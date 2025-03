Is Echinacea effectief bij verkoudheid? Dit zegt de wetenschap - SOHF (2025)

Kan echinacea preventief werken?

Echinacea kan mogelijk effectief zijn in het voorkomen van luchtwegklachten en een verkoudheid. In een grote studie had de inname van echinacea gedurende 4 maanden een significant effect op het voorkomen van virusinfecties en werd een vermindering van het aantal verkoudheden en terugkerende infecties gevonden.8 Preventieve effecten namen toe wanneer echinacea consequent en volgens protocol werd ingenomen. Ook kan de inname van echinacea voor en tijdens een lange vliegreis de kans op luchtwegklachten mogelijk verlagen.13

Ook in twee meta-analyses werd een verlaagd risico op verkoudheid gevonden na inname van echinacea.9,14 Vooral bij mensen met een verhoogde vatbaarheid, stress of een zwak immuunsysteem werd het gebruik van echinacea in verband gebracht met een verminderd risico op terugkerende luchtweginfecties.9

De onderzoekers van een andere meta-analyse waren terughoudender en concludeerden dat bepaalde echinacea-producten de kans op verkoudheid mogelijk wel wat verlagen, maar trekken in twijfel of dit effect groot genoeg is om klinisch relevant te zijn.15 Zo werd er in verschillende studies geen significant effect gevonden van echinacea op de frequentie van luchtweginfecties.16,17 Deelnemers die echinacea innamen waren wel iets minder vaak ziek dan de controlegroep, maar dit effect was niet significant.

Conclusie effectiviteit echinacea

Hoewel meerdere studies positieve effecten laten zien van echinacea bij het voorkomen en verminderen van verkoudheden, blijft de effectiviteit ervan op de weerstand en luchtweginfecties nog niet sterk bewezen. Vaak werd wel een positieve trend waargenomen, maar waren effecten klein of niet significant. Ook zijn nog meer onderzoeken nodig om te achterhalen of bepaalde vormen of doseringen effectiever zijn dan andere.

Bijwerkingen en interacties

Hoewel echinacea supplementen over het algemeen veilig zijn en goed worden verdragen bij gezonde mensen, kunnen ze ook bepaalde bijwerkingen geven waaronder maagpijn, misselijkheid en allergische reacties zoals huiduitslag, huidzwelling en ademhalingsproblemen.18,19 In geval van zwangerschap en het geven van borstvoeding is het beter om echinacea niet te gebruiken in verband met onvoldoende bewijs van veiligheid. Pas ook op met gebruik bij kinderen tot 12 jaar, die hebben een grotere kans op het ontwikkelen van huiduitslag.20

Bovendien kan het gebruik van echinacea een interactie aangaan met bepaalde medicijnen en is veilig gebruik niet gegarandeerd voor mensen met bepaalde aandoeningen. Denk hierbij aan auto-immuunziekten en het nemen van immunosuppressiva.21 Overleg in dat geval daarom altijd eerst met je arts voordat je met suppletie begint.

Tot slot

Echinacea is bekend om zijn gunstige invloed op het immuunsysteem. Daarnaast speelt het een rol bij het voorkomen van de hechting en infectie van lichaamscellen door virussen. Hoewel sommige echinacea-supplementen positieve effecten lijken te hebben op het voorkomen van verkoudheden en het verminderen van de ernst en duur ervan, is het wetenschappelijke bewijs (vooralsnog) onvoldoende sterk om de effectiviteit bij verkoudheid volledig te garanderen.