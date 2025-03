Het voorjaar en de zomer komen eraan! Dit zijn de fijnste aftersuns (2025)

Op zoek naar de beste aftersun? Het voorjaar komt eraan, en daarop volgt uiteráárd de zomer. Dat betekent chillen to the max, maar smeer je van tevoren (en tijdens het zonnen) natuurlijk goed in met een spf (hier check je de fijnste spf-bescherming voor ieder huidtype) Feeling hothothot? Belangrijk om je huid na een dosis zon altijd te verzorgen met een aftersun. Want: de zon, zee en chloor drogen je huid flink uit. Op zoek naar de beste aftersun? Voilà: we zetten de fijnste aftersuns voor je op een rij én vertellen je hoe je aftersun het beste kunt gebruiken

De beste aftersun

Een goede aftersun haalt niet alleen de hitte uit je huid, maar verzacht en herstelt je huid ook direct van (te veel) zon. Het brengt je vochtbalans op peil, voorkomt eventuele roodheid en helpt vervelling voorkomen. En yep, hoe minder je huid vervelt, hoe langer je opgebouwde tan blijft zitten. Dus je begrijpt: na een dagje zon kan je huid zo’n extra shotje vocht (in de vorm van een goede aftersun of voedende bodylotion) goed gebruiken, om de vochtbalans te herstellen.

Wat is een goede aftersun?

Wat is de beste aftersun? Of je nu kiest voor een verfrissende gel, lotion, olie of foam, een verkoelende formule of een aftersun met een vleugje fake tan. It’s up to you! Zolang je er maar eentje uitkiest die niet alleen je huid hydrateert, maar ook bomvol antioxidanten zit (zoek naar ingrediënten als aloë vera, vitamine E of groene thee). Antioxidanten neutraliseren namelijk vrije radicalen (de bad guys die vrijkomen bij blootstelling aan de zon) en op lange termijn schade aan cellen en eiwitten in je huid veroorzaken.

Vóór je verkoelende aftersun aanbrengt? Spring als het effe kan eerst onder een lauwwarme douche, om zand, zweet en zonnebrandrestjes af te spoelen. Dep je huid lichtjes droog en breng direct daarna (als je huid nog lichtvochtig is) een laag goede aftersun aan. Dan staan je poriën nog open, waardoor je huid alle ingrediënten nog beter kan opnemen. Masseer 'm lichtjes, in ronddraaiende bewegingen in en laat ‘m goed intrekken. Bewaar ‘m in de koelkast (zo blijft ie langer goed) voor een extra cool effect.

Welke aftersun na verbranden?

Soms ligt je net iets te lang in de zon en eindig je ondanks goed te smeren met een zonnebrandcrème met een rode, trekkerige, droge huid. Een aftersun is dan je beste vriend. Koel je huid zo snel mogelijk: leg een nat washandje op de rode, pijnlijke plekken om de hitte uit je huid te trekken. Branderig gevoel? Blus je huid met een dikke laag aftersun en neem een paracetamol om de pijn te verzachten. Blijf voorlopig even uit de zon en drink veel water om je huid ook van binnenuit te hydrateren.

Maar wat is nu de beste aftersun – die óók verkoelen als je al bent verbrand? Van de beste aftersun zonder parfum en alcohol tot de meest verkoelende varianten, wij hebben onze favorieten voor je op een rij gezet: