemaakt, dat de regeling van het door de geevacueerden weder betrekken van de ontruimde gebieden in handen is gelegd van de commissarissen der Koningin in de noodgebieden. Wederbevolking is niet toegestaan zonder hun toestemming.

In kort bestek

De Caltcx Petroleummaatschappy in Nederland heeft Nf. 100. 000 aan het Rampenfonds geschonken.

De Amerikaanse Republikeinse Senatoren Taft en Thye hebben voorgesteld de overtollige graanvoorraden in de Verenigde Staten te levren aan de overstroomde gebieden in Europa. Voor het veiwoet op kosten van de Amerikaanse regering wordt tien millioen dollar gevraagd.

De Amerikaanse Republikeinse afgevaardigde Gerald Ford heeft een wetsontwerp Ingediend voor de toelating van 60.000 Neder landse immigranten in dc Verenigde Staten om de overbevolking in de rampgebieden in Nederland te verminderen.

De ambassadeur van Uruguay in Frankryk heeft aan de Nederlandse ambassadeur te Parys een cheque overhandigd, uitgeschreven door een ondernemer in Uruguay.

Nog steeds zijn niet alle geteisterde plaatsen in het rampgebied over land bereikbaar. Vandaag zal een Engelse duck trachten het over land geïsoleerde Ooltgensplaat op GoereeOverflakkce te bereiken. Daze gemeente moets tot nu toe uit da luaht van de noodzakelijko levens behoeften worden voorzien. Op het eiland is men nog steeds bezig met het afvoeren der cadavers, die by tientallen uit ondergcolpen boerderyen worden gehaald.

CAIRO. ■ Premier Naguib heeft gisteravond by proclamatie de oprichting van een nieuw orgaan, bestaande uit soldaten en burgers, bekendgemaakt, dat in de komenda drie jaar in Egypte het bewind zal voeren. Het is een nieuw tydeiyk parlement, dat „Congres” genoemd zal worden.

PARAMARIBO. - Onder de titel „A Gcod Bargain" schrijft de ,.Daily Argosy” over de grenskwestie tussen Suriname en Brits , Guyana, welke kwestie door de | Staten van Suriname weer actueel | is gemaakt, om eindelijk een defi-1 nitieve uitspraak Uit te lokken. -, Het blad schryft j

Het Gouvernement van Brits j Guyana kan natuurlijk ontkennen, dat de New River in feite de ware loop van de Corantijn is en derhalve de rechtmatige grens - ofschoon onze indruk is, dat de New River thans zo beschouwd wordt. Er kan ook kwestie zijn over de juiste interpretatie van het grensverdrag, alhoewel wij dit niet weten en het verdrag niet onder ogen hebben gehad.

Maar wat niet te ontkennen is, is, dat het gebied, waar Suriname aanspraken op doet gelden, een

Vervolgens zette minister Drees de schaderegelingen, de fiscale regelingen enz. uiteen.

De minister van Waterstaat, mr | J. Algera, gaf vervolgens een tech- j nische uiteenzetting.

AMERIKAANS VERZET TEGEN | FINSE EXPORT VAN OLIE NAAR CHINA WASHINGTON. - Naar in officiële Amerikaanse kringen wordt vernomen, heeft de Amerikaanse regering tc Ilclsink’ en Ankara staprim gedaan om het vervoer | van 7.000 ton brandstof voor hun j straalvliegtuigen naar communis-! tisch China tegen te gaan. De Fin- j Se tankboot ,,VVilma’' is met deze lading, die uit Roemenie afkomstig is, op weg naar het Verre Oo.stcn.

De Finse en dc Turkse regeringen zouden echter hebbjen meegedeelcl, dat zij niet kunnen ingrypcn. Men weet te Washington nog niet, wat dc Amerikaanse regering nu zal doen.

Naar cen woordvoerder van de I Nationalistisch-Chincsc ambas.sadc I te Washington meedeelde, zal de Nationalistische vloot pogjen do Finse tankboot op te vangen, wan

I necr deze Formosa passeert. Er zyn reeds meer van dergelyke schepen aangehouden, aldus do woordvoerder.

■enlmn-’ig gevormd bijvoegsel is van Brits Guyana, waarbij fin aanzienlijk stuk „conventionele’’ grens bct^Dkken is, op do kaart getrokken met oen lineaal, terwijl het regelen van de grens volgens de loop van dc New River de denkbeeldige lijn zal opruimen cn de vorm van dc kolonie zal stroomlijnen.

Bovendien is het betrokken gebied terra incognita voor zover het ons aangaat cn slecht.s toegankelijk met grote moeilijkheden. Men gelooft, dat het Irorgaehtig is en mineralen zou kunnen hevatten. Maar om zo eruit tc krijgen en mensen en materiaal erheen te krijgen, zal een groot probleem blijken, mi.sschien zelfs een beslissend probleem. Aan de andere kant is het mogeüjk, dat de toegang aan de Surinaamse kant gemakkelijk mocht blijken.

De kwestie komt dan hierop neer, dat het in ons geval op zijn minst twijfelachtig is en het niet veel zin heeft. Aan de andere kant in de grens met Suriname van de kust nf naar binnen toc langs d ’ laagwalerlijn van dc Corantijn ongemakkelijk en ontmoedigend, leidt tot verlies van bout, tot arrestaties wegens overtredingen cn hindert, in het algemeen de ontwikkeling van de Corantijn.

Zon het daarom p;cen zin hebben om het dispuut Icort tc nakon door do Nknvv.' Rivier als de juisti- loon tc erkcnne;i cn liet gebied dat SnI riname eist, vrijwillig nf to staan i in ruil voor het verleggen van de ! Cornntijn-grens over baar gehele ; lengte naar h'-t midden van de ri

worden gonv'ak.t o.c,- lict > eiy,, j,-, i de baten ’.an mirer..!, in iirt afI go.stano gehi'^'l on'deut 'U gr ! nen, maar niet ton koste van Ie ! j doen mislukken van onderhancloI lingen over het verleggen van dc grens naar het middon der rivier.

' Tenslotte heeft Brits Guyana ' geen gebrek .aan hnul, vooral niet ontoegankelijk en waardeloos land. En dit geval lijkt on.s er oen te fij-i, waarin een ogenblildirlijk oordeel veel meer waard is dan v.ri ; nevclachüg voordeel ook in de toei komst.

Ptefku t

DB ARUBAANSE OOUBANT

DONDERDAG 12 FEBR. 1958

OUDE TONGE

in tien minuten van de kaart

Oude Tonge is nu een vorl:\':en dorp. Zaterdag nog woonden er in dit plaatsje aan de zuidkant van Üvert’u !.k'." 8300 mensen. In tien catastrofale minuten — onder klokgelui en sirenegek — zijn huizen ingestort, straten overstroomd, mensen verdronken en duizenüc.i st iks vee weggespoeld De dagen, die op deze onheilsnacht volgden, hebben de meeste overlevenden benut om zich in veiligheid te brengen. Kuiin 2000 mannen, vrouwen en kinderen zijn geëvacueerd. En zij d‘e achterbleven vertellen met tranen in de ogen: „Zeker 300 mensen zyn omgekomen.”

Onderpuinhopen nog talrijke slacktotters

l >0 IJcimiiien van pan twaalf hhuhtnffers /«n t:eburi;eii. D« andere lykeii litfK**» uoK in de puinhopen van de hui/en iii het dorp zelf en in de polders er omheen.

Omdat het Revaar van typhusbesmetting groot is hèeft men In allerijl gehele bevolking die is ove,’geb:eveu. Ingespoten

met serum. Ook de militairen en K.II.B.O.-ers, die hulp kwamen verlenen. Ook de verslaggever die in de late namiddag In Oude Tonge aankwam.

polder. Aan het einde van de Julianuatraat staan veertiijn nog niet voltooide huizen kaarsrecht overeind. Kraehter werd een rü van dertig huizen die wel bewoond waif.'ii, vveggevaagd.

• De dood maakt soms een vreemd onderscheid Wie tien minuten door Oude Tonge loopt hoort tien verschillotide verhalen van meiMelyke ellende. .Waar voordat die tien minuten om zün stop je met een brok in de keel je notitieboek in de zak.

' „Ouwe Piet spoelde dood aan met ' in zijn hand een brief met twaalf' duizend gulden.”

' „Jan van Kempen, wilde zü“ vrouw en twee kinderen tegelük vasthouden. Ik zei: jong je moet er ' twee lüslatEn anders ga je met z’n ' allen naar de diepte. Dan maar at' leiuaal, schreeuwde hü boven het ' lawaai uit. Een paar uur later wer' den hij en zyn zoontje levend opgepikt. Ui) was van zijn vrouw en andere kind losgeslagen.”

' Zo kunnen wü doorgaan maar in I woorden is het leed, dat over Oude I Tonge is gekomen, niet uit de druk

■ ken. Toch zyn ook velen op wonderbaarluke wijze ontkomen:

Woensdaymiddag nog weiden de 85-jarige Hein Kauffman en zijn vrouw van 83 uit hun practisch geheel verwoest huis aan de Juliana

■ straat gehaald. Toen men de mensjes vond, zaten zij nog precies zo

: op hun plnehc stoel als Zondag■ morgen, toen het klokgelui hen gewekt had...

Zo is het ook met het gezin van I Follenians gegaan. En de familie Nijland is na twee dagen ook nog ' uit hun ondergelopen huis gehaald. Dat zijn verhalen waarmee men buitenstaanders een wat minder triest beeld geeft van de toestand ^ en men kan u ook vertellen, dat die I trotoe boerderij ^ an Pollemansnog fier overeind staat, hoewel toch ook daar de springvloed in al zijn I hevigheid tegen de springvloed in

al zijn hevigheid tegen op gebeukt heeft.

Dood dorp

Het beeld, dat het dorp biedt, is triest. De tneeste straten zyn verwoest. In diepe kraters staat het goor-gryze water, dat de spring-, vloed met ongekend g^eld over J het slapende dorp heeft uitge-! spuwd. Vaak staan de muren nog , overeind, maar draar is alles mee, gezegd, wy kwamen een man tegen. Hij wees naar een paar tele- i foonpalen, die honderd meter ver-1 der in het water staan. „Kijk”, zegt hij. „daar w’oonde mijn broer. Zondagmorgen om zeven uur heeft zijn buurman hem nog gezien bovenop het dak van zijn boerdery. Eon kwartier later waren hij en

zyn huis verdwenen”. j

Chris van den Berge, die dit relaas ook hoort, zegt: „Van Zondagmorgen vijf uur tot gisteravond toe heb ik op mijn tractor bovenop de dijk gezeten. Toen bbn ik gered. Mijn vrouw en kinderen zyii er gegelukkig ook goed afgekoraen. Het enige wat ik mis zyn twee kippen."

Allen dood

De mensen, die tussen de Zuiddiik en het dorp in de polder woonden, hebben er geen van allen het leven afgebracht. Zo vond het gezin van Jac. de Boet. man en vrouw en vijftien kinderen, de dood in de

Parlemenl bespreekt verloop van reddingswerk

1 DEN HAAu. lï» de avondvergadering van de Tweede Kamer heeft de heer Tilancs (C.H.U.) er zijn verbazing over uitgesproken, I dat men eerst op 2 T>bruari op d e hoogte schoen te zyn van de ge* I vaarlijke toestand op Schouwen-Duiveland. Het afsluiten van de zeegaten zou hij toejuichen. Hij achtte ook het verder nemen van maatI regelen voor een verhodjgde verigheid nodig. Hij prees de wjjzc waariop dc burgemeesters hun taak hebben verricht en drong aan op een snelle afwikkeling van de schade-regeling. De ramp heeft aangetoond, dat Nederland meer helhopters moet bezitten. Voor de heer Tilanus stond vast, dat aan plunderaars strengere straffen moeten ' worden gegeven.

Comuiunistisch gobaftel ken dienen zo sterk mogelijk te . , worden gemaakt, zolang de afDe heer Gortzak, communist, zei- ■ de. dat de nota van de minister- gekomen.

" De heer Schouten (A.R.) uitte evenals andere sprekers zyn grote vreugde over de hulp van buiten. Hij meende dat het ogenblik 'an critlek op hetgeen gedaan en

Oude Toiige is door zijn iiaiir schalliiig dUl) doden eii 250Ü geëvacui ei’i l.Mi een dood dorp geworden. Alleen de huizen rond de iiuven zyn nog in tact. Daar loopt men elkaar in de weg. Daar ziet men de inl'anlerisl uit Anier.'.l'ooi t, de l■.UIltoorbediellde - E.ll.B.U.-er uit Kooseiidaal en een Rode-Kruisjufirouw uit Breda, die spalken komt brengen. Maar er is niets te spalken. Kii er is geen behoefte aan de 24 lOllBO-era die Donder' dag aan land zijn gezet door de boot van de havendienst uit Zaandam. En de Amsterdammer, die moeilerziel alleen met een aktentas injectienaalden en hoofdpyiitabletteii over de met klei besmeurde keien van eht dorp slentert, heeft hier niets te doen.

, Het enige wat hy en al die anderen die hulp komen verlenen of lej vensmiddclen brengen (hoewel er genoeg proviand is) kunnen dobn, is zich laten inenten tegen typhus, (Ie verschrikkelijke ziekte die nu op de loer ligt in de dorpen cii stadjes, waar de doden en de cadavers van het vee nog niet zijn ge, borgen.

I De wind w Woensdagavond aan' gewakkerd tot een storm. Men vreest echter, dat nog meer dijken ; zullen breken, hoewel er niet veel ' meer over zyn, die nog intact zijn.

I Donderdagmorgen om vyf uur zijn I wij per beurtschip van Sint Anna! land op Tholeii naar Ooltgtensplaat op Overflakkee gevaren en vandaar langs de verraderlijke zandplaten naar Oude Tonge.

Stavenisse op Tholen en Oude Tonge op Overflakkee zyn de plaatsen die onbeschrijfelijk zwaar getroffen zijn. Woensdag waren wy op Tholen, Donderdag in Oude Tonge. Vandaag varen wy terug naar Dinteloord maar ons hele leven zullen wy niet vergeten wat we in de laatste dagen gezien, gehoord bn gevoeld hebben.

Omstreeks middernacht vonden wij bü een ochriel kaarspitje in het gemeentehuis van Oude Tonge de burgemeester A. van Dyk. Met bre de randen onder zyn ogen, de alpi

MET DE WEINIGE BEZITTINGEN, die zij konden redden in handen vluehtim deze man en vrouw over de enige weg, die Gravendcfl nog niet de buitenwereld verbond.

^ircsident geen antwoord geeft op de vraag naar de oorzaak van de ramp. De regering liet na — alUm de heer Gortzak — de dyken en do kustverdediging in een toestand te brengen, die nodig is om op dc schuldvraag in de hoge oorlogsuitgaven. Hij protesteerde tegen dc „klaarblijkelijke poging van fV- V 'r^nigde Bta.en om oiiaCr-de an hulpverlening zich in on gelaten is, nog niet is aangebroken daar men hergSïteel nog niet kan overzien. Ean critische beoordeling op dit ogenblik zou van ondankbaarheid getuigen voor het ontzag-1 lijke werk dat duizenden hebben

VERVOERSPROBLEEM OPGELOST ELENA PERILLO loste haar familie-transportprobleem op. door zelf eer driewieler te construeiijn, waar de hele familie een plaatsje

In vond. Hier ziet men de pittige Italiaanse ttidens een tochtje

voor de Basiliek van Sint Picter

ze bini.on'andse aangelegenhcJeu ^.rrieht. Flij drong erop aan de te mengen”. ,

M;- Oud (Vrijlieidspartij) zeide, dat hij het feit, dat er fouten zij.i gemaakt, volkomen begrijpelijk .chtto t n hij ineciido dan ook dat ket in 1 oge mate onbillijk en one.,-htvtiardig zou zijn dc regering .laarvnn een verwijt te maken.

-■.ie. grote voldoening constateerde .ij c’.e eenheid van het Nederlandse volk. In beginsel — zo zeide hij I mo.?t do schade die is ontstaan ' ,i Iragen worden door het gehele volk De schade moet zo snel moml'jk worden afgewikkeld. Hy moende dat er nagegaan zal mooon wor den of er menselijke tekort■.:omingen zyn geweest. Hy wilde -r.aag van de regering vernemen rf het juist is, dat er gewaar.olmwd is voor te lage dijken en ‘lat men uit het weerbericht van , Saterdag had kunnen opmaken, dat er iets zeer ernstigs te verwachten w’as.

Ds Zandt (Staatk. Geref.) vroeg ook of het juist was dat het ANP Zaterdagnacht reeds paraat was, het Rode Kruis in actie was gekomen en verschillende autoriteiten niet te bereiken bleken. De d(j

studie van de mogelijkheid tot afsluiting van de zeegaten snel ter hand te nemen en meende dat de schadevergoeding zoveel mogelyk een integraal karakter moet hebben. Hy nam daarbij enige reserve in acht omdat van de omvang van de schade zal afhangen wat het Nederlandse volk kan doen. Het Nederlandse volk zal ’ange tijd offervaardigheid moeten tonen, die nu zo eensgezind bleek aanwezig te zün

nopet oj.) zijn hoofd, zat h(j te luisteren naar de schaarse berichten, die de politic-rndiozeiider doorgaf. Hy was ru.stig, „Maar", zei hij, „dat moei je doen om de bevolking hier gerust te stellen. Ook al ben je dat in je hart helemaal niet.” i In 1947 werd A. van Dyk burgemeester van Oude Tonge. In die Ityd heeft hy geprobeerd het dorp tot nieuwe bloei te brengen. Maar nu hier schot in begon te komen is het grootste deel van zyn gemeente door het water verwoest jen de jtoekom»3t ziet hy met grote zorg ' tegemoet.

„Wat moet ik ‘doën op het ogenblik”, zegt hij. „Moet ik iedereen wegsturen of moet ik nog mensen hier houden om de honderden lijken te bergen ? Ik weet het niet. In ieder geval ben ik begonnen .om in etappen de hele bevolking op 170 man na te evacueren. Voor de laatste mannen die overblyven laat ik schepen in de haven houden voor het geval de vloed weer mocht komen. Als iedereen weg is, zal ik als laatste myn bevolking volgen.” Sprekende over de toekomst en de maatregelen, die genomen zullen moeten worden om Overflakkee weer bewoonbaar te maken, zei burgemeester Van Dyk: „Er zullen radicale maatregelen genomen moeten worden. Er zal een nieuw

De ramp in cijfers

DEN - Z.K.II. ITins B unhard der Nederlanden herfl gis

teren uederom een bezeek gebracli aan tal van plaatsen i a het iio.') !gebi(‘.l. Later op de dag preslde Tde Z.K.II. een vergadoj ing v.'n hel bestuur van het Rampenfond ; in Den Haag. Dit fonds is tiian .

niillioen gulden (Ne;l.) groot. Na afloop van de vorgaderia'' sprak Z.K.II. voor de The American Forces netwerk en voor

de Deense radio.

dorp moeten komen, gebouwd op terpen. Ook ben ik van mening dat de landbouw minder intensief uitgeoefend zal moeten worden op Flakkce. Daardoor zal het aantal inwoners van het eiland gehalveerd ; moeten worden. De meeste mensen die nu weggaan dlenkcn, dat zy weer terugkomen. Maar dat zal , waai>3chijDtyk nooit meer het ge!val zyn. Maar ik probeer ze zoveel mogelyk gerust te stellen."

I Kleren te veel

' Over de hulp, die Oude Tonge ge kregen heeft, zei de burgemeester, dat hij zich geen raad wist met alle kleren, die hij de laatste dagen op het eiland heeft gekregen. Van de hulp van E.H.B.O.’ers en militairen kon hij evenmin volledig gebruik maken. Het enige wat gedaan moet worden is een zo snel mogelijke evacuatie van de bevolking.

i Voordat burgemeester Van Dyk een ronde door het nog overgebleven deel van zyn dorp maakte zei |hy, dat het onbegrypelyk is, dat jde polders op Overflakkee, die al in het begin van de vyftlende I eeuw zijn drooggemalen, nu onder , gelopen zyn. „De springvloed moet j een ongekende kracht gehad hebI ken”, zei hij hoofdschuddend, en j met zijn zaklantaarn liep hy de j trap af. (Vrye Volk)

Evacué’s in paleis

Gisteren zijn de eerste evacué’s uit Zicrikzee in het Paleis Het Loo aangekomen, waar zij een gastvrij tehuis vonden.

Het weerbericht voor gisteren voor Ncdcrlan J vermeldde o.m.: matige tot krachtige en voorname]yk langs de kust tijdelijk harde of stormachtige naar Noord tot Nrd.Oost draaiende wind, maar in het uiterste Zuid-Oosten aanvankelijk nog zwakke tot matige wind tuseen Zuid-Oost en Zuld-West.

Het Bureau voor de Statistiek publiceerde cüfers over het rampgebied, die uiteraard slechts een

benadering van de juiste cijfers ' zyn. I

Van het totale rampgebied in i het Zuid-Westen van Nederland, i groot 358.097 ha, werd direct ge- , troffen 251.223 ha of 70,2 procent. , Het gehele rampgebied is 11,1 p o- ' cent en de direct getroffen ge- ' meenten 7,9 procent van de to tale oppervlakte van Nederland. I Van de bevolking in het rampgebied, dat 750.741 inwioners telt, zün 580.814 personen woonachtig in direct getroffen gebieden, dat is 77,4 procent.

Het aantal woningen bedroeg in het rampgebied 188.502", waarvan er 143.567 of 70,2 procent in het direct getroffen gebied stonden.

KORLAANÜE HELD KREEG I.IOEKDER OP BEZOEK Korporaal Lee Fong Suk van de Zuid-Koreaansc Strijdkrachten, door zyn Amerikaanse ’jtrydmakkers „Korean Joe”, is de vierde militair van wie beide armen en benen moesten worden afgezet. Lee werd tijdens een actie getroffen door niet minder dan vijf vjjandelijke granaten en dat nog weLop de verjaardag van zijn huwelyk. Hy had die dag vry af kunnen krijgen, maar weigerde, omdat zün legerafdeling toch al onderbemand was. Hier komt zijn moeder hem troosten en moed inspreken.

MISDAAD

zonder motief

(5)_

,,VVeet u niet wat dat i.s, majoor"? viel dc dame hem levendig in de rede. „U zult het geweldig vihden, als u het eenmaal gedaan heeft. Het is — Wel, - Mary, vertel jij do majoor eenoi hoe hel gaat. .Tij weet er alles van on k ben niet zo goed in het uitleggen”.

„Ik geloof, dat ik het wel weet”-, voorkwam de majoor het mei.sje met rustige .stem. ,,Het is iets van spiritisme, is het niet"?

..Wcl — het is natuurlyk allemaal onzin”, ze hiet meisje aarzelend. „Maar ik geloof wcl, dat je het zo noemt”.

..Hof is gfbn onzin”, mengde Philips zich heftig in het gesprek. „M'n Tante heeft eeno verleid, dat ze een vriendin gekend hgd —"

Niemand luisterde naar hem. ’

„Ik betwijfei, of het wel goed is ons emt een dergelyk spelletje bezig te houden, mevrouw Wilcox”, zei de majoor. ,,Och kom, majoor”, wuifde de dame de bezwaren van de oude krijgsman ter zyde. „Natuurlyk isi het allemaal maar kinderf-pel, maar voor een sombere middag als vandaag. — We gaan allemaal om een tafel zitten en leggen onze handen op het blad. Een van ons stel vraagen — het doet er niet toe waarover. En de tafel antwoordt met oen keer schudden voor ja en tweemaal ochudden voor nee. Zullen we het doen”? Waarschü’nlyk meenden de meesten, dat tafeltje-dansen een wolkome afleiding was op een middag, die dreigde ongelofelijk saai te worden en de bezwaren van majoor Barnaba» werden dan ook overstemd door een koor van toejuichingen. ,,\Ve zullen een andere tafel moeten nemen”, riep Peter Dixiatid uit, „deze is veel te zwaar; geen schyn van kans dat dit ooit gaat schommelen”. Hy zette zyn stevige vuisten onder de zw’are oalontafel en probeerde die heen en weer te bewegen,

,,We zullen het kleine tafeltje uit de tussenkamer nemen”, besliste mevrouw Wilcox energiek. „Eens kyken — hebben we genoeg stoelen”?

Het wag een heen en weer gedraaf om voorbereidinfen U

treffen voor de „sccance”. Eon kleine tafel werd uit de tllssenkamer gesleept bn in het midden van de salon gezet, vink by de haard. De zware salontafel werd aan de kant geseihoven. Dixiand haalde met Barnabas twee otoelen uit een naburig vertrek on toen alles gereed stond werden de gordijnen dicht getrokken, hoewel het butien nog minstens een half uur licht zou blyven.

In de kamer werden alle lichten ged wfd, zodat alleen het schynseil van de gloeiende kolen in de opicn haard een vaag licht in de kamer vergpreidde.

Er volgde even het gegichcl cn jrelach, dat by dcrgclyke gelegenheden hoort, tot mevrouw' Wilcox met een nadrukkelyk „Sstt” een ieder tot stilte vermaande.

Alle aanwezigen hadden de handen me de palmen naar beneden op het mahonieihouten tafeltje gelegd; zo, dat duimen en pinken van dc handen elkaar raakten.

Majoor Barnabas voelde aan zyn linkerkant de koele, slanke vinger van Mary tegjjn zijn linkerhand en aan zyn rechterkant de pink van mevrouw Wilcox, waaraan een fraaie, diamanten ring zacht flonkerde in het licht van de haard. Enkele minuten lang heerste er stilte. „Het duurt lang, voordat d« geesten komen", zei Peter Plxland temlotte, „Ze moe ten van heel erg Ver weg komen", antwoordde de majoof zacht.

Tegelijk voelde hy eert rilling door de armen van het meisje gaan, die zijn arm heel licht raakte.

„Sstt”, vermaande mevrouw Wilcox opnieuw. „We moeten vragen stellen".

..Oh — wel — wat moeten we vragen”? klonk de stem van Dixiand aan dc duistere overkant van de tafel.

Eensklaps liep er een trilling door het gladde oppervlak van de tafel. Dc tafel begon te gchommelen.

„Stel dan toch vragen. Wie zal vraglen? Jü Peter”.

„Oh — ch — zeg, wat moet ik vragen?”

,,I8 er een geest aanwezig?” drong Mary aan.

„Oh! Hallo — is er een geest aanwezig?”

Een duidelijk merkbare schok.

„Dat betekent ja", zei Mary, „Vraag hem, zijn naam t« spellen”,

„Hoe kan hij dat?”

„We moeten het aantal ochokken tellen”.

„Oh ja, ik begrijp het. Wilt u alstubleft uw naam ipalIanT" Do tafel begon heftig to schudden.

„A B C D E F O H I

DONOERnAq 13 FEBR. lOSd

DB ABVBAANSE OOCBANT

Van pooljas en warmwaterkruik tot moderne verwarmingsintalUiie

Tegeuwüordig kun men „met het x.edei' gebruikt, waarmee ook den jasje uit” over do tjzige Pool vlie- winters werd gevlog»‘n. Iedere

gen, want een vernuftige verwar-| pupsagior kre.!g

j Luis, waardoor buitenlucht in do i „HUT VAÜERIiAND” cabine stroomde, die verwarmd ' 1‘UULICEEItT FOTOBLAü ' werd door de uitlaatgassen. Met | '

; de DC-2, die in 1034 werd aange- .g gRAVENHAGE. - Het grote j schaft, deed de.olectrisclv.- kachel ,,pj.anee Soir” heeft

:fjt! intrede in d ! burgerluchtvaart. 1 100.000 exemplarcm besteld van

I Pooljas en warmwateratoof zijn ' speciale foto-editie, die „Het nu museumstu’.dten, die straks als I Vaderland” ten bate van het Naop do Amsterdamse luchthaven | tionaal Hamponfoiuls uilgeeft. Üe

kourigc plaid ■ Schiphol een KLM-musoum wordt !

zo speciale editie van 12 pagina’.

mings- en airconditiouningsinstal- ;cn cen warmwnterstoof toe leen. ingorichl, zullen herinneren aan de Izal in Nederland en in andere lanlatie zorgt eivoor, dat, ook! op 1 In 1025 kwam de Fokker F7A tijd waarin een handjevol pioniers'den oi) grote schaak worden vergrote hoogte, en bij cen zeer lage 1 de vloot der „Vliogende Hollan- do weg hebben voorbereid voor het | kocht. De prys is netto Nf 1.— buitenluchttemperatuur, do pa-' ders” von-terken. Deze had in do i omvangrijke, snelle en comfortabe- De netto opbrengst wordt geheel

sagiers zich even prettig voelen als , uithiat van do motor oen dunne lo luchtverkeer van thans, in de eigen huiskamer. I

De moderne, viermotorige vliegtuigen zijn uitgerust met kachels, die cen capaciteit van 25 000, of, zoals bij de DC-6 van 50.000 calorieën bezitten, voldoende voor de blokken. Deze eleetrisch bediende *

Installaties, die zich me'?atal in het ; overgangsstuk tussen vleugel en romp bevinden, bestaan gewoon- j lijk uit een verbrandingskamer, orageven door een ringvormig; warmtewisselaar. Het geheel wordt omstroomd door de te verwarmen 1 ventilatielucht. I

Iafgestaan aan hot Nationaal Ram“ Ipei.'fonds. Van alle zijden, zo i |„Het \'ade)’lanclwordt grote ' de' i verkregen bij de

1 dii plan

i)LM.\;:t:io wint van

L;x-VR(n:\v

JOl'l Dikiaggio, leii der meest belei'mde (luier 1'ielders vaii du New ork Vankeeg heeft alle roden tot lachen (kleim; foto). Zojuist liiei'i de |•(elltl'r in Los Angeles zijn verzoek ingewilligd (‘ii ii'.doten, dat .Ic eili .Jr., zyii elf jaar oude zoon hem eens iii de lO'rtien (l.'ig.ei ten weekenil moet bezoeken. !)>■ UecI'U'i' weigerde in Ie 1 aati op de eis van do vroegere .'levrouw lV?.’;.g)ri,i. die tioiiduizciid dollar miderstenuiiig por jaar i.a cr Wenste oiilvangcn.

Dat een dergelijke installatie nodig is, blijkt wel uit het feit, dat bij een* grondtemperatuur van 15 graden C. het op 6000 meter hoogte 24 graden C. vriest.

Ook op dit gebied heeft de burgerluchtvaart enorme vooruitgang

KARDINAAL BEZOCHT BABY

EEN DER NIENV/BENOEMDE Kerkvorsten, Paul Emil Kardinaal Leger, aartsbisschop van Montreal begroet op allerhartelijkste

geboekt. Luchtreizigers zitten in i wijze de zes maanden oude baby Richard Carrol, patiënt van het

_* 1__Hnanitanl in Mmv Vnrlf Ho War/linanl /Uo nn vaoa

comfortabele leunstoelen, drinken hun koffie, lezen de krant en krijgen bovendien (by de KLM) van de stewardess een paar pantoffels.

Dezelfde maatschapijij leende in 1920 aan twee passagiers, die in een open De Havilland toestelletje de oversteek van Amsterdam naar Londen „waagden” dikke leren jassen, een wollen shawl, vliegkap en bril. In deze periode werd I alleen des zomers gevlogen, want anders waren de reizigers ondanks hun poolkledij waarschijnlijk bevroren aangekomen. Aangezien enkele reizigers de jas bij het uitstappen aanhielden, opdat een ieder kon zien, dat ze het aangedurfd hadden te vliegen, werd op de rug in grote witte letters „KLM” geschilderd! Deze KLM-servlce werd spoedig verbeterd, toen in 1922 toectellctjoe met gesloten cabine

Misericordia Hospitaal in New York. De Kardinaal, die op weg was van Canada naar Rome, bezocht het hospitaal, dat geheel geleid wordt door Canadese Nonnen.

GEEN SABOTAGE j De commissieleden Smith en Ful

AAN BOORD VAN DE jbright zeiden dat het „voortijdig”

QVEEN ELIZABETH I is om te spreken over een blok

SOUTHAMPTON. - Vastgestcld kade van de Chinese kust. De vooris, dat do (beperkte) braml in het .zitter Wiley zside, dat de commisreusachüga Britse pasaglersscliip ! sic do verzekering kreeg, dat Ei.,Qucen Elizaboth”, welke dezer senhower nog geen beslissing over dagen plaats vond, niet door sabo- - cen blokkade heeft genomen, tago is veroorzaakt. I NEDERLANDSE LAND

VERHUIZERS NAAR CHILI

n. li.nï bciiingrijke bidi igen me li- cn hu te; land op deze ' ■■ 1, i: j'.-.edc zulieu komen aan cblei Kua'.i'.n de watcr.snood. ^ ' ..Mance Soir” garandeert een aidracht van 100 frs per nummee. lui ii .'.uitaat kon worden, bereikt door de energieke medewerking van de Nederlandse persattaclu> Parijs.

;rachtcn te bedienen r van Jrukmalcriaal. ' e,i-kncnicr.s van nd giivt .1 aan dit II: gedure.ide etma

,.M. ie'ft onmid.urllijk nplmv.i l,estcld, welke r.p;

u op !'.:.ar hijkantoren in 00 land ni. Ook cle K.L.JI. ’ gaiandccvt cen minimum op- [ brong.st van Nf 1.— por nummer. :

Zowel voor Engeland als voor Relgie zuühn de ophi-engsten datir te lande — op voorstel \aii de Nemen aanvragen voor deze fotoedi- di-rlan.kc initiatiefnemers — voor tie van over de gehele w’ereld bin- de helft ton gccclo kernen aan de nen. Deze zal „liet Vaderland” zo- getroffenen in de beide landen.

Behalve uit Nederland zelf ko

DULLES TERUG VAN EUROPESE REIS WASHINGTON. - John Poster

SANTIAGO. - De Chileense refering besprak Dinsdag plannen duizend Nederlandse landver

Dulles, minister van buitenlandse j huizers naar Chili te laten overkozaken van de Ver. Staten, ver-1 men om zich in het Zuizen van het ( scheen gisteren voor de Senaats-1 land te vestigen. De regering hc- | commissie voor buitenlandse za-; sloot een beroep te doen op de an- j ken. De besprekingen geschiedden j dero Zuid-Amerikaanse landen om j achter gesloten dcv.ren. j Nederland te helpen. j

60 much nourishment at so littie costi

Get Quaker Oats in the big tin

and get tu'ke the qu.iutity for less than twice the cosi.

, . . Serve your faraily Quaker Oats and save moncy, too!

DE AlilERIKAANSE MINISTER \an buitenlandse Zaken JOHN FOSTEK uueeeö (miciaen; en de Administrateur van het hulpprogramma (tweede van links) by hun aankomst op het Paryse vliegveld van Orly. Ter verwelkoming waren aanwezig, de Opperbevelhebber van de Nato strijdkrachten in Europa Generaal Matthew Ridgway (eerste van links) de Franse Minister van Builienlandse Zaken George Bidault (tweede van rechts) en dc Amerikaanse Ambassadeur in Frankrijk, James Dunn (eerste van rechts) I

Colgate CIlioroiiilP! k

DESTROYS BA3

Originating in the Moutli

Now! The Fcill Beneflts of o iiorophyil'Tooti’ETüste Is o Exclusive CelgaJs brmsla

nCHTS TOOTH DECAY. Many dentists blamc acids in the mouth for too th docay. Every time you uso new Colgate Chlorophyll Toothpaste, e-pecially iight after eating, you act against Öjose destructive acids. That’s why regular brushing with Colgate Chiorophyll Toothpaste is such an effective aid in fighting tooth decayl

CHECKS CCMMON GUM DISORDEnS.

In recent clinical tesfs, evidenco rovcaled that chlorophyll pro* molcs the growth of firm, healthy gum tissue. New Colgate Cliloropbyll Toolhiwste brings you the effoctive benefit- of clilorophyll ir» water-solub.'a chlorophylllna to help you care forsore.tcndcr gums.'

For real help against bad breath originating in the mouth . . . common gum disorders . . • tooth dccay . . . alvvays uso Colgate Chlorophyll Toothpaste after eating. It’a tho finesfc chlorophyll toothpasto the world’a largest maker of quality dentifrices can producel

New

Green Toothpasta

by Colgate

De Sultan van Akaiïm

.w.s%v.v.v.vv.v.v,w,w,w.vw,v.%v.v.

BRIC DB NOORMAN door Ha». Q.

( 10 )

Radioprogramma

Oolf lengten:

Cnront: 415,8 m Avros: 19.4 m.

BmUo Nederland IVereldomroep:

81 en 40 m banden VANDAAG:

Onrom-progranuna:

Programma nog niet ontvangen.

Avros-progranuna:

16.30 Voor dc jarigbn van vandaag; 17.00 Vertelling voor kinderen; 17.40 Voor jarigen op de Antillen; 18.00 R.A.O.’s ver-j zoekprogramma; 18.40 Nieuws; 19.01 Het trio Tilon-Bochoven | brengt U weer een vrolijk programma; 19.25 .Tweede optre-; den van het Trio; 19.40 Voor de oudere jeugd; Hr. H. Heyde ver*

telt over onze dieren; 20.15 Bnsin Street Bojn. 20.65 U vraagt en dc Avros draait; 21.20 Nieuws

Radio Ncdcmind Wereldomroep: 19.02 Nieuws; 19.10 Intermezzo:’

19.02 Nieuws; 19.10 Intermezzo, Franse chansons; 19.14 Nieuws-1 journaal cn sport; 19..30 Het Rc-j sidentic Orkest olv. Willem van. Otterloo, werken van dc Amerikaanse componist Morton Gould,’ Solist; Cor de Groot; 19.66 Ru-! briek voor de vrouw: Cau'^erio over hot werk van het Voorlichtingsbureau van de Nederlandse voedingsraad; 10.03 Wcst-In

I dischc rubriek; 1. Zuid-Amerika in het nieuws; 2. nieuws voor dc west; 20.33 Persoverzicht; 20.40 Dc notenkrakers zingen Nederlandse liedjes; 20.53 Beursnieuws; 20.66 Avondgebed; Pater L. Verhagen O.E.S.A.

MENSENETERS iN ZUID-AFBIKA

EAST LONDEN. - Öy het verhoor voor dc rechter-comissaris naar dc moord op de Europese non dr Elsie Quinlan van dc orde der Dominicanessen tUdens onlusten in Eaat London in November jl. verklaarde een Afrikaanse vrouw, dat zij cen stuk vlees van de vermoorde mee naar huis had genomen om haar kind te laten zien, hoe mensenvlees er uit zag. Uit de getuigenverklaringen biykt, dat 'Afrikaners vlees van de vermoor! dc zuster hadden gegeten. Een 'Afrikaanse vrouw getuigde, dat een man herhaaldeiyk naar do brandende auto van het slachtoffer ging cn stukken vlees van het lichaam afsneed. Een andere vrouw, die men mensenvlees icten, zou gezegd hebben; „Ik eet I het op om me iterk te maken"<

Ais seihimmen bewogen de vluchtelingen zich door de nacht. Voor zover zij hoorden was alles stil in hun omtrek. Maar toch glopen er bewakers door de plantages om eventuele ontvlutingspogingen te verhindeibn. Plotseling kraakte het zachjes in dc struiken link-a van de twee ontsnapten en met een schok stond Dzogolo stil. „Halt”, riep een barge stem en een moment later traden twee bewakers tussen de struiken vandaan. Op het zien van dc grote neger aarzelden zij even, maar toen stormden zij, alarmkreten (jlakicnd, naar voren. Het was een hachelijik ocbnblik: dc bewakers riepen met hun luide stemmen het hele kamp wakker. Eric zette zich in postuur, vastbesloten zijn I pas herwonnen vrIjheTcI zo duur mogelük te verkopen. Maar op het zelfde moment wierp Dzogolo met oen grauw zijn knuppel van zich af cn nam oen sprong in de richting van dc bewakers. Nog voor dezer» van hun .speren gebruik hadden kunnen maken, waren zij in zijn ijzeren greep gevangen en do kolossale neger gloeg de lioofden van de twee mannen toghn elkaar. Zonder oen geluid te geven zonk .-en van hen versuft ter aarde. De andere, hoewel wat duizelig, bleef staan on gilde uit ailc macht om hulp, die in dc verte reed-; kwam opda.gen. Maar daar wachten Eric en Dzogolo niet op. Mot grote sprongen renden zy de tuin in en verborgen zicli onder het struikigcwa.'i. Met klc"pend hart hoorden zij hun pcht:rvoIgcrg schirceuwend cu gilhiid naderen.

nOVORRDAG 12 FFBR. 105$

Aruba wint het

Internationale Voetbaltournooi

Een in prima vorm spelend Aruba vetsioejf Venezola<inse voeibalprofs

In i-en j^tainpvol Wilhelminastaclion heeft Aruba gistera\ond in een wedstrijd vol van spanning en hoge school vuett)al de Veiuv-olaunse profs een 2 —0 nederlaag toegehraeht. Nimmer tevoren hebben wij de Arubaanse ploeg zo'n schitterende wedstrijd zien spelen. De ploeg vorjnde een geheel en het combinatiespel stak meerdere malen boven dat der Venezolanen uit. Er zat vaart in dit door Aruba vertoonde spel en de Venezolaanse profs mogen met deze uitslag nog tevreden zijn.

Anihu liiindliaiift overwicht een lichte botsing met oen der lil do Uvoi'do holi't blijft het sinl- Arubaanse spelers, syn zelfbeheerbi'old VI ij wal oDKow ij/.iKci. lil t ui(-| sing vorliest en de Arubaan een 'ildiciido .spi l van do Vonozolanon Idup geoft. Natuurlijk reageert het wiegt niet oii tegen hel enthou-| publiek oniniddellijk en fel stro- I siaste en vooral individueel op rneu enkele honderden liet veld , hoop peil slaande spel van Aruba. op. De politie was paraat en kwam Wel laion de gasten het publiek jji-ect in actie met een motorfiets, i rnenigniaal goiiiclini, van schitto-, waardoor het terrein binnen enkele rencl sanunisiicl, zich uitend in een ogenblikkien schoon geveegd was en i keurig in forrnalio optrekkeu v.ui pet zover is dat het spel kan ! de voorhoede, nianr telkens weer worden lierval, is het juist tijd eu !

I lopen dez.i' professionals te pletter phiast de scheidsrechter voor het 1 de Arubaanse verdediging, yinde. Aruba heeft met 2-0 wel-1

V"l<i. .M'lli

U.-i-nande llcllli 1-, 1

Kemp, .Ja

)ver derde [lusitie, juist ' hi t terwijl brokko even latei

schiet.

volgt,

•acht te duorboreii Kosa, Kell.v, Molina, j de schol gaat rakel Brokke. Janssen, 1

Rodriiiuez, j Aruba lu

doch het ha

Kr ontstaan herhaaldelijk gevaarlijke momenten voor het Arubaan•se do(‘l, maar met eiai regelmaat die verbluffeiul is, wordt de bal sieeds weer wegfrewerkt en zoals ■ oi' A, B volgt, zo trekken ook de Arubanen telkens weer als de Ve- j ' I

het doel ^ lanen aan bod gevveest zyn c

/erdieiid gewonnen, waardoor de I raiiglij'it van dit uiterst geslaagde, ouniuui thans is; |

1. Aruba; |

2. Venezuela;

3. Suriname;

•1, Brits Guyana.

rden uitgereikt.

iet dc bal vandoor.

igs naast. Bij j .0 1 Na afloop v

/iif de itüdmy gespeeld in de

j tweede helft is nog alles mogcliet N’eiiez.olaaiise elftal speelde! -Als Mundo na een botsing met lyk... Op den duur wordt het cchiii ongeveer dezelfde opstelling als' een der W-nezolaaiise spelers even'ter duidelijk dal het Arubaanse tegeii Suriname. De eerste vijf mi-i het veld moet verlaten, gaat do'spel, technisch misschien een tikiiuleii is lift eeii verkennen van el-|'Strijd met iieii man van Aruba keltje minder, toch productiever k;uip; krachten, Het blijkt echter | verder, liet was o;i dal moiiioiit' j-al zijn en inderdaad v.’ordt nu een al ilailelijk dat de Arubanen van' dat hel spel wat hard en enigs- ..pyna'' doelpunten dan een

plan zijn iets groots te verrichten. ' 2iim ruw begon te worden, I schitterend en welverdiend tweede

liet begin kloiit lut in de Enige iiiinuteii later keert hij on-j ijoLdpmjt; geboren.

1 bus. (lor luide toejuichingen weder in pj^t spel blijft fors, al zouden I goed het veld terug. IK' ^ vnezoUiiiL'U ^ugp^j-Bef vvil

m ziendes dat niet technisch kort ^pel i noemen. Dc zenuwen van do 'Ogen een hechte verdediging ^ gasten zijn tot het uiterste ge

1 Ariib;

.spotten valt i

VINCE (UOOlvIE) MARTlNEij, de vu-.anaaniüic ,,sic'i'" van IÜD2, laat hier een van zyn artistieke slade wedstrijd vond in 'waarmee hy Carmine Fiore op ovcrtuigenai' wyze versloeg in Brooklyn. Met algemene stemde Sociedad Boli\ariana con rccep- Martinez tot winnaar uitgeroepen nu een opwindende stryd van tien ronden,

tie plaats, waartydens de prijzen |'

Nederland

De Redactie tekent by dit bericht aan, dat haar sportverslaggever, de Tukker plotse- i ling ziek is geworden. Van- j ÜEN IlA.\Ci. - Hot weer is nog daar dat dit verslag beknop -1 **toeds ongiins;i, 4 -. (Jisteren was er ter i.s, dan gewoonlyk. Ecu | boven het ZuideJyk deel van de teleurstelling voor onze sporl Noordzee . -.- .4.

WEEK BOVEN NEDERL.\ND BLIJFT SLECHT

Laatste Nieuws

Siraatgevechten in Tel-Aviv

minnende lezei>3, waar echter niets aan te doen valt.

VVy wensen de Tukker harte spoedig beterschap. Niuler

hard

1 laag

tezelfdertijd een volle Oostorslorni boven het Noordelijk deel van (Ic Noordzee. Beulo depressies viiMen zich echter snel op en Li hel gehele depro ;sle-gebieil /ijn de winden thans afgeiicmeu met als rc ailtaut in dc Nede.landsi' kustgebieden thans alleen kr.iehtigo winden .Achter de depressie word! uit Seandiuaviü nu weer koude lucht aangevoerd, waardoor een

, t 1 , minuten voor het officiële einde:

.zolamise cloclmaiv f dc scheidsrechter werd ge-' , .. , ,

, kans geeft. i_.o. ‘ i sta-vkt. Dit verzoek Is verheugend!

■ l'-" gelnigt van sportiviteit. ' .....

1 juichende

I ratuiir is nnt.stuan.

11 dit doelpunt zeer sportief

Zü wordt het twee minuten voor rel einde. Aruba blijft met 2-0 j

<:i)EIiLANDSE SCHEIDS

Anibaaiise gelederen als Met zeer goed sauieiisiifl ■ -i plaat.seii trekken i'.ij rccus ffr.ste licn niinulen ten aan V'i lu'/olaiien ziende dat m der.f'flijk jspel niet te spottzetten er een schepje hij op. vidneel blijken de Vonezolan; re vocUialkunstenaars tc zijn, hoe mooi en alrenieleii liun sp lian uük moge zijn, .Aruba speelt ' plaatst die nu met zo’n enthousiasme dat er voor 1 .schot de Vide gasten gi-eeii doorkonien aan is. ■ geen schijn vi Na ongeveer tien minuten spelen : Hei stadion is dan is hi‘1 de \'enezülaaiise rechtsbui-i niassa. .\ruba blijlt

ten die een pracht van een kans | zeer liard - . ,

krijgl, doch deze gaat verloren ' dooispelen. -Aks de ri chtsbuiten van voovstaan en de nederlaag van | NA.AR

door huiten.-^iH l. Even later is het! A'eneziiela in biiiteiispelpositie de gasten is zeker geworden. zUID-.\>IERIK.-\

de z. er goed -ipell-iide .lansseii die ‘ lial weer loegespei ld krijgt klin’st enige wat de Venezolanen nog te j . wm-rit ver

rakelings naa.st .schiet. Aruba be-' het fluitje van de scheidsrechter.' doen staat is deze nederlaag spor-| Dc Nederlandse scheidsrechter nicuv/e vlcedoOL vyoidt \er

gint Cl- slfcds iH-ter in tc komen Cenoemdo rechtsbuiten is dan even, Hef op tc vatten en dit zou ver- | Karei van der Meer is uitgenodigd v/acht, met geheel vaststaat, üo

en do diiizcndkopige menigte be- Crb nerveus en met ceii geweldig, mocdclijk ook gebeurd zijn, als | naar Lhna te komen om daar eind • sprak mr Debrol in een nwei-yiew gint zich H; nifroii. Het goede on hard schot schiet hij dc hal naar niet cp het laatste nippertje de | Februari op te treden als arbiter! met een redacteur van het ANBi smlli' siifl d.'i’ Arubaamse ploeg onze mening opzettelijk hoog over! (overigens uitstekend spelende)

dat ’ii geheel vormt, brengt de Vj- de muur. 1 rechtsbuiten van La Salie zijn ze

nczolaanse profs horhanldelijk in .i,..,m<.n i^pn^p. | «uwen niet langer baas kan en by

moeilijkheden. .Janssen en Brokke' en tevens Alundo Kinipi on niet lo vergou ti Jacolyj vorniih'ii met Rodr'''!!c/: een prac’ntigo voorhoede.

Hel i.-, (..fii lust om te zien hoe de , „ h, -dn, 'nie van .\ruba haar taak bo-i 1 telkens weer op haar'

Te Tel Avlv in Israël Is het gisteren tol straatgevechten gekomen, toen ccinmunislischu betogers (kmonstreerden tegen de boinaann’-rg op hot gebouw van do Kus

sische legatie. De betogers raakten op vele plaatsen slaags met de voorbygangers en er vielen rake klappen. Een groot aantal mensen liep verwondingen op.

j D( spriug'.ioe 1

j Uit verschillende berichten blijkt, dat de datum van 16 Februari, ! wanneer in NedcrlanJ cju inoge

De

.■ Vcuezohuien hadden kenne- j lyk een dergolijk verloop niet ver- j j wacht en ?.y uiten hun Cbegrypc- ;

lijk) teleurstelling door herhaalde-

dijk protesteren, hetgeen onsportief I

bij het voetbaltournooi cm het j kampioenschap van Zuid-Amerika. Het tournool zal vier weken duren.

grijpt ■' plaats is. df Kfllv

Ook gevangenen helpen mee

De .Arubaanse achterhoecn I.a Rosa mot ircrnar.dt z in het doel vormden oen soliedigeheel. In de 20sfe minuut ontkomt het Venezolaanse dool op hol niiM'.v’.h' aan een doorboring als •I; M'.f-o ;i, -zij het enigszin-s in gehin

Aj Voor

ï MiNiDEIR WL ROXEN

^ ontvangen v/sj

|mo smokë

> Bij de Curacaose actie tot steu-n- j De inzameling zal eerstdaags wor

11 en 15 Februari. Reuter j daarentegen meldt uit Londen, dat; EEN DUITS technicus, Heinz Uuzmheimer uit Frankfort blonk uit reeds aanstaande Vrijdag (13 Fe-, bruari) in Nederland springty j wordt verwacht.

tijdens de Miilrose athlefiekwedstrijden in New York. Hij behaalde op de 880 yards een .overwinning en vestigde tijdens een record met oen tyd van 1 minuut 52 seconden.

OVERSTROMINGSRAMP IN INDONESIË

'S GRAVENHAGE. - Ministerpresident Drees heeft de Indone-'

VANmDDAG POPPENKAST

Wij herinneren onze lezers nog

00 a ae gevangenen meu wmeu aco-i UCIVI.-..V4 4 ^ 51 ... overstromingen in Ncord-Su-1 aan ‘’o poppenkastvoorstelling,

tVter blijven. Do Directeur heeft hen j van deze week zal het Nederlands «c oyerstrom gen " om-1 «elke vanmiddag vcor kinderen v.

gestaan te beschikken over een | journaal, dat betrekking heeft op ^ 3^2 vermist. | 5—12 jaar gegeven wordt in be'

verlening aan Nederland hebben ' den afgesloten en het resultaat aische premier, Wilopo, telera ok de gevangenen niet willen ach- | bekend gemaakt. Tegen het einde ^ }

jvi>.aa1d percentage •

het heel de overstromingsramp, ook in de

kwamen jHij

;ïi-|OONST R A

EIECÏRSSCHE LEiDir^GEN | OakoJa Te!. 1575

Boiler Aruha

eatree) is bestemd vcor het Arheafonds.

Voor Eiecirische Materialen! FiUings en apparaten naar!

C. L. JIJLIIO I

Hetijriksiraii!, Crunjoslad. i

j,bescheiden bedrag, dat zij iedere 'gevanginis worden vertoond. TOn^NVdedanrove? mevrouw Wurtz. De op-!

^ ne humior hebben verzocht meer [ aan het hoofdbestuur van het ram- : mmenen.

tc mogen afstaan, maar dit ver- peiifonds in Nederland het volgen-j Een soortgelijk tclgram werd /■'5*1 zoek is voorlopig aangehouden. 1 de telegram verzonden: |door gezonden door het ministerie iRIüK"EN FiLAIVOORSTELLïNG

„Ten vervolge op ons vorig'van buitenlandse zaken aan Moc-|fN CLUK HUK3N.A.AIE telegram is het ons een vreugde I karto. to kunnen mededelen, dat de op- J «kei-t

ATTEHTiË LUCHTREIZIGERS 5

RESERA'EERT UW VLIEGPASSAGES BIJ

K. N. S. M.

Agente K.L.M., L.A.V., B.W.I.A.

Kantoor Oranjestad Telef. 1778 Bijkantoor San Nicholas Telef. 8290

brengst van de inzameling op het eiland Curaçao thans tot 1,9 millioen Nederlandse guldens is gestegen en wij, U overeenkomstig Uw verzoek deze in de vorm van een half millioen U.S. dollars ki nnen overmaken aan

NIEUWE POSTZEGES UIT

VATICAANSTAD. - Het Vaticaan, se blad „Osservatore Romano” j'' meldt, dat ter herinnering aan de | vorig jaar herdachte 50ste jaar-; dag van het martelaarschap

ONDERSCHEIDING VOOR VAN FLEET

Morgen, Vrijda.gavond, worden in dc C lub Sur-namc on Sint Nico-j laas twee filmvoorsiellingen ge El. Dc ccrs'.c, welke vooral v .ieugd biahicld is, begint om half i zeven, de tweede voor volwassenen j cm acht uur. Het nregramma ver-j meldt Pelygoenfilms over de rarapj lederland en geeft een volledig

van het Vatica^oï ^ 2 *februari | «verzicht van de eerste drie da-1 DEZE WINNENDE GLIMLACH twee nieuwe postzegels in de waar- Rcn van de, ramp. Wij wekken on-, is van Joan Rice, die voor Maid de van 15 en 35 lire zullen uitge-; -’c losers op deze belangwckken- j Marian speelde in de Walt Disney ■ ven De postzegels vertonen de ' de avond bij Ie wonen. Do op-, speelfilm The Story of Robin Hood. beeldenaar van Maria Goretti, die ' brengst komt geheel ten goede aan | In de hoofd- en titelrol speelde Ri; een duif streelt. i 'mt Arhen-fonds. ‘ chard Todd.

door U aan te wyzen .bankin- de H. Maria Goretti de Posterijen

stelling in New York. Verzoeke ■ ■ ..

hieromtrent telegrafisch bericht.

CHU’TACEIRO, Voorz,

MEN-iING, Penningm.

HERMANS, Secr.”

ExpodltlebetlriJf OffDina Maritliun

Caida di Atlantis

ERIC DE NOORMAN pa Hans G. Kresse

(70)

G. T. VOS

Rapidameiite c tres refugiadonan a lamta y purbando pa kita pa e vlamnan nan a corre bai mas duro cu nan tabata por na uti di e aeroplanonati. Cayente tabata corta c'hn nan curpa y hopi biaha nan tabata piacticamentc rondona door di candela! Pero nan no a porde animo y nan a logra yega na e aeroplano. Di repente Eric a mira un otro aeroplano den laria! Cu garganta cerra Eric a sigui e avion den .su vuelo. Kende cu e aviadornan por ta, cl tabata spera cu iian lo .salba. Tcmblando e Normano a kita .su cara y a hesita un momento. Lo cl

keda aki of purba «alba? Of. purba ualba cu pcligro di morto?

