Gesichtscreme Test: Das sind die 20 besten Tagescremes für jeden Hauttyp (2025)

Vielleicht fragen Sie sich, warum es so etwas wie Gesichtscreme explizit für Männer überhaupt gibt. Das ergibt teilweise schon Sinn, denn “Männerhaut" gilt laut Hautärzt:innen als dicker und produziert mehr Talg. Im Fokus stehen dennoch ausschließlich die individuellen Pflegebedürfnisse. Diese, gepaart mit den jeweiligen Formulierungen einer Gesichtscreme, sind ausschlaggebend. Wir finden: Alle Produkte in unserer Auswahl kann unabhängig von Geschlecht oder Geschlechtsidentität genutzt werden, denn auch in Sachen Hautpflege braucht es nicht immer Einteilungen.

Umwelt, Stress, Schlafmangel, Ernährung – es gibt viele Faktoren, die sich negativ auf die Haut auswirken können. Einige lassen sich beeinflussen, anderen ist man schlicht ausgesetzt. Deshalb ist die richtige Pflege der Haut, insbesondere des Gesichts, so wichtig. Dazu gehört vor allem eine gründliche Gesichtspflege-Routine mit der richtigen Gesichtscreme. Eine auf Ihren Hauttyp abgestimmte Feuchtigkeitscreme hilft bei Trockenheit, Rötungen, erhöhter Talgproduktion oder auch Falten. Leider ist das oft gar nicht so einfach, denn die Kosmetikregale in den Drogerien sind überfüllt und die Möglichkeiten im Internet scheinen unendlich. Um Ihnen die Suche nach der perfekten Gesichtscreme für Männer zu erleichtern, haben wir recherchiert, verglichen und die besten Produkte für Sie zusammengestellt.

