Gli strumenti beauty per la skin rejuvenation (2025)

A casa come in istituto. Sempre più performanti, oggi gli strumenti beauty per il ringiovanimento viso a uso domiciliare sono dei veri e propri essenziali di bellezza. Comodi, leggeri e soprattutto non invasivi, permettono in pochi e semplici step di ottenere risultati efficaci e visibili. Aumentano la produzione di collagene, rassodano la pelle, riducono le rughe, minimizzano le discromie, leniscono le infiammazioni, rimpolpano le labbra e curano anche l’acne.

Come funzionano gli accessori beauty tech

La loro forza risiede nella capacità di sfruttare tecnologie innovative, come per esempio la radiofrequenza, che utilizza onde elettromagnetiche che penetrano negli strati più profondi del derma andando a stimolare i fibroblasti, responsabili della produzione del collagene, la proteina che rende la pelle elastica e compatta. Oppure, impiegano la tecnologia LED (acronimo di Light Emitting Diode), che attiva i processi cellulari nella pelle: l'energia luminosa non sviluppa calore, ma stimola il ringiovanimento della pelle e ne favorisce la rigenerazione. Ancora, si usa la corrente galvanica: a intensità costante, che riesce a penetrare in profondità rigenerando e tonificando la pelle. Le tecnologie di base possono essere molte, ognuna con le proprie peculiarità e benefici, basta scegliere quella più adatta alle proprie esigenze. Ecco una selezione di Harper’s Bazaar di device da provare per il ringiovanimento e la cura del viso.

CurrentBody, Maschera per terapia LED Serie 2

La luce rossa "risveglia" la produzione di collagene della pelle. Se aumenta il collagene, si riducono rughe e linee sottili, tra i principali segni dell’invecchiamento. Gli infrarossi energizzano le cellule sotto la superficie, rassodando la pelle e rendendola più luminosa e compatta. Questa maschera Led migliora l’aspetto della pelle in quattro settimane. Come si usa? Si applica su pelle detersa e pulita e ci si rilassa per dieci minuti, con un trattamento completamente indolore. Il consiglio è quello di utilizzarla da tre a cinque volte a settimana, come parte della beauty routine.

Foreo, FAQ 211

Una delle aree del corpo spesso trascurata, ma tra le più soggette ai segni dell’invecchiamento è quella di collo e décolleté. Foreo ha studiato un device apposito per lavorare su questa zona così delicata, il FAQ 211, una maschera ultraleggera e senza fili, che aderisce perfettamente per un’azione uniforme, aiutando a migliorare rughe e danni solari con uno spettro completo di otto colori LED, incluso l’infrarosso. Secondo i dati, riduce del 32% le rughe e del 48% l’acne in sole due settimane con un’efficacia clinicamente testata. Il design flessibile consente di indossarla in due modi, sia sul décolleté sia sulla schiena, con estrema libertà di movimento. Massima comodità e grande efficacia.

Mz Skin, LightMAX Supercharged LED Mask 2.0

Questo dispositivo d’avanguardia utilizza diodi a emissione luminosa (LED) per immergere la pelle in una luce terapeutica, offrendo due opzioni di luce: Rosso + Infrarosso o Blu + Rosso, per una rigenerazione cutanea completa. Si può indossare, infatti, in due modalità, a seconda dell’inestetismo da risolvere: la modalità anti-invecchiamento agisce sui segni dell’età e sull’uniformità dell’incarnato, mentre la modalità acne combatte gli inestetismi legati a questo stato infiammatorio. Si connette la maschera al controller, si seleziona la modalità di trattamento desiderata e si attiva il timer per azionare il trattamento.

Amiro S1 dispositivo viso RF-EMS

Un dispositivo ideale per ricompattare la pelle ovunque ci si trovi. Il grande vantaggio di questo device è infatti l’estrema leggerezza - pesa solo centoquaranta grammi - che lo rende l’alleato perfetto per chi è sempre in viaggio. Ha diciannove testine che creano una rete di energia a "timbro" che consente di agire sulle aree critiche in modo molto mirato, combinando radiofrequenza frazionale rotatoria ed elettrostimolazione muscolare. Il trattamento dura cinque minuti ed è da ripetere a seconda delle esigenze, per un minimo di tre volte a settimana.

PMD, Kiss – Lip Plumping System

Per labbra piene e levigate, è stato ideato un trattamento specifico e mirato. Il sistema Kiss Lip Plumping System riduce i segni dell'invecchiamento e allo stesso tempo rimpolpa visivamente le labbra. La combinazione di un'innovativa tecnologia a vuoto pulsante e di un siero concentrato, fa apparire le labbra più piene più a lungo e dona loro un tono di colore sano. Con l'uso regolare, la produzione di collagene della pelle viene supportata, le labbra appaiono più carnose e le linee sottili e le rughe del contorno si riducono.