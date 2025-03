HBO Max aanbod: alle films en series in Nederland (2025)

De nieuwe streamingdienst HBO Max van Warner Bros. Discovery is in maart 2022 gelanceerd in Nederland en een abonnement kost tussen de €5,99 en €7,99 per maand, maar met een jaarabonnement bespaar je meer dan een derde van de prijs. Wel is het goed om dan te weten: welke titels krijg hier eigenlijk voor terug? Hieronder vind je hoe het aanbod van films en series op de streamingdienst eruit ziet.

Aanbod van films en series op HBO Max in Nederland

De steunpilaren van HBO Max zijn HBO, Max Originals, Warner Bros., DC en Cartoon Network. Daarnaast zijn er ook titels van 3rd party providers op de streamingdienst te vinden. Op het moment van schrijven stream je bij HBO Max in Nederland meer dan 1.000 films en series. In de lijst hieronder vind je een compleet overzicht en onder de tabel leggen we precies uit wat je qua films en series van alle vijf steunpilaren kunt verwachten. Bekijk ook de top 10 beste films op HBO Max in Nederland en top 10 beste series op HBO Max in Nederland.

De vijf steunpilaren in het aanbod van HBO Max als streamingdienst: HBO, Max Originals, Warner Bros., DC en Cartoon Network

Wat staat er op HBO Max? Welke films en series kun je allemaal verwachten in het aanbod van deze nieuwe streamingdienst? Hierboven las je dat de vijf steunpilaren van het aanbod van HBO Max de merken HBO, Max Originals, Warner Bros., DC en Cartoon Network zijn. Daarnaast wordt content aangevuld met titels van 3rd party providers. Hieronder bieden we een inkijkje in wat al deze studio’s precies aan films en series te bieden hebben.

HBO

Home Box Office, afgekort ‘HBO’, is een kabel-televisie-netwerk uit de Verenigde Staten dat in 1972 voor het eerst begon met uitzenden en onderdeel is van het mediabedrijf WarnerMedia. Ze hebben een aantal van de grootste titels uit de seriegeschiedenis geproduceerd, waaronder Game of Thrones, Chernobyl, The Wire, The Sopranos en Band of Brothers. Daarnaast kun je de maatschappij kennen van Westworld, Succession, Oz, True Blood en Entourage. Dit onderdeel van WarnerMedia is zo belangrijk en bekend dat het mediabedrijf heeft besloten haar streamingdienst HBO Max ernaar te vernoemen.

Tot 31 december 2021 was de streamingdienst in Nederland de ‘Home of HBO’, waardoor titels van deze tak van WarnerMedia op het video on demand-platform van VodafoneZiggo te zien waren. Door de komst van WarnerMedia’s streamingdienst HBO Max naar Nederland is Ziggo Movies & Series deze uitzendrechten echter verloren en zijn de films en series grotendeels direct per 1 januari 2022 uit het aanbod van de streamingdienst verwijderd.

Max Originals

De nieuwe streamingdienst HBO Max werd recentelijk opgericht en begon pas voor het eerst met uitzenden in mei 2020. Het plan was direct om eigen Originals te gaan maken die enkel en alleen op de videodienst van WarnerMedia te zien zouden zijn. Sindsdien zijn ze direct voortvarend van start gegaan, waardoor er al snel een aantal hele grote titels online zijn verschenen. Zo ken je misschien Peacemaker met John Cena, maar ook Raised by Wolves, The Flight Attendant, Sex and the City-reboot And Just Like That…, Zack Snyder’s Justice League, Friends: The Reunion en Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts.

Daarnaast worden er ook niet-Engelstalige Originals geproduceerd door het bedrijf, waaronder de Deense serie Kamikaze, de Poolse serie The Thaw, de Portugese serie The Missing, de Roemeense serie Ruxx en de Spaanse series Love Spells, Dafne and the Rest, Frankelda’s Book of Spooks en meer. Ook heeft WarnerMedia bekendgemaakt dat er Nederlandse Originals in de pijplijn zitten. Blijft op de hoogte van het laatste nieuws hierover via je mail en natuurlijk via onze website en social media kanalen.

Ten slotte is er ook besloten om een paar populaire lopende series te vervolgen onder de nieuwe vlag van de Max Originals. Hieronder vallen bijvoorbeeld Young Justice, Doom Patrol, Sesamstraat, Titans, Summer Camp Island en meer bekende series.

Warner Bros.

Eigenlijk is het praktisch onmogelijk om in je leven nog niet in aanraking te zijn gekomen met de films en series die gemaakt zijn door Warner Bros. Entertainment Inc. Onder deze paraplunaam, die doorgaans wordt afgekort naar Warner Bros., vallen inmiddels zo veel studio’s dat er elk jaar extreem veel nieuws op haar titel verschijnt. Je kent waarschijnlijk wel Warner Bros.’ beroemde filmreeksen, waaronder Harry Potter, The Hangover, Batman, Superman, It, The Matrix, Lethal Weapon, Dirty Harry en nog heel veel meer.

Om maar even wat namedropping voort te zetten: ook The Hobbit, Joker, Aquaman, Wonder Woman, Suicide Squad, Inception, Gravity, Man of Steel, Godzilla, The Meg, Dunkirk en A Star Is Born zijn door de filmstudio gemaakt. Daarnaast ken je vast de series van Warner Bros., waaronder Supernatural, Friends, The Big Bang Theory, ER, The Vampire Diaries, The Mentalist, Legacies, The Originals en Gossip Girl. En we kunnen nog wel even doorgaan. Genoeg te zien dus!

DC

Één gespecialiseerd onderdeel van Warner Bros. is DC Entertainment. Veel titels die gebaseerd zijn op verhalen van superhelden komen hier vandaan. Zo zijn een aantal grote films Wonder Woman 1984, Justice League, Green Lantern, Watchmen, Superman Returns en The Dark Knight.

Ook worden er veel grote superheldenseries door DC gemaakt. Je kent waarschijnlijk Arrow, Gotham, Black Lightning en The Flash, maar ook Legends of Tomorrow, Batwoman, Superman & Lois en Stargirl worden door de studio gemaakt.

Cartoon Network

Ook Cartoon Network maakt onderdeel uit van Warner Bros. en daardoor van WarnerMedia. Dit Amerikaanse televisiekanaal is gespecialiseerd in geanimeerde content, waardoor je vast bekend bent met Batman: The Animated Series, Johnny Bravo, Pinky and the Brain, Grim & Evil, The Flintstones, The Powerpuff Girls en Tiny Toon Adventures.

Maar er worden ook minder oude shows uitgezonden door het netwerk. Daaronder vallen bijvoorbeeld Lego Ninjago, Adventure Time, Dexter’s Laboratory, Looney Tunes en We Bare Bears.

Third party providers

HBO Max heeft bij hun lancering in Nederland laten weten een gevestigde naam in het streaminglandschap van ons koude kikkerlandje te willen worden. Dat doen ze niet alleen door veel eigen films en series van hun bovengenoemde vijf steunpilaren toe te voegen, maar er wordt ook content van andere mediabedrijven ingekocht. Dat is hetzelfde systeem als voorheen omgekeerd werd toegepast, toen WarnerMedia de uitzendrechten van haar content tegen betaling verstrekte aan Netflix, Amazon Prime Video en andere streamingdiensten.

