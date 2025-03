Glucose test strips online bestellen | Medimart.nl (2025)

Home Zelftesten Diabetes Test Glucose teststrips

Hoe hoog mag de waarde van bloedsuiker zijn?

Een gezonde bloedglucosewaarde ligt tussen 4 en 8 mmol/l. Bij mensen met diabetes kan deze bloedsuikerwaarde te hoog of te laag zijn. Dit brengt mogelijk gezondheidsrisico’s met zich mee. Daarom is het van belang om deze waarde regelmatig en nauwkeurig te meten. Bij een glucosewaarde tussen 8 en 11 mmol/l is er sprake van een hoge bloedsuiker. Dit wordt ook wel hyperglykemie of hyper genoemd. Is de bloedsuikerwaarde onder de 4 mmol/l, dan spreken we van hypoglykemie of hypo. De bloedsuikerwaarde kan schommelen. Bijvoorbeeld door voeding, emoties, lichamelijke inspanning, stress of alcohol. Wanneer dit tussen gezonde bloedglucosewaarden blijft, zijn deze schommelingen onschuldig.

Hoe kan ik zelf mijn bloedsuiker meten?

Met een diabetes zelftest kunt u zelf uw bloedglucosewaarde meten. Om een diabetes zelftest uit te voeren heeft u een bloedglucosemeter nodig. Andere benodigdheden zijn glucose teststrips, een prikpen en lancetten. Het uitvoeren van een diabetes zelftest is eenvoudig en de test geeft een betrouwbaar resultaat. Maar een diabetes zelftest is niet bedoeld om vast te stellen of u diabetes heeft. Denkt u dat dit het geval is, raadpleeg dan uw huisarts. Deze kan testen uitvoeren om diabetes bij u vast te stellen en zal een behandelplan voor u opstellen.

Wat is een diabetes test strip?

Een glucose teststrip is een smal strookje papier met een absorberende laag aan het uiteinde. De test strip bevat ook een elektrode. De teststrip gaat in een bloedglucosemeter. Let er hierbij op dat u deze op de juiste manier in het apparaatje plaatst. Vaak wordt dit aangeven door middel van pijltjes op de strip. Zodra de glucose test strip is aangebracht, is de bloedglucosemeter klaar voor gebruik.

Glucose test strips gebruiken

Voordat u een bloedglucose meting gaat uitvoeren is het belangrijk dat u uw handen eerst grondig wast. Vervolgens maakt u de prikpen klaar voor gebruik. Plaats nu een test strip in de bloedglucosemeter en controleer of de bloedglucosemeter klaar is voor gebruik. Daarna prikt u met een prikpen voorzien van een naaldje, dit heet een lancet, in uw vinger zodat er een druppel bloed uit het kleine wondje komt. Wanneer u de glucose test strip tegen de druppel bloed aanhoudt zuigt deze het bloed op. Binnen enkele seconden kunt u de bloedglucosewaarde aflezen op uw bloedglucosewaarde.

Tips bij het gebruik van glucose test strips

Glucose test strips zijn een essentieel onderdeel van een diabetes zelftest. Wij geven u hierbij enkele tips voor het gebruiken en bewaren van glucose teststrips:

Teststrips zijn altijd voor eenmalig gebruik, zorg dus voor voldoende voorraad Bewaar glucose test strips altijd in de verpakking waarin deze geleverd worden en sluit deze direct na gebruik goed af Controleer regelmatig de datum op de verpakking van de test strips. Wanneer de houdbaarheidsdatum verstreken is kan dit het testresultaat beïnvloeden. De meting is daarom niet meer betrouwbaar. Houd er ook rekening mee dat de glucose test strips na opening van de verpakking beperkt houdbaar zijn. Hoe lang dit is kunt u vinden op de verpakking. Er zijn verschillende soorten glucose test strips verkrijgbaar. Verschillende merken en typen bloedglucosemeter maken gebruik van speciaal ontwikkelde test strips. Let er dus goed op dat u test strips koopt die geschikt zijn voor de bloedglucosemeter die u gebruikt.

Hoe betrouwbaar is glucosemeter?

Alle bloedglucosemeters die in Nederland verkrijgbaar zijn, moeten voldoen aan strenge eisen. Wanneer goed uitgevoerd,zal een diabetes zelftest daarom altijd een betrouwbaar resultaat geven. Er zitten wel kleine verschillen in de nauwkeurigheid van de verschillende bloedglucosemeters die verkrijgbaar zijn. De glucosemeters van het merk Accu-Chek staan bekend om hun hoge nauwkeurigheid. Ook de Diatesse Xper en Contour XT glucosemeter worden door gebruikers gewaardeerd om de hoge betrouwbaarheid.

Waarop letten bij de aanschaf van bloedglucose teststrips?

Er zijn verschillende merken diabetes zelftesten verkrijgbaar. Belangrijk is dat u toebehoren gebruikt die geschikt zijn voor de bloedglucosemeter. Let er daarom bij de aanschaf van lancetten en teststrips op dat deze van hetzelfde merk zijn als uw bloedglucosemeter en bovendien geschikt zijn voor het type meter dat u gebruikt.

Glucose test strips kopen

