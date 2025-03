IMAGE Skincare - voedende dagcrème, anti-aging - SPF 50 (2025)

See Also

In de nieuwe formule is een hoger percentage zinkoxide (9%) toegevoegd. Hierdoor biedt de dagcrème betere bescherming tegen UV-straling, maar is de textuur minder vloeibaar. Wanneer je een vloeibare textuur, die matterend werkt erg fijn vindt, adviseren wij onze Prevention+ Daily Matte Moisturizer SPF 30.

NOTE: dit is de beste dagcrème die wereldwijd te verkrijgen is!

Al onze SPF producten zijn vrij van octinoxate! Dit ingrediënt is niet meer toegestaan in de Europese Unie (EU), wegens de schade die het brengt aan het koraal in de zee.

Een dagcrème met SPF is belangrijk om je huid goed te beschermen tegen schadelijke invloeden van buitenaf. Je huid komt dagelijks met een hoop invloeden in aanraking. Denk aan UV-straling (UVA en UVB), andere vrije radicalen (sigarettenrook, uitlaatgassen etc.) maar ookkou en wind. Deze dagcrème legt een isolatielaagje op je huid om je huid te beschermen tegen al deze invloeden.

SPF is wat jou beschermt tegen UVB-straling, de B urning straling. Veel mensen denken: hoe hoger de SPF, hoe beter. Natuurlijk is het wel zo dat een hogere SPF meer bescherming biedt, maar niet zoveel als vaak gedacht wordt!

Deze SPF bevat een unieke formule die je huid beschermt tegen blauw licht: DMV Digital Aging Defence. Volwassen worden dagelijks meer dan 10 uur blootgesteld aan blauw licht. Dit komt doordat we werken achter een computerscherm, ‘s avonds tv kijken en veel tijd doorbrengen op onze telefoon. Wist je al dat je huid veroudert door blauw licht? Blauw licht versnelt het oxidatieproces van je cellen en de vorming van vrije radicalen. Je huid hiertegen beschermen is dus erg belangrijk om huidveroudering tegen te gaan!

De XOSM-technologie zorgt ervoor dat de ectoine, vitamine C en astaxanthine-rijke microalgen tot diep in de huid doordringen en helpt beschermen tegen de effecten van blauw licht. Verder stimuleert het de hydratatie om de vochtbarrière van de huid te versterken.

Een dagcrème met SPF is de basis voor iedereen die zijn/haar huid wil verbeteren. Wist je al dat een dagcrème met SPF de beste anti-rimpel crème is die er bestaat? Door je huid dagelijks te beschermen tegen UV-straling, luchtvervuiling en andere vrije radicalen voorkom je vroegtijdige huidveroudering en hyperpigmentatie.

Een dagcrème die je huid intens hydrateert en tegelijkertijd goed beschermt tegen schadelijke invloeden van buitenaf. Dát is onze IMAGE dagcrème voor de droge huid. Dze dagcrème bevat werkzame ingrediënten, krachtige anti-oxidanten (vitamine C en E) en een blauwfilter technologie.

Deze dagcrème is door artsen ontwikkeld, dermatolgisch getest en is het aanbevolen door de Skin Cancer Foundation als veilige en effectieve zonbescherming.

Wat zijn de voordelen van de IMAGE Prevention dagcrème?

Wij zijn groot fan van deze IMAGE dagcrème voor beginnende huidveroudering en of droge huid, onder andere om de volgende redenen:

Beschermt je huid tegen invloeden van buitenaf¹ (o.a. UV-straling, vrije radicalen, weersinvloeden).

tegen invloeden van buitenaf¹ (o.a. UV-straling, vrije radicalen, weersinvloeden). Voorkomt huidveroudering (fijne lijntjes en rimpels) doordat het de afbraak van collageen tegengaat ² .

(fijne lijntjes en rimpels) doordat het de afbraak van collageen tegengaat . Helpt bij het voorkomen van hyperpigmentatie (pigmentvlekken, ouderdomsvlekken, donkere plekjes die achterblijven na acne)³.

(pigmentvlekken, ouderdomsvlekken, donkere plekjes die achterblijven na acne)³. Voorkomt verlies van huideigen vocht (Transepidermal Water Loss ⁴ ), door een isoleerlaagje te leggen op je huid. Hierdoor blijft je huid gehydrateerd.

Het blauw licht filter in deze dagcrème beschermt je huid tegen digitale veroudering.

Deze dagcrème is waterproof en laat geen witte waas achter!

Is de formule van de IMAGE Prevention 50 vernieuwd?

In de nieuwe formule is een hoger percentage zinkoxide (9%) toegevoegd. Hierdoor biedt de dagcrème betere bescherming tegen UV-straling, maar is de textuur minder vloeibaar. Wanneer je een vloeibare textuur erg fijn vindt, adviseren wij onze Prevention+ Daily Matte Moisturizer SPF 30.

Beschermt deze dagcrème tegen UV-straling?

Ja! Deze IMAGE Skincare Prevention dagcrème beschermt tegen UVA- en UVB-straling. De dagcrème beschikt over SPF 50.

Wat is het verschil tussen SPF 30 en SPF 50?

SPF is wat jou beschermt tegen UVB-straling, de Burning straling. Veel mensen denken: hoe hoger de SPF, hoe beter. Natuurlijk is het wel zo dat een hogere SPF meer bescherming biedt, maar niet zoveel als vaak gedacht wordt!

SPF 30 biedt bescherming tegen 96,7% van de UVB stralen.

SPF 50 beschermt tegen 98% van de UVB stralen.

Het daadwerkelijke verschil tussen deze factoren, is dus maar 1,3%. Kies dus altijd een dagcrème op basis van je huidtype, niet op basis van de SPF.

Voor welk huidtype is deze IMAGE Skincare Prevention geschikt?

Deze moisturizer met SPF is de perfecte match voor een droge huid, zonder onzuiverheden.

Heb jij juist een droge huid met onzuiverheden (acne) ? Kies dan liever voor de IMAGE Prevention SPF 30.

? Kies dan liever voor de Houd je meer van een vloeibare dagcrème? Ook dan adviseren wij de IMAGE Prevention SPF 30.

Ben je fan van een mooie dagcrème die snel intrekt en matteert? Ook dan adviseren wij onze IMAGE Prevention SPF 30.

Zoek je een dagcrème met een BB cream effect? Dan is onze IMAGE Prevention Daily Tinted SPF 30 jouw beste keuze.

Is de formule van de Prevention 50 veranderd?

Dat klopt! In de nieuwe formule is een hoger percentage zinkoxide (9%) toegevoegd. Hierdoor biedt de dagcrème betere bescherming tegen UV-straling, maar is de textuur minder vloeibaar. Wanneer je een vloeibare textuur erg fijn vindt, adviseren wij onze IMAGE Prevention SPF 30.

Ik heb een acne gevoelige huid, mag ik deze dagcrème gebruiken?

Bij een acne, grove poriën, mee-eters gevoelige huid adviseren wij liever onze IMAGE Skincare Prevention dagcrème. Deze werkt matterend en aborbeert talg: Daily Matte Moisturizer SPF 30.

Krijg ik meer puistjes door deze dagcrème?

Wanneer jouw huid gevoelig is voor onzuiverheden, adviseren wij liever de olievrije IMAGE Skincare Prevention dagcrème, de Daily Matte Moisturizer SPF 30. Deze dagcrème bevat ook microsponge technologie, wat talg absorbeert en glimmen tegengaat. Heel fijn als je last hebt van puistjes, grove poriën of een vette huid.

Moet ik iedere dag een SPF dragen?

Ja! UV-straling is altijd aanwezig, ook wanneer het bewolkt is. Wij advisereniedere dag een SPF aan te brengen. Daarnaast adviseren we deze op zonnige dagen iedere twee uur opnieuw aan te brengen voor optimale bescherming.

Is deze dagcrème waterproof?

