Vendeur: malphite-b ✉️ (5.048) 96.9%, Lieu où se trouve: Shanghai, CN, Lieu de livraison: WORLDWIDE, Numéro de l'objet: 156734918857 Golf Club Grips Rubber Swing Training Grip Grip Standard Tenter Training Tool . LENGHT: 263 ± 3 (mm). Description 1. Améliorer les compétences de swing: le bâton de pratique de swing de golf est spécialement conçu pour aider les golfeurs à améliorer leurs compétences de swing. Il peut aider les utilisateurs à contrôler le swing plus précisément et à améliorer la précision et la force du tir. 2. Portabilité: Ce bâton d'entraînement est généralement conçu pour être très léger et facile à transporter, et peut être transporté n'importe où pour pratiquer, qu'il s'agisse de l'arrière--cour de la maison, du parc ou d'un parcours de golf dédié. 3. Prolongez le temps d'entraînement: en utilisant le bâton de pratique du swing de golf, le golfeur n'a plus besoin d'aller sur le terrain de golf pour pratiquer le swing, ce qui signifie également que le golfeur peut s'entraîner à n'importe quel temps libre, prolongeant considérablement son temps de formation. 4. Fournir des commentaires efficaces: de nombreux bâtons de pratique de swing avancés sont équipés d'une poignée rotative. Grâce à la sensation après la balançoire, le joueur peut savoir si son swing est correct, afin de l'ajuster et de le corriger dans le temps. SPECITIFICE: LENGHT: 263 ± 3 (mm) Shipinessflex: R (régulier) Color: Black12580085521 : 1. Veuillez noter que la photo ne montre pas la taille réelle, veuillez vous référer à la description des détails de la taille. 2. Veuillez autoriser les différences en raison de la mesure manuelle, merci. 3. En raison de la différence entre les différents moniteurs, l'image peut ne pas refléter la couleur réelle de l'élément. Le 25 févr. 2025 à 11:33:13 CET, le vendeur a ajouté les informations suivantes : Condition: Neuf Marque: unbranded Numéro de pièce fabricant: A

Top Articles

'So revolutionary': Why TikTok's 'Red Lipstick Movement' is drawing criticism from liberals and conservatives alike

Latest Posts

Recommended Articles

Author information

Name: Ouida Strosin DO

Birthday: 1995-04-27

Address: Suite 927 930 Kilback Radial, Candidaville, TN 87795

Phone: +8561498978366

Job: Legacy Manufacturing Specialist

Hobby: Singing, Mountain biking, Water sports, Water sports, Taxidermy, Polo, Pet

Introduction: My name is Ouida Strosin DO, I am a precious, combative, spotless, modern, spotless, beautiful, precious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.