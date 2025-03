Grips, Tips & Tubes | Tattoobedarf Murostar (2025)

Grips, Tips und Tubes hier bei Murostar günstig kaufen

Wir sind ein Piercing- und Tattoo Großhandelsunternehmen. Bei uns kaufen professionelle Tattoo- und Piercingstudios ein. Wir legen großen Wert auf die Qualität unserer Produkte, schnelle Lieferung und hohe Kundenzufriedenheit. Unsere Griffstücke zeichnen sich durch hohe Qualität und die verschiedenen Materialien aus, die wir in unserem Großhandel anbieten. Von Stahlgrips, über Aluminium bis hin zu Kunststoff bieten wir etliche Produkte an, sodass für jeder Kunde seinen eigenen Stil finden und verwirklichen kann. Wir decken ein breites Spektrum ab und auch an Einmalprodukten in diesem Bereich soll es in unserem Großhandel nicht mangeln.

Wofür braucht man Grips, Tips und Tubes – Murostar erklärt es Dir

Grips oder auch Griffstücke brauchst Du dazu, um deine Tattoomaschine und Dich selbst in Balance zu halten, sie gleicht die Bewegungen / Rotationen deiner Tattoomaschine aus.

Tips oder auch Spitze(n) genannt, sind dafür gedacht, dass die Nadel auf der Tattoomaschine in der Führung bleibt bzw. die Nadel nicht aus der Maschine rutscht, damit Du die Nadel richtig führen kannst.

Tubes oder das sogenannte Endrohr benötigst Du als Verlängerung für Dein Griffstück, welches die Nadelstange stabilisiert und die Nadel selbst nicht von der Tattoomaschine springt.

Diese drei Teile zusammen bilden am Ende eine Einheit, um deine Tattoomaschine richtig bedienen zu können, fehlt auch nur ein Teil dieser Einheit, kannst Du nicht tätowieren. Fehlt der Grip, kannst Du die Tattoomaschine nicht halten, fehlt der Tip, kannst Du die Nadel nicht führen und wenn der Tube fehlt, springt Dir die Nadel von der Maschine runter, deshalb ist es zwingend nötig, dass Du alle drei Teile zusammen hast. Die Teile gibt es alle separat zu kaufen, wobei die Tube meistens schon zusammen mit dem Griffstück geliefert wird, Du musst sie dann nur noch richtig zusammenbauen.

Mittlerweile gibt es auch schon fertige Module, sogenannte Einweggriffstücke, die wir auch in unserem Sortiment führen und anbieten. Diese musst Du nicht mehr selbst zusammenbauen. Bei der Ganzen Sache gibt es nur einen Nachteil, du kannst uns solltest diese nur einmal verwenden, deswegen Einweg, da sie überwiegend aus Kunststoff bestehen und sich während einer Tattoosession abnutzen, genauso wie auch die Nadeln sich abnutzen. Aber diese Griffstücke bieten auch einen großen Vorteil, denn Du kannst sofort loslegen mit dem Tätowieren, wenn Du das dazugehörige Equipment Beieinander hast. Du brauchst sie nicht mehr zu sterilisieren, da sie das schon sind, es erspart Dir eine Menge Arbeit und vor Allem viel Zeit, die Du sonst in die Reinigung deines Tattoo-Zubehörs investierst. Einweggriffstücke gibt es schon mit und auch ohne Nadel.

All unsere Griffstücke kannst Du sowohl für Spulen-, als auch für Rotarymaschinen verwenden, all jene Tattoomaschinen, wo Du noch eine Nadelstange hast.

Murostar bietet diese Grips und Tips an - verschiedene Größen und Farben

Wir bieten Grips in unterschiedlichen Materialen, Größen und Farben an

Stahlgrips:

Diese Grips sind vom Gewicht her etwas schwerer, aber sehr gut händelbar und für alle gängigen Spulen- und Rotarymaschinen geeignet.

Größen und Farben:

Magnum 19F, 21F, 23F, 25F, 29F, 35F, 39F, 49F

Unsere Stahlgrips gibt es nur in der Farbe Silber.

Grips Aluminium:

Aluminiumgrips sind leichter, als die aus Stahl und auch für jede gängige Tattoomaschine geeignet, ob Du mit einer Spulen- oder Rotarymaschine arbeitest.

Größen und Farben:

Schwarz gibt es in mehreren Größen: 25 mm, 30mm und 35 mmAlle anderen Grips gibt es bei uns im Großhandel nur in der Größe 25 mm, dafür aber in verschiedenen Farben:Lila, Hellblau, Blau, Grün, Orange, Rot, Gelb und Silber

Des Weiteren bieten wir in unserem Shop, für unsere Kunden, die mit einer Tattoomaschine von dem Hersteller Cheyenne arbeiten, verschiedene Produkte von diesem Hersteller an.Hier sollte man die Angaben vom Hersteller selbst beachten, da es unterschiedliche Modelle an Tattoomaschinen gibt.

