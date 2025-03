Interdental brushes Drogisterij online | Aanbiedingen (2025)

Active Oral Care Interdental Brushes Orange 0,45 mm 6 st € 1,69 Interdentale borstels Oranje 0,45 mm zijn een handig en effectief flosdraad van Active Oral Care. Met dit flosdraad kunt u gemakkelijk en voorzichtig voedselresten en tandplak tussen uw tanden verwijderen, wat essentieel is voor het behoud van een goede mondhygiëne. Het flosdraad is ontworpen met een dikte van 0,45 mm, waardoor het ideaal is om... Vergelijk 2 prijzen

Parodontax Interdentale Ragers 0,5 mm – Maat 2 | 6 stuks € 6,21 Parodontax Interdentale Ragers reinigen tot 40% meer van het tandoppervlak in vergelijking met alleen een tandenborstel. De ragers bieden een zachte reiniging van de interdentale ruimtes door het grondig verwijderen van tandplak en voedselresten. De plasticvrije, interdentale ragers bevatten een plantaardig handvat gemaakt van gecertificeerd...

Parodontax Interdentale Ragers 0,4 mm – Maat 0 | 6 stuks € 5,08€6,21 -18 % Parodontax Interdentale Ragers 0,4 mm – Maat 0 – 6 stuks De Parodontax Interdentale Ragers 0,4 mm – Maat 0 – 6 stuks zijn speciaal ontworpen om tandplak en voedselresten effectief te verwijderen uit de kleinste ruimten tussen de tanden en het tandvlees (de interdentale ruimten). Deze ragers (), ook wel interdentale borsteltjes genoemd, zijn ideaal...

Interdental brushes soft rubber € 6,11 Softpicks voor het reinigen van de ruimtes tussen de tanden, kiezen en onder bruggen. Zachte rubberen borstelharen glijden gemakkelijk tussen de tanden en masseren het tandvlees.Interdentale borsteltjes zacht rubber, 1,5-3,5 mmGebruik- beweeg het borsteltje enkele keren voorzichtig heen en weer tussen tanden of kiezen- spoel...

Interdental Brushes Dental Toothpicks Silicone Floss Sticks - Soft Gum Interdental Brush - Pack of 210 € 31,95 Inleiding Upgrade naar de beste interdentale borstels voor optimale mondverzorging! Voordelen: Verpakking van 210 stuks interdentale borstels met draagbaar opbergdoosje Dubbelzijdig ontwerp voor effectieve reiniging van tanden en kiezen Gemaakt van hoogwaardig en comfortabel siliconenmateriaal Klein en lichtgewicht, handig voor onderweg Geschikt...

Piksters Interdentaal Ragers - Size 00 (Roze) - 40 stuks verpakking € 14,99 Piksters Interdentaal Ragers - Size 00 (Roze) - 40 stuks verpakkingPiksters ragers zijn kleine cilindrische borstels ontworpen voor het reinigen van de ruimtes tussen de tanden. In tegenstelling tot floss, hebben ze haren om tandplak in spleten tussen tanden te verwijderen.Met deze borstels kan tandplak verwijderd worden waar je met een normale...

Parodontax Interdentale Ragers 0,4 mm – Maat 0 | 6 stuks € 6,21

Parodontax Interdentale Ragers 0,6 mm – Maat 3 | 6 stuks € 5,08€6,21 -18 % Parodontax Interdentale Ragers 0,6 mm – Maat 3 – 6 stuks De Parodontax Interdentale Ragers 0,6 mm – Maat 3 – 6 stuks reinigen tot 40% meer van het tandoppervlak dan een elektrische tandenborstel () of een handtandenborstel () alleen. Dit komt doordat je met enkel een tandenborstel niet overal bij kunt komen, bijvoorbeeld niet tussen de tanden, in...

Active Oral Care Interdental Brushes 0,6 mm 6 st € 1,89 Active Oral Care Interdental Brushes 0,6 mm 6 st

Interdental Brushes Groen - 14 Stuks - Tanden - Flosser - Tandenragers - Floss - Borstel 3 mm € 10,- Deze tandenstokers zijn ideaal en komen overal tussen. Door de goeie grip op de handvatten zijn ze extreem aangenaam en makkelijk te gebruiken.Kleur:GroenMateriaal:KunststofDetail:2x7 stuks

Parodontax Interdentale Ragers 0,6 mm – Maat 3 | 6 stuks € 6,21

Parodontax Interdentale Ragers 0,5 mm – Maat 2 | 6 stuks € 5,08€6,21 -18 % Parodontax Interdentale Ragers 0,5 mm – Maat 2 De Parodontax Interdentale Ragers 0,5 mm – Maat 2 zijn speciaal ontwikkeld om de ruimten tussen je tanden en kiezen (de interdentale ruimten) grondig te kunnen reinigen. De Parodontax ragers helpen tot 40% meer tandoppervlak te bereiken en te reinigen dan een elektrische tandenborstel () of...

Interdental Brushes 7 Stuks | Tandenragers | Tanden Flosser |Tandenragers | Floss borstel | 3mm € 2,30€3,89 -41 % Interdentale borstels met lang handvat voor het gemakkelijk reinigen van de ruimtes tussen tanden en kiezen. Interdentale borstels zijn het meest effectieve product om tandplak te verwijderen.3 mm7 Stuks

Interdental Brushes Roze - 14 Stuks - Tanden - Flosser - Tandenragers - Floss - Borstel 2.5 mm € 6,99 Deze tandenstokers zijn ideaal en komen overal tussen. Door de goeie grip op de handvatten zijn ze extreem aangenaam en makkelijk te gebruiken.Kleur:RozeMateriaal:KunststofDetail:2x7 stuks

Interdental Brushes 7 Stuks | Tandenragers | Tanden Flosser |Tandenragers | Floss borstel | 2.5mm € 4,50 Interdentale borstels met lang handvat voor het gemakkelijk reinigen van de ruimtes tussen tanden en kiezen. Interdentale borstels zijn het meest effectieve product om tandplak te verwijderen.2.5 mm7 Stuks

DentaPro - Interdentale Borstels - 7 Stuks - Professionele Tandenragers 3mm - Paradontaalborstel - Extra lange handvaten - Easypick - Herbruikbaar - Interdental Brushes € 5,45€6,99 -22 % Een goede reiniging van uw mond is extreem belangrijk voor uw gebit en gezondheid. De DentaPro interdentale borsteljes zijn een nylon rager met antibacteriële bescherming. Hierdoor is uw mond beter beschermt tegen cariës en tandvleesproblemen. Door de vorm kunt u gemakkelijk tussen de kleine en grote ruimtes reinigen. De rager is geschikt voor...

DentaPro - Interdentale Borstels - 7 Stuks - Professionele Tandenragers 2.5mm - Paradontaalborstel - Extra lange handvaten - Easypick - Herbruikbaar - Interdental Brushes € 7,- Een goede reiniging van uw mond is extreem belangrijk voor uw gebit en gezondheid. De DentaPro interdentale borsteljes zijn een nylon rager met antibacteriële bescherming. Hierdoor is uw mond beter beschermt tegen cariës en tandvleesproblemen. Door de vorm kunt u gemakkelijk tussen de kleine en grote ruimtes reinigen. De rager is geschikt voor...

Tandenragers tandenstokers Regular - Wit / Groen - Kunststof - Regular Size - 40 Stokers - Tandenstoker - Mondhygiëne - Interdental Brushes € 11,49 Deze tandenstokers zijn altijd handig. In de verpakking zitten 40 stokers die in een reisdoosje komen, je kunt ze dus makkelijk meenemen.KleurWitGroenMateriaalKunststofDetails40 stokersRegular size

Tandenragers / Tandenstokers '' Dental Source '' - Oranje - Kunststof - ISO 1 - 0.45 mm - 6 Interdental brushes met caps - Tandenstoker - Mondhygiëne - Tandplak verwijderaar € 13,49 Verwijdert op efficiente wijze tandplak en voedselresten tussen de tanden. Geweldig voor bruggen, implantaten en beugels. De geventileerde dop beschermt de borstelharen tussen gebruiksbeurten en maakt het gemakkelijk om mee te nemen.KleurOranjeMateriaalKunststofDetails6 stokers

Lacer Interdental Brushes Extra Fine Soft 9 Units € 14,15 Lacer Interdental Brushes Extra Fine Soft 9 Units for Women

SOFTdent ECO Interdental brushes Interdentale Tandenragers 0,4 mm 10 st € 4,90€5,50 -11 % SOFTdent ECO Interdental brushes, 10 st, Interdentale borsteljes Unisex, De interdentale borstel SOFTdent ECO Interdental brushes is een integraal onderdeel van de mondhygiëne. Dringt ook in moeilijk te bereiken gebieden en voorkomt hierdoor de vorming van tandcariës. Kenmerken: zorgt voor een perfecte reiniging van de interdentale ruimte...

Interdental Brushes - 210pcs Silicone Floss Sticks for Dental Care € 31,95 Interdental Brushes with Portable Storage Case Are you looking for a convenient and effective way to clean between your teeth and maintain dental health? Look no further! Our interdental brushes are the perfect solution for you. Benefits: Comes with 210 brushes and a portable storage case Double head design for efficient cleaning Made of...