Ja, alle PREVENTION+ dagcrèmes zijn waterproof. Desondanks is het belangrijk om je SPF regelmatig opnieuw aan te brengen, om optimale bescherming te garanderen. Wij adviseren deze iedere twee uur opnieuw aan te brengen. Transpireer je veel of ga je zwemmen? Wij adviseren om hierna de SPF dagcrème opnieuw aan te brengen om zonschade te voorkomen.

Laat deze SPF dagcrème een witte waas achter?

Nee. Hoewel deze dagcrème wel iets dikker is qua structuur, laat hij geen witte waas achter. Zoek je een zonnebrand voor je lichaam zonder witte waas? Wij adviseren onze transparante zonnebrandspray van Mesoestetic SPF 30.

Smeert deze IMAGE dagcrème voor droge huid makkelijk uit?

De structuur is in de vernieuwde formule iets dikker geworden, waardoor onze klanten ervaren dat deze dagcrème iets lastiger uitsmeert dan ze voorheen gewend waren. Desondanks smeert de dagcrème alsnog goed uit en laat deze geen witte waas achter.

Hoe ruikt deze IMAGE Skincare Prevention dagcrème?

De geur van deze dagcrème is neutraal.

Ik ben een man, moet ik ook een dagcrème met SPF gebruiken?

100%! Wij adviseren een SPF dagcrème voor iedereen, iedere dag. Mannen vinden onze SPF 30 de fijnste dagcrème uit ons assortiment, omdat deze mooi matterend werkt en niet in eventuele baardgroei blijft zitten als witte waas. Heb je een erg droge huid? Dan adviseren wij deze dagcrème met SPF 50 voor mannen met een droge huid :-).

Kan ik deze dagcrème als zonnebrand gebruiken?

Jazeker! Wij adviseren dit zelfs. Veel zonnebrandcrèmes bevatten namelijk alcohol en parfum. Deze ingrediënten kunnen je huid irriteren, uitdrogen en je vroegtijdige huidveroudering versnellen. Wij adviseren daarom je gezicht niet in te smeren met een zonnebrandproduct voor het lichaam. Kies liever voor deze dagcrème als zonnebrandcrème voor je gezicht, hals en decolleté.

Op zoek naar de beste zonnebrand voor je lichaam? Wij adviseren onze Mesoestetic Body Sun Mist SPF 30.

Hydrateert deze dagcrème mijn huid ook?

Zeker weten. Naast een SPF om je huid te beschermen, bevat deze dagcrème fijne hydraterende ingrediënten zoals vitamine C en E.

Zijn er producten die ik niet mag combineren met deze SPF dagcrème?

Nee, deze IMAGE dagcrème voor droge huid mag met alle andere producten gecombineerd worden.

Kan ik verschillende merken uit jullie assortiment met elkaar combineren?

Absoluut voor 100%! In veel klinieken of schoonheidssalons wordt gewerkt met alle producten van één merk. Wij geloven in de beste producten van de beste merken. Hierbij geldt dus ook dat merken / producten met elkaar gecombineerd kunnen worden.

In de praktijk zien we júíst de mooiste resultaten door de combinatie van verschillende merken bij het oplossen van huidproblemen.

Voorbeeld: een rode huid met ontstekingen heeft baat bij producten met een hoog percentage vitamine C, welke roodheden aanpakt en de huid wat meer tot rust brengt. Ook is bij deze huid vitamine B erg belangrijk, om de talgproductie te reguleren. Daarnaast is het belangrijk om de huid te exfoliëren door middel van enzymen of Glycolzuur om de dode huidcellen laag te verwijderen zodat talg goed de huid uit kan. Al deze ingrediënten zijn pas goed werkzaam vanaf een bepaald percentage.

Doordat we meerdere merken in ons assortiment hebben, zijn we in de gelegenheid om écht goed naar jouw huid te kijken. Zo kunnen we jou de beste producten voor jouw huid aanbevelen. Hierdoor zie jij het snelst verbetering en hoef jij nooit concessies te doen 🙂

Wat maakt jullie producten anders dan andere skincare producten?

De merken die wij verkopen zijn cosmeceuticals. Cosmeceuticals dringen wél door je eerste, dode huidlaag heen naar je levende cellen. Werkzame ingrediënten met hoge percentages dringen dus dieper je huid in, waar ze de cellen als het ware “aan het werk zetten” om datgene te verbeteren waar dat specifieke ingrediënt voor dient.

