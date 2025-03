IMMANUEL WALLERSTEIN. El Moderno Sistema Mundial PARTE 3 (los 4 tomos están en la pag.) (2025)

Abstract

AVISO: ¡están subidos los 4 TOMOS en esta página!El moderno sistema mundial se publicó en 1974. En realidad, fue escrito en 1971-1972. Me costó bastante encontrar un editor. El libro trataba sobre el siglo xvi y se ocupaba de un tema prácticamente desconocido: una economía-mundo, deliberadamente escrita con guion. Era largo y tenía una cantidad considerable de notas al pie. Cuando apareció, un revisor no muy amistoso se quejó de que las notas trepaban por las páginas. Por fin Academic Press y quien era entonces su erudito asesor editorial, Charles Tilly, decidieron correr el riesgo de incluirlo en su nueva colección de ciencias sociales. Cuando salió, su recepción sorprendió a todos, y muy en especial tanto al editor como el autor. Obtuvo reseñas favorables en el New York Times Sunday Book Review (en la primera plana) y en el New York Review of Books. En 1975 recibió el premio de la American Sociological Association a la mejor publicación erudita. En ese momento un gran reconocimiento era el premio Sorokin. Fue algo tan inesperado que yo ni siquiera estaba presente en la sesión en la que se lo anunció. El libro se tradujo rápidamente a una gran cantidad de otros idiomas. Se vendió notablemente bien por tratarse de una monografía académica. Desde todo punto de vista, era un éxito. Pero también resultó, de inmediato, que era un libro sumamente controvertido. Recibió extraordinarios elogios, pero fue sujeto asimismo de enérgicas denuncias, que provenían de muchos campos diferentes. Ahora, mientras escribo 37 años después de la publicación inicial, creo que vale la pena pasar revista a las críticas. ¿Cuáles eran sus fuentes? ¿Qué tal han sobrevivido? ¿Qué pienso hoy de la validez de las mismas? ¿Cómo influyeron esas críticas en los siguientes volúmenes? Desde el primer momento tengo que señalar un subtexto particular de las críticas. Yo, por profesión, era sociólogo. Este libro les dio a muchos la impresión de ser una obra de historia económica. No se suponía, por lo menos no a principios de los setenta, que los sociólogos se interesasen por escribir respecto al siglo xvi o sobre temas de los que se ocupaban los historiadores de la economía. Por otro lado, los historiadores desconfiaban de los intrusos provenientes de otras disciplinas universitarias, sobre todo si se basaban, como hice yo, casi exclusivamente en las denominadas fuentes secundarias. Además, el libro se ocupaba, de manera central, de relaciones espaciales globales, y se suponía que ése era el dominio de los geógrafos. Y por último, entre los primeros entusiastas del libro había un grupo inesperado: algunos arqueólogos. Así que daba la impresión de estar desafiando las categorías que definían en ese momento el trabajo académico y de no encajar en las habituales divisiones enaltecidas en las estructuras del saber. Debo empezar este comentario con mi propia percepción en el momento en el que escribí el libro. En la introducción explicaba cómo llegué a escribirlo. Iba en pos de una mala idea: que podría entender mejor las trayectorias de las «nuevas naciones» del siglo xx si estudiaba cómo habían llegado a «desarrollarse» las naciones que fueron «nuevas» en el siglo xvi. Era una mala idea porque asumía que todos los estados seguían sendas paralelas e independientes hacia algo llamado "desarrollo". No obstante, esta mala idea tuvo ventajas inesperadas. Me puso a leer sobre Europa occidental en el siglo xvi e hizo que dirigiesen mi atención hacia realidades que no había previsto. En ese momento yo consideraba que estaba discutiendo primordialmente con los sociólogos weberianos; no con el mismo Max Weber sino con el uso de sus categorías tal como se daba en la sociología estadunidense (y hasta cierto punto mundial) en el periodo posterior a 1945. Imperaba la impresión general de que el libro de Weber sobre la ética protestante significaba que la existencia de ciertos tipos de valores constituía un requisito previo necesario para lo que en el periodo posterior a 1945 solía llamarse modernización o desarrollo (económico). En ese tiempo el procedimiento especializado habitual consistía en examinar, país por país, la existencia o el surgimiento de tales valores. El resultado fue la creación de una especie de orden jerárquico de la marcha del progreso. ¿Qué país fue el primero? ¿Cuál vino después? ¿Yahora cuál sería el siguiente? Y, como pregunta derivada, ¿qué tenía que hacer ahora un país para poder ser el siguiente? Yo traté de cuestionar esa narrativa de varias maneras. En primer lugar, insistía en que este proceso no podía examinarse país por país sino sólo dentro de una categoría más amplia que denominé sistema-mundo (donde la palabra mundo no es sinónimo de global): un mundo, no el mundo, como lo expresaría Fernand Braudel. Segundo, sugería que los valores en cuestión seguían, no precedían, a las transformaciones económicas que estaban produciéndose. Sugería que sólo si ubicábamos a los diversos estados en sus . relaciones con los demás podríamos comprender por qué algunos llegaron a ser líderes de la eficiencia productiva y la acumulación de riqueza. Y, tercero, rechazaba la principal antinomia de los weberianos posteriores a 1945: la de lo moderno y lo tradicional. Antes bien, compartía los argumentos —que estaban desarrollándose— de los dependistas, como Samir Amin y Andre Gunder Frank, en cl sentido de que lo «tradicional» era tan reciente como lo «moderno», que ambos aparecían juntos, por lo cual podríamos hablar, como en la famosa frase de Frank, «del desarrollo del subdesarrollo». Yo esperaba ser denunciado por los weberianos posteriores a 1945. Si bien se inclinaban por no aceptar lo que estaba sosteniendo, se inclinaban también en general a recibir mis argumentos educadamente, pese a lo que parecían pensar era mi resurrección de los argumentos marxistas (que ellos creían que ya había sido abandonados, o que tendrían que haber sido abandonados, por los estudiosos serios). Me parece que estaban sorprendidos ante el hecho de que yo realmente me hubiera zambullido en la historia del siglo xvi, mientras que muchos de ellos se habían limitado a basarse en una síntesis abreviada (y a veces distorsionada) de las tesis weberianas para poder discutir el material del siglo xx. Además, como observamos poco después Terence Hopkins y yo en un artículo conjunto, gran parte de los denominados análisis comparativos efectuados por los adeptos de la modernización involucraba la comparación de datos contemporáneos sobre un país no occidental con datos presuntos (pero no estudiados empíricamente) acerca de Estados Unidos (o tal vez de otro país de Europa occidental). De cualquier manera, los peores golpes vinieron de otro lado....