Pack of 50 Interdental Brushes in 5 Colours - Reusable Toothbrush Spaces for Cleaning Narrow Gaps € 33,95 About this item Are you looking for an effective way to keep your teeth and gums clean and healthy? Look no further! Our high-quality interdental brushes are designed to provide deep cleaning and promote oral hygiene. Benefits: High-quality materials for durability Flexible brush for thorough cleaning Compact and portable for on-the-go use Wide...

TePe - Interdental brushes Normal 0,4 mm + 0,6 mm 2 pcs - € 11,71€12,81 -9 % TePe - Interdental brushes Normal 0,4 mm + 0,6 mm 2 pcs -

Mono Compact Toothbrush 2.5-2.2 Mm (4 Pcs) - Interdental Brushes Yellow € 9,40 Mono Compact Toothbrush 2.5-2.2 Mm 4 Pcs - Interdental Brushes Yellow

Tandenragers / Tandenstokers '' Dental Source '' - Blauw - Kunststof - ISO 3 - 0.6 mm - 6 Interdental brushes met caps - Tandenstoker - Mondhygiëne - Tandplak verwijderaar € 14,49 Upgrade je mondhygiëne met de ""Dental Source"" Tandenragers/Tandenstokers in fris blauw! Ontworpen met zorg voor een optimale reiniging, zijn deze tandenragers een essentiële aanvulling op je dagelijkse routine. De set wordt geleverd met 6 Interdental brushes met caps, vervaardigd van hoogwaardig kunststof, waardoor ze duurzaam en effectief zijn....

Bamboo Piksters Ragers Hoek Size 5 Large Blauw - 1 x 6 stuks € 7,14 Erskine Bamboo Piksters Right Angle

Bamboo Piksters Ragers Hoek Size 3 Regular Geel - 1 x 6 stuks € 7,50 Erskine Bamboo Piksters Right Angle Interdental Brushes Nieuw van Piksters: Bamboo ragers Piksters heeft zijn nieuwe ragers zo biologisch afbreekbaar en duurzaam mogelijk gemaakt. Een interdentale borstel waarbij zo min mogelijk plastic afval word geproduceerd, duurzaam ingekocht en biologisch afbreekbaar. Piksters interdentale borsteltjes zijn... Vergelijk 2 prijzen

Boots Expert Interdental Brush 0,7mm 6st € 14,50 Om gezonde tanden en tandvlees te behouden, is het erg belangrijk om je tanden zo schoon mogelijk te houden. Wanneer je een normale tandenborstel gebruikt, kan het lastig zijn om tussen je tanden in te poetsen. Zeker wanneer je een beugel of brug hebt. Boots Expert TePe 0,7 mm Interdental Brushes hebben een speciaal ontworpen, kleine borstelkop... bol.com

Sunstar Gum Interproximales Micro Fino € 6,50 Gum Bi-Direction Interdental Brushes 0,9 mm is ontworpen om de reiniging van alle delen van de mondholte te vergemakkelijken.- Het hoofd kan in een hoek van 90° worden geplaatst: de verticale positie is ideaal voor de voortanden, terwijl de ""L""-positie een gemakkelijke bereikbaarheid van de achterste tanden mogelijk maakt.- De ultrabestendige... bol.com

Bamboo Piksters Ragers Hoek Size 1 Fine Paars - 1 x 6 stuks € 7,14 Erskine Bamboo Piksters Right Angle Interdental BrushesNieuw van Piksters: Bamboo ragersPiksters heeft zijn nieuwe ragers zo biologisch afbreekbaar en duurzaam mogelijk gemaakt. Een interdentale borstel waarbij zo min mogelijk plastic afval word geproduceerd, duurzaam ingekocht en biologisch afbreekbaar.Piksters interdentale borsteltjes zijn... bol.com

Bamboo Piksters Ragers Hoek Size 00 XX-Fine Roze - 1 x 6 stuks € 7,50 Erskine Bamboo Piksters Right Angle Interdental Brushes Nieuw van Piksters: Bamboo ragers Piksters heeft zijn nieuwe ragers zo biologisch afbreekbaar en duurzaam mogelijk gemaakt. Een interdentale borstel waarbij zo min mogelijk plastic afval word geproduceerd, duurzaam ingekocht en biologisch afbreekbaar. Piksters interdentale borsteltjes zijn... bol.com

Active Oral Care Micro Heads Interdental Brush 1 st + 10 st € 1,59 Micro Heads Interdental Brush van Active Oral Care is de perfecte oplossing om een goede mondhygiëne te behouden. Deze tandzijde is ontworpen om de moeilijk bereikbare gebieden tussen de tanden te bereiken, waar gewoon poetsen niet kan komen. Met zijn unieke ontwerp en zachte borstelkoppen kunt u gemakkelijk en effectief voedselresten en tandplak... Vergelijk 2 prijzen