E gritamcinto an.sha di Wiiionah cu no tabata comprende pakiko Eric tabata wnrda asina tanto a trocc c decision,.. Cu nu djentenan ariba

otro el a cai sinta den e cabina. Su wowonan tabata penetra den histancia. Dilariti di dje cl a mira cara di su tata Wogram, bieuw y yen di preocupacion. Su bosquetian den Nortc, berdc y bunita. Tur esaki tabata muiistra asina leuw y casi inalcanzablel Manera den un eonjo. Dcapiie.s Eric a alart e aeroplano y esaki a lamta poco poco for di terra de.spuc.s cli uii carreda cortico. Roncamento di e aeroplano tabata worde fapa pa boroto di c vlamnan. Cu wowo cerra Winonah y Pum-Pum tabata sinta den e cabina. E aeroplano a pasa pareuw cu matanan y door cli e huma preto. Un explosion bao nan a pone e aeroplano .sagudi. E nalto mortal a cuminzat

‘I PARA CALiDAD |

i;

^ cognac i

j Agenie exc!usivo i

! J. A. NI>UW t

UI. 1227 -Aiubal

t i

(kunpra discos I’ADU y yuda culüva

MUZIEK AKUBANO

y apoya

TUKIMMO NA ARUBA 24 Mlocdon nobo auj»

Voor zijn vertrek naar Amerika ontvangt Generaal Jamc.s A. van Fleet, oud-bevelhobber van het achtste leger in Korea, van cle ZuidkoiT.aanse )U'e.<ii(l('nt Synginan Uhee de Konguk Medaille, dc hoog.-■fe onder.seheiding welke Ziiicl-Korca voor militiren heeft, Dc plechtige uilreildiig vond plati^ in Seoel ten presidcnts-pleize. Generaal Van Fleet wordt opffevolgd door Generaal Afaxwçll Taylor,

VnUDAO

De Arubaanse Courant

Uitgeefster; „De Arubaanse Courant" N.V. • Redacteur: G. Schagen. ~

Abonnement / 2.60 per maand.

DAGBLAD VOOR ARUBA

Bureaa Oranjestad: Nassaustraat 94, Tel. 1282. — Agent Sun Nicolas: „Central Lunchroom", Tel. 6067. — Gedrukt bU de „Aruba Drukkorü" N.V., Tel. 1277.

Dulles ondervond vriendschap in Europa

Lions helpen zieke jongen

„Hel oude werelddeel niet dood, maar lijdelijk in slaap"

Gisteravond heeft John Poster Dulles, de Amerikaanse minister woordelijkheid, ’ aldus Johi van buitenlandse zaken, via de televisie en radio verslag uitgebracht Dulles. over zijn bevindingen in Europa. De minister zei onder meer, dat yp^RpooL GEWONNEN de Europese gemeenschap niet dood is: „Zy slaapt slechts.” DOOR No. 432

Hy deelde mee, dat de zeven door derschap zou kunnen opbrengen, Ten bate van het Arhe

gaard om deze materiële macht op | Gistermorgen is daarom op verde juiste wyzc aan te wenden. Wy zoek van de CornipisBaris van polimoeten als natie gematigd en met tie de uitslag aangehouden en adzelfbeheersing optreden en ons be-: vies gevraagd van het A.V.B.-bewust zyn van onze grote verant- j stuur. Dit bestuur besliste, dat woordeiykheid,” aldus John Poster j technisch de uits^ van de wedDulles. strijd 2-0 is. Hierçp is overden

__ kometig de voorschriften, geloot |

SPARPOOL GEWONNEN tussen de twee winnende nummers.

DOOR No. 432 won en krygt nu f. 129.50 uit-'

Ten bate van het Arhen fonds gekeerd. 240.50 wordt gestort opl

hem bezochte landen vriendschap- jwaartoe zy krachtens haar positie werd door het sportweekblavli rekening van het Arhenfonds.

peiyk gezind zyn jegens de V.S. in de vrye wereld geroepen is.

n-idagavond een specia-|

maar hy was tevens tot de con- „Men twyfelt niet aan ons ma- Ie voetbalpool gehouden, waarby 1 ANT.LLANA VIERT clusie gekomen, dat men daar teriële vermogen, maar wel of wy aan de deelnemers werd gevraagd CARNAVAL vreest, dat Amerika niet het lei- reeds zoveel wysheid hebben ver- de utislag te voorspellén van del

_j___ wedstryd Aruba-Venezuela. Voor de eerste maa

Olie-exploitatie vergi enorme investeringen en tientallen járen

van voori

wedstryd Aruba-Venezuela. 1 Voor de eerste maal zal ook de ,

Driehonderdzeventig personen of- A«’u‘’'ianse Sportveremgmg _„An- ^

ferden een gulden en deden mee] carnaval vieren, hqog BÓVENS KANSAS maakten ’s werelds snelste bommen

aan de weddenschap. Twee deelne- ] De viering, welke intussen al be- n-pj-pers, dc slanke BOEING 47 de eerste proefvluchten. De toemers raadden de juiste uitslag i gonnen is, wordt op Zondag 15 stellen, d;e een snelheid van ruim 600 mijl per uur kunnen borel(2-0) en wel de houders van num-| Februari besloten. Tot Koningin holiben een bemanning van zes en werden aaiigedreven door

mers 432 en 35. Een moeilykheid j van Antillana is gekozen MejBffr. straalmotoren, was echter, dat een der deelnemers: Editha Wever en zy zal de kroon, had geraden .,wedstryd wordt af-j welke haar rechtmatig toekomt,

gebroken". ontvangen tydens een è^'oot kro- ningsbal dat morgen, Zaterdag- ARUB.AANSE ROTARIANS

--avond, in de Palmbeach Club ge- IN PARIJS VERTEGEN

•S-GRAVENHAGE. - Het zoeken, wel onverkende Nieuw Guinea. • un.vaugen .yuens eea n.u

naar aardolie, dat doorgaans ge- Nadat het gehele concessiege- '

Bchiedt in nog niet in cultuur ge- bjed van tien millioen hectanen ge- LaaI mamaIah

brachte gebieden, is altyd een on- fotografeerd was uit de lucht — IK© S S0©P WOfut IHliluGf n©©* Q©Q©t©n|

derneming van lange duur en dit [dit werk vorderde meer dan twee Jan Ta urovrl AnnaJlanfl

werk gaat steeds gepaard met gro-j járen — kon aan de vervaardiging UOII AC W^JiU UpijClllt»nil

te moeilykheden. Een sprekend van kaarten worden begonnen. D Jl • i • LI I L J I

voorbeeld is het werk, dat de Ne- Daarop gebaseerd trokken geolo- DldOley ZI6t lil OiOkkade gcvaai vail OOflOQ

derlandsche Nieuw Guinea Petro- gische verkenningsploegen het oer- „ . , ,

leum My oedert 1936 verricht over bos in voor de samenstelling van WASHINGTON. - Van gezagheb- bepaalde diplomatieke kringen te

... ..... • Kati/^a i rt rvf^ VUfi c Vi ! r\ nn io man tzon mctTlinrr

Gunicrtiio Boekhuudt gaat Dinsdag naar Amerika

Opnieuw zullen de Lioiw een ziek Aiubaiins jongetje helpen en het niügelyk maken, dut door een van ’s werelds knapste chirurgen ! een poging wordt gedaan hem weer ! volledig gezond te maken, i Het gaat hier om de elfjarige ' Guillenno Boekhoudt van Alto 1 Vista, die reeds jaiien lijdende is laan oen ernstige hartkwaal. Toen j hier op het eiland een hartspecia. list van do Standard Oil Maat' schappU, dr. Thorpe vertoefde, werd die gelegenheid aangegrepen door de behandelend geneesheer dr lieveling om advies van deze ge• leerde in te winnen. Dc artsen kwa

IIOOG BOVENS KANSAS maakten ’s werelds snelste bommen- ; conclu-sie, dat hot

werpers, de slanke BOEING 47 de eerste proefvluchten. De toe- gewenst zou zijn Guillermo

stellen, die een snelheid van ruim 600 mijl per uur kunnen borel- I hem

ken, holiben een bemanning van zes en werden aaiigedreven door i , -leclical Lentre fe la

zes straalmotoren. I opereren. Helaas waren hier

I voor niet de nodige middelen. De j jongeman komt uit et'ii eenvoudig

ningsbal dat morgen, Zaterdag- ARUBAANSE ROTARIANS

avond, in de Palmbeach Club ge- ^ IN PARIJS VERTEGEN- ' Lnien op^Lt^vw

houden zal worden^De wnd. Gezag- , "OORD,gd

hebber, de heer F. de Wever, j De Arubaanse Rotarians zullen ^et geberuon. dat Guillermo Dins

heeit ach bereid verklaard het ce- |op de internationale conventie van dag a.s. de grote reis per vliegtuig

remonieel te leiden. jde Rotary, welke in Parys wordt i;an aanvaarden.

Zondagmiddag om vier uur zal j gehouden, worden vertegenwoor- Jiojfe de burgerzin \an onz.e

Antillana een optocht organiseren digd door Rotarian F. van Drim- Lions bel-jond wordend door het

door de straten van Oranjestad. ' melen.

een uitgestrekt gebied v

1 geologische kaarten. Dit werk nam bende zyde wordt te Washington Washington is men van mening, j drie járen in beslag. Inmiddels vernomen, dat Eisenhowers raad- dat de regering van Eisenhower j gevers op militair en politiek ge- zeer voorzichtig te werk zal gaan'

. . waren de plaatsen voor de eerste gevers op militair en politiek ge-| zeer voorzichtig te werk zal gaan' F^iselalïïLA w-,- J:... • k ic zien.

InnOr/flVA vçrkenningsboringen bepaald en bied pogen bepaalde stromingen in en zal zoeken naar minder gewaag-| ■ CC»lCIIjnc Bruillliy TdR jeuguige —-—

fllflC?l ifJfvC. jn 1936 werd een eerste aardolie- bet Congres, die aansturen op een de methoden om het Chinese oor-j VAfclinitAn Sn T*uaI* I k Charley Smith kweet

I I , voorkomen te Klamono ontdekt. onmiddeUyk ingaande blokkade logspotentieel aan te tasten. ^ VOlSlinnCII lil IIVOIIClUD Izich op voortreffelijke wijze van

Aangemoedigd door dit succes communistisch China, tot be- , JliJj iii kronen van de Reina di Carna

^ werd een grote booractiviteit ont- daren te brengen. De voorzitter |/ K j C M J* i j Oeanimeera teCSt dUUlde VOOll tOt VlOeg 111 de morgen | val, mej. Evelina Arends. Kapi

A VANMORGEN stonden we te wikkelden in 1942 - by het uit- van de Amerikaanse commissie van dieRSten Op j Gisteravond is het tiende Cama-, de Tivolimars het gebouw waarna il®*" kroonde de Reina di

kyken by het aangaan van een on- breWen van de oorlog in het Verre Amprilfa hprVflt 'valsfeest van Tivoli met een dave- |toen de nieuwe dfgnitari^en hun •■trends, als

zer scholen. Altijd weer bekoort Oosten - had men reeds 139 bo- fbosloten zit- AlTieriKa nerVat | Kroningsavond begonnen, plaatsen hadden ingenomen alle f ^ werk was .en

ons de ilrukte <1a ?A 7 nIltehAM aii ' riniren verricht Hieronder waren ting van de Senaatscommissie voor tt j t- j d- j r . i-i j . pictauaeu iiauuen ingenomen, aue voorzitter van T voli dc heer

ons de ürukte, de gezelligheid en ringen verricm. Hieronaer waren u j. , ^ - „itcesDrokon De Heer van (iei’Linden van Byzonder feestelyk was de otem- , aanwezigen uit volle borst het Wil- * n tu 7 iT

de spontaneïteit van spelende kin- acht producerende putten op de ^ ^ " lbot K N M Acrpnttmbjin ““ig in de Club, ook al omdat zo I helmus Inzetten kroonde tenslot

deren... maar ook altyd weer valt Klamono-structuur en daarnaast blokkade door de Ameri-|net K. W.b.M._, Agentschap gehoor hadden gegeven aan ' Tivoli, mej. Igma Hart.

I K.N.S.M.—diensten op Amerika hervat

volledig herstel van de jeugdige patiënt. Wij hopen Guillermo zo spoedig mogelijk als len gezonde r , |.,| I • • I jongen op Aruba terug te zien.

r©©stelijk© kroning van j©ugdig© ,-—

T*. -.1* I L M®”' beer Chailcy Smith kweet

VOrSlinn©n in llVOllClUb Izlch op voortreffelijke wijze van

-.JIJ, I het kronen van de Reina di Carna

ueanimeerd teest duurde voori ioi vroeg in de morgen jvai, mej. Eveiina Arends. KapiGisteravond is het tiende Cama- ide Tivolimars het gebouw, waarna, jl®.'" kroonde de Reina di

valsfeest van Tivoli met een dave- jtoen de nieuwe dignitarissen hun | -■trends,;

rende Kroningsavond begonnen, plaatsen hadden ingenomen, alle ^ voorzIJtet ^vnn^T' u

die kleintjes kuhnOT zyn*de Vogelkop in viüf gevallen de ®®" wereldoorlog. In ! ggn^ bericht, dat de Wérk- Jerlaatete pTaate beM? wa^Ondw 1 comltl*^eurt

l.« 4 . _I_II.!-.!:- _ 1 . aanwAxierhAid van aardnlia nanao. ___ d.-. 1Z\TC!T\/f I . . ... _ V^omice, ar J. K.. A.renaS, neeiie OC orvolU... on 1 ,,.,-j__

1 het Oosteiyke deel van kaanse marine in verband met het ' op Aruba OntVing Vanmor

velen gehoor hadden gegeven aan

de uitnodiging en de zaal tot de al- ( pe voorzitter van het Carnavals

j De charmante

er het klenterschoolkliidje, met jan aardolie aange- -—- zaamheden aan de KNSM-[de aanwezigen zagen wy onder an

„lunchbox” parmantig in de hand, toond. DR gebied is echter byzon- . m m r p Pieren in NeW York zijn ' deren president Horigan en de heer 3deTvan hLte welkTm ï zeT '

het speelterrete opstappen... Nog d®r jo®d^ C. F. Smith van de Lago kapN korf

vesSrSgeTïeJgL.^^^^^^ - 3 taf van 275 man en oreïe • gen New York kunnen ver- tein Dourlein. de heer Mc.Farland | Can

of „grote jongens liepen hwr par- ƒ ƒ 5000 inheemse arbeiders, waarvoor laten met bestemming Aru- Amerikaanse consulaat en . „avalsviering dit jaar toch te la- "f"'

srh^r,acr.errLr;„.aen

ken over het kleine peutwtje, dat. de ersVe vakscholen en een hospitaal zyn Botne heeft onder meer OOk betraden de Koningin, de Prins enj ,ijk verschilt van die van andere Bi

ra.*'ïïatLïl'“SÏ:?o.i a7ea^’rat“k- l-'Sïhooïï —• 1 koelkamerlading aan boord. p,v„,p ™a« de pittipe tonen van|,„,e„, Ket een nniven ver- etii,

grond lag.. . werkkrachten, woningnood, tran- T " ■ . , enigmgsfeest, eldera is het een ty- bij. t

Misschien is het wei soed dat sportmoeilykheden en gebrek aan I/ A KI LJC/KIPIC CJVl \/CDDC , pisch straatfeest. De viering vindt mori

het zo gaat. en dat zelfs dit'oen- materiaal zich sterk gevoelen. In [ V Aly HllINDlz CN Y tll\l\tZ | hier in meer intieme kring plaats Ht

tertje van 'een iaar of vier vHf ‘^® ophouwperiode waren in de Vo- , ®” besloten is alle eventuele is o

walrit vnnrhArAii^n JL Ti gclkop 9000 Papoca’s CH Indone- HAAG. - Koningin Juliana banden gelegd. heeft Brouwershaven geadop- ^ baten van de viering ten goede te knal

1 V i «iers voor de N.N.G.P.M. werk-' de naaste toekomst alleen ... , r. m Er is in Boston een comité laten komen van het Arhen-fonds, vana

sociaal verkeer heet. Tal werk HAIFA. -Volgens de .^aüy Te- actie opgericht, dat reeds om kwam het de organisatoren niet ken

I ^buiken goede , u * vi ®^ verder sociale werkbezoeken ^®g*’^Pb ook Arabieren ge- luchtfoto’s en nadere bijzonderhe- ! ongepast voor de Tivoli-carnavals- tinn

Icemeesters te z.jn en wie b«voor- Voor de exploitatie van h^et Kla- verneemt het ANP.^‘'r®®[,®®rd, verdacht van mede- Brouweshaven heeft . viering normaal te laten doorgaan, i avor

beeld ziet, hoe onbeschaafd, hoe mono-veld werd een 48 km lange ^ bezoeken die een enigszins Phchtigheid aan de aanslag op „„..„„ut ' ner

wild er antogereden wordt, | feestelyk karakter dragen, heeft J®, Sowjet-Russische leptie te deze toespraak kon het ce- Li

eelak, het leve» van anderen deer] ^ pgpfeiding I .ij voorloipg nfgezegd mede in '*'"■ LONDEN. • Een woordvoerder ■ remonieel van de hroning geschle-! Jofa

brute chauffeurs (en helaas ook voeren van de olie naar de haven , \ » -f , . den nog meer arrestaties onder

(ulterlilk charmante) chauffeuses)' Sorong. Dit is, gezien de klimato- verband met het feit, dat men Arabieren verwacht Iranian Oil Com- --

nodeloos In gevaar wordt gebracht ï®sr'®che omstandigheden, een ge- daardoor misschien gelden zou pany heeft Woensdag te Rome la.dkAJ *.*L L

die venvondert zich nle/over dé' weldig werk geweest. In December ! uittrekken, die thans beter op een LONDEN. - De Britse handels- meegedeeld, dat de maatschap- N|©|1W© UOOClriCh D ruwheid vak dc jeugd I 19^8 — na 12 járen werk — kon andere manier besteed kunnen py een rechtsvervolging tegen de III I

Onbeleefdheid onde'r volwasse- fe eerste tanker met Klamono-olie worden.-030(160 OeVOrClGre

nen treffen we overal aan. Dat be-, ^ojug worden geladen voor | BRUSSEL. - In de overstroom- !„ koli bestek b®eft. De „Minella kan elk

gint met een eenvoudig telefoon- —^ "/aLa f® f‘f- België keert de EenlLn^^” l«<ereSSanle demonsiraiie

gesprekje. Hoe vaak gebeurt het ‘L laiiuiauc | toestand weer naar het normale ^

niet, dat we de haak opnemen, om | terug. Er zitten nog gaten in . . „ p , „j j Voordelnteressantedemonstra

dan na het noemen van onze haam I Sedert 1940 zjjn naast het Kla- verschillende dyken. In de hoofd- ® ° . WASHINGTON. - De Rosenbergs tie, welke gistermiddag door de A

als enige reactie te horen kriygen, mono-veld nog twee veldlen aan-| dyk tussen Dendermonde en ^ ^ hoorden de mededeling van de Ecury Garage werd georganiseerd bekl

dat aan de andere kant van de lyn! getoond, Mogoi en Wasian. Om, Vlassenbroek, dat onder water m het werK te sceiien aoor van hun gratieverzoek met de nieuwe, binnenbandloze spoi

gevallen en daarna kwam dan een eindo aan de plechtigheden, maar niet aan de feestavond. Sonora del Caribc liet een klaroengeschal horen, gevolgd door rhylhmische muziek, en het duurde dan ook niet

ba en wordt hier op 21 Fa- ,Ld ™n ndri» iSprekw wees erop j,,,, „f ,,

bruari a.a verwacht. De „„ preeies | llnZl «»’

Botne heelt onder meer ook betraden de Koningin, de Prins en j ]jjjj verschilt van die van andere Bar en buffet waren in Tivolikoelkamerlading aan boord, gevolg onder de pittige tonen van j landen. Hier is het een zuiver ver- styl en droegten het nodige er toe

eulglngsfeest, cldcrs Is hct ccu ty- hij, dat de gasten pas in dc prille r-jki l/CDDC i pisch straatfeest. De viering vindt morgenuren huiswaarts keerden.

- rjC/fVDC fclV Y tll\l\tZ ! hier in meer intieme kring plaats Het tiende Tivoli Carnavalsfeest

--— 'en daar besloten is alle eventuele is officieel begonnen... De kurk

banden gelegd. heeft Brouwershaven geadop- | baten van de viering ten goede te knalde van de champagnefles, die

teerd. Er is in Boston een comité laten komen van het Arhen-fonds, vanavond verder wordt leeggedronHAIFA. - Volgens de ,T)aily Te- van actie opgericht, dat reeds om ; kwam het de organisatoren niet ken op het grote Zotten (en Zot

legraph zyn ook Arabieren ge- luchtfoto’s en nadere bijzonderhe- i ongepast voor de Tivoli-carnavals-' tinnen)-feest Mamaracho... Van

irresteerd, verdacht van mede- Brouweshaven heeft , viering normaal te laten doorgaan, i avond zal opnieuw de purperen lo

plichtigheid aan de aanslag op 1 i p^r moeten worden uitgerold en

de Sowjet-Russische leptm te | Na deze toespraak kon het ce- zal de kroning plaats vinden van

Tel-Aviv. Volgens het blad wor- lqnDEN. - Een woordvoerder ] remonieel van de kroning geschie-' Joker Jan (Oude Vlek) C. Laclé.

DEN HAAG. - Koningin Juliana banden gelegd. heeft Brouwershaven geadop

zal in de naaste toekomst alleen „. , ,, , , mum teerd. Er is in Boston een comité

de getroffen gebieden bezoeken EAIFA. - Volgens de ,.paily Te- opgericht, dat reeds om

en verder sociale werkbezoeken 0 °^ Arabieren ge- luchtfoto’s en nadere bijzonderhe

afleggen, zo verneemt het ANP.^*'^,®®^®®*'ï[’ verdacht van mede- Brouweshaven heeft

Alle bezoeken, die een enigszins Phchtigheid aan de aanslag op feestelyk karakter dragen, heeft ^®, Sowjet-Russische leptie te

zy voorloipg afgezegd, mede in ^^l-Aviv. Volgens het blad wor- lqnDEN. - Een woordvoerder ArhanH TYipf hpf fpif rlnf TYion den nog meer arrestaties onder nn rnm

uittrekken, die thans beter op een LONDEN, andere manier besteed kunnen worden. ... i n.

r arrestaties onder LONDEN. - Een woordvoerder vprwnnbt van de Anglo Iranian Oil Com

pany heeft Woensdag te Rome De Britse handels- meegedeeld, dat de maatschappy een rechtsvervolging tegen de III, I. ■ I I ^ tankboot „Miriella” in voorbereiding heeft. De „Miriella” kan elk In kort bestek ogenblik een Italiaanse haven

. binnenlopen.

wordt opgehangen (verkeerd ver-1 tot het vervoeren van de olie tejl gtaat.

BRUSSEL ■ In de overstroom- In kort bestek ogenblik ' een''ttallaansc haven

de gebi^en in Belgie keert de_htanenlopen.

toestand weer naar het normale ^

terug. Er zitten nog gaten in ... , j j

verschillende dyken. In de hoofd- organiaati^, gesteund door de WASHINGTON. - De Rosenbergs dyk tussen Dendermonde en hoorden de mededeling van de

Vlassenbroek, dat onder water ^!-!‘^f'vyzing van hun gratieverzoek

twee grote door- “^®' ®®'^ internationaal ver- çu zonder commentaar áán.

® Aw^atr \Tnr\r Acx afcHlVlAfflMCf Vfln flft _j _ _ i_ gk, _<_i_j

wuiut u|fHviu»ii{;vu \vvriiocru ver» | ötaat, zyn er twee giute uuui- , , --- w—

bonden zeker), en dan zien we kunnen geraken, moest de N.N.G. | braken. In het gebied van Wint- f afschaffing van de Hun verdediger heeft verklaard

de bioscopen, waar men zich ver- --- -■ = nam nuigene la ue Lucaiiiiiu cm- . , , U t - ” - ■■■

dringt, om toch vooral maar niet fu™ 60 km door het oerwoud aan- I daar er twee gaten zijn, een, Europese vaste- ^jening van het proces te zullen

vijftiende seconde later binnen l^gen De aanleg van een pyplei-j| de Schelde-dijk en een ander''‘"f ‘*®®'* "^® -F*"®"®'»' verzoeken. Tot dusver heeft het

zich ver- P-M- naar deze velden een weg van| j ham Hingene is de toestand em- exportpremie en andere subsidie- u^tg^ei van de executie

te komen. |

Neen, over de jeugd kannen we

ding, die op het programma staat, zal de exploitatie van deze velden

ons niet ergeren. Zy weet niet be- «^raks mogelyk maken. Daartoe Ia. AA An. ™ hal verder ook een gelegenheid,

ter en spiegelt zich aan ons, ruwe, ohbehonwen, onbeleefde volwasse*

MARIO S. ARENDS tNO.

■•I* DMrIkBtor ftr Afitei

voor het afschepen moeten worden \ gebouwd. Dit alleo is een welhaast gigantische taak, want het bete-| kent het ontsluiten van een der ontoegankeiykste gebieden der wereld. I

Waren voor 1942 reeds enige tientallen millioenen guldens in dc-' ze onderneming geïnvesteerd, sedert 1947 bleken evenwel honderdtallen millioenen guldens nodig en het einde der kapitaalsinvcstátio is, gezien het grote exploraticwerk, dat wacht, nog niet te zien. Uit dit alles blijkt duideiyk, hoezeer de internationale aardolie - industrie tracht ook Nieuw Guinea op da I „ollekMrt" te briRftn. Op 4it

in de Rpledyk. Deze laatste is ^™®® ™®®- oppergercchtshof geweigrd tus

zeer diep en moeilyk te herstel- NEW YORK. - Op basis van de senbid te komen, len. koopkracht van de dollar in Ja

nuari 1939 is geiyk aan 100 dol- HONGKONG - Het 500 ton meDen HAAG. - De watersnood jufcents. bedroeg dc koopkracht tonde Britse schip „Incharrah" heeft grote schade toegebracht dollar einde 1952 nog heeft geseind in de Straat van

aan de Nederlandse tuinbouw. g,e,hts 55,3 dollarcents.

Het vermogen om Nederlandse

tuinbouwveilingproducten uit te AFSTERDAM. - De Amerlkaanvoeren is dan ook ernstig aan se stad Boston in Massachusetta

Formosa loor een onbekend schip achtervolgd en aangevallen te zijn geworden.

GENIET van

wrLcc soco

De heerlijkste soep, die te koop is

I Nieuwe Goodrich binnenbandloze banden bevorderen veiligheid

Interessante demonstratie bij Garage Ecury

Voor de interessante demonstra* Puncture-proof

tie, welke gistermiddag door de Aan de binnennzyde is de band Ecury Garage werd georganiseerd bekleed met een bepaald soort met de nieuwe, binnenbandloze sponsrubber (Puncture Sealant), Goodrich banden, bestond flinke dat gelijk is aan de bekleding, belangstelling, wy zagen inspec- welke men aanbrengt in de bentenr Dc Jager met enkel van zijn zinetanks van oorlogsvliegtulgen, verkeersexperts, een delegatie van waardoor ze zg. ,,kogcr’-proof worLago’s transport* en veiligheids- den. Indien een voorwerp door de diensten en vertegenwoordigers band dringt, klemt dit rubber zich vna overheid en handel. er rondom heen, zodat geen lucht

De demon.stratie werd geleid door gaat terwyi bij het vereen vertegenwoordiger van de dc spijker, het glas,

Goodrich fabrieken, de heer Brad- voorwerp ook dat het

way, die begon met een ulteenzet- het rubber zo

ting te geven over deze nieuwste ''®®* veerkracht heeft,

autobanden, welke zeer beslist de (Vcr\oIg op pag. 4)

veiligheid op de weg helpen be- -

vorderen.

De nieuwe band is niet een soort samensmelting van de tot nu toe f ilWTi i

gebruikte binnen- cn buitenbanden, _ I )

maar gemaakt volgens een geheel - ~

nieuw. revolutionair principe.

waarby de velg van dc auto deel *ll| 1 ^

van de hand wordt. T)e ,,rim" van do banden hebben een speciale vorm, waardoor automatisch een

hermetische afsluiting tegen d« Solo Dlstributor for Aniba;

' Ueifrand wordt vsrkrefen MAJUO s. ARENDS iNC.

ra AIOBAAMII OODlAm

VnUDAO 18 FEraUABl 1889

Haga la prueba Idgica de la suavidad de este dgarrillo (la prueba basada en ^ un fumar continuo).

SFume solamente

Camels

Proeven mei Hollandse prefab huizen bewijzen superieure kwaliteiten

Op verzoek van Henny Eman bouwden van Vliet en van Duist drie proefwoningen op Aruba

Door de Rotterdamse flniiii „Vim Vliet en V’nii Uulst” /.yn op Dakota tnee piout'vvuuinjfeii volj^uus een voor ons eiland nieuw

systeem en daar hot uiteriyk van de:re woningen aanzieniyk verschilt luet dut van de omringende hui/en, destjjds voor rekening vuu het (iuiivernenieiit gebouwd, hebben wij deze nieuwbouw bezocht eu ons uitvoerig laten voorlichten duur technicus Hemiy (Macuinba) hinian, (naamgenoot, maar geen la;niliu van Aruba-IIenny), een Rotterdammer, die door Van Vliet en ’ J i' t naar hier werd gezonden om iiistruetiisi te ge\en bü de •< • ,n dez.i „prefabricated” woningen.

Besparing door kwaliteitsverbetei ing

'eel verschil

UoU luxe huizen

Hot grondprincipe van het z.g. Schipper-systeem, dat door de bouwers werd gevolgd, is dat men door toepassing van genormaliseerde onderdelen, welke voornameiyk uit gewapend, gevibreerd beton bestaan, tot een zeer snelle niontagebouw kan komen, terwyl men niettemin een huis krggt, dat door zyn speciale eigenschappen belangHet voornaamste verschil is wt I ryk sterker is dan huizen volgens Ie graad van soliditeit. De volks- , normale masabouw-methoden op

..Inderdaad is er tussen deze proefwoningen en de bestaande volkswoningen”, aldus de heer Eman. ,,Er is eigenlijk maar één overeenkomst, en dat is dat ze een gelyk vloeroppervlak hebben; verder verschillen de huizen zowel naar uiteilijk als naar „innerlijk”.

woningen staan er nog maar ciikoic juren, maar reeds thans

gezet. De huizen kunnen ook met elementen worden geleverd, waar

tonen zich overal grote scheuren * van de kern uit een ingetrilde pain de van betonblokken gebouw- ^ tent isolatie bestaat, waardoor ze de muren. De heer Eman maakte een évolerend vermogen bezitten, ons er opmerkzaam op, dat dit geen [ welke niet te evenaren valt. euvel is dat men alleen by de volkswoningen treft, maar dat men het overal cp het eiland kan constateren by de moderne woningen, zelfs bij die, welke in een veel hogere prysklasse liggen.

Materiaal van thans on

deugdelyk

De «xirzaak van deze .scheuring is niet, dat er hier geen vakmensen zouden zün. Verre van dat. De heer Eman heeft de grootste bew’ondering voor de technici, bouwers en vakmensen hier. De oorzaak moet gezocht worden in het materiaal.

De betonblokken, die hier vervaardigd w’orden. zijn van lage kwaliteit, zoals een ieder kan constateren, die een betonblok in stukken slaat. De zachtheid van de blokken. veroorzaakt door het gebruik van ondeugdeiyk bouwzand, is een van de oorzaken van do korte levensduur van moderne bouwwerken op Aruba en maakt dat het onedrhoud, ook van de volkswoningen, schrikbarend kostbaar is.

De ,.prefabs" van de firma Van Vliet en Van Du-lst zijn van een byzonder type. Gezocht is naar de voordelen, welke kunnen worden verkregeh door een bepaald sy ateem van bouwen, waardoor men onderdelen van huizen, als wanden, daken, etc. in grote hoeveelheden kan maken. Toch heeft men niet ten koste van alles de prijs willen drukken. Ploofdzaak bleef kwaliteit. Een „massahuis” werd ontwor pen, dat in geen geval mag worden beschouwd als te behoren tot z.g. ,,revolutie-bouw”, maar dat gemakkelyk te monteren en eventueel te verplaatsen is en toch alle karakteristieken vertoont van permanente bouw.

Daarin nu is de firma v.ige.n; experts w’onderwel geslaagd, proefbouw op Aruba is op dc . gevolgd door experts van DO^' . ir Van den Berg heeft ons de ver zekering gegeven dat het matcriaa en de opzet uitstekend zijn. Hoofdbestanddeel is trilbeton en dit is van bijna onverwoestbare kwaliteit. Huiden volgens dit .systeem ge| bouwd staan voor vele tientallen jaren en zyn uiterst goedkoop in onderhoud.

Prys laag dor kwaliteit

By het bezien van de pryzen, moet men vooral de kwaliteit in ogenschouw nemen. Het bouwen ^an de proefwoningen op Aruba heeft tot resultaat gehad, dat de prys van een „Schippershuis” gelijk is niet die van de tot nu toe gebouwde volkswoningen ('ongeveer fl. G500). In feite zyn deze prefabs echter veel goedkoper, omdat zy verder nagenoeg geen on.lerhoud meer vergen.

De firma bouwt niet alleen volks.'oningen. Men kan naar elk gewenst ontwerp een woning laten maken, die dan opgebouwd wordt uit de standaardelementen.

In de Celsiufistraat wordt momenteel een groter type huis ópgetrokken. Wie belangstelling heeft voor deze huizen en de practische bouwmethode is daar welkom om het werk in ogenschouw te nemen en zich door een der technici te laten voorlichten. Het werk vordert echter bijzonder snel (men ! kan dit soort huizen met weinig vakmensen in enkele dagen opzetten). Wie het naadje van de kous wil weten, moet zich daarom haasten.

E>;n bijzonderheid is nog, dat deze r;cefbou\v een gevolg is van het door de heer Henny (Arubaan) Eman in Nederland gepleegde overleg.

lyk moet worden gedaan om ook het nageslacht onder alle mogelyke economische omstandigheden een goede huisvesting te garanderen.

Van overheidswege bestaat voor deze proef grote belangstelling. Onlangs waren de voorzitter van de regeringsraad, do lundsminlater van financiën en een aantal experts op Aruba, om zich pcrsoonlyk over deze bouwmethode te laten voorlichten.

schip van de „Rijndam” zal, onvoorziene omstandighetfen voorbehouden, Zaterdag 14 dezer Curacao aanlopen. Het achip ia op een cruise en heeft ruim 700 pa»aageirs aan boord.

!l

Teeuwten O. P. - die hier momen- j de voetbalfana niet lang zonder

Nieuws uil Corsow

„MAASDAM” NAAR CURAC.\0

VAARDIGE VINGERS

Ook dit jaar zal de CPIM-CSM een huisvlyt-tentoonstelling organiseren onder de naam van „Vaardige Vingers”. De laatste werd in November gehouden en had een enorm succes.

KERK VAN O.L.V. VAN COROMÜTO INliEZKGEND

Zaterdag a.s. zal Mgr v.d. Veen Zeppenfeldt de nieuwe kerk van O.L.V. van Coromoto liturgisch inzegenen. De volgende ochtend, Zondag, ia de eerste plechtige gezongen Hoogmis In deze nieuwe kerk. De H. Mi>3 zal worden gecelebreerd j door de H. E. Pater Provinciaal L.

De heer Eman heeft tydens zyn | reis door Nederland gezocht naar een bouwmethode en bouwmateriaal, dat een besparing zou kunnen opleveren voor het eiland en !t mogelijk zou maken de woningbouw in versneld tempo te doen .;]aats vinden. De heer Eman is > oorlopig over dc resultaten tevreI ..n. Ofschoon de aanschaffi.ngs1 prijs van de liuizen niet veel ver■chilt met die van de bestaande '.voningen, betekent ze in feite een grote besparing, omdat de huizen van aanzienlijk beter kwaliteit zyn. Dit laatste is vooral van belang, aldus de heer Eman. omdat niet voorzien moet worden in een be hoefte voor korte periode, maar dat juist in deze tyd zoveel moge-j

4

„RAPID” 18 TE DUUR

De Oostenrijkse voetbalploeg Rapid, die momenteel een tournee maakt door Zuid Amerika, zou enige wedstrijden op Curaçao spelen. De CVB heeft daartoe contact opgénomen met de Colombiaanse voetbalvereniging Millionurio, onder wiens auspiciën Rupid is uitgekomen. De Colombianen vroegen liefst-2500 dollar voor deze wedstrijdlen. Daarnaaist diende de CVBook nog de reis- en verblijfkosten te betalen, alsmede het honorarium voor de spelers zelve.

internutionual voetbal tc zitten, want het mocht het CVB bestuur gelukken de prof-club Universidad de Bogüta te contracteren voor het spelen van een wedstrijd in het verlichte Rifstadion en wel io begin Maart.

TRAINER KOMT

De CVB heeft een trainer in dietvjt genomen, die Zaterdag hier zul arriveren. Het is de bekende Oostenrükse trainer Schlesinger. Hij was lange tijd in Nederland werkzaam en werd door de KNVB warm aanbevolen.

I

DIEVEN NAAR GEVANG

Tcbn een ieder op ^ December zat te zingen van „Zie de maan schijnt door de bomen” scheen er een reusachtig flushlight door de kantoor ruimten van het Departement van Sociale Zaken, waarin een brandkast met ruim fl 4000.

Het werd de CVB te duur en zy , in kas. Deze brandkast was daar zag er van af. Inmiddels behoeven I korteling»3 door vier mannen van

DOW geplaatst en hadden er twee dagen over gedaan eer de brandkast stond waar die staan móest.

Maar de vier mannen, die op die gedenkwaardige Sinterklaas avond het departement binnendrongen, hadden er minder dan 2 uren voor nodig om de brandkast naar benedpn te brengen en deze op een I wagen te laden, die buiten stond te wachten. De brandkast werd naar de knoekoe vervoerd en opengebroken waar de buit - naar later op dc terechtzitting bleek - niet geheel evenredig verdeeld. Er werd goede sier van gemaakt, te veel goede want de politie kwam er gauw achter dat hier geen zuiver spel gespeeld werd. Een en ander had ten gevolge dat de daders, waaronder drie recidivisten, gegrepen konden worden. Voor de rechtbank hoorden zij 3 jaren eisen, e(en hoorde 2 jaar. Gisteren werden zij conform de eis veroordeeld. Van het geld was nog maar fl 1000.terug te brengen.

Wasi Uw hoofd mei Shampoo Drene

THANS NIEUWE, LAGERE PRIJZEN

Dubbelgrote fles Grote flen Middelgrote fles Kleine fles

Fl. 1.60 Fl. 1.00 Fl. 0.60 Fl. 0.2S

‘ Soaping ” dnlls hair. Halo glorifies it!

Drene is het enigste vloeibare middel, uitsluitend gemaakt om Uw haar te wassen en te verdraaien.

A'of /I lioap, not a crenm^Halo mnnot leave diilling, dirl

catching soap film!

Gives Jrngrant "sofi’tvater" lather ^ _ needs no special rinse!

Removes embarrassing ianJruJJ front both hair md scalp!

Yc 9, "soaping" vour hair with even fincst tiquicf or oily crearn 8liainpoo.9 leaves dullin», dirt-catebing fdm. Halo, made with a new iiigredicnt, rontaina no 3oap, no sticky oils. ThuB Halo fforifics your hair the vcry first time you use it. Abk for Halo— America’ê Javorite shampoo—today.

Halo leaves hair soft, manageahle—shining u ith colorful natural highlights!

The largest* selling \ shampoo

Holo rovaoli tha hiddan baouty of tha hoirl

Drene geeft het haar zijn natuurlijke glans...

Drene verwijdert en voorkomt roos...

Drene houdt de hoofdhuid gezond en droogt het haar niet uit. Drene geeft vyf keer zoveel schuim als zeep...

Drene geeft schuim zelfs met zeewater...

Drene kan gebruikt worden voor elke soort en kleur haar».

Wasi Uw hoofd mei Shampoo Drene en al Uw vrienden zullen Uw haar bewonderen I

MV.V.-A%V.V.VAW-*.V.V«V.V/.VANWiWA^a'AWd»A-.-Aaj»wvV.»WVW.*.

MISDAAD

< 6 )

zonder moiief

De na.nni van de gewt wa.s Ida.

..Hebt u een boodschaj) voor ioniaiid hier?”

,.Ja”,

..Voor wie? .Iiiffrouw Wilcox?"

„Nee”.

..Mevrouw Wilcox?"

..Nee”,

..Münheer Philips?"

..Nee",

..V'oor wie dan? Voor mij mis.sehien ?"

..le",

,.IIct is voor jouw, Peter. Vooruit, vraag weer de naam tc

spellen",

De tafel spelde „Diana".

„Wie is Diana? Ken je iemand die Diana heet?”

„Nee hoor. Dat wil ze^gfcn —"

„Zie je wel. Een kennisje van hem”,

„Vraag of ze getrouwd is”.

De pret ging verder. Peter Dixiand glimlachte toegevend. .Ie moet je kunnen amuseren. Hy zag even het gelaat van zijn gastvrouw, by het flikkeren van het haardvuur. Het gelaat zag er bezorgd en afwezig uit. Het leek, alsof mevrouw Wilcox met haar gedachten ver weg wan.

Majoor Barnabns dacht aan de sneeuw. Het zou die avond weer gaan sneeuwen, De zwaarste winter dei hij zich herinneren kon.

Mary kreeg tc horen dat ze naar Italië zou gaan. Er zou iemand met haar mee gaan. Geen vrouw. Een man. Zijn na.am wa.s Leonard.

Opnieuw gelach. De gewone beschuldigingen werden afgevuurd op het mei.sje.

„Luister eens. Mary, jeduwt vast tegen dc tafel”.

„Echt waar niet. Kijk maar. ik neem mijn handen van de tafel nf nn toch schokt die nog”.

Er volgde even cen pauze, Dc tafel waa tot ruat fekomen.

„U Ida weggegaan”.

De tafel schudde sloom een keef.

,,.ls er niet een andere geest aanwezig?”

Niets. Eensklaps beogn de tafel heftig te schudden en te trillen.

„Hoera! Bent u een nieuwe geest?”

„Ja".

„Hebt u een boodschap voor iemand?”

„Ja”.

„Voor mij?”

„Nee”.

„Voor Mary?”

„Nee".

„Voor majoor Barnabas?”

„Ja.”

„Het is voor u, majoor Barnabas. Wilt u de naam «pellen, alstublieft ?”

De tafel begon tc schommelen.

„Thomp—” „Weten jullie zeker dat het een P was? Het kan haast niet.

„Thomp— dat heeft geen betekenis".

„Thompson, natuurlijk”, lai mavrouw Wilcox. „Kapitfin

Thomp 80 ti”i '

„Bedoelt ü kapitein Thompson?”

„Ja.”

„Hebt u epn boodschap Voor kapitein Thompson t”

„Nee”, ' , I

„Wel, wat is het dan?”

De tafel begon te schudden — langzaam en rythmtech.

Zo langzaam, dat het gemakkelijk was de letters te tellen. „D-” Een pauze. „0-0-D”,

„Dood”.

„Is er iemand dood?”

Inplaats van Ja of Nee begon de tafel weer langzaam te schommelen, tot de letter T gespeld waa.

„T— bedoelt u Thompson?”

Een scherpe trilling. Ja.

Iemand slaakte een zachte kreet. Alle aanwezigen om de tafel schuifelden onrustig op hun stoelen heen en weer. Toen Peter Dixiand zijn vraag herhaalde klonk cen andere klank in zijn «tem — een klank van ontzag en ongerustheid.

„U bedoelt -— dat kapitein Thompson dood is?”

Even stilte. Het leek wel of niemand wist wat de volgende vraag moest zijn —■ hoe men op dese onverwachte febftirtf* nia reaferon.

VBIIDAO IS rKBBUABl IMS

f.-,,

DE STORMRAMP

Koninklijke belangstelling

Ontroerde lerneergeilngen bevolking

DEN HAAG. • „U zult allen toch wel een keertje moeten el»pen”, zei de Koningin In Zlerlkzee, waar de burgemeeeter had ver* teld van de Ingespannen arheld der dykwerkera en autoriteiten, die allen haast geen tgd hadden om te slapen.

Langs de route naar het stadshuis begroette de terneergeslagen bevolking toch de Konlnglif. Hare Majesteit begaf zich verder per hellcoptère naar tal van plaatsen.

Telefootas werken weer

Op alle plaatsen In Zeeland en West-Brabant, waar mensen wonen, is thans weer telefoonverbinding, doch de schade aan telefoon en telegraaf loopt in de millioenen. Soms Is de verbinding nog provisorisch via de mobilofoons en noodkabels, maar contact is er.

Het Nationaal Rampenfonds heeft thans N.fl.34 millioen bijeen.

Overwerk

De acties bi de bedrijven om over te werken werpen grootse resultaten af. Bil Werkspoor te Amsterdam en Utrecht werkt het personeel in veertien dagen zeventien unr over. De directie verdubbelt het bedrag, zodat de opbrengst ruim N.fL 400.000 bedraagt.

Ook de mijnwerkers hebben besloten weer over te werken op 14 en 21 FebmarL

Bouw Afsluitdijk vergt tientallen járen arbeid

Minister Algera heeft in de 2de Kamer verklaard, dat het afsluiten .van de zeearmen vele malen moeilijker is dan de aanleg van de afsluitdijk. Er moeten gaten van veertig tot zestig meter worden opgevuld. De uitvoering zal wellicht tientallen járen duren, welhalve wellicht voorlopige voorzieEr zal een studiecommissie worningen. moeten worden getroffen, den gevormd, die vooral zal onderzoeken, hoe de zeearmen het beste kunnen worden afgesloten, onder voorzitter ir A. Maris, de directem> generaal van Waterstaat. De bekende waterbouwkundige prof. Thijsse, die in Amerika is, is bereid op verzoek van de regering naar Nederland terug te komen om in de' commissie zitting te nemen. De regering, aldus de minister, kende het gevaar. Wetenschappe

^4jk was komen vast te staon, dat in zeer uitzonderlijke omstandigheden sommige dijken het zouden begeven. De regering beraamde dan ook maatregelen, maar, terwijl zij aan bet werk was, overrompelde haar de vijand — de zee. Allerlei ongunstige factoren hadden samengewerkt. De springvloed kreeg het karakter van een vloedgolf. De minister sprak van frontaal aanvallende watermassa’s.

De regering sprak reeds m 1951 van wetenschappelijke waarnemingen en het afsluiten van de zeearmen. De studie over wat te doen stond is omvangrijk. De zee was vlugger. Er is wel tijdig gewaarschuwd en de noodklok geluid. Vaak kwam voor, dat de burgers niet bereid bleken hun huis alleen tQ laten.

Minister Algera achtte, dat In de toekomst misschien op ruimer schaal en duidelijker gealarmeerd dient te worden.

Parlement dankbaaar

Een motie van prof. Romme (K. V.P.), waarin de bevriende regeringen en volken dank wordt gebracht voor de sterkende steun, werd zonder stemming aanvaard. Een motie van de heer Gortzak (Comm. P. N.) voor een Integrale vergoeding van bet inkomen tot een maximum van Nfl. 10.000 en van totale schade tot N.fl.100.000, werd verworpen.

Op een opmerking van de heer Gortzak, dat de volken wel beschermd worden tegen natuurrampen, als de communisten de leiding hebben zoals bijv. China, antwoordde mlnistef Algera het vreemd te achten, dat communistisch China in enkele járen tijds erin slaagde overstromingen te voorkomen. Het is dan ook niet zo. De voorbereiI dingen waren reeds járen geleden ' genomen, onder meer door een Nederlandse deskundige.

Een voorstel van de voorzitter der Kamer om een commissie voor| de watersnoo in te stellen, ftrerd zonder hoofdelijke stenuning aan

Roemeense „Olie-spionnen" veroordeeld

LONDEN. - Volgens radio-Boekarest is het monsterproces geëindigd tegen 24 Roemeense „oliespionnen en slopers”, waarbij zowel beklaagden, getuigen, raakheden als het openbaar ministerie de „Brits - Amerikaanse imperialisten” de schuld gaven voor het in gebreke blijven van de Roemefense olie-industrie.

Het vonnis zal later worden bekendgemaakt.

De beklaagden zijn voormalige hoge employe’s van vier Britse en Amerikaanse maatschappijen, die vroeger in Roemenie werkzaam waren. Een der getuigen deelde het hof mede, dat de „Westerse sabotage” hoofdzakelijk hierin bestond, dat men weigerde boor- en ander materiaal te verschaffen behalve die, waarvoor in buitenland se deviezen kon worden betaald. Uiteraard moest men aan deze deviezen komen door de verkoop van olie.

AMERIKA STELT WESTEN VOOR DE KEUS:

BLOKKADE OF EBmARQO

WASHING’rON. - Te Washlng-I I ton is men van mening, dat presiI dent Eisenhower de met Amerika verbonden landen de keus zal laten tussen een blokkade van de Chinese kust of een embargo op het goederenvervoer naar Chiha. De Ve,renigde Staten zonden waarschijnlijk alleen staan. Indien tot een blokkade besloten wordt, aldus biykt uit peilingen In diplomatieke kringen.

Vskbondleider Reuther bepleit voorzetting Amerikaanse steun aan buitenland

SlerksU waptn in strijd tegan communisme

WASHINGTON. - De voorzitter van de Amerikaanse vakbond C. I. O., Walter Reuther, heeft tegfsnover journalisten verklaard, dat hij tegen beperking van de hulp aan het buitenland is.

Reuther eiste, dat men de strijd tegen de armoede in de wereld verscherpt. Eén derde van de wereldbevolking leeft, zo zei de vakbondleider, van minder dan een dollar in de week. De nodige hulp moet worden geboden in het kader van het program tot hulp aan ten achter gebleven gebieden.

De Verenigde Staten hebben zich een hoog welvaartspeil weten te verzekeren; zij moeten nu nog leiien deze welvaart met andere landen te delen, aldus Reuther.

'Reuther zei, dat het de gevoelens van verzet tegen de armoede en ellende zijn, waaraan de communisten hun kracht ontlenen, omdat zij deze gevoelens weten te benutten. „Indien wij de strijd tegen de communistische tirannie willen winnen, moeten wij op onze beurt van deze gevoelens gebruik maken".

Reuther trok heftig van leer tegen de wet-Taft-Hartley. De door Senator Taft voorgestelde amendementen veranderen niets aan het karakter van de wet, aldus de voorzitter van de C.I.0. Ook keerde hij ^ zich tegen de wet, die bepaalt, datj de belasting niet meer mag bedragen dan 26 pet. van het inkomen. „Er zitten dertien millionnairs en een loodgieter in het kabinet. Het zou beter zijn, dat er dertien loodgieters en een millionnair in zaten”, aldus Reuther.

NAGUIB WIL VAN BEIDE DUITSE WALLEN ETEN

CAIRO. - De onderhandelingen tussen de Arubische Liga en de Westduitse missie zijn opgeschort. De missie keert rechtstreeks uit Cairo naar Bonn terug. Tot nu toe werd alleen onderhandeld met Egypte. Gepoogd wordt over de Arabische bezwaren te geraken ten aanzien van de herstelbetaling!overeenkomst met Israël, Duitsland heeft ruime handelsovereenkom

sten aangeboden .teneinde de ontwikkeling van de Arabische Industrie te steunen. Egypte onderhan;delde tevens met een Oostduitse handelsmissie, hetgeen te Bonn een onaangename indruk heeft gevestigd. Naguib zei, dat de Westduitse aanbiedingen onvoldoende waren.

NEDERLANDSE THUNDEIUET VERONGELUKT

’S GRAVENHAGE. - Een Thunderjet-straaljager van het Nederlandse leger is verongelukt in Duitsland ten Noord|en van Paderborn. De 23-jarige eergeant-vlieger H. Sanders uit Nijmegen werd daarbij gedood. Hij trachtte na motorstoring een noodlanding te maken, hetgeen echter niet gelukte.

PERZEN BRACHTEN NOORS SCHIP OP

TEHERAN. - Volgens berichten uit de Zuidperzische haven Khoramsjahr is een Noors vrachtschip van 10.000 ton door de Perzische marine opgebracht. Het schip is in aanvaring geweest met een Perzisch kustvaartuig. Het Noorse schip, dat „Amiribac” zou heten, bevindt zich hangende het onderzoek In Khoramsjahr.

ladie program ma

CtoUlMftea:

Oorom: 4154 m Avim: 19,4 m.

■adie NedsrIaDd WereldoniMp: 81 M 49 m baadM YANDAAM:

OBtem-prognauBat

Programma nog niet ontvangen.

Avroefragramma:

16.80 Voor de jarigfen van vandaag; 17.00 Vertelling voor kinderen; 17.40 Voor jarigen op de Antillen; 18.00 R.A.O.’s verzoekprogramma; 18.40 Nieuws; 19.01 Het trio Tilon-Bochovenj brengt U weer een vrolijk programma; 19.26 Tweede optreden van het Trio; 19.40 Voor de Mderg j«ufd; Hr. H. U«yd« ver telt over onze dieren; 20,16 Basin Street Boyn. 20.66 U vraagt en de Avros draait; 21.20 Nieuwe.

Radio Nadomad WereldoBro^:

19.02 Nieuws; 19.10 Intermezzo:

19.02 Nieuws; 19.10 Intermezzo, Franse chansons; 19.14 Nieuwsjournaal en sport; 19.30 Het Residentie Orkest olv. Willem van Otterloo, werken van de Amerikaanse componist Morton Gould, Solist: Cor de Groot; 19.66 Rubriek voor de vrouw: Causerie over het werk van het Voorlichtingsbureau van de Nederlandse voedingsraad; 10.03 West-Indische rubriek; 1. Zuid-Amerika in het nieuws; 2. nieuwe voor de west; 20.33 Persoverzicht; 20.40 De notenkrakers zingen Nederlandse liedjes; 20.63 Beursnieuws; 20.66 Avondgebed: Pater L Vgrbaftii 0.B.S,A.

HOLLANDSE HAVENS WORDEN 'TEN ONRECHTE GEMEDEN

’S GRAVENHAGE. • Volgene een woordvoerder van het departement van buitenlandse zaken varen som-1 mige buitenlandse schepen de Ne-j derlandse havens voorbij en hebben enkele firma’s in het buitenland bij de Nederlandse industrie geplaatste orders afgezegd wegens geruchten, dat de watersnood de Nederlandse havens onbruikbaar zouden hebben gemaakt en de inI dustrie-capaciteit hebben gehavend. Enkele cargadoors in Rotterjdam en Amsterdam hebben moeite om werk te vinden, daar buitenlandse schepen de havens voorbij gaan.

De woordvoerder wees er met nadruk op, dat alle Nederlandse havens normaal functioneren en dat het industriële vermogen geenszins door de watersnood is MOfetMt

Ik gebruik

LIFEBUOY

TOILET ZEEP

Hij werkt de hele dag hard in een vermoeiende betrekking— maar na een verfrissend bad met Lifebuoy Toilet Zeep voelt hij zich direct weer geheel monter, klaar voor een stevige partij tennis.

Het intensief reinigende schuim van Lifebuoy Toilet Zeep zal ook U altijd fris en onvermoeibaar houden.

VOOR BLIJVENDE LICHAMELIJKE FRISHEID

Wi9 l99si, bami tljn gmeai

Het Boek van Vandaag

DUEL BOVEN DE AFGROND door Heinz Risse

Dit boek wordt genoemd „het bo«k van de vrede.”

Midden in de roman staat de moderne mens, zoals hij uit de verschrikkelijkste aller oorlogpn trad, naakt en uitgeschud, innerlijk geschokt, vernietigd door de oorlogom met Remarque te spreken- ook als hij aan de bommen en granaI ten, aan de gaskamers en de schiet banen is ontkomen.

Vernietigd, maar neit volledig, zolang in die mens de notie van een vreedzaam en gelukkig leven bleef, een heimwee naar goedheid en wederzijdse liefde, naar het land „Nicarie”, zoals Risse dit ons innerlijkst verlangen typeert.

ENKELE SECONDEN VOOR ZIJN DOOD. - De wereldkampioen op de bobslee, Felix Endrich uit Zwitserland en zijn teamgenoten Rene Heiland en Fritz Stoeckel zijn klaar voor de start... Enkele seconden, nadat de foto genomen werd, raasde de slee over de baan j voor een proefrit Het voertuig vloog uit de bocht, waarbij Endj rich gedood werd. — Heiland en I Stoeckell braken armen en benen. 1 _

. In een uiterst spannend, bewogen j verhaal haalt Risse deze innerlijke 1 dingbn des levens naar boven. Het j onuiteprekelijke spreekt hij uit in , gesprekken, die afgronden van onI bewust weten openen, In beelden I en voorvallen, die ons in flitsende I vaart meesle[)en.

1 Een man wordt van de doodslag I van zijn vrouw beschuldigd. De psychiater, die zijn verantwoorde! lijkheid moet vaststellen, draagt jhem op zijn leven op schrift te verI antwoorden. Deze levensgeschiedejnis nu i*3 het levensverhaal van de I moderne mens, die de demonie van de oorlog overleefde en op zijn bijna instinctieve zoeken naar efen 1 nieuwe orde van vrede en geluk op de weerstand van andere mensen stuit, die de tekenen van de tijd anders verstaan en de weg terug willen naar een tijd, die zojuist in de gloeiende lava van de moderne i oorlog onderging. Deze weerstand I drijft de man de verbittering naaide lippen en tot de gewelddaad, waartegen heel zijn streven juist gericht is.

Hienz Risse is niet slechts een knap verteller, hij is meer, hij is een kunstenaar, wiens roeping de stem van zijn generatie te zijn, hij op geniale wijze vervult.

Setisathnal New Batteiy

Ëxibe.