Zo kunnen ze écht iets betekenen voor je huid, zoals:

Talg je huid uitduwen (ontstekingen/puistjes/acne verminderen).

Pigment oplichten of dieper gelegen pigment naar boven sturen, waar het vervolgens afschilfert.

Collageen en elastine aanmaken waardoor verstrakking en egalisering van je huid plaatsvindt.

Vocht aantrekken vanuit je diepere huidlagen, zodat je huid direct meer gehydrateerd is.

Jouw huid van binnenuit verbeteren, huidcellen aan het werk zetten!

Mag ik mijn eigen huidproducten hiernaast gebruiken?

Bijna alle producten die wij tegenkomen in de retail (online en in de winkel) bevatten irriterende ingrediënten. Ook bevatten deze producten vaak geen tot weinig actieve ingrediënten. Actieve ingrediënten zorgen ervoor dat je huid écht kan verbeteren. Ze werken door je eerste, dode huidlaag heen. Zo kunnen ze écht iets doen voor je huid!

Wij staan achter de producten die wij adviseren en behalen hier geweldige resultaten mee. We adviseren dan ook andere producten (met irriterende ingrediënten) niet meer te gebruiken voor het beste resultaat.

Twijfel je of jouw huidige producten irriterende ingrediënten bevatten? Stuur gerust een foto van dit product naar onze huidtherapeut. Zij kijkt dan met je mee en geeft je eerlijk advies over jouw huidige product(en). Klik hier om direct een WhatsApp te sturen.

Hoeveel heb ik van deze dagcrème nodig?

Voor een goede bescherming, heb je ongeveer een halve theelepel aan dagcrème nodig voor je gezicht.

Kan ik deze dagcrème gebruiken voor mijn kindje/baby?

Zonbescherming bij kindjes is erg belangrijk. De huid van een kind is namelijk erg kwetsbaar. Een kinderhuid heeft de dikte van slechts één vijfde van een volwassen huid, maar bestaat wel al uit dezelfde lagen. Als gevolg hiervan is de barrièrefunctie van de huid van kinderen nog niet zo effectief als bij volwassenen. Om deze reden worden invloeden zoals UVA/UVB sneller in de diepere lagen van de kinderhuid opgenomen.

Ook de pigmentatie (= melanine synthese: stof in onze huid die onze natuurlijke kleur geeft) is bij een kinderhuid nog niet goed ontwikkeld. Deze melanine synthese is bij kinderen minder actief. Hierdoor zijn kinderen gevoeliger voor UVA/UVB straling.

Dit product mag gebruikt worden bij kinderen vanaf 6 maanden (echter, is dit product niet getest op kinderen). Is jouw kind jonger? Bescherm je kind dan goed tegen de zon door middel van goed beschermende kleding (o.a. hoedje) en stel jouw kindje zo weinig mogelijk bloot aan directe zon.

In welke stap in mijn skincare routine gebruik ik deze crème?

De IMAGE Prevention dagcrème gebruik je als laatste stap van je ochtendroutine. Make-up zoals de IMAGE Skincare I CONCEAL Foundation kan je natuurlijk nog over je dagcrème aanbrengen.

Kan ik deze dagcrème gebruiken tijdens mijn zwangerschap en borstvoeding?

Zeker weten, wij adviseren dit juist! Tijdens zwangerschap is je huid namelijk gevoeliger voor de aanmaak van pigment. Hierdoor krijgen veel vrouwen tijdens de zwangerschap last van melasma (zwangerschapsmasker). Een goede bescherming tegen UV-straling is belangrijk om je huid te beschermen tegen pigmentatie. Heb je tijdens je zwangerschap wat meer last van ontstekingen, dan raden wij onze prevention 30 dagcrème aan (matteert en absorbeert talg).

Is deze dagcrème op dieren getest?

Nee, dit product is dierproefvrij.

Is er een product vergelijkbaar met de IMAGE Skincare Prevention dagcrème?

