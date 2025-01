Hoe je de Five Nights at Freddy’s boeken in volgorde leest | Speechify (2025)

De Five Nights at Freddy’s boeken zijn een succesvolle adaptatie van videogames naar een ander medium. Geniet van de beroemde horrorserie in de juiste leesvolgorde.

Five Nights at Freddy’s (FNAF) is een populaire multimediafranchise gecreëerd door Scott Cawthon. Het begon als een bestseller horror videogameserie die zich afspeelt in een pizzeria genaamd Freddy Fazbear’s Pizza, waar de speler de beveiligingscamera's in de gaten moet houden en ervoor moet zorgen dat alles soepel verloopt. Het spel kreeg positieve kritieken en ging vrijwel direct na de release viraal. De populariteit leidde tot tal van spin-off games, een boekenserie, en veel merchandise, en nu wordt er zelfs een film gemaakt met Josh Hutcherson, Matthew Lillard en Mary Stuart Masterson in de hoofdrollen.

Publicatievolgorde van Five Nights at Freddy’s boeken

Er zijn drie boeken in de hoofdFNAFromanserie uitgebracht tussen 2015 en 2022. Het verhaal volgt Charlie, de dochter van de eigenaar van het restaurant, die terugkeert naar het restaurant om de verjaardag van de tragedie uit het spel te herdenken.

Boek 1:The Silver Eyes(2015)

The Silver Eyesis het eerste boek in de serie. Het werd geschreven door Scott Cawthon en Kira Breed-Wrisley en gepubliceerd in 2015. Het verhaal draait om Charlie, de dochter van de eigenaar van het restaurant, en haar groep vrienden die het verwoeste restaurant komen verkennen en de waarheid achter de tragedie uit het spel willen ontdekken.

Boek 2:The Twisted Ones(2017)

In het vervolg uit 2017 doet Charlie haar best om verder te gaan. Maar iets laat haar niet met rust, en er duiken overal lichamen op. Heeft ze iets gemist? Is er iets nog sinisterder aan de hand?

Boek 3:The Fourth Closet(2018)

In het laatste deel van de trilogie volgen we John, een van de personages uit de vorige romans die nu wordt achtervolgd door Charlie's schijnbare dood. Maar ze verschijnt uiteindelijk weer, en haar verhaal brengt nog meer chaos in ieders leven.

Fazbear Frights boekenvolgorde

The Fazbear Frightsserie is een anthologie van mysterie horror novellen die zich afspelen in hetzelfdeFNAFuniversum als de hoofdtrilogie. De serie bestaat uit zeventien boeken, en er is ook een graphic novel adaptatie.

Novelle 1:Into the Pit(2019)

InFazbear Frights #1, weeft Cawthon drie verhalen vanuit drie verschillende invalshoeken, elk grimmiger dan het vorige. Wat hen echter bindt, is één centraal thema: de diepste, donkerste verlangens van een mens.

Novelle 2:Fetch(2020)

Verlangens maken plaats voor zelfbeheersing in het tweede deel van de serie. Dit keer nemen de hoofdpersonen het heft in eigen handen — of dat denken ze tenminste, totdat horror voorbij hun stoutste verbeelding hun plannen dwarsboomt.

Novelle 3:1:35 A.M.(2020)

In het derde deel is het thema achtergelaten worden op welke manier dan ook. Helaas voor Cawthon's personages slaat het kwaad altijd toe wanneer we op ons zwakst zijn.

Novelle 4:Step Closer(2020)

Voortbordurend op het derde deel, verkent Cawthon de thema's van isolatie verder in het vierde boek. Opnieuw zijn geesten en monsters uit op de eenzamen en verstotenen.

Novelle 5:Bunny Call(2020)

Wat komt er in ons op als we in een donkere periode zitten? Het antwoord is natuurlijk woede. Wat de hoofdpersonen van het vijfde deel echter zullen ontdekken, is dat woede allerlei soorten kwaad voortbrengt.

Novelle 6:Blackbird(2020)

Het zesde deel draait helemaal om leven in het verleden — een verleden dat een eigen leven kan gaan leiden en veel erger kan worden dan het heden. Sterker nog, het kan veel erger worden dan je ooit had kunnen voorstellen.

Novelle 7:The Cliffs(2021)

Sommige dingen leren we op de harde manier. En soms is die harde weg bezaaid met allerlei kwaad en sinistere tegenslagen. Dat is in ieder geval wat de hoofdpersonen van de zevende novelle overkwam terwijl ze probeerden pesten te bestrijden en erbij te horen.

Novelle 8:Gumdrop Angel(2021)

Het thema van het achtste deel is pech. Specifiek de soort pech die jeconstant achtervolgt, zonder je rust te gunnen. Tenzij eeuwige rust meetelt.

Novelle 9:The Puppet Carver(2021)

Het gevoel van falen is een bijzonder nare ervaring en leidt tot allerlei negatieve gevolgen. In de negende roman verkent Cawthon schuldgevoel meer dan wat dan ook, en hij doet dit op de meest griezelige manieren.