ULTRA START

built to iust mueb hnger

Put the amazing new EXIDE ULTRA START in your car ot truck and you won't have to buy another battery in a l-o-o-f time. Brand new and exclusive features! See it today!

HFMCN IT'f AH KXIDK...VOU êTAHTJ

ARUBA MOTORS, Aiuba N.A.

X-LBT t7S/a.48a-SI

IIN LEVER PRODUCT

De Sultan van Alcaiïm

■BIO DB NOOBMAH «Mr I

( 11 )

Doodstil wachtten bedei mannen af. Het geluld van de otemmen drong duidelijk tot hen door en meer dan eens kwam een gedaante langs de struik waar zQ zich verscholen hadden. Na verloop van tijd verwijderden de geluiden zich, de bewakers waren in een ander gedeelte v.in de tuin gaan zoeken. Toen de stilte weergekeord was over do plantage sloTlan Dzogolo en Eric, op alles voorbereid, uit hun schuilplaats. Hoewel niets dan de gewone bosgeluiden to horen waren, bentond de mogelijkheid, dat een paar bewakers in do buurt in een hinderlaag lagen. Langzaam en voorzichtig slopen zij voort in de richting van de muur, taan eaniklapi aan lacht gefluit hen «li vastgenageld deed stilstaan.

Het geluid kwam uit de richting van de muur. Dood.stil stonden de twee mannen te luisteren en daar werden, boven op dc muur, een paar takken uit elkaar geschoven en Eric ontwaarde... Pum-Pum de dwerg! ! „Kom”, fluisterde het dappere kereltje. Met oen sprong wist Dzogolo dc rand van de muur te grijpen, waarna do roiisachligo man

zich schijnbaar zonder dc minste moeite optrok. Dzogolo reikt<

Eric de hand en als tbn veertje werd do Noorman op dc muur getild, In minder dan geen tijd stonden de vluchtelingen nu veilig aan de andere kant van de omheining. Fluisterend verzocht hut dwergje, dat vol ontzag naar de grote neger opkeek, hem te volgen.

VRIÏDAC 18 FEBRVARl 1959

Demonstratie Goodrich

(Vervols vau pag. 1)

Jat het gat ogeiiblikkelyk weer hermetiach worJt gealoteu.

üeeii „blow-outs" Keu ander nieuw unufje van do band is, dat du ^ü^anten gegarandeerd niet kunnen opon3ihei»rea. De gevauriyite „blow-outs” behóren tot liet verleden. Mocht door de een of andere ooraasii^ ’n scheur in de zijkant komen, dan loopt do band heel langzaam leeg. Een plotselinge knal, met alle gevaariyite gevolgen ervan, is niet mogeiyk.

Duizenden renivlukken Ook het loopvlak van do band heeft oen verbetering ondergaan, door het uanbrengen van oen nieuwe, geiiatenteerde vinding. Hel lopovlak is in feite verdeeld door enkele duizenden remvlakjes en by proeven is bewezen, dat men met deze banden positief sneller kan afremm dan by iedere andere band.

De heer Bradley liet het niet by theorie Hij liet zien hoe eenvoudig j het is de band, di(^ op elk lype i autowiel past, aan to brengen. • ’.ir- j volgens werd enige malen heen en i weer gereden over een plank, waar- j uit driednims spijkers omhoog sta- | ken. Men hoorde de .scherpe punten door de band heendringen maar de lucht ontsnapte niet. D spanning in de band bleef lietzelf de.

Voor ongelovige Thomassen wer den nog enkele spükers door een lege band heen geslagen, waarbj men zich ervan kon overtuigen

jdat de spykers werkeiyk door en jdoor gingen. Daarna werd de baad jopgepompt en weer bleek er geen jlek te zyn ontstaan.

De banden, die 10 tot 15 procent 'langer méégaan dan andere banden en waarby het bandenplakken tot het verleden behoort, zyn sleehls iets duurder dan een gewo|ne binnen- en buitenband comblna|tie. De voordelen spreken vooi zichzelf. Uiteindelyk is de band goedkoper in gebruik, terwyi de

extra veiligheid die de automobilist verkrygt, onbetaalbaar is.

Het betreft hier geen experiment, zeven Jaar geleden kwam men gereed met de eerste pruefbanlden en vyt jaar geleden begon de verkoop in de Ver. Staten. In al die Jareo heeft zich geen enkel geval van „blow-out” voorgedaan en de| vraag was zo groot, dat men pas thans zover is, dat de export ter hand kan worden genomen.

De banden zUn voor personenauto’s en niet voor truclü, en z^n in de courante maten verkrygbaar. Alle inlichtingen verstrekt Garage | Ecury.

aoubv.

HAAL DE WERELD IN UW HUIS

Lever IJ oudts apparaat — onverschillig In welke — bij ons in.

Betaal ƒ 100.— contant of.

contant ƒ 40— en 8 maanden / 10

DAN O.M’VANGT Ü VAN ONS EEN EKIMA KADIO VAN

PHILIPS

Model BX 416 A Uitstekende weergava 4 Ooifberelken.

S lampen met 7 functies.

Piekup- en extra luidspreker-aanslulting. Tropenbestendig.

PALAIS ROYAL

ARUBAANSE PADVINOSTEBS VIEREN VERJAARDAG VAN S1TC11TEK8 DER BEWEGING

Voor de zesde achtereenvolgende maal zal door de Arubaanse Padvindsters op 21 Februari a.s. TAKABANADAG worden gevierd, de verjaardag van de stichters van de beweging Lord en Lady Baden Powell. Het byzondere van de viering op Aruba is dat hier zo byzonder goed het internationale karakter van de Vereniging tot uitdrukking komt. Pa^vindsters van vele nationaliteiten zullen op Zaterdag over een week van negen

uur des morgens tot twee uur de.s middags in de sportzaal van de Caribe Club byeenkonieii om er opnieuw to getuigen van de pudvindsters-idealen.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXZI

BEZOEKT

Brits Egyptisch accoord over Soedan getekend

LONDEN. - Minister Eden heeft , in het Lagerhuis bekendgemaakt, dat Engeland en Egypte een overeenkomst hebben getekend over de toekom.st van de Soedan.

Deze overeenkomst, aldus Reu ter, verleent zelfbestuur aan de Soedan, een gebied, dat de afgelo-j pen 53 jaar gezameniyk is bestuurd door Engeland en Egypte. Zy voor- j ziet erin. dat de Soedanezen binnen drie jaar moeten beslissen, of zü onafhankelijkheid wensen of in het | een of ander verband willen staan

met Egypte, hun machtige buur in het Noorden. Het accoord werd vanmorgen ondertekend door premier Naguib en Sir Ralph Stevenson, de Britse ambassadeur in Cairo, na lange onderhandelingen. Gedurende de overgangstyd zullen de acht milliocn mensen, die uit rijke katoenverbouwende land bevolken, zelfbe>3tuur genieten, maar het buitenlands en het defensiebeleid zal berusten bij een gouverneur-generaai.

SPORT

Gavilan versloeg Davey

wereldkampioen ] geven in de negende ronde van de

weltergewicht boksen Kid Gavilan ((Juba) behield zijn titel door op

Cnmpra discos PADU / yud» cultiv»

MUZIEK ARUBANO

jr apey*

TURIKMO NA ARUBA

14 MiMctoB ooIm PU aiij*

VERSATILE MOTORS

Four brilliant Johnson-p«rfected AlterI nate Firing Twins, ranging frotn the world’a lightest to the world’i most powerful. A size for every outboard need—all thorougWy DEPENDablel

• SEA-HORSE 25

tS H.F.* With Qear Shift. Synchro Twi«t-Grip Speed Control. Separate. 6laUon Mile-Master Fuel Tank.. tOflO.00

• SEA-HORSE 10

10 M. F.* Floshing ecceteration. With Oear Shift. Separate, 6-galIon MileFuelTank.f000.00

• SEA-HORSE 5

i H.F.* With Neutral Clutch. NoShear Pin. World’a favorite outboard. $0004)0

• SEA-HORSE 3

• H.F.* Lesa than 30 Ibs.I With Amazing

Aflgie-mntic Drive.$000.00

•OSC CeitUI»a brtlce hp. 4000 r.p.m.

Agents for Aruba:

N V. WINKELS HANDEL MAATvSCHAPPM

Amerikaan Chuck Davey. Gavilan, die zijn titel voor de vyfde maal op het «pel zette, was voortdurend in de meerderheid en voordat het| einde kwam, was Davey reeds vier keer voor negen tellen gevloerd. Het was de eerste nederlaag in zyn loopbaan als prof van de moedig j vechtende Davey. In de derde ronde kuam Gavilan in volle actie en Davey kreeg een áerie rechtse hoe-, ken te incasseren, die hem voor del eerste maal naar het canvas verwees. In de vierde ronde wist de Amerikaan zich te herstellen, doch in de volgende twee nam Gavilan' het initiatief weer en had Davey; weinig in te brengen. Ondanks een' de acht.ste ronde opgelopen wond! aan zyn rechteroog startte Davey! in de negende ronde met een reeks! aanvallen. Gavilan diende echter met een geweldige rechtse uppercut van repliek, die Davey tussen de touwen buiflen de ring deed belanden. Na negen tellen kwam de Amerikaan overeind, doch een rechtse hoek haalde hem opnieuw neer. Zyn helpers deden alle moeite 01.1 Davey voor de tiende ronde op te knappen, doch hy kon zich niet herstellen en toen de bel klonk, wefd de handdoek in de ring geworpen. Zeventienduizend toeschouwers woonden de wedstrijd

NIEUW SCHIP VOOR H.A.L.

ROTTERDAM. - Vandaag zal een nieuwe aanwinst van de HollandAmerika-lyn het s.s. „AppingedUk” (7.624 brt) van Rotterdam I naar Mobile, New Orieans, Houston en Galveaton vertrekkfen om mede de dienst op de Golf van Mexico te onderhouden. De bemanning van de „Appingedyk" bostaat uit vyftig koppen. Dit Victoryschip met een snelheid van 16.6 knoop, werd te Rotterdam verbouwd en zal algemene lading vervoeren. De vloot van de Holland-Amerika-lijn telt thans 33 schepen met een gezamenlijke tonnage van 33.689 ton.

INCAKHAN ONTKWAM, MAAR |ülH)KUI(AK BLOKKADE NIET

LONDEN. - Thans wordt vernomen, dut het Britiie schip „Incurran” is ontkomen aan de achtervolging. ellt is op weg naar Hongkong.

Zoals gemeld seinde het schip vanmorgen in de Straat vau For-1 mosa door een onbekend vaartuig te zUn beschoten en achtervolgd, j

xk

Spread thick on bread — The niilk every Child enjoys I

vanaf Zondag 15 Februari! a.s. CAFÉ-RESTAURANT

„TROCADERO"

(naast De Veer Theater-0*stad.)

GEHEEL NIEUWE EXPLOITATIE 's Avonds optreden van de bekende

DIXIELANDERS

DANSEN r.T2 uIt'" '•

Tot straks in ,,TROCADERO“

Mr. »nd Mrs. Adriaan M. Arends-Smii and

Maria Monica

have pleasure in announcing fa their relatives and (riends fhe arrival of their daughier and sister

RUBYE ELIZABETH

Smn Padro HmtpHaal,

Fabruary 12, 1953 Emmaitrmai 5 (boven). Oranjesiad

Oproeping

Er zal een vergadering van aandeelhouders van de N. V. Chemische Wasserij Band-Box gehouden worden op Maandag 2 Maart 1953 des avonds om zeven uur ten huize van de Heer Wilkens, Lago Colony, Bungalow 1556

E. L. WILKENS

Directeur

fk

[

teil

by your floers, you use

JOHNSOH'S economical too!'

“Yes, U's Ihe best, and

whenybocban^toPIlIUPMORRKl.

YOU FEIL BEniR BECAUSC, in case aftec case, coughs due to smoking disappcar . . . parched throat cicars up . . . that stale, imoked-out feeling vanishes. That’s because Philip Morris is made differenlly to avoid the tnain cause of cigarette irritation.

You’11 find this famous was the very best way to proleet and beautify your floors. A thin film polishes quickly... leaves a hard, lustrous finish that resiats dust, grime, heat, moisture anl wear! Never oily... never smeary! With Johnson’s, you use less wax and one-third as often! Why not economize with the best-ask ^ Developed by the favious for Johnson’s

B Johnson Research Laboratories Paste Wax

today !

JOHNSON’S WAX

Gebouw Maduro & Sons Anasarftraat 11-13 Dakota Tel. 1737 Oranjestad

jGRÖÈlENtTfnferrèM^

^Ruim 60 meubelslulsken bieden duitenil •n een mogelijkheden. ■ -.jtr >

Mujtilui formule meubelen kunt iV “ “®Sirt)>en en naar eigen smaak l’uitbreiden. Een uitvoerig prospectus met i*ele voorbeelden hebben wij voor U Waar.Jigger^'' " '

meubeien

mesker

Caida dl Atlantis

EBIC DE NOORMAN p. Han» G, KrasM

(71)

tabata busca su camina entre c fierno ardiente! Cu motornan ron^

nÏÏra T ^ huma

fato CU tZ f Har' «P'°«ionnan. Despues di un pooó

(adaia nificA perdidA di nan terra natal, „Y tur csaki aolamente pa

motibo di gusto di podcr di un homher razo!” Eric a bira e acroplnno y hopi .ihao imn a i)a.su ariba c olanan rabioso cu ya a cncerra nan me.s ariba c terra cii a zink. Aki y aya nan taliata mira algun biga di (lalo CU tabata drief .'irilin awa y tabata recovda ariba c catautrofc. Eric a waak Winonah cii tabata yor.a y (>l ;i lii.sa: ,,No perde animo, Winotnih!” ..Mi ta hiba bo ('<'i'(-a mi tafa, y aya na nos Norwega bunita lo bo haya un segunda pallia!" Segna indicacion di Winonah Eric a bira e arrnplano panord. Asitia nan lo por yegn Hunipa, e terr» undo 6« runinn muher, espe.su ili emperudor llualpin tabata biba.

k

I]«

ZATERDAG

Verder albrokkelende dijken maken alsnog evacuaiie van Zierikzee noodzakelijk_

6roo< gevaar voor in drieën scheuren

van het eiland Schouwen L.rraa“

het gebied bü de Perzische Zee! een groot aantal slachtoffers ge-[ eist. Meer dan duizend mensen

Minister Beel die gisteren een speciale zitting van de

Gemeenteraad van Zierikzee bgwoonde maakte bekend, ^ist. Meer dan duizend mensen | dat autoriteiten het noodzakelqk achten, dat de stad j zouden om het leven zijn gekomen, binnen drie dagen geheel ontruimd wordt. en veie honderden werden gewond. {

Deze evacuatie is niet een gevolg van de onhoudbare toe- dorpen m het getroffen ge j

. , • j . . . ® 1 i 1 beid werden geheel verwoest. i

Stand waarin de riolering verkeert en de moeil\)ke be- Er zün troppen hebn gezonden' reikbaarheid van de stad, maar wel van het gevaar, dat om hulp te bieden. De voorzitter! Zuidelijke stormen het eiland Schouwen geheel zullen van het Perzische Parlement heeft; overspoelen. beroep gedaan op de bevolking!

Het gat in de dyk langs de Oosterschelde dat oorspron- zenden,

kelljk tacthig meter breed was, is nu al vergroot tot 520 k.4STeel dankt ci«li meter, met een diepte van dertig meter. Het gevaar be- in san

staat, dat dit gat zich zal verenigen met een oostelyker S gL'ïen op^Lf o^^^ gelegen doorbraak, waardoor heel Schouwen in drie van buitenlandse Zaken de dank stukken uiteen zou vallen. 'Hedenochtend vertrokken de van Regering en Parlement overge-; eerste transporten uit Zierikzee. Zy zullen onderge- voor de hulp welke Chili

bracht worden in de Provincie Utrecht. verleende aan de slachtoffers van

De Nederlandse Gezant in San-j tiago de Chili, dr. P. A. Kasteel,! heeft gisteren op het Departement van buitenlandse Zaken de dank van Regering en Parlement overge-!

Frankrijk eist nieuwe garanties inzake Europees legerverdrag

Blijft bevreesd voor Duits overwicht

verleende aan de slachtoffers van

de watersnood. Op initiatief van naCHT, helpen Franse troepen bij het bergen van runderkadavers, die overal in de over

hnWtll/nn oWmlc stroomdo gebieden tonddrijven (bovenste foto). Op de onderste foto de begrafenis van slachtoffers,

j iT 4 -. ’ u Ui i welke meestal oé te vindplaatsen moet geschieden. Da kerkhoven zijn ondergelopen en ter voorkoDe "N^Se lïïïsStr^ ziekt^ fs het gewenst de slachtoffers onmiddellijk na het vinden ter aarde te bestellen,

heeft namens H. M. de Koningin -..

warme dank betuigd voor de hulp, | , ' ■ ■ II

die Nederland krjjgt uit Amerika. | Autoloieil IR tweC 039611 fijO UltverlCOChf

j ne van Excelsioi- de heren H. Kers en Bradinga van do politie met Ki i- 21, 23--21 en 21—19.

I In zijn welkomstwoord wees de ' heer Puntoflet, voorzitter viin hel Flood Reliëf Committee van Brassband, op het doel van de bycen, komst enwol het inzamelen van na de heer Millerson, secretai'ia I gelden voor het Arheiifonds, waar, van het comité, zyn vreugde uit; sprak over het feit, dat Pova de uitnodiging aanvaardde, om in het I gebouw van de Brassband tq ko: men spelen. JBprekei- noemde het j helpen van de slachtoffers een ; Chirstenpücht en op zijn voorstel jwerd een minuut stilte in acht ge! nomen ter herdenking van de j slachtoffers. Na afloop van de j wedstrijden dankte de heer Van der |Laar namens de Pova-spelcrs voor j de sportieve avond welke geboden I werd. Op voorstel van de heer Mili lerson werd de avond besloten met j het zingen van het Wilhelmus,

I

’ OOK VREEMDELINGEN HELPEN

; De collectebus, wellce stond op' gesteld bij de Vreemdelingendienst, ,op Dakota, bleek na opening ruim i 270 gulden te bevatten. Een fraai i resultaat voor Arhen.

ARUBA DA.MESCLUB PROPAGEERT INSTiïUÜT VAN GEZINSVOOGDIJ

POLITIE VERSLOEG bestuur van de Aruba Da

' EXCELSIOR OP mes Club heeft besloten in verband

I TENNISTAFELS onbekendheid bij het pu

bliek met de wettelijke voorschrifDe Donderdagavond onder aus- ten ten aanzien van de kinderbe

'^00*' Belgie en Neder- jjg loten voor de autplotery, wel- Als prijzen bjj het Bingospel z^n . Donderdagavond onder aus- ten ten aanzien van de kinderbePARIJS. - Van officiële Franse zt{-1 eigen officieren en voorzieningen twee en een stem voor Lago Divi|lon van Ar- j beschikbaar gesteld een tiendaagse '^an de Brassband Excelsior scherming, een actie te onderne

de wordt vernomen, dat de Franse te verkrijgen om te verhinderen, “xemburg slechts voor het eerste werden verkochtf 'waren in rondreis, eerste klas, per KNSM ten bate van het Arhenfonds ge- men om groter bekendheid te geven „o. in ü V anoerhaif jüur geldcn. Daama ZOU ._ ._ __!noo.. ^_ sneelde tafeltenniswedstriiden. ein- __j.

ontwerpprotocollen dat Frankrijk in de E.V.G. door '

f jaar gelden. Daarna zou 1^^^^ aUef^n de man 'naar Venezuela, Panama en Puerto «Peel^e tafeltenniswedstrijden, ein- !

• uov ^ .u u, • .\j. «.wu. J f U J • • ' IWCC UUgUll aUClOitU UC Uiail .. cuiaixiu cu * UCI bu | - ---’-| ciail uc lliOgelijkhcden, Welke dC Wöt

voor toevoeging aan het Europese West - Duitsland overstemd zou “^m'^erhouding vaneren naar gebracht. De trekkiiw. vindt he- Limon; twee door de KLM beschik- ptigden met een overwinning van thans biedt, legerverdrag ter tafel heeft ge- worden. wL? n»?. Genavond plaats tijdels de Bingo- baar gestelde retourvluchten naar 1 de Politie.

vcrwacht, dat de Franse nadere Frame voorsSl toThet"per- welke in de'Essïciub, even- i Juracao, een ,,vierhonderd dapn” 1 Oe uitslagen waren: F. Baptist die naar dit doel leidt zal op Don

bracht. Er is nog geen protocol bü |

over de Britse deelneming aan del

en geld. West-Duitsland zou in het

Men verwacht, dat de Franse nadere Frame voorstel tot het per

rem*rel^*’wJJdt*^on°dê “'•®" morden als in aan- jke stemverhouding een poging zien

10 ^naen. volgena de Duitse zienswijze kun- aan de E.V.G.

*, Naar ^ngenomen wordt, tr^ht „(gn verzwakking van de | Van officiële Duitse ziide wordt

Frankrflk meer yr^heid te verkriJ- e.V.G. En wat de stemverhouding een gedeeke van de Fran^^^^ gen voor hrt onttrekken van troe- betreft: in het originele ontwerp stellen gekenschetst als de grenpen aan de Europese Verdedigings- je verhouding drie stemmen zen van het aanvLJdbare oZgemeenschap voor gebruik werzee, voor Frankrijk, West-Duitsland en .schrijdend», zün zeggenschap te behouden anza- _.

I, oai, ac rranse nadere Frame voorstel tot het per- ,-- . T- ^ ïT Zi L U i ü j -i T ”7 uusiagen waren: i*. eaptist aie naar dit doei leidt zal op uon

Duitae zijde be- Uanent maken van de aanvankelü- 1 ’ f" , f " UP 9 l-)-Nett (Exc^ 21-9, _21-jderdag 19 Februari a.s. pen lezing

•!wordt gehouden. ' ^n -nylon golf-bag. Alle leden van|i-o: e. Bradinga CPol.)-N. Jan- [worden gehouden door de heer Ñ.

,1 _ f verwacht. |sen 21-11, 21-7. J. Bradinga *. G. Schild .ambtenaar van de Stich

n I ^llen ook kaarten; (Pol.)—E. Nicolaas (Exc.) 21—16, jting voor Reclassering en Kinder

DAMESSOFTBALWEDSTRIJD worden verkocht voor de feest-1 i 5 _ 2 i, 21-16. B. Bratinga (Pol.) bescherming. Onderwerp van de lelt IN HET WILHELMINASTADION avond, welke door de Britse Club _d. Williams 21-23, 14-21. R.,'zing is „De noodzaak van ruimer - Ten bate van het hulpfonds df'giacSfeTs”^^''^ (Pol.-A^Browne (Exc.) 19! toepassing van het instituut der

• „Aruba helpt Nederland" zal van- '' —21.21—16,21—18. M. Merx gezinsvoogdij”. De inleiding zal

Ongerustheid in Nederland over op 16 Febr. te verwachten hoge springvloed

EXTRA EDITIE VAN HET

VERKRIJGBAAR

Hedenmorgen is In de Aruba

—21, 21—16, 21—18. M. Merx gezinsvoogdij”. De inleiding zal (Pol.)—F. Muller 21—9, 21—15. worden gehouden in de Engelse J. Hulzen (Pol.)—I. Sherwood 21 taal en een ieder is van harte wel-18, 21—14. C.’van de Laar (Pol.) kom. De lezing wordt gehouden —G. 0’Brien 21—9, 21—19. in het gebouw van de Sociedad

In een doubleswedstryd versloe- Bolivariana en begint om acht uur gen Ie heer M. Jansen en A. Brow' precies.

gemeenschap voor gebruik overzee, voor Frsiirnk WmiTnuiteTand en «^er- ^vond in het Wilhelminastadion de i ''««'den gehouden in de Enge

zün zeggenschap te behoudfeninza- ' ‘ eerste damessoftbalwedstrül plaats _ ___ ’ I- Sherwood 21 taal en een ieder is van harte w

ke de status en bevordering van ---vinden bij kunstlicht. De dames- HET -18, 21—14. C.-van de Laar (Pol.) kom. De lezing wordt gehoud

- Ongerustheid in Nederland over op Ora^jÏiSamï" ^ Ït m een doubleswedstryd versloe- BoUvanaL en begint om acht u

Watersnood. ^efwachïen hoge springvloed zTa^^l^rz^rVa^^^ verkrijgbaar .en leheer M. Jansen en A. Brow. precies._

’SGRAVENHAGE.-Alom in Ne-; Stig rekening worden gehouden teWij kunnen een ie- Hedenmorgen is In de Aruba in Tiunli uanwel

postzegel derland heerst emge ongerustheid met een sterke uitbreiding van ^®^e wedstryd te Bockhandel de verkoop begonnen n3l113raCll0aV0nÖ IH I lYOll WCrCl

over de springvloed van 16 Fe- muskusratten, die een gevaar leve- “en. U betaalt voor een van exemplaren van de speciale fo- JIJ

De ramp in Nederland is voor de bruari. Naar aanleiding hieiwan ren voor de dijken en de waterkrin- Placht zitplaats op de tribune één to-editic van Het Vaderland waar- d00rSl33n0 SUCCGS

P 08 ter«ten aanleiding geweest om wordt van de sterrenwacht.te Lei- gen door het wroeten van deze .«Iden en voor de beste staan- een overzicht wordt Begeven mwwi

een speciale watersnood-postzegal den vernomen, dat inderdaad op dietfen in de grond. Voor iedere Plaats 50 cent. Voorts helpt U de van de gevolgen van de storm- Ook voor de tweede Carnavals- gezet. We vestigen de aandacht van 10 cent met Mn toeslag v^^^^ 16 Februari de maan ruim 10 ^t. gedode muskusrat is een premie noodlijdende broeders en zusters in ramp. De exemplaren worden ver- avond in Tivoli bestond enorme be-' hét Kindercarnaval, dat morg.

va.N,5.-,^t.ld. he. „oedor-and. _koclft .e.e„ 50 L. peT^u'r" ..ndstemo* e„ do„. de ™et ;.iddag 5e.,„. op

ter. joede UI. de eluhtoMer. vu velge hiervan rijn de voorapelde ' ' ■ . '»“• i* srete parade door de atra.

de wateraneod. De eerat. dai van vlafdhooitten van 16 Pebrun?? on' | VA KI UPIKIHC CM 1/CDDC I á a"” f“‘™ren,ten lever, van Oranjutad welke a.j„ beg

uitgifte waa 10 Februari a.a, De gaveer 30 om hoger dan die voor 1 I Y AIS ntlNUt tN VCKIkE \ ff.,"'' “t' bpzondero aan. punt heeft bg Tivoli en precea <

de watersnood. De eerste dag van vloedhoogten van 16 Februari onuitgifte was 10 Februari a.8. De geveer 30 cm hoger dan die voor 1 verkoop zal plaats vinden geduren- Februari voorspel waren. De inde Februari en Maart, terwijl de vloed van de storm op 1 Februari geldigheidsduur van deze zegel was echter zoveel groter dat men loopt tot en met December 1964. zich over dit verschil van 30 cm De vervaardiging en verspreiding niet al te zeer ongerust behoeft te van de zegel hebben slechts vijf da- maken.

Mamarachoavond in Tivoli werd doorslaand succes

Ook voor de tweede Carnavals- gezet. We vestigen de aandacht op

langstelling en door de met smaak ^ middag om één uur begint en op gekozen en vaak zeer originele cos- ■ de grote parade door de straten tuums van de feestvierenden lever- van Oranjestad, welke zijn beginde de zaal een zeer byzondere aan- 1 punt heeft bij Tivoli en precies om

gen gevergd. . |

Als bijzondere technische details! van het watersnoodzegel kan wor-l den meegedeeld, dat het het gang

5, watersnood moet ern- '

IN OERESTAtJREERDE FLAMINOOROON OPENT

bare tien-cent-zegel is met de beel- NIEUW CAFE-RESTAVRANT

tenis van H.M. de Koyingin en voorzien van het opschrift: 1963

„TROCADERO”

Morgenochtend wordt het café

t n Waters-Lestaurant in de voormalige

nood. De kleur van de zegel is]

Ook waren speciale „first-daycovers” aan de postkantoren ver- .n

mingoroom heropend. Het gebouw I Dewhirst én 'siater; 3. de is gehuurd door de heer Jean-MarieJ Amerikanen Carol Ann Peters

NEW YORK. • De Amerikaanse stad staat de Japanse radiotele- PARIJS, - In Parijs is bekend geschout-by-nacht Byrd is van plan grafist Masao Mitsoehasji terecht maakt, dat de Franse regering een nieuwe Zuidpoolexpeditie te op beschuldiging van spionnage bereid is onderhandelingen te ondernemen voor het zoeken van voor de Sowjet-Unie. Voorts openen met de sultan van Marokmineralen en het oefenen van heeft hü geld van do Amerikanen ko, ten einde te komen tot vermilitairen in het strijden by zeer aangenomen in ruil voor inlichtin- dere ontwikkeling van de demolage temperaturen. Hy zal niet gen over zyn spioniagewerk. cratische instellingen in Marokvertrekken voor het einde vañ ko. Generaal Augustin Guillaume,

de oorlog in Korea. CAIRO. - In Cairo z^n plannen resident-generaal van Frankrijk

nAVnq n» nuda» „au ï,af bekend gemaakt voor het ver- Marokko, heeft dit besluit aan reldkoMpioennohap® ösdnnsen ™"*'“ Esvptteche vlag *

luidt: 1. da Eugelsan JaM West. ®

wood en Dexmy; 2. da Engalson f" r<>°a »al worden mat aan ada.

Joan Dewhirst én Siater; 3. de met uitgespreiJe vleugels in BORDEAUX. - De Duitse sor bet nlidden. — Dc betekenis der

blik op. Zo zagen we een zeer ori- v gineel paar verkleed als Pinguïns, _ dan een allervermakelykste ezelinnengroep en natuurlyk de nodige charmante Pierettes en babies.

De heer Jan (Oude Vlek) Laclé Iwerd met het gebruikelyke ceremonieel door de Joker van verleden jaar, de heer Milo Arends, tot Opperzot geïnstalleerd en ontving de narrenstaf. In een geestige rede aanvaardde de nieuw Joker de waardigheid, maar liet alvats dc waarschuwing horen, dat degenen, die hem dit jaar hadden gestrikt, volgend jaar nog niet gelukkig

r uur carnavalstijd begint.

krijgbaar en een eerstedagstempel waarop de afbeelding van ’n hand, die een reddingsplank grijpt, alsmede: Watersnood 1963.

MARIO 8. ARENDS INO.

laten beschilderen en de zaal ooki practischer heeft ingericht. Er isj nu een heel gezellige bar ontstaan en de heer Hoen, die in Nederland in het restaurateursvak een ruime' ervaring opdeed, heeft ons vcr-| zekerd, dat aan de service van bar en keuken speciale aandacht zal worden besteed. |

Vele factoren werken samen om van Trocadero een nieuw uitgaans- j centrum te maken. Het gebouw is centraal gelegen, naast de bioscoop | en in de onmiddell|jke omgeving van het nieuwe bestuurskantoor, terwijl het terras een uniek uit-, zicht op zee biedt. Mede uit touristiseh oogpunt verheugen wjj ons daarom in de heropening van dit eafé-raatauraat. Wa wensen de

ÜMf Hifii fffl ntm, I

en Ryan; 6. de Nederlanders Li

kleuren is:'Het zwart vertegen- e®^"t-majoor Karl Lentz en de I zouden zyn. Hij zal Elzasscr sergeant George Rene li t„«=v,ni4 ,

het Nederlandse echtpaar Odink.

MOSKOU. - De „Prawda”, het orgaan van de Sowjet-Russische communistische party, heeft 1.1. Maandag voor het eerst president Eisenhowers besluit om Pormosa

woordigt de donkere dagen ty- “"‘.f

Dam; 10. o v bqos, die z\jn ter dood veroor

In kort bestik

decid wegens hun aandeel in de massamoord van Oradour, hebben tegen het vonnis hoger beroep aangetekend.

wijsheid gebruiken om volgenl jaar een even onschuldig lid van Tivoli er in te laten lopen.

Het hoogste woord voerden gisteren de zotheid en het ensemble Sonora del Caribe. Het was gezellig als steeds en Tivoli daverde tot j alat in de nacht van Carnavals- j feestgedruis. I

Vanavond en morgen worden de 1

Agents for Aruba:

N.V. WINKELS HANDEL

Eisenhowers besluit om Pormosa , • t, * u j BRUSSEL. - Het Belgische soda- | , . " arnava s

te dcneutraliseren aangevallen listlsche partij-orgaan „Le Peup

Hst blad schrS schemering van dc bevrljding en je- hoeft weer scherpe crltick ge- ! ,

erop gericht is do oorlog in hot oefend op het tweede vertrek van | f®®stelUkheden onverminderd voort

Verre Oosten uit te breiden, hoe- "‘euwo regering. koning Bourlewijn naar Zuid- I-—

wel de t)rc 3 ident tydens zijn ver- Frankryk, terwijl duizenden in I DUIZKND GULDEN VOOR

klezingiicampagne beloofd had HONGKONG. - Blijkens een be- België verkommeren. Het blad HBJNEKENS BIER een einde tc.maken aan de oor- Peking ia het bud- verwijt de stiefmoeder van do Ho verkoop van Heinekens hier.

log In Korea en een vredespoli- g®^ <^® conimiinlstlschc Chi- vorst, de prin.se.s van Retie, de ko- *y^®"‘' laatste voetbalwedstry 1

tlek tc zullen volgen. "®®° regering voor 1953 door de ning tot dit besluit te hebben ge- ^ct internationale toumooi, bracht

Chinese volksvertegenwoordiging bracht. ruisa duizend gulden op. Zoals be

TOKIO. • In dc Japanse hoofd- goedgekeurd . kend was het bier gratis door do

DUIZEND GULDEN VOOR ' HBJNEKENS BIER Dc verkoop van Heinekens hier, tydens de laatste voetbalwedstry 1 het internationale toumooi, bracht ruim duizend gulden op. Zoals bekend was het bier gratis door do agente, Bnardse Trading, ter be•ehikking gesteld viq Arhen.

hole DIstributor fnr Arulat: MARIO 8. ARENDS LNC.

üe Arubaatise Courant

Uitgeefster: „De Arubaanse Courant” N.V. Redacteur: G. Schagen. —

Abonnement / 2.50 per maand.

DAGBLAD VOOR ARUBA

Bureaa Oranjestad; Nassaustraat 94, Tel. 1282. — Agent Sun Nicolas: „Central Lunchroom”, Tel. 6067. — Gedrukt by de „Aruba Drukkerij” N.V., Tel. 1277.

ZATERDAG 14 nSBRÜARI 199S

GroleaiiM*on ■ 7zeebootoefening''“'“£^.'^^'‘^

larine en | «

M A * A 1 . . • • UI 1 Is-L J I commandant van Hr.Ms. Willem v. UlOOrdGllïtflir

N.A.T.0. viool in ^c»io in WfsUliik dool von j zaan. %*v**w«»*

Atlanlischo Ocoaan Het squadron 405 van de Cana- BORDEAUX. • Het doodvonnis is ^ beid of gevuiiKeniss

dese marine onder commando van uitgesproken over de Duitse ser- j In 1944 toen de 1 Uit Norfolk (Vlrglna) werd be- Nederlandse Antillen, Nova Scotla egkader-commandant J. K. Greep- geant majoor Lentz avegens zijn omgeving van Bord richt ontvangen, dat gecomblneer- en diverse Amerikaanse havens RCAF, zal Canada ver- aandeel in de massamoord in het ■ wegtrekken hebbei

de marine- en luchtstrydkrachten aan de „East en Gulf Coasts". tegenwoórdlgen bü do oefening, dorpje Oradour in 1944. Vier ande-1 bevolking van Orad van de Ver. Staten, Nederland en De bevelvoerende officier van de opereren onder Captain A. re Duitsers werden veroordeeld tot Slechts door toevall

Canada met Ingang van Maandag oefening is de vice-admiraal Lau- g commandant van dwangarbeid voor de tijd van 10 heden konden enkel

16 Febr. a.8. een grote vijfdaagse renco T. DuBose, USN, NATO- ^J^g' Eleven In Jackson- tot 12 jaar en een werd veijoor- de massamoord o

oefening in de bestrijding van on- commandant van de US sub-area, (piorida) samen met Patroull- deeld tot 10 jaar gevangenisstraf, hoofdschuldige schi

derzeeboten zullen houden In .Ie met hoofdkwarUer In New York squadron 5 van de Amerikaan- Een Duitser werd vrij gesproken, die te zijn gesneuvt

Atlantische Oceaan ter hoogte van City. Schout bij nacht Aaron P. marine. J.1 He beklaagden, die bij verstek

do Oostkust van Florlda en de Ca- Storrs III, USN (van Owego, N. th i n e terecht stonden, in ijet geheel 43, „onder

rolinaa. Deze modedcllng werd be- Y.) commandant van het Carrier Het doel van de „Bxerclse Bur- .^yerden ter dood veroordeeld, uitge- een andere moï den verstrekt door het hoofdkwar- Division 16 aan boord van USS fef’ is do NATO antl-onderzee- honderd een. die ontoerekenlngu- ^ombn, wanneer z

tier van Admiraal Lynde D. Mc.- „Palau". zal hot bevel voeren over bootkrachten te trainen In de ope- vatbaar werd verklaard. grepp wouden ontsn

Ck)rmlck, opperbevelhebber van de de Hunter-Killer groep. De Neder- rationele en tactische oorlog tegen sergeant Boos uit de Elzas ambusoadeur.

NATO in hot westelijk deel van do landse schepen, die deelnemen, zijn do onderzeeboten. Tegelgkertqa ^^^.d evenulçns ter dood veroor

Atuntische Oceaan Deze gecom- de Hr.Ms. „Willem van der Zaan” zullen de drie deelnemende onder-, deeld. De andere dertien Elzassers JAN MUSCil SCII

blneerde anti-onderzeeboot-opera- en de Hr.Ms. „Ceram”, met basis zeeboten waardevollo training krij- eerden veroordeeld tot dwangar- GESCHENK AAN

tie te water eu in de lucht die de Curaçao. Zij zullen samen met het gen in het ontwijken van de aan--RAMPENFONDS

nakm draagt van „Exercise Buf- fregat USS „Haas” een aanvals- vallen en in eigen aanval. AMSTERDAM.

fet”, Is de eerate oefening van dit groep tegen onderzeeboten vormen voon.j soldaten gedood of ge- va» zü» afscheid

soort, dio in het westelijk deel van —---- - ' —--- wond. Musch in het t

de Atlantische Oceaan wordt 6 ^- m | 1 II " I '

houden T;ivllir overweeot OTIGnSIGl ST.\SSEN wil europa „De Vrek van M

Tot de eenheden, die aan deze Idyllir HELPEN OP COMMERCIËLE

operatie deelnemen, behoort een . De nieuwe bevelhebber |Oosten meldt, zullen in de nabije BASIS gemees er van c

squadron van de Royal Canadian ' hot Amerikaanse achtste leger, toekomst vier schepen aan de ze- BONN. - Harold Stassen, de direc

rlcht ontvangen, dat gecombineerde marine- en luchtstrijdkrachten van de Ver. Staten, Nederland en

aandeel in de massamoord in het ■ wegtrekken hebben zij de gehele hot \

re Duitsers werden veroordeeld tot Slechts door toevallige omstandig-: penfonds. dwangarbeid voor de tijd van 10 heden konden enkele inwoners aan'

tot 12 jaar en een werd veijoor- de massamoord ontsnappen. De TKAUAN.^-I'ADVIND.TÏERS deeld tot 10 jaar gevangenisstraf, hoofdschuldige schijnt in Norman-j CIlOAiMSEREN Een Duitser werd vrij gesproken, die te zijn gesneuveld. „BRING AND BUY”-FEEST

De beklaagden, die bij verstek . . — .. Do padvindsters van de Tara

win «MA ‘-'iiveloppc. De burge-1 serveer uw Zaterdagmiddag voor

^OOCLV0X11L18 VOOa lX18iS8ct meester zeido te hopen, dat Jun | ,,de ruilovereenkomsten van uw Ie

. Musch daarvan nog jarenlang ple- ven”.

moordenaar ,,, !_

De acteur dankte voor het hem

BORDEAUX. • Het doodvonnis lafheid of gevangenisstraf. aangeboden gesclionk, maar gaf PIJN OM UW MIDDEL?

uitgesproken over de Duitse ser -1 In 1944 toen de Dutisers uit de de envelloppe onnuddcltijk weer

geant majoor Lentz svegens zijn omgeving van Bordeaux moesten' aan de burgemeester terug mot j ludieii U dikwijls last hebt van

Musch daarvan nog jarenlang ple-j ven' zier zou beleven. |

De acteur dankte voor het hem j aangeboden gesclicnk, maar gaf Dl

PIJN OM UW MIDDEL?

)ek de inhoud te willen |

U\7 middel, rugpijn of pijn

dorpje Oradour in 1944. Vier ande-1 bevolking van Oradour uitgenioord schenken aan het Natoinaal Ram- Uan ledematen dan is het best mo gelijk dat Uw nieren of lever niet in orde zijn. Het meest doeltreffend middel tegen beide kwalen zijn

DR. CHASE'S PILLEN

terecht stonden, in ijet geheel 43, ggy^,, onder de heerschappij hauagroep op Sint Nicolaas zullen

zonaera een, aie onioerexeningu jjoirbn, wanneer zq aan Moskou’s i lot zes uur een zg. „Kring and . . . .. . *

vatbaar werd verklaard. greep zouden ontsnappen, aldus de ]Huy”-fecat organiseren j - k " H ^ i' '

vatbaar werd verklaard. . greep zouden ontsnappen, aldus (

De sergeant Boos uit de Elzas' ambassadeur, werd evenulçns ter dood veroor-]

deeld. De andere dertien Elzassers' JAN MUSCil SCHONK EIGEN

speelplaats van het Filomenacol

irzaak zijn van de rugpijn

vernield en circa 100.000 commu-j AMSTERDAM. - Als onderdeel! gen, dat de kopenden en verk( nistische soldaten gedood of ge- 1 afscheidstouriiee heeft | pen dorstige kelen kunnen laven,

lege bU do Theresialcerk in Sint Ni-, f ^w middel. Tevens

ONK EIGEN colaas. Een ieder, die iets te mis- productie van

sen of nodig heeft, wordt verwacht. k^Ltoiten, die onmisbaar zijn voor De padvindsters zullen ervoor zor-1 ff” sji^svertering. Dr.

Als onderdeel! gen. dat de kopenden en verko-1® " pillen zyn met schadelijk I HnroKcr, knion kunuen zondcr mccr worden in

houden Tavlor OVGrWGGOl oIlGnSiGl ST.\SSËN wil europa

Tot de eenheden, die aan deze IdyiUr HELPEN OP COMMERCIËLE '

operatie deelnemen, behoort een . De nieuwe bevelhebber Oosten meldt, zullen in de nabije BASIS ‘

squadron van de Royal Canadian hot Amerikaanse achtste leger, toekomst vier schepen aan de ze- BONN. - Harold Stassen, de direcAir Force Lancaster Alrcraft. twee Maxw’ell Taylor, heeft vende vloot worden toegevoegd, die teur van het bureau voer de we

schepen van de Kon. Ned. marine, ygjgg„g welingelichte militaire zijn uitgeru'it voor het afvuren derzijdse beveiliging, die inmideen Hunter-Killer groep van de j dringen te Seoel laten doorscheme- van geleide projectielen. Het zijn dels in Amerika is teruggekeerd, Amerikaanse marine, die samenge- ' ^ijn troepen spoedig fcii de vroegere kruisers „Boston” en heeft voor ziJh vertrek uit Bonn

steld is en onder leiding staat van Voordon van de huidige frontlinie i „Canberra” en de -duikboten verklaard, dat hü na zijn aankomst

Jun Musch in het theater Royal te Do opbrengst van deze middag Zij hebben een doeltref

Schageii de hoofdrol vervuld in komt geheel ten goede aan het Ar-1 effect bq nier- en leverkwa„Dc Vrek” van Molicre. Na dej hen-fonds. Als padvindsters iets 1 *®®‘

voorstelling overhandigde de bur -1 organiseren, staat het by voorbaat Verkrijgbaar in alle erkende apogemeester van Schagen de acteu>-'vast, dat alles vlot verloopt. Re- theken.

het vliegdekschip USS „Palau”, 1Korea zouden kunen opereren. „Cusk” en Carbonero. De schepen te Washington een rapport zal opdat enige tijd geleden de Neder- | Enkele dagen geleden deelde ge-‘zijn verleden jaar in de Verenigde stellen over de economische en filandse Antillen heeft bezocht, en 6 „graal Taylor Zuidkoreaanse troe-1 Staten verbouwd. nanciele situaUe in West-Europa

torpedobootjagers en drie Ameri- pen mede. dat zü zich zouden moe- Voorts maakte het hoofdkwar- en een nieuw hulpplan voor Eurokaanse onderzeeboten. Verder ne- ten voorbereiden op „grotere ge- tier bekènd, dat aan de zevende]pa zal voorstellen, aldus is van welmen deel aan deze oefening een vechten in het Noorden". Sinds- vloot speciale strijdkrachten en ingelichte Amerikaaiwe zijde verAmerikaanse eenheid van vier fre- dien heeft hij, aldus genoemde eenheden voor „vervoer” en „ont- nomen. De hulp aan de Westeurogatten en een sqadron patrouille- kringen, openlijk op een op handen acheping”, met het oog op landin- pese landen mu voortaan op strikt vliegtuigen met basis op de kust. zijn offensief gezinspeeld. »en en verkenningen vanuit zee, commerciële

De deelnemende eenheden komen Naar het hoofdkwartier van de znllen worden toegevoegd. dus zou Staaaen verklaard hebben.

Beer verspreide bases, zoals de Amerikaanse marine in het Verre ]

LA«tf»ltlLlrAn Alf AP I WASHINGTON. - Maarschalk Ti

dOWJGlS DGSCniKKCn QYCl sedert Juni 1950 had de zevende to is van mening, dat de Verenlg

• I vloot, waaraan eenheden van ande- de Staten Mao Tse Toeng, de Chi

PIIAAV Iaat re landen zijn toegevqegd, het zee-'nese communistische presidfent,

9UUCI lUVIliTIVW» gebied bij de Koreaanse gevechts-^niet voldoende aanmoedigen om

. „• . * 4 .. KI” geheel afgesloten. Hierbij had hem ertoe te brengen te breken

Generaal Hoyt ste element in de strijd zou wy- de vloot in deze periode 1.345 do-[met de Sovjdt-Unie aldus heeft !f van de Ame-, ven. den. 1.273 gewonden en 82 vermis-. George Allen, de Amerikaanse am

, heeft in een]--- ten verloren. In dezelfde periode bassadeur in Belgrado, in een

Ie uitgave over onder water. Door de werden door schepen en vliegtui-[vraaggesprek via de televisie ver

idschrift „Fly-'„t^rjehte verbindingen is de om-' ?®n van de zevende vloot 36.930 klaard.

TITO BEPLEIT TITO-ISME VOOR CHINA

WASHINGTON. - Generaal Hoyt ste element" in de strijd zou Vandenberg, stafchef van de Ame- ,ven.

rikaanse luchtmacht, heeft in een |-_____

artikel in een speciale uitgave over ' onder water. Dooi

defensie van het tijdschrift „Fly -1 ontwrichte verbindingen is de

ing” verklaard, dat de Sovjet-Unie j y^^g y^n de aangerichte schade communistische gebouwen, 6.427 Men diende de bondgenoten van honderden bommenwerpers van ] y„o„|opig „jgt te ramen en het spoorwagens en 4.471 vrachtauto’s' de Sovjet-Udie niet de indruk te

het type superfort bezit, die in i slachtoffers is evenmin be- ______

staat zijn- atoombommen te Ver- jjend. «■ -Á.

voeuen naar doelen waar ook in de jje meeste hoofdplaatsen wor- ■"■“■■■■■■■MraAra

Verenigde Staten. De actieradius jgfj hulpacties ingezet; het perso

van de bommenwerpers is echter „gel van het Nederlandse Hoge mm BraijL JTB H M ^ ^

niet voldoende voor terugkeer naar Commissariaat schonk ruim 10.000 BIK MM MM ■ E E

de Sovjet-Unie, aldus de generaal, rupiahs. BV W ■■ E E IVB

di^ de mening uitsprak, dat een j ) ■ m ■ ■ A 1^1 Hl I ▼ ■

luchtmacht van 143 groepen 1 jjn^IXAIRE ADVIESRAAD j .

(wings) de Verenigde Str ten >n ; yoOR ZUID-0O8T AZIË VOOIT lElOOL CfCZOnQ AdOT !

staat zou stellen de eindove • ‘ in- ' ^

ning in een eventuele oorlog tt ;• WASHINGTON. - De Ver. Sta- 1

halen. iten zijn toegetreden tot de „staf- | OMDAT | I

WASHINGTON. - De Ver. Staten zijn toegetreden tot de „stafcommissie”, bestaande uit verte

In hetzelfde nummer schrijtt ge-oc^caanae uu verveneraal Lawton Collins, stafchef genwoordigors van Engeland, van het leger, dat zelfs in het Frankryk, Nieuw Zeeland en Auatoomtijdperk de mens het „hoog- ^traliö, ter bespreking van destra

_ tegle op het vasteland van Zmd

_____ Oosl Azië. De nieuwe verhindings

commisie zal militaire inlichtingen coaJL lïltwisselen. Zij staat los van de DOOR OVERSTROMINGSRAMP Australisch-Nieuw Zeelands-AmeD.IAKARTA. - De watersnood in rikaanse defensieraad voor de Stil

DJAKARTA. - De watersnood in ‘rikaanse defensieraad voor de btilIndonesië blijft onheil stichten. Del Ie Oceaan, genaamd ANZUS. situatie wordt verergerd door do

zware regenval in de districten ZEVENDE VXOOT PARAAT Klaten en Wonogiri op Oost-Java VOOR NIEUWE OPDRACHTEN en in Solo stijgt het water in dej TOKIO. - In een bekendmaking van overstroomde streken. In Sranka:het, Amerikaanse marine-hoofdstaan de huizen tot de dakjen onder ■ kwartier te Tokio wordt verklaard, water en Djojotekan «staat volko-jdat de Amerikaanse zevende vloot

BRYLCREEM het haar een natuurlijke glani geeft voor heel de dag.

BRYLC:REEM Uw hoofdhuid gezond houdt, droo^ haar en roosvomung tegengaat. {

I OMDaT~1

de zuivere oliën ^

geëmulgeerd zijn voor smetteloze H

haarverzorging. B

men blank. In Modjo heeft het v

„gereed is voor verdere opdrach

ter de toppen van de dijken bereikt ten, die kunnen voortvloeien uit

en men vreest, dat het elk ogen- wijzigingen in het beleid in het

blik zal overvloeien. Duizend perso- Verre Oosten", nen werden vandaag geevacueerd, Het hoofdkwartier verklaarde, waardoor het aantal evacue’s 7.600 dat in tegenstelling tot de heerhedraagt Bende opvatting geen belangrijke

In de district Klaten is de Deng- deel van de Zevende Vloot bij Forkeng buiten haar oevers getreden, mosa heeft gepatrouilleerd. Slechts en de districten Karangdowo, Ba- minder dan twaalf torpedobootja

jat, Tjawas ten Djuwiring staan geni waren ooit in de Straat van

„eUtBr,lcre««.d.crei^JJ^

«et Brylcteem « 0« no* ^ «

•V «»det overdtdifc ï^dwriof

letohal. Btylcm». d*

' hAIROWSSIHO Tl* WERELP

; *»'j “ ■

Pleasant, refreshing ENO’S “ Fruit Sak ” is the gentle corrective most of US need to keep the system regular. It is a safeguard against inormng liverishness, sof hing and settling to the stomach upset by unsuitable food or drink. ENO’S safely relieves over-acidity, a most frequent cause of indij^estion, flatulence or heartburn. ENO’S convains uo sugar or harsh purgatives It is particularly suitable for anyone with a delicate stomach. Keep you»- ENO’S handy — for youiself and your family.

‘Fruit Salt’

0^ .s PKCJJ T. t. V

SPECIALLY RECOMMENDED for IRREGULAR ACTIOI^ SI( K HEADACHE, LIVERISHNESS, BJLIOUSNESS, INDIGESnON, et&

Sold in hottlea for tasiing freshneaê»

zonder moiief

(7>

In de pauze begon de tafel weer te schudden, langzaam en en rythmi.Rch.

Peter .spelde de letters hardop -- D-O-O-D. V-E-R

M-O-O-R-D".

.Mevrouw Wilcox .slaakte rt?n kreet en trok haar handen van de tafel weg. ,.Ik doe niet meer mee. Het is aLschuwelük. Ik vind het niet leuk meer".

De Hfem van Peter Dixiand klonk scherp en helder boven het algemene gemompel uit. Hij stelde een vraag aan de tafel. ..Bedoelt u, dat kapiein Thompson vermoord is?" De vraag waa nauweliilM van zijn lippen, toen het antwoord al kwam

De tafel schudde zo heftig, dat hij bijna ondersteboven viel. Een schok maar.Ja”.

„Luister eens", zei Peter. Hij trok zijn handen van de tafel weg.

„Ik vind dit een flauwe grap". Zijn stem trilde.

„Draai de lichten aan” zei mevrouw Wilcox.

Majoor Barnahas stond op en voldeed aan haar verzoek. In het plotselinge helle licht keken ze elkaar aan en zagen, dat de gezichtbn van allemaal bleek waren. Niemand wist, wat hü zeggen moest.

„Allemaal onzin, natuurlijk”, zei Peter met een geforceerde lach.

„Dwaasheid", zei mevrouw Wilcox. Niemand moest zulke grappen uithalen".

„Niet over de dood van iemand", fluwterde Mary. Het is — Oh ik vind het gemeen".

,.Niet over de dood van iemand”, fluisterde Mary. Het Is —ik vind het gemeen".

„Ik heb niet tegen de tafel geduwd", zei Peter alsof hij onbewust het gevoel had dat de kritiek tegen hem gericht was. ,,Ik kan hetzelfde verklaren", zei Philips. En un Juffrouw Wilcox?"

..Natuurlijk niet", zei het meiije nadrukkelijk.

„Je denkt toch niet, dat ik een dergelijke flauwe grap zoü uithalen?” bromde majoor Barnabas. „Vervloekt ongepast”. „Mary lieveling..," '

Ik heb het niet gedaan. Moeder. Werkelijk niet. Zoiets zou ik nooit in mijn hoofd halen".

Er was eensklaps een «schaduw over de vrolijkheid van het gezelschap gevallen.

Majoor Barnabas stond op, leip naar het raam en ging naar buiten staan kijken, met zijn rug naar de salon. ,Vijf minuten voor half zes” zei Peter Dixiand met een blik op zijn horloge. Hij vergeleek de tijd met de klok op de schoorsteen en om een of andere reden had iedereen het gevoel dat zijn daad belangrijk was.

„Laat eens kijken” zei Mevrouw Wilcox met geforceerde opgewektheid. Ik geloof da we maar eenn een cocktail moesten drinken. Wilt u even bellen, mijnheer Philips?"

Philips voldedd aan haar verzoek.

De benodigdheden voor de cocktails werden gebracht en Peter werd als mixer aangesteld. De spanning week eon beet

je. J

„Wel", zei Peter, zijn glas opheffend op elders gezondheid". P» tndtren votfden li/n voorbeeld — allemael |)ri>alva üe

zwijgende ge.stalte bij het venster.

..Majoro Barnabas, hcir,Js uw cocktail".

De majoor draaide zich met een ruk om. ,Dank u mevrouw Wilcox, Ik niet".

Hy wierp nog oen laatste blik naar de invallende duisternis en kwam toen terug naar de groep bü de haard. „Ik dank u zeer. voor een prettige middag. Goeden avond".

„U gaat toch niet weg!"

„Het spüt me, mevrouw Wilcox — maar het moet gebeuren. Als ik maar telefoneren kon”.

„.Ta. Om u de waarheid te vertellen — ik — zou me er graag van overtuigen, dat met Joe Thompson alles in orde is. Dwaze bügelovigheid natuurlük — wete ik. Maar ik kan er niets aan doen. Natuurlük hecht ik helemaal geen geloof aan die kniderspelictjos — maar —”

„Maar U kunt toch nergcn.s vandaan telefoneren. Er is in heel Newhnmplon geen telefoon aanwezig”.

,,Dat is het juist. Aangezien er geen telefoon is, zal ik er naar toe moeten gaan".

„Er naartoe moeten gaan • - maar er i«i geen auto die door de sneeuw heenkomt”.

