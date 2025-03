Gezichtsserum juiste keuze: de ultieme gids | Vichy (2025)

Er bestaan verschillende soorten gezichtsserums, afhankelijk van de behoeften van de huid en de actieve ingrediënten waaruit ze zijn samengesteld:

• Anti-aging serums zijn een ander populair type serum. Dit serum richt zich op het bestrijden van verschillende tekenen van huidveroudering, waaronder het verstevigen, verstrakken en verhelderen van de huid. Dergelijke serums bevatten meestal actieve ingrediënten zoals retinol, proxylaan, hyaluronzuur en anti-aging peptiden. Om het serum te vinden dat het beste bij jouw huid past, is het raadzaam om advies in te winnen bij een dermatoloog of huidexpert. Je kunt ook gebruikmaken van digitale tools die zijn ontwikkeld in samenwerking met dermatologen, zoals SkinConsult AI van Laboratoires Vichy.

• Antioxidant serums: Een van de bekendste serums is die met vitamine C, bekend om zijn antioxidatieve en anti-aging eigenschappen.

Wanneer we het over gezichtsverzorging hebben, vragen we ons vaak af op welke leeftijd we best met een serum beginnen. Hydraterende serums kan je op elke leeftijd gebruiken aangezien hydratatie een fundamenteel onderdeel is van elke huidverzorgingsroutine. Anti-aging serums worden aanbevolen vanaf de leeftijd van 25 tot 30 jaar. De leeftijd waarop de eerste tekenen van huidveroudering verschijnen.

Sommige serums vereisen een geleidelijke benadering, zoals die met retinol. Bij het gebruik van retinol is het essentieel om dit geleidelijk aan in je routine te introduceren, aangezien retinol tijdelijk huidongemak kan veroorzaken. Begin met één of twee keer per week en verhoog de frequentie na enkele weken. Bovendien kunnen de actieve ingrediënten in bepaalde serums de hoornlaag, ofwel de buitenste laag van de opperhuid die bestaat uit dode cellen, dunner maken. Deze verdunde laag maakt de huid gevoeliger voor zonnestraling. Daarom wordt het gebruik van zonnecrème altijd aanbevolen.