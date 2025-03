Gibt es Serum nicht als vst3? (2025)

Die Soundengine ist nahezu perfekt (die Algorithmen für die Oszillatoren wurden übrigens nicht von Steve Duda selbst geschrieben), und das damals, vor 10 Jahren, revolutionärere neue Bedienkonzept ist dato oft kopiert worden - und eben auch nicht so stark verbesserungsfähig, dass ein Versionssprung gerechtfertigt wäre. Blieben also nur zwei Faktoren übrig: 1. multiples Layering und 2. neue Effekte. Beide Punkte würde aber den Charakter vom Serum komplett zerstören -> dessen einfache Bedienbarkeit. Und wäre Duda daran interessiert, hätte er in den vergangenen zehn Jahren genug Zeit gehabt, an einem "OmniSerum" zu arbeiten

Also ich glaube definitiv nicht, dass es einen "Serum 2" geben wird. Das wäre schon marketing- und namenstechnisch eine absolute Katastrophe und darüber hinaus das Zugeständnis, dass der Serum so stark verbessert werden kann, dass diese Verbesserungen einen Versionssprung rechtfertigen würden. Was konkret sollte das zum Beispiel sein? Wir reden hier schließlich vom - trotz seines Alters immer noch - am häufigsten genutzten Synth in der EDM.