KATCBDAG 14 nCBBÜABl IMS

r Ml ABOlAANaE OOÜBANV

Fkgtoa S

Dijken voorlopig weer hersteld

■S-GRAVENHAGE. - De zeewerin- ’S-GRAVENHAGE. ■ Van c gen of waar het de ondergelopen van RUkswaterataat in Ne<

11 genaamde stormvloed veroorzaakt,

0IQ |die wat dé waterstand betreft een

I verhoging kan geven van 1 tot 2 j Van de zjjdc meter, komt slechts zelden voor. I

Roeiend arts gaf 370 injecties

Koningin gaf moed om door te gain

gen of waar het de ondergelopen van Rijkswaterstaat in Nederland Heirvoor dienen alle - ongunstige noningin gai moeo om ooor le gaii

gebieden betreft de eerste binneii' is een Zeeuws Vlaanderen medege-1 - omstandigheden fmmen te werken ■» .j • i-, ..

dUkfcn .U» i» d. afgelopen dagen deeld, dat ta aaneien .an de enge-'dit gebeurt elechl. hoogel zei-1 Tu

in zover,e hereleld, dat zU geacht rnetheid over de mogelUke gevol-'den. Het ie zo derludve wel zeeri';'*»"” *«'»tkrimag’ 1. ult-^bcgint h,er n.et de afbraak,

worden de te verwachten splngtü gen van de springtij, die dezer da-^ pessimistisch zijn dit weekeinde **“ kamertje van le ^ Koningin '

ruimschoots te kunnen keren. Zo- gen weer wordt verwacht en om den herhaling te verwachten van 18»®“ ten dokter, die .fantastische

lang voor het tijdvak van heden onnodige bezorgdheid elders te hetgeen zich op 1 Februari af-l^ ™f.** :noemd. .,Zy gaf ons dt

tot 19 Februari geen aanhoudende' voorkomen er geen directe reden j speelde. Bovendien zijn allerhand aankwam, gaan", zo zegt men.

stormen uit het Westen of Noord-! voor pessimisme bestaat. De com- maatregelen genomen om de ge- inenting. Eergisteren heeft. ■ ’ ,

westen worden voorspeld, bataat binatie van springtij en storm uit volgen tegen te gaan. •>« de Konlnghi rondgeleld, j f"™‘ddels is reeds

er geen reden voor bezorgdheid, het Noord Westen, welke een zo-1 die met een hellcopter was aaago-, chitect de opdracht f

Wie leest, baai zijn gees f

Het Boek van Vandaag

MARIA ANTOINKTTE

'gewoed. In een kamertje van het' ,, w H > Koningin wnrHt in dit door Stefan Zzwelg .geen vuur en geen ijs. Ze miste de

I raadhuis geeft een dokter, die' ' ’ _ Maria Antoinette is misschien | kraobt om goed te zyn, maar had

acht dagen geleden met een roei- ^ wel een van de beroemdste en ^ook geen'enkele boo,Haardigo trok;

boot uit Tilburg aankwam, zo zegt men meest besproken vrouwen der ge-|.de vrouw van gist. ren, heden ea

370ste inenting. Eergisteren heeft . ' ^ schiedenis geweest en alleen de ' morgen, niet deinoni.s.ch, niet he

hy II. M. de Koniiighi rondgeleld, Inmiddels is reeds aan een ar- idichter en mensenkenner Stefan 'roisch en daarom ogenschijnlijk als

vrouw, niet bijzonder begaafd, geen vuur en geen ijs. Ze miste de kraobt om goed te zyn, maar had

die met een hellcopter was aange- chitect de opdracht gegeven i

Om niettemin tegen alle eventualiteiten voorbereid te zijn ia een bewakings- en waarschuwingsorganinatie in het leven geroepen. De dUMen in Nederland worden dag- en nacht bewaakt en door telefonische verbinding staan de bewakingsposten in direct contact met commandoposten en met de burgemeestens der betrokken gemeenten waarbij militaire jeeps met telefoon aan boord zijn ingezet om zo vlug mo

'Zweig vermag haar zo scherp maar | f itJdui

Tienduizenden stuks vee verdronken

Duizend kadavers per dag worden opgeruimd

komen. „Het Is de eerste keer, dat nieuw dorp te maken - zo vertel- jook zo mild te belichten. In zijn ' een tragedie. Eerst in de geviingeik in zo’n ding heb gevlogen”, de de burgemeester, die zich een [voorrede schrijft hy: Maria Antoi-' nis, als alles verloren is, bereikt

had If. M. gezegd.

I ware held heeft getoond en die de ! nette was noch de gorte heilige, deze \

een hoogte, die zij ty

Aan weerszijden van de weg in laatste was van een ketting van van het royalisme, noch de „grue” i ^‘-'ns haar speel.s en lichtzinnig luNiouwc Tonge staan tientallen mensen, die tot in de kin in het van de revolutie, maar een middel- ven nooit vemoedde of bereikt.*

ruwhouten doodkisten. Ergens water gingen om door de stroom matig karakter, een „gewone"

klinkt het lawaai van neersior- meegesleurde boeren te redden!_

tend puin. Militairen halen door voor het te laat zou zyn. Drie da- burgemeester

water ondermynde woningen om- gen zaten 2000 mensen bijelkaar ^

ver. Drie honderd woningen zyn op een klem stukje dyk, zo ver

militaire jeeps met telefoon aan! SON (Noord-Brabant). - Volgens den dagelijks duizend cadavers boord zijn ingezet om zo vlug mo-l ramingen ligt het aantal stuks om- aangevoerd. Het Sonse gebied gelijk de waarschuwingen te kun- Bekomen vee in de rampgebeiden werkt dus op volle capaciteit, maar nen doorgeven. Arbeiders en mili-' tiwsen de 30 en 40 duizend. Het is ook de destructor-i in Hansweert. tairen met auto’s en materialen begrypelük. dat de destructors in Overschie eii Antwerpen werken

worden gereed gehouden om di-'bet Zuiden van Nederland sedert oiee. Voor wat het

reet naar de bedreigde punten te' Zondag op volle toeren hebben ge- ,

Brabant betreft, daar zijn|

kunen vertrekken eji in de strijd ^ra&iá. De destructor in het Bra- de ronddryvende cadavers vrywel

tegen het water tot de aanval te bantse dorp Son, onder normale opgeruimd. Nu komt de beurt nog |

kunnen overgaan. omstandigheden met ruim 20 wa- eon de stallen en het puin, waar

giens opererend, was Zondagmid- onder' men ook dood vee denkt aan

De bevolking kan het beste me- ^ het ophalen van te treffen,

dewerken door zo rustig mogelyk Halsteren. Door allerlei om

te blyyen en zich met onnodig op ^tandigheden ken toen nog niet zo

de waterkeringen te begeven en als men gaarne.... ..

zich evbnmin ongevraagd te men- aan

gen in de beveiligingsmaatregelen, paarden, carriers en meiwen |> ^ • . '

Engeland opnieuw in nood was gevorderd, konden de rond- g' Gp|tiptu;in l|p

drijvende cadavers worden wegge- W>Hlwmill Uw s*!.:.;.:.:

LONDEN. - Het Britse ministerie t,ieept en naar de destructors wor

voor buitenlandfse zaken heeft aan dçn gebracht. Men kreeg boven- “vnnrt Uail +

zes Europese landen een dringend difen hulp van andere destructors | = wpwi s luii verzoek gezondjen om Engeland uit het land, o.a. uit Bergum, 1# • I»

in de komende 24 uur te helpen Hoorn en Purmerend. In Son wor- ‘ KnninQfPn aan 10 millioen zandzakken ter ■'

versterking van de Engelse zeewe- —. .. «i ^ ^

ringen in verband met de komende ^ ^

springtij. Ruim 6 millioen is reeds RUSSISCHE ONDER

toegezegd en wel alk gratis. In SCHEIDINGEN VOOR .jg»

Frankrijk werken de fabrieken des VRUCHTBARE MOEDERS

nachts over om zandzakken te ver- lqNDEN. - De titel „moeder-hel- _

Vaardigen. dagen aan 497 Rus- y

WASHINGTON. - In het Ameri- sische vrouwen verleend wegens kaanse Huis van Afgevaardigden het ter wereld brbngen en opvoew een voorstel ingediend om 25.000, den van tien of meer kinderen, zo slachtoffers van de ovepStromingen wordt uit Moskou gemeld. In to- • „

in Europa toe te laten tot het Ame! taal hebben thans ongeveer 60.000 - • • |

Zij kunnen mij hiervan niet beschuidigen!

gonnen - zy het dan met afbraak c„ de d(i.e„ werden gedicht. |

„Maar de cadavers moeten . „ .

sneller weg” zegt de dokter. In de; .I' *

haven van Middelharnis liggen zü i

opgestapeld. Honderd dode koeien

worden per dag afgevoerd. Er' .f ^oo

zyn er echter nog 9000. Vandaag 1 Persoonlyke u.tgaycii komen echter 80 man terug uit! het evacuatiecentrum. Dan ^al

het opruimingswerk wel sneller! ^ yc en y

I en op het ogenlslik dat het smalle I hoofd zich onder het guillotinemes j buigt is zij in waarheid onsterfelijk geworden. Zweig heeft door zijn I talent deze vrouv.' voor oria doen l ieven. In zijn onlangs verschenen I autobiografie ,,De wereld van gis. teren” schrijft Zweig: ,,Bij een bioj grafie als die over Maria Antoinette heb ik werkelijk elke rekeI ning nagekeken, om do hoogte van i haar persoonlijke uitgaven te beI rekenen; ik heb er alle kranten en ' pamfletten uit die lijd voor be.slu I deerd, en er allo acten' van hot j proces tot de laatste regel toe ; voor doorgeworsteld. Maar in het

'oor doorgeworsteld. Maar in he In de avond vertrekt de burge-' . , , , . . . ,,

^ ^ , j,. , j ■ boek zoals het onder het publiek

meester. Op de aadbak van de ■ , . . ‘

Genietvan de “Sport van Koningen”

rikaanse staatsburgerschap.

moeders deze titel verworven.

I auto staan acht kisten^ Voorio;üg | zal hy iedere avond deze tocht ■ moeten maken. i i.

komt is van dit alles niets meer te vinden, want als de ecr.'»te voorlopige lezing ervan in hét net is geschreven, begint voor mij pas bet eigenlijke werk, dat van bekorten en vormgeven, een werk waarvan Ut steeds maar niet genoeg kan

A IE f COIO*TE TANOfASTA «EINI

w Tt / ntlST ZIIN j uw ADEM EN UW TANDENI / lUaMmf DE COIOATE METHODE, O

ONMIDDEllIJK ONFRISSCHE ADEM - VOORTKOMENDE UIT OE MONDJTOFT. DEZE FROEVEN (EWIJZEN OOK, DAT TANDENBORSTEIEN DIRECT NA DE MAAITIJD MET COICATE TANDPASTA, TANOSEDERF HET BESTE VOORXOMTI

I SNEUVVSTORMEN , en vormgeven, een werk waarvan

BOVEN ENGELAND j Ut steeds maar niet genoeg kan

LONDEN. - Door een sneeuw-: krijgen.” Door deze methode van storm uit het Noordoosten zijn in bekorting wint de levensbeschrijNoord-Engeland en Wales ver-, ving aan intensiteit, waardoor wij scheidfsne dorpen afgesneden. De| vanaf het ogenblik dat zij als ve*erI storm woedt reeds drie dagen. | tienjarig kind aan het prachtlievenVeertig hoofdwegen en 200 andere | de, genotzieke Franse hof komt wegen zyn geblokkeerd door del tot haar tragische, laatste gang sneeuw, die op sommige plaatsen j naar de guillotine, vol spanning het drie meter hoog ligt. Ook in het j igven van Maria Antoinette vclZuiden van Engeland wordt een; jie tot één zo grefte wereldse storm verwacht. De Theems is ^ macht moe.st stijgen, om len .slotte door de zware regenval buiten j d-nzaam als martelares te .sterven, haar oevers getreden.

'‘é^AA

Het "Seizoen” begint werkelijk op dreef le komen in Miami, fantastisch ontspanningsoord van Amerika. Voor race enthousiasten is goed gezorgd op de drie renbanen, zij kunnen hun hart ophalen aan bflzewindhondof stock car race.s. Een Jai Alai kaatsbaan is de plaats van nog een andere boeiende sport. Voor diegenen die hun vermaak aan zee zoeken is er zwemmen, waterskiiing, vissen en varen op de helder blauwe oceaan van Miami Beach.

Zuid Amerika ★

Het is de zomertijd in het zuiden. De heerlijke baaien, Copacabana in Rio cn Pocitos in Montevideo zijn vol met zorgenvrije mensen die zich in e warme zonnenschijn ^ koesteren.

Voor boehngen zie Uw reisbureau of

tMOl^ UUMtiO AtRtMrS

AeifTFORYOU

THE SCOTT SPOON

Mode of Duroble Plastic in Beautiful C olors

THeSB ^

(ernaHT spoons have)

V 50 MAhiy U5E5X

Het resultaat van proeven in gezaghebbende tandheelkundige literatuur gepubliceert toont, dat poetsen van de tanden direct no het eten met COLGATE TANDPASTA TANDBEDERF HET BEST TE6ENGAATI

GEBRUIK COLGITE TANDPASTI Om uw adem le relnigtn j Terwijl U uw landen \

Ooderzoekingan doer vijf leidende Amerikaanse universiteiten hebben aan- I getoond, dat het poetsen van de tanden , direct na het etenvolgens de Colgate 1 methode tandbederf het best tegengaat! Beter dan elk mondhygienisch middel, dat heden ten dage verkrijgbaar isl | Ja en een onderzoek van twee jaar heeft aangeAond, dat Colgate methode meer tandbedetf voor meer mensen is tegengegaan, dan ooit te voren in de geschiedenis van tandpasta! Geen ander tandpasta beschikt over bewijzen van zulke resultaten— do beste resultaten ftoitdoor^ een tandpastasnort bekendgemaakt! 0

Vd*AV.*d*.r^AVWVAVy'.F,Pi»^Af.V.Wi'rt*^RWd'.»A%%W^yVW'J*J'ANVW'A’.V.*^AfVVWWVW.%WAW.VW'.'JV.V.V.V.V.%%W.W.V.'

NO EXTRA COSTI Ask for the largo Scott’a Emulsion package containing a beautiful tablespooo. Obtaioable in six attractive colöts. Then give your family this aciendfic, vitamin-rich food-tonic every day, u many doctora rccominend. Vou’U soon have • sttooger and healthier lunily.

De Sultan van Akaiïm

IBIO Dl NOOBHAH 0„> Bim «.

Eric en Dzogolo volgden de dwerg. De neger keek met merkbare ver- horizon doemde eindelijk de omtrek van een groot bouw

S. I. l. Madura a Sant, Ine. , , . ,

Otntrala Agtntan

I Ar«b«i NatiauilraaT - T*l. 173S - 1734 genoegen Ile

bazing naar het kleine kereltje en die op zijn beurt gluurde af en toe bedachtzaam in de richting van de reuo. Daar het nog te gevaarlijk was om te spreken, besloot Eric later uitleg te vragen. Na een tocht door het struikgewag bereiken zij een kleine opening cn daar sprak Pum-Pum flui.stcrend; „Paard voor Eric. ezel voor Pum-Pum. Geen paard voor het grote baas. Niet weten hij komen." Toen Eric nieuwsgierig vroeg waarheen zy wel zouden gaan, antwoordde het mannetje trots. ,,Mij welen Winonah!” Met deze uitleg moest onze Noorman genoegen nemen en zy begaven zich op weg. Daar Dzogolo hen niet

CwaoMi 0« Ruyttrgtoin 2/4 ~ Ttt. 1200 i,g kon houden Icgdcn zij de weg stapvoets af on toen de zon opging

toen zei Pum-Pum; „Sultan van Akniim. Hy wonen hier. 1 Winonah!” Eric vroeg zich af hoe hy er in zou kunnen nlagei nah achter die dikke muren vandaan le halen. Bevreesd, rliit f op de tran.sen hun anawezigheid zou onidekki'H, trok het trei aehier d'ti terreinlooiing enig. Daar .spraken zij af (l;it Ki i- i nvoiul op verkepnnig zou uitgaan. Toen de dui.slernis w;,s in sloop onze held behoedzaam tot vlak hy de burcht .*'1 nam hi werk go<d in ogen.sohouw. Al spoedig hlgek hem dat van merkt binnen dringen geen sprake zou z.ün ori ,onv, 11 „; keerde Eriy terug naar zyn kameraden, die intussen gelegeuii

"l bevonden zU zich te midden van de kale woestijnochtige vlakte. Aan de hden gehad, eeno nader kennis te maken.

maSTKj

Hulstkamp

W4\m%

ZATEBDAG 14 FEBBVABl 195S

BOOT EXCURSIE NAAR BONAIRE

If fat ruins your fiKure or uiakes you short of breath uiid ondaiigers your health, you will fiiid it easy to lose a half pound a day with the iiow Hollywood niethod called FOKMODE. No drastic dictitijf or exercise. Absolutely safe. Ask your chemist for P'ORMODE and start sliniming toniorrow.

Voor ptissat^'ü on inlichtingen hetfetïende de boottocht naar llonaiiv, \\ cn:’o men zicli tot de leider en organi.saUu' den heer EDO FEUUOL p.a. Aruba Ice Supply te Dakul •

De zaak E. L. Feri’ fle ICinmastraat No. 9 te Oranjestad, heelt \ a kt niets niet de boottocht uit te staan. ■

Department Store

ORANJESTAD

oWtri ike finest leUclion in

Men Ladies & Children wear.

vanal Zondag 15 Februari a.s. CAFÉ-RESTAURANT

TROCADERO

(naast De Veer Theater-O'stad.)

GEHEEL NIEUWE EXPLOITATIE 's Avonds optreden van de bekende

DIXIELANDERS

DANSEN

Tot straks in ,,TROCADERO

isl 3 Dagen Gene 2 ^!\

Wtl vervoeren nlloe voor Ut Korsea voor Lulüarüig eub

I PARA CALIDAD

IDOMECQ

I

I cognac

Voor perfect scheren gebruik altijd

EzpediUebsdrgi

van hall elf 's avonds tot 2 uur

Agente exclusivo

Brushless Shave Gream lt& Medioeted!

'Noxzotño^

j:n!£aMj

.st Uchnnni to Bonezen. TU» tegen het ledige palt

4 mother says:-^

“I have never missed ono night's sleep with baby simply because sho is able to dlgest every mouthful of Lactogen."

Lacfogen is os light and digestible as breast-milk; it is just like breast-milk too in bone-building materials and flesh-forming protelns. Babies thrive on Lactogenj for Lactogen gives them evöry bit of nourishment they need, in the most eaS'^ ily ossimiloble form. ,

.Put your baby on

J-his you wilI discover:

No other car gets away from a standing start with the combined guickness, guiet and stnoofhness of a 1953 Buick with Twin-Turbine Dynaflow Drive*

With two turbines instead of one—and with engineering advances all through this miracle automatte transmissiën— you can get from zero to 30 mph before you take two breaths—and with more silence and efficiency than ever before.

Bsyond this, there’s new power that makes the entire range of performance more electrifying.

In every 1953 Buick SuPER and Roadmaster you’Il find the world’s most adyanced V8 Engine—the first Fireball V8. In every 1953 Buick

Special you’11 find the famed F-26S Fireball 8 Engine redesigned to providc record horsepower and compression for this budget-priced Buick Series.

But all this flash-fast getaway, this new quict, this stepped-up efficiency, this more spirited performance, can be judged only at the wheel of a Golden Anniversary Buick withTwm*Turbine Dynaflow.

W'ill you stop by and try one—witb our compliments?

*Staniard on Roadmatter, optional at extra cott o* other Seriet. A

Televislon treot-the BUICK CIRCUS HOORevery lourih Tuesday

LACTOGEN

ihe bet ter milk for bul.

1 Sole Diitributor for Aruba: ^ MARIO S. ARRNDS INC.

*nfor GENERAl MOTORS $ 194,000 SETTER HIGHWAYS CONTEST

S«« Your Buick Dualor tor confert bfanlci ond tuil Informaflon

WHEN BETTER AUTOMOBILES ARE BUILT BUICK WILl BUILD THEM

TVro otlier tirc can compare with Goodyear’a ^ * Road Lug for on- or off-lhe-road hauling. It gives siiper-traction on rough, unpaved road.4, and long, sniooth milcage over liigh» ways. Try this top choice tire for yourself*

Caida di Atlantis

EBIC DE NOORMAN pa Hans G. Kresse

u nan. „Iliba nos ceica Empcrodora Ishita di Hualpa, .” E palabranan aki no a fnita n.nii cfccto. Comandante lig iirofimdamente y acompanj.'i pa algun otro warda ipicnrle e viajo pa Capital di Ilualpa, unda nan n yoga i. ?.Ie.s ora Eric, VVinonah y c enano Pum-Pum a worde o omperador y .iu cspoáa. Salutncoin entre e dos runiasha cnidial. De.spuc.s cu e vijijrronan cansa a sose■o panja, Eric a conta cletnyadnmente tocante nan avenHTador Haiilpin a .scucha cu hopi atcncion. „E EgypIric n conclui .su .storia. „tubatin tur podcr pasobra el »odcr di e piedra. Nos iio tabata por u h«ci niid« ra»l.’’

^ MORt rON$ THt WORLD OVM AR( HAULIO ON GOOOYtAR TIMS 1HAN ON ANY OTHER MAKi

Perón bepleit federatie van Argentiniëj en Chili !

Latijns-Amerikaanse federatie zou einddoel zijn

Persidcnt Perón heeft zich ultgt^sproken voor hei sluiten van een volledige Unie tussen zün land en Chili. I'crón heelt dit gezegd in

oen vraaggesprek met het blad La Nacioii in Santiago. De president President Perón heeft de Westzal a.s. Vrydag voor een officieel bezoek naar Chili vertrekken. duitse ambassadeur weer in het

I bezit gesteld van de gebouwen, !

Ideaal: Verenigde Sta-. eenheid. Het samengaan zou 8*^" jsportvelden en een vliegveld, welke ' ten vaa Zuid-Anaerika j volgd worden door het sluiten van, bezittingen van de vroegere Duitse I T , ■ T, X verdragen met ande- ^ club in Buenos Aires door de Ar- I

In een vraaggesprek zei Perón, re landen, byvoorbceld met Brazi- gentijnse regering werden overgedat een economische Unie tussen lia.PresidentPer0nzdverder.dat „omen als vijandelijko eigendomChili en Argentinië met genoeg hy voor het bereiken van de een- „j^n. Dit gebaar maakt deel uit

zal zyn. Er moet een volle^g sa- he:d volledig vertrouwen heeft in ^an het streven van de Argentyn- j gclüks algemeen contact nu een

mengaan van beide landen komen, de samenwerking met president | regering om de vroegere goede GENERAAL RAPAEL TRUJILLO oud President van de Domini- “^al geen sprake kan zyn. Alle Hmrdoor zouden het veremgde ibanez van Chili. Do Argentijnen betrekkingen met Duitsland te her- caanse Reoubirerihnksi «^«wezigen hoe verschillend hun

Chili en Argentinië de kern wor- zouden geen enkel bezwaar maken, stellen Republiek (links) schudt de hand van een dergenen, die deel- hebben een

den van een Latijns-Amerikaanse 'aldus Perón, als de Unie niet tot | ' namen aan de grote parade, welke door bewonderaars van hem ge- ^ding gemeten en dat’is dat zy wer

________ houden werd op dc Connecticut Avenue in Washington. Oud-president ken voor het welzyn van de olie

stand zou komen. Dan zou alle verantwoordelijkheid hiervoor echter alleen berusten by het Chileense volk.

Vriendschap voor geestgenoten

mengaan van beide landen komen. | de samenwerking met president j „egering om de vroegere goede Hierdoor zouden het veremgde|ibanez van Chili. Do Argentijnen betrekkingen met Duitsland te herChlli en Argentinië de kern wor- zouden geen enkel bezwaar maken, stellen, den van een Latijns-Amerikaanse ' aldus Perón, als de Unie niet tot |

Vertegenwoordigers van Lago-gemeenschap in geanimeerde sfen^ming bijeen op „Stag-Barbecue"

! Wij allen werken voor één doel: het welzijn van de olie gemeenschap

I Zaterdagavond Verd op de Lago nen on clan zal blijken, dut degenen I Golfclub de jaarlijkse „Stag-Bar- tegen wie men nu oonmaal wel oena becue” gehouden voor de leden van stelling moot nemen, in werkelijkde verschilltende vertegenwoordi-‘ heid vrienden zijn en •streven nnar gende lichamen van de Lago, waar-j het zelfde doel. Sprker besloot zijn j bij ook „Stadsmensen”, die regel- rode met alle aanwezigen öja lieel 'matig met deze comm-ssies te ma- prettige avond te wensen. De lieer I ken hebben genodigd waren. i H. A. van Dlaroum sprak nnmen.s

In zijn weikomstrede herinnerde' en bracht zijn dank

I de Heer O. Mingus er aan, dat het doel van deze bijeenkomsten is el-'

kaar ook sociaal te leren kennen, j , ,

Het bedryf- is zo groot, dat van da- ^ f

gclüks algemeen contact nu een-i ‘

maal geen sprake kan zyn. Alle f gehouden werd, zo

AMEBIKAANS VERKEERSVLIEGTUIG VERONGELUKT Een Amerikaans verkeersvliegtuig is Zaterdagavond hpven de Golf van Mexico vergaan. Er waren 46 inzittenden. Het toestel was onderweg van Florida naar New Orleans. Reddingspogingen worden ondernomen door dertig viiegtui

Weersverwachting voor spring-vloedperiode in Nederland gunstig

Trujillo maakt momenteel een reis door de Verenigde Staten.

gemeenschap. Deze barbecue is gedoel om elkaar beter te leren ken

AARDBEVING IN COLOMBIA

Het militair seismografisch instituut van Bogotá geeft gisternacht een aardbeving waargenomen. Het centrum hiervan zou liggen bij do grens van Colombia en

I Ruim zeshonderd zullen vandaag volgen. Zij hebben verlof gekregen

Het was al carnaval wat de klok^ Zaterdagavond werd overal druk animeoido avoi dit weekend sloeg. In de verschil- feestgevierd. In vele clubs waren' tloel beantv lende clubs werd opgewekt feest-1 gecostumeerde feesten, terwijl op' naar do zin (R.

ondernomen door dertig viiegtui- rampgebied in Nederland was het weer gisteren gunstig en Colombia en ^ i Al met al xvjrd hei o<m zeer gogen en tien schepen. Men heeft drie w»®" maakt zich niet bezorgd over het springty van heden. Het Kon. Panama. | carnaval wat de klok Zaterdagavond werd overal druk animeerde a\ oncl, welke zeker aan

reddingsvlotten gezien, waarop en- Ned, Meteorologisch Instituut in da Bilt verwacht zwakke tol matige weekend sloeg. In de verschil- feestgevierd. In vele clubs waren' beanlwcortlde. Al te vroeg

kele mensen waren. By de kust van wind uit richtingen tussen Noord en Oost. De wind zal hierdoor eer- i opgewekt feest- gecostumeerde feesten, terwijl op' naar do zin ikr aanwezigen kwam

Alabama heeft men lyken zien drij- der de waterstand verlagen dan verhogen zeshonderd zullen vandaag I uitsloeg Lago werd gebingo’d ten in de Ma-' dan ook het slotwoord, uitgespro

ven. De reddingsvlotten hadden ra- ® ® volgen. Zij hebben verlof gekregeninteressante en pittige eine Club gedanst. ] ken door de Heer C. Smith. De or

dio aan boord. Gisterochtend heeft Verwachting: gematigde ander herstelwerk. Ieder, die ko- tot zolang nog te blyven om hun 1 .-..-..-i... I ga nisa tooien van het feest, met de

men S.O.S.-seinen gehoord, maar springvloed men moet, zal een persoonlyke op- vertrek voor te bereiden. In Zie-;^^ 'vier uur de groten" GOEDE VERLIEZERS... Heer C. R. Carber aan het hoofd

die hielden later op de dag op. on erond van de weersontwik- krijgen. De terugtocht begint rikzee mogen alleen zij achterbly-1 Volgens een bericht, dat wy in, kunnen tevreden zi.in over het suc

- «t b...uAe,a ZaL- vea, d,e o„„Ub.ar aSa. | ™ .T/e T 5.'*,

^ IJ het tij vandaag niet meer dan drie dagavond door de Gemeenteraad Britse dilken hielden ken grote belangstelling van de zy- f -

Q^drndVdl UGr decimeter zalafwyken van de nor-Ooltgensplaat genomen. De de van het publiek en de Nassau- laanse team ^t deelnam KAnSnnin rIanLl

male vloedstand. Dat betekent, dot had de leden voor’n Negenendertig man van de Ne- gt^aat en omgeving lagen bedekt vierlatidpntmimnni UoKk ** iVOnUigifl Gdnkl

het één of twee meter beneden de spoedzitting byeengeroepen en zy derlandse ambassade in Londen] met eten laag confetti, ryst en temrpvnltrp vtA n e I J

laUd ^ Februari zal blijven, vergaderden tussen de bezittingen hebben gisteren geholpen by heti meel. In de grote stoet had Tivoli Lm’en UamenS fiederiand

A PRET MAKEN kan mpn on toen de Storm het water had'opge- *1® Scredden en de britsen van versterken van d? dijken in Essex. i het leeuwenaandeel, maar er waren rv,, v, k- ' ri r> i i

j.asd'GU.e™iadagbUef<,evSd * ~ D, raad dantt, de Z« „a^ v„ pbS ao nodig van-! „p™„be,(,k pede i„ee„dr„de„ van d?a7'’r7 "cM “dlfl^ Ne' et

Weekend bracht Oranjestad carnavalsstemming

Dat vva.s dan hel (informeel) officieel gedeelte van de avond, dat gelukkig kort gehouden werd, zodat er volop gelegenheid bestoml nader met elkaar kennis te maken, te genieten van de rijkbcladen tafels en welvoorziene bar, alsmede van do uif-tekeiule show, onder algemene leiding van de Heer J. Arrias, met medewerking van William Geroniaiiio, Padu Lampc, II. Lop.'z, S. Spozialc en H. Gordon, en Htenry Forte. De goochelaar verwierf een zeer welverdiend applaus terwijl Padu weei' buitengewoon goed was.

illen vandaa-l®^®''‘^*’^’ Lago werd gebingo’d ten in de Ma

>rlof sekreten ' interessante en pittige rine Club gedanst,

noi gexregen ^ „ptoc^ten Zondagmiddag. De pa

eE “in ZiL” ^ geen GOEDE VERLIEZERS . ..

zij achterbly'1°”^ Volgens een bericht, dat wy in

J y waren nog weer .anger en bonter ehuchubi lezen, zou het Vene

J dan vorige jaren. De stoeten troK- La Esfera ge

dUken hielden ken grote belangstelling van de zy

n van de T * team, dat deelnam aan het

dan ook het slotwoord, uitgesproken door (ie Heer C. Smith. De organisatoren van het feest, met de Heer C. R. Carber aan het hoofd

Koningin danki namens Nederland

De Gouverneur van de Neder

een masker voor te doen en een an- decimeter beneden de stand, die ky tydens de moeilyke dagen! deur bracht gisterinorgen een be-.Troplcal Country Society. Antillader pogen te zijn dan men gewoon- het volgens de tafels had moeten ^erk had gedaan. Een ieder zoek aan een der geïsoleerde eilan- j na en Miramar wel byzonder op

Mik is. Men kan pret maken door hebben. Intussen heeft de lucht- vol lof over de energieke hulp den in de Thames. Het water drong i vielen. Er is door de verschillende

zich te verlustigen aan de gedach- macht gistermiddag een reeks ver- van alle kanten was komen op drie punten door de zeewering , deelnemers veel werk van dit Car

te van placa fn het nabje ver- ! kenningsvluehten gemaakt en he- opdagen. heen. maar men is de toestand | naval gemaakt en het resultaat

schiet en vooral dit laatste is een licepteres stonden gereed om, waar bezigheid, waar we ons graag mee nodig, in te grijpen, occuperen. Eerste terugkeer naar

ZO ZIEN we nog steeds het ryk- .Ooltgensplaat i

beladen geldschip uit Curaçao ko- Ooltgens- j

men, aan boord waarvan we de | buit verwachten. Nog steeds is de | pot niet verteerd en z'ün de placa,

plaat uit Goeree-Overflakkee kan weer teru'fe naar het dorp. Het gaat ; hier om hen, die onmisbaar zijn

yrygekomen doordat de ramingen

lager waren dan de werkelijke in-| I

komsten, niet verdeeld. Aruba ver- 7

wacht zijn deel en we hebben horen GAÏ,LEGOS EN SOCORRAS mompelen, dat gerekend wordt op' ONTKENNEN fl. 700.000, die goed gebruikt zou- REVOLUTIONAIRE PLANNEN den kunnen worden voor herstel- In Mexico hebben president Gal- , werkzaamheden aan het vliegveld, legos van Venezuela en oud-presi- | Dit herstel is noodzakelyk, wil dent Socorras van Cuba ontkend, i Ainba zijn goede naam als lucht-! dat zij zouden samenspannen om haven behouden en het is dus zaak' in hun landen staatsgrepen uit te dat ons bestuurscolege, samen met j voeren. Beiden waren destyds naar Henny en andere strydende Sta- Mexico gevlucht, nadat zij door tenleden, '1 offensief voorzetten en' omwentelingen uit hun land waren pogen landsminlster Plantz, die als' verdreven. Vorige week had de Megoed financier stevig op de geld-* xicaanse minister van Binnenlandbuidel zit, te vermurwen. Misschien' so Zaken hen gewaarschuwd zich kan een goede sigaar hier diensten van ondergrondse activiteiten te doen om de aandacht van geldman onthouden.

Plantz even af te leiden, Dakota . .. -

kan niet wachten en by dralen ^ qucsl zou zioli, als goed Caniavals

weer meester. Verder is er langs ' was, dat er een stoet kwam, die ge- Venezolaanse c Evacuatie van Zierikzee' «^® kele Britse Oostkust maar één j z>en mocht worden. Ook uit touri-:- verwachte nederla i nieuwe dijkbreuk geweest; overal t'®®" oogpunt is het goed van deze sportief opvatten Uit Zienkzee is gistermorgen een ^ elders Htebben da Engelse dyken j carnavalsviering op straat een tra•oep van 125 evacué’s vertrokken.het gehouden. I te maken. jVIEj yan DEN

-AUTO

VAN HEINDE EN VERRE

T j ” ~ " --———. (Ie gelukkige wini

SAIGON. - In de krottfenwgk van olie in de Verenigde Staten in de tegen India met 142 runs gewon- to-lotery. Zij ve

Saigon is een grote brand uitge- week per 7 Februari bedroeg 6 nen. De'scores waren: West-In- avond op de Eag

br(3ken, die 4.000 dicht op elkaar 427.000 vaten tegen in dc overeen dia 296 en 228; India 263 en 129. spoorslags naar c

gedrongen krotten in de as heeft komstige periode in het afgelo- bekend werd dat

■*" “AVENHAGE. - Me. , .U.

delscommissie is gioteren naar neraal-majoor N.R. de Bruüne, DRUKBEZOCHT]

later Sger Slen Mkef hS teruggekeerd na de bevorderd tot luitenant-geneïaa) AVOND BKACH

vi.nr Hof J! , ,1 ^ ^ mislukking van de onderhandelin- der mariniers. Met ingang van DRIE MILLE OP

""'j, »

„„j. dc Westduitse delegatie verklaar- het korps mariniers, kolonel P. J. de Bingoavond,

de, dat de nacht van het West- van Gyn, bevorderd tot generaal; avond gehouden LONDEN. - De Franse premier, duitse kapitaal in het Midden- majoor der mariniers. club. Waar het h

Rene Mayer, is uit Londen naar Oosten overschat wordt, en hy heidsavond betroi

Parys vertrokken na twee dagten betreurde het, indien het Egyp- AMSTERDAM. - Op grond van brengst bestemd

besprekingen te hebben gevoer i tische volk teleurgesteld zou zyn de algemene toestemming van de henfonds hadden

leiden, de uit-ilag niet 2-0 in het ontvangen: voordeel van Aruba zou zyn ge-! Van Hare Majesteit de Konin; weest, maar 3-0. j „Zend U regering en bevolking

Jammer, dat zelfs een journa-; warm? dank voor sterk medehat met onpartydig kan zijn... On-' ,cven. Spontane hulpverlening ze Venezolaanse collega kan de on- - „ordt door ons allen hijzomler verwachte nederlaag blijkbaar niet ^'cwaanleerd.

litie neemt aan, dat deze getallen later hoger zullen byken. Het vuur, dat door de wind werd aangewakkerd, woedde ruim twee

wordt Aruba de sigaar..

vierder, hebben vermomd, maar

MAAR HET CARNAVAL is MMia te *9««^

veelzydig. Meer pretmakers hebben ‘ijd te voorscli.jn Itomen^ Of het

zich gemeld door de kwestie „vro-1 f S®" ,

lyke keuken» weer op te halen. ten wc afvvachten, maar voorlopig 1 Sint Nicolaas zou weer een lystIfV' cr niet naar ««t ‘lat he; rondgaan, waarin gevraagd wordt 1 ««^^tuurscol csc plannen heeft de j de toelatlngsbepalingen voor bul- beP^hngen te verruimen In dit tenlahdse VTon^yke „tonrlsten" heeft z ch dcstyc^s een bete herzien. De opsteller van het re- i

tegen het oprichten van een „vro-,

_:_ lyk” kamp uitgesproken! |

Wie het geld in eigen land wil houden, zal beier doen, ir.cncn wy, inct de larJsregerlng (e verzoeken f I even drastisch op Cnrarao in tc j

JL Krüpen, als zij liet destijds op Ani-| ]

ha deed. Dat /al de algemene cco-J iiomlsehe on geesteiykc welvaart j W ■ tij g ATll jj q y van de Aiiilllcn meer (en goede

komen, dan door in strijd met in-,

1 ternalioiiale overeenkomsten en de'

I eerste begiiiselen van de ('hrlste-!

MARln H ARF^n^ INC ! «Ü ’

I mond zo vol hebben, een gouvemo-j

Bal* OlatrilMMor for AfOlM) mentsbordeel op te richten. |

met de Britse regering over in- ever de gedane aanbiedingen. Nederlandsche Bank voor het ver ternationalê en economische pro- handelen van Duitse waardepa

blemen. De premier was verge- I—pieiten door inwoners in Nederzcld van de ministers Bidault van In bestek utigesloten, dat

buitenlandse zaken en Robert tnet ingang van Maandag op

Buron van economische zaken. • ■ . neuwi Duitse effecten verhandel

baar zullen zijn op de Amster

LONDEN, - Te Bournemouth in Inmiddels is een Oostduitae de- damse effectenbeurs. Aan deze Engeland maakt men bij het on- legatie in Egypt( aangekomen. verhandelbaarheid is de voorderzoek naar t.b c gebruik van verbonden, dat de effec

een nieuwe methode, vvaarby op WASHINGTON - De Ameri- tenbeur.s haar fiat in de betrokde rug van kinderen een kleine; kaanse regering heeft de maxi- ken papieren uitspreekt. De Verhocveclheid van een speciale gelei mumpryzen ovei- eten groot aan- eniging van Effectenhandelaren *1° tal artikelen, waaronder petro- in Amsterdam heeft een lijst van huid hierdoor aangedaan, dan is igu^ en pctrolcumproducten, op- Duitse effecten gepubliceerd, die dit een teken, dat de betrokkene geheven. niet vallen onder de nieuwe algc

met t.b.c. geïnfecteerd Is. mene verirunnine slechts verban.

MEJ. VAN DEN BOGAERD ' WON DE .AUTO

Mej. van den Boogaerd, verpleeg ster van het Lago Hospitaal was de gelukkige winnares van de .luto-lotery. Zij vertoefde Zaterdag avond op de Eagle, maar kwam spoorslags naar de Essoclub, toen bekend werd, dat zy een spiksplin-i ternieuwe, glanzende T)odge had gewonnen... Wel gefeliciteerd.

DRUKBEZOCHTE BINGOAVOND BRACHT RUIM DRIE MILLE OP

Groot was de belangstelling voor , de Bingoavond, welke Zaterdag-j avond gehouden werd in de Esso club. Waar het hier een liefdadigheidsavond betrof, waarvan de opbrengst bestemd wa'3 voor het Arhenfonds, hadden leden van dc Hollandse kolonie by Lago de leiding in handen en werd door hen per

Van Zijne Excellentie dc Minister van Overzeese Rijksdelen:

„Vernomen hebbende spontane steunactie Nederlandse Antillen voor leniging nood veroorzaakt door ovcrstromingsranii), betuig ik hierbij grote erkentelijkheid van .Nederlandsf^ regering voor dit prachtig initiatief.

Kernkamp".

tot het inzamelen van gelden voor dc .slachtoffers. Ook Domecq wenst een •steentje bij te dragen en heeft de firma Nieuw opdracht gegeven, voor rekening van de fabriek een fraaie beker te kopen, welke beschikbaar moet worden gesteld van de Baseballbond, met de instructie dat liefdadigheidswedstrijden moe(ien worden georganiseerd om te beslissen welke vereniging deze Domecq beker in bezit mag nemen.

De Heer Nieuw zal nu contact opnemen met het bestuur van de

verhandelbaarheid is de voorwaarde verbonden, dat de effectenbeurs haar fiat in de betrokken papieren uitspreekt. De Vereniging van Effectenhandelaren in Am»3terdam heeft een lijst van Duitse effecten gepubliceerd, die niet vallen onder de nieuwe algc

Baseballbond en ofschoon door het overladen wed'strijdprograrnma de wedstrijden misschien op een later tijdstip moeten wordc^i gespeeld, kan men er van op aan dat wat in een goed (Domecq) vat zit, nimmer verzuurt. Hulde voor het Do mei i.D.c. geinrecieera is. mene vergunning slechts verhan

NEW YORK. - De gemiddelde BRIDGTOWN. - VVest-Indie heeft dolbaar zyn met speciale toestemdagclüksc productie van ruwe de tweede cricket testwedntrü<l ming van de Nederlandsche Bank

.soonlyk do v.rkoor van de bingo- Baseballbond en ofschoon door 1 kaar en geregeld. | wodHrijdprogramma

Alle tafels waren bezet toen de wedstrijden misschien op een lai hoofdpryzen waaronder de rond

reis van de KNSM, de retourvluch- dat wat

SiSn , hpf een goed (Domecq) vat zit, ni

aitikelen, ,n het geding kwamen, „orzuurt. Hulde voor het I maar ook voor de geldloteryen be- initiatief,

stond grote belangstelling. De

avond wrd (-en doorslaand succes, ! T,nEL WERD

ook de bar deed zo goede zaken, mIRAMAR-KONINIHN dat vanmorgen de juiste opbrengst ;

nog niet geheel bekend was. Er ] Mej. Maria Ligia Thiel werd : moet nog gecyferd en gerekend , terdagavond gekozen on gekrof worden, maar het is wel zeker, dat tot Koningin van Clul) Mirania;

de opbrengst boven de drie mille_

komt tc liggen. Een grote pluim j voor de initiatiefnemers... 1

DOMEQ SCHENKT BEKER ! VOOR ARHEN

De firma (Jules) Nieuw heeft* bericht ontvangten van de Directie / van de Domecq-fnbrieken, vervaar- , ' digers van dio onvolprezen kwali- , tcit cognac, dat zü diep onder dc indruk i.s van de rampberichten uit 1 Nederland t'ti kennis heeft geno-' 'men van het Arubaans initiatief.

MiVIUU b. AKENÜS LNC.

MB ABUBAANtl OOOIANT

MAANDAG IC FEBRUARI 195S

W e zullen blijven helpen zeggen de Noren

50 walkie-ialkies naar Nederland

OSLO. — Dl' Noor is liiilpxaardig en soL'ilgoefs, muur dut de Jmlpae'iii' iii (lat land ia eiikolt dagen /tilUe enuriue ul'nietingun ïou aanzit'inen, neen., daaraan Isebbtai wij geen ogenblik gedacht — zo deelde de iiJdeliJUi' zaakgelastigde van Xederland iu Noorwegeii, de heer .vrne.'i.s, aan ten siteiiale verslaggever vua het AM' mede.

heoi'L hel Nuurse volk, na hel voox- Nedeï'land zo rampzalige weekeinde, gereageerd”, zo vervolgde do heer Arriëna, ,,en hol medolev en met onze gelroffeii landgenote); ia gernakkelijk te verklaren. Iküorvvegen hoeft een hardvoehlig klimaat. Er heerst hier een eeiivvenoud begrip voor rampen, door do natuur veroorzaakt. En vei'geel niet: de Noor kent do kraehl van het water en de ''hi:l en wanneer Nederland zo vrove \i’.: door watersnood wordt gete dan lierkent de Noor opnh ' hel water zijn oude tegen;,., die hij voortdurend moet den. Beide volken hebben do . .... water veel gemeen, want het .. iter kan ook welvaart biengen. Noderlander.s en Noren behoren lot do zeevarende volken. Scheepvaart en vis.serij vormen belangrijke bestand delen van het eeonomisthe leven. Dool' de oorlog is bovendien üe verstandhouding tussen Noren en Nedei'landers, gebukt onder dezelfde hardvochtige bezetter, nog beter geworden. Vee! jonge mensen uit Nederland zijn de laatste járen naar Noonvegen gekomen om hivr hun vaeanlie door te brengen. De sportbeirekkingen vooral, op liet gebied van schaatsenrijden, zijn voortreffelijk. In alle opzichten IS er nauw en innig contact tussen dit enorme land en ons kleine land. Het sociale element speelt in Noorwegen, trouwens in alle Scandinavische landen,, cen grote rol. liet is een traditie in het hoge Noorden, te helpen bij rampen. Humanitair werk zetelt diep in de harten van de Noren cn ziet de reresr.llaton, enkele dager, nadat de oproep van het Nooi'se Rode Kruis via pers en radio het land was ingezonden, hebben onze stoutste vei'wachtin.gen overtroffen.

Het Noorse Rode Kruis onder V eiide leiding van zijn secreta;.::, Sicn Florelius, vormt het centrale punt. Daar vloeien de divirse acties tezamen, het Noorse Ro'!.' Kruis staat in verbinding, mei hel Nederlandse Rode Kruis en vraagt om adviezen hoe de gel-' den te besteden. De dagbladen hebben hun kolommen voor de steunactie opengestcld. In drie maal 24 uur hebben de geldinzamelingen, hetzij via do bUden, hetzij via het Rode Kruis, een bedrag van moer dan een millioen kronen opgobracht en de giften blijven stromen. Kledingstukken woi'den ingezonden, dekens worden beschikbaar gesteld,' er worilen avonden georganiseerd waarvan de baten bestemd zijn voor liet fonds ,,Stormhjelpen", l;ct geiiclo volk leeft mac-, want de fjifien variéi’en van 1, kroon tot lO.üOO Iironeii. De bewoners van i Oslo vormden een lange rij bij eiw.' der lii'aiitcnburcua.x om hun gaven te stol ten en zij wachtten gedul-i dig tot zij aan de beurt waren. D..'; kinderen van de Amerikaanse ' school in Oslo zijn hier op de Ie- ,

■ gal ie geweest. De deputatie kon-! digde aan, dat hun ouders kleren : zouden afstaan, dat zij deze zou-1

don inzamelen en op de legatie zou' den boi-iorgeii. Noorse kinderen helpen op do trottoirs in de steden en voor de winkels met sneeuw , ruimen en de zo verdiende oere’s 'staan zij af voor Nederland.

Hel is ontroerend, hoe iedereen spontaan de tosgvzegde hulp in de 'daad liCcft omgezet. En dat alles is nog maar een begin, want na de spontane hulp der eerste dagen volgt thans,'’ zo verklaarde de heer Arrions verder, „een goed geor. ...vdsoerde actie op langere ter; 'j' aangezien de afstanden in dit ' •.■'d '■.'-orrn groot zijn zal pas over nkNü weken het resultaat van de: g actie kunnen worden overzien. De zestien honoraire consuls van Nederland in de diverse Noome ste den nemen aan deze actie deel en

uit de eerste antwoorden op de circulaire münerzöds is reeds duidelijk gebleken, hoe vergaand men wil helpen, hoe eerlyk en oprecht de gevoelens van het Noorse volk voor het Nederlandse z\jn. Karig zgn hun woorden," zo besloot de tvjdciyke zaakgelastigde van ons land in de Noorse hoofdstad het onderhoud, ,,maar hun daden zijn groot cn trillend van diep en fel moiieloven."

,.\VU blijven helpen” De heer Sten Florelius, secretaris van het Noorse Kode Kruis, verstrekte ons de laatste gegevens over de hulpactie van het Noorse volk aan Nederland. Onder het motto „Wy zullen blyven helpen in ' de komende weken” moge hier alj vast een opsomming volgen van wat reeds is gezonden en ingeza'meld: cen compleet veldlazaret

voor 24 bedden, tienduizenden dekens, duizenden laarzen, linnen, kleren, jutezakken met tienduizenden tegelyk .matrassen, kussens, enz. Een belangryk gedeelte is al reeds per vliegtuig verzonden. Verdere verzendingen blyven volgen per trein en boot. 50 walkie-talkies van speciale constructie, gemaakt in een Noorse fabriek, z^n uit Os lo naar Nederland gestuurd. Vier personeelsleden van de fabriek gaan naar Nederland om de Nederlanders in technisch opzicht te ' helpen by het gebruik van dit speciale, maar zo machtige hulpmiddel. De bylragen, welke zyn blunengekomeu en nog zullen toestro- ] men, zullen zeker ook worden gebruikt voor het financieren der herstelwerkzaamhedfcn in Nederland. Vanzelfsprekend nadat adviezen in Nederland zyn ingowon! nen, op welke w^jze het geld het beste kan worden besteed. De stad Oslo zal een groot aantal dekeii'j en rubber laarzen ter beschikking stellen ter waarde van 100.00 kronen en ook de Noorse regering zal zo vernamen nader, helpen.

Over de wyze waarop zullen spoedig verdere byzonderheden kunnen worden tegemoet gezien. Tot zover de mededelingen van de heer Florelius.

De snhaatsenrüder.s

Verder kwam uil Sandefjord het bericht binnen, dat een groot aan! tal toeschouwers in dit Noorse havenstadje naar de ysbaan was gekomen om de demonstraties van Kees Broekman en Anton Huiskes op de 5000 meter en van Pajor en [ Wi mvan der Voort op de 3000 meter by te wonen. De opbrengst, j 8000 kronen, een prachtige recette voor dit kleine stadje, ging geheel naar het hulpfonds voor Nederland plus duizend dekens en een groot I aantal rubberlaarzen, welke de inwoners van Sandefjord in 24 uur tyds hadden bijeengebracht.

gang van het hele volk, dat de Ovcrlicid do plicht heeft, voor | voldoend openbaar algemeen voilaeiid lager onderwy.s te zorgcu cn indien cr behoefte beslaat naar byzondei' algemeen vormend lager onderwijs, ook dit onderwijs geheel lo bekostigen en vanwege het belang er van, te eisen dat het even deugdelijk zal zyn als het openbare algemeen vormend lager onderwijs.

Indien het byzondor onderwijs, waarvan do behoefte erkend is, aan dezelfde voorgeschreveu eisen voldoet als hel openbare, dan is voorgescbreven dut zy naar dezelfde maatstaven uit de openbare kas moeten worden bekostigd.

Over do Ijehoette-erkciining zou verschil van’iuzichl inogelijk kunnen zijn. De voorwirirden dio vervuld meolen worden om de belioefteerkonniag tc verkrygon, zijn echter voor wat betreft het algemeen vormend • lager en middelI baar onderwijs, uilputteiid opgej somd in de landsverordening. By ' de beoordeling of een school voor NyverheidEondcrwys in een behoefte voorziet, mogen zeker do gevolgen in aanmerking geiioinoii j woi'den die de nieuwe inrichting I zal hebben voor de reeds bestaande scholen voor Nijverheidsonder1 wijs vaii gelijke soort. Voorts kan een tekort aan financiën na de

Wie leest, baat zijn geest

tet Boek van Vandaag

KIDNAP

door Piet Bakker

Er is in Arastcrdaia een jongetje ontvoerd. Een ia het Engels gesteld (IrciKbrief, het Ncrnicedcii dat er wel ceiis politieke chantage in liet spel zou kennen zijn, dit alles stelt do politie voor raadsels.

Half-cén, zoals do bynaam luidt j van dc echte Amsterdamse rechercheur, die mot het onderzoek wordt belast, weet do „peiiose" van dc Amsterdamse Zeedijk cn omge! ving te mühili:-Jorcn. Want kidnap I is een oa-Ncderlandso misdaad, die ooi; hen tegen de borat stuit, Idic leven aan de zelfkant van de maatschappij.

Het slachtoffer van de kinderroof is cen kordaat jongetje, dio te midden der zware jongens ’n vriend \ indt, die hem door dik en dun terzyde .staat.

Kidnap is een uitermate spanne,nd boek, dat via allerzonderlingEto verwikkelingen tot een b^zonder verrassend slot leidt.

Als weinigen weet Piet Bakker Amsterdam en de Amsterdammers te tekenen. Zijn liefde voor onze oude hoofstad, zyn scherpe blik op mensen en toestanden en vooral ook zijn gave om deze Amsterdammers, hun spreken en hun humor levensecht weer to geven, zjjn in Kidnap op hun best.

bcliocfte-erkcrning, do oprichting, der school ophouden.

Gezien de grote verantwoordelijkheid van de laiulsrogering ten aanzieii van het ondcrwys is voor de landsregering ook in deze onderwijslandsvcrordening de mogolykhcid opengelaten om correctief op tc treden, zowel wanneer het gaat om dc opheffing van een

rced.s bestaande school, als bö de oprichting van een openbare of byzondcre school. Het spreekt vanzelf, dat de Landsregering in deze zeer tere kwestie met de uiterste voorzichtigheid te werk zal gaan. Ingevolge lid 8 dient zy over haar beleid ten deze ieder jaar verantwoording aan de Staten te leggen.

Regering stelt voor opleiding van onderwijskrachten met een jaar te verlengen

Beveelt studie aan van mogelijkheid voor voortgezette opleiding met beurzen i in Nederland mogelijk te maken

Aan de .Memorie van Antwoord op | verslag elen grote verscheidenheid de Laiidsverorcieniiig ter uitvoe-1 van meningen in de boezem van de I ring van de overgangsbepalingen: Staten zich heeft geopenbaard, I inzake het -Middelbaar Onderwijs | hetwelk een gevolg is van de vele

ontlenen wij het volgende.

Omtrent de taak enerzyds de Landsregering toebedeeld, anderzijds aan de eilandbesturen opgedragen, ingevolge de bepalingten •an de Landsregeling en de Ei

aapecten die dit probleem in de Nederlandse Antillen biedt.

De onderwijzersakte behaald in de Nederlandse Antillen is voor Nederland gelijkgesteld met de akte in Nederland verkregen. Er is natuurlijk alles voor te zeggen om

, , . u . li -1 i liaiUUriyK aiies voor ic om

la,„k.„„adins kom houeltde ve.- a, Nedwla.ids

scliil van inzicht lot uiting tussen '

Antilliaanse akte ook in de toe

, i; ; komst te behouden.

n-scheulenc leden cn de Regering H ico(K aan het licht getreden bij t! b I aoiliig van het oiitwci ii ' In de practyk is echter duideüveiu;a-.ht lager oi.herwijs. lijk gebleken dat een driejarige op

I leiding boven de Mulo-school en Dl.' lui ruingoïi inzake het beur- gekoppeld aan de A.M.S. te kort zenst. i.sei kunnen terecht een was. Aiinemcnde, dat de leerling nieuw ónidci'werp genoemd worden na het zevende leerjaar MULO tot dat door de Regei'iiig in deze over- de H.B.S. en IvI.M.S. wordt toegedracht iaiuisvcroidening wordt ge- laten, is deze leerling, iiidien hy iiitroduce'èi'd. De mogelijkheid be- niet met tegenslag tc kampen staaf nu in liet bijzonder voor het heeft, een jaar eerder in het bezit eilamigebeid Aruba om, - zij het | van het MO. diploma, dan zulks het om financiële, zij het om andere, geval was op de A.M.S. Inclien de redenen, - dcsgew'enst niet te be-j onderwijzersopleiding aan de Midsluiten tot de oprichting van een! delbare .school ook slechte vyf jaar epenbare middelbare school en niet j zou duren, dan wordt deze opleide belioeite te erkennen van de op-! ding nog korter dan vroeger, toen liclóiii;-: van cen bijzondere mid-! zy was gekoppeld aan de A.M.S. deibare school. Een andere bepa-! Daarom heeft de Regering in saliiig betreft oen bestaande rege-! menwerking met de Staten in de liiig oin leerlingen die in de Neder-! M.O.-landsverordening dc mogelijklandse Antilien een school voor | heid opengelaten deze onderwijzers M.0. bezoeken, financieel te eteu-1 oplcidng met een jaar te verleniien. Na de uvcnlracht zullen deze' gen.

regelingen behoilui tot de bemoeie-' 4

nis van de eilandgebieden. De op-! Intussen is in Nederland de nieugenomen mogelijkheid van uitbrei-; we „kweekschoolwet' tot stand geding van het aantal járen der H. ■ komen, die uitgaat van drie leerB.S. en M.M.S.-cursus.sen houdt kringen. Om tot de kweekschool te verband met de onderwyzersoplei- Worden toegelaten moet de candiding, waarover in het voorlopig daat in het bezit zyn van een MU

( 8 )

...Ni'c, nee geen .^pialic van een auto. Mijn twee benoii zullen me naar het hui ■ van .loe Thonipion moeten brengen”.