Novelle 10:Friendly Face(2021)

Hoe sneller we iets gedaan willen hebben, hoe langzamer het gaat. En soms sterven er mensen. Nou ja, dat is in ieder geval het geval in de wereld van de tiende novelle.

Novelle 11:Prankster(2021)

Het is moeilijk om voor jezelf op te komen, hoe licht de kwestie ook mag lijken. Wat het erger maakt in hetFNAFboekuniversum, is dat zelfs de dapperste daden ernstige gevolgen kunnen hebben.

Publicatievolgorde van Five Nights at Freddy’s graphic novel boeken

DeFazbear Frightsserie wordt aangepast tot graphic novels. Het eerste deel is uit, en de andere twee worden dit jaar uitgebracht.

Fazbear Frights Graphic Novel 1(2022)

De eerste graphic novel behandelt vrijwel dezelfde verhalen als het novelledeel: het draait allemaal om iemands diepste verlangens. Wat alles echter nog griezeliger maakt, zijn de illustraties van Didi Esmeralda, Eva de la Cruz, Anthony Morris Jr., Ben Sawyer, Andi Santagata en Gonzalo Duarte,

Fazbear Frights Graphic Novel 2(2023)

Het tweede deel komt uit in maart 2023 en zal, net als het eerste, de verhalen behandelen die in het tweede novelledeel zijn gepubliceerd.

Volgorde van de Tales from the Pizzaplex serie

Tales from the Pizzaplexboeken zijn een andere anthologie serie die geliefd is bij vrijwel alleFNAFfans. Het volgt hetzelfde format als deFazbear Frightsserie, waarbij elk deel drie afzonderlijke verhalen bevat die met vergelijkbare thema's omgaan.

Boek 1:Lally’s Game(2022)

Het eerste deel slaat meteen hard toe en leert ons dat sommige geheimen beter verborgen blijven. Anders? Nou, de prijs die we betalen voor het onthullen ervan kan hoger zijn dan we kunnen betalen.

Boek 2:Happs(2022)

Geheimen bewaren is moeilijk, maar verlangen kan nog moeilijker zijn, en soms kunnen we het niet in toom houden. Maar je weet wat ze zeggen: wees voorzichtig met wat je wenst.

Boek 3:Somniphobia(2022)

Verlangen naar dingen kan onze ondergang zijn, maar ervoor weglopen kan ons ook naar de afgrond leiden. Vooral als we geen idee hebben waar we voor weglopen.

Boek 4:Submechanophobia(2023)

Heb je ooit dat zesde zintuig-achtige gevoel gehad dat je vertelde dat er iets mis was? De personages in het vierde deel hebben dat zeker gevoeld, en ze hadden absoluut gelijk.

Boek 5:The Bobbiedots Conclusion(2023)

Het vijfde deel komt uit in maart 2023, maar we kennen de kern van de verhalen al: neem geen kortere weg, anders kom je in de problemen, vooral als je te maken hebt met animatronics en AI.

Boek 6:Nexie(2023)

Het zesde boek komt uit in mei 2023 en lijkt de onderwerpen die inHappsaan bod kwamen verder te verkennen. Het zal ook thema's zoals VR en technologie onderzoeken.

Gidsen

Naast een heleboel fictieboeken heeft Scott Cawthon verschillende gidsen gepubliceerd die een uitgebreid overzicht bieden van deFNAFlore.

Five Nights at Freddy’s: The Freddy Files(2017)

Het eerste boek behandelt alle mechanismen, lore en gameplay van de videogame. Het leert je ook hoe je enkele unieke gebeurtenissen in het spel kunt ontgrendelen en de paden van animatronics kunt volgen.

Five Nights at Freddy’s: Survival Logbook(2017)

Wil je je als een echte beveiligingsmedewerker voelen in de beroemde pizzeria? Het tweede deel bevat tal van quizzen en opdrachten die je leren wat het betekent om een ideale werknemer bij Freddy’s te zijn.

Five Nights at Freddy’s: The Security Breach Files(2022)

Wil je meer easter eggs en een diepere duik in de kaart en alles wat metFreddy’sserie te maken heeft? De derde gids heeft het allemaal — tot in de kleinste details.

Five Nights at Freddy’s: The Ultimate Guide(2022)

De titel is niet misleidend: de vierde gids is het meest uitgebreide, meest gedetailleerde boek tot nu toe. Het behandelt vrijwel alles wat je nodig hebt om de ultieme speler te worden.

Fazbear Frights: Felix the Shark (2022)

Audioboeken

Een goed horrorboek is altijd een aangename leeservaring, maar echte angst kan niet alleen in woorden worden overgebracht — je moet het verhaal horen om het ten volle te ervaren. Als je een fan bent vanFNAFromans, kun je misschien die boxset op Amazon laten liggen en proberen naar enkele audioboeken te luisteren.

Luister naar horrorboeken bij Speechify

Als je een fan bent van horror- en mysterieboeken, kun je ookSpeechify bekijken. Speechify is een nieuw audioboekenplatform met meer dan 60.000 titels, waaronder tal van horrorverhalen, zoals New York Times bestsellers zoals R. L. Stein'sKippenvel-serie en Stephen King's The Mist en It.