Bij De Online Kliniek houden we continu ontwikkelingen in de markt in de gaten, zodat wij altijd de beste producten van de beste merken in ons assortiment hebben. Zo garanderen wij dat jij altijd de beste keuze maakt voor jouw huid! 🙂

Ons onderzoek wijst uit dat deze IMAGE dagcrème voor droge huid de beste keuze is voor jouw huid. Tijdens ons onderzoek hebben we onder andere gekeken naar de Eucerin Ultra, Sensitive Kalmerende gezichtscrème, Weleda Amandel gezichtscrème, Kielh’s Ultra Facial Cream, de Essentials +24U Voedende Dagcrème van NIVEA, Jetske Ultee Suncare, Dermalogica Prisma Protect, Paula’s Choice Resist SPF dagcrèmesen de Drs. Leenarts Droge Huidzalf. Deze dagcrèmes bieden vaak geen of een lage SPF bescherming, of irriterende ingrediënten.

Irriterende ingrediëntenin dagcrèmes

Onder irriterende ingrediënten verstaan wij ingrediënten zoals parfum (fragrance) en alcohol (bijv. alcohol denat). In de praktijk zien we dat deze ingrediënten voor irritatie op de huid kunnen zorgen. Ook drogen ze je huid meer uit, wat huidproblemen zoals vroegtijdige huidveroudering, pigmentvlekken en onzuiverheden kan veroorzaken.

Wist je dat je huid meer talg gaat aanmaken wanneer deze droog is? Teveel talg in je poriën kan leiden tot talgbultjes, pukkels en puistjes. Hierdoor zorgen uitdrogende ingrediënten dus voor meer onzuiverheden.

Natuurlijk kijken we ook altijd naar het verdere werkzame ingrediënten in de producten (zoals bijvoorbeeld krachtige antioxidanten). We kijken hiernaar om de beste keuzes voor ons assortiment te maken. Omdat de Prevention van IMAGE Skincare voldoet aan al onze eisen voor een dagcrème, hebben wij voor deze dagcrème gekozen.

Kan ik de IMAGE dagcrème voor droge huid rondom mijn ogen gebruiken?

Zeker weten. Let wel op dat het product niet in je ogen terecht komt. Dit kan een beetje prikken. Toch wat dagcrème/zonnebrand in je oog gekregen? Geen zorgen! Spoel je oog met water en wrijf niet te hard om huidbeschadiging te voorkomen. Ben je op zoek naar een hydraterende oogcrème? Wij adviseren onze IMAGE VITAL C eye gel.

Kan ik deze dagcrème ook voor mijn lichaam gebruiken?

Yes, dat is geen enkel probleem. Ben je echt op zoek naar een zonnebrandspray voor je lichaam? Dan adviseren wij eerder onze Mesoestetic Body Sun Mist SPF 30.

Ik heb een droge huid. Kan ik deze IMAGE dagcrème gebruiken?

Zeker weten, daar is deze crème juist perfect voor. Heb jij een droge huid met onzuiverheden? Kies dan voor onze IMAGE Prevention SPF 3o. Deze dagcrème absorbeert talg en werkt mooi matterend en daarmee geschikt voor de drogere huid met onzuiverheden.

Ik heb een gevoelige huid. Kan ik deze IMAGE dagcrème gebruiken?

Ja! Deze IMAGE dagcrème voor droge huid is ook geschikt voor de gevoelige huid.

Ik heb een getinte huid / donkere huidskleur. Kan ik de IMAGE dagcrème gebruiken?

Absoluut! Je kan de IMAGE dagcrème voor droge huid zeker gebruiken.

Ik ga binnenkort op zonvakantie / skivakantie, kan ik deze dagcrème blijven gebruiken?

Wat een heerlijk vooruitzicht. Je kan deze dagcrème zeker blijven gebruiken. Sterker nog, we adviseren om ‘m extra vaak aan te brengen om je huid goed te beschermen!

Tussentijds je SPF bescherming bijwerken? Wij adviseren onze Brush On Block minerale zonnebrandpoeder. Vergeet je ook jezonnebrand voor lichaamniet mee te nemen? 🙂

Mag ik deze dagcrème elk seizoen gebruiken?

