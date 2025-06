Ik wil eigenlijk niet meer leven (2025)

Dagschijn zondag 3 november 2024 om 21:37

Het leven vind ik best ingewikkeld. Ik weet dat je uiteindelijk zelf je leven moet maken en dingen moet doen om er wat van te maken, maar ik heb steeds vaker het gevoel dat het voor mij niet meer hoeft. Ik ervaar weinig blijdschap, zelfs niet als ik win met mijn team. Dat zijn juist van die momenten waarop je iets zou moeten voelen – je hormonen zouden moeten werken – maar bij mij gebeurt er bijna niks. Het meeste gaat langs me heen.

Vroeger voelde ik me ontzettend eenzaam. Ik weet nog dat ik mijn kussen knuffelde en deed alsof het een lief iemand was en dan zat ik met tranen in mijn ogen. Nu is dat gevoel er niet altijd meer, maar ik voel ook bijna niets anders. Als ik iets voel, is het vaak eenzaamheid of verdriet, maar andere emoties lijken gewoon weg te blijven. Ik had gehoopt dat het misschien beter zou worden naarmate ik ouder werd, maar dat is helaas niet gebeurd.

Volgend jaar ga ik studeren en krijg ik een nieuwe start. Ik ben alleen bang dat ik geen vrienden ga maken. Ik voel weinig en ik zeg niet snel iets leuks of luchtigs; ik ben vooral serieus. Zelfs uit bed komen kost me vaak ontzettend veel energie en dat maakt alles nog zwaarder. Het lijkt me zo fijn om gewoon iemand te hebben die om me geeft, iemand bij wie ik me veilig voel en die me echt begrijpt – een lieve vriend of gewoon een goede vriend(in).

Daarnaast merk ik dat het op school en met rijlessen ook niet goed gaat. Ik weet dat ik een slimme jongen ben, maar toch haal ik niet de resultaten die ik zou willen. Dit gevoel van falen maakt het allemaal nog moeilijker.

Ik weet dat ik professionele hulp nodig heb en daar denk ik ook over na, maar ergens ben ik bang dat ik van medicijnen een soort zombie word. Dat idee houdt me een beetje tegen. Zijn er mensen die hiermee ervaring hebben? Of die ook ooit zulke gevoelens hebben gehad en een manier hebben gevonden om hiermee om te gaan?