Cheyenne HawkSchwarz in 22 mm und 25,4 mm

Lila in 22 mm und 25,4 mm

Orange in 22 mm und 25,4 mm

Rot in 22 mm und 25,4 mm

Silber in 22 mm und 25,4 mm

Fixed Grip in Silber 19 mm

Flex Grip schwarz in 22 mm und 25 mm

SOL Grip S 22 mm in schwarz

SOL Grip M 25,4 mm in schwarz

SOL Grip L 33 mm in schwarz

SOL Nova Grip 33 mm in Schwarz, Silber, Rot, Lila, Orange und Gold



Cheyenne Hawk Pen

Schwarz in 21 mm und 25,4 mm

Lila in 21 mm und 25,4 mm

Orange in 21 mm und 25,4 mm

Silber in 21 mm und 25,4 mm

Rot in 21 mm und 25,4 mm

Bronze in 21 mm und 25,4 mm und

D-Grip Ergo Long



Unsere Tips

In unserem Großhandel bieten wir verschiedene Tips unterschiedlicher Materialien und Größen. Alle unsere Stahltips sind einzeln erhältlich und ohne Probleme im Autoklaven sterilisierbar.

Tips aus Stahl geschlossen

in den Größen 1R, 3R, 5R, 7R, 9R, 11R, 13R, 15R, 18R, 5F, 7F, 9F, 11F, 13F, 15F,

Tips aus Stahl offen

In den Größen 3R, 5R, 7R, 9R, 11R, 13R, 15R,5F,7F,9F,11F, 13F, 15F, 11D, 14D, 18D

Tips aus Stahl flach geschlossen

In den Größen 5F, 9F, 11F, 13F, 15F

Tips Crystal Transparent

Unsere Crystal Tips bestehen aus hochwertigem Kunststoff und sind Einmalprodukte, diese sind steril verpackt und werden in Einheitspackungen mit jeweils 50 Stück angeboten. Diese Tips kann man sofort verwenden, sie sind auch zum Beispiel perfekt für den Einsatz auf Tattoomessen geeignet, ohne erst noch jeden Tip vorher einzeln sterilisieren zu müssen.

Unsere transparenten Tips gibt es in den Größen

1R, 3R, 5R, 7R, 9R, 11R, 13R, 15R, 18R, 5F, 7F, 9F, 11F, 13F, 15F, 3D, 5D, 7D, 9D, 11D, 14D, 17F, 5MF, 7MF, 9MF, 11MF, 13MF, 15MF, 17MF

Tattoo-Einweggriffstücke

Und ganz zum Schluss bieten wir natürlich auch Einweggriffstücke in verschiedensten Größen in unserem Shop. Diese gibt es schon mit, aber auch ohne Tattoonadel. Die Griffstücke bestehen aus hochwertigem Kunststoff, sind ebenfalls steril verpackt, haben ein geringes Gewicht und auch sie sind zum sofortigen Einsatz geeignet.

Unsere Griffstücke ohne Tattoonadel

Schwarz rund; 20er Pack

3er, 5er, 7er, 9er, 11er, 14er, 18er

Schwarz Diamant; 20er Pack

3er, 5er, 7er, 9er, 11er, 14er, 18er

Schwarz Flach; 20er Pack

5er, 7er, 9er, 11er, 13er, 15er

Weiß rund, 20er Pack

3er, 5er, 7er

Weiß Diamant; 20er Pack

3er, 5er, 7er, 9er

Weiß Flach; 20er Pack

7er, 9er, 13er

Plastik Tube, schwarz, 25mm; 20er Pack

9R, 11R, 5D, 7F, 11F, 13F

Schwarz rund; Made in Germany, 50er Pack

3er, 5er, 7er, 9er, 11er, 13er,15er, 18er

Schwarz Diamant, Made in Germany, 50er Pack

3er, 5er, 7er, 9er, 11er, 14er

Schwarz Flach, Made in Germany, 50er Pack

5er, 7er, 9er, 11er, 13er, 15er

Unsere Griffstücke mit Tattoonadel

Einweggriff rund mit Tattoonadel 0,35 mm 25er Pack

Roundliner 5er; 7er, 9er

Einweggriff flach mit Tattoonadel 0,35 mm 25er Pack

Magnum Weaved 11er, 13er, 15er

Einweggriff flach mit Tattoonadel 0,35 mm 20er Pack

Soft Edge Magnum 5er, 7er, 9er, 11er, 13er, 15er

Magnum Weaved 9er, 11er