Active Oral Care Multi Action Toothbrushes Medium 3 st € 1,59 Multi Action Tandenborstels Medium is de perfecte tandenborstel voor jou, die een effectieve en grondige tandenpoetsbeurt wenst. Deze tandenborstel van Active Oral Care is ontworpen om je een schoon en fris mondhygiëne te geven. Met zijn medium borstelharen is deze tandenborstel ideaal voor dagelijks gebruik. De borstelharen zijn zacht genoeg om je... Luxplus.nl

Active Oral Care Wave Action Toothbrushes Medium 3 st € 1,59 Wave Action Tandenborstels Medium is de perfecte tandenborstel voor jou, die een effectieve en zachte tandenpoets wil. Deze tandenborstel van Active Oral Care komt in een pakket van 3 stuks, zodat je goed uitgerust bent om een ​​gezonde mondhygiëne te behouden. Met zijn medium borstelharen is Wave Action Tandenborstels Medium ideaal voor dagelijks... Luxplus.nl

Oral-B Flosdraad - Super Floss - 50 stuks € 2,49€3,19 -22 % Deze Superfloss van Oral-B biedt een oplossing voor het reinigen tussen beugels, bruggen en grote ruimten tussen tanden. Doordat de flosdraad is gesneden op de juiste hoeveeleheid kunt u gemakkelijk en snel een flosdraadje pakken.Pluspunten: Helpt u onder orthodontische hulpmiddelen te reinigen Reinigt om hulpmiddelen heen en in grote ruimten... Vergelijk 6 prijzen

Active Oral Care Sensitive Mouthwash 500 ml € 1,89 Active Oral Care Sensitive Mouthwash 500 ml Luxplus.nl

Active Oral Care Sensitive Gentle Whitening Toothpaste 100 ml € 3,19 Active Oral Care Sensitive Gentle Whitening Toothpaste 100 ml Luxplus.nl

DUO Active Brush On Black 4,6 g € 9,99 De "Active Brush On Black" van DUO is een hoogwaardige wimperlijm die zorgt voor een stevige en langdurige hechting van je favoriete valse wimpers. Dit product is ideaal voor wie op zoek is naar een betrouwbare en gebruiksvriendelijke oplossing om valse wimpers aan te brengen, zodat ze de hele dag of nacht perfect blijven zitten. De lijm heeft een... Luxplus.nl

Active Oral Care Kids Quick Rinse Mouthwash 500 ml € 1,99 Kids Quick Rinse Mondwater van Active Oral Care is de perfecte oplossing om de mondhygiëne van uw kinderen op peil te houden. Dit mondwater is speciaal ontworpen voor kinderen en is verkrijgbaar in een handige grootte van 500 ml. Met Kids Quick Rinse Mondwater kunt u uw kinderen gemakkelijk en effectief helpen een gezonde mondhygiëne te behouden.... Luxplus.nl

Active Oral Care Folding Travel Toothbrushes Medium 2 st € 2,09 De Medium opvouwbare reistandenborstels van Active Oral Care zijn de perfecte metgezel voor uw reizen. Deze tandenborstel is speciaal ontworpen om compact en gemakkelijk te vervoeren te zijn, zodat u altijd uw mondhygiëne kunt behouden, waar u ook bent. Met zijn opvouwbare ontwerp kunt u de tandenborstel gemakkelijk in uw tas of koffer inpakken... Luxplus.nl

Active Oral Care Fresh Breath Cool Mint 15 ml € 1,49 Fresh Breath Cool Mint is een verfrissende mondspray van Active Oral Care. Deze handige mondspray is perfect om je adem op te frissen, altijd en overal. Met zijn compacte formaat van 15 ml kun je hem gemakkelijk meenemen in je tas of zak. Deze mondspray is speciaal ontworpen om je een frisse en aangename adem te geven. Het heeft een koele muntsmaak... Luxplus.nl

Active Oral Care Tartar Control Whitening Mouthwash 500 ml € 2,59 Tartar Control Whitening Mondwater van Active Oral Care is de perfecte oplossing om een gezonde mondhygiëne te behouden. Dit mondwater is speciaal ontworpen om tandplak en tandsteen te bestrijden, terwijl het ook zorgt voor een wittere en stralendere glimlach. Met een royale hoeveelheid van 500 ml heb je genoeg om lang te genieten van de voordelen... Luxplus.nl

Oral-B iO series 2 Clean & Care Elektrische Tandenborstel - 1+1 Gratis € 79,99 Geniet van het gevoel van schone tanden met de Oral-B iO series 2 Clean & Care Elektrische Tandenborstel. De tandenborstel is hard tegen tandplak en zacht voor je tandvlees. Je stapt zo makkelijk over van je handtandenborstel naar elektrisch. Voor de beste resultaten vervang je je Oral-B iO opzetborstel elke drie maanden. Voordelen van de Oral-B iO... Kruidvat.nl

