I A PERFORMANCE 78 LTD T/A EX POLICE CARS (2025)

Table of Contents
I A PERFORMANCE 78 LTD T/A EX POLICE CARS 2011 FORD FOCUS 1.8 TDCI STYLE ESTATE DOG UNIT VAN KENNELS CAGES EX POLICE 2014 64 TOYOTA PROACE 2.0 HDI 120 CREW VAN LWB 128BBHP DIESEL 6 SEATS WHITE 2016 66 AUDI RS6 AVANT 4.0 TFSI V8 QUATTRO TIPTRONIC FIRE DAMAGE SALVAGE REPAIR 2017 BMW 3 SERIES 3.0 330D TOURING AUTOMATIC WHITE EURO6 1 OWNER EX POLICE FSH 2017 HONDA VFR800F 800 F-E ABS SPORTS TOURER MANUAL 105 BHP 1 OWNER EX POLICE 2021 BMW 5 SERIES 3.0 530D 4X4 XDRIVE AUTO DIESEL ESTATE EURO6 1 OWNER EX POLICE 2004 Honda Jazz 1.4 i-DSi SE 5dr [SR] HATCHBACK Petrol Manual 2013 63 VOLKSWAGEN CRAFTER 2.0 TDI CR50 LWB HIGH ROOF CREW VAN EX POLICE CAMPER 2010 VOLKSWAGEN CRAFTER 2.5 TDI CR50 CREW VAN HIGH ROOF LWB DOG UNIT EX POLICE 2010 Vauxhall Astra 1.7 CDTi 16V ecoFLEX Club [110] 5dr ESTATE Diesel Manual References

I A PERFORMANCE 78 LTD T/A EX POLICE CARS

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WELCOME TO EX POLICE CARS. ONE OF THE UK's LEADING EX POLICE CAR SPECIALISTS WE HAVE OVER 30 YEARS EXPERIENCE IN THE MOTOR TRADE WE SPECIALISE IN 1 OWNER VEHICLES -COMPANY VEHICLES -PRIVATELY OWNED AND PART EXCHANGE VEHICLES BASED IN MANCHESTER. IF YOU ARE LOOKING FOR GREAT SAVINGS ON QUALITY USED CAR OR VAN , THEN YOU HAVE REACHED THE RIGHT PLACE.WE ARE OPEN 7 DAYS A WEEK, DON'T DELAY, OUR STOCK IS UPDATED DAILY TO ENSURE IT SUITS EVERYBODY IF YOU DONT SEE WHAT YOUR LOOKING FOR ON OUR WEBSITE GIVE US A CALL WE ALSO SOURSE VEHICLES WE OFFER FIRST CLASS CUSTOMER SERVICE ALL OUR VEHICLES ARE MAINTAINED REGARDLESS OF COST FINANCE AVAILABLE DRIVE AWAY INSURANCE
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I A PERFORMANCE 78 LTD T/A EX POLICE CARS (1)

2 LARGE DOG CAGES / 1 OWNER

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2016 66 AUDI RS6 AVANT 4.0 TFSI V8 QUATTRO TIPTRONIC (CAT S FIRE DAMAGE) FULL SERVICE...

2016 | 42,000 Miles | Estate | 3993 ccm | Grey

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BRAND NEW ENGINE FITTED BY BMW MAIN DEALER

2017 BMW 330D 3.0 TWIN TURBO POWER ESTATE BRAND NEW ENGINE FITTED BY BMW MAIN DEALER...

2017 | 123,000 Miles | Estate | 2993 ccm | White

I A PERFORMANCE 78 LTD T/A EX POLICE CARS (5)

UNDERCOVER BIKE / FULL SERVICE HISTORY

( FINANCE AVAILABLE 0 DEPOSIT ), HEATED GRIPS, TANK COVER, XENON LIGHTS,, 1 OWNER...

2017 | 12,000 Miles | 782 ccm | Black

I A PERFORMANCE 78 LTD T/A EX POLICE CARS (6)

NEW SHAPE / LOW MILEAGE / FULL SERVICE HISTORY

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2021 | 59,000 Miles | Estate | 2993 ccm | White

I A PERFORMANCE 78 LTD T/A EX POLICE CARS (7)

Green, 68,000 Miles

2004, HONDA, JAZZ, 1.4 i-DSi SE 5dr [SR], 5 Doors, HATCHBACK, Green, 1695GBP, Petrol,...

2004 | 68,000 Miles | Hatchback | 1339 ccm | Other

I A PERFORMANCE 78 LTD T/A EX POLICE CARS (8)

IDEAL CAMPER CONVERSION / 1 OWNER

2013 VOLKSWAGEN CRAFTER 2.0 TDI LONG WHEEL-BASE HIGH ROOF MANUAL GENUINE LOW MILEAGE,...

2013 | 68,000 Miles | 1968 ccm | White

I A PERFORMANCE 78 LTD T/A EX POLICE CARS (9)

6 LARGE DOG CAGES / IDEAL CAMPER / LOW MILES

2010 VOLKSWAGEN CRAFTER 2.5 TDI CR50 LONG WHEEL-BASE HIGH ROOF MANUAL SPECIALIST...

2010 | 60,000 Miles | 2461 ccm | White

I A PERFORMANCE 78 LTD T/A EX POLICE CARS (10)

Blue, 220,000 Miles

2010, VAUXHALL, ASTRA, 1.7 CDTi 16V ecoFLEX Club [110] 5dr, 5 Doors, ESTATE, Blue,...

2010 | 220,000 Miles | Estate | 1686 ccm | Blue

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Author: Zonia Mosciski DO

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