I'b' klonk een koor x'iin prote.steii. .Oh, maar majoor liarnaba^, zoiei- i,« ónmogelijk, t. hebt zelf gezegd, dat het ■-\"ei' zou gaan .'‘nociuven",

.Maar igiii in smeekbeden hadden evenveel ef

teel oj, n.aioii.' It.'eiioi-ii ■ ;.L op i .'ii .■>lnk .steen. Tenslotte lil.:.. ' het fut (I,. .11 .,:, m o liiioi'. (kit hel liem ci'ii.st wn'i. Hij I ii, lO. /iiii ..Ikke iiMii.i.. oi,i:;tak ceii stormlantaarn

en .ipti naar Imin n de ilai;.-, i ins in.

..Ik z.ai CMii bij rriiin cigui huis aangaan, ttm cen l'lei

whiskey te halen” zei hij opgewekt, „en dan ga ik meteen weer verder. Thompson zal me wel een slaaplaats geven, aio ik by hem kom. Belachelijke onzin, ik weet het.

Natuurlijk is alles in orde, bij hem. Maak U maar niet ongerust, mevrouw Wilcox. Sneeuw of geen sneeuw, ik'ben over een paar uur by hem. Goedonnacht allemaal".

Hij verdween in de duisternis en in de sneeuw. De anderen gingen terug naar de open haard.

Dixland had een blik naar de hemel geworpen. ,Het gaat vvei'kcli.jlc weer sneeuwen”, mompelde hy tegen mevrouw Wilcox. „En het begint lang voor hy in Exeter is. Ik — ik hoop, dat hii daar veilig aankomt",

Mevrouw Wilcox fronste haar voorhoofd. „Ik weet het — we hadden hem niet moeten laten gaan. Een van onts had hc mtegen moeten houden,” ^

Ze wondde zich tot haar dochter. ,,Mary, ik zal niet duif'Ti (lat dil dwaze .spelletje ooit nog eens gespeeld wordt. Die arme majoor Rnrnabas zal misschien van koude cn ellende omkomen. En dan op zijn leeftijd. Het is gewoon dwaasheid van hem, om cr zo maar vandoor te gaan. Natuurlijk ia er met kapitein Thompson helcm.aal niets aan de hand".

,,Natuurlijk neit", echode iedereen.

Maar niemand van hen voelde zich volkomen op zijn

gemak.

Stel je voor, dat er nu eens wel wat met kapitein Thompoon gebeurd was.

Stel je nu eens voor...

Byna drie uur later .strompelde con man over het smalle straatje, dat naar het politiebureau van Exeter leidde. Het politiebureau stond een beetje achteraf van dc andere huizen en cen smal .sten enstraatje, dat nu dik onder de sneeuw lag, leidde naar de ingang van het gebouwtje.

By dc deur stampte dc man de sneeuw van zyn laarzen, aarzelde even on scheien toen tot een boluit te komen. Hy ging het politiebureau binnen.

Sergeant Graves, die dc majoor goed kende, rees verbaasd van achter zyn lessenaar op. Wel heb ik van myn leven mynhecr. Wie had ooit gedacht, dat ii met zulk weer er op uit zou trekken”.

„Luister eens" zei majoor Barnabas kort ; ik heb een kwartier lang aan de deur van kapitein Thomitson stann bellen cn kloppen on ik kryg geen antwoord”.

„Oh ja natmirlijk" zei de .sergeant. Het i-i Vrydag vandaag”, Dc politieman wist dal de heide soldab n gi wend waren elkaar Dinsdags en VrydaKs te bezieken — Dinsclag.s kwam Thompson naar Newhnmpton om d’ti bezoek te brengen bij Barnabas en Vrijdags ging deze laatste bij zUn vriend

in Exeter op bezoek. „Maar u wilt toch neit zeggen” vervolgde hij verbaa'xd dat u in zulk weer helemaal van Newhampton gekomen bent. Dc kapitein zal u met die sneeuw neti verwacht hebben”.

„Of hij me verwacht heeft of niet ik ben er” zei Barnaba.s nydig. En zouts ik u al gezegd heb ik kan er neit in. Ik heb gebeld en geklopt cn niemand antwoordt”.

„Dat is vreemd” zei de politieman met een frons.

Natiiurlyk i.s dat vreemd, zei Barnabas.

„Het si niet erg waai’schynlyk dat hy uitgegaan is —■ met zulk weer”.

,,Naluin'iyk is het niet waarschijnlijk, dat hy uitgegaan in. Ben jc cindclyk van plan eens iets te doen?” snauwde Barnabas.

Dc agent peinsde. „Denkt u, dat hy ziek geworden is?

Zijn gelaat klaai'de op. ,Trt! za/ cens ocübn”. De telefoon stond vlak bij hem. Hy vroeg het nummer van kapitein Thompson.

Maar hoewel zelf.s Barnabas de telefoon kon horen rinkelen, wa ser niemand dei het instrument antwoordde. „Je zou zeggen, dat hem iets overkómen was” zei Gi-aves, de hoorn weer op het toestel leggend. En hy in helemaal alleen in liui.s. Het zou het beste zy'n als we cv onby dokter Warrw langs liepen en hem meenamen”,

MAANDAG 16 FEBBVABI 19SS

DB AirmAANSE OOÜBAMT

rtiËitta S

De ramp in Nederland

Vroom volk aanvaardt de ramp en toont veerkracht bij wederopbouw

De bovenste foto, links, laat zien hoe men bij Alblasserdam bezig is een diepe put te graven, waarin een pomp geplaatst zal worden, die het water uit de Alblasserwaard moet pompen. Overal in de overstroomde gebieden is men meteen begonnen met de herstelwerkzaamheden.

Het eerste vereiste werk is het dichten van de gaten in de dyken. Daarna zal men beginnen met het leegpompen van de polders en het ontzouten van de grond.

Middelste foto links: De weilizaamheden aan het herstel van de spoorweg van Bergen op Zoom naar Goes.

Met kracht wordt het herstelwerk aangepakt en op verschillende plaatsen zijn reeds aanzienIflke vorderingen gemaakt. Linksonder; Het gat bij Papendrecht, dat een afmeting had van 85 meter wordt gedicht door het opspuiten van zand. Een zinkstuk ligt gereed om tegen de dijk tot zinken te worden gebracht. Een goede week na de overstromingsramp kwam er reeds tekening in het herstelwerk, dat in de eerste tijd vooral het karakter had van opruimingswerkzaamheden. Evacuë’s luisteren naar dc Konmgin (foto rechts onder). Met diepe ontroering luisteren deze hoogbejaarde evacuë’s, die zijn ondergebracht in het nocdzickenlniis van het Nederlandse Roode Kruis in Zeist naar de rede, welke H.M. Koningin .luliana Zondagmiddag uitsprak voor de Nederlandse radiozenders. Het zijn — te beginnen mej: tn eedo persoon van rechts — de 85-jarige weduwe Schous-Ringenberg uit Zierikzee, de 75 jarige weduwe J. Veltman-Overbeke uit Nieuwekerk, een Rode Kruiszuster en de 77 jarige H. Noteboom uit Nieuwe Tonge. De foto rechts boven werd gemaakt tijdens het bezoek van Prinses Wilhelmina aan Amsterdam. Op de nationale rouwdag werd in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, waar ingezamelde goederen voor de hulpverlening hoog lagen opgestapeld, een bijzondere oecumenische dienst gehouden, welke door Prinses Wilhelmina werd bijgewoond. Prinses Wilhelmina verlaat de kerk, na afloop van de dienst.

AMNESTIE IN INDO-CHINA

iDe Sultan van Akaiïm

■BIO DB NOOBHAM dMt 1

( 13 )

SAIGON. - In Indochina zal aan 680 krggsgevangenen en geïnterneerden amnestie worden verleend ^er gelegenheid van het feest van „Tet” (het Vietnamese BoeddhistiI sche nieuwjaar) op 14 Februari aanstaande.

GELETTERDE VROUWEN KRIJGEN STEMRECHT IN LIBANON

BEIROET. • Dc Libanese regering heeft besloten stemrecht te verlenen aan die vrouwen, die op haar identtieisbewijs de aantekenig „geletterd” hebben.

PERSCENSUUR IN GUATEMALA OP(JEHEVEN

(JUATEM.M.A. - Dc perscensuur, die in hrt b< gin van deze week in (Junteniala werd ingcstcld na dc wanordelijkheden van Woensdag, is opgeheven.

Nauwelijks wa.s hy in de kleine legerplaat.^ terug of de dwerg reip jmet een opgewonden stemmetje: „Licht! Heel ver ver, licht!” Eric jkcek in de aangewezen richting en ontwaarde in de evrte een klein flikkcifjnd licht. Daar een tcrugkeer naar do piraton.stad gelijk zou .staan met zich vrijwillig aanbieden als slaaf, en zij ook ónmogelijk zonder eten en drinken midden in de onherbergzame woestijn konden jblijven, benloten zö een onderzoek in Ie stellen naar de oorsprong an het licht. In een boog reden zij om de burcht van dc sultan heen n na enige tijd zagen zy dat het licht het .schijnsel van een kampvuur Iwas. Tcbn zü binnen de lichtkring van het hoogoplaaiend vuur kwamen, traden enkel# woeitynbewoners naar voren cn dreigend werden

de sper engi’hevcn. liet bleek, dat zij in woestijnvolk waren aangeland. He l-.noi.’ wapens te li.\en rn.stcn en met ci ii ,,o i . hij de reizigers uit bij het vuur te konu legde Kric uil wat de oorzaak \ati liun Iv. terden aandachtig. ..ffij zijt oeti vraamd i wees veelbetekenend op Lrci'.; l>|on(b' li.i,. ren veel te grote man eu nut mati m. ' v weet niet ot ik uw verhaal gebneu kan! ’ deed zich horen cn eensklaps veiatidenle .|, „Neemt hen gevangen, 't zijn spioiiiieii v

Jf^eest schofjifr met Uw Camay ^KÊiid

nen kantore te doen.

Veidaagd* BUITENGEWONE ALGEMENE LEDENVERGADERING

op Woensdag 18 Februari 1053 om 8 p.m.

AGENDA: REGLEMENTS WIJZIGING:

Rini van Bodegom

Camay verfraait vanaf het eerste stukje |

GEEN ANDERE ZEEP GEEFT SNELLER RESULTATEN i

Dc crcmeachtigc schuim van Camay heeft bovendien een Camay maakt Uw huid schoon heerlijke perfum, is altijd het* zonder het tc irriteeren en laat zelfde en duurzaam, het zachter, frisscher cn jeugdiger

Hoe U het ook bekijkt — nu is het de allerocste tijd om naar Europa te gaan. Onze speciaal lage tarieven betekenen een grote besparing en in Europa vindt U alles wat Uw hart begeert. Theaters, nachtleven, wintersport — te kust en te keur. Aarzel niet — vlieg nu naar Europa en . . . natuurlijk per KLM.

Bü lid 5 van artikel 7 wordt toegevoegd:

In bijzondere gevallen kunnen andere kinderen door het Boituur als juniorleden worden aangenomen”.

Artikel 0: Aan dit artikel wordt een t»eede lid toegevoegd, luidende: „Een juniorlid, dat de leeftijd vaiivan 18 jaar heeft bereikt, kan door het Bestuur lid worden aangenomen zonder BALLOTAGE”.

Artikel 34: Bij dit artikel wordt toegevoegd:

Bij ontstentenis wordt de V'oorzitter vervangen door resi)eetievelijk: de Ondervoorzitter, eerste Secretaris, Penningmeester, oudste Commissaris”.

de Heer Westerink, dank zü de specialistische hulp, welke mogelijk is in het ziekenhuis nu spoedig weer geheel hersteld zal zijn.

BAShUALLCOMPETITIE WORDT VOüRTGEZET

Zaterdagavond wordt de baseballcompetitie weer voortgezet en wel om acht uur in het Stadion, met een wedstrijd tussen AMSTEL en CAMEL. In de pauze zal dooide ABBA aan pitcher Ruben Phi- lips cijn beker worden uitgereikt, waarmee men hem wil eren in verband met zijn opmerkelijke prestatie van „No hit-no run", tijdens de wedstrijd tegen Valdospino (Venezuela).

Zondagmorgen om 10.15 uur spelen Dodgers en Heinekens en Dinsdagavond (24 Febr.) om 8 uur ontmoeten elkaar NESBITT en CAMEL.

VERLOOFD

Gré van de Geyn

&

Tl VERWACHTEN SCHEPEN:

Onanjesfad, 18 Febr. van Cristobal Sarpedon 20 Febr. van New Vork llecuba 20 Febr. van .Amsterdam Norinda 23 Febr. vaa New Oricaus Triton 24 Febr. van Amsterdam

Bovenstaande data rijn voorlopig en aan verandering onderhevig

De Ontvanger vaa .Aruba waar-1 schuwt hierbij de gezamenlijke be-j lastingsehuldigen wegens INKOMSTENBELASTING, dat ingevolge art. 72 van P.B. 1952 no. 247, vóór of op de 15de Februari voldaan hadden moeten zijn definitieve aanslagen in do INKOMSTENBELASTING 1949, 1959 en 1951 cir voorlonigc aanslagen in de INKOMSTENBELASTING 1951 cn 1952, gedagtekend vóór 1 October 1952; voorts dat deze aa.islagen thans invorde rbaar zijn geworden, en verzoekt hun, ieder voor zoveel hem betreft, de betaling daarvan te zij

Rotterdam, Nederland. Oranjestad, Aruba.

Waarschuwing

Ook U kunt hiervan genloton on bevondlen van al deze voordelen

tt 4 vluchten per «reek van West India •A Keuze uit Noordelijke en Zuidelijke RoutO

* Bedden en SIccp.Airsloelen aanwezig

A Stopovers mogclijk zonder eztra kosten

* Luxueuze DC-6 en DC-6B vliegtuigen A Luxe —cn Toeristendiensten

Het SPAART wasgoed! FAB—alleen—wast

schitterend wit. Bleekmiddelen zijn overbodig! En zon* der gebruik van bleekmiddelen hebben Uw kleeren een langere levensduur en wordt geen verschieten van kleuren voorkomen^

Spaart werk! Het nieuwe FAB weekt alle vuil

onmiddclijk los. In de “week zetten” overbodig! FAB drijft het vuil uit de kleeren in het water. Bij het uitwrin* gen, wrinM Us dus ook het vuil uit. U behoeft niet meer na te spoelen en kunt Uw werk op “wasdag” tot de helft verminderen^

FAB vermindart votan wossan mat da lialft van Uw tl|dl

Dompel porcclein, glaswerk en pannen in een FAB sob< ^uden eenige eten.srcslen aankleven, een veeg met de kwast verwijden ze. FAB geeft U glanzend schoone vaten tonder wassen! Overbodig pannen uit te achurenl Afdrogeo Is eveneens overbodig!

VERBAZEND-MAAR WAAR! Het nieuwe FAB wast witter zonder bleekmiddelen dan elke andere zeepen, elk andere zeeppoeder, hetwelk naspoelen overbodig maakt.

Met FAB gewassen goederen zijn schooner dan U ze kunt wassen met elke andere zeep. FAB wast zelfs de vuilste goederen ^ ^ i laat geen doffe zeeplag achter .; g zelfs niet in het hardste water. Geregelt gebruik van FAB maakt Uw was witter en witter : ^ : wasechte kleuren helderder en helderder g s ^ en geen andere was ter wereld ruikt zo fris! •

Net nieuwe FAB is ZACHT-SPAAKT DE HANDENI

Het nieuwe FAB is heerlijk zacht voor de handeng Onschadelijk voor het wassen van baby goederen. Ea zo zacht voor Uw eigen mooie wasg

Uitslaande brand op Frans troepentrransportschip

KOMNKLIJK UlZOtlK AAN TEXEL

Brand, na verwcedo strijd, in haven van Napels geblust

NAPELS. - De Franse lijnb:K)t „l'Vrdinaiul de Lessen ." mei ruim 050 soldaten en biirgorpas.iasier < aa.j Loord is vanmorgen plotseüng de haven van Marsdllc binnen gelopen met oen uit slaande brand aan boord.

koers te zetten naar de dichtsbij'<ijnde haven. Hel schip kwam van Madagaskar en was op weg naar Mnrsuille met 259 Franse soldaten en 400 burgepassagiers aan boord.

De brandweer van Napels wist het vuur na cLn verwoede strijd van vier uren te overmeesteren.

Stevenson maakt wereldreis

Sievenson bezoekt Ike in eens betwiste wonig

In een van de ruimen, welke olie in vaten bevatte was vannacht terwyl het schip zich in volle zee bevond, brand uitgebroken. LA; bemanning slaagde er niet in ’t vuur

, , . . , 1 I \ andaag zal EHenhower de De- llonolulu en 'fokio. Stevenson zal

vuur meester te worden, zodat de , i-. ^ „ . i. ^ i i

..I mocratische eandiduat Stevenson verschillende dagen in Korea, rorkapitein order gaf onverwijld j wjtte Huis. Te- mosa, de Fhilippynen, Hong Kong,

had Stevenson een iiifor- Thailand, liidoehina, Malakka, In

I melo bespreking met de Minister donesie en Burrna doorbreiigeri. Op

Ons petje af

Op

van Buitenlandse Zaken Dulles |Cn het iirogrumina rjtaan verder be

A ÏN DE AFGELOPEN WEKEN bereikte ons een stroom van berichten over (Ie hulpaetie kan nu eenmaal niet anders of er moest van tijd tet tijd een zekere Per boot uit spanning ontslaan tussen niet’.vvssiroom, de beschikbare tij.1 dei

idere funetioiiarissen van het Mi- zoeken a iiistcrio van Buitenlandse Zaken.'tan.

De bt'jprekingen houden verband met Steveiison’s voorgenomen rei.s

1 India, Ceylon en Pakis

Vervolgens gaat Stevenson naar

, , I , , I 1 IJ * • 1 1 j de hüofdsteden der Arabische lan

het load de wereld. Het is cle bedoe- , , , .o • . • j m

i;., - <jj _ _ >, BI „ I cleri on Israël, Griekenland en Tur

ling, dat Stevenson op 2 Maart a.a.‘, ^ , „r i • i. i ••

Francisco naar 25 Juni wordt hy

Havvaii vertrekt en vandaar ver- '" verwacht, waar hy een

. , . , ’ tournee zal maken om dan op '

per vliegtuig doorreist naar . r

en de iiiimte in onze redactlomdo' kolommen. Zo bleven er verschil-1

1 Augustus naar de Verenigde StaI ten terug te keren.

lende berichtjes ligsen, die toch ANTILLEN GEVEN zeer zeker het vernielden alleszins feXEUNZEGEL UIT waard waren en zijn. |

Daar was bijvoorbeeld het bc- Z’Acrdag a.s. zal begonnen worricht van de opname van een aan-' den rnet de verkoop van een extra tal gramofoonplaten door de fir-'Postzegel van de Antillen. De zema Wever, van een reportage, ge-| gels hebben een verkoopwaarde maakt door dc heer en mevrouw van fl. 0.22Vi-, met een toeslag van , BONN J. (bibliotheek) Hartog over de 0.0.07',4 voor de rampenfondsen eerste reacties op do ranipberich-, op do Antillen, ten en de spontaneïteit, waarmee' In totaal zullen 200.000 van dez Aruba reageerde en een steunco- ; zegels worden uitgegeven. De zemité in het leven riep. Die platen gels zijn groen van kleur en de gingen binnen acht en veertig uur| oorspronkelijke waarde was f.l.bO. na de eerste berichten op ’t vlieg-' Ze hebben een cpdruk gekregen tuig naar Nederland en zullen dusde tekst „Watersnood Nelerreeds direct na de ramp, via de^ fl. 0.22V2 plus fl. 0.07 Va • zender van de K.R.O. aan het Nederlandse volk hebben laten weten, OVERSTRO.^IINGEN IN ATJEH dat er in deze „Western Ilcnii- 1 KOSTTEN EEN TACHTIGTAL sphcie" nog altyd een groot aan- | PI-RSÜNEN HET LEVEN

H.M. de Koningin lieeft, vergezel l door haar particuliere secretaresse mevrouw N. Ömitt-Avis eii liaar adjudant, luitenantS-ter-zec 1ste klasse J. G. Stegeman, een bezoek gi.braeht aan hot eiland Texel, dal ook door watersnood werd getrof .en. De Koningin stak het Marsdiep over per veerboot ,,Dokter Wagcmaker". Onverwacht arriveerde Prins Bernhard met een sporttoestcl op het vliegveld. Hij maakte op eigen gelegenheid een tocht over het eiland. — H.M. Koningin Juliana en het gezelschap bij’het gat, dat in de dijk van de polder de „Eendracht” werd geslagen, op de uiterste punt van de dijk. (Foto ANP)

Er z

k die initiu

Franse bezwaren legen Duitse legeruitbreiding

1

NEDERLAND NEEMT BELANtJEN VAN iSR.VËL IN RUSLAND WA.AR

verband met het verbreken van de betrekkingen tus>3en Israël Van Franse zijde bozw.a -1 nen wordt verdubbeld, zou de '-''n cle Sowjet Unie, heeft de Nederren zijn gerezen tegen het besluit Bondsregering twee-derde van het landse Regering zich op verzoek de j politieleger beheerfitm, hetgeen in de Regering van Israël bereid Westduitse federale grenspolitie i strijd is met het te New York aan- ^ verklaard de belangen van de Staat van tien tot twintigduizjend man j vaarde beginsel van decentralisatie ' Israël in de Sowjet Unie te beharuit te breiden. In September 1950 i aldus de Fransen. ^ I tigen.

was op een conferentie van minis-1 , jc —

ters van buitenlandse zaken te New I . . I I I* i I 1* 1

York besloten West-Duitsland toe- I Indonesische bandieten blijven actief

tal vrienden woont dat, als de nood aan de man komt, naar vermogen wil lie’pen, Zeer zeker was dit gesproken bericht uit Aruba liet eerste dat Nederland uit de West bereikte,

4

DAN WAS ER de grote activiteit van de Lago-gemeenschap, waar direct contact werd gezocht met Nederland en gevraagd werd om journaallilms, opdat wij op Aruba tenminste enige indruk houden krijgen van dc omvang van dc ramp. De films kwamen met spoel en zo I on het gebeuren, dat op (jc Lago en In de stad de eerste films Feeds waren en werden vertoond, toén van het departeinent van onderwijs uit Curaçao een afgevaardigde over kwam om „ook Anibr fels te laten z'en”. Dat bezoek kwam zonder enig vooroverleg en

De Indonesische minister van sociale zaken heeft na zijn terugkeer uit Atjeh meegedceld, dat dc overstromingen in dat gebied het leven hebben geëist van geventig tot tachtig mensen, terwijl er nog 40 personen worden vermist. De schade is zestig raillioen roepiah. Electriciteitscentralcs, spoorwegen en v/egen werden ernstig beschadigd.

:i

stemming te verlenen 30.000 man

politietroepen op de been te hren- ; DJAKARTA. - Een bende van 180 ners van Kesugihan gen. Deze echter zouden verspreid ; man heeft het dorp Kesugihan op bracht, worden over de staten, die het ge- | Oost-Java overvallen, de politie-!

zag erover zouden krijgen. Thana post, het spoorweptation en be-' , p,„derdag door een 350 man ;

zyn er 10.000 man federale ghfens-, stuumkantorbn m brand gestoken overvallen, nadat zij!

! op deskundige wyze dc spoorlijn had opgebroken. De bandieten gin- j

overge

naar Bandoeng

politie en 10.000 man politie in de | en de winkels geplunderd, staten voor de handhaving van dc j Het leger is in actie in de omgeorde en rust aldaar. Indien het. ving van Tjilatjap, naar welke aantal federale grenspolitieman-' plaats het merendeel van de inwo

Nieuws uit Surinaipe|™““

die hot Mulo-diploma hebben. Dc aanworvingstermijn sluit Vrydag

gen met 40.000 rupiah-s on juwelen van de passagiers ervan door. Men schat, dat met de reparatie van de spoorlijn een week zal zyn gemoeid.

lijke opzij zotten, om zo maar spontaan tc helpen.

WIJ KOMEN petjos tc kort, al;' we dc velen, die een vriendelij!» knikje verdienen, allen persoonlijk ‘ zouden willen noemen. Daar Is dc bemanning van dc Italiaanse tanker, uie zijn dankbaarheid voor vroeger hier onilervonden vriend

Politie in trek In Suriname meldden zich reeds

200 candidaten voor dienstneming | Surinaamse „Tune-Smith”

bij de politic. Afwijking van del Dc heer Gottfried in Suriname _ ^

gestelde Iceftijds- en lengte-eiaen j heeft een aantal in de Engelse taai ^ op muziek worden gezet. De Suis mogelijk, heeft de politie mee- : gestelde rtiinneliedjes geschreven, rinaamse „liedjes-smid” krijgt nu gedeeld en de uitzondering zal ge-! Een Amerikaanse uitgeversmaat- een vergoeding en zijn liedjes zul

schappij heeft zijn liedjes nu becreond en zij zullen in Amerika

Interessante initiatieven van particuliere zijde

Nu dc cor.sle ia-c van de „officiële" .\rhen-inzanii'Iingen langzamerhand cp zijn eind loopt, komen er van vcrseliilleuJe kanten p.irticuliere initiatieven, die ïJiet al’csn heel sympathiek, maar ook zeker practisch uitvoerbaar zijn. Zo kwam dc heer lluetinck van de propaganda-afdcling van de .■\i'hen met een suggcsiic, die allc.'Bzi.ir. het bestuderen waard is. — Zijn voorstel Ls, om door d' .Arhen in Nederland te laten informeren naar kinderen, die Iiuli> nodig hebben. De goedhartigheid van de .Arub.anen fen Curaeaoënaars) kennend, is de lieer lluetinck er van overtuigd, dat er dan zeker meiyscn hier gevonden kunnen worden, die graag een Nederlands slachtoffertje in zoverre zullen willen adopteren, dat zij op zich nemen voor een kindje in Nederland te zorgen. Het gaat hier natuurlijk niet om een volledige opvoeding,

«reld. er aan besteed, had beter onomwonden toonde; daar

kunnen «orden «aneerrend de bclnren van tallor, klein, L. «... ...„ wr fonj.. ,\r,iba wa-. .0» f»'» 'orcnls.neen, me aponlaaa

ten bate van het fonds, .

iba was ' m srolc verem, 5 ,neea, me spomaaa, evenzeer panmt en nereod «1« On- * Jo™*;" I daar zj.

racao, dat nog moet leren oontnet do b«-.enzrbe,dem, dlc «'“H te honden met ons eiland. ^«drag Inzamelden daarJJ"

^ lalie rijken en armen, die, zonder'

DE ST.4D hielp gul, maar ook iwaar

op de Lago, bij een Amerikaanse maatschappij nog wel, was hot medeleven verrassend spontaan

hartelijk. Deze weck is de grote „drive" begonnen en een gebeurtenis, welke anders eik .jaar een ware feestweek vormt, met parades en feesten, wordt dit jaar eenvondig gehouden, omdal Lngo oordeelde, dat de bewoners van dc Colony graag een jaar het fce:ste

MABIO 8. /VRENDS INC.

a«to DliUlirat«r for Arob»:

moment te bedenken, spontaan in dc portemoni naic tastten en het leed van anderen hielpen verzachten.

Zelden \va;s er in onze bont gcschahctrde gemeenschap zoveel eenheid. In een ziting van dc Eilandsraad is er a! door een dor leden op gewezen. Wat zou het iiart\ei heffend zijn, als deze een-! heid bewaard zou blijven, ook aH ict gold in eigen land te lielpen. NlernaiKl zal onikennen, dat er op Aruba zelf nog zeer veel te doen' is en (lat een faiita ietlseh resul(aa', licreiiit zou worden, als wij allen voor eigen la:id eenzelfde en'houfiasme zouden weten op t '. rengen. Wij douicen hiorliij aan de "oedzaak v.a;! m''C‘r jeugdleiders, ann iir-,lifu(en voor ontspoorden, aan ontwikkeling vnn jeugdige de lirquciiten, aan vonrliehling in bet algemeen, aan de noodzaak elliaar I steeds meer te leren kennen, bcgr\||ten cn waarderen ... 1 “

VAN HEINDE EN VERRE

’S GRAVENHAGE. - Blykena reportos" zal nog dit jaar worden om een nieuwe behandeling van een opgave van het Centraal Bu- begonnen met de aanleg van een de zaak te verzoeken. Tenzij Eireau voor de Statistiek bedroeg bui.sleiding van 2.000 km van de senhower alsnog tuesenbeide het aantal inwoners in Nederlanil oliepool der Kominformlanden. komt. kan slechts een besluit van op 1 Januari jl. 10.434.883. In De leiding zal in 1956 gereed moe het oppergcrcchtshof het echt1952 bedroeg het aantal huwely- ten zyn. paar van de electrische stoel red

ken in Nederland 87.383 tegen „r-r ti/-.TTr>xTi.-. ir_ a_

90.225 in 1951. Het aantal levend geborenen was 232.521 tegen 228.

f' Sr r‘r ?7 .Tt inucBchmven. namnliik Cana,

denen 76.020 tepan 77.194 m versnigde Stato, Cuba,

Mexico, Japan en Brits West-In

•s GRAVENHAGE. ■ De importeurs van gramofoonplaten heb

MELBOURNE. - Voor de Amerikaanze zone van de Davis Cup- DETROIT. - Uit het politierapcompetitlv 1953 hebben zes lan- port van Detroit blijkt, dat tijdens de wedstrijd om het wereldkampioenschap weltergewicht tus

nen Kid Gavilan en Shuch Davey vier toeschouwers aan een beroerte zijn overleden. Dit is een

ben bcsiotten tot de uitgifte van NEW YORK - Het echtpaar Ju- '^cnTeèriedS een eenzydige 25 centimeters hug en Ethel Rosenberg, dat ter toeschouwers overleden tengevol

lang-.gpeelplaat met de radiorede -•—"—

vun H. M. de Koningin op de nationale gedenkdag. De kosten van opni’ming, materiaal en het perGsen worden door de importeurs gedragen. De opbrengst zonder enige aftrek komt geheel ten goede aan het Rampenfonds.

dood i.3 veroordeeld wegens het t; opwinding.

In icofi bostek

vm’strckken van atoomgcheimc' nan dc Sovjct-l nle, zal in de tot 18 m week van 9 Maart a.s. worden derdeel. De jaarlijkse bosloop terechtgesteld. Do Rosenbergs de enige

KOPENIIACtEN. - Tweehonderd soldaten van de Drtonse artillerie tc /Narhus zijn in hongcrstokin.g gegaan al-s protest tegen de verlenging van dc diensttijd van 12 laanden voro o.a. hun onDc betrokken eenheid is Aarhus, die moet bly

len in dc handel worden gebracht.

Overstroming

De bijzonder ho,ge springvloed heeft in Siirinnme lang.s de rivieren oen kleine v/aters;noocl veroorzaakt. Het water kwam over dc damine;i "Tfecn en drong op vorschillende plaatsen zelfs tot in de huizen. D. Steenbakkersgracht trad tal van meters buiten Iiaar oevers, in dc Coinbee stonden do percelen blank.

'ijn me n tieren. Zo hoorden w’j \an een verjnardagspastij ten huize van onze Si.ailgeiio.it dc heer (tipiUzer en Fahrinaim) Kok, wciar geen enkel geschen.'i Wf ril ineegcbrecht. In plaats daa:\a.i hrachteu de „wellwlsin rs” een geldsbedrag, overccnkonieiid met dat, wat zij voor dc jarige liadden gedacht ie bo .iotleii Voor de Jarige. Het ,gc’.il, d.at op die manier bij cihaar hv.uni ging naar het .Arhcii foii.l.. cn de jarige heeft ons \cr;',c!:.‘ril, dat Iu>.'

’t mooisic verjaai'dagooadeau .vas, dat IiiJ ooit heeft g.’hol.

Zo 'iaii oen ii der in ei.gca kring op bescheiden wijze ini’ej helpen de getroitenen in Ne

I derlaiid (e helpen. Er is al veel geilaa:i, maar il(' nood ia Nederland is zo .groot, dut steun nog vele ma mden uiterst welkom zal blijven!

V.\N DER ItClIOOT ; i;r.D.\NNT

i VOOR VELE FUNCTIES

j In i'crband met zijn gezondheids' toestand on ovor.stcipcnd ih-ukke.

1 werkzaamheden heeft de Heer Jos Ivan der Schoot zich genoodzaakt [gezien verscliiilondo functies in |hct vcroniginjrslnven neer te legj gen. Hij bedankte voor de functie :in Socretaréi van het comité Contact Burgerij - Militairen, als Secretaris van de Aruba Sport Unie als lid van de Propaganda afdeling van de Stichting Sportstadion, en als lid van de Groepsraad van Verkennera,

De Heer van der Schoot za! zijn andere functies, waaronder die van wnd. Vooi'zitter van de .Vruba Voet balliond blijven waarnemen.

Voor de vamenigingon en ciTfvimi.ssios waarvoor hij bedankte, betekent zijn besluit ongetwijfeld et.'n ernstig verlies en grote handicap.

Sensaiioneel schoonheids-aanbod.

Deze maand is Casiella-maandl

■cn, als dc rest van hot garnizoen in Mei na een jaar dienst afzwaait.

LEIDEN.

van do Leidsc club Bataven over h,,hbon twee kinderen van ondereen af.stand van 5.000 meter werd Hchoidenlijk 5 en 9 jaar. gewonnen door de Hagena.ar Wim

Slijkhuis in 15 min. 10 sec. Twee- Hun raadsman, Kmanucl Bloch, de werd zyn clubgenoot Van der 'raeht nog imm< r in hoger bc- ROME. - F.cn in het Noorden van Woyden in 15 min. 10.2 .sec. cn roep te komen, hoi wel het Oppci - de ,\driati.sclio Zee opge.stoken derde V;in der Linden van Club gerichtshof tweemaal hoger be- storm joeg het water zod ; ,ig „)), Holiaiul in 15 min. 10.8 seconden, roep in deze zaak heeft afgewe- dat in de monding van de Po (oiiWenen, - Volgens het te Wenen zen. Morgen ver.schUnt Bloch op- bewoonde) gebieden werden oveiverschijnendc tijduchrifl „Inter- nieuw voor een hof van beroep strnomd.

Neem een unieke proef. .

De C^stella-l'.'diriekon stellen alic| lezeressen van ons blad thans inj sta.at op nnii'la' wijze cr.-n iiroof te' nemen met de beroemde Ca.stella, Schdonheid.szeep. Bij aankoop vanj twee-Oukki-i’, Castella Schoonlieiils-J Zee]) ontviiiic' U een derde .stuk! GEHEEL (iU.M'IS. U betaalt in totiuil slechl.- i' 0.50 in jdaats vaii f 0.75. Cast l ila Schoonheid.szeep is in aïle oiiziclil' ii een fantasti.seh .sehoonhi-iiL-uii 'lilol. Zij reinigt do iuiiil niet ail- 'H tol die]) in de porii'ii, r.iaai' 'i .' 'erkl de huidwerf; (lij mi I fii!' . 'zeldzame Gnslerse iiliijn. .Mi'' al voor hel zm hie, ap.li fl- l ai . i : . wei-ilen wagmiladlftgi-n li!-" ' m.s uit liet Franse Zuiden ve)v.likt. Zo goed als alle vrouwe:! '.'lil''aferen reed.s nn een

■rlijk

week hoe haar gehele woi'i.il verjongd.

De huid w u-il! inderdaad .sti'alebd van jeugd, i.maf en zacht. Oii:'',e hzeref'ieii z.u'k'ii goed dri'ii, van 'iit lijdelijke Cas!clla-a;’.:ii)od zo snel inogi-iijk .gebruik I ■ maken.

(vXdverti-iii i'? 1

iJ-k-i--W'/' AA

Snit' Distribiit'ir for Xniba: 3LVi:iü ts. .VUE.ND.S INC.

J

1^1

ra ABinuANn oooBám

DINSDAG IV FEBRUABl 1059

Commentaar:

Bonn, Parijs en Europees Yerdedigings Verdrag

met een meerdertioidBsyöteem (zo- | als dat in Engeland bestaat) maar ! dat lystenverbindingen zou verbieden. Minister Lehr ontkende, dat do Bondsdag het recht had, zich over de wet uit te spreken, maar de Lknder verzetten zich alle tegen dat standpunt. Adenauer staat dus nu voor een juridisch probiecm, dat gelijkt op dat inzake de Europese Defensie-Gemeenschap, waarover het Constitutionele Hof van Karlsruhe zich nog moet uitspreken. De socialisten blijken In feite wel te willen meewerken aan Integratie binnen de Westelijke we

De Franse bladen wijden veel Italië — do combinatie met miudacht aan hetgeen Dulles, de meeste stemmen een „premie'

Amerikaanse minister van buiten- zetels zou ontvangen, waardoor zy iancLse zaken, te Bonn heeft ver- ' een stabiele nieerderlield zou hebkluard. Daaruit leiden zij af, dat ben in het parlement. Nu heeft hy de West-Duit.scrs, die dromen ' echter de .,senaat”, de Bondsraad van het terugverwerven van Oost- 'die de „Lknder" vertegenwoordigt,

Duitsland en van de aan Polen ver- ' aan de regering verzocht een nieuw loren gebieden, zou hebben ge- ontwerp over te leggen. Met twin-|reld en aan herbewapening, doch •sterkt. „De eenheid van Europa tig van de acht en dertig stemmen I dan moot do Russische onwil om de zal hel herstel der Duitse eenheid j heeft de Bondsraad de wet ver- j Duitsers te herenigen duidelijk niet vertragen, maar integendeel { worpen, wegens strijdigheid met J vast staan en West-Duitsland moet verhaasten,” zo zeide Dulles. Hy j do grondwet. Hamburg, Bremen, J volkomen gelijkgerechtigd zijn bin wees 0)1 het feit, dat de V.S. een aantal clausules van Jultu en Potsdam zullen opzeggen, daarmee Duitse aanspraken bevestigend.

Hoew'ol Dulles sprak van „vredelievende jniddelen” lieeft hy de Duitsers de overtuiging gegeven, dat een Europees leger een middel tot druk zou zyn, om Duitse nationale doeleinden te verwerkelijken,

PAUS VRIJWEL GEWiEL ,

HERSTELD

Paus Pius XII heeft gisteren voor het eeist sinds drie weken weelde Mis gelezen. De Paus heeft een ernstige griepaanval gehad, maarj men neemt aan. dat hij byna weer gelieel hersteld Is. '

SCIIEEPSRAMF BIJ SICILIË ,

MESSINA. - Het 2.766 ton me-' tende Italiaanse s.s. „Tripolitania” is Zaterdag ter lioogtc van do Siciliaanse havenstad Messina vergaan. Volgens nog onbevestigde berichten zijn er geen slachtoffers Ie betreuren.

KRANTEN-MAGNATE WORDT AMBASSADEUR

De vissers hielpen bij watersnood

Nedersaksen, Hessen en Baden- nen de Atlantische gemeenschap. Wurttemberg vormden de socia-j Men weet niet of Adenauer na de listische oppositie. De voorstem- verkiezingen terugkeert, maar wel mera waren eigenlijk ook gtyen be-| dat enkele socialistische desiderata wonderaars van het ontwerp, maar inzake de EDG door vele leden zij verwachtten, dat de Bondsdag | van de regeringscoalitie worden on(de „tweede kamer”) de wet zelfs derschreven. Ondanks Dulles' bezou amenderen. De soclaal-demo- zoek zal de Intejgratie dus niet craten dienden een eigen tegen- „van een leien dakje” gaan. noch ontwei'i) in, dat wel een combinatie in Frankrijk, noch In West-Duitsklaagt de Franse pers. In een • aanvaardt van evenredig kiesrecht land. (Hbl.)

rede, welke Adenauer op 1 V'-bn

uri te Rcrlyn heeft gehoude hij het thema reeds aangesi ■ doel der Europese politiek tn> hereniging zyn der Duitsers. j zeide, dat de Fransen het daarin volkomen eens waren, wat wel boud gc.Ciproken was. Want om te voorkomen, dat een EDG in dienst zal staan van specifiek Duitse doeleinden. eist Parijs een bijna directe deelneming van Engeland voor vyftig jaar, zowel ter verdediging van alle EDG-landen als om te verhinderen, dat West-Duitsland zou kunen uittreden, nadat het een leger zou hebben gevormd.

Adenauer, hoewel gesteund door Eisenhowcr en Dulles, moet behalve met de Franse oppositie ook rekening houden met de kans, dat hij de verkiezingen van dit jaar niet

.. SL.\ND TEST .AMFJIIKA’S STBESLüTENIIElD ’k^DKIO. - Russische vliegtuigen zijn gesignaleerd boven de Japanse stad llukkuido. Uit is de eerste maal sedert de Verenigde Staten enkele maanden geleden dreigden alle mogeiykc maatregelen te nemen tegen scUenners van het Japanse gebied, dat weer Russische vliegtuigen boven Japan zü“ K®signaleerd.

NEDERLAND DERDE IN WERELDSCHAATSTOURNOOI

V0ETB.4LI; ITSLAGEN Vrt NEDERLAND

Wegens de gesteldheid der terreinen, werden gisteren in Nederland slechts weinig voetbalwedstrijden gespeeld voor de eerste klasse competitie. De uitslagen luiden:

Afd. A: NEC—Volewljckers 2— 1, Afd. B: Blauw Wit—Be Quick 2—2; Elinckwyk—Leeuwarden 1— 0; Afd. C: Juliana—Sparta 1—8, Sittardia—BW 1—1.

SCHEVENINGEN. • Het convooi, bestaande uit zeven Scheveningse kustvisMrsvaartuigeu met bestemming do geteisterde gebieden in Zeeland, had het Maandagavond by hot uitvaren uit de Scheveningse haven verre van geinakkelljk. Er woel een harde Noordwestenwind, gepaard met hajelen sneeuwbuien. Een der schepen, de Sch. 67, had het byzonder zwaar. Het kreeg tussen de koppen der havenhoofden twee zware reeën over. Toen de set epen eenmaal in het ruime sop waren,'ging het gelukkig beter. Besloten werd niet de Nieuwe Waterweg aan te doen, ooch direct door te stomen naar boei HK 5, het oostgat by Walcheren, waar een loods aan boord kwam. De Roompot werd ingevaren om 1 uur 's np chts werd Dom

WORDEN

De werelc^kampienschappen schaatsen in Helsinki zyn gisteren geëindigd met een dubbele Russische overwinning. De Russen legden beslag op de eerste en tweede , het jaar. Scheveningse loggers, die, plaatsen. De Nederlanders Wim 1 al w’as het laat in het seizoen, toch overleeft. Hij heeft een wijziging j van der Voort en Kees Broekman | nog op vangst waren gegaan, hebvoorgesteld van de kieswet. Daar-! werden respectievelijk derde en | ben geseind, dat de haring op het

ONVERWACHT GROTE HARINGVANGST

De haringvangst in de Noordzee is groter, dan ooit in deze tyd van

burg gepasseerd. Daarna werd verIer opgestoomd naar Zierikzee, om vandaar uit verdere hulp te bieden. Van daar uit voeren de schepen naar verschillende richtingen.

De „F’ortuin”, Sch. 71, schipper den Duik, waar wy ons aan boord bevonden, voer naar Tholen ën loste daaj' de meegenomen Rode Kruis-goederen, benevens drinkwater en verse broden. Dit werd daar dankbaar in ontvangst genomen. In Tholen waren toen reeds enke-1 Ie honderden geëvacueerden onder-1 gebracht In scholen van het zo I zw’aar getroffen Stavenisse. In de j , namiddag vertrok de Sch. 71 paar i Wemeldinge, waar de dag werd af' gewacht.

1 By daglicht vertrokken wy naar , de zwaar getroffen plaatsen Nieu-' werkerk en Oosterland. Daar von- j den wy de andere Scheveningse vissers, die daar gereed lagen om de geredden van die plaatsen pver I te nemen. Het was voor de vU-^ sersschepen niet mogeiyk de polj ders van Oosterland in te varen. Dit werd gedaan door ondiepgaande motorboten en vlotten. Wy hebben toen 35 personen van Nieuwerkerk overgenomen van een boot en overgegeven aan d® coaster „Aid-. zona”, die daar ter plaatse lag.! Achteraf bekeken had de Sch. 71 | beter de mensen ^rect kunnen doorbrengen naar Dordrecht. Wvl '

door zouden partijen haar lysten j vierde, een Noorse rijder werd vijf

kunnen verbinden, terwijl — evenals in Frankrijk, Griekenland en

ogenblik voor het opscheppen ligt. Zaterdag haalden zy’ vangsten binnen van een kantje (dat is duizend haringen) per net.

JARENLANG heeft Genemai Li Sung YL'n, de conunandant van de Nationalistische troepen zich moeten bepalen tot het houden van manoevres. Thans krygt hy mogelyk gelegenheid zlin kennis in de praktyk te brengen.

hadden voedsel en drinken voldoen de aan boord. De kajuit was heerlijk verwarmd. Warme dekens wa-1 ren aanwezig, zodat de geredden ' er al wat op verhaal kwamen.

Van Oosterland vertrok de Sch. 71 naai» 8ruij»i»se, waar wy order kregen op te stomen na&r Oude Tnoge, dat volgens berichten driijgend hulp nodig had. De Sch. 71

Het vroegere congreslid uit Connccticut, mevrouw Clare Booth Luce, met haar echtgenoot, de heer Henry Lu-ce, met wie zy samen belangryke Amerikaanse tydschriften uitgeeft, kort na haar benoeming door Eiser.hower tot Amerikaans ambassadeur in Italië. Indien haar benoeming door dç Senaat wordt goedgekeurd, is zy de tweede vroqweiyke ambassadeur uit de geschiedenis.

in Oude Tonge van de diensten der vissersvaartuigen geen gebruik kon worden gemaakt. De geëvaiueerden waren reeds voor het merendeel aan boord genomen van rivierschepen. Oude Tonge bood ’n troosteloze aanblik. Op enkele hoge gedeelten na stond het hele dorp onder water. De woningen, die half onder water stonden, waren in allerijl verlaten. Oude Tonge betreurt 250 doden.

Lang>3 de dyken, waarin grote gaten geslagen zyn, dreven duizenden stuks vee en allerhande voorwerpen.

Het aantal mensen dat in Oude Tonge was achtergebleven bedroeg 150. zy zijn ingeënt tegen typhus. De Sch. 71 is tydeiyk uoodradiostation geweest te Oude Tonge. De zenders der verschillende vissersschepen hebben onschatbare diensten bewezen.

vertrok daarheen met negen ITrker vissersvaartuigen. Tegen donker | arriveerden we er, de haven van Oude Tonge was moeilyk te berei-1 kon. Br moest worden gevaren vlak langs takken in het water, dlo ' de route aangaven van een maar zeer nauwe vaargeul. Wy zyn letterlyk de banken overgevaren en menige stoot werd gevoeld. De vissers hebben hun vaartuigen op het spel gezet om daar hulp te kunnen bieden. Een bravo voor deze zeelui, die onder zeer moeilijks omstandigheden en in totaal onbekend vaarwater toch hun doel bereikten. De vaargeul is daar zeer nauw en by het passeren van schepen uit tegenovergestelde richting kwam j heel wat kyken. De schepen raak- ' ten dan ook meermalen aan de grond, doch konden op eigen gelegenheid weer vlot komen.

Een grote teleursielljng was, dat

zonder motief

Het hui'3 van dokter Warren was vlak bij het politiebureau. De dokter zat met zijn vrouw aan het avondeten en hy was verre van vrendelijk, toen hy giestoord word. „Afschuwclyk weer", bromde hij. ,,Ik hoop dat jullie me niet voor niet.s by de kachel vandaan gehaald hebben. Thompson is sterk als een paard. Hij mankeert nooit iets".

Majoor Rarnabas antwoordde niet,

Toon ze bij het huis van Thompson gekomen waren \v;vs hef sPrgennt firaves, die energiek aan de hel trok en met zyn vuisten op de deur bonsde. Er klonk echter geen gclui<l in het huis

,^To«n ft«lde de dokter voor, d»t te om het huil heen ïou«

den lopen, naar een van de ramen aan de achterkant. „Die zyn gemakkelyker te forcerjen dan de deur”.

Graves stemde toe en ze liepen om het huis naar de achterzijde.

Eensklaps uitte dokter Warren een kreet. „Het raam raam van de studeerkamer — dat staat open”.

Ze zagen nu alle drie, dat de dokter geiyk had. Het grote glas-in-Iood-raam van de studeerkamer stond een klein eindje open on in het vertrek brandde licht, wat te zien was aan een gele baan, die langs het venster naar buiten viel. De drie mannen versnelden hun passen en bereiktj^n het raam tegelykertyd. Barnabas wa<3 de eerste die naar binnen stapte — maar de .sergeant kwam vlak achter hem aan.

Ze bleven echter eensklaps stokstyf staan en een schorre kreet steeg uit dc keel van de ex-soldaat omhoog Een seconde later stond dokter Warren naaot hen en de drie mannen .staarden vol afschuw naar de grond van de studeerkamer.

Kapitein Thompson lag op dc vloer, met ziin gelaat naar beneden, Hy lag met zyn armen wijd uitgespreid. In het vertrek heerste de grootste verwarring — bureauladen waren overhoop gehaald lm papieren lagen over de grond verstrooid. Het raam naast hen was versplinterd. Naa-st kapitein Thompson lag een donkergroene zak, gevuld met zand.

Warren iproni naar voren, iiy knielde naait da roerloie

gestalte neer. Een paar seconden waren voldoende... toen de doHter opstond,, was zh'n gelaat bleek. „Is hy dood?” vroeg Barnabas.

De dokter knikte. „Nu moet jy maar zeggen, wat er gedaan moet worden, Graveo”, zei hy', zich tot de politieman wendend. „Ik kan niets anders doen dan het lichaam onderzoeken en ik denk, dat je liever hebt dat ik daarmee wacht, tot de Inspecteur hier geweest is. Ik kan je de doodsoorzaak alvast wel vertellen. SchedelbasisfJWctuur. En het is niet moeiiyk te raden, welk wapljn gebruikt is".

Hy wees op de groene zak.

„Thompson had die altyd langs de deuren liggen, om de tocht buiten te houden”, zei Barnabas schor.

„Ja — een zeer doeltreffend moordwapen".

„Maar dan is dit —” het duurde biykbaar lang voor de waarheid tot dc .sergeant doordrong — „dan is dit een moord". Hy draaide zich om en liep haastig naar een tafeltje In een hoek van het vertrek, waarop een telefoon stond. Majoor Barnaabs wendde zich tot de dokter,

„Hebt u er enig idee van”, vroeg hy ademloos .'hoelang hü al dood is?"

„Ongeveer twee uur, zou ik zeggen misichien drie. Dat lo ruw geschat”.

Dl majoor bevochtifde lUn drofi Uppin mit lUn tong.

„Bedoelt u daarmee", vroeg hy', dat hy om vyf voor half zes vermoord zou kunnlon zün?”

De dokter keek hem nieuw,sgierig aan.

„Als ik de tyd nauwkeurig noemen moest, dan zou ik zeggen, dat het er neit ver af kon zyn”.

„Oh, mijn God!” kreunde Barnaba.s.

Dokter Warren staarde hem aan. De majoor had zich in een stoel laten vallen on sloeg zi^ handen voor zijn gelaat. Met een klank van diepe afschuw in zyn stem, mompelde hy: „Vyf minuten voor half zes — Oh, my'n God — dan was het duo toch waar 1”

De volgende morgen — de ochtend na het drama —stonden twee mannen in het kleine studeervertrek van wyien

kapitein Thompson. Een van hen was sergeant Graves_de

ander was Detective Inspecteur G. O. Poeskin, afdeling Moordzaken van de Lond^nse politie. Na een oproep van de politie uit Exeter was hy door Scotland Yard aangewezen om met de eerste trein die morgen naar do plaato van de moord te gaan, De wegen waren onbegaanbaar voor auto’s zelfs met kettingen, anders zou dc inspecteur do vorige avond al gearriveerd zyn. Dc politic van Exeter had zich niet tegen dc taak van een moordonderzook opgewassen gevoeld en dit was de reden, dat zy do hulp van de Londense collega’i infiroepin had.

AMERIKA’S „EERSTE VROUW" BEZOEKT MODESHOW

DINSDAG 11 FEBllDARI 1033

ra ABUBAAMUS OOtTBáRT

Eegering stelt voor te besnoeien uiX

•■1 j • 'g' ii, liio saiiion met zgn nichtje iu

op OllaUdOCgrOtlllg'eil 'oranjestad winkelde, werd van de'

~ , _ toonbank van een winkel een [

XiOilRirO 621 BOVOnWIlldGll Oe recherche

kreoK het siKiialement van het 1 De Lundsrogering heeft do Stu- en SL. Eustutius 11.8000, afvoeren '"oi-^je en spoorde haar korte tüd ten landsveroideningen aangeboden' wegbcplantiug St. Maarten fl. 2000, biter op in 8int Nicolaas. Aanvan- | tot wyaiging van het nadelig saldo j afvocren voorbereidende werk- *“'*^*^ ontkende üy iets van de dief- i van de begrotingen van Bonaire'naamheden in verband met bouw maar later bleek, 1

en de Bovenwindse eilanden. j \ an een nieuw raadhuis op St. bet kleinood aan |

In de Memorie van Toelichting Maarten f1.2.500, aanleg en ver-|f’^‘“ toen zy perj

wyst do Regering erop, dat de Ei-j harding van wogen op St.'Maar-j ““f Oranjestad naar Sint Ni -1 landenregeling voorschrift, dat; ten en St. Eustatiu.'i en Saba mot! *■“ “‘'f,niei-sje het nadelig saldo by landsveror- fl.40.000. Totaal fl.G4..500 . vertelde daarop, dat het knaapje |

lening wordt goedgekeurd, dan wol ___ voohorche vond 1

gewyzigd, met dien verstande, dat ('P'kik e moeder van de jongen, die ver-j

gewaa.borgd is, dat het eilandge- I baar zoon een ern-j

bied in staat is zyn bestuursappa-1 iil voetlviK • i t " i t hem^' K^keven. en i

raat normnnl te fL-n fiinf.tinn,.r, Ov voeOjalwedstrijd tus.sen een bein er op gewezen, dat hy doo'Hio ino t t ff ‘'‘ombinatio van Aruba Juniors en ‘‘“•b gedrag in aanraking zou ko

en die voorzieningen te treffen, condnnatie Santa Cruz welke gi.,-' men met de politie... Een goed I welke, gezien zyn behoefte en de teren op Santa Cruz werd gespeeld voorbeeld gaf de waarschuwende voorzieningen m Aruba en Cura- trok flink publiek. Helaas bleef het I'''o‘-’^cr echter niet... Zy gaf het cao, redelyk zyn te achten. gepresteerde beneden de verwach- sieraad ten geschenke aan een da

Bonaire Lingen en werd het over het alge-, "’e, die dezelfde middag naar BarDe regering stelt nu voor ten meen ebn matige wedstryd, die met bados zou vertrekken. De recher- |

VERENIGDE NATIES HELPEN PHILIPPIJNEN

Wie leost, baai z ijn geest

Het Boek van Vandaag

j LANDEN DER TOEKOMST ten

j iloor .Anton /Isehka ' uoi

'landen der TOEKOMST is ^brei

aanzien van Bonaire met een be- gelyk spel (1-1) eindigde drag van fl. 317.500 te verlagen.),. , ^

zy heeft hierby het oog gevestigd | STAL

op de volgende, op de begroting) ^ lecherche ontwarde Zatervan dat eiland voorkomende pos- j -

Aankoop van gronden fl.10.000, bouw sleephelling fl. 50.000, aanleg nieuwe startbaan, tweede termyn te verlagen met fl. 200.000, verlaging landbouwvoorschotten fl. 20.000, verlagen aanleg en verharding van wegen fl. 25.000 en

|Che achterhaalde het broche vyf minuten voor het vliegtuig van Da jkota vertrok... De recherche heeft van een en ander P.V. opgemaakt.