Zeker weten! Wij adviseren deze dagcrème in de lente, zomer, herfst en winter.

Hoe lang doe je met deze dagcrème?

Gebruik is persoonsafhankelijk en seizoensgebonden (een dagcrème met SPF zal je bijvoorbeeld in de zomer een aantal keer per dag aanbrengen). In de praktijk zien we dat een SPF dagcrème vaak 3 – 7 maanden meegaat.

Bevat deze dagcrème een combinatie van fysische en chemische filters?

Ja dat klopt. Naast een SPF 30 bevat onze dagcrème zowel een minerale filter als een chemische filter. Een minerale filter geeft minder kans op huidirritatie en kan je vergelijken met kleine spiegeltjes die worden aangebracht op je huid. Hierdoor worden de UV-stralen weerkaatst. Nu is het wel zo dat als je transpireert dat de spiegeltjes wat meer kunnen “schuiven”, waardoor je minder goed beschermd bent. Om deze reden zijn wij blij dat deze prevention ook een klein percentage chemische filter bevat, zodat je extra beschermd bent wanneer deze “spiegeltjes” eventueel zouden schuiven.

Beschermt deze dagcrème tegen blauw licht?

Deze dagcrème beschermt inderdaad tegen blauw licht, ook wel HEVL genoemd (High Energy Visable Light). Blauw licht kan gezien worden als zichtbaar licht, dat in het daglicht voorkomt en zit tussen infrarood en UV-straling in. Het komt door glas heen en je wordt continu overdag blootgesteld aan blauw licht onder andere door pc, tablet en mobiele telefoons. Meningen zijn nog verdeeld over het feit of de invloed van blauw licht op de huid schadelijk is of misschien wel te verwaarlozen is. Toch bestaan er wetenschappelijke (weliswaar kleinere onderzoeken) waaruit blijkt dat blauw licht wel degelijk invloed heeft op de huid. Namelijk de vorming van vrije radicalen in de huid net zoals zonnestraling dat ook veroorzaakt. Deze vorming noemt men ROD (Reactive Oxygen Spieces).

NOTE: al onze prevention+ producten zijn voorzien van een bescherming tegen blauw licht!

Hoe lang is dit product houdbaar na opening?

Het product is na opening 1 jaar houdbaar.

Hoe kan ik deze Prevention dagcrème het beste bewaren?

Zorg er altijd voor dat je de verpakking goed sluit na gebruik, zo blijven de werkzame ingrediënten in het product het beste bewaard. Verder raden we aan dit product op kamertemperatuur te bewaren, bij voorkeur op een donkere plek. Houd het product uit de zon.

Hebben jullie weleens IMAGE Skincare korting?

Wanneer er acties zijn, laten we je dit via onze nieuwsbrief en social media weten (volg je ons al op Instagram, Facebook en TikTok?). Wij volgen hierbij altijd de richtlijnen van onze distributeur.

Kortingen mogen namelijk niet zomaar gegeven worden! Wanneer iedereen continu kortingen zou geven, ontstaat een markt waarin iedereen tegen elkaar gaat opbieden. In plaats van de focus op huidverbetering, komt dan de focus te liggen op competitie. Bij De Online Kliniek vinden we het belangrijk om onze focus te hebben op onze klanten, gratis huidadvies en begeleiding in het proces van huidverbetering (ook na aankoop). Wel zo eerlijk ook voor jou!

Bij elke kliniek vind je de skincare producten voor dezelfde prijzen. Helaas zijn er ook oude batches (producten uit oude voorraden, met bijvoorbeeld een houdbaarheidsdatum tot 2018) en nep producten in omloop op sommige websites. Aan de buitenkant ziet het product er dan normaal uit, maar de inhoud is dan compleet anders.

Vind je het product ergens voor een (veel) lagere prijs? Dan kan je er helaas vanuit gaan dat er iets niet helemaal klopt met het product. Wij adviseren je dit risico niet te nemen voor je huid, omdat je in dat geval niet precies weet wat er in het product zit.

