I A PERFORMANCE 78 LTD T/A EX POLICE CARS (2025)

I A PERFORMANCE 78 LTD T/A EX POLICE CARS
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WELCOME TO EX POLICE CARS. ONE OF THE UK's LEADING EX POLICE CAR SPECIALISTS WE HAVE OVER 30 YEARS EXPERIENCE IN THE MOTOR TRADE WE SPECIALISE IN 1 OWNER VEHICLES -COMPANY VEHICLES -PRIVATELY OWNED AND PART EXCHANGE VEHICLES BASED IN MANCHESTER. IF YOU ARE LOOKING FOR GREAT SAVINGS ON QUALITY USED CAR OR VAN , THEN YOU HAVE REACHED THE RIGHT PLACE.WE ARE OPEN 7 DAYS A WEEK, DON'T DELAY, OUR STOCK IS UPDATED DAILY TO ENSURE IT SUITS EVERYBODY IF YOU DONT SEE WHAT YOUR LOOKING FOR ON OUR WEBSITE GIVE US A CALL WE ALSO SOURSE VEHICLES WE OFFER FIRST CLASS CUSTOMER SERVICE ALL OUR VEHICLES ARE MAINTAINED REGARDLESS OF COST FINANCE AVAILABLE DRIVE AWAY INSURANCE
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2 LARGE DOG CAGES / 1 OWNER
2011 FORD FOCUS 1.8 TDCI STYLE ESTATE DIESEL 2 LARGE DOG CAGES,PROFESSIONALY KITTED...
2011 | 122,000 Miles | Estate | 1753 ccm | White
LONG WHEEL-BASE / CREW VAN
2014 64 TOYOTA PROACE 2.0 HDI DIESEL CREW VAN, LONG WHEEL-BASE, MOT TILL SEPTEMBER...
2014 | 229,000 Miles | 1997 ccm | White
CAT S / FIRE DAMAGE / SALVAGE
2016 66 AUDI RS6 AVANT 4.0 TFSI V8 QUATTRO TIPTRONIC (CAT S FIRE DAMAGE) FULL SERVICE...
2016 | 42,000 Miles | Estate | 3993 ccm | Grey
BRAND NEW ENGINE FITTED BY BMW MAIN DEALER
2017 BMW 330D 3.0 TWIN TURBO POWER ESTATE BRAND NEW ENGINE FITTED BY BMW MAIN DEALER...
2017 | 123,000 Miles | Estate | 2993 ccm | White
UNDERCOVER BIKE / FULL SERVICE HISTORY
( FINANCE AVAILABLE 0 DEPOSIT ), HEATED GRIPS, TANK COVER, XENON LIGHTS,, 1 OWNER...
2017 | 12,000 Miles | 782 ccm | Black
NEW SHAPE / LOW MILEAGE / FULL SERVICE HISTORY
2021 BMW 5 SERIES 3.0 530D 4X4 XDRIVE AUTOMATIC EURO 6 TOURING WHITE GENUINE LOW...
2021 | 59,000 Miles | Estate | 2993 ccm | White
Green, 68,000 Miles
2004, HONDA, JAZZ, 1.4 i-DSi SE 5dr [SR], 5 Doors, HATCHBACK, Green, 1695GBP, Petrol,...
2004 | 68,000 Miles | Hatchback | 1339 ccm | Other
IDEAL CAMPER CONVERSION / 1 OWNER
2013 VOLKSWAGEN CRAFTER 2.0 TDI LONG WHEEL-BASE HIGH ROOF MANUAL GENUINE LOW MILEAGE,...
2013 | 68,000 Miles | 1968 ccm | White
6 LARGE DOG CAGES / IDEAL CAMPER / LOW MILES
2010 VOLKSWAGEN CRAFTER 2.5 TDI CR50 LONG WHEEL-BASE HIGH ROOF MANUAL SPECIALIST...
2010 | 60,000 Miles | 2461 ccm | White
Blue, 220,000 Miles
2010, VAUXHALL, ASTRA, 1.7 CDTi 16V ecoFLEX Club [110] 5dr, 5 Doors, ESTATE, Blue,...
2010 | 220,000 Miles | Estate | 1686 ccm | Blue