! een wereldomvattende analyse van brood

I de meestbelovende laagontwikkelde t'Obi

I gebieden, die zich tenen voor koloiiisering en grondstofwinning. De ' •‘^bden te werken van de schrijver als „Ja- ' pan”, „Azië ontwaakt,", brood voor twee niilliard mensen”, zyn mihe over de gehele wereld bekend ge-' 'T" worden. Evenals in die boeken is ***V' -'Vu.stialie, Brazilië, Canada, dit nieuwe boek ook weer geba- ^’b'b, Columbia, r'.euador, Lsrael, seerd op ideeen op een geheei N’i'H"’ Cuinea, Oeganda

nieuwe grondslag, die een revolu-' •^bodesia, Sahel,

j tie teweeg kan brengen in de ge- '^m'vzuela, Zuid .Airika. Zi.schka bruikolyke opvatting over de ont- ‘b'ingt er op aan deze gebieden tot wikkeling van de meiwheid, de we- "'vlziJn cn bevrediging van de

reldeconomie en de wereldpolitiek.'bun DoornroosjeIn „Landen der toekomst”, levert ‘^biap le wekken en hun .schatten hy het bewijs, dat het niet nodig “““ b^'t licht te brtuigen. Tegelyk -■ elkaar wegens de zogenaamde bet bock het dramatisch tot

u-bovolking te verscheuren, oor- i komen van het nieuwe we' te voerlen en He werelH h.mi. ' reldbeeld van morgen, nieuwe pers ten offer vallen aan de harde econoiniiwhe concuri'entie zij allen begeren vurig een .stuk grond, werk en brood. Anderzijds uitgeslrekte leg(' gebieden, die bereid zijn mensen op te nemen en vragen om ontsloten te worden, ja zich letterlijk aan hen die land zoeken opdringon. Ontzaglijke, voor het grootste deel nog onbenutte rijkdommen sluimeren in landen als Angola, .\rgenti

Afschaffing i. g. „Karenzdagen'* slechts mogelijki indien arbeiders mee betalen aan ziekteverzekeringspremie

ri. 2U.UU0, verlagen aanleg en ver- Naar aanluidlmr van Honr «fa j ,

harding van wegen fl. 25.000 en tealeden aan do regering ces^efdö ' verwachtingen t

verlagen van voorschotten volks- vragen over hc'. handhaven van i ^'S dTn

huisvesting met fl. 12.500. Het- z.g. „Karen/da-en” Hat /ön

geen eentotaal geeft van fl.317.500. eerste twee dagen, w^lko een work- ® Ka^'^^nzdagen zouden

„ Bovenwinden nemer bij ziekte geen loon kriigt ' '

Voor wnt hptroff Slo _• o. , I RFtRniriVrnT.''. PTlT T wvr»nr>i A

overbevolking te verscheuren, oor- i komen van het nieuwe weI log te voerlen en de wereld haar on- ■ ‘■‘^'^beeld van morgen, nieuwe pers

j dergang tegemoet te zenden. Alle ! voor een vreedzaam naast

j moeilijkheden met de voedsel- ar- i ^’^aar leven van de volkeren, .\llen

A,» .Aden». v.„

bleven landen, is een V.N.-missie in de Plülippynen om de bevolking de geschillen tus< 3 en de staten i ‘b‘-’ iloor achttien laii

betere methoden te leren by het pottenbakken. Hier geeft mevrouw vinden slechts hun oorzaak in „de vreemde werelddelen voert

ongelukkige spreiding der mens-‘Het boek is een heldere, Mary Risley, een Amerikaans expert, een toelichting op het gebruik heid op deze aarde”. Enerzijds bal-' beknopte gids voor hen, het wekt vande juiste grondstoffen. lingen, die de lastigste onderlinge' oiidernemingslu-st op en ver

conflicten krijgen, ontelbare ver- ' zowel hun levenwil, als hun

-—_____ j boop op de toekomst. Zischka is

AMERIKAANS PARLEMENT gen berichten van het persbureau. ' Pfii Jules Verne. hij wyst niet op

WEEGT KANSEN AF ,New China, het persbureau van). , utopasche landen, üe koene bewe

Voo, ».t betreft de Bovenwied-1 «itselreertr'höeK d'e^egTtlns'ïï- l^^ROEMDE HOLLYWOODIANS'^rrme'rto"^ “St STS al'L“'”.Sn ' «EïnSWENST ONVEIUO

ilIO.VG.AAKSE VEILIG

se eilanden stelt de Regering voor antwoord, dat het besluit tot haiid-1 het nadelig saldo van de begroting having van deze dagen in de gote verlagen met fl. 64.500 en hier- wyzigdc ziekteregeling vooral een by wordt het oog gevestigd op het gevolg is van overwegingen van verlagen, event. afvoeren van de financiële aard. ,

volgende posten: Zelfs bij de tegenwoordige pre

Voorbereidende werkzaamheden mieheffing kan niet worden gevpor de bouw van een nieuw hos- zegd, aldus dc regering, dat de pitaal (baba) fl. 2.500, bouw ver- ziekteverzekering zichzelf bedruipt kooplokaal voor vlees en vis te Phi- Aan premieverhoging wordt een llpsburg op St. Maarten fl.4.500, grens .gesteld door de draagkracht aanleg en verbetering vliegvelden van de werkgever. Indien de kos- ' (St. Eustatius) afvoeren fl.3.000, ten mede gedragen zouden worafvoeren premiën bouw regenbak- den door de werknemers, zou aan ken (St. Eustatius) fl.2.000, afvoe- de wensen van deze groep eerder ren vervoermdidelen St. Maarten gevolg kunnen worden gegeven.

PIJNLIJK VOOR DE OREN EN. VOOR DE VIJAND.

op het communistische China ^ en mijnen in de maand Januari WENEN. - Volgens in W'enen uit wordt vergroot. ' een productie bereikt hebben over- Boedapest ontvangen betrouwbare

Het schijnt echter, dat men ' eenkom-stig het voorgeschrevene in' berichten is het merendeel van het thans minder naar een Marine- het Vijfjarenplan. Het persbureau | hogere personeel van de Hongaaree blokkade, aio wel naar een econo- schrijft dit toe aan het feit dat de j veiligheidspolitie thans in arrest, mische-blokkade van het Chinese | nieuwe geest nog niet in voldoende j Onder de arrestanten zou zich dr vaste land streeft. De indruk be- mate is doorgedrongen en men nog jlstvan Balint bevinden, een Joodse staat; dat de diplomatieke en mili-Ae veel hangt aan de oude burger-[hypnotiseur, die zijn hypnotische taire leiders van de Veiienigde Sta-' lyke rrtentaliteit. De arbeiders en kracht bij de ondervraging van gaten de Congres-leden er van heb- leiders in deze fabrieken en mijnen I vangen zou hebben aangewend, ben weten te overtuigen, dat beter zullen moeten begrijpen dat het, plaatste personen en mensen, die kan worden afgezien van een mi- vijfjarenplan een wet is die dient I litaire blokkade omdat ten eerste (e worden gehoorzaamd. 1

hiervoor de medewerking nodig is ^

van de bondgenoljm en deze, in INDIA BEZORGD OVER |

het bijzonder van Engeland niet NIEUWE AMERIKAANSE j ^

kan worden verkregen, terwyl er KOERS

tweedens het ernstige bezwaar zou NEW DELHI. - President Prasad T® •

bestaan, dat een blokkade een vol- van India heeft naar aanleiding! ^ -Pit «"IP***'

blagen oorolg roet China tot gevolg' van president Eisenhowers nieuwe [ IffifiP I ••

zou hebben. Vijandig optredlen te-1 politiek ten aanzien van Formosa ^ ■ .ff lacH * SKm

TONY MARTIN en ziin charman-' tenslotte het gevaar verklaard, dat India „ernstig be- i artCl 11

te echtgenote Cyd Charisse I noodgedwongen zorgd” is over de jongste ontwik- 311® r'llA’S

hun ïSugïeer uit Engdand waaïl de oor- *«1/6 ENÜ ^ M

zrenkele weken v^acantte Zr ‘ '"«««•«kheid op log in Korea zoudbn kunnen uit-' . .* •«

men op in Two tickets to Broad-' i de eerste officiële com-, ^

way, een productie van Ho’--■ mentaar op Eisenhowers besluit i n/fhe,. L, a„ Jêstefc ; "“KAMPIOENSCHAP om Fo.-moaa te deneutreliserem |

Leigh, büKSEN | In een toespraak tot het parle-1 //•“ ïi

’ [ DORTMüND. - In de negende ron- ment by de opening van het debat /f

I de van een op twaalf ronden be- over de begroting verklaarde Pra- ^

worden afgeschaft, betekent dit, ! paald gevecht in het zwaargewicht, sad nog, dat hij hoopte, dat uitindien de omstandigheden gelijk j heeft de bokser Heinz Neuhaus, ' breiding van de oorlog zou worden zouden blijven aan vorige járen, | kampioen van Duitsland en van ' voorkomen en de problemen op een verhoogde uitkering van Europa, door knockout gewonnen vreedzame wyze zouden worden fl. 61.500 per Jaar. Het bedrag dat van Johnny Williams, kampioen ' opgelost.

gereserveerd zou moeten worden van Engeland fen de Gemenebest. I /

voor de uit de afschaffing van da De Europese tifel stond by dit ge-1 FRANKRIJK BIEDT AAN

Karenzdagen voortvloeiende mis- ''echt niet op het spel. Neuhaus INTERLANDWEDSTRIJD nSfus

bruiken, kan uiteraard slechts ge- vroog 90 kilo tegen Williams 88.6. TE SPELEN is particu

gist worden. De regering kan daar- 'S GRAVENHAGE. - De Franse

om volledig meegaan met de com- CHINEES VIJFJARENPLAN Voetbalfedcratie heeft zich tot de'

1 missieleden, die afschaffing van , VKRLOOPT VOLGENS SCHEMA ) kNVB gewend om op 12 Maart te 1 ^ '

de Karenzdagen niet los kunnen I HONGKONG. - Volgens opgevan-1 Parijs een landenwedotryd Frank-, WjT'.i'

zien van een goed geoutilleerd con- ---' ryk-Nederiand te spelen ten bate' I

trole-system. De opbouw van een van de slachtoffers van de waters- • ' §

dcrgclyk system vordert geruime auto de contactclraden, alsmede een nood. By alle erkentelijkheid voor' 1^'' ^ V

tijd. De regering acht de tyd nog olieleiding doorgesneden, maar het aanbod heeft de K.N.V.B. moe-{ ' ■ ^

niet gekomen om tot algehele af- men kreeg hem niet aan het ry- ten antwoorden, da^ fen dergelyke ^

schaffing over te gaan. Het ont- den. De andere drie auto's, die ontmoeting op de voorgestelde da-^ Sald in bottie» ^

Leden van een mortierbattery in Korea bedekken de oren by het af- werp, dat de Staten werd aange- werden gestolen voor de 'Tivoli- turn onmogelyk is, dat het Neder-* frethnexa

schieten van het nieuwste type granaten. De mannen kunnen dc boden, moet worden gezien als een olub werden later slechts licht be- landse elftal in Ma^rt reeds tweei SPECMILV ItFcn'

vyand niet zien en krijgen al hun instructies per radio vanuit een richting van de geleide- schadigd door de recherche terug- landenwedstryden speelt: op t) nn heao'.CUE, t.lVEHISfl

hellcopter of verkenninssvllegtuig. ipe afochafftog. govondon. Maart togen Denamarkon an op 22 1 IFA.*

; ringen, waartoe hij in dit boek j komt. zet hij kraclit bij door het ! nieuwste, op .geen andere wijze bereikbare en hier voor de eer.ste maal gepubliceerde, onweerlegbaar ; feitenmateriaal. Hij vat in een hand strak samen, Avat anders in ' dozijnen grote werken verstrooid en daardoor nauwelijks te vinden I is. Zijn uitoenzettiiigeii, geschraagd , door veie kaarten en foto’s zijn een voudig, helder, overtuigend en daar 1 bij toch adembenemend.

I ’S GRAVENHAGE. - De Franse I j Voetbalfedcratie heeft zich tot de'

f Heulthy, happy families take ENO’S ' .. r P’^asant, refreshing

'u gentle correnive tus nceo ro keep the System regular. ENO’S ticul.u]y suitable for children—and for . with a delicate stomach. ENO’S safelv 's nvcr-acidity, a most frequent cause of inciig'estion, heartbum and flatuIcnce It soothes and setlles the unsuitable food or ■t dashof ENO’S at any time

j pt day niakes a sparkling, invigorating ^ nealth-drmk. Keep ENO’S handyl

Eno’s

Sold in bottle» ^ ^ •

for laating freshnesa p | ^

SPECM LLY RECOMMENDED tor IRREt:ULAR ACTION «ICK HEAO',CU E, r.lVERIStlNE.SS. BU.lOU .SNF.S.S, INDICtiST[fiN, «, ta <aar 4 i -gaa’ aai " Frmi Salt" ar, __g.'

Vandaag hebben nachtdienst:

j voelen nog iets extra’s by te dragen, bestaat daartoe nog steedsge] legcnheid. door iet.s extra te betalen voor de auto-nummcrplaat of direct te .storten op de ARHEN I BANKREKENING by de plaatselykc banken. Geef met gulle hand. Er i'3 veel geld nodig. . 1

, jOp dc woorden van dc hoofdman kwam het hele kamp in rep en roer.

Oranjestad: Botica del Pueblo. ,\uxoDIEVEN OP PAD T" ^een tijd waren dc drie vrienden omsingeld en met

ban iNlcolas: Botica San Lucas. veelvuldiger worden de bedwang gehouden. Dzogolo bremdo woest en zyn tanden

Sluiting larbtnutll Nederlaodi uutodicLstallcn. Dit weekend zijn ) pvaarlijk. Ondanks het feit dat de neger ontwapend was

Dinsdag 2.45 n,m, dc vandalen weer terdege op pad 'indruk cn onwillekeurig gingen de woestynbewo

Woensdag 4.00 n.m. geweest. Drie niito s werden weg-* eindje .achteruit. - Inmiddeks trachtte Erlc de hoofdman

Zaterdag 2.45 n.m. gehaald, terwijl de poging tot dief- |eP '“i'ie toon te overtuigen van do waarheid van zyn verhaal en eens

ykverpleglng Wlt«Uel« Knik»: '«n een vierde, welke gepar- ''leeg hy een idee. Hij wendde het opperhoofd zyn rug too en

Zuster Hanewlakd, Oranje koord .stond voor do woning van I beende de striemen van dc zweepslagen die men hem op dc plantage •tiMl, TM» lêRL '^e eigenaar in de Schoolstraat, gegeven, angzaam werd het stil en dc krygers Heten hun wapens

mislukte. Wol werden von deze' makken toen de hoofdman eindelijk iel: „Gselhaar spreekt de waar

.AUTODIEVEN OP PAD

Steeds veelvuldiger worden de autodicLstallen. Dit weekend zyn de vandalen weer terdege op pad ' geweest. Drie auto s werden weg- *

heid. Hij kan vrijuit gaan.” Uit de houding van het woe^ Erlc intussen gebleken, dat het vijanden waren van d( Akaiïm. Hier zag hij een mogelijkheid hulp te vorkrijge legde hij de woestynbewonei s uit, dat zijn vrouw gev, do burcht van de .sultan. Nu bleek, dat versehoidene vi-d stam van dit volk hetzelfde Int deelden, f'iok het woe.'-lri wraak. Erlc en de hoofdman besloten g'.'Z.'uucnlijl: wagon, do vrouwen te bevrijden cn Erir ojiperdc een pla held uitgesproken was. juichte het kamp .m d.' hoofdm >t tig zyn hand uit: „Fy zyn uw man, Gcclhanr. M. rqen : sultan van Akailm overwinnen.”'

DIXSnAC 11 FEBniJARI ICS3

een voorlopig uilgebreid programma ia opgt jteld voro de ontvangst van de Amerikaanse oorlogsschepen, die volgende week onae havens zuien aanlopen, üit programma is thans telegrafisch gezonden naar de commandanti.m van de betreffende schepen en het wachten is op bevestiging. Een moeilijkheid bil het opstellen wu'i natuurlijk,

1 dat men niet weer in welke richI ting de verlangens van de matrozen gaan.

i'komen. „De krankzinnig’^ in Tel Aviv zgn waichelijk dorst naar bloed. De wereldjlking, waaronder ook het volkj Israël verafschuwt deze nieude Zionistwche Frawda. „De

OniploHing inSowjet-legatieteTel-Aviv

„Moedwillige daad om de spanning in de wereld Ie vergroten''

y^^UILÜEKIJENTEN'l‘‘t)NWrELLINti IN ESSD-C'LiJÖ

De Damesclub van Lago organiseert op 5 Maart a.«. in de Lounge van de Esso Club een tentoonstelling van schilderijen, vervaardigd door bewoners van de Colony.

Der tiaditie getrouw zullen geen prijzen beschikbaar worden gesteld cn men hoopt dat. net als verleden jaar, er ook weer voldoende inzendingen van kinderen zullen zijn om voor dit werk een eigbn hoek in te ruimen. ^

' de strop te uchte straf j

Voor do onverlaat, die gistermiddag een veertienjarige sehoolmeisje iiaar de Moiidi lokte en daar onzedelijke handelingen pleegde, met vermocdelük als enige bedoeling de naam van de familie van het ! meisje in discrediet te bijingen, is |de doodstraf nog te licht... |

misdaad

rorisleii”, aldus dt 'chlslreeks verband met jgyvjet-regering zal alle kuiperijen L rsieve activileiten van van de oorlogsstokers en hun ugenlie geheime dienst te- ton nauw gadeslaan en zal onwun'jet-L'iiie”. De heeriers gedbaar de -strijdkrachten on veisiieeldeii „vals .spel", lighoid.sorganisaties van het landj 11 „huichelacliligo" ver- versterken en met gloeüeiul ijzer de ingen aanboden naar govaarlyke lankmoedigheid en govun het incidL-nt. Het aan waakzaamheid onder

ijk gebleken, dat de re haar eigen volk uitbranden”, aldus Lsrael ..volkomen de ge- het blad. uul” om het voorval te

DUITSE WAARDEN OP DE

--- AMSTERÜAME EFFECTEN

lONSTRATlE UEURS

T.AOlON AMSTERDAM. - Op grond van de

'Sn. i.'i wordt onder algemene toestemming van de Ne

'i,. t «ooftwookbl'id vorhan

! ‘is™ 'i’iTo

lot "'‘i* jlilet uitge°'loten'dat opnieuw Duitse

h Artiili en'effecten verhandelbaar zullen zijn L de bist boksers van op de Amsterdanise effectenbeurs^ voor ae wedstrüden te Aan deze verhandelbaarheid is de

I voorwanriie verbonden, dat de ef-j

; W 0 .at n,edewe.- teU-beur» haar fiat m ‘1»

..rvniuloii om van deze' ken papieren uitspieekt. De Ver gebeurtenis iets bijzon-' eniging van '

dam Zo-stolden de Ma-' Amsterdam heelt ten Igst van

i‘'Mr.,r.nn -rpatis hiiii Duitsc cffecteii gepubliceerd, die " In heeft oiet vallbn onder de nieuwe alge

'amtlbtloii deze uitras-' mono vergunning en slechbs veriv V-rvoeron De bouw’- handelbaar zijn met speciale toe

ELECTRISCHE LEIDINGEN Dakota Tel. 1575

ÜNDERWOOD

Marchena Moron and Comi

;

DONDERDAG

Opzegging van geheime clausules alleen voor onderwerpen welke uitsluitend Amerikaanse en Russische belangen raken

De Vertegenwoordiger van de Verenigde Staten bij do Verenigde Naties heeft de vertegenwoordigers van de landen met troepen in Korea uitgenodigd tot een bijeenkomst otn zich te ber'<den over de te volgen gedragslün inzake Korea m de Algemene Assemblee van de Verenigde Naties, welke a.8. Dinsdag geopend wordt.

BloUade niet van de baan stellen voor een blokkade door de Da Amerikaanse Minister van Marine van het Communistische Buitenl^dse Zaken John Foster China en andere beperkende maatDulles heeft meegedeeld, dat voor-1 regelen in zorgvuldige studie zyn

Ernstig bedrijfsongeval in Oranjestad

Twae arbeiders gewond; een in zorgwekkende teestand in ziekenhuis opgenomen

bil het State Department. Foster Dulles heeft op een in Washington gehouden persconferentie bovendien gezegd, dat de door President Eisenhower afgelegde verklaring in het congres over de geheime verdragen uit de ocrlog, de rechten van de deelgenoten in het door Engeland, de Verenigde Staten en Rusland gesloten overeenkomsten niet zal aantasten. Dulles

zei dit op een vraag of de landen, die de overeenkomsten tekenden, geraadpleegd zjjn. De betrokken : regeringen, aldus Dulles. zyn op de hoogte ge.'iteld van de algeme, ne lyn der verklaring.

Directe overaeesi! s+eun

ger^ig

; Stassen, hoofd van het Bureau ; voor Wederzijdse beveiliging heeft Jn een zitting van de Senaatscommissie verklaard, dat d» diee t' hulp aan Europa krachtens een nieuwe programma voor hulp aa.i het buitenland gering zal zijn.

Gistermiddag vond in het centrum van de stad, by 'het schilderwerk van het ontvangerskantoor een zeer ernstig bedryfoongeval plaats dat mogelijk het leven zal kosten van een zes en veertigjarige arbeider. Het ongeval is ook daarom zo ernstig, omdat het zeer vermoedelijk mede veroorzaakt werd door onachtzaamheid van de by hel werk betrokkenen.

Veiligbeidswei

geving

noodzakelijk

Ci. Giste^n heeft dch wew oen hoogst ernstig bedrijfsongeval voorgedaan, dat vermoedeiyk voor komen had kunnen worden, als door de nitvoerders, voorlieden en werknemers een weinig gezond verstand was gebruikt.

Dit soort ongevallen bewyst de dringende noodzaak te komen tot een veiligheidswetgeving. Tot nu toe wordt slechts voorzien in de mogelijkheid vmi straffen, indien achteraf mocht blijken, dat er sprake was van grove onachtzaamheid of roekeloosheid, terwijl he' toch veel belangrijker is voor de gemeenschap, voor de arbeider en ook voor de werkgever, dat er pre ventief wordt gehandeld.

Wie bij vele bouwwerken de griezelig otasoliede stellingen ziet en hoe op bijna ieder gebied de meest primaire veiligheidsvoorschriften met de voeten worden getreden, rijzen de haren te berge.

Tot nu toe bestaat er echter geen enkel, voorschrift, waardoor tegen degenen die eigen leven en dat van anderen nodeloos in gevaar brengen, kan worden opgetreden. Men moet machteloos toezien en er het beste van hopen; totdat er een oneluk gebeurt en al bestaat dan de mogelijkheid tot straffen en het opleggen van boeten... de 'getroffene is hiermee niet geholpen.

Het gebouw van het Ontvangerskantoor wordt in opdracht van D.O.W. door een particulier schildersbedrijf uitgevoerd. Het gebouw is hoog en het was daarom noodzakelyk een hoge stfellig op te richten.

Deze stelling werd wat nonchalant neergezet. Behoorlijke veiligheidsmaatregelen werden achterwege gelaten.

Het werd een stellage van yzeren stellingen, vier verdiepingen hoog. Omdat men dan nog niet dicht genoeg by de muur kon komen, werden aan een kant betonblokken onder de stelling gewaardoor ze overhing, msnr niettegoa.sffjafidt deze wankele stand, had men niet de moeite genomen aan de straatzijde en zijkanten behoorlijke stutten aan te brengen en het geheel goed te schoren.

Eilhnd gaf 55 mille

Het Bestuurscollege heeft

De gevolgen konden niet uitbly- , ven; Het was waarlyk geen won- :

I der dat het gevaarte naar beneden , kwam. Gistermiddag, toen twee ! mannen, de 46 jaar oude Gregorio j

Lares en de achttienjarige Marcia-j - —iiven

no M. Koek boven op de stelling gisteren «sn de Raadsleden

aan ’t werk waren, schoot een der laten v/ettthi. dat het kaar

betonblokken weg, waardoor de ! redeliilr on uo.» * j lörne,, stellage meenstortle en de ['l.': •» «oor

twee mannen naar beneden vielen. I '*®'"** •"9®volge de opdracht De oudste van de twee liep een !'^*” R**3<f f. 55.000-- te

.schedeldakfractuur op, de andere {**®'’*«n 1« het Arhenfondr, brak enkele ribben. De slachtoffers als bijdrage van het EilandI werden naar het ziekenhuis over- ! gebied. '

gebracht. De toestand van Lares is ' ’ '

hoogst zorgwekkend.

___ 'Foto ANP)

■ -"S

jOOSTDUïTSE MILITAIRE j LÜCHTBASES WEER IN GEBRUIK GENOMEN

' WASHINGTON. - Het blad „American Aviation Magazine” deelt in het jongste nummer mede, dat de Russen alle bases” in Oost-Du-italand van de voormalige Duitse luchtmacht weer in gebruik hebben genomen ten behoeve van de in opbouw zynde Oostduitse luchtmacht.

Mutaties in Landsregering

Minister van Romondt biedt ontslag aan

departement te

I beheren daor een nieuw

ontslagbrief aangeboden by Z.E. landsministcr. De bcsprekingo„ Ie Gouverneur. Dit verzoek om oat- j over de te treffen voorzieningen

slag als Md van de Regeringsraad is gebaseerd op gezondheidsredenen.

Minister van Romondt had zitting in ’t kabinet als vertegenwoordiger van de CO..P. Met hem verliest da Regering een zeer kundig man, wiens belangstelling zich uitslrekte ver buiten z|jn eigcnlyke arbeidsterrein. Vroeger was dr Van Romondt vele Járen actief betrokken b|j de redactie van het weekbLi-d „Curaçao’’. Het za! niet gemakkelijk z|jn ’n even actief, bezadigd en terzake kundig opvolger voor hem ^ vinden.

WAT DENKT U ERVAN?

In bijgaand ingezonden artikel heeft de heer Henny Eman zyn stahdp^ uiteengezet ten opzichte van hei te vormen Koninkrijk. Z|jn betoog komt er op neer, dat hij het Surinaamse volk gaarne he: recht toekent met Nederland te onderhandelen over het secessierecht, maar voor zich en zijn partij het recht opeist, zonder verder dralen, al dan niet samen met Curaçao, een Kohinki^ksovcrcenkomst tussen Aruba en Nederland te sluiten Dit zou is overeenstemming zijn met de verlangens, welke algemeen onder de .Arubaanse bevolking leven, aldus de heer Emca, d-.-Hykens z|jn artüce! bevreesd blijft over öe grote invloed welke dc hier wonende hiet-Arubanen door het huidige kiesstelsel op het Eilandsbestuur zouden kunnen krygen.

W|j plaatsen dit artikel, zonder er commentaar op te leveren. Liever geven wij andere partijen gelegenheid ook hun standpunten ten aanzien van het te vormen Koninklijk middels ingezonden stukken in ons blad bekend te maken.

Voorlichting over dit ondemerp Is, gezien het feit, dat binneckort het RTC-pverleg zal worden voortgezet, van het grootste belang. Democratie kan slechts sterk worden, als de kiezers door de partijleiders bchoorlyk worden voorgclicht.

zijn nog gaande.

Minister Van Romondt beheerd- 1 ^sunen veie aitract de portefeuilles van Sociale Zaken j der een doorprize. bestaande uit en Gezondheid. j een retourtrip per KLM naar Cu

raçao. De eatreeprys bedraagt

SOCIEDAD BOLIVARIANA ORGANISEERT PICNIC-FAIR

De Sociedacl Bolivariana zal op Zondag 22 Februari a.s. een Pienic fair organiseren in de Country Club, waarvan de opbrengst beI stemd is voor het Arhenfonds. Er zullen vele attracties zyn, waaron

.ingezonden

Een met evolutie beladen tijd

Intussen z|jn er meer mutaties 1 . « I verwachten in de samensteili.ig

mer ligt een overheidstaak. Er de Regeringsraad. Da heer F mMt opgetreden worden tegen del Eman heeft nog steeds zitting in notachalance, de onachtzaamheid j het kabinet als „mhiister zonder

en de roekeloosheid. Veiligheidswetgeving moet voorzien ipf het aanstellen van terzake kundige Inspecteurs, terwijl aan de nolitie de bevoegdheid moet worden gegeven preventief in te grijpen, waar dat nodig is. De overheid heeft hier een beschermende taak en mag niet langer aarzelen verbetering te brengen In een achterlijke toestand.

portefeuille”, een figuur, die wc tot voor kort niet kenden In dc Jonge parlementaire geschiedenis van ons land. Voorts Is er een streven om de heerf mr dr M. F. da Costa Gomez, die de portefeuille van justitie ad interim beheert, van z|jn drukke werkzaamheden te ont

8 ol 0 OiBtributor for Ambs: MAUO •. AltKNDI INO.

AMERIKA TREKT „PBIJS-STOPS ” IN

De Amerikaanse Regering heeft j do prijsstop op een nieuwe reeks ; goederen opgeheven, waaronder molk, boter, margarine, verdoven-' do en schoonheidsmiddelen en ütcenkolen.

Dc Directeur van het bureau j voor de prysstabllisatip schatte I dat voor meer dan 25.000 millioen dollar aan goederenverkeer en j diensten .gebaseerd op het jaarlijks bcdrljfsverkecr door dozo opheffing wordt vrügemaskt.

slechts f. 1.— per persoon.

Er worden extra bussen ingelegd |cn wel om half elf ’s morgens vanjuit Sint Nicolaas vanaf de R. K. Kerk, langs Sabaneta, Oranjestad, en om elf uur een tweede vanaf de Kerk, lango Sabaneta. Santa Cruz, Paradera, Noord. Om zes uur ’s avonds ryden de bussen in omge- | keerde richting. Da Lage Commu-i nity Concert Band heeft haar be-' langelozc medewerking toegezegd.

j

De evolutie wordt niet rechtstreeks door de mens geschapen, maar is een gevolg van een natuurwet en omstandigheden en de mens dient zich hierbij aan te passen. [Dit is een noodzaak en het is gelukkig, dat de mens dit gaarne doet, zelfs al weet hy, dat elke verandering nog geen verbetering I betekent.

Als onderdeel van de staatkundige evolutie welke de wereldgeI meenschap doormaakt, zag ook Nederland de tijd gekomen om het koloni.ial beheer over de West op te heffen.

De eerste etappe in het verlenen van autonomie aan Suriname en de Antillen was de Interim-regeling, welke gevolgd moet worden door het vormen van een nieuw Koninkrijk, waarin de drie Rijksdelcn als gelijkwaardige partners [deel zullen nemen.

Suriname wenst slechts voorwaardelyk toe te treden en eist dat'

statutair wordt opgenomen het recht van secessie. Het land wenst het recht eventueel het Koninkryk te kunnen verlaten duidclyk to zien opgenomea.

De Antillen daarentegen wcusen dat wederzyds vertrouwen de basis zal zijn van de Koninkrijksband en hebben daarom bezwaar tegen het opnemen van bepalingen, welke zo geprononceerd stelling nemen tegen de eis van absoluut vertrouwen bij het aangaan van een plechtig verbond, dat, als bij het sluiten van een huw’eJijk, „voor eeuwig” wordt aangegaan.

Wie gaat zijn ,,darling” zeggen: .Ik hou van je en we gaan trouwen; maar in de huwelijksacte moet de bepaling komen, dat, mocht ik iemand anders tegen komen, die ik aardiger vind, onze huwelijksacte zijn kracht verliest” ?

Suriname dient te beseffen, dat geen verbond mogelijk is, als men (Vervolg op pag. 4)

VAN HEINDE EN VERRE

voorzitter van de Amerikaanse v^Tenpraclii™ weer opnemèn"''*' ’ e”

commisoie voor atoomenergie, ^ opnemen. m botsing kwam met de keeper

een luchtvaartovereenkomst ge- •« rp v Preoton Northens, is ernstig

sloten, waarbij beide landen op ^ URAVENHAGE. • De alge- ziek, nadat Maandagavond een Nederland en Japan v.v. diensten ''®‘;tepeiiwoordiger van de spoed-operatie Was verricht, werd

kunnen onderhouden via het Na- u Nederland, mr N. De- Dinsdag een anti-gangreenserum

derland en Japan is jl. Dinsdag ^ familie in allerijl door speciale politlewa

bije en het Midden-Ooaten. Mackintosh uit Vlissingen: „Zyn gens naar het ziekenhuis te Preser goed af gcokmen; hebben in ton gebracht, waar Dooley veronze buurt geen water gehad’’. pleegd wordt. Omdat er een

- Tussen Djakarta, kwaadaardige infectie was opge

Bandoeng en Singapore is de eer- MOSKOU. - Andrei Wyajinsky, treden, heeft men Dinsdagavond ste televisie-verbinding geopend de Russische minister van buiten tiet amputeren van Doo

met een per televisie uitgezonden landse zaken, vertrekt binnenkort rechterbeen tot boven de boodschap van dc secretari.s-ge- naar New Yoik, waar hy de lei- ^^"^0 moeten overgaan om zijn Ie ncraal van het Indonesische mi- ding op zich zal nemen van de redden,

nisterie van verbindingen, Suto- Sovjet-delegatie naar de Algemeta. aan de gouverneur van Singa- ne Vergadering der Vereniirde MO.SKOU. pore. Nati'oa * i\t;_ 1 . 1 .,

DJAKARTA.

Naties.

In kori bgstek

TEHERAN. - De rust in 'Khoezistan, waar een gedeelte van de Bakhtiari-stam in opstand was gekomen legen het leger wegens agrarische hervormingen, ia OTTAWA weergekeerd. Plaatsclyk worden v^n de Canadese

-- De Rufl Wladimir

Minaschkin is er te Moskou in geslaagd de lOO meter schoolslag binnen de door de F.I.N.A gestelde worcidrecordlimiet van 1 min. 12 seconden voor zich te laten afdrukken, waarmee hij dus als eerHof iiAAfji, i- “f* 't® nieuw'e wereldrecord. '«'’t ia verschenen.

ccMeTn^glegeVli^Xden doodde n Wf luchtmacht

opstandelingen belegerd. heeft bekendgemaakt, dat begin n i, » m

** Maart een nieuw eskader Sabre- bUGANO. - Op het Meer van Lu

’S GRAVENHAGE. - Tu.ssen Nc

heeft meegedeelcl, dat hij in Juni '

aan.staande zal aftreden. Zijn ter

aan.staande zal als voorzitter

Juni,

Dean, die in Juli 1050 Dnvid Li- PRESTON, lienthal al.s voorzitter van do midvoor vat

u*» esKaaor sabre- - van l,u

.straaljagers - het tiende sinds ‘I® Italiaan Marverga

19.50 - gevormd zal zyn en naar ®®" aanval op het we

‘ ‘kt. Het eskader ''’l'l'ccord rceboten klasse 800 '■* van dc Canadese bot record met

Atr/-, ziin door een Alfn _

■indigt op 30 "''i'"®" ‘^® ^

liydragen aar do NAVO.

zijn door oen Alfa Romco-motor voortgostuwde boot op 226.495

^i>mk Dool.,, do I;;/"''-'f''

Shefflcld. die Za- ^

Williel mina St adion

Inierland Voelbalwedstrijd

Aruba - Millonarios

op Dinsdag 24 Februari 1953 des avonds om 8.00 uur

TRIBUNE fl, 5._

STAANPLAATSEN KINDEREN fl. 1.25 STAANPAATSEN fl. 2.50

VOORVERKOOP:

Oranjestad: T. B. liector - Dakota Kantoor N.E.N., Wilhclminastr, 29 San Nicolas: Surinaine-CIub Santa Cniz: Santa Cruz-Bar

BIJZONDERE

VERJ A A KSOE8CHENKEN

Er zijn op het Koninklijk Palei.s in Soestciyk vele giften ontvangen. ; zoals bijvoorbeeld de honderd ! fran.sc franken, van een arme wc- : (luwe, (lio van cen klein pensioen- : tje leift Ook z|jn er belangrijke, giften hl), zoalo een uit Italië, van honderdduizend Lire en dc vijftigduizend Dollar van cen Amerikaan, die onbekend wenst ts blljvin.

Suie IMstrfbater for Arnb*: MARIO 8. liltRNDS INC,

NflM I

DONDERDAG 10 FEBR. lOlS

Gratis onderwijs en uitgebreide gezondheidszorg

op Olie

drijft

Venezuela

Land zonder woningnood

»..Al{.Vt.'Ai 5 (Nauu). - Door df w l.uiii t, tlit* do oliu-iiiduslriu inee

iitachl, ufdi-fUcliJk iii df ;;r<uid t - UK If iduOKeu, Li-et't Veneiuolu

in Zuid-Anii‘iilui /.icli in et'U niiUelo Koiu'ratii^ oiiKowerlit van een arui, ac liloi'lijli laiul, tot ven rijUv, heilrijxiKt eii iiiuduruu iiatin. üo bevolkiUK i"- iu dio liju vi-rdubbeld tol v ji luilliueii zieluu.

lV(;i-lijkcrli,iil lu'id't Veiu'zuela do bt.gtumou aan liaur eigen „[Junl l”'

küinen als in de voorafgaande drie

logram iu 1951. Hiermee kan nu pjj worden aangelegd, aan een kwart van de vraag in Venezuela worden voldaan. In de kolonie luren, in de staat Portuguesa, is de maisproductle toegenomen van 100.000 kilogram in 1949 tot 4,5 milliocn kilogram in 1051.

Ertsoutginningen Do regeringspolitiek om buiten

I juar. Meer dan vyftien maal zoveel

■ land weid geseliikt gemaakt voor t

In dezelfde periode exploitatie van welvaarts.

bronnen alleen toe te staan, indien

bebouwing, bouwde de door de regering hoerde „Baneo Obrero” 6105 wo

iniiiiler uuluiKUelde delen

1 de

zaken li te taudeu. i)e polil gering

amma, geünuueicrd uit eigen zien, liee voordelig i inkomsten, bij de uitvoering van •dt'u gedaan met gro- j laogramina is de malaria ver.Iweneu. Zelfs de kleinste stadjes liebben een gezondiieidsdieiist. Er

I d.

eivaart i

,elunning van de burgers vaii Uij,, honderden nieuwe scholen geilet land als die van de buitenland-1 bouwd, waar kosteloos onderwys

iiivesleerder beeft zoveel !■

bevorderi s gehad, dat Mn-1 b

wordt verstrekt aan ieder Venozokind, van de lagere school

hamnied Jawaïl Kliaiili, ilicccteiir en met de uiiiversiteit. Er is n

grote „Universiteitsstad”, die aan

I'erzisehe departement

voor Oliezaken, die onlangs een j vt-le millioenen zal kosten, studie maakte van de Venezolaan-1 bouw in Car se «eoiieinie, verklaarde: „liidien;

1'erzii; lialt zo goed op had kunnen t>ok is een projeet voor de ulthchioteii met de Anglo-lraanse Olie ' breidiiig van de stad en voor de opMaalschappij als Venezuela op ' lossing van verkeersproblemen onschiet met de buitenlandse olie- der liaiideii, dat ongeveer een

maatsi liapptjen, zou de olie-industrie in lVrzii> nooit zijn genationaliseerd".

lil 1951 bedroegen de Venezolaanse regeringsinkomsten 630 mil'ioen dollar, waarvan 60 percent werd opgebracht door de olic-in

de algemene welvaart daarmee ge

ningen ;‘oor gezinnen met lage in-j >8. « ook toegepast bü de

komens, vergeleken met 7287 wo- ontwikkeling viu» Venezuela s u tningeu in de twintig voorafgaande gestrekte ertsgi bleden. Toen de . _ Ormoco Mynbouvv maatschappij, n

' j dochtermaatsch appij van de Unit

Ook de landbouw voelt de sti- «d States Steel, verleden jaar met mulaiis van de Venezolaanse olie-' de regering een overeenkomst aanvvelvaart. Do Venezolaanse ontwik-' ging, stemde de maatschappij erin kelingsmnalscliappij zit midden bi toe een spoor- en verkeersweg aan en reusuchtig programma voor do te leggen van de fabuleus rijke . leetiitieatie van hot platteland. I ertsberg, de Cerro Bolivar. naar Licht en energie worden gebracht; een nieuwe haven, Puerto Ordaz, aan boerderijen en dorpen van het aan de Orinoco rivier. Deze haven einde van het land tot het an- j zal eveneens do Jr de maatschap

dere. De maatschappij verschaft |

ook directe hup aan de landbouw.

Zy heeft bijvoorbeeld enige kleine suikerraffinaderijen opgericht met de bedoeling om de suikerverbouwende boeren ook eigenaars van de fabrieken te maken. Dit systeem

Vandaar zal de maatschappij een kanaal naar zee moeten baggeren, dat 28 vuet diep en ongevew 250 kilometer lang zal zijn. Waaneer dit kanaal zal zijn gereed gekomen, zal het worden overgeürageu aan do regering, die het voor oiienlmar gebruik open zal stellen tegen vergoeding.

De verkeers- en spoorweg, die, hoewel zy voornamelijk gebruikt zullen worden door de mijnbouw maatschappij, zal ook voor openbaar gebruik worden bestemd. Hot diepe kanaal zal Venezuela een haven geven, diep in het binnenland, als een middel om de nieuwe bodemschatten, bossen en landerijen als bron van welvaart aan te boren. Deze politiek van verlicht eigenbelang, van zowel de Venezolaanse regering als van de buitenlandse investeerders, is ’n groot succes gebleken voor allen, die erbij betrokken zyn.

inilliard Dolivars zal kosten. Voor dit project moesten lÜO verouderde gebouwen worden afgebroken, waarvan sommige daleerden uit het begin van de 16ile eeuw. Bovendien wordt een veriiearsweg met vier rybanen uitgedoor de voet van het Andes

dustrie in het land. Er weruen 23 I jie -ml leiden van Cara-1

het

,;:id,

oliemaatschappijen waarvan 13 Amerikaanse.

Het Venezuela van vanda; een der sterkste economische sy sternen van de wereld. Hel papiergeld wordt voor 131 percent door

heeft tot resultaat gehad, dat In tien jaar tijds de suikerproductie is verdrievoudigd.

Om de algemene productie op te , voeren heeft het Nationale Landibouw Institunt negentien kolonies opgericht in het gehele land. De ladnbouwersgezinnen, waaronder vele die pas kort geleden uit Europa zijn geïmmigpreerd, hebben huizen gekregen, stukken land en een crediet van de regering om re

naar de zee- en luchthaven La aan de Caraibische kust.

yi ■ i l'rndborwmarWnes voor"tT kopen.

|Het programma heeft verrassende I resultaten opgeleverd. In de kolo

goud gedekt. Venezuela heeft geen o.ngcveer de helft van de Venezo-! ”1® ^nordannelooest

schulden in het buitenland en do laanse import binnenstromen, waar i __

binnenlandse schuld bedraagt i onder de meest noodzakelijke din

'.ioen gulden.

Over deze weg zal in de toekomst;

van 5,6 millioen kilogram in 1950

slechts een derde procent van de ^ g^n, die het leven in deze bezige j ^“*^002 gegaan tot 11 millioen kijaarlijkse begroting. j bergstad gaande moeten houden.'

50-50 overeenkomst ■nwiTking lus.sei

Wegen, woningen, bedden Door het ministerie van open

tenlandso oUe.Tria'schappijen heeft j bare werken, dat ongeveer een 3de niet alleen de S' hatkist g'-en wind- j van de begroting krijgt, wordt een eieren gelegd, ni-jr heeft ook veel | uitgebreid plan uitgevoerd, dat bygedragen tot de grotere wclvaaitwelhaast iedere vorm van Venezuevnn iedere inwoner. Onder de zoge- 1-a's economische en sociale leven naumde ,,50-50 overeenkomst", beslaat. In de drie jaar sedert Nowaarliij Venezuela in royalties, ver- \amber 1948, toen de huidige regoeling en bcla.süng een bedrag gering aan de macht kwam, zijn er ontvangt, dat gelijlc is aan de net- bijna driemaal zoveel kilometers to-winst van iedere maatscliappij,, weg, bruggen, startbanen op vliegis de regering reeds lang geleden velden en ziekenhuisbedden bijge

Nederlands industriële productie slechts gedeeltelijk getroften door watersnood

Agragische productie verhoudingsgewijs of^eil gebleven

Hoewel het gebeurde ongetwy-1 met name de ecoiicmisch zo belang

feld heeft geleid tot een watersramp als Nederland in geen eeuwen meemaakte, valt anderzijds wel te bedenken, dat deze ramp slechts een lietrekkelijk klein gedeelte van

rijke kust-provincies Zuid-Holland (op de eilanden en enkele polders na) Noord-Holland, Friesland en "Jronington met hun talrijke steden roor ovemtromingen vrijwel be

1 Nedei landse grondgebied trof. waard zijn gebleven. De uitgestrekI Naast een enkel, economisch wei- j te waterkeringen - duinen en dijjnig belangrijk, Wadden-eiland (in kon - zijn ook in deze zeer byzonIhet Noorden - ' "-— .i,-* t-.i.

MAURICE S. WEINZELBAUM, een advocaat uit Chicago, praat hier met een journalist in Rio de Janeiro.

het land) werd in bijzonder Nederland.s Zuid\Vo-;thoek grtroffon nl. de ijrovincii' Zeeland, de eilanden en een ge.leel'n- van de laiig.s de grote rivieren gelegen polder.s van de provincie Zuid-Holland, en het Westen en Moord-V/esten van de provincie Noord-Brabant; tezamen een ge)ied (oppervlakte land) beslaande an rond 3600 km2. dat is een negende van de oppervlakte van Nelerland. Ook in dit gebied kwam enslotte lang niet alle land onder •vater te staan; belangrijke stuk;en - zoals o.a. een groot deel van 'ieeuws-Vlaanderen en van het eiand Walcheren, het eiland Voorne - bleven voor overstroming gepaard. De oppervlakte aan ondergelopen cultuurgrond bedraagt 133. 000 hectare, dat is bijna 6 pet. van de totale oppervlakte cultuurgrond van Nederland.

Afsluitdijk bewfea belangrijke diensten

Met voldoening kan in het bijzonder worden geconstateerd, dat het „vasteland” van Nederland,

dere omstandigheden voor dit hele

morele bijstand

G. L. Mehta, de Ambassadeur van India in de Verenigde Staten, tijdens het houden van een lezing over morele herbewapening.

runderen in de getroffen gebieden bedroeg rond 100.000 «tuks. d.i. | 3,6 pet. van de Nederlandse rund- ; veestapel. |

Hiervan zijn naar schatting 25. i ÜOO stuks verdronken, d.i. dus rond 1 pet. van het Nederlandse totaal. Van relatief groter belang is het aandeel van het getroffen gebied de Nederlandse productie van akkerbouwproducten als granen, suikerbieten, peulvruchten en aard appelen.

Voor consumptie- (en voederaardappelen (al'smede voor hooi en stro) kondigde de Nederlandse Regering dan ook in verband met de watersramp een uitvoerverbod af. Relatief groot is de betekenis van het getroffen gebied voor de productie van enkele speciale „kleine” producten, als uien (op enkele eilanden) en vlas (in Zeeuws Vlaanderen). De bekende centra van de Nederlandse tuinbouw (z.a. de bloembollen-streek en het Westland met zijn kassenteelt vari groenten en fruit) liggen geheel buiten het getroffen gebied. Op het terrein van de visserij is Zeeland specialiteit voor oesters en mosselen. De productie en de mogelijkheid van export van deze schaaldieren zou door de overstroming tijdelijk kunnen zijn aangetast.

Industrie nagenoeg geheel gespaard

Dichtbevolkt is het getroffen gebied - naar Nederlandse maat

gebied een afdoende bescherming ^ staven - niet. Tezamen met de hogebleken. Van ontzaggelyke waar- gg ontwikkeling van de landbouw de bleek de grote afsluitdijk van .gjj jjgt betrekkelijk weinig ontwikcle Zuiderzee. Deze dijk heeft zich kgije verkeersnet in dit eilanden tegenover .storm en vloed uitstekend gehouden en daarmee een groot deel van het land voor overstroming bewaard. Voor de definitieve beveiliging van de ditmaal overstroomde gebeden wordt hier zeker waardevolle lering uit getrokken.

Exportschade procentage

wijs ytring

Het door de watersnood getroffen gebied hoort ongetwijfeld — juist in verband met zijn lage ligging — tot dc vruchtbare streken v an het land. Landbouw en veeteelt zijn er hoog ontwikkeld. Voor dc belangrijkste Nederlandse agrarische voortbrengselen — voor alles de zuivelproductey. — leverde het in het geheel echter slechts een relatief bescheiden bijdrage. 41.000 ha grasland kwam onder water tc staan, d.i. rond 3 pet. van'het totale Nederlandse areaal. Het aantal

rijk heeft dit er toe bijgedragen, dat de industrie er vergeleken 1 andere streken van Nederland, slechts tot bescheiden ontplooiing kwam. Waar zich belangrijke industrieën bevonden in het getroffen gebied — zoals Vlissingen met zyn scheepswerven, Dordrecht met zijn vele bedrijven — bleef de schade van het water beperkt of kon het water spoedig worden teruggedrongen. Waterschade werd ongetwijfeld ook geleden door vele in dustrieën in de lager gelegen gedeelten van Rotterdam en omgeving. Het vasteland van de Provincie Zuid-Holland vormt hier de Noordelijke begrenzing van het £ troffen gebied. Doordat als voormeld de waterkeringen het hier hielden, bleef dc schade beperkt e werd zelfs de voortgang van de productie niet of nauwelijks stoord. Geen ogenblik is ook het verkeer in de haven van Rotter

Hoog in de Boliviaanse bergen stuift Maria Mamani (rechts) DDTpooder op een meisjeshoofd.

dam en het varen van de zeeschepen door de Nieuwe Waterweg van en naar de open zee door de waterramp belemmerd geweest.

Een enigszins betrouwbaar overzicht van de schade is op dit moment nog niet te geven. Veel zal afhangen van de tyd, waarin men slaagt het water terug te dringen en dit hangt weer in hoge mate af van de elementen (temperatuur,

Ineerslag, wind( waterstanden). In hoeverre- Nederlands productievermogen zal zijn aangetast is dus ook

nog niet te zeggen, evenmin precies hoe en in welke tyd de schade zal zijn te hemtellen.

Door de ramp is de Nederlandse capaciteit tot levering aan het buitenland voor wat betreft zyn agrarische exportcapaciteit op beperkte schaal en voor wat betreft de industriale productie en het bewijzen van handels- en verkeersdiensten in het geheel niet aangetast.

(Handelscommissaris Nederland).

zonder moiief

(11)

Het w:i.s gr'i'H kwc.'itie vai' raam dat men vcrgi'li'n wat zmi (’i.Mi iiihri'ker lud ci rst ilroii).''? lift tal'olzilvcr natuui’ Dat is ze. gal' dc .sergeant toe.

Die verwarring over dc gn het bureau gehaald /Un... als verlakkerij!"

n goede gelegenheid — een 'uiten of zoiets. Kil dan • ’<u l:eii, al.'i hU ergens binnenik".

lid - al die papieren, die uit je bel mij vraagt, sergeant;

Verlakkerij?

Kiü, . -i.iar dat raam, sergeant D.it r.iam w.i' niet op j],.: . !,• ' rd niet van buitenaf opnigebroken. binaiid heeft alleen nuvar aan de Iniitenkant de ruit ingeslagen, om de indruk It' veitigen dat het raam geforceerd w«s" Ser geant Graves bekeek het slot van het raam nauwkeurig en liet een laag verbaasd gefluit horen.

U hebt geiyk, mijnheer, zei hij vol ontzag.

Wie zou daar nu aan gedacht hebben?

Iemand wilde ons zand in de ogen strooien — maar i.i daar niet in geslaagd, zei Poeskin met een tevreden gespin. Sergeant Graves keek verbaasd de kamer rond.

Ik hoor een kat, mijnheer, zei hij. Zal ik misschien eens kijken of-”

Nee, nee. Iaat maar, zei Poeskin haastig. Een kat is van geen belang. Ik zou liever weten, tot welke conclusie je nu kwam”.

Dat dit geen inbraak was, antwoordde de ^sergeant onmiiklellijk, trots als een exnminnnt, die voelt dat zijn antwoord op oen vraag juist is,

Poeskin knikte. Ja, zoi hij. maar het eigenaardige is, (lat ik er wel van overtuigd ben, dat de moordenaar door het raam naar binnen, kwam. Zoals je zelf gerapporteerd hebt, Gravi's, waren er natte vlekken op het tapijt, toen jij, de dokter en die majoor Harnabas arriveerden. Het was duidelijk, dat die vlekken afkomstig waren van dc natte meeuwschoenon \aii de niDordeiiaar. In de gang waren dergelijke vlekken van gi miultt n ineeiiw echter niet te vinden. Het lijkt 6ns duidelijk, (lat kaïutcin Thompson de moordenaar zelf door het raam binnengelaten heeft, liet moet dui lemAltd ftwfcit lijtf

die kapitein Thompson kende. U bent iemand hier uit Exeter, sergeant; kun je me ook zeggen, of kapitein Thompson een man was die gemakkelijk vijanden maakte?"

Nee, mijnheer. Als u het my vraagt — ik geloof, dat hy in de hele wereld geen vijanden had. Hij wan een beetje gierig en hij hield niet van sloomheid en onbeleefdheid — maar zowaar als ik leef, iedereen mocht hem graag”.

Geen vijanden dus, zei Poeskin nadenkend.

Niet hier, in ieder geval.

Je hebt gelijk — we weten natuurlijk niet of hij in zijn diensttijd vyanden gemaakt heeft. We komen nu tot een ander motief — het meest voordehand liggende motief: hebzucht. Ik meen gehoord te hebben, dat kapitein Thompson een ryk man was".

Hij zat er warmpjes by. Maar hij was zuinig. Je kreeg niet gemakkelijk iets van hem Ico bij een collecte”.

Juist, zoi Poeskin op een toon van: dat had ik wel gedacht. „Wa.s or verder niemand in huis?”

Nee. De laatste vijf jaar had kapitein Thompson maar een bedi(’n(l(’ — een gepensioneerde marineman. Toen hü nog in zijn hui.s in Newhampton woonde, kwam er iedere dag een werkvrouw, om de boel by hem schoon te maken. Maar hier kookte Evans voor hem en verzorgde hem, Ongeveer een maand geleden io Evans getrouwd — tot crgemil van 4« ka* pitgin. Ik geloof, dat dat Nn Ym dt fffdaiiap «na.

huis in Newhampton afin mevrouw Wilcox uit Zuid-Afrika verhuurde. Hij wilde gpen vrouwen in zijn huis hebben. Evans woont hier net om de hoek, met zijn vrouw en hij komt iedere dag zyn meester verzorgen. Ily zit in dc eetkamer t^ wachten, want ik dacht dat u hem wel spreken wilde. Hy verklaart, dat hij gisteren om half üTie weggegan is en dat de kapitein gezegd had, dat hy hem niet verder nodig had.

Ja, ik zou hem wel graag even .spreken. Misschien kan hij onct iets vertellen. Iets van belang”.

Sergeant Graves keek Poe.skin nieuwsgierig aan. „U denkt toch niet —” begon hy.

Ik denk, viel Poeskin hem in de rede, dat er veel meer achter dit geval steekt, dat men zo oppervlakkig wel denken zou.

In welk opzicht, mijnheer?

Georg Poeskin liet zich niet uit zijn tent lokken. Wel, zei hü, er is hier verder niets te zien. Ik zal die Evans ondervragen en dan zullen we naar de Drie Kronen gaan om een bezoek te brengen aan majoor^arnabas, Die opmerking van hem over de tyd van dc moord was merkwaïnlig. Vyf half zca, ia het niet? Hy moet iels weten, wal hy niet verteld heeft, anders kon hü het tüdstip van d»' moord niet zo precies noemen”.

(Wordt vervolgd^

Met gulle hand helpt Aruba

Nederland

B\j het iomitc Arub i Helpt Nederland hwun eu du ;ifgeloi)en week de volgende gitten binnen:

Holy Name Üoeiety 50; Marchena Moron (totaal dua 1000) 600; Maria College 1060; Filrnactio R.K. scholen San Nicolas 530; Opbrengst Poppenkast 112,35; Zegelverkoop R.K. scholen 815,50; R. van Dyk 100; Straatcollocte Verkenners en Padvinders 4540,75; R.K. eisjesscholen 1252,13; Baard se Trading Bicrverkoop Stadion 1000; R.K. kerk te San Nicoh collecte 940; Theemiddag KNSM Oranjestad, restant 30,76; C. ten Ham 250; Arbeiders Landswatcrvoorziening 4749,60; Algemeen Nederlands Verbond 2000; Cluij Suriname 1000; Protestantse Da mesver. San Nicolas 50; W. Smit 100; J. Tielemeüer 75; Bootwerkers KNSM 117,50; Personeel KI. Loonstra 108,35; Collecte R.K. kerk Savaneta 157; Diës oud-Leidenaren 300; Sub-totaal 19.838,94, Stand saldo laatste verantwoording 219.950,27, plus sub-totaal 19.838,94, maakt samen totaal-generaal 239.789,21.

Dit is echter nog niet allemaal binnengekomen, aangezien enige bedragen via Nederland werden betaald, terwyi voorts toezeggingen werden gedaan, welke by de penningmeester of op een der rekeningen by plaatselijke banken nog niet gestort zyn. Arhen verzoekt een ieder, die nog geld van of voor het Comité heeft, dit te willen storten op de rekening van ARHEN bij e der plaatselijke banken.

Op Zaterdag 14 Februari was bij de diverse banken gestort: fl. 174.397,55 (nog niet inbegrepen de toezegging van de ambtenaren en onderwijs).

Dit bedrag wordt als volgt verdeeld: Particulieren 8.816,93; Handel (met de Lago dir.) 109.890,75; Clubs e.d. 2143,40; Collecte en zegelverkoop 18.220,82; Verenigingen en stichtingen 13.481,53; employé’s en personeel handelszaken

18.214,12; Doktoren 3.630.

Door de eilandsdiensteii, landsdiensten, openbaar en bizonder onderwijs werd als volgt met milde hand gegeven:

(Cegevens door al’d. Financiën verstrekt)

Mll.ANDSülENSTEN: liesluur-ikantoor 2305,08; Bevolkingskantoor 571,86; Openbare Werken 1803,80; Telefoondienst 413,58; Watervoorzieningsdienst 862,70; Haven en Loodsdienst Oranjestad 870,—; Haven en Loods dienst San Nicolaas 1509,94; Geneeskundige dienst Oranjestad 859, 92; Geneeskundige dienst San Nicolaas 395,34; Werklieden Loodsdienst 892,—, totaiil 10.692,22.

