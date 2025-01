Habitat Sonore | Nick Cave & The Bad Seeds | Centre PHI (2025)

Habitat Sonore est un espace d'écoute intime, conçu pour accueillir jusqu'à 10 personnes. Cette capacité réduite favorise une immersion totale dans l'univers sonore d'artistes d'ici et d'ailleurs. L'expérience se déroule dans une quasi-obscurité, mettant ainsi l'accent sur le son. Nous vous invitons à vous installer confortablement, à laisser vagabonder votre esprit, à fermer les yeux si vous le souhaitez, et à vous laisser emporter par un voyage auditif unique et captivant. En savoir plus sur la salle d'écoute et sa programmation ici ↓

S'éloignant de la qualité plus intérieure de leurs productions récentes, Wild God déborde de vie en embrassant la chaleur des Bad Seeds réunis. À travers dix morceaux, le groupe danse entre la convention et l'expérimentation, prenant des tournants inattendus et des détours qui amplifient les images riches et l'émotion des récits poignants de Cave.

Nick Cave & The Bad Seeds est l'un des groupes les plus passionnants, influents, innovants et captivants de la scène contemporaine. Animé par une évolution créative continue, leur musique affiche une gamme de styles divers, souvent contradictoires, avec Cave estimant qu'il est de leur « devoir solennel de se tourner contre ce qui a été fait auparavant ». Au fil de 18 albums studio, ils ont constamment réinventé leur son, et leur dernier, Wild God (2024), ne fait pas exception.