I LANDSDIENSTEN i

I lletaalrol kantoren Oranjestad 4. [ 107,22; Hi'taalrol kantoren San Nicolaas 1121,22; Onderwijs Oranje-j stad .■!926,46; Onderwijs San Nico-i llaas 2812,46; llui-i van bewaring | '912,- ; Kadaster en hypotheek! 743,21; Sociale en Economische Zaken 633,40; Postkantoor Oranjeistad 640,92; Postkantoor San Ni'colaas 478,32; Politie Oranjestad 5336,38; Politie Sun Nicolaas 5623, Radiodienst 493,60, totaal 26. 858,72,

RECAPITULATIE Pcrsoni'el Eilandsdien-sten 10.692, 22; Personeel Landsdiensten 26. 858,72; Personeel van de Freres en Soeursseholen op Aruba 11.750, 14; Werklieden W'atervoorzienings dienst 4.749.00, totaal 54.050,68. Totaal was er Zaterdag jl. op de banken gcotort 174.397,55; toegezegd voor de ambtenaren 54.050,68, totaal 228.448,23.

WORDT NIET GEDEPORTEERD

Geslaagde Filmavond opende reeks van contact-avonden van het Protestants Jeugd-Comite

Dinsdagavond werd in het vergaderlokaal van de Protestantse kerk een druk bezochte samenkomst voor de jeugd gehouden. Drj Turfboer van de Lago verleende zijn gewaardeerde medewerking door het vertonen van enige films, o.a. een prachtige kleurenfilm over een vacantiereis naar Nederland. Ook waren er enige tekenfilms, die nogal op de lachlust werkten.

In de pauze was er communitysinging, waarbij Sarie Marijs niet heeft ontbroken, en een van de aanwezigen hield een voordracht. De avond was georganiseerd door het Protestants Jeugd-Comité, dat pas is opgericht en bestaat uit de| volgende personen: Winnie Ponson lo secretaresse, Valcry Eman 2e secretaresse, Emy Kuipéri, Richard Beaujon, Karl Bosse, Lsopoldo Albarez, penningmeester, en ds W. J. H. Baart, voorzitter.

De opzet van dit comité is in eerste instantie de band tussen kerk en jeugd te versterken. Het betrof hier een eerste bijeenkomst, welke

Wi« /••!<, bëêt lijn gf»i

Het Boek van Vandaag

HET LEVEN WAS GOED ! steld door K. Ter Laan. Het boek,

, ^ j , idat werd uitgegeven voor Van

Mary Lavin, schryfster van de fa-; pu jjonen, ziet er weer degeinilieroman Mary Lavin, is gebo- verzorgd uit. Het w een

ren in Nieuw Engeland. Misschien ! woordenboek, waar U veel gemak dat het daardoor komt, dat haar|y^p ondervinden bij het lezen roman de directheid van boschrij- i,ook «f tUd.sehiift, In deze ving bezit, welke die van de Ame- , encyclopaedie heeft Te Laan de rikaanse roman nabij komt en het' ,r,,onuie woorden en uitdrukkindromerige van vele Ierse boeken I verzameld, die hij bij het lezen mist, dat - hoe fraai ook - de Ne- j j,, |,oek en krant tegenkwam en zo(lerland.se lezer heel dikwijls niet jfjoonde een woordenboek .samen govermag te boeien. Behalve door de- ! «told, dat onmi.sbaar i.s voor een ieze directheid van beschrijving | jj,,. munt „Het leven was goed”

Een overgelukkige Frank Sopko, oud-soldaat van het Amerikaanse leger, hoort per telefoon het goede nieuws, dat zyn deportatie-order is ingetrokken en hy Amerikaans burger kan worden.

in de toekomst regelmatig zal worden herhaald. Het Comité heeft voor Zondagmorgen negen uur een speciale jeugddienst uitgeschreven, waarby ds Baart zal voorgaan.

STEUNZEGELS OP ARUBA

Het Secretariaat van ARHEN deelt mede dat Zaterdag a.s. op beide postkantoren 'ipeciale enveloppen zullen verkocht worden, ter gelegenheid van de uitgifte van de Antilliaan.se steunzegel. Telefonisch werd vanuit Curaçao medegedeeld, dat voor Aruba 1000 enveloppen beschikbaar zijn; deze enveloppen zijn versierd met een tekening van de bekende kunstenaar Theo van Delft. Het opschrift luidt: „Antillen helpen Nederland"

TIJD OM TE ONTDOOIEN

Van de Politie

In de weekstaat van de politie lazen wij onder meer:

Op Sint Nicolaas werden uit kippenhok drie kippen en een haan ontvreemd. Buurvrouwen O.F. enj I.N. kunnen het minder goed vinden en maken herhaaldelijk ruzie. De Politie begaf zich naar hun woning aan de Grensweg en maande beiden tot een Christelijker levenshouding.

BLINDE STUDEERDE | doen vervallen”. De Birtse rege

RECllTEN I ring van mening, dat volledige

. , , onafhankelijkheid inhoudt, dat de

DEN HAAG. - De 35-jange heer gQp^an zich by ieder land kan aanH. B. Frieman, die sedert zyn ze-1 vendc jaar blind is, slaagde aanj de Vrije Universiteit te Amsterdam j voor het doctoraal examen rechten. Dank zy het Brailleschrift kon hij de lessen op de lagere school blijven volgen. Nadien behaaidc hij de diploma’s handelscorrespoudentie Engels en Duits en vervol:ens in 1941 de middelbare acte Duits en in 1947 de acte Engels M.0. Sedert 1948 reisde hij tweemaal per week naar Amsterdam om de colleges aan de V.U. te volgen. De boeken, die hij moest bestuderen, las zijn vrouw voor, waarbij de tekst werd opgenomen op een wire-recorder. De heer Frieman behoefde slechts dit apparaat in te schakelen om de studiestof te kunnen volgen. De heer Frieman geeft overdag les in handelscorrespondentie.

ZEVEN DAGEN OUD BRITSEGYPTISCH „ACCOORD"

BLIJKT UITERST ZWAK TE ZIJN

door haar gevoelige beschrijving van karakters en van de dingen van het leven van elke dag.

De moederfiguur van het boek, Mary 0’Grady, is een meisje van het platteland, dat op jonge leeftijd trouwt met Tom, een tramconducteur uit de grote stad Dublin. Of*3choon ze geheel opgaat in haar gezin en haar kinderen, bly'ft ze haar gehele leven verlangen naar de groene weiden van Tullamore, haar geboortedorpje.

I Mary 0’Grady is het prototype ! van de moeder, zoals wy die ons | zo graag voorstellen; een lieve | zorgzame vrouw en moeder, die, } welke rampen haar gezin ook tref- ! fen, en Mary 0’Grady wordt door veel rampspoed getroffen - toch | .steeds dezelfde vrouw blyft. Het is [ een prachtige familieroman met de ; moeder als centrale figuur, die wy ! een ieder kunnen aanraden.

Hel geeft antwoord op ruim 30. 000 vragen op het gèbied van politiek, economie, religie, kunst, historie, geografie enz.

Het feit, dat 'n 4de druk ver.scheen .spreekt voor zichzelf. Het is de goedkoopste Nederland-ie encycloiiaedie, in Nederland verschenen. Een boek voor het gehele go

ENGELAND OVERWEEGT INSTELLING VAN CHINA-CONVOOIEN

LONDEN. • De Britse onderminister van buitenlandse zaken, lord Reading, heeft in het Hogerhuis verklaard, dat Engeland wellicht zal overwegen Britse schepen in de Chinese Zee in convooi te laten 3'aren, indien zij worden aangevallen door de Chinese nationalisten

ep .nderen Hjl deeld. p.ed., dpt! bek.N 0PTE NEDERLANDSE ,p het »fg«lop.p .11 eehe- ejjcyclOPAEDIE

pen zijn aangehouden. Voorzover | I

de Chinese Nationalisten hieraan | Op Aruba werd ontvangen de | Ü OH schuldig waren, had Engeland te vierde druk van de Beknopte Ne- |

Taipeh hiertegen geprotesteerd. I derlandse Encyclopaedie, samenge

Make furniiure shine WITHOUT RUBBING... use Johnson’s

PRIDE

LONDEN. - Minister Eden herhaalde in Imt^ Lagerhuis zijn verklaring van^ê vorige week, dat de regering van een onafhankelijk Doordat de bestuurder van 2205 goedan het recht zal hebben zich A geen voorrang verleende aan van' Britse Gemenebest aan tel

rechts komend verkeer, ontstond giuitgu. Hij zei dit in antwoord op I er een aanrijding met 2365. Geluk- over dc verklaring van

kig was de schade gering. Knoop generaal Naguib, dat iedere podit cens stevig in uw oor: Verkeer Soedan in het Geme

van rechts gaat altijd voor! : nebest op te nemen „de Jf-its

Onverlaten misbruikten weer een Egyptische overeenkomst inzake publieke telefoon en sloegen loos . 'toekomst van de Soedan kon alarm. Er zou brand zyn in dc i

buurt van de Hooiberg. De politie- --

brandweer rukte voor niets uit, ^

waardoor nodeloos geld werd ver -1 en Curaçao, om daar een studie te spild én mogelijk anderer levens in • rocken van het vogelleven

Opzienbarend aanbod van beroemde schoonheidszeep.

Een stuk geheel gratis I Goed nieuws!

Margaret Shendan ziet er thuis even decoratief uit als op de film.

gevaar gebracht.

Bestuurder auto 1241 A, zie bericht over 2205A.

Het restaurant Arcos was weer het toneel ván wild-West taferelen. Een dronken heer was na een korte, maar hevige gedachtenwisseling gewond aan het linker jukbeen. Nadat hem eerste hulp was ! verleend in het hospitaal, mocht hij uitrusten achter de politiewacht.

FAMILIE ALBRECHT VERTREKT

Eind Februari zullen de popu-1 lalre heer en mevrouw C. Albrecht | ons eiland, na een verbluf van veertien jaar, verlaten om zich in Caracas te vestigen. Het spreekt wel vanzelf, dat dit vertrek niet ongemerkt vorby zal gaan. Een reeks afscheids„partie3” is nodig om alle vrienden vaarwel te

gelyk een film te vervaardigen.

Dit bezoek zou mede te danken zijn aan bemoeiingen van de heer L. F. Bouman, vertegenwoordiger van het Nederlands Westindisch Touristencomité in New York. Heeft de heer Bouman Aruba vergeten? Of is het leven hier minler „wild” dan op Corsow.

I Castella is een werkelijke schoonj heidszeep, bereid op de basis van Er is goed nieuws voor de leze-; zachte Oosterse oliën, die de geressen van dit blad. Eén van de be-; hele huid voeden, versterken en roemdste schoonheidszepen in de' veerkracht geven. Het schuim is hele wereld, Castella, komt uit met; bijzonder actief en verjaagt iedere oen sensationeel aanbod. Bij aan-, ongerechtigheid, sluit te wijde pokoop van twee stukken Castella riën. De geur is uniek: Castella Schoonheidszeep wordt een derde dankt deze aan de bloesems van stuk geheel gratis verstrekt. In de Franse Rivièra. j

plaats van fl. 0.75 betaalt men

voor de drie stukken slechts f. 0.50.! Wij kunnen onez lezeressen dan Dit kostbare aanbod (bedoeld beter raden, dan zo snel

cm onze dames in grote getale met' mogelijk gebruik te maken van ’n Castella te laten kennis maken) aanbod, dat niet licht weer terug geldt slechts van 15 Februari tot! komt! (Advertentie)

15 Maart. 1

, .be the envy of your friends

DOMECQ

Johnson’s PRIDE gives your furniture the richest, longest-wearing wax lustre you have ever seen on

CPIM GAP LOONCORRECTIE Blijkens een bcilcht in de Beurs i.s Zaterdag 14 Februari overeen-j stemming bereikt tussen dc directie van de CPIM cn de Wcrluiemersraad over een herziening van! (Ic loonschalen. Deze herziening houdt in, dat Iedere werknemer van de CPIM een looncorrectic van tenminste vyf cent per uur zal ontvangen met ingang van 1 Februari.

HET WILDE LEVEN VAN CURACAO

Volgens de Curacaosc bladen zullen dc heer en mevrouw GardncrStout cn dc heer cn mevrouw

Gedurende dc nacht sloegen do. woestijnmannen hun kamp op achter ( on heuvel, uit het gezicht van de wachtposten op do tamsen van dc W^ Read, licide heren lid van het burcht. Dc wachtposten waren verdriedubbeld cn het gehele slot was dagciyks bestuur van een Ameri-'in staat van alarm. Algemeen verwachtte men een massale aanval k'nansc vereniging, die oen studl.: van een groot leger, niet wetend, dat er zich slechts een handjevol maakt cn bcschcnningsmaatrcgc-' mannen in dc woestyn bevond. Rij het krieken van de dag begaven len aanbeveelt van het vogelleven, Eric, Piim-Pum, de hoofdman cn een escorte van tien stryders zich op een bezoek brengen aan Bonaire | weg naar do burcht, onder meevoering van witte vlaggen. Nu werd

het tweede deel van Erie’s plan uitgovoord. ,,Gcolhnar ziet wel, dn' ons handjevol mannen niets kan uitrichten togen do dikke miiroiv waarachter deze vrouwenrover zich verschuilt,'' bromde dc hoofdman onder hot ryden en Eric kon hem slechts gciyu geveu Het bouwwerk was vrywel onneembaar. Onder een palnitoM si, • het groepje af en zwaaiend met de witte vlag traden zij tot voor dc machtige poort.., Niets gebeurde er echter cn besluiteloos wnclutcii de mannen af.

I

Een met evolutie beladen tijd

(Ver 1 '; van pag, 1)

niet het itduiten ervan vi . iig de vervondeuheid aanvaardt, op basis van de Koninkiyke beloïte van December 1942 en de versciiileade resoluties van de Verenigde Naties. Toch durft de Surinaamse pers gul te spuwen op de Antillen, omdat deze zieh wensen te dlstanelören van het verkeerde Surinaamse standpunt. De Antillen wordt naair het hoofd geslingerd: ..Jullie zgn arm en ecoonmisch onderworpen aan Nederland. Wy (Suriname) zyn rijk, wy hebben bolemsehatten en daarom hebben wy Nederland niet nodig”. j

Wy willen Suriname antwoorden, I maar stellen dit uit de aard der zaak op Arubaans standpunt en

Suriname hoeft niet te denken, dat de Arubanen anti-Maeamba zyn, zoals de Surinumers. Moehten er in het verleden wel eens aanvallen gedaan worden op Mamaeba’s, waarbij dan minder vriendelykc uitdrukkingen werden gebezigd, dan was dit slechts gericht tegen enige parvenu-macamba’s, mensen zoals men ze onder alle groepen kan aantreffen. Over het algemeen zUn de op Aruba wonende Macamba's even vrlendelyke en eenvoudige mensen als men ze in Nederland aantreft.

Er Is ook geen sprake van, dat de Macamba’s op Aruba voorkeur of superioriteit zouden genieten. De eerste burger van Aruba,

dat van de A.V.P.-party, wier lel-j Gezaghebber ,is een Arubaan; de dor Henny Eman in dit verband in j waarnemend Gezaghebber is ook

landers. Hiervoor zyn verschillende redenen en het is momenteel niet aanbevelenswaurdig hierin verandering te brengen. Mochten er rotte appels in de Hollandse politicmand zitten, dan zyn er ruim voldoende waarborgen, dut die vorwyderd zullen worden.

Dut do party A.V.P., welke in do Landsregering sameiiwerkt met de partij van Gomez, unti-Surinaams gezind is, zoals men iu de Surinaamse pers durft te beweren, is al weer even fout ais de overige conclusies. Decente Surinamers op Aruba kunnen anders vertellen. Br bestaat onderlinge waardering en samenwerking voor de oilandsbelangeii in het algemeen en het welzyn van al zyn bewoners in het byzonder.

Aruba wil als een deel van de Nederlandse Antillen, of zelfstandig, in het nieuwe Koninkrijk treden. Hot heeft er geen belang by Suriname tegen zyn zin in het Koninkryksverband te lokken.

Aruba is op Nederland aangewe

Ift nSBB. IM»

Gtestgenoien Ibanez an Parbn ontmoeten elkaar heden

Ckilftns Paricmtnt vtroniwaïrdigd ovtr RtgtringsbtiluH Kamardebaitfii af la brakaa

de Surinaamse bladen genoemd| een Arubaan, terwyl de leden van| zen maar.'G^d zij'dunk:

■ het Bestuurscollege allen Aruba- nomisch

Suriname dient er wel rekening , nen zyn. j Dank u. mynheer de redacteur,

mee te houden dat de banden, die, | Hoogachtend,

Aruba en Nederland binden on- ^ Inderdaad is de politie op Aruvei brekelyk zijn en wel omdat de ] ba grotendeels aangewezen op HolArubanen in feite Hollanders zyn.

HENNY EMAN. (Van redactiewege bekort).

Het is Hollands bloed dat door j hun aderen stroomt; het enige i verschil is, dat zij op Aruba wo -1 non en niet in Friesland, maar Aru- 1 ba is precies als Friesland een deel | van Nederland. Daarom kan er BRUSShlL.

nimmer sprake zijn van een schei- j K» een sectie actief, die zich met diog tussen Nederland en Aruba; j tovenary bezighoudt en die, vooral dit zou tegen de natuuiwet in zyn. jlaatste tyd, door haar optreBen fenomeen is het, dat door de {-Mau-aeties in Kehuidige wetten, het bestuur van ’t ! denken,

eiland, onder bepaalde omstandig- j „Lotanga” gebeden zoujjeunnen overgaan in han- | werkt in een zeer uit

den van hier wonende Nederlan- i «««♦«'ekt gebied ten Noorden van

Mau-Mau * kanker woekert voort in geheel Afrika

In de Belgische Con- de met het over de grens komen

ders, niet- Arubanen, die anders over deze zaken denken dan de rechtmatige bestuurders van Aruba, de Arubanen. Hieronder zyn een groot aantal speculerende Surinamers, samengbracht in de opposantenparty P.P.A. Hiertegen moeten de Arubanen waken en worden ook passende maatregelen beraamd.

Hoe nauw de familiebanden tussen Nederland en Aruba zyn, hebben wij ervaren tijdens ons laatste bezoek aan Nederland. We troffen er vele verwanten van Arubaanse

het Albert-meer, dat grenst aan het Britse Oeganda, tuseen Kenia en de Belgische Congo.

De moeilijkheden in de Belgishee Congo, vvaarby tot nu toe slechts inboorlingen waren betrokken, vielen samen met de eerste golf terreurdaden, die door de Mad Mau in 1952 in Kenia werd . gepleegd. Er heeft zich een aantal ''WASHINGTON, gevallen van diefstal, brandstich-j

uit Oeganda en Kenia uitgeweken inboorlingen.

De inboorlingen waren aanvankelijk tamelijk bevreesd om de Belgische autoriteiten over het optreden van de „Rotanga” in te lichten. Nu er echter politie-versterkingen zyn gekomen, worden zy mededeelzamer.

Gisteravond is President Peron van Argentinië naar Chili vertrokken voor besprekingen met President Carlos Ibanez. Mogelijk zal een unie tussen de twee landen ter sprake kon.en, terwijl het wel ker is, dat men het eeno zal worden over ein Tolunie. Peron heeft enkele dagen geleden tydens een peragesprek op een politieke unie gezinspeeld.

Enkele leden van het Chileense parlement varen van plan hierover vragen te stellen, maar dit kan niet dot rgaan door een Regeringsmanoei vre. Verscheidene leden, waaronler de voorzitter zijn over dit vor oop nog al ontzet. Zy zeggen, dat ' 6 Regering hier dictatoriaal optnedt. Zoals bekend ie Ibanez een ti-oot bewonderaar van Peron.

President Ibanez van Chili had Dinsdagavond de buitengewone zit ting v’un het Congres gesloten aan de vooravond van een debat, dat het Huis van Afgevaardigden zou houden over beweerde illegale prac tijken van ambtenaren. De rege-1 ring maakte dc sluiting mogelijk I door het enige wetsontewrp, dat nog op de agenda stond, in te trekken.

De socialietisehe voorzitter van de Wetgevende Vergadering, Astolfo Tapia Moore, noemde het onjuist „de grondwettelijke werking van het Congres te evrihnderen, wanneer een der Kamers wettelyk recht moet uitoefenen’’.

Volgens per.sberichten verzamelen de Congresleden van alle par tijen handtekeningen om de terug roeping van het Congres te bekomen.

Steeds

belang

ting en wraakneming voorgedaan. Inboorlingen zyn met vergeldingsmaatregelen bedreigd, indien de autoriteiten zoudsn inlichten over door „Rotanga”-leden

ENGELAND BLIJFT ZICH VERZETTEN TEGEN BLOKKADE VAN DE CHINESE KUSTEN De Chinese nationalistische vloot zal voortgaan met het aanhouden van schepen, die proberen havens van communistisch china aan te doen, onverschillig onder welke vlag die schepen varen. Dat heeft | , ’n woordvoerder gezegd van Tsiang I

ken. Jansen, Koek, Eman. enz. In- i INTERIM-DIVIDEND VAN Kai Sjeks regering. Deze kweetie

dien men hier een studie van zou i H.A.L. WORDT kwam eerder ook al ter sprake in

maken, zou zeer wel kunnen bly- I GEHANDHAAFD het Britse Hogerhuis. Dc onderken, dat het grootste deel van de! minister van Buitenlandse Zaken

typisch Arubaanse families in Ne- TERDAM. Op de vergadering verklaarde, dat Engeland zal overderland woont. j '"an «c raad viiu commis.sai issen wegen do Britse schepen door de

Daar komt nog by, dat Neder-iHolland-Amerikalyn is be-i Chinese wateren in convooi te lalancl een heel mooi land is, s n Februari te ten varen.

en behagelyk, met een geord idc 1 verpdering van | De Amerikaanse Minister van Bui-j

families, als Dykhoff, Lampe, de j pleegde miedryven,

Veer, Vrçolyk, Tromp, Arends, , Deze bedreigingen, worden, evenCroes, van der Linden, de Lange, als in Kenia, schriftelük gedaan. Willems, Werleman. Kuiperi, Mul-, Het aantal terreurdaden groeiler. Wolf, Krozendyk, Rozenberg. !

Geerman, Boekhoudt, Wever Fran- ~~

meer Amerikanen zien van handelsvrijheid in

Een groep Ame-j rikaanse deskundigen op het ge bied van de buitenlandse handel’i bezig een rapport samen te stellen, waarin pi-esideiit Eisenhower de aanbeveling wordt gedaan, dat de Verenigde Staten meer buitenlandse goederen moeten kopen, de invoeiTechten mot ten verlagen en de douane-wetgeviiig vereenvoudigen. In het rapporj;,.zou voorts worden aangedrongen op voortzetting van de Amerikaansé programma’s inza ke de buitenlandse steunverlening tot een tydstip, waarop de uitbreiding van de handel de behoefte voor rechtstreekse steun onnodig zou maken. Het vorig jaar bedroeg de uitvoer van de Verenigde Staten ongeveer 16 milliard en de invoer 11 milliard dollar.

en behagelyk, met een geon’ idc j “'k 'an; ue Amerikaanse Minister van Bui

maatschappy, vol vriendelyl. . .en- idividendI Zaken verklaarde giste

voudige, gedienstigp. mpn.son a2 te bepalen op ren tijdens een persconferentie.

voudige, gedienstige mensen. He; lanrj neemt verder een repre :entatieye positie in de wereldgemeenschap in. Denken we aan de eerste .Hollanders, die naar Aruba kwamen, dan zien we dat het vooraanstaande Macamba’s waren, professoren en andere geleerden, als dr Boeke, dr Bremen en anderen.

Deze mensen waren geleerd en j dend als bovenstaand kundig, maar toch de meest een-1 uitkeren, voudige mensen, die men zich denken kan.

MiNDER WIL ROKEN ontvingen wij

Jarige Prinses kreeg miniatuur speeltuin

SOESTDIJK. - De zesjarige pritises Maryke werd door haar moeder uit de kleuterklas te SoestdiJk gehaald om een cadeau in vangst te nemen van een deputatie van de verbindingsgroep van de Koninklijke Landmacht. Het was een prachtige miniatuur-apeeltuin. Het prinsesje was enthousiast en begon direct aan de knopjes te draaien, die de speeltuin in werking stelden. Niet alleen zij vond dit prachtig; ook prins Bernhard was vol belangstelling, zo zeer, dat hy zei: Dit is eigenlijk niet voor de kinderen maar voor ons.

Honderden brieven met gelukwensen en cadeautjes uit alle delen van het land werden up het paleis ontvangen.

Prinses Maryke ontving uit de Verenigde Staten een verjaardagakaartje met een dollar voor de watersnood in Nederland van een j klein Amerikaans meisje.

Zo komen dagelijks tientallen brieven op Soestdyk voor de Koningin met giften voor de ramp. Overweldigend is de belangstelling uit het buitenland voor de Koninklijke familie Men stuurt naar „de koningin der Nederlanden”, de personifiering van Nederland in de wereld. Het medeleven is groot en de postbestelling op Soestdyk accentueert, hoe ook voor het buitenland het Koninklijk Huis .en Nederland niet zonder elkaar te denken zyn.

SPORT

In het rapport zal erop worden gewezen, dat op aanzienlijke wyze kan worden bijgedragen tot overbrugging van de dollarkloof door verlaging van de Amer'kaanse invoerrechten en de vereenvoudiging

,, , ^ ;-tijdens een persconferentie,

dat zyn regering wegen zoekt om uit te geven aandelen en 2(4 pet. | de stroom van wapenen en strate

in contanten By aanvaarding vanl gische goederen, welke naar Com-, - .

ait voorstel heelt geen uitkering munistisch China gaat, al' te dam- douanebepalingen. In het

op aandelen meer te geschieden,, men. Een van de mogelUkheden zou voorts worden aanbe

daar de raad van commissarist^en; was volgens Dulles, een blokkade Verenigde Staten

en de directie in November 1952 van de Chinese kust, een andere' beschikbaar stellen

in het belang der aandeelhouders mogelijkheid was het verder uit- I andere landen via de Wereldgemeend hebben een interimdivi- breiden vam het embargo op het Export- en Import

te moeten vervoer, van strategisch belangrijke i goederen.

MILLIONARIOS KOMT NAAR ARUBA Het kampioensteam van Colombia, Millonarios komt Dinsdag naar Aruba om hier in het verlichte stadion een wedstrijd te spelen tegen Aruba.

Een compliment voor het engageren van dit team komt toe aan de Heer Hector, de ijverige penningmeester van de Arubaanse voetbalbond, die de moeilijke onderhandelingen met de CVB en de managers van het team, die in Caracas vertoeven, tot een goed einde bracht.

Vanavond is het Bestuursvergadering van de AVB en zullen de nadere details worden uitgewerkt. Vrijdag is het trainingsavond en zal de samenstelling van het Aruteam bekend worden gemaakt.

Het laten uitkomen van Millionarios brengt voor de Bond een groot financieel ridjco met zich mee (de kosten bedragen 4000 dollar ) maar ’t bestuur rekent er op, dat heel voetbalminnend Aruba deze interessante wedstrijd zal willen

Openbare Aanbesteding

Op Miandag 2 Mattt voormiddags om elf uur zal ten kantore van Openbare Werken Aruba worden aanbeiteed

de bouw van twee woningen te Oranjestad.

Bestek en tekeningen zijn vanaf Zaterdag 21 Februari op het genoemd kantoor verkrijgbaar a f, 10.- per stel. Restitutie f.7.5ü, bij inlevering op de dag van aanbesteding

Eman Trading Company, Ine.

Nauiusliul

Oraniciiad

Aiaba, N.A.

AGENTS:

6RACE LINE INC

Fiom New Yoik ■ WceMy ALCOA STEAHSHIP COMPANY INC.

6oK service - Henllily K.LM. (ROYAL DUTCH AIRLINES) PAN AMERICAN WORLD AIRWAYS INC. FREIGHT AND PASSAGES

PHONE 1156 • 1152 • 1153 ■ 1154

I NO SM OKE I Botica Aruba TE HUUR

EEN WOONHUIS niet vier Mlaapkaniers, al of niet gemeubileerd. Beatrl.vst.raat. Inlichtingen;

U. F. Croes, Tel. 1272 Beatrixstraat SH.

Uninpra diaoos PADU r yvdm enmvn

MUZIEK ARUBANO

7 epwr»

TURIKMO NA ARUBA

HELP HET NATIONAAL RAMPENFONDS

BESTEL DIRECT HET BOEK „DE RAMP"

met meer dan 100 foto's, dat weldra verscht|nt en belangeloos door schrijvers, fotografen, papierleveranciers, clichemakers, drukkers en alle andere meewerkenden tot stand wordt gebracht.

Cf. 2.35 - Bestel nu reeds Uw ex. bij

ARUBA BOEKHANDEL

GEBR. DE WIT.

Nasiauilraal 94, Oranjestad.

Vla deze spoorlijn onderhielden vódr de ramp de treinen van de Vo imH-ma.- c

daal. Aan welke zfide van de trein men dsn ook uit de raampjes keo c rag men Z«venbergea en

'Hpp getroffen door de verwoestliifen. die het M*tcr heeft ssnferleht-’ '

_ _ |f SW AjSF)

Morgenochtend komt weer het vliegtuig uit Miami, dat het lekkerste van het lekkerste brengt voor de klanten van:

NIC. HABIBE

NASSAUSTRAAT , i ORANJESTAD

THANS Tel. 1-7-6-8 en 1-7-6-7, zodat twee nummers tot Uw beschikking staan om Uw opdrachten telefonisch door te geven. P.S. Onsc 6 % korting voor ons# klanten biyft gehandhaafd.

Courant

Uitgeefster; „De Arubaanse Courant'' N.V. Iledacteur: G. Schagen. Abonnement f 2.50 per maand. DAGBLAD VOOR ARUBA

DAGBLAD VOOR ARUBA

Dureae Oranjestad: Nussaustraat ‘J 4 , Tel. 1282. - Agent San Nicolas: „Central Lunchroom”, Tel. 5007. — Gedrukt by de „Aruba Drukkerij” N.V., Tel. 1277.

NO OIGA

Quiero un V'^rtuc«..th D I G A Quiero un

CINZAMO

K. !i (J. ftlAKTlJ.N i.Xrubi) Ltd.

Bradley schildert toekomst somber af!

Amerika zou „in de knel" zitten

Economische lasten zeer zwaar

suiaLer is er in de uiimiddoliyke toel.einsi geen ulgeiuene oorioj; dreigt.”

WASHINGTON. - Op het Witte her is en dat dit een last voor de to

liuis Is gisteren door generaal; .-Vinerikaaiise cconuinie betekent. Toch b(‘lastiiigverlagiag | ot

Bradley een overzicht gegeven van j ^'olgens andere eongresletlen, die Taft zei dat de door president j I)i de militaire en polLieke situatie niet genoemd wilden wor.len, k'.vii Trumar, ingediende begroting aal! va

ting van de nationale schuld boven de toegc'Stane gi^ns van 275 milliui'd dollar kan worden voorko

A-boin hl een kop]»

Uil Kort Krances in Ontario wi.fd!, gemeld dal in de afgeloiien drie maaniieii drie atoombomnicti van de grootte van een theekop tot ontploffing zyn gebracht op ’n oe.''ea*.oiTein i' Nüord-Minne.sotii.

HOMAANSLAG BKSCHADIGDK LKGATlEtIKHOUVV IM T101.-A\ I\'

van de wereld voor democratische worden gezegd, dat de Ver. Staten en republikeinse leden van het con- „zieh in do knel bevinden”, gres. Na afloop verklaarde de aL Een li l van liet corgres deelde gevaardigde llalleck dat de mili- inoa, dat aan de aanwezigen wai

taire en economisch© toestand som-' gezegd, dat „hoewel het uitzicht Ar-ITWEKPEN

verlaagd, opdat de vergro

GULE OIL BüUWT GROTE RAFFINADERIJ IN

t>ï'C’ctno!:nngen gingen uit n de Amerikaanse burgerlijke ■dediging.

Zenuwenoorlog In Egypte

Binneii een week zal oüiciè'el aan Engeland worden gevraagd troepen terug te trekken

pany te Pittsburg heef .stcld een grote olieraff, bouwen in de haven van Iien, met een dagelijkse van 20.000 vaten. De boi

' Gulf Oil Coni- geschrapt, waai’bij de Orde van de

sburg heeft voorge- Naiie wordt to. gekenu ; .e olieraffinaderij te slachtoffers vyi, de ina.sr haven van Antvver- Oraclour, omda’ :'.ij bet m dagelijkse capaciteit dat zij wordi n ondersc .ten. De bouw van de dezelide wet, die arnne.'^l

laftinaderij zal 1,2 biliioen Francs d(

kosten, waarvan de helft zal wor- _

den verstrekt voor credieten aan ' de indu.'itrie, die ook de construc- | tie van de raffinaderij van de An-, glo Iranian Oil conipany te Ant- *°*^*^® werpen heeft gefinancierd, '

CAIRO. Een woordvoerder te een belangrijke rol vervuld bij werpen heeft gefinancierd van de Egptische regering heeft de onderhandelingen en zal hij „de verklaard, dat Egypte volgende zeggenschap hebben in de commis- „GEDW'ONGEN” yveek Engeland officieel de eis zal sie, die toezicht zal hebben op de .MOORDENAARS KRIJGEN stellen de Britse troepen uit de Su- parlementaire verkiezingen” voor DEFINÏTiEF AMNESTIE eïrkftnaglzpne ierug te trekken, de Soedan. De .Soedaneso ovei’een- Ook de Eerste Kamer va Premier Naguib zal de Britse am- komst was een nieuwe stap in de Franse Parlement heeft Ihan bassadeur een nota overhandigen, agressieve politiek van Amerika in goedkeuring gehecht aan h( waarin de Britse regering verzocht het Midden-Oosten, aldus de „Iz- .sluit tot amne.stieverlening a; wordt onverwijld besprekingen .vestia’.’ twaalf Elzassers, die ter dood

hierover te openen. Naar verwacht ______

worlt, zal Egypte eisen, dat de be-

België ti-eR nadere regelen

regeld worden, aangezien Egypte llff ll la

betreffende troonopvolging

trekking volledig eens zyn. i n • j o i- i

Het Sowjet-Russische regerings- IvindfirBn van riinses dc Ketie Kunnen

orgaan „Izwestia” schrijft van- flimmer OPVolaen

daag, dat de recente Brits-Egyp- iiiinnicr

lie ook de construc- | aanstaande liu

inadery van de An-, prime.s Josephine Char- |

I company te Ant- priuj Jan van Luxc.n-;

fefinaiicierd, i burg. De autoriteiten in Luxem- j

j burg. die belast zyn met het pro ' tocol, zouden zich het hoofd breRS KRIJGEN I over de vraag, of de prinse.

.AMNESTIE j van Retie bjj de huwelyksplechtig

te Kamer van hetPoid met Leopold voorrang moet ent heeft thans zijn *'obben vóór prinses Ingeborg, d. ehecht aan het be- srootmoeder van prinses Josephitieverlening aan Charlotte, en koningin-nioedm

s, die ter dood wer-' Ehaabeth, de grootmoeder de.’

__ j prinses van vaders kant.

_ j La Libre Belglque meldt, dat de

'A/raOlAEl ' geneesheren van Boudtwijn hern

Israëlische rechercheurs stellen e .m onderzoek in te Tel Aviv aan d • su sischc legatiegebouw, waar een bom ontplofte, waardoor drie personen, de Rode gezant, werden gowonu. Da Sowjet-autoriteiten weigerden d.? ret gebouw. De aan-slag werd de direa te aanleiding tot hel verbreken de.>' beu

atzij.k van li nder wie dc . lerchcuus cie t

! mot grote moeite ertoe hebben ! kunnen brengen naar de Frans. Rivièra te ga ;n. De koning wildt zijn tocht langs de geteisterde ge: bieden voortzevten en was van plan

indonesische communisten verwijten Nederland intimidatie van studenten

Ge

DJAIwvRTA. - De uit Nederland zal ciukouden van politieke bedrij- De gewezen Indonesische communis- vigheid met betrekking tot de In- v. Lcn Go Tjien Wan en Soenito heb- donesische aanspraken op Irian. •' oen op een per.sconferentie in Dja- ,,Hot schyrit de bedoeling v.an de tw karta verklaard, dat hun uitwij- Nederlandse regering te zijn dit b\

Pcngaltiiganse wer..l de oiideineming Negla van de firma Wetering cn Loeber ovcrvillen. De on.ierneming Aidjuna, eigendom van Geo Wehry, aan de gren.s van her rengaienganse on In-: Garutse, \vru door „ca 700 man .sterke ben

ertoe hebben | gebaseerd was op politieke en vraagstuk zodanig aan to pakke: naar de Frans, j psychologische factoren. „Poli- dat de Indonesische jeugd in Ni De koning wildi. j ciek bezien staat deze maatregel in derlnnd bij terngkeer in Indoncs ) geteisterde ge- , orband met de kvvcstie-Irian en ^-ich het Nederlandse standpunt z; en was van plan | met die van de Nederlands-Indo- hebben eisren aemaakt. zodat z

gen, 10.000 benzine on

rupiahs, acht ton rijst, andere materialen af te

dse standpunt zal ' maakt, zodat zij

zich met behulp van allerhande pil- nesi.sche Unie, die slechts formeerde Nederlandse belangen zal kun'

j letjes daartoe in staat te stellen. I Het blad verv ijt de adviseurs des

estaat en daarom als overbodig nen dienen”, aldus Go ■ordt beschouwd. Hiervan uit-.

tische overeenkomst betreffende de BRUSSEL. - Volgens het onaf-, haar kinderen uit het huwelijk met! of^^ddellijk gaande heeft de Nederlandse re-1 .ACTIEF BENDELEVEN

Soedan geen oplossing betekent hankelijke Belgische blad Le Soir honing Leopold. Volgens sommi-l

g-oring het aangedurfd de uitwij-! IN INDONESIB

van de Soedanese kwestie, doch is men in parlementaire kringen gg kringen staat het onverwachte' gezondheidstoestand van de zing te volvoeren en een oplossin; zeer zeker de Britse positie ver- van mening,, dat de regering zo bezoek van premier Van Koutte keer naar van het vraagstuk-Irian uit t

zwakt en die van Amerika ver-| spoedig mogelijk een wetsontwerp j aan Eoudewijn jongstleden Zondag vertrokken.

sterkt. Volgens het blad heeft de | meet opstellen tot regeling van dc Amerikaanse ambasadeur in Egyp- status van de prinses van Retie en j

Vele kamerleden keuren „New York’s actoord" van

Kernkamp goed I

Begrip voor Suriname's houding |

. „ __ ,3 j stellen", zo vertelden zij. , ,

in verband met deze kwestie, dat, conservatieve blad La Na-| : West-Java

momenteel bijzonder in het brand- critiseert de „verouder-1 Als dp psychologische factoren hoewel tot

punt van de belangstelling is ko- methoden”, die door de raadslle-; noemden zij de overweging van do jg gemaakt

de Nederlandse belangen zal kun- In hc-i district vrn Bandi-ar wcnl . nen dienen”, aldus Go en Soenilo. ' de thec-onderneming Thuisaga van de c'otiétc Fra.iC'.-Nóerlandaiso .ACTIEF BENDELEVEN a.angevallen door een bende van

IN INDONESIË 120 man. Een politiepost op de on

DJAKARTA. - Na een periode dernemiug. beataandc- uit 18 man van botrekkelijke ru.st in de afge- bond een vuurgevecht tegen dc loj.ien weken is de bende-activiteit ovcrmaclitige tegenstander- aan en op West-Java o|jniouw toegeno- bel.’; ie de bende de wuiiingeu van men, hoewel tot dusver geen mei- het personeel t;- benaderen. Een

i men te .staan, niet alleen wegens Jiopihg werden aange-‘ Nedc

! de van linkse zijde geuito verwjj- tegenover het volk ahsook; maat

redering, dat deze

! ten, dat de prinses Boudewijn over- --de ongeoorloofde tactische fouI reed zou hebben naar Nice te gaan, sommige loden van

i het hof zyn gemaakt.

(shap in Nederland, die merendeels I bestaat uit een 200 -tal studenten, | bang zal maken, waardoor zij zich '

ng is gemaakt van slachtoffers. , droogschuur nu In de omstreken van Soekaboe- ber ging niotterr i werden verschillende rubber- Dc schade wor, huren in brand gestoken. In het ! kwnrt millioen i

VAN HEINDE EN VERRE

NEW YORK. - Als gevolg van TOKIO. - In Tokio en omstreken gouverneur-gen.

• In het voorlopig I is het recht van secessie in begin-j| een staking van dodengravera zal het volgens functionar

Besfuur vraagf verLogi van salaris

verslag van de Eerste Kamer over sel inhaerent aan de volledige vryde begroting van het Ministerie willigheid. Dat recht, zoals het invoor Overzeese Rijksdelen kan men ternationaal wordt opgevat en by o.m. lezen: de ontwikkeling van de koloniale

Vele leden betreuren het dat de betrekkingen vordert — hetwelk besprekingen met Suriname en de bij Nederland erkenning lieeft geNederlandes Antillen over een vonden tijdens de onderhandelinnieuwe rechtsorde nog niet tot een gen te Linggadjati en thans vindt goede uitkomst hebben geleid. Te- ten aanzien van de toekomstige genover de opmerking in de Twee- status van Nieuw Guinea — kan de Kamer van verschillende zijden huns inziens niet anders worden gemaakt, dat de RTC het vorige beschouwd dan als onderdeel van jaar te vroeg zou zijn begonnen, | het externe zelfbeschikkingsrecht, stelden de leden van de Eerste Ka- Deze leden waren evenwel over

. „ j . ---- „.achtigd de noodtoestand in

sinds 7 Januari jl. lagen vandaag van het leger „in een zeer nabije enig doel van de Unie van Zuidm tien begraafplaatsen te New toekomst” nodig zijn het water Afrika af te kondigen, indien hij York meer dan o50 lyken, die hun te rantsoeneren, tenzij de ernsti- zulk.s nodig acht. laatste rustplaats nog niet gekre- ge droogte wordt opgeheven het

gen hebben. Vele familieleden dooien van de sneeuw pf langdu- ATHENE. - Het Grieks-Turksmoesten zelf hun doden begra- rige regenval. Het water in de ^'^'■f^slj^vische vriendschapsverven. Dank zij het weer ia nog geen reservoirs van Tokio is slechts Maart te Ankara

hygiënische crisis ontstaan. toereikend voor dc komende zes ondertekend, waarna la

Zuidslavische vriendschapsverdrag zal begin Maart te Ankara worden ondertekend, waarna la

Het Re.stuiiracollege heeft de den dc Raad hun Eilandraad verzocht haar goedkeu- ,w>llcn hei’zii'n en ring to hechten aan cen ontwerp t. 10 . 200 . - per ja; verordening, welke voorziet in het een bcdi’ag overe toekennen van duurtetoc.slag aan dat, hetwelk vvege de leden van het Bestuurscollege, aan ten ambteiiaa

ATHTTMie TT-t Atl, w komcndc 14 Belgrado de ratificatie

ATHENE. - Uit Athene wordt dagen geen regen valt zal h'^t^ oorkonden zullen worden uitgegemeld, dat Griekenland, Turkije vvater onvermijdelijk op de bon en Joegoslavië overeenstemming worden vedaan r,r,r,Trr»,

; hebben bereikt over de voor- ' BERLIJN. - Twee vooraanstaan

naamste inhoud van het tussen LONDEN, - Groot Brittanie zal fteesteijlken der Duits Evande drie landen beoogde vriend- 1953-’ö4 1.636.7GO.OOO pond kerk zijn dc afgelopen

schapaverdrag. sterling besteden aan de defen- ^^® Oostelijke zone van

sie, hetgeen een verhoging bete- verdwenen. De predikant,

ue .euea van ae xiierste ^a- ueze leuen waren evenwel overmer dat de gerezen moeilykhedeii tuigd, dat de Surinamer.s, die op schapaverdrag juist waren ontstaan omdat de Ne-! erkenning door Nederland van dat

derlandse regering veel te lang recht prys stellen, geen ogenblik PARIJS. - De juridische commis

heeft geaarzeld, om aan de zelf- aan de verwezenlijking daarvan sie van de Franse Senaat heeft

standigheid, die in de Koninklijke denken. Nu echter over dit vraag- zich met zeven stemmen en tien

rede van 1942 huns inziens was stuk zo uitvoerig van gdachten is onthoudingen uitgesproken tegen

aangekondigd, vorm te, geven. ’ gewisseld, achtten deze leden het de amnestiewet voor de Elzassers,

Het rumoer, thans verwekt rond- onmogelijk dat Nederland dit recht fl'e deelnamen aan de maesa

om het theoretische recht van se-' niet formeel theoretisch zou erken- moord van Oradour. Er werden

cessie zou, aldus deze leden, ver-' nen. Zou dit laatste niet geschie- stemmen voor het ontwerp

moedelyk niet zyn ontstaan indien ! den, dan zou zulk.s, hoewel ten on- uitgebracht,

indertijd wat meer voortvárend- rechte, toch bij vele Surinaraera ,.pi,,,rv

heid ter zake was'betracht, en in-; zulk een wantrouwen wekken, dat ^ ^ „ ‘ Ameri

dlen het voeren van dc onderhan-; de totstandkoming van oen over-’ in

delingen In vroegere stadia was cenkomst op vrijwillige basis ern- i'r J u’,

opgedragen aan Nederlandse ver- stig zou worden bemoeilijkt, ïió.'l

tegenwoordigers met meer ont- Mot do richtlijnen van dc minls- ^ pi laten. „Wij zul

vankeiykheid voor de mentaliteit ter. samengevat in de bekende 5

van andere volkeren. punten, gingen dc aan het woord vi ijheifl in clo hele stad wordt ■

Deze leden achtten het verhijs- zijnde leden gaarne accoord. Zij gehandhaafd”, zeide hV i

terend te moeten constateren, hoe voogden er aan toe, dat huns in

weinig velen blijkbaar hebben ge- ziens de beste methode om te be

leerd van de gang van zaken in reiken, dat nimmer meer van se- ^ Tl VTTTim ~

Indonesië. Aldaar toch is naar hun cessie zal worden gewaagd, is go- brJuxi IJBT TTHill

gevoelen een vertrouwenscrisis do legen in cen versnelde economische

oorzaak van veel ellende geweest. ' ontwikkeling. Vele andere leden a > ■■

Thans dreigt men in de aangelc- ^ hadden met grote voldoening ver- I

genheid waarvan hier sprake ia, nomen dat tussen Nederland cii de / I

eveneens In zulk cen crisis te ge- j Nederlandse Antillen nagenoeg al- ▼ X ■

raken als men weigert de tekenen | gehele overeenstemming is bereikt* YX

van de tijd te verstaan. inzake de status van het Konink- JJ6

Maar dn manluf van dwe leden Irifk Nieuwe Stijl. i'

ing besteden aan de defen- Oo,stelijke zone van

hetgeen een verhoging bete- verdwenen. De predikant

Hamel werd de vorige week Donsie van de Franse Senaat heeft derdag voor het laatst gezien. De

zich met zeven stemmen en tien |_ Lq-a h ♦ I» volgende dag doorzochten leden

onthoudingen uitgesproken tegen CStCK van de Oostduitse veiligheidspo

de amnestiewet voor de Elzassers, —' zö" woning. Algemeen

die deelnamen aan de maesa- wordt aangenomen, dat de Hamel

moord van Oradour. Er werden van 123,260.000 pond ten «®an'esteerd. De andere predigcen stemmen voor het ontwerp upz-ichte van het vorige belasting- '^*'*"* M'intcrhagen.

uitgebracht. jaar, aldu.s een bekendmaking MOSKOU, - De Sovjet-Russische

iiPiMirv n • * . 'J*" Dp Verenigde academicus Pyotr P. Sjirsjov

E ILl.lN - Dc nieuwe Amen- Stilten zullen 140 millioen pond voormali,g minister van de koopkaai se Hoge Commissaris in bijdragen dollarhulp. De te- vaardij, is vandaag „na InngduHi uitsland, Conant, heeft ver- tale «terktt’ van de Britse frowa- en ernstitre ?iekle”

Idaard, dat, de W’ostorse wereld pende diensten zal met ongeveer zo is door de ' Sovjet-Academiè

Berlun met za! verlaten. „Wij zul 13.400 man worden verminderd van Wetenschappen bekSè

, . , , , , . 8ti0.40{) man op 1 April 1904. maakt, Sjirsjov werd geboren als

en erop « aan. ch, de '-weg.ngs- KAAPSTAD. - De Zuidafrikaan- zoon van cen drukker en verwik è . h rr A u , «®S®naat he, ft vandaag oen wets zieh faam als hydrobioloog HH

ichandhaafd , zeide hij. ontwerp aamrenomen, waarbij de werd 48 jaar.

In dc Jlemorie van toelichting wordt opgemerkt dat het Bestuurscollege van oordeel ia, dat de te-' genwoordige toelage zijner leden (bedragende f. 12.000 voor onge-; huwden en f, 14.000,- voor gehuwden) niet in overeenstemming is mot de onivang van de taak en de verantwoordelijkheid van de gedc-^ puteerden. Daarom vragen de le-!

den dc Raad hun toelage wel te willen hei’zien en te brengen op t. 10 . 200 . - per jaar, verhoogd met een bcdi’ag overeenkomende met dat, hetwelk wegens durtetoeedag aan cen ambtenaar van het eilandgebied, die een di rgelijke bezoldiging geniet, wordt toege.kend.

Hot Besluurscollc'ge verzoekt verder eventueel de eigen s • .rmsverhoging te laten ingaan met toriigwerkcndc kracht tot 1 .Jan. '53.

De duurtetoeslagen worden als volgt berekend. Voor gehuwden cl.t. 1939, over het ba.sissalaris on daarboven d.t. 1942 voor gehuw'

I den zonder kinderen f. 5280, geh.

—-1 m. 1 kind f. 5604, 2 k. -5808 en een

i maximum van f. .6084 voor drie of 'vnnnwRFFT vav nir ‘ i^'"®'®i’®Ji’ Ongehuwden krij

iSPFXLTlIN I 73 ] voorge.stelde

I wijziging het eiland ongeveer f. 11 . Tjin A Loi van het Be-! ooo.- per jaar kosten, de Dakola speeltuin____

HyLCC SCCP

_De heerlijkste soep, die te koop is

heeft cen noodkreet laten horen... De speeltuin werd tijdens het bezoek van de '’Rurinaam.se voetballers verliHjcl met twee prachtige voetballen. Die zouden goede diensten kunnen doen hij het nuttige opeellninwerk, aks,., het terrein bruikbaar was. Helaas is dat niet het geval ; het verkeert in deplorabele toestand en is ten enenmale ongeschikt om te dienen als speelplaats voer de kinderen. Geld om hot terrein te verbeteren is er niet en de ballen zullen daarom voorlopig ale cen .soort trophec in een kastje worden opgehorpen. Het Bestuur van dc speeltuin heeft maar 'en hoop.,, dat is dat sociaal voelendi burgers het belang van hof '! ■ Iniinwerk zulh’ti iir/.ieii en royaal in de zak tasten, waardoor hef tMi' in kan worden opgehoogd i-t' iii si'i'i lhnar gemankt. , 1

O S'

■N.V UIMvEt ,M V V 1' < tl

VRUDAfi 20 PËBEtABl 10S9

Commentaar; |

Domme demagogie 1

I

Nu dt' allfikritiekste uren voorby zyn en geen mensen meer in direct levensgevaar verkeren, is het misschien goed nog even aandacht te schenken aan de houding van de communistische leiders en aan het byzonder afstoteiyke geschryf ia De Waarheid.

liet nationale Rampenfonds is in De Waarheid niet aanbevolen o., slechts één enkele keer genoemd Maandag werd van de re^, i'i; verlangd, dat zy centraal zoi . b ben ingegrepen, wat in de ^cistc uren nog onmogelyk was.

Bij hot bekend worden van dc ramp is er dadelijk van alle zyden spontaan hulp geboden en daarvan Is dankbaar gebruik gemaakt. Zodra er echter lyn in het werk kwam en er inderdaad iets van organisatie uit de grond werd gestampt, kwam de C.P.N. met haar zielige comiteotjes voor volkshulp en haar jeugdbrigades om de eensgezinde en gecoördineerde hulp te doorkruisen.

Toen duizenden nog In levensgevaar verkeerden, schreef De Waarheid over de hulpactie: „Amerikaanse soldaten zgn daasby ongewenst. Men haalt ze onder fanfaregeschetter het land in • en wie kan zeggen, wanneer ze zullen ver

.minera om de aanval tegen hot Oosten”

Jaja, en daarom konden wy die lielicoptères en amphibie-voertuigen lenen van de Amerikanen!

Paul de Groot en zijn trawanten zitten in het nauw. Hun pogingen om een wig te dryven in de eenheid, die in de uren van nood was mtstaan, hebben volkomen ge'aald. De biaamratten hebben hun ans niet gekregen.

De C.P.N. heeft weer overvloedig reden tot zelfcritiek. En Paul de Groot zal de straffen uitdelen.

(Het Vrye Volk)

Amnestie voor

PARUS. - De amnestie welke gegeven ia aan de Bllzassers die veroordeeld werden in verband met de ma.s.sa-moord te Oradour is een onderdeel van de consequenties van de wet, die gisteren door de Nationale Vergadering werd aangenomen en die inhoudt dat amnestie zal worden verleend aan .ille Elzaasers, die geprest zyn om dienst te nemen in het Duitse leger, en die beschuldigd zyn van het plegen van oorlogsmisdryven.

TDKPIN MÜEi’ TITEL i

VERDEDIGEN

LONDEN, - Walter Cartier, Amerikauns middengcwicht bok-1 ser, zal in de iilaato van Paddy | Young op 17 Maart a.s. in Earls Couit boksen tegen Haldoph TuiI piii^ de Britse kampioen middengewicht. Young had verzocht het 'contract dat aanvankelijk gesloten j was te mugen verbl eken, omdat hy *op 27 Maart in New York moet uitkoinen tegen Ernie Durundo in , een gevecht dat zeer belangryk • kan zyn voor de verovering van j het kampioenschap van de V. S. in I de middengewicht klasse. De wini naar van dat gevecht zal namelyk j korte tyd later uitkomen tegen I Carl Olson, een van de eterkste Amerikaanse troeven voor de wereldtitel in de middengewicht klas' se.

collaborateurs

Na de protesten die direct na de veroordeling van alle kanten uit ds Elzas kwamen, volgens nu felle protesten uit het gebied van Limoges in welk gebied Oradour ligt.

De gemeenteraad van het nieuwe Oradour, gebouwd op de ruines van het verwoeste en uitgemoorde stadje, had reeds tevoren besloten dat de gemeente, die het Croix de Guerre ontving, deze onderschei- j ding zal terugsturen, indien de amnestie zou worden verleend. |

dwynen

Op Dinsdag, toen er reeds honderden tonnen goederen en mlllioenen guldens waren ingezameld, moesten er zo nodig comlté’s voor volkshulp worden opgericht.

Op Woensdag schreef De Waarheid: .Waarom moeten de Amerikanen uit West-Duitsland komen, terwyl er Nederlanders met het benodigde materiaal wachten

En op Zaterdag schreef Paul de Groot; „Ook de helicoptères en ander materiaal, dat de Amerikaanse legerleiding uit het naburige Rynland stuurde, zyn zeer welkom ', Dit verhinderde de man echter niet in hetzelfde artikel te schreven over ,,dic Amerikaanse pest-gencraals”.

Het toppunt van draaiery en domme demagogie bereikte deze opper-zuiveraar echter, toen hij, nog steeds in hetzelfde artikel schreef, dat de Nederlanders niet beschikten over helicoptères en am

ruim tweemaal groter, omdat ze zich dichter by de aarde bevindt. De zon staat 400 maal verder van de aarde dan de maan.

De maan is hier dus de belangrijkste factor. Ze trekt de zee op, welk verschynsel we vloed noemen. Doordat de aarde in 24 uur om haar as draait, komt per etmaal tweemaal vloed en tweemaal eb voor. Staan nu zon en maan in dezelfde richting (volle maan en

- , nieuwe maan), dan verenigt dc

phibie-voertuigen, „want het gaat aantrekkingskracht van beide zich

Maan hielp dijken naarde maan

Ho* eb en vloed ontstaan

Maan en vloed i en spreekt men van springvloed.

De oorzaak van het verschynsel Staan zy daarentegen in tegenovervan eb en vloed is gelegen in de gestelde richting (eerste en laataantrekkingskracht, welke op de Igte kwartier) dan werken zy elaarde wordt uitgeoefend door do jjaar tegen en spreekt men van zon en de maan. Hoewel de zon dood ty . De stand van het water bij ruim 2 millioen maal meer massa : springvloed is twee tot driemaal heeft dan de maan. is de aantrek- | hoger dan by dood ty. kingskracht van deze laatste toch '

Dc maan draait in een maand om de aarde heen en zy staat in de loop van het jaar niet altyd op gelijke afstand. Het dichtst nadert zy de aarde op 357.000 kilometer. Dan is zy in het perigeum. De verste afstand bedraagt 407.000 kilometer, dan is het apogeum. In het perigeum is de vloedwekkende kracht van de maan byna anderhalf maal zo groot als in het apogeum.

Drie factoren Bij springvloed stygt het water aan de Nederlandse kust gemid! deld 35 cm boven ’t gewone vloed' peil. Bevindt de maan zich in het perigeum, dan komt daar nog eens I ongeveer 17 om bij. Met die toe-l ' stand moest men rekenen by het ! springty van 14 Februari, want j dan stond de maan ongeveer op de kortste afstand van de aarde. Op 1 Februari had het dus feitelijk nog iets erger kunnen zijn, want toen stond de maan in het apogeum. Om precies te zyn: in het ergste geval had de vloed toen nog 35 cm hoger kunnen zyn geweest.

Van de drie factoren — springvloed, korste afstand v. d. maan en storm — geeft de laatste de doorslag. Zeker wanneer met de beide eerstgenoemde factoren een storm samenvalt vn het „type”, dat op 1 B'ebruari tegen de kusten heeft gewoed.

Om dit te verduldelyken, zullen wij nog even releveren hoe de weersomstandigheden op die dramatische eerste Februari het effect van het springgetij kwamen ondersteunen.

„Depressie Z” Depressie Z van Zoeloe noemden de weerkundigen van het Britse ministerie van luchtvaart de oorzaak van de rampspoed, die zich die dag over de kusten van Neder land, België en Engeland heeft uitgestort.

Al enige dagen tevoren woedde nabij de verre Azoreu een kleine grillige cycloon, die echter niet verder op de Atlantische Oceaan kon doordringen. Pas toen ’n reusachlige laag werme, stille lucht, die zich als een muur uitstrekte van Afrika tot IJslaud, de depressie naderde, ging het drama zich ontwikkelen. De cycloon scheurde stukken uit de warme luchtmuur los, Voedde zich daarmee als het ware en bracht by het sameiibotsen van warme met koude luchtmassa’s een ontzagwekkende storm op dreef, die zich vervolgens in gang zette in de richting van Schotland en het Noorden van de Noordzee. Het toéval wilde, dat do orkaan, toen hy begon de watermassa’s van de Oceaan vanuit het Noorden de

Noordzee binnen te dryven, zyn grootste kracht bereikte en over cea enorm pppervlak woedde juist toen het springty bezig was het wter vanuit het Kanaal de Noordzee in te stuwen. Op deze „ontmoeting” bleken de kusten van Nederland, België en Engeland niet berekend. Het zeewater, van twee kanten tegelyk in de nauwte van de Noordzee samengedreven en met een windkracht van soms 140 kilometer per uur opgezweept, bereikte vooral in de zee-armen van te en overspoelde de dyken. De „depressie” vervolgde zyn weg over de lage landen, verminderde boven Duitsland in kracht, om tenslotte boven Oostenryk als een zucht te vergaan...

(Binnenhof)

Venezolaanse schoolkinderen slaken Hollandse kinderen de hand toe . . . |

School Rode Kruis in Cordon kwam iponlaan | in actie

VENEZUELA. - De „Nicolaas Curiel Coutinho” school te cardon zond de volgende brief naar den Haag: cardon 4-2-1963. Van de kinderen van de „nicolae curiel coutinho” school aan de getroffen kinderen van Nederland: In dit uur waarin de krachten van het noodlot het nederlandse volk bedreigen en opnieuw droefenis en ramspoed in jullie huizen hebben gebracht, delen wy, de kinderen van Venezuela, in jullie smart en strekken wy over de oceaan even onze hand uit voor een handdruk van oprecht medeleven, terwyl we tegelijk met onze kleine gift een bijdrage leveren voor de wederopbouw van jullie huizen. We twijfelen er niet aan of de werkzame en onvermoeibare nederlandse geest zal opnieuw het ongeluk te boven komen en met de hulp van de Allerhoogste,nog groter verrijzen om het land te berotellen en een nieuw hoofdstuk van zyn roemvolle geschiedenis te schrijven. Dat het zo moge zyn, voor de kinderen van de .school:

Lino José Quinones, secr. van het school-rode kruis.

Gustavo Alcala, president -van het school-rode kruis.

Een delegatie kinderen van de school heeft de wnd consul dti Nederlanden te Cardon de brief overhandigd, tezamen met de gift van Bs. 500.

KASSIAN MET OORLOGSMISDADIGER VON KUEGHLEB

BONN. - De Duitse veldmaarschalk Georg von Kuechler, die in Mei 1940 de capitulatie van Nederland aannam, is op medisch advies uit de Amerikaanse gevangenis voor oorlogsmisdadigers te Lansberg ontslagen. De 72-jarige Von Kuchler zat een vonnis uit van 12 jaar wegena oorlogsmisdaden. Onlangs kreeg hy een ernstige hartaanval. Von Kuechler werd in 1948 te Neuremberg wegens oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid veroordeeld tot 20 jaar. doch dit vonnis werd in Februari 1951 door de Amerikaanse Hoge Commissaris verminderd tot 12 jaar. Von Kuechler voerde bij de invasie van Nederland het bevel over het Duitse 18e leger, dat later naar Parijs optrok. Daarna was hy bevelvoerder van de Noordelijke legergroep in Rusland.

wy Tonroem «Ow vovr Dl Zorfaa voor toklartag «■&

ExpcdiRebadrQf

C. T. VOS

Almosi a meal in Hself

SOMOUlNGIiiMMDERFIIL

HAPPEMl

whenytwchan^ioPHIUPMOnutl

YOU nu innu IICAUU, in case nfter case, coughs düe to smoking disappear ... parched throat dears up . . . that stalen •moked-out feeling vauishes. That's because |PuiUP Mokus is made digermsly to avoid the msim céutt of cigarette irritatioo.

[MUPHIHIB

Col|pteClikNti|)liylTMtlips$te

DESTROYS BAD BREATK

Orlglnatlng In the Mouth

Nowl The Full Benefih of a ChlorophyirToothposte In a NeWr Exclusive Colgote Formulo

CIIECKS COMMON COM MSOMB^

In recent clinical teata, evidenca tevealed that chlorophyll pro*! tnotea the growth of flrm, healthy j gum tissue. New Colgate Chloro*] phyll Toothpaste bringa you tho] •ffective benefit- of chlorophyll in ' water-solubb chlorophyllins to helpyoucareforson,tendergum«^

mm TDOTI MCAV. Many dentiata blameaddsinthemoathfortoothde* cay. Every tima you uae new Colgate CUorophyll Toothpaate, enpecially tlght after eating, you act against Ihoae deatructive adda. That’s why lagular brushing with Colgate Chlo* Bophyll Toothpaste ia such on effeo* Ut# aid in fighting tootb decayl

Por real help againat bad breath originating in the mouth .;. conunon gum disordera . s ; tooth decay . . . always use Colgate Chlorophyll Toothpaste after eating. It’s the fineat chlorophyll toothpaate thg erorld’e largeet maker of queli^ dentifrkea can producel *

j

MISDAAD

zonder motief

<ij)

liet is pen vrcpnidc gtwhiodenis, bromde sergeant Gravps. torn do bi'ido mannen naar de deur liepen.

Waarvoor diende die inbreker.s-stunt?”

Dat vind ik nog niet het vreemdst, zei Poeskin. Onder de g<‘geven om.Htnndigheden was het waarschijnlijk het mee.st voordehand liggende. Nee - ik kan geen verklaring vinden voor die geschiedenis met dat raam”.

Dat raam, mijnheer?

.Ia. Waarom moest de moordenaar door het raam naar binnen gaan? Als hy iemand was, die Thompson kende, waarom werd hij dan niet door de voordeur binnen gelaten? Het moest een hele oyifMt tew«tê\ zijn oitj dopr de meeuw

naar de achterkant van het huis te ploeteren. En toch moet daar een reden voor geweest zijn”,

Mic'jchien, opperde Graves, wilde de man niet dat men hem bij Thompson naar binnen zag gaan.

Er zullen gisteravond met die sneeuw niet veel mensen op straat geweest zijn. Iedereen, die niet bepaald naar buiten moest, bleef bij de kachel zitten. Nee, re moet een andere reden geweest zijn. Wel, mi&3chien komen we er nog eens achter”. Poeskin klopte de as, die van zijn sigaar gevallen was van zijn dikke buik en volgde de sergeant naar de voorkamer.

Ze vonden Evans in dc eetkamer wachten. Hij stond beleefd op, toen zij binnentraden,

Hy was een korte, go.3pierde kerel. Hij had lange armen en een gewoonte, om met zyn vuisten half gesloten te staan. Hy was glad geschoren en had kleine varkensoogjes maar toch wekte hy een indruk van oprechtheid en betrouwbaarheid, die onmiddellijk opviel.

U bent Evans, is het niet? vroeg Poeakin. terwyi hÜ zich op een stoel by de tafel liet zakken.

Ja, mijnheer.

Voornamen?

Robert Henry,

Juist. V’ertel maar eens wat je van deze geschiedenis $i weet.

Helemaal niets, mijnheer. Ik ben er gewoon ondersteboven van. Te denken, dat de kapitein er nu geweest ia”.

Wanneer heb je je meester voor het laatst gezien?”

Ik denk, dat het een uur of twee was^ my’nheer. Ik heb de lunchtafel afgeruimd en toen gedekt voor het avondeten, zoals u ziet. De kapitein zei me, dat ik niet meer terug behiefde te komen”,

Is het de gewoonte, dat je niet terugkomt?”

Meestal kom ik om een uur of zeven nog even. Niet altyd — soms zegt de kapitein, dat het niet nodig is".

Je was dua niet verbaasd, toen hy je gisteren zei, dat hy je niet meer nodig had?”

Nee. mynheer — ik was de avond tevoren oqk niet meer terug geweest — vanwege het weer. Hy was een heel vriendelyke man, de kapitein, ook al was hy dan een beetje zuinig. Ik kende hem heel erg goed".

Wat zei hy gisteren middag precies?

Wel, hy’ keek het raam uit en zei: „Geen kans, dat Barnabas vandaag komt. Ik kan me niet herinneren, dat ik ooit zo’n winter mecgemaakt heb sinds ik een jongen waa”. Majoor Barnabas is een vriend van hem, die in Newhampton woont. Iiy komt iedere VrUdag; de kapitein en hjj achaktn en lossen kruidwoordraadsels op. En Dinsdag fing kapitein Thompson dan naar btf huig vgn malapr Dimilig. ffff ipjm

heel regelmatig in zijn gewoonten — de kapitein. Toen zei hy tegen me, Je kunt nu wel gaan Evans, en je behoeft voor morgen vroeg niet terug te komen”,

Heeft hij niet gezegd, dat hij die middag nog ander bezoek verwachtte, inplaats van majoor Barnabas?

Nee, mijnheer.

Er was niets ongewoons in zUn manier van doen, gisteren 7

Nee, mijnheer, niet dat ik opgemerkt heb.

Oh juist. Wel Evans, ik heb.gehoord, dat je kort geleden getrouwd bent". ,

Ja, mynheer. Met de dochter van mevrouw Belling, de waardin uit De Drie Kronen. Twee maanden geleden, mynheer”.

En Kapitein Thompson wai.i daar niet erg tevreden over.

i,en flauwe grUns verscheen heel even op het gelaat van Evans.

Hij was er helemaal niet over te spreken, mUnheer — de kapitein. Myn vrouw Rebecca is een best meisje en een goede kok. Ik had gehoopt, dat we samen het huishouden konden verzorgen by de kapiteDi, maar hy — hy wilde er niet van horen. Hy hield niet vaj vrouwen in zyn hul«”.

VRIJDAA 2Ö FEBSÜABl IdM

Ml ABTOAAMtB (XMIBAIIT

/MW»*

aikWf

MONARCH

always definiiely finer

„Pa tijd" vervolgt relaas over goud-smokkel

KLlZABKTll KONINGIN

PolHie-Inspecteur aangehonden

Kranten-rel rond affaire

. pen op Korea zal gaan iiitipecti-ren. Maarschalk Juin had tevoren

In Suriname is rond de zwendeiaffaire een krantenrei ontstaan. Het Ochtendblad ,,De Tijd”, achtte het schandaal van groot algemeen belang en en. publiceerde de eerste bijzonderheden; in tegenstelling met de andere Surinaamse bladen, die zich hielden aan het door de P.G. gedane verzoek met publicatie te wachten tot het onderzoek verder gevorderd zou zijn. De Redactie van de Tijd liet het Parket en de andere journalisten tijdig weten, dat zij tot publicatie zou overgaan... de collegae redacteuren zijn over dit geval verontwaardigd. De Tijd schrijft nu onder meer :

De rest van de gehele Surinaamse pers heeft een neus gekregen door de vlotte wijze waarop Inspecteur D. Wekker in Nederland is aangehouden in verband met de opzienbarende gouden munten kwestie.

Zoals bekend vertrok de Advocaat Gneraal mr. £. Grunberg Donderdag naar Nederland.

De verdachte zou daar ontboden zijn op het kantoor van een officier van Justitie, waar hij aan een verhoor werd onderworpen.

Ondanks de aanvankelijke ontkenning van Inspecteur Wekker werd hij „in verzekerde bewaring” gesteld. Men verwacht, dat mr. Grunberg met de verdachte Zondag a.s. naar Suriname zal terugkeren ter voortzetting van het onderzoek hier.

Uitgebreide publiciteit

Hoewel uiteraard de schuld van iemand niet wordt vastgeeteld al-' vorens hij door de rechter veroordeeld is, belet dat niet dat reeds hangende het onderzoek zo volledig mogelijk publiciteit aan de zaak gegeven kan worden. Het verwondert ons dan ook ten zeerste dat thans in de plaatselijke pers stemmen hiertegen opgaan.

Toen de gewezen notaris de Miranda aangehouden werd heeft het dagblad „De West” uitvoerig publiciteit aan de kwestie gegeven en was er p.a. een fel dispuut tussen genoemd blad en ’t dagblad „Het Nieuws” hierover.

De zaak is nu enigszins anders, waar wij de eersten zijn geweest die met een uitvoerige berichtge ving over deze kwestie kwamen. De vroegere tegenstanders hebben thans tegen ons blad samengespannen.

Desondanks zullen wij zoveel als wij verantwoord achten aan de publiciteit prijsgeven. Wij spreken noch het schuldig, noch het onschuldig uit over verdachte, dit ligt niet op onze weg.

Wij vermelden echter hoe de situatie is en zullen die zoveel mogelijk op de voet volgen.

Onderzoek niet gehinderd

Het feit, dat de in verzekerde

ons zal nemen. Is De Volksstem niet meer voor vrijheid van het geschreven woord?

Het is dit blad dat zelfs het woord ,,vrijheid” wil opgenomeu zien in de spreuk van ons wapenschild, doch bij de eerste de beste gelegenheid tracht om de vrijheid aan banden te leggen, is riskant repressailles te eisen is riskant represailles te eisen wanneer het een ander geldt. Hij vergete niet het Surinaamse spreekwoord: „Wan dee voe sabakoe, wan dee voe tjon tjong”.

De persvereniging van „De Surinamer” Een grote verrassing was het

Wie lm«st baat iljn gaest

Het Boek van Vandaag

VAN AUSTRALIË

Het Australische Parlement heeft' een bezoek gebracht aan Indo Chlaan Koningin Elizabeth de titel i na. Daar had hy verklaard, dat de verleend van Koningin van Auatra- j t nige mogelijkheid om een einde lie. Het is voor de eerste maal in j te maken aan de strijd in Indo de geschiedenis, dat de Britse Mo- t.’hina zou zijn het vormen van een narch deze titel draagt. eigen strijdmacht van de Vietnam.

De Suüzkanaalkwestie | Zijn bedoeling met het bezoe.'i

I j aan Korea, zo verklaarde hij, was

JUIN IN KOREA I ten eerste het inspecteren van de

TOKIO. - Maarschalk Juin, in- Franse ..trüdkrachten en ten tweespecteur-generaal van de Fransè j de het nagaan van de gang van | gewapende macht en commandant , zaken by do vorming van een Zuid de droogste en vervelendste weten- laag bedolven onder puin, lava en in midden Europa, is te Fokio ' Koreaanse strijdmacht. | schappen en ligt ze niet onder het as, of overwoekerd door oerwoud,

aangekomen. Hij zal zeer waar-i Op een desbetreffende vraag stof van de vakbibliotheken en mu- brachten zij aan het licht. En vaak

schijnlijk een bespreking hebben j verklaarde hij dat er geen sprake I sea begraven? Wie de archaeolo- bleek levende werkelijkheid te zijn

GODEN, GRAVEN EN GELEERDEN

De geschiedenis der Archocologie door C. W. Cerain

grote dingen te danken zyn. Cerum heeft gezien wat hen allen bezielde; geen zucht naar oppervlakkige sensatie of naar gouden schatten, maar drang tot weten. Veris de oudheidkunde niet een van':5onkcn culturen, soms laag op

met generaal Clark, commandant van de Navo grondstrijdkrachten van de gealliecide strijdkrachten op Korea, voor hü de Franse troe

dat het plan zou bestaan j gie nog op deze wijze ziet, zal stel- geweest, wat ons alleen als mythe

de Fi-anse troepen uit Korea terug j lig door het lezen van dit boek of legende door de dichters der

te trekken. Zij zullen er blijven zo j tot een volkomen andere overtui- oudheid was overgoleverd.

lang als nodig is.

Pearson candidaai secreiaris-generaai Ver. Naties

j ging komen.

I C. W. Ceram toont zich in dezi „roman” de ware dichter, die om 1 levende mensen voor ogen tovert.

Het zoeken naar schatten heeft dc mensen van oudsher in ’t bloed gezeten, maar eerst sinds WinekelII, de baanbrekende classicus, in

bewaring stelling van de heer ! voor ons om in het overigens niets ,

Wekker zo zonder enige hapering :zeggende ,,seminarii,stisch” gestel-; is geschied, bewijst, dat onze pu-j de commentaar van „De Surina-;

blicatie op Donderdagmorgen dit | mer te lezen, dat de redacteur het i NEW YORK. - In de kringen der Pearson

niet gehinderd heeft. Hierdoor zijn j ontbreken van een journalisten-1 diplomaten bij de United Nations geacht,

wij reeds voor een belangrijk deel vereniging in Suriname betreurt| circuleren hardnekkige geruchten, In de afgelopen herfst kondigde in het gelijk gesteld. Wij wisten VVeet deze redacteur nog, dat in-j dat Rusland geen veto zou uitspro-' - zoals men zich zal herinneren

immers dat mr. Grunberg dezelfde dertjjd de toenmalige ledacteur v., ken indien Lesler Pear.son, de Ca-' Trygve Lie aan, dal hy als secre

dag zou vertrekken en dat onze ..Reveille” alle krantenredacteu-; nadese minister van buitenlandse taris generaal’ w’ilde aftreden, krant Nederland niet voor hom 7 üu ! ren hierover had gepolst en dat hij

mensen van de laatste twee eeuwen achttiende eeuw het graven tot in hun speurtochten naar het Ie- wetenschap verhief, is meer en ven van duizenden járen geleden, «leer do culturele waarde der vondrijwel zeker kan worden > Maar nergens behoeft de auteur sten op de voorgrond gekomen, zo'zyn toevlucht te nemen tot ver- dat een scherf aardewerk, met dichtsels, tot itomantisering van vreemde teken.s bekrast, een grode avonturen. De feiten zyn zelf ro- ter schat kan betekenen dan een mantisch genoeg. Met Ceram als kunstig geslepen edelsteen en een gids beleven wy de ontdekkingen i ijzeren amulet waardevoller

kunnen bereiken Ging het om het overseinen van het nieuws naar Nederland door het ANP, dan zou daar de beoordeling moeten liggen of de vuile was ai dan niet op dat moment reeds buiten zou worden gehangen, x)

Het is nu dus reeds bewezen, dat onze publicatie de zaak in genendele nadelig heeft beïnvloed; wij zouden juist geneigd zyn te <eggen, dat de Juetitie hierdoor op haar qui vive is en zowel sneller als zorgvuldiger te werk zal gaan.

,,De Volksstem” stelt teleur

De Tijd vervolgt dan;

Over de houding van het nieuws blad „De Volksstem” zyn wy voornamelijk teleurgesteld, aangezien dit blad steeds blijken van vooruitstrevendheid heeft gegeven.

Nu echter schijnt de redacteur de klok te willen terugzetten, omdat iets niet in zijn kraam te pas komt.

Over discipline behoeven wy met genoemde redacteur niet te redetwisten aangezien hy in het verleden genoeg getoond heeft aan discipline maling te hebben wanneer iets hem persoonlijk niet zinde.

Nu wij opkomen voor ons journalistiek recht om iets te publiceren eist de redacteur dat de Justitie „strenge maatregelen” tegen

Alle verzekeringen

I

■

ARUBA TRUSTKANTOOR

Nassausiraai 90 Tel. 1209

.,De Nederlanden van 1845” „Fatum*, „De nieuwe Eerste Nederlandsche” „Eerste Nederlandsche”

juist toen te kennen gaf niet aan de oprichting v-e journalistenvereniging te willen meewerken? O.a. zag hij er geen heil in om in een vereniging samen te werken met de redacteur van ,,De West”.

De tijden veranderen wel. Ondanks het feit, dat er geen vereniging bestaat, kan hy thans samenspannen met de heer Findlay, aldus De Tijd.

De Redactie tekent by dit relaas' aan, dat zij het in grote lijnen eens i is met het door De Tyd ingenomen ! standpunt. Publiciteit zal meest- \ al en vooral in onze betrekkclijk; Ideinc gemeenschappen een zaaii| eerder dienen dan schaden. Boven- j dien is het een democratisch recht; dat het publiek op do hoogte ge-‘ houden wordt van wat er binnen j de gemeenschap gebeurt. Een dc- { mocratisch land kan niet werken I zonder zich gesteund te weten door j de volkswil en deze kan zich I slechts vormen, indien ze juist! wordt voorgelicht. '

Door publicaties achter te hou-, den wordt het vuuHje van het ge-! rucht aangeblazen en kan dan zo| gemakkelijk ontaarden in een uit-; slaande brand. Wat De Tijd schrijft over „vuile was binnen.s- of bui-^ tenshuis” kunnen wij niet geheel; volgen. Men kan het nieuws nu! eenmaal niet binnen de deur houden en dat is zelfs niet gewenst. | Openbaarheid kent geen grenzen' en het zou in dit geval dwaasheid | zijn, indien bijvoorbeeld het ANP de berichten onder zich zbu houden, terwijl elke particulier het recht heeft familie of relaties in het buitenland desnoods telefonisch of telegrafisch op de hoogte te stellen. In dit geval waren de geruchten, al voor De Tijd tot publicatie overging, al zo algemeen verbreid, dat verdachte, Indlen iemand in Suriname dit gewenst had, zeer gemakkelijk ingellcht had kunnen worden. Wat dat betreft zou iedere krant, zelfs de actuele „De Tijd”, te laat geweest Mjn,.. __

zaken, tot secretaris generaal van maar hy gaf geen uitvoering aan! “ct de spade opnieuw, achtereen- S^tuigenis aflogt dan een goirden

de Verenigde Naties zou worden dit besluit in verband met de moei-j volgens in het oude Griekenland, sieraad, waarvan er zovele aan de

benoemd. ! lykheden om een opvolger te vin-i Egypte, Mesopotamië en Midden -1 '«ummic van de Pharao waren mee

„Hints” in die richting zouden den. ! Amerika. En iedere tocht vormt gegeven,

door Russische diplomaten zowel De benoeming van een nieuwe! een reeks boeiende avonturen. ] Zoals de archaeologen de oud

in Washington ale in New York' secretaris-generaal staat op de' Wy lezen de levensberichten van^^ootleggen, zo heeft dit boek

zijn gegeven. i agenda van de vergadering welke j vele geleerden, die ieder op hun ge-■geschiedenis van het spado-on

In de kringen der delegaties Dinsdag a.s. weer zal beginnen, i bied een steentje bydroegen: op-1 Verzoek uit de stoffige vakpublica

wordt waarde aan deze geruchten Pearson is op het ogenblik voorzit- gravers e- '- ’—'—"* ' ..ooeeerraven”. Zonder ooit ir

gehecht en trekt men er de conclu- ter van de vergadering, sie, uit, dat de benoeming van i

Geëccorteerd door politie-agenten verlaat Christinc Jorgensen het vliegtuig, dat haar uit Denemarken naar Amerika bracht.

Anti-Brilse betogingen in Buenos Aires

ll^OKON ENTHOUSIAST IN jS.\NTIAGü ONTVANGEN

Argentinië, noch Chili wensen bemiddeling van Intern. Hol

BUENOS AIRES. - Do politie Van Chileense en Argentynse heeft duideiyke bewakingsmastre-' zyde wordt Engeland verweten, geien genomen teneinde de Britse | dal het zich niet houdt aan de legatie te Buenos Aires te bescher- overeenkomst tu}.oen deze drie lanmen tegen anti>Britse demonstran- den gesloten omtrent het zo omten in verband met de notawisso- j streden eiland. De Argentijnen ling tussen beide landen over het Deception eiland. Jeugdige lieden hebben reeds demonstraties gehouden, waarbij allerlei leuzen werden uitgeroepen. Zj) werden door de politie versprdd.

Radio blijft in pariiculiere handen

hadden op het eiland een post voor ^ nen toen zy in hel begin van dit \ wetemschappelijk onderzoek steld.

Gisteravond is President Peron van .Argentinië in Santiago door President Ihnnez van Chili offi..V... ....... „y ciuel ontvangen. De pei« in beide

inge- jaar de nederzetting op hebben ge-',volgt het bezoek met bericht dit gedaan hebben onder toe- : |a„j,,tolling en noemt het in hoofdOp deze nederzetting waaide de gewapende troepen, het- ;a,iikvlen

Argentynse vlag en zü was gele- 1

gen vrijwel naast de Britse air-i ««“"«rein.teit wordt gc

•jtrip. Di twus reden voor de Brit- | ^ ' j

ten - aldus de nota - om de neder- ~~ i Een gesprek r

zetting op te ruimen. | OORLOGSülISDADIGER

Bovendien zouden de Argenty- VR.AAGT DUITSLAND

1 beschouwingen de bananwere samenwerking

tussen de Latijns Amerikaanse landen onderling.

lief bezoek ann Chili is het eerste bezoek, dat President Peron aan het buitenland brengt, sedert bij iii 146 ann de macht kwam. Naar verluidt zouden de beide pre.sidenten onder meer de uitbreiding van hel aantal handelsovereenkoni.sten het instellen van een Tolunie bespreken. 1

t Aruba's eerste we«»rti

Eisenhower veroordeel! Rode inlerpretaiie van geheime verdragsclausules

Geen opzegging van verdragen

OM ASYL

Der Miltag hei ft een vraagge- ; sprek gepubliceerd met Anton: Toussfur, een dei uit Breda naar j Duitsland ontsnai te oorlogumisdadigei. Hij zegt hierin, dat hy by | zijn ontsnapping geholpen is doorj vrienden en vervv.mten, doch niet: door Duitsers. Hy had aan het^ Oostfront gestrijden en daarna ' deelgenomen aan het arresteren

Ook voor Aruba bestaan bescheiden mogelijkheden voor ontwikkeling van landbouw en veeteelt

Ervaring opgedaan in andere Iropenlanden wettigt gematigd optimisme

RODE GULHEID

De Centrale Raad van Vakverenigingen in Rusland heeft besloten het Nationaal Rampenfonds in Nederland f. 500.000.— te zenden, De Centrale Raad van de Coöperatieve instellingen in Rusland besloot f. 250.000.— en de anti fascistische Vereniging van Sowjet vrouwen f. lOü.000.— te schenken.

Het E.xecutieve comité van het I Rode Kruisen van de Rode Halvemaan zullen f. 150.000.— aan het ramjienfonds doen toekomen.

I__

In principe heeft de Regering besloten om het door de meerderheid van de commissie uitgebrschte advies niet in zjjn geheel te accepteren. Na overleg met de verschillende belanghebbenden meent de Regering, dat aan particulier initiatief de voorkeur moet worden gegeven boven de door de Commissie aanbevolen oprichting van een Stichting Radio-Omroep Nederlandse Antillen, waaraan dan het alleenrecht voor radio op de Nederlandse Antillen z< worden gegeven. De _

heeft reeds de nodige stappen genomen, waarby behalve aan de Curom, die waarschyniyk in een andere organisatievorm haar om-1 NEDERLAND

roepactiviteit zal voortzettea, aan De Centrale Raad van Joden in een of mwr aanvragers voor een Duitsland heeft de Joden in Duitscommerciële omroep, vergunning L ,

zal worden gegeven. Daar geen der opgeroepen tot hulpverlening aanvragers voor een commerciële Nederland en heeft daarby omroep de studio’s aan het Waai- herinnerd aan de gat van het Gouvernement wil hu-' sten van zullen deze onder bepaalde

aue ..e. azxe.ieree . Zieke zwerfhonden

President Eisenhower heeft gis- den opgezegd. Vooral in Engeland van verzetsstriidei > Naar ziin zeir-i die hier de;

teren het Congres verzocht te ver- is men hierover opgelucht. i gen was hij geen gewoon misdadi-i openslaande functie van "oor de hand Uggende

klaren, dat elke uitlegging van in-: De verklaring van Eisenhower ger en aïs^poli'iek vluchtelingi''orvullen. De'^yn de ziekten onder temationale overeenkomsten waar- ;komt thans meer op een motie van diende hy van de Westduitse rege-■ Sutmoeller (28 jaar oud, ge- oe zwerfhonden en het kleinvee, van de bedoelingen zyn verdraaid afkeuring en kan worden gezien ring a^syl te verkri.lgen dat zij aan! twee kinderen) heeft een; schijnt, aldus dr SoetmuUer,

als een onderdeel van het voeren' alle politieke vluchtelingen heeft' opleiding^gipioten, die hem bijzon-j varkens^ en geiten

van de koude oorlog. i gegeven. ~

welke zyn geworden tot instrumenten van onderwerping van vrije volken dient te worden verworpen.

Deze verklaring is veel soepeler en van veel minder draagwijdte, dan waarnemero hadden verwacht. De president had in zyn State of the Union boodschap gezinspeeld op een opzegging van de geheime overeenkomst van Yaita. De ver— --—.klaring van gisteren komt ef op Regering | neer, dat de verdragen niet wor

DUITSE JODEN

voorwaarden en in combinatie met de Gouvernements'omroepzender, door de Curom worden geëxploiteerd.

In verband daarmede worden door de Regering momenteel de door het Bestuur der Curacaose Radio Vereniging ingediende voorstellen bestudeerd.

Tevens werd besloten over te gaan tot het oprichten van een Radlc-Baad, welke de Regering inzake de radio-omroep zal adviseren. Benevens aan de in het omroeprapport genoemde instanties werden nog uitnodighjfgen gezonden aan de Commahdant der Koninklyke Nederlandse Marine te Willemstad en The Netherlands Wlndward Islands Welfare Association terwyi aan de Radio-Raad tevens enkele hoofdambtenaren namens

grote verdienNederland in de Hitler tyd voor de uit Duitsland verdreven Joden.

1 liet laten loslopen van geiten en j ezels brengt gevaren met zich mee. i Het land wordt „overbeweid”, dere fout is, dat de grond in te veel wordt tegengehouden. Een andere fout is, dat ed grond in te ernstige mate wordt uitgeput door het voortdurend verbouwen op dezelfde grond van hetzelfde gewas. Wil men de erosie tegengaan, dan zal het nodig zyn ook hier voorzieningen te treffen en te zoeken naar aanvullende gewassen, die de

Engeland gelast vlootbezoek aan Atgentinie af

der geschikt maakte voor zijn ar-1 veelvuldig aan ziekten lydeii, | giond in conditie houden, beid op Aiiiba. In Groningen be- waarvan de oorzaken nog niet pre-1 i zocht hij de Middelbare Landbouw-! bekend zyn. Proefboerdery

; school, waarna hij in Utrecht stu-| ontwi^kkeling van de land; Qok voorlichting is van het groot

, deerde aan de Veterinaire Facul-' betreft, deze mag men zich,'

, telt. Praktijk deed hy op in Win-1 Sutmoelicr, niet losden

; terswijk. I ken van de veeteelt.

! Dr Sutmooller heeft een studie

ste belang en hier geldt, zoals by alle vormen van onderricht, dat voorbeeld de allergrootste waarde heeft. Dr Sutmoeller steil

. belangstelling van dr Sut-; gemaakt van de ontwikkeling vaal"', j *

Argentijnen van „decepcion** weaaevoerd ^>«§1 in het bijzonder uit landbouw en veeteelt in gebieden:°

^ j wegge tropische problemen en hij'als de Franse Soedan, waar """ voorbcelcl-bedryf.

- .. f,m=!t-innio-ho 5 1 I • u. ' renderend moet Kunnen wer

bezoek van de Engelse Kruiser Superbe aan Buenos Aires zou brengen uitgesteld, na ontvangst van de Argentijnse nota op de Britse nota, waarin werd medegedeeld, dat de nederzetting van de Argentijnen op het Decepcion eiland was afgebroken.

Argentinië eiat n.1. herbouw van de basis en het recht van terugkeer voor de twee Argentijnen, die er woonden.

Al geruime tijd twisten Engeland en Argentinië om dit eilandje

de Argentijnen als Argentijns °P afdeling tropische ziek^ten. overeenstemmen met die op Aru-! veehouders en kleigebied beschouwen. Net Eilandsbestuur van Aruba' ba. Op grohd van de ervaringen landbouwers zien, dat er meer

De Chileense Regering verwierp' -stelde hem in staat drie maanden die men daar de laatste vüftien worden door het toe

Vrijdag j.1. een Britse nota, waar- ^cór zijn uitreis naar hier, nog een jaar heeft dpgedaan. is er ruimte wetenschappelijki

in geprotesteerd werd tegen het speciale studie in Nederland te ma- voor (gematigd) optimisme, inbreuk maken van Chili op de ken van de te verwachten proble-1 De laatste járen is in vele lan

Britse souvereintteit over hetzelf-1 men. de eiland. *

De Chileense Minister van Bui- ! tenlandse Zaken noemde de ont

jden veel g c-perimenteerd. Lonrtbomv en veef^elt ! ,.

hand 'in hand

Op

thoden, zal de belangstelling vanzelf groter worden. Het is bijvoorbeeld wel zeker, dat indien een

dat men nu met een schone lei kan beginnen en profiteren van de er

I planmatiger vorm van geiten houiden ea het fbkken van geiten, nicc

alleen voor het vlees, maar ook

manteling van een aantal Chileen- ?^'' nog geen vastomlijnde (beperkte) melkproduc

se installaties op kleine eilandjes, gemaakt. Dr Sut-j ’ Pg ” |tie, ter hand wordt genomen, de

schending van de Chileense souve- niceller zal voorlopig optreden als ^ Efficiënt benutten mose-' gemeenschap gebaat en de geiten

reiniteit en eiste de teruggave.

BELGISCHE KONINKLIJKE , FAMILIE ONVERWACHTS in ten, generaal-majoor Tsjiang Wei- TERUG NAAR BRUSSEL

Naiionalisiisch-'Cliinese missie naar de V.S.

Volgens militaire kringen

Washington zal een Nationalis- IKoco, een zoon van Tsjiang Kai-I ... tisch-Chinese militaire missie in de Sjek, deel zal uitmaken van de! Prinses

V.S. aankomen. Verwacht wordt, missie. 1 f ^yf”

dat o.m. de bevelhebbers van de; Sinds 3 Februari bevinden ge

nationalistische pantaerstrydkrach neraal Tsjoe en vice-admiraal Ma | rjeht. dat Konin^Borderyn

Tsji-Tsjoeang bevelhebber van ’t Lal tetugkeren. Hy zou niet ernnationalistische korps mariniers Ltjg zyn en slechts naar de

; directeur van de veterinaire dienst en het abattoir. Daarnaast zal hij ! vermoedlijk door het Eilandsbestuur worden belast met veeteelt, landbouw en visserij. Over deze combinatie van functies is de heer Sutmoeller zeer goed te spreken. Hij wees ons er op, hoe nauw de landbouw, veeteelt en veterinaire diensten aan elkaar verwant zijn.

de Regering zuilen worden toegevoegd.

Zodra de antwoorden op de door de Regering uitgezonden uitnodigingen zyn ontvangen, zal ^ tot de oprichting worden overgegaan. De heer mr I. C. Debrot werd bereid gevonden het voorzitterschap van de Raad te aanvaarden.

Picnic Feria

DE ARUBAANSE COUBANT

ZATERDAG 21 PBBRUABl IMS

De handel tussen Europa en Latijns Amerika

In Lcn door do Veruniglo Naties ropese landen meer eredieten ter litgogoven studie over dc handels- beschikking dienen te stelten voor betrekkingen tussen Europa en tiet t'inanciereu van de handel in

iwUtyns Amerika wordt aua de tan Jeu van deze continenten aunge i aden te trachten meer van elku i. e kopen en minder te impo. . alt dc gebieden, naar wc' z»j moeilijk kunnen exporteren.

Het rapport dat ia sarnengeslel. door deskundigen van de econonu■sche commissie voor Europa, de iconomische commissie voor Latyns-Amcrika en de voedsel- en landbouworganisatie, behandelt dc ontwikkeling van de handel tussen do beide continenten sedert het begin van deze eeuw tot 1952 en is de uitvoerigste studie, die ooit aan dit onderwerp is gewgd.

Naar het oordeel van de samenstellers van het rapport dienen de regeringen der Europese landen maatregelen te treffen om de exporteurs te stimuleren tot vergroting van hun afzet in LatynsAmerika, by de keuze van de markten moet meer worden gelet op het belang van het exporterende land op lange termyn.

In Latyns Amerika dient de productie van grondstoffen voor export naar Europa volgens meer vastomlijnde plannen te worden ontwikkeld, daar een expansie van de grondstoffen-export onontbeerlyk is voor een uitbreiding van de handel en voor een snelle industrialisatie van de landen van LatynsAmerika.

Het totale beeld van de handel tussen de beide continenten geeft sedert het einde van de oorlog enige verbetering te zien, die het resultaat is van de enorme uitbreiding van de Duitse export naar Zuid-Amerika. In 1951 exporteerde West-Duitsland voor 370 millioen dollars naar Zuid-Amerika, vergeleken met een uitvoer ter waarde van 31 millioen in 1949.

De samenstellers van het rapport zijn van oordeel, dat de Eu

ocidc richtingen, teneinde uitbreiding van de handel mogeiyk te ma- *

..en. Z\j achten voorts uitbreiding au de Europese betalingsunie ter cigemakkeiyking van de handel ^ussen de beide continenten aan te jüvclen.

Latyns Amerika en de Europese landen dienen in hun gemoenschappelyk belang hun problemen gezamcmlyk te onderzoeken, te trachten een zekere coördinatie van hun doeleinden on programma’s ten aanzien van productie, investeringen en buitenlandse handel te beleiken en voor de ontwikkeling van de grondstoffenproductie grote stabiliteit en sterkere prikkels te verschaffen.

Voor de landen van Latyns Amerika zou het zaak zyn de invoerbeperkingen af te schaffen, willen zy tot uitbreiding vaii hun handel komen.

In 1951 had de goederen uitvoer van Latyns Amerika naar Europa een waarde van 2609 millioen dollar, vergeleken met 1821 millioen dollar in 1928 en 1054 millioen dollar in 1938. De waarde van de Latyns-Amerikaanse goedereninvoer uit Europa was in 1951 2095 millioen dollar tegen 973 millioen dollar in 1928 en 635 millioen dollar in 1938. De Verenigde Staten exporteerden in 1951 voor 3638 nul- T gelegenheid worden geschapen loen dollar naar LatyM Amerika Spanjaarden, die thans dageen importeerden voor 3350 millioen ijjjjg grens moeten oversteken dollar uit dit gebied. Vergeleken ' Gibraltar te gaan werken,

met een uitvoer ter waarde van .^idug . besluit "Arriba” - zouden

trekkingen, waartoe de samenstellers van het rapport zyn gekomen, is, dat wanneer oen betrokkelijk klein gedeelte van het kajiitaal, dat uit Engeland naar het Sterlinggebicd of uit Erankryk naar het frankgebied is geëxporteerd, was gebruikt voor het verstrekken van exportcrodieten, dit thans al reeds nanzienlyko dollarinkomstcn zou hebben opgoleverd en de exportpositie dezer landen in Latyps Amerika aanzienlek zou hebben versterkt.

De jongste verklaringen van W.Duitsland dat niet door voorkeursbanden aan bepaalde overzeese landen is gebonden en dat ’n stoutmoedig programma van exportfinanciering heeft, geven een indruk van de resultaten, die men had kunnen bereiken, hoewel zy tevens een waarschuwing vormen tegen overmatige crediet-verstrekking aan bepaalde landen, aldus het rapport.

FASCIST FRANCO. GESTEUND DOOR AlVIERIKAANSE VRIENDSCHAP,

EIST GIBRALTAR OP

MADRID. - Het Falangistische blad „Arriba’ drong er gisteren op aan, dat Spanje een „industrieel beleg" slaat voor Gibraltar door de oprichting van nieuwe industrieën aan de grens van deze Britmarine-basis. Hierdoor zou

respondent van de New York Times, C, 1,. Sulzberger, meldt vandaag, dat de oiuterhaiidelingeii tussen Tiirkye, Griekenland en Joegoslavië voor een delensiepact op de ilalkan niet „n.aur ieders bevrediging verlopen’’. Niettemin verwacht men volg.mö deze berichtgever, dat een nieuw Balkanpact, dat zal iieerkonien op een vrieiidschapseii niet-aanvulsverdrag, voor het eind van Maart zal worden getekend. De bepalingen, die betrekking hebben op militaire kwesties, worden voorlopig terzijde gesteld voor latere en afzonderlijke bestudering. Vooral de Turken zijn volgens de corespondent huiverig voor het ondertekenen van een militair verdrag.

DUSTDUITS—EGYPTISCH IIANDELSVERDKAU

CAIRO. - De Egyptische regering heeft een huiidelsovereenkomst met Oost - Duitsland bekendgemaakt, waarbij de beide landen verwachten hun handelsverkeer te vergroten tot vier millioen Egyptieche ponden per jaar. De overeenkomst werd pas enkenle dagen gesloten nadat een Westduitse handelsmissie vergeefs had getracht tot een aecoord met Egypte te komen. Egpyte zul krachtens de overeenkomst katoen, uien, maguanerta en phosphaat ruilen tegen meststoffen, landbouwmachines, drukpersen en kartonpapier uit OostDuitsland. Het afgelopeii jaar bedroeg de handel tussen Egypte en Oost-Duitoland 250.000 Egyptische ponden._

973 millioen dollar en een invoer ter waarde van 947 millioen doldar in 1928.

In 1951 was het volume van de uitvoer van Latyns Amerika naar Europa en van de Europese uitvoer naar Latyns Amerika nog steeds aanzienlijk kleiner dan in 1913.

Een van de voornaamste gevolg

wij de rijkdom van Spanje vergroten en tezelfdertijd de trotse bezetters van Gibraltar hun eigen werk laten verrichten, tot het recht zijn loop heeft gehad en de Engelsen verstoten zyn van een stuk grond, dat onweerlegbaar Spaans

VOORLOPIG GEEN MILITAIR VERDRAG TUSSEN GRIEKENLAND, JOEGOSLAVIË EN TURKIJE

NEW YORK. - De Paryse cor

MISDAAD

zonder moiief

(13)

IIpH jr er enig idee v.qn, waarom de kapitein er zo’n hekel aan had vrouwen in zijn huis te hebben?"

Daar sfeekl niet.s achter, mynheer. Dat wa.s zo maar een gewoonte van hem. Al.s u het mij vraagt, dan geloof ik dat het niet.<i anders als schuwheid was. Een of andere jonge dame heeft ht'm vroeger zeker eeno de bons gegeven — en daar he!) je het! Dit is de oorzaak van die verlegenheid’’.

Kapitein Thompson was niet getrouwd?”

Nee, mijnheer.

Had hij bloedverwanten? Weet Je daar ook iets van?

Ik geloof, dat hy een zuster in Exeter had wonen, mijnheer en ik geloof, dot ik hetn wel eene een enkele keer over

een paar neven heb horen praten"

Niemand kwam hem ooit. opzoeken?

Nee. Ik geloof, dat hij ruzie had met zyn zuster in Exeter.

Weet je hoe die zuster heet?

Gardner geloof ik, maar dat weet ik niet zeker.

Adres onbekend?

Ik ben bang, dat ik u daar niet aan helpen kan, mijnheer. Maar u zult het ongetwijfeld in de corespondentie van de kapitein vinden",

Ken je iemand, die kan getuigen, dat je gisterenmiddag thuis bent geweest?"

Myn vrouw, mijnheer.

Oh ja. ik twijfel er niet aan, of dat zal in 'orde zyn.

Poeskin hield zyn blik niet lang(>r op Evans gevestigd maar keek do kamer rond. Dc; ondervraging had in do eetkamer plaats gehad. Op tafel was het avondeten gereed gezet. Een stuk koude tong. uien in het zuur, een flink stuk kaa.s, en een pak hcochult. Op een ga.«comfort aan de muur stond een pannetje soep. Op het buffet stonden twee flesjes bier. "Maar tot de inspecteur naar het buffet keek. viel zijn oog op een iiidrukwekkentle rij zilvoreri bekers, waarvan talrijke met inscripties en op een otapcitje nieuwuitzicnde boe ken.

Poeskin stond op, liep naar het buffet en bekeek een of twee van de bekers. Hö las enkele van de inscripties en draaide zich om. „Een sportieve kerel, die kapitein Thompson, merkte hy op. m

Oh ja, mynheer, antwoordde Evaiw gretig. HU heeft zyn hele leven aan athletiek gedaan’’.

Inspecteur Poeskin les met opgetrokken wenkbrauwen de titels van het stapeltje boeken — Liefde is de sleutel tot myn hart — drie vroiyke vrygezellen en een gevangene van de liefde.

Hm. merkte Poeokin op. Thompsons smaak van literatuur zou niet de myne zyn”,

Oh, dat, mynheer I Evans lachte. Dat is niet om te lezen. Dat is gewonnen met een kruiswoordpuzzle. Tien oplossingen heeft de kapitein ingestuurd onder verschillende namen - ook onder myn naam, omdat hy dacht, dat Fore Street 85 een mooi adres wn.s om een prijo te krUgen. Hoe gewoner je naam en adre.s hoe meer kans je had om een prijs te winnen, naar de mening van de kapitein. En hy had geiyk, want ik kreeg inderdaad een prUs — maar niet de hofdprijs

ven 2000 pond, loels ik reheopt hed. Pril bookoa» 4i« nle*

inand ooit in de winkel zou kopen*',

Poeökin glimlachte en vervolgde zijn inspectietocht doof de kamer. Er wao een grote kast ih een hoek van het vertrek — by'na een kamertje op zichzelf. Hier stonden allerlei vreemde zaken op en door elkaar. De inspecteur zag twee paar skis, een gedroogde nyipaardenhuid, hengels in allerlei soorten en lengten, een opgezette tydgerkop, een tennisracket en een olifantspoot.

Het was duideiyk, dat Kapitein Thompson, toen Roxane Houoe gemeubileerd verhuurde, zyn kostbaarste bezittingen in veiligheid gebracht had.

Het leek Poeskin vreemd, dat de man al deze zaken meegesleept had, maar in het licht van wat hy tot nu toe ai over 'Thompson vernomen had — dat deze oen achterdocht tegenover alle vrouwen had — begreep hy, dat dc kapitein zUn kostbaarste schatten niet in de handen van een vrouw had willen achterlaten.

„Die mevrouw Wilcox, vroeg hy terloops, was die een oude vriendin of een kennis van dc kapitein?

Oh oce, mynheer, ze wae een volkomen vreemde voor hom". Ben Je door loker van ?

Defensie-bijdrage harde noodzaak van deze lijd

Zwart oHtrSf ali tldari Itr wartlcT, onontkoombaar

Wij iezuii in de Memorie van Antwoord op de Suppletoire Landsbetfroting onder meer:

Oe Regering kan mededelen dat harerzüdö stappen cgn genomen om de besprekingen over de nieuwe rechtsorde in bet Koninkrijk zo spoedig mogelijk te hervatten. Voor wat de defensiebijdrage betreft, kan de Regering geheel accoord gaan met de mening, dat deze bijdrage gezien moet worden als een harde noodzaak van deze tijd.

Voorshands daargelaten de hoegrootheid van het op de begroting aangevraagd bedrag voor defensie wordt erkend, dat er in verband met de realisering der eilandelijke autonomie zonedr nadere voorzieningen voor het Land een moeilijkheid ontstaat om noodzakeiyk geachte uitgaven te financieren. Het daarmede in verband staande overleg is reeds geruime tijd met de eilandsbesturen, voornamelijk

met dat van Curacau, gaande. Het was echter te verwachten, dat en door de schepping der eilandelijke autonomie en door de noodzaak in koninkrijksverband mede te werken aan de verdediging, waarin dc bijdragekwestie een grote rol speelt, financiële problemen van diverse aard zouden ontstaan. Zodra de Regering zich een grondig

gebracht. Steeds meer begint imniers de gedachte ingang te vinden, dut wie zichzelf geen opofferingen wil getroosten ook niet hoeft te rekenen op onbaatzuchtige steun van buitenaf in gevallen van nood. In dat verband kun er ook op worden gewezen, dat de Verenigde Staten van Noord Amerika zeker niet bereid gevonden zullen worden veel aandacht aan de Nederlandse Antillen zelf te besteden, indien niet de wil tot het brengen van een eigen offer uit de daad is gebleken. Om dezelfde reden zal ook de Nederlandse volksgemeenschap zich naar de mening der Re

stel

wijze waarop aan deze moeilijk-1 ï"', ‘*1 ^e No

heden het hoofd zal dienen te wor- I «‘’f'

den geboden, rekent de Regeringgaarne ter op de medewerking der Staten. Zij I P".*® in ons

wil daarbij vooropstellen, dat met

alle middelen zal worden getracht de financiële consequenties voor de gemeenschap van de Nederlandse Antillen binnen redelijke grenzen

land blijken van de bereidheid tot medebetaling in de hoge kosten, welke daarmede gemoeid zijn.

Gegevens over de bedragen, welke door Nederland sedert het ein

te houden al moet er anderzijds op [ laatste wereldoorlog aan

worden gewezen dat, zoals ook in i defensie van de Nederlandse andere landen het geval is, ter be- besteed, zijn niet be

scherming dier gemeenschap een , schikbaar. De Regering meent dat

aanzienlijk offer zal moeten worden

MWVVWVWWVNAAA/WWWVUVUVWI.VVWVVVWVWW

Republikeins * voorman tegenstander van troepensteun aan Nationalistische Chinezen

Geen verdere spreiding van Amerikaanse mankracht

De Republikeinse Senator Williara F. Knowlahd uit Callfomtë heeft verklaard, dat de tijd niet rijp is om te denjien ovfcr hot ultzenden van Amerikaanse troepen naar Formosa of andere Natlonalistisch-Chinese steunpunten.

Hy gaf toe, dat het zijn voordo- iden worden gesteld met eigen troe-j len zou hebben, vooral als de Na- ! pen een aanval op het Chinese vas-! Republikeinse comité, dat de po-| tlonalisten hierdoor In staat zou- ^ teland te ondernemen. Knowland litie/:e koers van de partij vaststelt

acht het echter niet gewen-st in deze spannende tijd de Amerikaan se troepen nog meer te versprei-j den.

Knowland is voorzitter van hotl

Nieuwe Brits-Amerikaanse voorstellen inzake oliekweslie gunstig in Teheran ontvangen

2. plannen tot hervatting van de verdeling en de verkoop van de Perzische olie op de wereldmarkten;

3. de wijzen waarop onmiddollyk financiële hulp aan de Perzische regering kan worden gebo

LONDEN. - Drie voorstellen tot regeling van de Brits-Perzischo olie/cwestie, die Vrydag door de Amerikaanse ambassadeur in Teheran, Loy Honderson, aan Mossadeq zijn overhandigd, hebben zowel de goedkeuring van de Britse al 3 van de Amerikaanse regeringen, aldus een woordvoerder van bet Foreign Office.

Deze zeide dat de voorstellen in hoofdzaak het volgende inhouden:

1. de kwestie van de schadevergoeiling aan de Brits-Perzische Oliemaatschappij moet aan het Internationaal Gerechtshof worden voorgelngd;

KONINKLIJKE VERLOVING

OSLO. - Te Oslo is de verloving bekendgemaakt tussen Prinses | Ragnhild, oudste dochter van kroonprins Olav van Noorwegen, en de jong reder Erling Lorentzen. Prinses Ragnhild is 22 jaar oud. Lorentzen speelde een zeer belangrijke rol in de Noorse ondergrondse tyd'ens de Duitse bezetting.

en wordt beschouwd als een der meest invlocdrijbo leden van het huidige Congres.

Sport

Gamel vestigde record, met 12 runs in de „Lucky seventh"

j Robles, secretaris der vereniging I hieran het woord voerende, zei, dat I de lieer Kwart.sz, gezaghebber van ; Aruba, tot zijn spijt deze avond niet I kon bijwonen wegens ziekte. Hy wenste echter RCA in de komende

Do publieke belangstelling vvasi Door deze overwinning op Am -1

oor de eer.ste competitie- stel staat ('amei thans als No. 1 op járen veel succes toe. Ook van La ger

wedstrijd in het verlichte Stadion 1 op Zaterdag avond.

„Amslcl” en „Camel” die beiden een gemiddelde van 1000 hebben in de .M3BA competitie zouden del aanbinden. liet

do lijst en zeer waarschijnlijk zul-| ribe len de kumeleu de kampioenstitel' gekomen. Een

felicitatie binnen afvaardiging van

Premier Mossadeq heeft Zaterlag de gehele dag met zyn ruad'gevcr.s v.an gedachten gewisseld over dl

he . - -- _

M e.de.'j gezegd, dat hij zeer op-1 nistische bevelhebbers om onmid-j P^maakt op een „homer til tisch gestemd was ten aan- dcllijk over te gaan tot- een uitwis- | Eced. In do 2e inning weid het een zir . v.'tn het bereiken van overeen-1 seling van ziekeen gewonde krijgs- voorspron; st'. .-;ming. „Op een aantal punten gevangenen. 1

lopen deze voorstellen parallel met' De oproep werl overhandigd tij- j de onze. Wij zullen uiteraard niet dens een korte bijeenkomst in Pao , afwijken van ons stanpunt wat be- Moen Dion van de verbindingsof- j treft de schadevergoeding, maar ficieren van beid' partijen, misschien plaats voor kleine

I RCA, Kelly, Helder en Fingal boi den op hun beurt Jany een gej schenk van zyn elftal aan. Jany ; bedankte voor de opontane benoeming tot erelid en stelde het zeer op prijs, dat het bestuur hem de : beker had willen schenken. Tot. üe keurig versierde tennisbaan slot prees hij de prachtige samenvan RCA zag er vrolijk uit, toen de werking die hy steeds van zyn mej voorzitter, ür. II. Bar, de genodig- despelers had ondervonden. De be! den, leden en introducé's toesprak, werd gevuld met champagne

wel in de wacht slepen dit jaar.

R.C.A. vierde gezellig kampioens- en jaarfeest

DE STRIJD IN KOREA

Na een verbitterd gevecht, dat acht uur duurde, slaagden de geallieerden er in aan het Koreaanse otrijd met elkaar front de communisten, die tot een rpcl ging tot de Ge inning vry geaanval overgingen, terug te drij- lijk op, maar in de Lucky seventh ven. i inning) nam „Camel” een voor

Straalvliegtuigen voerden vluch-i-'Pi'ong, die zeker een record geten uit boven Noord-West Korea noemd mag worden, n.1. 12 runs in

maar ontmoetten geen vijandclijke , inning. _______

toestellen. j Zodra de wedstrijd een aanyang Qnder de aanwezigen merkten we epclers, bestuursleden en geno

^ De opperbevelhebber in het Oos- ! had genomew en Ruben Phdhps, waarnemend gezaghebber digdèn wisten tenslotte de bodem

iieuwe voorstellen. Nadien ten, goncrcal Mark Clark, heeft n met een mooie hit het eerste honk Aruba, de Heer F. de P. We- weet te bereiken. Hierna was het de adviseurs van; cproep gezonder naar cl" commu- j haalde, werden de twee eerste runs voorzitter van de AVB de, het woord aan de band en cle rijk

3 3,13--cK- „w, I cremaakt on een „homerun van p Beaujon, enkele beetuurs- voorziene bar. Geruime tyd bleef

leden van de AVB en vele vooraan-1 men nog gezellig bijeen alvorens

... d,. 3.k. .'.A^ ““ ^

c^tol” om enkele mooie hits te ge-, j

ven. In deze 4e inning boekte „Am-; Dr. Bar zei o.m. dat dit leest: á elllal hlfild

stel” lief.st 3 runs en wist daar- eigenlijk een dubbel feest was. Opi

